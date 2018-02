San Valentín y cómo superar un desamor

Voz 1 00:00 que si saluda no penséis crisis

Voz 4 00:45 me encanta esta canción de Carla Bruni que se llama y Miss You creo que viene al pelo tenemos con nosotros a Raquel Calonge ellas Coutts bueno ya todas la conocéis especialista en autoestima ingestión de emociones y cuéntanos Raquel porque esta canción está muy indicada en lo que vamos a hablar hoy

Voz 5 01:02 bueno pues porque vamos a hablar del desamor que viene de San Valentín pues sí que todo el mundo se empeñan estar enamorado en esas fechas creo que estaba bien hacer un poco ir un poco a contracorriente no que

Voz 4 01:15 así te pedían valemos como terriblemente no como que todo te recuerda eso yo creo que seguramente lo vivas de manera más intensa de la otra manera ni siquiera te das cuenta que son Valentí seguro seguro que sí pero es cierto y yo lo he vivido que es que te sientes

Voz 6 01:30 como muy colgado no es como de por favor me algo rojo la cara

Voz 4 01:36 pues venga antes de hablar del del dolor que se siente con el desamor que es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos enamorados

Voz 7 01:43 pues que no sumemos eh

Voz 5 01:46 el caos de de químico hoy de neurotransmisores ya parece un viejo amigo tuyo del que suelen hablar mucho que es la dopamina no hay entonces entramos en un sistema de gratificaciones de recompensa y está demostrado que cuando tenemos un amor romántico ese sistema de gratificación funciona sin parar a tiempo sabes entonces claro nos pasa eso que vamos por la calle como flotando no que parece que tenemos superpoderes que estaba así

Voz 4 02:13 no hay quién nos tú tienes un subidón te les guapo te de todo esto cuánto dura Raquel pues es que de manera general dura poco que te iba a decir pero hay excepciones

Voz 5 02:29 excepciones hay gente que vive todo el día

Voz 4 02:32 pues no no todo es más incómoda no no no

Voz 5 02:35 más es que realmente no tiene una relación casi como con la droga no el cerebro se comporta como si estuviera drogado

Voz 4 02:43 hay gente que está enganchada a las primeras relaciones todo

Voz 5 02:45 sí sí justo sí porque realmente te da muchos subido estas como si tuvieras unas gafas rosas puestas no

Voz 4 02:54 sí porque aparece el el apego

Voz 5 02:56 el apego aparece también porque en el fondo no dejamos de ser animalitos oye todo parece que contribuye a que tengamos una buena relación sexual pues para que pues para reproducir no porque no olvidemos que estamos diseñados para sobrevivir

Voz 4 03:09 allí si está amor llega cuando ya no tenemos posibilidades de reproducimos no tenemos mariposas en el estómago sí pero es otra maneras lo que llaman el amor maduro no estoy en Bali y entonces ahora ya nos hemos enamorado y de repente nos serán

Voz 5 03:29 claro que hubo reacción pues que el cerebro no dice que ha sido super bonito no vale hasta luego no el cerebro sigue activando esas zonas en el cerebro que hacían que estuvieras antes tan feliz cita aún Happy entonces se resiste y es entonces cuando entramos como en una especie como de obsesión porque el cerebro no te deja olvidar que tiene un punto triste que mal no sí la verdad es que tiene un punto triste antropológica mente está está bien hecha aquí hay una cosa que no entiendo si eres tú la que quieres dejarlo

Voz 4 04:00 que se olvida vale sí pero estamos hablando de desamor ya te dejan a vale vale vale que estamos en el otro lado está en el otro la broma pero eso no entendía lo que dices

Voz 8 04:15 qué

Voz 4 04:17 no no estamos hablando de que te dejan vale vale vale no me puedo poner esas vale dime pases hizo tips de cómo es Ali venga como como me ha cómo arreglo esta situación en la que me siento tan mal

Voz 5 04:31 pues lo primero lo de siempre de ser conscientes de que realmente cuando alguien nos deja de querer no es nada personal aunque parezca lo contrario simplemente no sabe no puede au pues que no hay otra manera y entonces que te dejen de verdad que es una suerte porque puedes a recoger lo que has aprendido con esa persona que nos aprende lo mismo sólo que al Barça también no bueno pero volvemos a lo mismo no es de Samuel Barça tienes que centrarte de pasarlo

Voz 4 04:58 cuando te digo que no me he puesto yo no esa situación entonces no no me meto vale venga que te han dejado de lado

Voz 5 05:04 entonces tú tienes que gestionar eso sigues queriendo estar con esa persona vale vale vale entonces pues lo primero ser consciente de siempre mal tenerte mucha paciencia porque realiza contigo mismo sí porque la gente quiere además ahora que todo está vamos tan rápido con todo no parece que es que lo tienes que olvidar irreal realmente en el cerebro que alguien te abandone desde un punto de ahora pasaron eso es justo el duelo es igual que cuando pierdes a alguien cuánto durará ese atún pues también de manera general eh dicen que se eh que el luto cuando fallece alguien desde un año porque es lo que tardamos un año en regenerar no se ve

Voz 4 05:42 ha muerto rey puesto aquí no vale

Voz 5 05:45 bueno lo puedes intentar de hecho mucha gente lo intenta no en cuanto dejan alguien parece que se bloquean para no sentir ese dolor y enseguida van con otros no sin engañar al cerebro y a lo mejor alguien les funcionan si sí sí por eso te digo que hablar de manera general es difícil pero sí que es cierto que lo que ocurre en el cerebro

Voz 9 06:00 pero es lo que ocurre y eso sí que es de manera

Voz 4 06:04 me imagino que será bueno verbalizar lo que te está pasando no sí sí

Voz 5 06:08 sobretodo robo de arte de amigos que te quieran porque cuando dejas a alguien a lo mejor parece que sólo estamos hablando de una pareja porque cuando allí hijos sabes hay todo un proyecto en común Nos amigos se reparten entonces sí que es cierto que es momento de de tirar de de tus amigos íntimos soltar todo el rollo de lo que ha pasado cuando ha pasado sabe y en ese momento pues claro todos lo comprendemos no hay esa es una una fase en la que te ayudan mucho al verbalizar

Voz 4 06:35 yo tengo una amiga que ha aprovechado una separación para empezar de cero

Voz 5 06:40 claro es eso eso es un paso que viene más adelante eres consciente luego empiezas a tener una actitud de qué he hecho yo mal no que también hay te responsabiliza no porque no ha salido todo bien y empiezas a tener una actitud más de lo que es a lo mejor esto no viene tan mal porque esto no me gustaba porque estamos también en un mundo en el que afortunadamente en los últimos años como que los Eagles

Voz 4 07:04 diría Peret no como antes que en otros Sandra roto y para cuándo y tú te vas a echar novio y tú cuando no es totalmente ya la industria también se ha dado cuenta que hay un porque es soltero con dinero puede ser

Voz 5 07:16 ejemplo claro nos olvidamos de que cuando estamos en pareja tienes que ceder y conceder muchas cosas no porque sois dos y opinamos dos entonces cuando de pronto te ves sólo dice oye pues a lo mejor hay algunas ventajas aquí entonces es el momento en el que está atómica que es en el de oye ya a mí que me gusta y con todo esto que he pasado yo ahora dónde quiero ir sabes lo de siempre y empezar a empezar de cero y escucha y también puede ser

Voz 4 07:44 que pase el desamor de repente aprendo a estar sola aprendo a disfrutar de estar sola Illano quiero volver a enamorarme o no quiero volver a comprometerme como me comprometí a como estaba comprometida antes no es como al principio estar sola me asustaba al principio estar sola me da un poco de vértigo pero ahora me di cuenta que estoy bien que lo disfruto y no quiero volver a lo que tenía antes

Voz 5 08:08 no no desde luego si has hecho viene el aprendizaje no quieres volver si no vuelves a caer en el mismo tipo de mujeres de hombre y en el mismo tipo de relación entonces lo de siempre cuando vienen a verme qué haría si alguien

Voz 4 08:21 de

Voz 5 08:22 bueno a mí me han dejado ya días pues llorar mucho sobre ella

Voz 4 08:26 locura

Voz 5 08:27 pues mira yo antes hace unos años te hubiera dicho que no que había que gestionarlo y además qué tal pero sí que creo que pasar a la acción hacer un viaje de pronto desconectar pedirte un tiempo para ti sólo el ahí hacer sobre todo algo nuevo sabes qué tal miedo bucear pues a bucear todo miedo viajar solo a viajar solo creo que romper hay una barrera de algo que te ha ocasionado miedo favorece mucho el el el darte ahí como autoestima y subidón de oye que llevó algo mucho

Voz 4 08:57 no te necesito ir tú qué opinas que es bueno cortar y cortar del todo o estas relaciones de corto pero a veces quedamos Nos mandamos mensaje

Voz 5 09:08 lo que pasa que eso también es de manera individual

Voz 4 09:11 pero sí que creo que es importante no engañarse quiero decir

Voz 9 09:15 no sé si realmente

Voz 5 09:19 lleva una relación de muchos años y eso ya es casi como una amistad se deja porque no no hay un amor realmente romántico que ella es más casi como familiar no como un hermano sí que es cierto que es muy fácil normalizar eso y ser amigos pero cuando estás en plena explosión sexual de atracción y te dejan realmente es que es muy difícil de gestionar eso y las idas y las venidas casi siempre tienen un carácter sexual que no romántico así sí sí jóvenes

Voz 4 09:46 totalmente fuera o no has pasado por esto que no sé si creérmelo claro

Voz 5 09:55 porque muchas veces el amor persiste y lo que te digo o el sistema tu tu cerebro te sigue diciendo que cell que es ella la persona no entonces te resista esa entonces las idas y venidas no bueno bueno pues depende como cada uno lo gestiona así lo que necesitas es olvidar ya yo es que ya en estas cosas no me atrevo a decir lo que es bueno ni es malo eh yo intento que cada uno lo gestiona como mejor