Escáner Hora 25 Deportes (09/02/2018)

Voz 4

02:48

bueno yo creo que el Barça tiene un margen lo suficientemente importante pero yo creo que la manera de de vivir cómodo a lo que el la segunda parte de la Liga pues es no perderlo es decir hacer su trabajo como lo viene haciendo con la regularidad que lo viene haciendo con el buen equilibrio defensa ataque que lo viene haciendo estoy de acuerdo con Marcos buena oportunidad para Yerry Mina no va a tener tantas oportunidades aquí que la temporada por lo tanto para él sí que es un partido especial para el resto poder verle porque es evidente que Piqué no se le puede forzar más ya ayer yo creo que hubo en exceso jugando en Valencia el Barça no tiene no no demuestra ningún síntoma de deterioro en ningún síntoma de que pueda perder puntos ahora eso sí está la mano de los propios Juegos del Barça en que eso continúe de aquí a final de temporada y esa forma no se vean en ningún momento amenazados por ningún rival término