Hora 25 Deportes: El Madrid busca sensaciones antes del PSG (09/02/2018)

Voz 0919 00:15 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al programa hay un día más gracias por escucharnos enseguida estamos en San Mamés donde se abre la jornada de Liga en Primera División dentro de media hora con el partido entre el Athletic y la Unión Deportiva Las Palmas juega a Kepa en el Athletic y eso que algunos decían que estaba lesionado y que tenía para mucho tiempo no cuela pero en el inicio el programa vamos a hablar de un aniversario mañana juega el Atlético de Madrid

Voz 4 00:40 eh

Voz 0919 00:41 Málaga allí hace seis años debutó en el banquillo rojiblanco el Cholo Simeone que en este tiempo ha sacado de

Voz 1038 00:49 el infierno prácticamente al Atlético de Madrid

Voz 0919 00:51 sí pero echó los un tipo particular fijados hoy en la conferencia de prensa previa al partido le han preguntado a Simeone por las declaraciones de Antonio San Antonio Sanz que su compañero periodista hoy es director de comunicación de la agencia que representa a varios jugadores a muchos jugadores entre ellos a Fernando Torres

Voz 5 01:15 de aclaraciones

Voz 0919 01:16 de Antonio Sanz que lo único que venía a decir en una entrevista con los compañeros de Radio Marca es que creía que la etapa del Cholo Simeone en el Atlético estaba agotada que no le gusta cómo juega al Atlético de Madrid y que él cambiaría de entrenador bueno pues al Cholo Simeone le han preguntado en la rueda de prensa por esas declaraciones de Antón

Voz 5 01:35 en San y el Cholo Simeone ha dicho es

Voz 0501 01:38 no que soy muy respetuoso con todas las personas entiendo que en el fútbol hay diferentes opiniones no sois cerrado en cuanto a la que posiblemente tengamos que mejorar y ojalá que todo sirva para que el equipo lo crezca obviamente tengo un gran respeto por tanto haya porque lo conozco conozco muy bien de su paso de su paso por el club se mucha cosa del entiendo cómo se maneja lo bueno muy bien

Voz 7 02:21 no sé muchas cosas de él no entiendo cómo se maneja suena a que si yo fuera Antonio Sanz y Simeone me invitas a cenar yo no me iba a presentar

Voz 8 02:36 por si acaso

Voz 9 02:40 pero esperemos que solamente

Voz 10 02:41 sea una expresión de una rueda de nada

Voz 0919 02:48 es en veintiocho minutos comienza la jornada de liga con el Athletic de Bilbao Unión Deportiva Las Palmas novedades ambiente en la catedral compañero Íñigo quiere buenas tardes

Voz 4 02:58 compañero gallego muy buenas juega Kepa Arrizabalaga como decías no disputa un partido desde el dieciséis de diciembre algunos pensaba que la lesión iba a ser para varios meses bueno pues hoy regresa después de su paso por el banquillo el último fin de semana hoy regresa al equipo titular esas una noticia la vuelta de Kepa repite Yeray en el centro de la zaga aparece también muchas semanas después Óscar de Marcos se estrena en San Mamés Iñigo Martínez ya es titular Aritz Aduriz de después de su paso por el banco el pasado fin de semana en en Girona eso en cuanto un Atlético el muchas no muchísimas dudas que ahora mismo calienta sobre el césped de La Catedral también calienta la Unión Deportiva Las Palmas expone en la vuelta de Pedro Bigas que no obstante va a estar en el banco con en Vicente Jiménez de Vicente Gómez perdón que está descartado por su entrenador en un día Gallego ya que nos lo cuente Diego sabe que está con el micrófono inalámbrico a pie de campo auténticamente de perros Diego González muy buena

Voz 11 03:54 hola qué tal saludos se compañeros y hoy va a ser un día difícil porque aparte de que quizás ahora vaya a ver un poco de tregua en la lluvia entorno a las cuatro grados de temperaturas las espera a los jugadores en el día de hoy eso sí el ambiente calentito entre la afición de la Teddy porque aparte del poquito fútbol llevan cuatro partidos sin conocer la victoria nos vamos a ver mejor entrada San Mamés unos cien aficionados de Las Palmas de las gradas

Voz 4 04:15 yo un último apunte para cerrar la Deportiva Las Palmas que está calentando mañana va a presentar al mismo Ezequiel es un delantero nigeriano que viene del con jazz por el turco y que mañana mismo será presentado como nuevo jugador amarillo el partido aquí en la catedral arranca

Voz 0919 04:30 a las nueve en punto de la noche Marquínez Hesse abriguen bien Diego eh ha dicho lo coja frío que luego se le nota un abrazo compañero que le pasa hasta luego en Segunda División también comienza la jornada hoy a las nueve con un partido interesante Granada Valladolid dos equipos que en teoría tienen que pelear por el ascenso a la Primera División en Granada séptimo en la clasificación ahora mismo el Valladolid noveno igual adictos en la tabla cómo está el ambiente Alberto Flores buenas tardes

Voz 12 04:59 pues la verdad engañosos con muchísima frío yo era logrados hasta ahora en Granada así que te puedes imaginar de momento poco ambiente en la grada entre dos de los equipos el Granada y el Valladolid con más privada de la categoría aunque eso sí como decías nostros están fuera de peligro pero ojalá importancia de los tres puntos porque el que gane dormida cuarto por tanto un partido trascendental en Los Cármenes a las madres

Voz 0919 05:20 frío en Bilbao frío en Granada frío también en Madrid donde dentro de un ratito se juega un partido de baloncesto ha cubierto Euroliga Real Madrid Olympiacos enseguida estamos ahí en el día en el que el Barça por cierto ha presentado a Pesic como nuevo entrenador de su equipo de baloncesto pero como siempre al inicio del

Voz 5 05:38 programa vuestros mensajes de Whatsapp Raúl

Voz 13 05:42 celebró un gol en el campo del Athletic mandando callar al campo y ahora con piquetes montó el pollo sobre mucho plomo

Voz 3 05:51 pero madridistas y Gallego

Voz 13 05:54 te acuerdas cuando Cristiano Ronaldo se llamó al mulo en el campo del Manzanares también celebrando un gol venga hombre venga ya que el madridista a tope tío

Voz 5 06:06 hombre que no ha dejado vuestros mensajes venga

Voz 14 06:10 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 15 06:24 sí no me puedo callar Gaye ello acabas de decir en la en gol que no sé quién que un jugador de baloncesto que iba vestido con unas plumas ahí pegada desastres desde luego pero has dicho más que un águila aparece uno una gallina vieja yo coño qué pasa que te tiene que salir el femenino pero sí es un tío por lo menos de un año Viesgo oye me da mucho coraje es que vosotros os dais cuenta yo que soy feminista tengo todo siempre muy muy afilado era galleguista yo me pago que te voy a quitar mi respeto

Voz 0501 07:00 bueno Chiquito de Hora veinticinco

Voz 2 07:04 P

Voz 14 07:05 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1038 07:13 tiene razón Maite Shaquille O'Neal parecía un gay

Voz 0919 07:15 yo viajo uno empezamos como todos los años por esta época más o menos ya tenemos sainete con la final de la Copa del Rey es como el Carnaval esta época los Carnavales el sainete de la final de Copa ya sabéis que han llegado a la final el Sevilla y el Barcelona en Sevilla quiere jugar en Sevilla el entrenador del Barcelona dijo que no quiere jugar en Sevilla el Barça lo mismo pide el Can Nou ese Villanueva a jugar en el Camp Nou lo que hay que buscar un campo intermedio puede ser en Madrid en el Metropolitano pero esa jornada juega el Atlético de Madrid hay quién quiere el Bernabéu la afición del Real Madrid su presidente a la cabeza no van a dejar el Bernabéu está la opción de Mestalla bueno el pitorreo de todos los años en el Barcelona Santi Valle que dicen Nadja de

Voz 3 08:07 bueno qué tal buenas tardes pues hay gente en el club que es partidaria de volver a pedir el Bernabéu pero aceptan que lo normal es jugar en el Wanda Metropolitano desde dentro del club dan la guerra Bernabéu prácticamente por perdida aunque consideran que por capacidad condiciones estado el campo el estadio del Madrid es la mejor opción lo que decías el Barça no quiere bajo ningún concepto jugar en el campo del Sevilla hay Bartumeu cree que la final de Copa es un día de comunión azulgrana por lo tanto considera que se debe jugar en un campo neutral y admiten fuentes del Barça que el día veintiuno les complica la vida por el calendario que tienen pero en todo caso tratarán

Voz 0919 08:45 posible cambio de fecha en la reunión que mantener

Voz 3 08:48 la más adelante con la Federación Española Icon el Sevilla y en el aspecto deportivo hoy no ha entrenado con el equipo Gerard Piqué recordemos no está Vermaelen sigue lesionado y tampoco Umtiti que está sancionado para el partido contra el Getafe

Voz 0919 09:01 y hoy no ha entrenado ningún central del filial

Voz 3 09:04 por lo tanto mañana pruebas para Piqué para ver si llega al partido del Getafe pero es complicado que llegue Gerard Pique a este duelo de Liga

Voz 0919 09:11 Bartomeu considera que el día de la final de Copa es un día de comunión azulgrana te ha quedado Santi la frase Nick helada el Sevilla Manolo Aguilar que dicen buenas tardes hola

Voz 16 09:22 qué tal Gallego se van el lunes a la Federación el presidente Castro va a insistir en Sánchez Pizjuán au La Cartuja sabe las dificultades enormes la imposibilidad prácticamente de conseguirlo no quiere Valencia que es una posibilidad que le pueden plantear pero es más largo el recorrido de los sevillista y más complicado que de los aficionados del Fútbol Club Barcelona y evidentemente Madrid sería una buena opción de rebotes se puede perjudicar al Betis que juega con el Atlético de Madrid esa misma jornada el Wanda Metropolitano

Voz 0919 09:55 yo digo una cosa el Calderón todavía no lo han tirado el Calderón todavía no lo han tirado por si hace falta

Voz 0919 10:43 fácil rápido repaso a los partidos de mañana antes del escáner en el Bernabéu mañana Real Madrid Real Sociedad Zidane piensan el PSG en el futuro de Isco en qué piensa Antón Meana bueno pienso

Voz 1038 10:57 poco en el PSG como juega a las nueve menos cuarto no se concentran duermen en casa mañana a las once lista de convocados todos ok físicamente menos Ceballos el nuevo mejor amigo de la familia Ramos también está fuera Vallejo Zidane a todo caer pocas rotaciones para mañana veremos Llum Cobas y veremos qué pasa en el lateral derecho y veremos qué decisión toma con Isco con el que según él sigue contando mucho

Voz 21 11:19 yo quiero disco Izquierdo que se queda toda la vida aquí esto no va a cambiar porque es un futbolista que es que es muy bueno que lo ha demostrado que puede mostrar siempre entonces es mentira pero bueno tú me pregunta si yo te contesto coraje sacaba el tema

Voz 1038 11:39 esta es la respuesta de Zidane pero lo cierto es que no le gusta demasiado el malagueño en la relación es inexistente entre ambos y como contó Javi Herráez situarán siguieran el Madrid Isco seguiría

Voz 0919 11:49 la Real Sociedad una baja importante para mañana Roberto Ramajo

Voz 1825 11:53 hola qué tal Gallego muy buenas que Treball el delantero brasileño Willian José baja de última hora fractura por estrés del tercer metatarsiano de su pie izquierdo va a estar entre seis y ocho semanas de baja esto pueda hacer de rebote

Voz 3 12:05 Imanol Agirretxe que regresa el Santiago Bernabéu

Voz 1825 12:08 dos años y dos meses después de la lesión por el encontronazo con Keylor Navas lo que derivó en un calvario enorme para el delante de los un mil pueda ser titular en ataque de la Real Sociedad veinte convocado ya están en Madrid vuelven Zurutuza Bautista Rubén Pardo también baja la del de la del futbolista internacional pólvora giga Buzai

Voz 0919 12:26 mañana en La Rosaleda Málaga Atlético de Madrid novedades del Málaga Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 22 12:32 hola buenas tardes buenos sorprendente lo declarase lo de José González diciendo que tiene más confianza en que se han ganado el respeto a pesar de la situación y de lo malos resultados a la convocatoria diecinueve convocados les debuta en una lista Chori vuelve tras sanción y Solans un mes y medio después entre entre los diecinueve h ha quedado Sasha es uno de los fichajes del mercado invernal fuera sorprendentemente y mañana si espera quiero os de la faltar muy poquito en La Rosaleda

Voz 0919 12:55 la novedad en el equipo del Cholo que ya hemos escuchado en el principio el programa Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 12:59 qué tal Gallego muy buena dieciocho convocados la novedad principal es Filipe Luis que vuelve de no jugaba desde el veintidós de diciembre en Cornellà y por lo tanto va a ir directo al once porque sólo tiene cuatro defensas puros el Atlético de Madrid que van a jugar baja Savic Godín este último por el tema de los dientes Gaitán Iberia Air por decisión técnica Vito lo va a ser titular en la banda derecha y arriba lo que no cambia es la punta de ataque Antoine Griezmann Diego Costa

Voz 0919 13:27 mañana a la una se jugará el Villarreal Alavés y a las seis y media el Leganés Éibar y ahora el escáner

Voz 5 13:40 y hoy en el escáner Santi Cañizares buenas tardes qué tal buenas tardes y Marcos López buenas tardes muy buenas tardes vamos a bordo

Voz 0919 13:47 mañana el segundo de la clasificación el Atlético de Madrid juega en Málaga el campo del colista tiene que seguir el Atlético ilusionarnos en que pueden pelearle la Liga al Barça

Voz 3 13:58 alguien que puede hacerlo es el Atlético si hay alguien que está cerca entre comillas del Barça con los nueve puntos de distancia es el Atlético el Málaga poco a poco se está consumiendo ya casi casi sin esperanza alguna pero son ese tipo de partidos en los cuales OT con desde el principio o lo puedes pasar mal

Voz 20 14:13 sin ser un objetivo de precio de temporada al pelear la Liga ninguno de los dos grandes el Atlético de Madrid es evidente que lucha por entrar entre los cuatro primeros lo que no puede hacer ya que las cosas le van tan bien esa temporada es pierden punto en un escenario como Málaga este tipo de campos obviamente hay que demostrar un equipo que está arriba y que está peleando por grandes objetivos la superioridad que tienen respecto a los equipos

Voz 0919 14:33 nueve menos cuarto Bernabéu Real Madrid Real Sociedad con la mirada puesta en el París Saint Germaine espera rotaciones en el equipo de Zidane

Voz 20 14:41 bueno yo creo que habrá siempre casos de futbolistas que llegan más cargados que llegan con algún problema que durante la semana pues han entrenado mejor o peor a la bien si todos llegan las condiciones óptimas lo mejor para llegar al miércoles fuerte obviamente es jugar el sábado porque llevan ya sin competir dos semanas en entre semana y el hecho de competir una semana en cuatro días antes tampoco es ningún problema salvo que tengas algún compromiso

Voz 3 15:03 es inevitable y que que la mirada del del Madrid que la medida decida que la mirada del del club en realidad vaya dirigida a ese partido porque ese partido el del PSG esa eliminatoria exactos está determinando no sólo el presente inmediato sino también incluso el futuro inmediato del club

Voz 0919 15:19 esperáis de la Real en el Bernabéu que sea atrevida

Voz 3 15:21 es un equipo consecuente con lo que ha sido más allá de los problemas que ha tenido evidentemente porque ha trazar una curva muy irregular en esta Liga pero en la medida que sea atrevida que sea valiente va a tener opciones porque en el Bernabéu cualquier equipo que llega es capaz de meter un gol al Madrid

Voz 20 15:35 para mí la Real por equipo está bastante más abajo de lo que debería porque creo que tiene un buen equipo y tiene un buen entrenador pero nos han mostrado regular yo espero mucho más de ese equipo lo que queda de campeonato

Voz 0919 15:46 la fe domingo cuatro y cuarto Camp Nou el Barça de Valverde ya rotó muchísimo en Cornellà esperáis que haya banquillo también para unos cuantos titulares

Voz 3 15:55 difícil difícil porque por vez primera ahí es todo un acontecimiento aquí en Barcelona Valverde va a tener luego una semana libre será sin duda el partido Yerry Mina supongo que reserva la Piqué está sancionado inédito para debutar como titular a Yerry Mina Idi dudo que Messi sea su quizás que juegue sesenta setenta minutos Suárez también y por lo tanto el lo que tiene que hacer es intentar mantener esa diferencia contra con el Atlético de Madrid para vivir todavía cómodo en la ley

Voz 20 16:22 bueno yo creo que el Barça tiene un margen lo suficientemente importante pero yo creo que la manera de vivir cómodo a lo que el la segunda parte de la Liga pues es no perderlo es decir hacer su trabajo como lo viene haciendo con la regularidad que viene haciendo con el buen equilibrio defensa ataque que lo viene haciendo estoy de acuerdo con Marcos buena oportunidad para Yerry Mina no va a tener tantas oportunidades de la temporada por lo tanto si para él sí que es un partido especial para el resto poder verle porque es evidente que Piqué no se le puede forzar más ya ayer yo creo hubo un exceso jugando en Valencia el Barça no tiene no demuestra ningún síntoma de deterioro ni ningún síntoma de que pueda perder puntos ahora eso sí está la mano de los propios Juegos del Barça que se continúe de aquí al final vete por ahí esa forma no se vean en ningún momento amenazados por ningún rival

Voz 0919 17:05 con el derbi de la ciudad de Valencia el domingo Valencia Levante Valencia viene del esfuerzo de la Copa el Levante que necesita puntos urgentemente al borde del descenso

Voz 20 17:14 para mí empieza digamos que empieza otra vez de la Liga del Valencia no después del gran inicio de temporada lo que se ha vivido con la copa los últimos seis partidos que el equipo ha perdido tres de Copa y tres de Liga empieza otra vez la Liga para el Valencia a defender con tres puntos ahora mismo de distancia frente al Villarreal el equipo que yo creo que ahora mismo está más fuerte que puede de alguna forma da asustarnos empieza la Liga para el Valencia de verdad esa que tiene que ver con clasificar para Champions de donde dependen los objetivos económicos bastante deteriorados del club esa que permite de alguna forma volver a entrar entre los mejores equipos de Europa volver a competir entre ellos volver a hacer fichajes importantes y evitar ventas de última hora como se han hecho en los últimos años por problemas económicos empieza la Liga del Valencia hay tras seis partidos consecutivos sin ganar yo creo que el equipo ha perdido bastante confianza buen momento para recobrar la frente a su afición en un derbi para volver a sumar tres puntos y para dejar ya de alguna forma el pasado inmediato estos últimas tres semanas nefastas en el olvido porque han castigado mucho a nivel físico al equipo pero sobre todo a nivel mental y psicológico donde considero que ahora mismo tiene una gran pérdida de confianza respecto al inicio de temporada

Voz 3 18:25 el Levante llega subido en esa ola de entusiasmo que les supuso el empate contra el Madrid esa ola de entusiasmo va va a pasar una a una auténtica prueba como dices anti el Valencia no sólo ha perdido seis partidos el Valencia ha perdido la condición física del Valencia está fatigado en esta roto porque el esfuerzo de la Copa es durísimo para para cualquier club y para el Valencia que que no ha tenido que sufrir en lesiones de jugadores importantes es fundamental reconstruirse inmediatamente porque sino equipos como el Villarreal están ahí a la vuelta de la esquina y le pueden hacer muy duro este tramo final de Liga para para el Valencia de Marcelino

Voz 5 18:58 lo disfrutaremos hasta aquí el escáner Santi Cañizares un abrazo gracias a vosotros un abrazo propio

Voz 0919 19:08 baloncesto tiene que haber comenzado en Madrid en el Real Madrid Olympiacos de la Euroliga como lo ha hecho Marta cazas

Voz 0277 19:14 hola Gallego muy buenas lo ha hecho con intercambio de canastas su partido bonito entre el cuarto de la Euroliga allí el segundo duelo entre dos aspirantes a estar en la Final Four de Belgrado quedan seis minutos cincuenta y cinco segundos para el final del primer cuarto Real Madrid Olympiacos cinco

Voz 24 19:58 S

Voz 25 20:05 ahí

Voz 0919 20:12 vamos a vistazo a como bien el fin de semana en fútbol internacional tenemos ya partido en juego en el calcio José Palacio buenas tardes qué tal muy buenas gallego no vamos a empezar recordando cuando juegan los nuevos galácticos que el próximo miércoles llegan al Bernabéu con el parecer mañana las cinco de la tarde a domicilio

Voz 1038 20:30 ante el Toulouse es el partido el Paris san Germain ojo con noticia gallego porque Cavani se queda fuera de la lista de convocados de Unai Emery Cavani también el la vínculos agua dice el PSOE ya que el uruguayo tiene molestias en la cadera tiene

Voz 0919 20:42 bestias Cavani si a cinco días del Bernabéu

Voz 1038 20:44 a lo mejor la molestias que jugó setenta minutos el partido de Copa entre semana prefieren que descanse este partido de Liga dícese Centre lo el miércoles y el lateral tiene una contractura en el muslo derecho pero bueno hay hay sustituto más fácil que Yuri Vercher sí que vuelven aymara ese partido de Liga que descansó en Copa después de tanta fiesta por su cumpleaños y también vuelve a la convocatoria rabia que tenía molestias pero bueno es un fin de semana muy intenso en el fútbol internacional tenemos en juego el partido en la Juventus de Turín ante la Fiorentina un minuto y medio de partido también juega la Juve el martes ante el tótem a su partido en Champions está ahora mismo el luchando por el primer puesto en Italia está a sólo un punto del Nápoles el Nápoles juega mañana partidazo nueve menos cuarto ante la Lazio es el líder contra el tercero en Italia destacar también que mañana a las tres de la tarde y un spa al Milán el Milan que no se puede dejar más puntos en su lucha por puestos Champions la Premier hay auténticos partidazos este fin de semana por ejemplo mañana a la una y media de la tarde Tottenham Arsenal es el derbi del norte de Londres algo de mente el derbi más caliente entre aficiones además son quinto contra sexto con cuatro puntos a favor de los Spurs podría debutar en el Tottenham Lucas Moura su reciente fichaje que llega precisamente del París Saint Germaine a las seis y media al partido el líder el Manchester City que recibe al Lester sin Silva que está aún lesionado eso sí vuelve John Stones quiere ampliar los trece puntos que tiene de ventaja Guardiola con Mourinho Mourinho y suyo Maite juegan el domingo a las tres y cuánto ante el Newcastle yo para el lunes a las nueve la noche el Chelsea West

Voz 0919 22:11 Michal vio en el rival del Barça en Champions está

Voz 1038 22:13 muy preocupado Antonio Conte por el estado de salud de Álvaro Morata Boya ha dicho que no sabe si va a estar un día un mes o toda la temporada de baja por la lesión que tiene el delantero español preocupación tremenda lo que tiene Antonio Conde Con

Voz 0919 22:26 Álvaro gracias Palacio mañana la selección española de fútbol sala va a intentar proclamarse de nuevo campeona de Europa torneo que se juegan Eslovenia ya sabéis que nuestro rival son los vecinos de Portugal Toni López a última hora de los españoles buenas tardes

Voz 1038 22:41 qué tal Gallego buenos Ricardinho trece más no a pesar de que Portugal se que tiene buenos jugadores pero es Ricardinho el mundo acompañó el resto portugueses ir a España es un equipo es el mejor equipo del Europeo lo tiene que demostrar mañana la novena final que juega la selección española en once ediciones del Europeo en las otras ocho finales España ganó siete así que el objetivo de la selección es claro y así lo ha reconocido Martos en SER Deportivos

Voz 22 23:03 tribus siempre ha sido muy ganar esta Eurocopa igual que son no las otras sino es verdad que ha sufrido oí siempre velando por la mínima o entra tanto o ayer por penaltis pero lo que hay que hacer es ganar la final sufrir como supimos ayer no

Voz 1038 23:19 las seis de la tarde juega el tercer cuarto puesto Rusia contra Kazajistán a las nueve menos cuarto y lo vamos a contar en Carrusel Deportivo Portugal contra España en busca de OTAN

Voz 0919 23:28 hoy ha tenido lugar la ceremonia de apertura de los Juegos bien de invierno que se disputan en Corea del Sur esa ceremonia lo que ha seguido ha sido el abanderado del equipo español detalles de la ceremonia cuando empieza la competición José Antonio Duro Vueling

Voz 26 23:43 jurado los Juegos Olímpicos con más participación de la Historia gallego muy buenas las competiciones comienzan nada en unas horas la pasada madrugada como dices ceremonia de inauguración con Lucas seguir encabezando como abanderado la delegación de trece españoles que van a participar estos días el primero de ellos será y Manuel Rojo esquí de fondo el domingo por la mañana detalles de la ceremonia de inauguración la Unión por ejemplo los deportistas de Corea del Sur y de Corea del Norte en la misma bandera el mensaje de paz que desde el COI con estos juegos se lanza al mundo y dos imágenes que se han comentado un montón por un lado el abanderado bermudas pues eso en pantalón corto y por otro el representante de Tonga que a dos grados bajo cero apareció desnudo de cintura para arriba la imagen del día

Voz 0919 24:22 ya sabes que tenemos posibilidad de conseguir medalla en tres modalidades lo iremos contando desde la semana que viene baloncesto Fesic es de nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona como nos contase aquí Xavi Saisó decir que You'll Be ha dirigido interinamente sólo un partido al equipo azulgrana Raúl González buenas tardes qué tal

Voz 1293 24:43 gallego muy buenas pues si pensáis vuelve a Barcelona casi catorce temporadas después el técnico serbio de sesenta y ocho años firma hasta el treinta de junio ya ha dejado claro que vienen aquí a ganar con el equipo prácticamente fuera de la Euroliga los objetivos de peso pasan porque el equipo se agresivo en defensa que sus jugadores tengan carácter y de esa manera poder pelear por la Copa del Rey y la Liga Endesa la defensa como te decía gallego es clave para Messi por mucho talento ofensivo que hay en su equipo

Voz 0501 25:07 talento y un ataque no existe pum punto porque no puede jugar cero nota que canas uno dos partidos pero no cohetes caseros

Voz 1293 25:17 comprado defensa Aimar defensas lo que va a pedir Pesic que volverá al banquillo del Barça el próximo domingo para recibir en el Palau Blaugrana Albiol

Voz 0919 25:25 es sesenta y ocho castañas y ahí va a estar dirigiendo un equipo de baloncesto en la élite en la NBA que contamos esto González buenas tardes qué tal

Voz 1981 25:34 no pues una consecuencia de los movimientos del cierre de mercado te contaba Javier que la intención de los Lakers es fichar a dos estrellas el próximo verano pues anoche en el Lakers Oklahoma State empezó a corear queremos a Paul George que estaba sobre pedir que no quede no por pedir que no quede estaba sobre la cancha dejando claro que es uno de los objetos de deseo por los angelinos aunque George anotó veintinueve puntos tienes ocho cayeron los Thunder en ese partido del resto de la noche trece puntos y ocho rebotes para llevar la victoria de Toronto que siguen segundos en el Este ante los Knicks los Warriors después de dos derrotas seguidas volvieron a ganar aunque teniendo que remontar ante Dallas Victoria la prorroga de Celtics en Washington en lo que fue un auténtico partidazo con veintinueve puntos de irme en la próxima madrugada dos cosas por descubrir la primera el rol que va a tener Calderón con los Cavaliers en Atlanta es el primer partido después de la salida a Tommasi Derrick Rose y la segunda si va a llegar el debut de Willy Hernangómez con los Hornets visitan a los Utah Jazz del jugador español que está más en forma Ricky Rubio

Voz 0919 26:29 gracias al sector primer cuarto del partido entre el Real Madrid Olympiacos como estaba Marta

Voz 0277 26:35 empate ahora mismo después de una nueva canasta de Printezis para el Olympiacos Printezis que lleva ya siete puntos y es el máximo anotador por parte del Real Madrid destacando Troy con quien quedan tres minutos para llegar al final del primer cuarto Real Madrid trece Olympiacos trece

Voz 0919 26:51 la semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de Thatcher

Voz 1038 27:06 estamos algo Toni estaban Ana San sorteado los cruces de octavos de final de la UEFA el partido único los de los con españoles Bayern Real Madrid Barça y Atlético de Madrid Basilea I de golf pendientes de Jon Rahm en Pebble Beach recordemos que si gana Dustin Johnson queda más allá de cuarenta y cinco el española acabará como número uno del mundo pero sólo que por ahora no está pasando en no creemos que vaya a pasar el americano va un golpe por delante de honra

Voz 27 27:42 nuevo el lunes adiós adiós