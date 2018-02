La ‘croquertilla’, el bocado perfecto

Voz 1 00:00 mediante una nota

Voz 2 00:42 saben que me traes hoy quiero contarte algo que realmente es cada vez más tendencia su diferentes versiones tú nunca has querido unir dos comidas o dos recetas que te gustan mucho mucho mucho mucho que dices va esto juntos sería mucho mejor que separado puede ser pero ahora no caigo en nada los alimentos me hiciera no se Un un plato en

Voz 4 01:05 incluyera tal y tal lo que voltear el otro día Broncano Torrent no Juancho adelante no es un día en la cabeza

Voz 2 01:12 pero sí me refiero algo así tendría que pretendía que pensarlo bueno pues ya existe una de esas mezclas que la verdad yo le auguro un futuro muy exitoso es muy español además consiste en unir croqueta con la tortilla de patata como te quedas la croqueta por fuera la tortilla por dentro me imagino claro

Voz 4 01:31 pero lo que realmente es una croqueta

Voz 2 01:34 pero qué bueno dentro de la propia en vez de tener por ejemplo pues una Bésame el con jamón o lo que sea tiene tortilla de patata pues tengo que decirte que en Holanda lluvia una vez como una especie de croqueta que dentro tenía espaguetis con tomate bueno si es que esto se te queda

Voz 4 01:52 pues hombre me quedo con pero es que además tiene nombre

Voz 2 01:57 creo que Ortí ya mal porque claro le ponen un nombre feo alguna cosa así pero lo bueno un hombre divertido yo es que a muerte con la cartilla pues habrá que probar las habrá que probarla aquí se ha ocurrido esto pues solamente la verdad muy creativa y a la que hay que animar y ahora lo entenderán para que esto despeguen porque la idea está creada pero él no tiene intención de llevarla más allá y a mí eso me parece muy mal escucha cuando Majano cabellos suele ocurrió fusionar dos de los platos más famosos de nuestra gastronomía es la la tortilla de patata nadie daba un duro pero parece que el publicista que lleva dentro no

Voz 6 02:40 bueno la sala de un programa de televisión que se llama la batalla de las tapas en la cual los concursantes que yo aparte del programa combinar vemos equipo bueno pues nos pedían siempre reinterpretación de tapas típicas aragonesas española bueno en vez los programas al final cayó o la tortilla de patata así que yo pensé en la que una croqueta de tortilla de patata y la frase fue Harold no imperantes no innoven porque va tortilla nos vamos a quedar Si sin cobrar nada

Voz 2 03:11 lejos de fastidiar la receta creó el bocado perfecto la voz se corrió y los medios no tardaron en difundir lo que para muchos es el plato español del siglo como todas las buenas ideas que triunfan en el mundo de la gastronomía pues también tiene versiones en la variedad está el gusto no iba a ser menos

Voz 6 03:27 hora de la organiza de morcilla hace poco estuve en la provincia de bueno en la zona de Calamocha Teruel incluido un solo Cuqui de la cartilla con los productos típicos de la pactada canales súper trufas con ajos tiernos Acciona cumpliera con todo

Voz 2 03:44 hice preguntarán cuál es el proceso de elaboración pues sencillo para todos los públicos un híbrido entre la receta de la tortilla croquetas como no podía ser menos

Voz 6 03:52 simplemente Sasemar semana de patada todos los pasos que hay que seguir barata hasta el punto echar la tortilla en la sartén y dar la vuelta que ése no lo haces no vale aceptamos la tortilla algo con la cebolla todo no es clavadito estamos en las artes no dejamos que se coge el cuando ya lo encuentran su punto las vacas fuera sonaban de gira para que se enfríe invitan a ser bolas cuando fue cabina por huevo y pan rallado y ahí directamente a la freidora Illana vine

Voz 2 04:19 por desgracia este publicista aragonés no le entusiasma la idea de dedicarse a la restauración pero hay otros planes para la cartilla

Voz 6 04:26 se va a quedar en menos viral estamos bueno trámites para empezar a fabricar la cadena a ver si al final surge pero me parece que la restauración tenerlo que diga pues ya saben si quieren probarla

Voz 2 04:41 ella confíen en que llega a sus manos pronto o si lo prefieren pónganse el delantal y creen su propia versión la cocina no tiene límites bueno pues como te decía que una pena que Jano en este caso nos anime abrió un restaurante por ejemplo donde podamos comer siempre que la la Property ya te qué te ha parecido tengo que probarla