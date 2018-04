Hora 25 en Sevilla: La estela de Murillo

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias esto que están escuchando es el sonido que hace el carboncillo al pasar sobre el papel son los trazos con los que ahora mismo comienzan Antonio ya Alba hacer un boceto de lo que están viendo estamos en el Espacio Santa Clara en Sevilla justo al lado bueno iba a decir que estoy enfrente lo tengo aquí justo detrás del cuadro La Virgen de la faja que Pinto Murillo sobre mil seiscientos sesenta y que en diciembre volvió a España para conmemorar el cuarto centenario de su autor Antonio Sobrino Alba Cortés buenas noches Alba es estudiante de doctorado y fue profesora de pintura de Antonio antes que nada gracias por acompañarnos por aceptar este juego que os ha propuesto hora25 que habéis decidido hacer que vais a pintar mientras dure el programa

Voz 1 00:49 bueno pues hemos decidido eh reflejan un poco el el ambiente no que se está produciendo que ahora mismo queremos no es integrar un poco la mesa desde la que se creando el programa con el cuadro del Fondo para un poco ebriedad estando dimensiones no del arte hay ir a Radio nos parece interesante reflejar un poco

Voz 2 01:15 que el tiempo de la pintura de Murillo déjeme que les explique a los oyentes estamos

Voz 0194 01:22 en un museo bueno en un espacio convertido estos días en museo con las obras de Murillo con la estela de Murillo ahora lo vamos a contar pero se lo voy a describir para aquellos que no los puedan ver a pesar de que a través de las redes sociales podrán ver exactamente dónde estamos pero sobretodo el marco con estos cuadros con este silencio Icon Alba y con Antonio con sus caballetes dibujando lo que está pasando ahora mismo en esta sala luego intentaré antes de que termine el programa también explicarles a ver si soy capaz de transportar les a lo que ellos ambientado una preguntas quería hacer ya que estamos con lo del año Murillo vosotros estudiantes de Bellas Artes cómo definiría esa Murillo qué diríais

Voz 3 02:03 pues Morillo yo pienso que

Voz 4 02:06 lo que para la época en la que vivía antes

Voz 3 02:09 Juan del nació en mil seis seis ciento diecisiete x de ese desarrollo como pintor fue un vanguardista paparazzo época fueron adelantados a su tiempo las composiciones que hacía era muy actuales hablaba mucho de las personas de a pie eso te veían en sus retablos que que hizo y la verdad es que actualmente hay hay pintor que sentía mucho eso Pinto

Voz 0194 02:33 las famosas caras de Murillo muchas y luego hablaremos de esto en muchas cogidas seguramente de la gente que él conocía de sus vecinos de la gente que se encontraba por la calle de vez en cuando volveremos con Antoni con Alba durante el programa para ver cómo cómo van progresando estos bocetos les decía que les hablamos desde este Espacio Santa Clara que acoge la exposición Murillo eso Stella Éste es sólo uno de los puntos del mapa en los que hay que pararse para recorrer las Sevilla de Murillo en el cuatrocientos aniversario de su nacimiento sevillanos muchos pero también muchos turistas están llegando a Sevilla para ver todas las exposiciones y muchos han pasado ya por aquí por Santa Clara para poder ver o obras del pintor hispalense que desde el siglo XIX no se podían ver en la ciudad Hamid completamente lo que dudo Murillo

Voz 5 03:14 los que son del modelo se nota mucho en la luz las caras de la Virgen y el Niño un cuadro que vienen de fuera que no lo conocíamos la Inmaculada hay

Voz 6 03:25 Illa de las servilletas rezamos viendo la la exposición de Murillo es encantadora vamos

Voz 0194 03:31 debían de en vez de un año a un años

Voz 6 03:34 si uno no

Voz 7 03:37 es muy interesante ha valido la pena hacer un viaje de kilómetros podría haberla Deco de de Granada

Voz 8 03:42 porque las has inmaculadas las que me hace

Voz 7 03:45 es impresionante sino por él

Voz 5 03:47 fotografías eran muy conocidos pero hay muchos sobre todo hacia su círculo que son poco conocidos y por tanto la verdad super interesante es aprender muchas cosas

Voz 9 04:01 yo lo sabe sabe te Murillo ir pero nunca había Beñat

Voz 10 04:07 es muy interesante el cuatro de

Voz 0194 04:11 diciembre por la mañana hace algo más de dos meses la Virgen de la Faja llegaba aquí este era el momento Eluana escuchan

Voz 5 04:18 de portal que conservatorio pero Chile del propietario del siglo XIX

Voz 0194 04:36 primero y Benito Navarrete es el comisario de esta exposición murillos Stella aquí en el Espacio Santa Clara y además el autor del libro Murillo las metáforas de la imagen Benito buenas noches gracias antes gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer un programa en este marco montar un estudio de Hora veinticinco en un sitio inimaginable la belleza es la verdad que moción no ese momento en el que recibiste y el cuadro

Voz 11 05:02 sí la verdad es que las emociones cuando llevas tantos años trabajando en un proyecto así estaba que ha sido tan complicada porque el propietario en principio ni ni quería saber que supiéramos que la tenía él y tampoco la quería prestar tras esa labor de persuasión y verla conseguirlo no pasa es algo impagable

Voz 0194 05:21 porque es una de las obras yo no sé si la principal es no pero sí más reconocible de Murillo que tiene este cuadro pues este cuadro tiene un elemento a ático no

Voz 11 05:31 qué hace que cuando estás delante de de esa imagen no te quiera separar de ella no es el primer propietario que la tuvo el canónigo Juan Federici de que la caída de la catedral de Sevilla la describe como un elemento devocional cinco años antes había vendido todas sus obras de arte para dar el dinero a los pobres y se queda con esta porque considera que es un elemento devocional un instrumento veía

Voz 0194 05:52 culo de comunicación es decías emocionante porque nos había costado mucho traerla porque primero el propietario no quería quién la tiene quién tiene este cuadro latinos señor que es coleccionista eso un señor de cuadros impresionistas el único cuadro de pintura antigua que tiene este Murillo y cómo se le convence

Voz 11 06:12 pues Telecom Pence con algo muy sentimental y es que esta obra estaba en el Palacio de San Telmo la sede ahora de la Junta Andalucía ya habíamos localizado el álbum que está hoy en propiedad de los Orleans que nos han prestado de la primera fotografía que le hace el duque de Orleans a la obra cuando está en su colección por tanto te encuentro maravilloso porque era el poder de la imagen auténtica la obra que está en el Museo de Cádiz de Alonso Miguel de Tovar que copia esa pintura la fotografía que es la primera obra que sale hacia la pintura la obra de Bernardo Germán Lorente en el dieciocho que la reinterpreta estos chicos que tenemos hoy aquí que al mismo tiempo la están versionando por tanto la estela continúe

Voz 0194 06:54 sí claro si sigue que te sigue todavía saca la cara Ana hasta cuándo se va a quedar aquí bueno

Voz 11 06:59 hasta el ocho de abril el ocho de abril que es cuando concluya la exposición Se la devolveremos a su propietario y todos los visitantes habrán podido tener la ocasión de disfrutar de de esa imagen del poder que tiene que genera Pedro

Voz 0194 07:12 qué romeros artistas el comisario junto con Luis Montiel de la exposición la modernidad de Murillo Pedro muy buenas noches también gracias por acompañarnos la exposición la modernidad Murillo no habla de de Murillo como icono pop trata o trata de desvelar algunos malentendidos en qué consiste

Voz 12 07:28 bueno la exposición por un lado recorre a la enorme reproducción técnica lo que los efímera el famoso lamentable fama de Murillo como pintor de cajas de membrillo quiero decir la producción industrial de finales del XIX Murillo se utilizaba era muy popular Se utilizaba mucho no se en en productos farmacéuticos alemanes utilizaban los niños de Murillo como previos a los niños gorditos de Nestlé no entonces en ese sentido pensamos que el Murillo que fue rechazado por la modernidad porque hay que decir que de los artistas sevillanos pues se Velázquez Zurbarán más desleal fueron acogidos por las vanguardias pero ser rechazó absolutamente a Murillo pero precisamente a nosotros nos interesa por un lado esa estela popular o comercial o industrial de Murillo y por otro lado rescatar muchos artistas que precisamente por ese rechazo de de de Murillo utilizaron el legado de Murillo para ser críticos con la propia modernidad en ese sentido rescatamos pues no sé cosas tan aparentemente tan inusuales como no sé cómo lo fotógrafo tipo Walker Evans los fotógrafas del New Deal en los años sesenta con la América de Roosevelt que andan por todo Estados Unidos fotografiando a a los trabajadores a los pobres etcétera como en muchos de ello utilizan los Stemm Ander Murillo lo los cuadros de Murillo como modelo no como modelo de retratar esa infancia pobre y miserable pero con una dignidad y con una especie de alegría de vivir interna que nos parecen un sentido no crítico con la modernidad y a la vez moderno no entonces hemos hecho estamos todavía haciendo un esfuerzo grande por rescatar esa sacara Murillo del

Voz 4 09:25 de de la caja de membrillo esta ciudad lo que había querido mucho sacar brillo de la casa de brillo de gente que me vaya afuera del Espacio Santa Clara porque vamos a aprovechar el programa también para hacer un reto

Voz 0194 09:38 corrido por la Sevilla de Murillo y queremos empezar por el principio aunque tampoco yo sé si es el principio luego hablaremos de eso de lo que se sabe no se sabe de la vida de Murillo porque estamos en una casa Sara vítores buenas noches

Voz 1880 09:52 hola buenas noches donde sabemos que vivió

Voz 0194 09:54 al menos un tiempo Murillo

Voz 1880 09:56 eso ese algunos pierde parece ser que es donde vivió los dos últimos años de su vida la Casa Murillo está en la calle Santa Teresa es una casa sevillana con su patio y a pesar de tener dos plantas es una casa bastante grande es unifamiliar aquí Murillo vivía con sus criados con sus oficiales que eran los que le ayudaban a pintarlo cuadros no es curioso años porque Murillo tiene unas trescientas cincuenta obras catalogadas pero según los expertos tuvo que llegar a pintar alrededor de tres mil lo que pasa es que el resto están perdidas aquí en la Casa Murillo no hay ninguna de las obras originales del pintor pero es verdad que el Ayuntamiento la está usando en este año Murillo como el centro neurálgico no como el kilómetro cero a hay una sala para ver la ruta interactiva para saber por dónde empezar hay un documental que se puede ver hay talleres para niños y ahora en este recorrido que vamos a hacer vamos a ir conociendo ese Murillo del que hablabais ya de este de ante la adversidad la sonrisa el de esta pintura tan elegante tan comedida tan comunicativa tan dulce dicen además que uno de sus grandes éxitos era llevar la vida popular la calle a la pintura y eso es lo que vamos a ver por ejemplo en la siguiente parada donde sí hay originales del autor que es en la caridad y me voy ahora mismo para ella

Voz 0194 11:08 pues venga volvemos contigo cuando haya llegado ya a la caridad Don Benito se Se desconoce muchas cosas de Murillo o es muy difícil saber realmente quién era con quién se relacionaba conocer de su vida bueno como bien ha

Voz 11 11:21 eso Pedro G Romero es un artista que nos lo han maltratado un poco la visión que se ha querido hacer de él desde Palomino de hombre bueno desprendido

Voz 4 11:34 católico ejemplar así

Voz 11 11:37 yo pienso que es un artista que conocía muy bien la ciudad de Sevilla sabía muy bien manejarse dentro de las redes sociales de las hermandades sabía muy bien posicionarse is su pintura en esa aparente facilidad está llena de metáforas y es precisamente eso lo que a mí me ha enseñado a entenderá la artista a la ciudad de Sevilla la contemporaneidad de la ciudad de Sevilla te da las claves es decir llegas

Voz 0194 12:04 a Murillo a través de la Sevilla de Murillo

Voz 11 12:07 exacto como Walter Benjamin hace sus pasajes con el París del XIX para entender ese momento el pasado es que los historiadores del arte tenemos que entender el pasado por el presente y esa lectura que es la que origine también la exposición de Murillo Estela hace que cuando el público está aquí sigue emocionando según esas pinturas Murillo sigue siendo el responsable esas emociones porque

Voz 0194 12:33 exposición Murillo su estela que es

Voz 11 12:35 no es precisamente una

Voz 4 12:38 la demostración del poder de la memoria involuntaria de la memoria voluntaria de la intencionalidad de la copia de Murillo y cómo

Voz 11 12:45 en su copresidente de los artistas sigue generando emociones porque además es un artista que intencionalmente juega con el espectador es decir la empatía en el es muy importante y lo mismo que él es responsable del propio personaje que se crea no sabíamos que había estado en la cárcel gracias a la documentación que ha hecho Pablo Erez en su biografía de Murillo hoy sabemos que está en la cárcel por qué no paga el alquiler de su casa porque el Cabildo que el el el encarga las obras es el que lo mete en la cárcel porque tenía metido todo su dinero los bonos del estado de la época que era la la carrera de indias han invertido todo su dinero la cara de Indias por tanto Nos está describiendo esa ambición que tiene el artista yeso podemos verlo también a partir de su pintura con quién trabaja ya quién le hace las obras y piezas en casa

Voz 0194 13:38 diría es que mucho también de de leyenda el dice llegamos a Murillo a través de la Sevilla de Murillo no a saber de sus coetáneos somos capaces de conocer algo más del pintor pero hay mucho de leyenda también

Voz 12 13:49 pero a mí me interesa la parte la construcción mitológica de Murillo aquí la exposición mismo hay famoso que cerca de un andamio encaja un concurso nunca paso a paso nada que tenga que ver con eso toda la historia del XIX está hecho de está llena de grabados verídico y cuadros verídicos de la vida de Murillo que nunca ocurrieron pero eso ha construido Murillo el problema muchas veces que la Historia del Arte nunca se hace exactamente te necesariamente con la verdad sino que muchas veces los malentendido pues no se les Fun Mato italianos dio a Rafa el IMO en Inglaterra pues después cuando lo japonesas limpiar los cuadros estaban llenos de color pero la quizá haya triunfado durante una época entonces la cosa jugar con con como hay una permanencia de una serie de efectos a lo largo del tiempo y en el caso de murió son especialmente pertinente de Quito estaba hablando por ejemplo hay a mi me gusta mucho la tensión que hay entre es el que presenta Murillo casi como un broker de elaboró Erez a que lo rescata todavía común pie dicta no

Voz 11 14:59 higiene de cuál de los dos era

Voz 12 15:01 yo creo que que que es imposible pensar a la a la Sevilla del diecisiete sin otra esfera que sala religioso sólo había no pensamos en los secular pero pero es muy muy escaso decir realmente sólo se trabaja en ese espacio es muy interesante ese malentendido porque ese malentendido sopas de entender que la piedad y el dinero no están no son enemigo pero por ejemplo la leyenda de Don Juan La leyenda de Juan de mañana que Falquel encarga la

Voz 4 15:33 siglos los de la calidad el famoso mito

Voz 12 15:36 que construyen los franceses sobre un Don Juan que mañana Don Juan que diera pide una fortuna y al final acabó siendo un religioso ni una cosa ni la otra y realmente había un funcionamiento un entendimiento de la espiritualidad en la que como bien dice mañana cual creo que que algo tenía que ver Murillo para dar o para hacer obras de caridad hay que ser rico será una condición podríamos decir con mucho que son como socialdemócrata por decirlo de alguna manera no ser benigno podríamos decir que son como socialdemócrata bueno hay que tiene que construir una economía para poder hacer todas esa misa obras

Voz 4 16:20 calidad repartos de pan que hacía Murillo diariamente unos veinte sí que es yo no sé si el primero pero los primeros artistas que que se gana la vida con ello es decir que vida ganó dinero no el gano

Voz 11 16:31 dinero e hizo subo muy bien acercarse a personas que lo posicionaron el propio Diego Ortiz de Zúñiga que fue coleccionista Iker fue caballero XXIV del Ayuntamiento de Sevilla que es el que le encarga el retrato que hoy está en la Frick Collection que era la National Gallery que bueno pues estaban Perrin Castel no en Gales pero es muy interesante ver cómo él además hace padrinos de sus hijos a personas influyentes el propio Miguel mañana no es es padrino de sus hijos y gente influyente que luego es decisiva para capuchinos no la exposición de de de Capuchinos que ha realizado el Museo de Sevilla Valme Muñoz Ignacio ganan hecho un trabajo maravilloso de reconstrucción de ese conjunto de relación que tiene con los capuchino es muy interesante porque luego un comerciante genovés que es Biel Hato que es fundamental para entender a Cádiz se hace también muy amigo de Murillo le encarga un conjunto de obras que hoy están dispersas pero que fueron hechas para para para Cádiz no

Voz 0194 17:33 que yo no sé si no sé si era un broker como hay quién defiende

Voz 13 17:38 pero siquiera listo no

Voz 11 17:40 sí era era astuto claro eso era astuto era muy astuto sea sabía con quién tenía que rehacer ese cubano tenía que relacionar

Voz 4 17:48 sí pero esto no lo ha transmitido la historia

Voz 11 17:50 la FIA la imagen que nos ha llegado de él no es así don Diego Angulo que que que que el catálogo razonado y la biografía más importante de de Murillo que sigue vigente son los tres tomos que hizo Diego Angulo algo de esto intuye percibía pero no no no se atrevía igual que no se atrevía por ejemplo a ver que detrás de la pintura profana de Murillo hay unas connotaciones eróticas y cuando el propio

Voz 4 18:15 yo don Diego analizaba el cuadro de las gallegas en La Ventana

Voz 11 18:19 únicamente decía que detrás de esa ventana esas muchachas hay un Cupido que está por nacer cuando lees el libro estoy quita de cómo saborear un cuadro y analiza esa ventana de la de las gallegas con la la Virgen de la servilleta y ahora después de la restauración Cacho Fuensanta de la quitó toda esa LIC da ese vapor ves

Voz 4 18:42 la Ventana también con lo cual lo cultural une alos

Voz 0194 18:45 profano así se entiendan más allá de de la imagen religiosa porque es verdad no que yo creo que todo el mundo bueno los profanos en la materia evidentemente pero sí relacionamos siempre a Murillo con las inmaculadas con las imágenes religiosas pero hay mucho más no

Voz 12 19:02 pero no se diferencian quiero decir cuando Sevilla decide que las inmaculadas de Murillo son el modelo de la mujer capta Gaultier está erotismo sado absolutamente ante esas representaciones de la mujer que anda por la calle le parece Llor Sam dice Se siente celosa porque Gaultier les quiere que está deseando encontrar una Inmaculada por la calle para cortejar la entonces en realidad no sé quién puede pensar que la Virgen María que es decir no es otra cosa que una historia de la pintura erótica desde el principio es decir no hay vírgenes capta es decir la virgen como sabemos su funcionamiento la antigüedad romana tenía una funcionamiento la dinámica social erótica es sexual comunidad no entonces la Virgen María lo sustituye a fin sólo desde es una miopía enorme podemos pensar que en todas las representaciones de la Virgen María hay un componente erótico no hay que ser freudiano ni hablar de la humanidad eso sino simplemente de la sensualidad de los propios pintores en el caso de Murillo es especial porque claro Murillo por ejemplo cuán como muchos artistas de su época que retrata que no busca el ideal Rafa Eliano no digamos de la pintura italiana de la matrona perfecta sino esa cosa de introducir a a la gente de la calle La pintura fue esa cosa nosotros no somos capaces hoy día de verlo como si veían su contemporáneo eso es decir el hecho de que la la la la santa que estaba retrata no sé cómo decirlo pero era accesible en el en el en el en en la sociedad de su tiempo pues eso tiene un componente como él lo tiene el cine un componente erótico que que lo tiene enorme la Santa la Juana de Arco en el cine son Santa pero son claramente figuras erótica

Voz 0194 21:04 me paran esto en el reconocer el pintaba a la gente de Sevilla es decir no digo cualquier sevillano pero muchos sevillanos viendo cuadros de Murillo de aquella época y ese soy yo no él él recogía de ahí no absorbía de ahí completa

Voz 11 21:20 en el cuando está realizando un retrato como es la Santa Catalina que hoy está en la Fundación Focus eso es un retrato de alguien muy concreto y tradicionalmente que fue una obra que robó el mariscal Sul de la iglesia de Santa Catalina de Sevilla en la historiografía pasa como retrato de la parca por quién Murillo hacia hay una connotación también muy interesante que es la relación que hay entre Murillo y la literatura y esto es un campo y un terreno que está por explorar el tenis prepara porque él tenía una biblioteca importantísima en su biblioteca el tenía obras de Gracián tenía el arte e ingenio de Gracián hay una relación absoluta entre la obra de Gracián del comulga Tokio esos diminutivos que utiliza Gracián en esas obras y esa ternura esa sensibilidad especial que Murillo plantea en sus obras volviendo al tema del retrato lo que él quiere es empatizar y cuando tú estás viendo esa obra identificas que es un personaje concreto no es estereotipado donde está el la estereotipo acción es en la estela es en esos seguidores hay sí está el estereotipo pero él intenta personalizar modelos concretos reales para producir esa empatía con el espectador

Voz 0194 22:28 decía antes Haram catalogadas trescientas y pico pero puede haber tres mil obra es donde está la obra de de Murillo que que qué ha pasado con la obra de Murillo

Voz 11 22:38 la obra de Murillo se ha dispersado producto de ese poder que ha tenido la imagen de la artista más la profana por eso en España hay muy pocas obras de de de Murillo escasamente en está el gadget gaitero creador que está en la colección de Abelló pero las obras importantes profana de Murillo se han dispersado están en la Daly están a la National Gallery de Londres es decir no no no tenemos están en Múnich obras que salieron en el mismo siglo XVII que fueron compradas por los viajeros que se llevaban como estampas de souvenir porque representaban esa Sevilla del momento y eso era precisamente esa estampa popular pero evidentemente fue un artista prolífico ahora lo que ocurre es que el estatus de calidad y esto lo ha estudiado muy bien Javier Portús de las obras de Murillo

Voz 0194 23:32 no son todas iguales hay diferentes gamas claro

Voz 11 23:35 entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros vamos a analizar una obra como original sobretodo donde hay un modelo iconográfico creado por el artista ya de una forma autógrafo ya estamos hablando de un tipo de Historia del Arte más filológica no

Voz 0194 23:52 y con la Sevilla actual que es tú decías vamos a sacarlo de la caja de membrillo que es Murillo para para Sevilla

Voz 12 24:00 bueno quiero decir a sacarle reconocen o a releerlo de otra manera en la caja de membrillo uno de los colectivos que unos artistas franceses los cuatro Thaçi que son uno de los que van a participar en la exposición que preparamos son unos artistas que yo conocí a final de los años ochenta noventa que vinieron a Sevilla trabaja y que ellos hicieron en aquella época una serie de piezas en que comparaban Velázquez con Morillo nosotros los artistas de mi generación aquella época de los artistas sevillanos de los ochenta por supuesto yo era súper velas pequeño aparentaba los concertistas con los conceptuales y ellos merecían no no pero Sevilla Murillo Sevilla murió es decir la calle en Sevilla el el el reconocimiento de la gente de lo que se entiende por la imagen netamente marcado por las construcciones de Murillo entonces eso me movió mucho yo recuerdo que hizo unas posibles llevaba la sección áurea que estaba lleno de foto allí persiste optó Murillo tú Eton totalmente ellos fueron capaces de nuevo los franceses consumirá da mucha vez ven más que nosotros

Voz 13 25:10 eh y se hicieron notar que no

Voz 12 25:14 no es casualidad que los Jardines de Murillo se llamen así que entonces era un centro erótico por decirlo de alguna manera o que en la barriada Murillo sea ahora mismo las tres mil viviendas

Voz 13 25:25 decir hay de pronto Un

Voz 12 25:29 cuando hablamos de la picaresca de de Murillo baja la barriada Murillo IT encuentras todo el rato eso esos personajes pues hay algo raro algo que que no ajustaría no mostrar simplemente como como una cualificación del tiempo sino críticamente no intentar lo que intentamos también en la exposición que eso se lea con una con una potencia crítica importante porque tampoco parece de gusto que quede con el tiempo que ha pasado el siglo XVII se repitan las decenas de miseria las evidencias lo XXI trance de alguna manera esos señalamiento nos ayuda Murillo pero son señalamientos importantes en has citado a

Voz 0194 26:10 a Velázquez hubo relación entre ellos dos entre Murillo

Voz 12 26:13 en las que yo

Voz 13 26:15 lo que no dice que si final

Voz 4 26:19 han venido hubo relación vamos a ver evidente del mundo les encantaría acepta todo el mundo deseando que hubiera habido ese encuentro quedará como una cosa más de Lola porque no no hay una relación es decir no hay una de

Voz 11 26:32 mostración eh documental de ese encuentro pero yo estoy convencido de que de que sede tuvieron que conocer y sobretodo que cuando Murillo está en Madrid el que le franquear el acceso a la a Palacio de las colecciones reales es Velázquez que era aposento y que tenía acceso a esas colecciones hay un caso muy concreto hay un modelo iconográfico que es el de la Virgen de Belén que está sacado de una obra de Rivera esa esas obras de Ribera en las conoce las colecciones reales como tiene acceso pues gracias a a Velázquez que sevillano y que además introdujo a muchos a muchos artistas en la corte Illano sí creo que debieron de conocerse no lo que no está tan claro es que hubiera una relación de influencia entre uno y otro quizá más en el en el en el joven murillos

Voz 0194 27:24 ha salido ya a la iglesia de de la caridad nos decía Sara que se iba para aras llegado

Voz 1880 27:29 he llegado y ha sido impresionante porque tenemos que contarles a los oyentes que esta mañana hemos sido haciéndose inhumanas ruta por aquí y hacia solete frío pero solete y hemos visto mucha gente por la calle bueno pues ahora en este camino que hemos hecho que por cierto nos hemos encontrado a la tuna

Voz 14 27:45 la tuna también es del siglo XVII se puedes ver estas calles estas calles citas del

Voz 1880 27:50 otro de Sevilla hemos venido para que de repente han estaba todo oscuro han tenido que haber qué abrirnos la iglesia y cuando hemos llegado imagínate la impresión de encender la luz Iber todo el dorado de esta iglesia con este silencio porque yo creo que es una de las iglesias barrocas más barrocas que he visto en mi vida ir ya Kate siete originales de Murillo y siete copias ya aquí como estáis contando antes pues es es una iglesia de los hermanos de la caridad y la historia de las pinturas aquí se debe a un hombre del que habéis hablado ya que es Miguel mañana que este hombre era un aristócrata un mercader que parece que tenía un pasado pecaminoso y entonces para para dime sus pecados lo que hizo fue hacerse hermano de la caridad entonces pensó que esta iglesia lo que había que hacer era adornar la muchísimo de la mejor forma posible les contrató a los mejores y entre ellos al mejor pintor que había en la época ahí claro pues para que ilustrará aquí las obras y quién era pues será Murillo es lo que le pidió es que hiciera las obras de y cordial esas de dar de beber al sediento vestirá al desnudo dar peregrino son las que las que estamos viendo aquí es verdad que como decía hay siete originales pero hay copias que sabemos que están en otro sitio repartidos por el mundo en Washington en San Petersburgo en Ottawa o en Londres y luego hay algo también que no es Murillo pero son coetáneo que es Valdés Leal nada más entrar en la iglesia ajustó la entrada son dos pinturas que impresionan muchísimo y quedan también hasta un poco de de el de miedo sí porque soy sobre la muerte son esqueletos calaveras representan lo que quieren decir es que la muerte está muy cercano por ejemplo hay un un hombre dándole un manotazo a una vela que la vela representa la vida y es un poco la muerte llega en un abrir y cerrar de ojos así tal cual

Voz 2 29:32 cómo se apaga una vela pues aquí estamos en la caridad pues te dejo que salgan a la luz

Voz 0194 29:39 que salgas de esa Iglesia que es impresionante como tú dices

Voz 1880 29:42 a su llegada a la noche más

Voz 2 29:45 Arda hacia dónde vas a la casa de los Pinel hacerle Murillo ver perfecto

Voz 0194 29:50 lo que llegas ahí en cuando decía Sara Pedro si la al siglo XVII merecía estoy con la cabeza

Voz 12 29:57 me he acordado de una letra de a doble que dice algo así como vete tú no vete a tu siglo XVII una defensa de los Rolling Stone frente al Alavés ni que hay que compartimos muchas como partido

Voz 0194 30:11 delito yo me incapaz de de explicar además de de la belleza de del Murillo que yo tengo aquí detrás donde donde esta esta exposición yo quisiera que puso explicaras a los oyentes que es este Espacio Santa Clara descanses

Voz 15 30:25 espacio que tiene una magia impresionante porque es el lugar donde Velázquez pintó a Sor Jerónima de la Fuente antes de embarcar para fundar sus conventos en Filipinas no es solo

Voz 4 30:42 dar que tiene un sabor

Voz 15 30:44 muy especial porque en él se combina la tradición mudéjar probablemente fue el primitivo Palacio de Don Fadrique tenemos la Torre Don Fadrique que es el primer edificio civil del gótico tiene incluso un arco de medio punto que desafía a los que dicen que

Voz 4 31:00 en Andalucía no hay románico lo dedico a Rafael comenzar el profesor de medieval es un lugar en el que la capacidad evocadora Martínez Montañés realiza su obra maestra en la iglesia

Voz 11 31:15 espero que alguna vez ser restaurada porque es un lugar

Voz 4 31:17 Nico del barroco y sobre todo que tiene un potencial enorme no el dormitorio alto del dormitorio bajo que es donde nos encontramos que es donde las monjas dormían no es un un lugar además eh

Voz 15 31:31 muy interesante desde el punto de vista de la religiosidad popular no

Voz 0194 31:37 yo la verdad es que me siento afortunada de poder hacer hoy el programa desde aquí salir del estudio de la radio para llegar hasta aquí poderlo hacerlo en este entorno la verdad es que es un auténtico lujo y y Alba como Vice vale la terminaré Senado antes de quedar mal termina el programa sí fiel de manera además como no veo lo que estáis haciendo es la gran es la gran incógnita quedaros aquí un ratito a mira si me enseñan un momento como bien bien

Voz 2 32:08 en me gusta luego me lo podría quedar claro a quedaros

Voz 16 32:14 sí porque hemos hablado de Murillo pero

Voz 0194 32:17 Soler también de ese se han visto habéis visto la sede la peste

Voz 16 32:21 si no mal de ella no nos vale

Voz 0194 32:25 se han visto la serie La Bestia emitir

Voz 12 32:28 el domingo por la tarde no

Voz 0194 32:30 en un domingo por la tarde entera te gustó vale pues si la han visto emitida por Movistar la pueden seguir sino han visto todavía la pueden ver ambientada en la Sevilla que de alguna manera conoció Murillo sabrán que uno de los personajes es una pintora que firma con el apellido de su padre Teresa Pinelli la señora Larrea viuda hay propietaria de una fábrica un telas de seda

Voz 5 32:53 si alguien lo quiere trabajar con una mujeres libre de irse no pinta nada aquí la fábrica de su marido y su marido está muerto habéis oído lo que yo he dicho la señora

Voz 0194 33:07 la fábrica

Voz 5 33:33 pero de que sirvieron todo nuestro cuadra

Voz 2 33:37 Sakon decir incline cazamos uniendo los hombres de esta familias entren llamado muy lejos

Voz 17 33:44 entre los muertos

Voz 0194 33:47 esto para que dará quién pregunta ella deberías empezar a firmar los tú la serie La peste Teresa Pine lo no vive esta casa palacio les sirve de decorado la Casa Pilatos pero en la casa de los Pinelli confluyen Murillo que vivió y sufrió en Familia la gran epidemia de peste del siglo XVII y la serie de la peste que se ubica en la Sevilla del siglo XVI golpeada también por la enfermedad como nos decía Sarah nos iremos otra vez con ella porque está a punto de llegar a la Casa Pine lo pero yo mientras tanto les presento Manuel Ocón que es la directora de producción de la serie La peste Manuela muy buenas noches ya Pedro Álvarez que es documentalista de la peste muy buenas noches escuchando atentamente todo lo de Murillo no además que menos os fascinan no las las historias

Voz 16 34:31 ante todo lo que contaban muy muy

Voz 0194 34:34 da para el retenido otra para una serie también la vida de Murillo para una serie de luego esa manera cuanta cuantas gente cuántas manos cuántos equipos ascendido que gestiona

Voz 16 34:47 pues pues muchísimo la verdad es que ese van dando cifras de la peste siempre y cuando las oyen no no no en casi no no te lo puede cree todavía no teníamos

Voz 2 34:58 siete nóminas de quinientas personas doscientos actores dos mil y pico figurante como se reconstruye esa Sevilla pues ese

Voz 16 35:07 fue el principal problema no me gusta decir porque en realidad es bonito de nuestro sería el reto exacto si la una de las primeras cosas que ocurría era que que la Sevilla de esa época no existe o lo que queda no no no no vale no sólo eso sino que la arquitectura o por donde la trama lo que recorre la trama no son precisamente los grandes edificios civiles lo religioso sino más bien lo contrario es arquitectura ya no está y además también hasta donde yo sé que hay muchos expertos está poco representada con lo cual tampoco era era

Voz 18 35:42 Gil de de pensar

Voz 16 35:45 así es que ese era el primer el primer

Voz 2 35:47 el reto pensar cómo hacerlo Grace retó Pedro

Voz 10 35:51 bueno no sé si un gran reto pero un reto largos y retos elevar de tres años no por el título

Voz 0194 35:58 de dónde se saca toda la información es decir como como como como sabes cómo era esa Sevilla de dónde sacas cómo era esa Sevilla

Voz 10 36:06 pues evidentemente de las fuentes primarias lo primero que hace es acudir a los cronistas de la época no Alonso Morgado Ortiz de Zúñiga que preside precisamente ha afeitado Benito

Voz 4 36:18 Luiz de Peraza

Voz 10 36:19 a partir de ahí bajar a las fuentes secundarias los profesores que catedráticos de Historia Moderna que se centraron en ese periodo de la Sevilla Áurea no es decir dieciséis diecisiete en primera mitad el difícil

Voz 2 36:32 cuánto tiempo de trabajo es eso

Voz 10 36:35 pues sea tres años hace que empecé pero que todavía no determinado y ahí además creo que no me dejaban nuevo abandonar nunca esto

Voz 0194 36:44 sensación hacen porque voy por la calle de la ciudad

Voz 10 36:47 mirando comprobando revisando maravillado me de cualquier pequeño detalle que aún conserva vestigios del siglo XVI

Voz 0194 36:55 pero entiendo que te ha hecho ver Sevilla de otra manera absolutamente hará tu cuando caminas por Sevilla por Sevilla de otra manera de momento el mazo para mi amigo no porque

Voz 10 37:05 mira esta columna mira el capitel aquel observa el campanario no sé no puedo no puedo caminar de una forma relajada

Voz 4 37:14 hola es muy disfrutable pero pero no dejo de estar atento a que se puede aprovechar

Voz 10 37:19 puede llamar la atención que pasa desapercibido

Voz 4 37:22 no es una sensación un poco peculiar

Voz 0194 37:24 la Manuel el cómo se hace para que la Sevilla de ahora no se cuele en esa Sevilla es decir no pienso que quiero preguntar de no cómo se hace para que cuando tú ves la peste Novés la Sevilla de ahora a pesar de que es una serie que está rodada en Sevilla

Voz 16 37:37 sí bueno por supuesto las tecnologías son imprescindible no hay hay muchísima reconstrucción en pos producción digital también mucha recreación de decorado luego no hemos rodado mucho en Sevilla pero sobre todo en edificio más reconocible como el Alcázar el Palacio La Motilla el mismo Ayuntamiento de Sevilla ya que que es una maravilla pero también nos hemos tenido que ir fuera pueblo Man o a otras localidades más o menos cercana como Carmona Alcalá de Guadaíra hemos nos hemos movido mucho la verdad también era una una de las cuestiones para el diseño de producción te ni llevábamos un circo muy grande que trasladar casi cada día porque no no estábamos hecho hemos rodado aquí mismo también en el convento de Santa llevar aquí habéis rodado servimos rodando en el en el a Torre de Don Fadrique difíciles

Voz 0194 38:25 Luz que todo el mundo lo ha dicho esa esa oscuridad además he leído alguna entrevista el director Alberto hablando de de de esa de esa oscuridad también era cómo cómo se hace cómo se trabaja con esa luz con con tan poca luz pues para empezar

Voz 16 38:40 el director de fotografía es muy bueno

Voz 8 38:46 versan a maravillosa Paul Steiger

Voz 16 38:48 que que ha ayudado muchísimo que sea posible porque porque realmente era tenían tenían

Voz 19 38:54 algunos tiempo

Voz 16 38:55 por un lado bastante amable porque para una serie de televisión hemos tenido tiempo y recursos no se puede decir lo contrario pero bueno siempre vamos corriendo

Voz 5 39:02 no

Voz 16 39:03 entonces el ayuda muchísimo a que a que a que fuera posible pero luego también probando haciendo pruebas de cámara investigando y Alberto pedía una cosa pago iba ofreciendo también el director de arte yo creo que es muy importante para este tema porque además la luz tienen que ser verosímil no solamente de servir al guión sino que que seguir va a toda la a todas la cuestión no pero hemos tenido que probar mucho porque no sitúa a hacer una una producción en época actual todo conocemos lo que pueden ser la las lámparas las luces etcétera en esa época todo era un trabajo de investigación

Voz 10 39:40 salud también está documentada muy comentada porque

Voz 0194 39:43 la de luz estado cumpliera eh bueno tener

Voz 10 39:46 los presente desde el principio a Caravaggio no era como ir a la escuela tener gritan sus seguidores y luego también utilizaban mucho las imágenes de de los cuadros desde la tú que evidentemente es posterior pero buscábamos esa esa Áurea la imagen especial que provocara la vela la la reducción lumínica algo muy íntimo y que al haber fuera sobrecogedor no que lo que le favorecía el tono de la de la SER

Voz 2 40:11 sí vamos a ir creo Sara ya has llegado a la Casa Pinelli si corre que te estoy te estoy haciendo correr hoy no mucho

Voz 1880 40:23 a casa lo que te da es paz se lo venimos la hora de de

Voz 14 40:26 la iglesia de la tarea llorar nada más llegar no sé si es porque me he sentado y por eso yo estoy más tranquila que pues esta esta casa de los Pinel ahora mismo es la SER

Voz 1880 40:34 de de la Real Academia de Bellas Artes de la Real Academia de las Buenas Letras y aquí arriba también es dos que son dos plantas hay una biblioteca con con documentos con los de la época está por ejemplo el manuscrito de los estatutos de la Academia de Pintura y los Pinelli eran esta familia súper radica de banqueros la casa la verdad es que es una preciosidad es del siglo XVI tiene aquel jardín citó con sus naranjos en este año Murillo lo que se ha hecho es usar esta tasa para mostrar el Murillo más desconocido que es el de los paisajes las obras originales eran de un marqués el marqués de Villamanrique pero una vez más como muchas otras obras de Murillo pues están repartidas por todo el mundo que es lo que vemos aquí es por ejemplo la historia de Jacob algunos paisajes flamencos con todos los campos verdes con las ovejas La Virgen con el Niño Santa Isabel y San Juanito que es una moneda y luego hay dos reproducciones que me han encantado que son la primavera y el verano son pequeñitas son dos jóvenes

Voz 20 41:32 preciosos los original exposición donde está están en Londres Edimburgo pero claro hay otras las dos otras dos estaciones están desaparecidas tenemos eh aquí la primavera

Voz 1880 41:43 no pero nos faltan dos esas seguro que las pintó pero vuelve a pasar lo mismo que tienen que estar dentro de esas tres mil obras que nadie sabe dónde están

Voz 21 41:52 pues te dejo que te vayas a otra localización te parece a una más aún más no son sólo una más solo si te parece te juegas un taxi

Voz 2 42:01 venga vale me lo pide pide el ticket venga hasta ahora mismo vamos a hacer una cosa

Voz 21 42:08 vamos a hacer una pausa así también le damos cien pasara para que vaya otra localización y seguimos hablando a la vuelta

Voz 0194 42:14 de Murillo de la peste

Voz 22 42:17 eh

Voz 23 42:20 no

Voz 4 42:23 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 24 42:38 Ángels Barceló eh el pasado

Voz 0194 43:05 nueve y cuarenta y ocho minutos de la noche ocho cuarenta y ocho en Canarias edición especial de Hora veinticinco con memorando en Sevilla el año Murillo desde el Espacio Santa Clara hablando de Murillo y hablando también de la peste porque al final se cruzan en esa Sevilla un poquitín antes un poquitín después esa Sevilla hablando con la productora de la peste con Manolo con y con Pedro Álvarez el documentalista de la serie esa Sevilla que olía mal y a mí una de las cosas que más me impresionaba me ha impresionado de verla ha sido como habéis recreado la suciedad ese momento como hemos ensuciado todo a veces subsidiado todo y como conseguís que la suciedad traspase la pantalla de la televisión pues parte de de un equipo que que fue

Voz 19 43:48 da mental en en películas de época desde luego ha sido fundamental para nosotros que el equipo de ambientación que expresamente se dedica a eso tanto en calles como en ropa maquillaje dentro de afecta a todos los departamentos bueno había que ensuciar y luego limpiar ya que recoger también presupuestos todo era la verdad es que hablábamos antes no era de mentira era bastante de verdad quiero decir que teníamos que llenar la calle de tierra de verdura de fruta

Voz 0194 44:17 la suciedad también está documentada

Voz 10 44:20 muy documentada porque ya ya monten destacaba que las tres ciudades más hermosas Belle de la época de Europa eran Sevilla Venecia de París y las trece destacaban por lo mal que Olías no es curioso porque el origen de las plantas aromáticas que adornan la calle de Sevilla es este es tratar de ocultar el mal olor de las calles la proliferación de naranjos de damas de noche era para esto porque de hecho los baños públicos han considerado cosa propia de moriscos os judío converso nada nada cristiano una católico con lo cual lo de la higiene no no se estilaba

Voz 0194 44:53 tenemos documentado lo que comían

Voz 10 44:56 tenemos documentada lo que comían tenemos han ido de hecho hay abundancia de de el en el uso de cerdo precisamente para probar que era cristiano viejo y que no tener una ascendencia dudosa digamos de pero

Voz 0194 45:08 Tabasco estaba documentado lo que comían porque Aitor Albizua buenas noches o Andrés buenas noches porque tú estás en un restaurante que también ha querido hacer homenaje en este caso a la época de Murillo

Voz 0032 45:19 sí eso es es hoy alguien de costumbres y en todo esto que estamos hablando de Murillo estaba hecha no hay menos la sección de Gastronomía que solemos tener los viernes pero yo creo claro que es importante también bueno pues es encontrar la relación entre Murillo como decíais ahora la comida poder o leer y saborear bueno pues lo que nos transmite en cualquiera de las obras del pintor me puse el delantal hace unos días de Carlos Cano me lo dejó te adelantan me ha traído hasta el restaurante a Van tal y yo estoy con su chef que es conocido para los oyentes de Radio Sevilla también ha estado con nosotros en Hora veinticinco Fernando buenas noches hola qué tal todas noches Julio en Avan tal habéis como estaba diciendo Angels creado un Clarín inspirado en el año Murillo para que la gente no entienda habéis hecho algo así como un Murillo que sí

Voz 8 46:00 come cuál es ese plató bueno es realmente

Voz 0032 46:03 es un es un plato de la época era la

Voz 8 46:05 a la olla podrida vale que se llama ahora que realmente el nombre procede de de olla podrida podrida en el sentido de que era la olla de los poderosos que entonces pues solamente los pudientes podían acercarse a a ese plato no cuando el pueblo puede sede conformaba pues con el campo verduras ahí otro tipo de cosas pues bueno Se refería eso los ingredientes de los poderosos que que la mucho poder mucha fuerza no

Voz 0032 46:30 es la receta original de la olla podrida bueno pues es

Voz 8 46:32 Ana es una olla en la que el el inglés de principal pues son alubias alubias rojas luego lleva pues carnes que por entonces pues estaban adoptadas por el tema de la conservación todo carnes de cerdo como era la oreja

Voz 25 46:46 patas rabos e cosilla

Voz 8 46:50 bueno y algo de matanza cómo era la morcilla y el chorizo no aparte de la de las verduras eran un lo lo que ahora es les el origen real de de lo que son nuestros nuestros guisos de de de hoy en día

Voz 0032 47:01 es decir alguna vez que Calderón de la Barca lo llamaba la princesa de los cocidos

Voz 8 47:06 se oiga de Borja algo o como excepcional no algo muy que acaba de aquella época no oí

Voz 0032 47:14 nosotros fue pues bueno eso lo habéis hecho la olla podrida vuestra como es exacta

Voz 8 47:17 la olla o de por poderosa no como hemos hecho nosotros hemos hecho de forma tradicional e Angela hemos hecho

Voz 26 47:24 no una un guiso con con su salud

Voz 8 47:26 ya con con todas las cable con

Voz 26 47:30 con el laurel su bajo con con todo

Voz 8 47:34 es cierto que el relleno llevaba a aquellos que son la la la pelota que llevamos también nosotros ahora no que son las albondiguillas hacían que echaban entonces pues a cocinar las alubias cola carne con todo al final se metía la la pelota lo el creyeron ir nosotros hemos hecho y sacamos la carne cuando en su punto no lo dejamos que ese sobre cocina y las sacamos ponemos aplacar la después porque todos son carne de como has dicho muy gelatinosa situadas a hueso a militar en una placa de horno no hay finitu exactamente con un papel debajo ponemos todas en plan Finito pasa hay cuatro

Voz 0194 48:18 gracias al corta espera espera julio julio julio me escuchas sí perfectamente es que nosotros tenemos alguna dificultad para escucharos a vosotros no tenéis que movernos un poquitín a ver

Voz 0032 48:28 ay bueno pues bueno si no con el restaurante nos podemos explicar más que por no moderno

Voz 0194 48:35 ah ahí yo creo que os escuchamos mejor a ver

Voz 8 48:37 ha ido aquí nos escucháis bien Ángels escuchamos

Voz 0194 48:40 perfecto no se quedó con las carnes gelatinosa que te estaba siguiendo yo perfecta que de receta Julio

Voz 8 48:45 a muy bien muy bien pues entonces con esas carnes que vamos a poner todas las que hemos hecho en el guiso las sacamos en su para que no se sobre suelen Sage latina dentro del del líquido del guiso no entonces cogerme la ponemos todas en una placa sí cuando eso se enfría pues se hace Se hace una torta Chacel como lo que lo que no seamos un una el relleno de lo que sería una torrija vale entonces luego lo cortamos en frío lo en pagamos y hacemos pues con eso como si fuera una torrija que pasa el calendario y Frei la parte dentro vuelve a ponerse de nuevo fluida con las alubias aparcamos todas las alubias todo el las alubias pintas tenemos una crema ponemos en el platito pues esa torrija de del relleno de la de la ropa de de la olla podrida ponemos la pelota lo que era lo que el seriada la albondiguillas servimos con unas a Rita esa crema ligerita de de alubias pintas que que hemos rescatado de esa crema no entonces en nuestra forma de de de de entender actualmente lo que se a la olla podrida con la torrija de de sus de sus apoyos y el relleno no

Voz 0194 49:50 ya a mi me parece que pero ya que ya hubieran querido la gente de la época de Murillo

Voz 27 49:57 eso es otro rollo porque además queda un plato super elegante en colores ocre amarillo marrón y además eh

Voz 0194 50:03 bueno no vamos muy pues cool Julio yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros como siempre y además la radio sonido el sonido que nos llega es el sonido del ruido del restaurante Arzak quiere decir que es vuestra ahora imagínate son las diez menos cinco de la noche vuestra ahora que estáis en plena

Voz 10 50:19 Itziar no a tope funcionando a tope la gente

Voz 8 50:21 llegando otro funcionando ya comiendo disfrutando de un trabajo que hacer eso que la gente se sienta a gusto con nosotros

Voz 27 50:28 se Angels una coordinación entre camareros los cocineros que salen entrando en la cocina y también los clientes así que va

Voz 0194 50:34 lo lo mínimo mínimo pues dejamos a Julio trabajar que sirva esos platos maravillosos en el restaurante Vandal muchísimas gracias Julio como siempre muchas gracias Angels mucha gracia canas o un beso un beso venga desagravio está está documentado ligando no no era la misma peste porque ésta hace referencia a la de

Voz 4 50:52 el la ubicamos en mil quinientos ochenta y siete exacto ir la peste que pasó Murillo fue en mil en mil cuarenta y nueve cuarenta y nueve y hay una consecuencia brutal porque él pierde a dos de sus eso preguntaba está documentado que hijos suyos murieron de la peso totalmente y sobretodo hay una consecuencia también de derivada de

Voz 28 51:13 esto que ha estudiado muy bien con profesor de la Universidad Pablo de Olavide

Voz 15 51:17 ando Quiles es que se diez coma tanto la población de de Sevilla que tiene una incidencia directa en en los artistas se una generación de artistas Se Pierre se pierde se pierde bueno esto es muy interesante porque coincide además con el momento en el que se asientan otros artistas flamencos entre ellos Cornell y Shut