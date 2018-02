"La lactancia materna tiene muchos beneficios, pero si hay que optar por la leche de fórmula tampoco pasa nada"

Voz 1 00:00 mí

Voz 2 00:31 la estarás de acuerdo conmigo en que bueno en el mundo de la nutrición independientemente de lo que sea bueno o malo para nuestra salud Nos movemos un poco por modas hay rachas en las que todo el mundo está a favor de X y luego toca una racha en la que hay que demonizar un poco no eso oí tirarse al lado contrario no entiendo muy bien por qué pasaba esto pasaba con todo bueno yo creo que a veces esas modas no sirven para poner el

Voz 0187 00:56 de repente darnos cuenta que hay cosas que no estamos haciendo bien entonces bueno es verdad que nos movemos un poco lo que tu dices no que de repente se puede se pone de moda determinadas tendencias pero a veces viene muy bien porque de repente se empieza a hablar mucho sobre ese tema se investiga y cada vez tenemos más información yo creo que cuanta más información tengamos siempre mejor siempre es mejor luego ya cada uno que decida lo que quiere hacer

Voz 2 01:16 si unimos ya nutrición y mundo infantil uno de los niños esto porque claro padres somos en mi caso no no pero gran parte de la población lo es claro todo el mundo tiene una opinión entonces por ejemplo pasa con la lactancia materna lo lo que hablábamos pero claro al mismo tiempo muchos mitos y muchos miedos y muchos tabúes te vas a cualquier sitio donde haya madres y padres y siempre es escucha aún pues yo no sé pues yo no lo tengo claro pues yo que no puedo pues a mí me sale poco leche pues yo es que mi hijo tal como da la sensación de que a pesar de que es algo muy común hay mucha desinformación

Voz 0187 01:47 sí la verdad es que podemos decir que son casos muy muy raros en los que la madre no pueda amamantar al bebé usa son casos muy muy raros es verdad que para conseguir una buena lactancia materna es importante la regulación de esas tomas ilegales la frecuencia que no la que nosotros ofrecemos el pecho al bebé entonces eso es importante pero bueno para eso estamos aquí no para informar un poco y para poco hablar de todos esos esas ideas que la gente cree de la lactancia materna es mejor que la de fórmula qué ocurre si de repente yo no puedo dar el pecho a mi bebé bueno pues yo creo que todos esos temas podemos tratar los hoy también

Voz 2 02:23 sobre entendiendo que que al final la decisión de cada madre

Voz 2 02:28 la familia pues es personal y particular y que nadie debería meterse ahí no aunque también hay un poco movimiento de lo que tiene que ser tiene que ser y si tú no lo haces te señalo claro pero sí sí

Voz 0187 02:39 alguien que tengan toda la información y que esa información sea correcta para que luego puedan decidir

Voz 2 02:43 para que la decisión sea pues consecuente a eso es genial pues todo eso queremos hablar hoy queremos pues eso conocer la verdad sobre la lactancia esclarecer esos mitos esos esos bulos no que sobre todo hay cuando uno recurre a Internet que que que es bastante común no que pongamos en Google cualquier cosa que queramos preguntar para eso hemos invitado a la doctora Marianne García ya es doctora en Farmacia graduada en Nutrición Humana y Dietética bueno seguro que la conocen por el nombre de boticario García casi es como se llama lo exitoso blog en el que habla de estos temas de salud de de infancia qué le ha llevado publicar un libro llamado el moco radiactivo y otros desvelos de padres primerizos

Voz 0187 03:20 buenos días María hola qué tal buenos días buenos días muchas gracias para estar aquí la tenemos otras la hacer fíjate nos parece muy gracioso empezamos empezamos a cuando empezamos a preparar la el programa empezamos a mirar en tu blog simios llamó muchísimo la atención lo que tú cuentas no la descripción el de en tu blog de los motivos por los que ha vista este blog ni decías cosas como

Voz 5 03:39 no he he leído en Internet que o

Voz 0187 03:43 no entonces a la raíz de que veías que mucha gente buscaba en Internet no oí recurría a ese tipo de cosas deje este bueno voy a hable voy a abrir un bloque en el que voy a poner claro todas estas preguntas no que al final me acaban haciendo todo el rato la gente tú crees que es muy difícil divulgar en este momento en salud con todo lo que hay en Internet o bueno que parece que todo el mundo sabe todo

Voz 6 04:04 bueno realmente creo que es el momento de hacerlo

Voz 6 04:08 yo como decías yo yo estaba en la farmacia llegaba a la gente y me decía he leído en Internet que ya me da mucha rabia porque decía madre mía es es que cuando decía mi prima mi vecina era casi más fácil desmontarlo porque dice bueno pero primas sabes que al fin y al cabo pues yo que sé es maestra no tiene conocimientos de nutrición y entonces realmente ya no estará informada pero cuando alguien lo ha leído en Internet negro sobre blanco en la página del doctor Patón porque claro ahí no hay que acreditar nada es más difícil pero yo creo que ahora es el momento porque bueno pues los estudios dicen las encuestas que se hacen que un sesenta un setenta por ciento de la población consulta Internet para fueron motivos de salud y allí te encuentras dos cosas no te encuentras el foro o el blog donde habla alguien en tu idioma y lo entiendes pero la información suele ser poco rigurosa o por otro lado pues te vas a las páginas como

Voz 3 04:57 Ministerio de Sanidad y que a veces no sabes no

Voz 6 05:00 qué es claro pues realmente empiezan les dos párrafos si te mareas dices mira dejó esto y me vuelvo al foro que ahí está ocho y media nadie me entero de Llano antes yo decidí que que por qué no hacía básicamente lo pues lo que estaba haciendo en la farmacia no tras hacer un poco de traductora traducir un poco pues ese conocimiento más técnico más científico para adaptarlo al lenguaje de la calle bueno pues la sorpresa es que al final cuando tú le hablas a la gente en mi idioma que que te entiende pero al final la gente que está dispuesta a

Voz 0187 05:30 a leerlo sobre lactancia materna me imagino que bueno que habrás escuchado de todo cuáles son los mitos más frecuentes sobre el Elche sobre la leche materna y sobre dar de mamar a un bebé ahí

Voz 6 05:41 Nicolas es encontrar sí que realmente parece que están ya obsoletos y que están olvidados pero mi experiencia es que no Amis periodos que realmente siguen estando ahí a lo mejor ya no sólo por las nuevas madres sino por las abuelas que al fin y al cabo son las que parten el bacalao porque una par yo por ejemplo yo para estaban hospital ya estaba allí mi marido el pobre pues que hacía lo que podía pero pues tenía tanta ida como como yo bueno incluso menos porque él no es sanitario pero bueno en situación de indefensión yo quien tenía ahí pues mi madre mi suegra no que eran las que estaban allí echando una mano oí tal y claro lo que te encuentras es que todos esos mitos que se arrastran pues por ejemplo en no tu leche no es buena

Voz 0187 06:17 no se lo dimos muchas veces pasan hambre

Voz 6 06:21 temió pasa hambre no se queda con hambre porque y con la boca no en el Nominees tienen su reflejo sus cosas hilo del Athletic tu leche no es buena realmente la la leche materna lo que la gente debe saber es que tu cuerpo es muy sabio y antes te deja calva que hacer una mala leche para para tu hijo por decirlo así la prioridad cuando cuando tiene cuando tienes que que dar el pecho para tu cuerpo es dar una leche con los nutrientes más interesantes la composición materna de la leche es prácticamente igual en todas las mujeres no eso es uno de los grandes mitos otro de los grandes mitos es bueno pues la frecuencia de las tomas porque hay reglas que hemos aprendemos a fuego como la de los tres huevos a la semana qué más o menos lo que decidís antes o la del las tomas cada tres horas que eso de la regla del tres parece que no ella es para siempre no y claro es que realmente durante muchos años han dicho que es que el pecho cada tres horas ahora a mí me lo dijeron mi hijo tiene cambie al menos a mí tampoco suyo tan mal pero yo creo que eso está cambiando poco no yo creo que ahora ya sí que el mensaje es un poco a demanda cuando el bebé quiera no yo creo que ese mensaje quizás sí lo estamos cambiando estamos cambiando el problema es que como tienes mucha gente por detrás a lo mejor en el hospital no la matrona no pero si tu sueldo o tu madre te lo dicen pues al final tu llegas a casa y aunque te ha dicho la madre no te he dicho el pediatra de estas Lolita labrando a alguien todo el día pues pues sigues con ese con ese mito no me parece pues preocupante no vientos como ahora sí que sí la madre va a buscar en Internet pues la idea es poner todos estos consejos en internet

Voz 0187 07:45 bueno y empecemos por el principio qué beneficios tiene

Voz 3 07:48 claros dar de mamar aturde

Voz 6 07:51 bueno a nivel sanitario au sean realmente la leche materna tiene una cantidad de de nutrientes de compuestos que a día de bien sido imposibles de de sintetizar como las lubinas y esto pues a nivel del sistema inmunitario humanitarios pues realmente está aportando por mucho que tengamos unas leches que se llamen inmuno Fortis

Voz 3 08:12 bueno las quiera llamar por por

Voz 6 08:16 mucho que haga un problemático que también podríamos hablar de eso pues realmente en en comparación con la leche materna no tiene absolutamente nada que ver

Voz 0187 08:24 pero también está claro que está muy bien que estén en estas leches en el mercado y que realmente se trabajen estas fórmulas para que el para la gente que no que no puedan dar el pecho

Voz 6 08:31 por supuesto desde luego hay tenemos que partir de que tenemos una legislación de mínimos que está en el BOE el calcio y la vitamina C eso son unos mínimos que tienen que tanto al de tres pero a partir de ahí los propios éticos el omega tres eso ya es lo que nos va a diferenciar unas leches de otras no pero realmente bueno pues la leche materna sí que es verdad que tiene ese ese plus y eso hace pues que a la larga este asociado pues con que los niños que toman Lactancia materna pues estén más protegidos incluso que puedan tener menos obesidad en el futuro y unas circunstancias esto no quiere decir que los niños que no tomen Lactancia materna sean vayan a ser obesos o que vayan enfermar irremediablemente de hecho en mi generación pues somos muchísimos los que estamos criados con biberón ya que estamos en no pasa nada pero bueno eso no quiere decir que sabiendo les la mejor opción pues una madre como decías antes perfectamente bueno primero que sepas que realmente no es igual

Voz 0187 09:25 y luego a partir de autoridades tú decides y luego también hay muchas otros beneficios no como la comodidad que supone también dar el pecho lo has lo de no tener que estar con yo recuerda no que dar el pecho era muy cómodo y luego cuando empezabas a si de vez en cuando suplementarias con un biberón era un rollo lleva del agua caliente debate no sé

Voz 6 09:41 sí esterilizada sino zas económicamente desde luego llegan las está ventaja para la familia al completo para la madre también es beneficioso en el en el sentido en el que bueno pues más o menos se calcula

Voz 3 09:54 que para para alimentar a un a un bebé

Voz 0187 09:57 pues sí necesitas unas setecientas kilocalorías sale

Voz 6 10:00 la energía ni se crea ni se destruye se transforma sea es decir

Voz 0187 10:03 la energía que tú transmites a partir de la leche tú necesitas obtener energía de algún sitio es decir es mucho más fácil recuperar el

Voz 6 10:10 peso recuperar la figura materna que después del parto

Voz 0187 10:13 te quedas como te quedas en si sida es Lactancia materna claro porque es un aporte calórico o sea es más calorías que tú gastas al final del día porque tienes que fabricar como decir para dárselo para dársela al vehículos sentirse kilocalorías que no sabes yo también revisando en Internet hemos visto que las mamás se quejaban mucho de que dar el pecho producía mucho dolor esto no tiene por qué ser siempre así no aquí el problema es que no se sea y hablo en mi caso por ejemplo yo me hospital

Voz 6 10:39 nadie me dijo que tenía que hacer

Voz 3 10:42 luego llegaron con el bebé me lo soltaron y me dijeron Ponte los pero

Voz 6 10:47 son momentos verdad eso también está cambiando cada en el yo creo que está cambiando pero pero te decimos no hace tanto tiempo y bueno pues hace falta que alguien te asesore porque yo tuve mucha suerte y mis dos hijos hicieron hasta que que es una maravilla natural es decir como sabe esta criatura que es lo que tiene que hacer en este momento no pero es verdad que muchas ves que no es tan sencillo y con unas simples técnicas de cómo colocar al bebé como con los varado la cabecita exactamente con unas técnicas que contadas a lo mejor pues no tiene mucho sentido pero cuando tienes al bebé la matrona te lo dice te coloca coge al niño además que da igual porque pueblos como como melones porque no tiene miedo ninguno no lo enchufa tal cual dices madre mía sino difícil no eso lo que puede favorecer es sobre todo evitar las grietas porque sí que es verdad que las rutas son duró hicimos exigen la mayoría vienen derivadas de una mala postura antes que tontería simplemente el hecho de

Voz 3 11:38 enseñar un momento como tiene que ser el agarre

Voz 6 11:42 puede evitar una grieta y evitar a Greta puede hacer que la prolonguen

Voz 0187 11:45 la estancia Maté la madre deje de dar el pecho porque siente dolor esa que todo lo que lo hace otro problema que que pueda existir también es en la cantidad no hay gente lo que decíamos antes no un bebe que pide mamar todo el rato al final la madre te diría este niño tiene hambre tu leche no vale eh existe algún truco para aumentar la cantidad de leche materna que producimos au si el bebé tiene que mamar siempre de los dos pecho porque yo me acuerdo cuando tuve el mio que decían no no son diez minutos de uno diez minutos pero no era como pero porqué diez minutos no al final

Voz 6 12:15 y además es un eso es un error porque realmente la grasa en las proteínas están al final claro entre el niño cuando empieza a coger la sustancia de lo llevas al otro lado para que él tome más agua no entonces esto pues es algo que también que que que se debe decir bueno pues realmente cuál es la pregunta Perdona si te preguntaba que si existe algún grupo algún truco para aumentar la cantidad de leche materna me lo de que el bebé no tiene que estos son vamos lo de los uno de los grandísimos mitos eh que hay no porque realmente la la mejor manera de producir más leche materna escasas opciones me solucione más es la succión de hecho si el bebé es verdad que hay veces que que que hay bebés muy pequeñitos bebés prematuros

Voz 0187 12:53 que tienen problemas para su opción no tienen la suficiente fuerza

Voz 6 12:55 no no les apetece se quedan dormidos y bueno pues ahí tenemos herramientas tenemos leches con los que pues tu misma puedes estimular el estímulo del pezón es la mayor ayuda a que hay todo el tema de suplementos que hay muchísimos suplementos levaduras incluso ello toma cerveza se asemejó con esto porque en la cerveza tiene alcohol el alcohol inhibe la oxitocina realmente tomar de una de ruedas contraproducente para ser Begar más leche no hay evidencia de que ninguno de los remedios caseros cardo Mariano Lino ojo hoy a cincuenta mil realmente no hay evidencia de que de que puedan ayudar pueden despistar mucho del foco real que es Ponte al bebe más veces o estimula tu mismo

Voz 0187 13:35 será que algunas algunas de estas sustancias no se pueden tomar durante la lactancia por ejemplo la Melissa no y eso muchas madres a lo mejor tampoco lo sabe la Valeriano la mayoría un ejemplo cosas que parece ningún niño está nervioso parece que llora todo el rato me voy a tomar una infusión de de si el niño se tranquilizan y está contraindicada en ese en el embarazo

Voz 6 13:54 por bueno pues hay que tener bueno hay que tener en cuenta que lo natural pues muy bien está fenomenal tirar de de recursos naturales pero sin perder de vista que son sustancias que tienen dentro compuestos de dos amiga químicos que también son químicos por naturales que sean como la cicuta por ejemplo que es muy natural y que es un veneno

Voz 0187 14:13 claro que le decimos a una mamá que no quiere prolongar la lactancia materna porque no quiere renunciar a tomarse de vez en cuando una copita de vino bueno pues es es muy fácil porque

Voz 5 14:24 realmente no es

Voz 6 14:26 en no son conceptos reñidos yo sé que diría que durante el primer mes hasta que la lactancia materna no esté instaurada del todo poca broma con esto porque realmente el primer es definitivo no conseguir los tibio que te suba la leche del bebé esa costumbre más leves muy pequeñito no y cualquier mínima sustancia pues puede ser perjudicial pero una vez que la lactancia materna hasta instaurada realmente de lo que hay evidencia y esto es algo con lo que yo he discutido mucho con la gente porque no se lo cree yo es que realmente cuando uno toma alcohol el alcohol igual que está en la sangre pasa a la a la leche pero no se acumula en la leche realmente fluye por la leche yendo a las dos horas y media más o menos han visto estudios en que tú te tomas una cerveza de las dos horas y media tienes nada de alcohol en en la leche por lo tanto no sería ni siquiera necesario extraer Tessa leche y tirarlas estén explicándole leche porque allí no es no es anómala no la la la alcohol pasa por allí pero no es acumula entonces una madre que quiera tomarse una caña de vez en cuando pues lo que debe saber que se lleva de caña os a su casa una cerveza pues bueno en cuanto termine de darle el pecho que tome de vez que espere dos horas y media y a las dos horas y media podría que se quiere tomar dos pues ya sabe que son cinco horas es verdad que aquí ya jugamos con que cinco horas no va a estar el bebé sin comer claro tenemos los recursos podemos extraer Nos leche idas leche irá vivero eso con el primer mes no se recomienda porque hay una cosa que se llama confusión que tiene empeñado

Voz 0187 15:55 el sacaba sacaba acostumbrando porque le cuesta menos no

Voz 6 15:58 los músculos son diferentes el músculo para succionar el músculo Tina pues es diferente entonces pues obviamente la día quién prefiero biberón Verón y hasta no pero realmente es si la lactancia materna está restaurada a segundo el tercer mes del niño lo has probado es realmente es acostumbra a las dos cosas tú puedes decir bueno pues cinco horas o bueno es como una madre que trabaja hay madres autónomas por ejemplo yo que fui una madre autónoma tenía que viajar bueno pues yo lo que hacía yo me llega extraer leche para un fin de semana entero

Voz 0187 16:28 es hacerte un banco de leche hay puedes congelar esa leche eso sí

Voz 6 16:30 se osara congele leche para desde un viernes hasta el domingo que tenía que que volver propone un viaje bueno protege que congelado el niño se quedó con mi madre inspiraron los dos y el niño no tomo nada que no fuera mi leche materna conservar sus propiedades eso sí a otras recomendaciones de cuánto tiempo cuanto la nevera para aguantar en el congelador pero que la gente vuelva

Voz 0187 16:49 calientes al baño maría lo que no lo calientes en el microondas no es porque yo también lo he visto con amigas no de me echo un banco de leche fantástico y luego a la vez que me del biberón el micro es en realidad el microondas no está demostrado que que destruya las

Voz 6 17:04 unas pero sí que es verdad que no se recomienda sobre todo por problemas del calentamiento

Voz 0187 17:07 el calendario no es homogéneo y se puede quemar la quiere puede quemar el quemar el bebé entonces bueno unas prisas si luego la bien pero lo ideal es hacerlo así que para eso están los calienta biberones que perfectamente qué hacemos cuando una madre decide que ella no quiere no quiere dar el pecho porque bueno porque no quiere porque lo que tu decías no porque yo viajo pueden buscar sus argumentos también y de repente decide que que no que no quiere no quiere dar el pecho bueno tampoco se acaba el mundo no

Voz 6 17:34 no se acaba el mundo una madre realmente decide que no da el pecho y no es porque tenga ningún problema que no haya solucionado sino tienen ellos que no no no quiero esto pasa también mucho en el tercer hijo por ejemplo decir mira ellos que ella con dos niños mayores estar con una lactancia a demanda porque la tiene que ser de lo que decíamos antes hoy es que hay niños que quieren cada hora pues

Voz 4 17:54 sí

Voz 6 17:54 yo es que no no estoy dispuesta no pues en ese caso pues vamos a ver qué opción eh elegimos no de de leche materna y ahí es donde entra pues un amplio abanico que uno llega a la farmacia o al supermercado dice que el hijo que compro porque todas son maravillosas y todas tienen de todo esto es bueno pues como decíamos antes hay unos mínimos salirle preocupa mucho que la leche no voy a tener calcio proteínas au todos los nutrientes están regulados todo lo que dice al niño

Voz 3 18:25 está ahí ahora bien

Voz 6 18:27 hay formulas que incluyen lo que ya hemos ingredientes funcionales que son una serie de ingredientes que pueden tener un beneficio adicional para el bebé algunos tienen más evidencia científica otros menos lo tenemos los previó éticos que es la fibra realmente tiene beneficios para la nota del bebé los problemáticos no estas bacterias vivas tan y tan de moda tenemos el omega tres pues para el número desarrollo realmente pues la evidencia es menor a lo mejor que he para la fibra o para los propios chicos en otros en otros puntos bueno pues tenemos una serie de ingredientes ahí pues entra uno que Nos dio mucha guerra el año pasado que es el Beta palmito dato que la gente claro con con todo lo que ha pasado con el aceite de palma en la gente está súper sensibilizada el aceite de palma tú repente ves la leche de tu hijo veta palmito no lo quiero las no lo quiero y claro lo que hay que saber es que realmente en las leche materna gran parte de los ácidos grasos de de la leche materna es ácido al mítico y esto es algo que la gente tiene que saber que la para el mítico hay dos tipos la empresa no tienen aclaro es le le explica lo porque según lo que las diferencian Gràcia vitícola aceite de palma claro una cosa es el aceite de palma que es esa grasa de palma vegetal que se procesa y que realmente es una grasa que es indeseable vamos a llamarle

Voz 0187 19:49 quería de estar en nuestra alimentando debería estar estación

Voz 6 19:52 tampoco en las leches infantiles y otra cosa es el mítico que es uno de los ácidos del aceite de palma que también están leche materna pero en vez de estar en posición Alfa de la leche materna está sobre todo en becas de la leche evita veta palmito bueno pues realmente no es una mala opciones buena opción no eso ayuda bueno pues a que esas Orbán mejor el Call Cio en las heces eh son también en mejores que pasa pues que encarece mucho las leches no sí que es verdad que ahora hay fabricantes que que sí que hay en el mercado el aceite de palma a lo mejor no con tanta cantidad de dato parcial de la leche materna pero la élite de girasol o con otro tipo de de aceites y bueno yo mi consejo es tampoco volvernos locos no porque

Voz 0187 20:36 también hay mucho marketing no claro una leche de

Voz 6 20:39 sin aceite de palma no tiene porque ser necesariamente mejor que otra que lo lleve porque el porcentaje de aceite de palma muy baja es muy bajo y a lo mejor el resto de componentes que lleva de otra leche pues eso de proviene parados pragmáticos pues es mejor que la otra entonces yo aquí mi consejo siempre es pues consultar al pediatra consultar al alcanzar farmacéutico no dejarlos un poco eh asesorar porque realmente un todas exhibir de palabrotas que vienen la taurina por ejemplo la Taurina la gente ve taurina

Voz 0187 21:06 qué piensa un Red Bull al niño claro todo yo lo he visto a todos

Voz 6 21:09 pregunta miles de veces de pero no es que la la autores la terminal un aminoácido que es que es uno de los principales que necesitar el cerebro del bebé ir otra cosa es el auditor pero también la Taurina es necesaria no pero como yo entiendo a nivel de la calle esto no es no es fácil saberlo pues vamos a dejarnos asesorar

Voz 0187 21:26 claro yo creo que ahí el farmacéutico juega un papel muy importante no

Voz 6 21:30 sí porque por la farmacia desfilan pues su todas las hasta el embarazo las mujeres somos grandes desconocidas en la farmacia habrá te quedas embarazada ya es verdad ya engancha es una cosa con otra el ácido fólico

Voz 0187 21:42 que decía te voy a pasar mi nómina ya aquí directamente que la ingresó en el tema del biberón a mí me pasó cuando tuve que utilizar el biberón que llegas allí yo qué es esto hay doscientos mil tipos de biberones doscientos mil tipos de de de de dignas galácticos que es esto no y además con unos diseños no con unos diseños como muy psicodélicos uno que sí especial para que no te cagas es que no sé que reprende tú te plantas allí como madre primeriza miras aquellos biberones dice Si a ello cuál elijo

Voz 6 22:12 claro es complicado no porque algunos hasta hace iluminan por la noche son una cosas es es yo no lo he visto chupetes los chupetes en los que se iluminan por la noche pero eso es fantástico bueno pues realmente lo que hay que estar tranquilos porque todo los los biberones que tenían bisfenol han sido retirados desde hace ya muchos años y entonces todos los biberones que hay son seguros entre la retina de látex latina de silicona depende poco Airbus al niño no depende también es verdad que los niños muchas veces acostumbran lo primero que cogen uniendo de pues ya quién quiere seguir con la silicona es verdad que se puede partir más fácilmente y una vez que los niños tienen dientes sería mejor el caucho aunque no nos guste es el látex y también es verdad que era les Silicon las cada vez son mejores

Voz 0187 22:52 es difícil cambiarle cuando acostumbrado a lo que

Voz 6 22:54 por eso lo de toda la vida son vivieron de toda la vida de la retina marrón sigue funcionando exactamente igual de bien sí que es verdad que los hayan anti cólicos no hay unas válvulas y tal bueno pues realmente a lo mejor durante los dos tres primeros meses que es cuando cuando hay más cólicos no en en la

Voz 0187 23:11 el cuatro meses desaparecen

Voz 6 23:14 pues ese tipo de biberones puede tener un sentido pero verdad que estos biberones lo que hacen es que al bebé le cuesta más trabajo succionar y entonces si el bebé ya no tiene Ganges a partir del segundo tercer para que van a estar torturando tu hijo con un biberón para que para que va más lento no Arza el pobre realmente el niño puede puede comer perfectamente yo tengo un pues que es eh los mejores biberones no como elegir el mejor de todos los tipos y bueno pues es divertido porque en el fondo yo creo que no hay que darle tantísima importancia que cualquier biberón de los que se venden en farmacias lo para farmacias de de marcas sí que recomiendo que sean de margas conocidas homologada

Voz 0187 23:50 no por la calidad del plástico claro porque en esto

Voz 6 23:53 las tiendas de todo a cien y de bazares yo he visto biberones siguen estando ahí que realmente como caro como el bisfenol se supone que sino lo calientas no sé no sé Oliver

Voz 0187 24:04 pues el biberón se calienta claro pues venden unos

Voz 6 24:07 drones que con una etiqueta que ponen no calentar un solo uso pero esa etiqueta la LES sí si la fijas no podrían

Voz 0187 24:13 agua por ejemplo los harían vendiendo poco indica para eso

Voz 6 24:16 pero claro por precaución está prohibido clara vender cualquier tipo y dieron al final no está ahí calientas no ojo porque en determinados establecimientos no venden ese tipo de uno celda hace hace o en una tienda de cultura no va a tener ningún problema todos los biberones vale