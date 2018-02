Yago de Vega: "Se están cargando la Copa del Rey"

Voz 1991

00:00

he os cuento resto de noticias que nos ha dejado el día porque ya sabéis que la final de la Copa del Rey la van a disputar el Sevilla y el Barcelona el próximo veintiuno de abril como cada año estamos a vueltas con la sede del partido mira que todos los años la Federación tiene el mismo problema en mira que todos los años sigue sin resolverlo sin resolverlo de cara a la siguiente temporada el próximo lunes hay una reunión entre los implicados Barça Sevilla y Federación para ver si se puede llegar a un acuerdo el Sevilla quiere que se juegue en su en su ciudad en Sevilla el Sánchez Pizjuán o en La Cartuja el Barcelona quiere primero en el Santiago Bernabéu después en el Wanda Metropolitano el Barcelona no quiere que sean Sevilla el lo ha dicho Ernesto Valverde que cuando le han preguntado por el que hay una posibilidad de jugar en el Sánchez Pizjuán ha dicho no mira yo fui con el Athletic al Camp Nou a jugar contra el Barça no vuelvo a repetir la misma experiencia el Real Madrid no quiere que sea en el Santiago Bernabéu y el problema del Wanda Metropolitano es que ese fin de semana el Atlético de Madrid juega en casa por lo que no se puede encajar el partido este fin de semana a no ser que se aplace el partido los rojiblancos contra el Betis si la Federación ha puesto y la final en un fin de semana destinado a la Liga pues nos encontramos evidentemente con este problema la verdad es que no se pueda hacer la cosa peor ni haciéndolo apuesta se hace peor lo del calendario de la Liga la Copa es una vergüenza y es una pena porque es una competición que podría ser preciosa y hacerla muy atractiva pero la han convertido en un estorbo y que cada vez tienen menos fuerza y menos interés para los aficionados no se han llenado los campos en los partidos de de semifinales estamos hablando de eliminatorias de semifinales para meterse en la final de un Campeonato campeonato infravalorado porque se lo está cargando la la Federación luego empiezas a mirar a Inglaterra o Alemania ambiente espectacular durante toda la competición no sólo en cuartos en semifinales por supuesto la la final es una pasada ver en Alemania y en y en Inglaterra como se vive esta competición lo más sencillo para hacerlo más atractivo sería hacerlo a partido único y en el que se puedan enfrentar todos contra todos pero no hay competición más dirigida en octavos de final no se pueden enfrentar entre ellos es a doble partido claro es imposible que se dé la campanada y que haya ningún pequeño que pueda avanzar mucho en el camino este año nos ha dado la alegría el Leganés que avanzado para Leganés es un equipo de Primera pero que se meta a un equipo de otra categoría es prácticamente imposible la Federación tiene dirigida esta esta competición para que sea una final de grandes le da igual el resto ya pasados en una competición deportiva una competición económica en el que lo único que que se quieres vender una final puedes entre Madrid Barça y Athletic fenomenal y lo demás no importa por eso se están cargando seleccionen a partido único serían mucho más bonita habría muchas más fechas pone la final en un fin de semana que se disputa competición liguera pero que eso no se puede hacer peor están cargando ya lo digo no van y la gente a los campos en fin que que esto tiene pinta de de que tiene difícil solución sobre todo si siguen a al frente de los los mismos con el mismo pensamiento de hacer caja antes de mirar lo deportivo y hacer disfrutar al al aficionado pero bueno veremos dónde se juega este partido en que lo decidan que lo tenga que decidir pero vamos a dejar contento a todo el mundo desde luego