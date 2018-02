Kepa: "No tenía miedo al recibimiento de la afición"

Voz 1991 00:00 hola qué va hola muy buenas tranquiliza la afición del Atleti bueno

Voz 1001 00:04 eh al final bueno no estamos tan mal es verdad que no estamos no estamos jugando bien no estamos consiguiendo los resultados que quisiéramos hoy hoy teníamos una oportunidad muy buena en casa de de sumar tres los pero bueno e el jueves tenemos un partido ilusionante que bueno quizá ahora con hay hay más pesimismo en el entorno pero viéndolo con perspectivas un partió que para llegar departía hemos tenido que ganar muchos partidos el año pasado quedar séptimos este año pasar dos previas una fase grupos que no ha sido nada fácil y bueno enfrentarnos a un a un rival que viene Champions que no va a ser nada fácil pero pero bueno vamos a ir contra las garantías del mundo para traer un muy buen resultado

Voz 1991 00:41 no le metemos gol a que nos pasa arriba bueno es verde

Voz 1001 00:44 que que este año no no estamos metiendo muchos goles en San Mamés es verdad que nos falta

Voz 1 00:49 la que nos falta mejorar el juego

Voz 1001 00:51 lo que nos falta fluidez quizás en en a partir de tres cuartos hoy también las oportunidades au o el peligro que hemos hecho así o quizá más por empuje más por centros más por por por eso que que por por un fútbol pero tenemos que seguir tenemos que juntarnos tenemos que seguir hay que mejorar tenemos que mejorar todos tenemos que que entrenar Hardy y mirar hacia adelante siempre

Voz 1991 01:13 qué tal tu vuelta la portería cómo te has encontrado

Voz 1001 01:15 pues con el resulto contento no pero pero en lo personal muy contento no tenía muchas ganas de devolver a jugar de de bueno sentirme sentirme con los compañeros en el Birthday personalmente tiene muy buenas sensaciones en la lesión también respondía muy bien y en ese sentido

Voz 1991 01:32 muy bien me consta que eres un tío con la cabeza amueblada él ya con el tema de tu futuro resuelto uno está mucho más tranquilo aún no

Voz 2 01:38 sí bueno es verdad que ha sido que han sido

Voz 1001 01:41 tiempos en los que uno quizá esté más preparado para para jugar a fútbol que para afrontar situaciones extradeportivas y que que pocas veces y a pocos jugadores les vienen aquí bueno quizá con el tiempo y con perspectiva pues lo lo vea de otra manera no pero pero ahora trato

Voz 3 01:59 eh he tratado siempre de de aprender

Voz 1001 02:02 de las situaciones que que ha vivido y que me que me sirvan en el futuro me quedo en casa hay una cosa

Voz 3 02:06 algo que permite que rompa que siempre me han dicho de de que para que es que necesite mucho tiempo para tomar las decisiones y que bueno esto lo hemos comprobado yo no sé si veladamente que has necesitado todo ese tiempo o verdaderamente tenías dudas de que de que crías verdaderamente Odón diversa estar mejor

Voz 2 02:23 bueno así es una es una decisión que

Voz 1001 02:26 que en poco o marcar ya ha marcado mi mi futuro futbolístico no al final en una decisión muy importante tomar yerno agua para ocho años con el con el Atleti y estoy muy contento pero pero es una situación que que requiere que requiere ese tiempo que es una decisión también de fútbol pero también de vida de dónde te vas a ver en en un futuro bueno desde el principio la situación y bueno en la la postura que adopte fue la de la de mantenerme en silencio porque si tuviese que salir a todos los rumores que echa vida en este tiempo pues quizá me pasaría todos los días en en sala de prensa pero pero bueno siempre dije que cuando todo se se decisivo se decidiera puede saldría saldría a la prensa Iker respondería a todo y así fue

Voz 1991 03:06 pero tengo que preguntar es cierto que pasa este reconocimiento médico con el Real Madrid como se ha dicho

Voz 1001 03:10 no ya lo dije en en rueda de prensa que que no que se han dicho muchas muchas cosas así un tiempo muy largo en el que en el que yo no yo no salía a desmentirme a confirmar ni a decir nada y esos hacía que la bola fuese más grande que uno dije es una cosa que el otro tal bueno algunos lo entenderán mejor otras peor pero es la decisión que tome desde el principio no la de mantener un poco al margen la de centrarme poco en el fútbol como siempre dije a dar la cara hay explicar todo como así fue en en en rueda de prensa después de después

Voz 1991 03:44 más la decisión final no y que además estás en tu derecho de decir tu futuro esto es una profesión como cualquier otra y uno puede cambiar de empresa trabajar para otro sitio donde le pueden ofrecer mejores condiciones no deja de ser eso

Voz 4 03:55 y entiendes que haya gente

Voz 1991 03:57 algo ya en sí no es que haya gente que que te haya pitado que esté molesta contigo

Voz 1001 04:01 no no o totalmente lo que hoy hoy más recibía con una con una ovación al principio de cada tiempo no al final y no tenía miedo al recibimiento de la afición porque yo siempre me mantenidos en esa en esa línea no en la de en la que es verdad que no que no salió al paso de los rumores que ha habido pero pero sí en la de dar explicaciones una vez haya tomado la decisión es verdad que la afición siempre me ha recibido muy bien y quizás siempre mejor de lo que me hubiese imaginado yo anteriormente y yo había sido si no una ovación en a principio de de cada tiempo eh sí y muy contento en ese sentido no menos siete grados seguiremos

Voz 1991 04:41 joe debates quita ese ese va a ser

Voz 5 04:43 bueno eso ser gracias Kepa una hora

Voz 1991 04:46 pero sí que si echamos el cierre no

Voz 3 04:49 sí sí no me faltaba preguntarles de mira no no te vayas que para que es que si te marchas a Madrid hubiese podido ser campeón de canto de jilgueros

Voz 1 04:58 el tema de los no ver está saliendo eso por todos lados

Voz 5 05:03 eh cabrones

Voz 1001 05:06 sí sí sí es bueno es un es un tema diferente al final cada loco tiene bien es su tema Give it es una es una afición que que tenía pues por mi padre desde pequeño que me gustan los los jilguero los pájaros cantores

Voz 3 05:21 muy bueno

Voz 1991 05:23 bueno soy soy un aficionado de de los pájaros y una afición muy sana además un abrazo muy bien hasta luego a Diego tú canto de jilgueros no es bonito

Voz 3 05:35 no ya te digo ya ves me imagino que un un joven afición en la que tienes que de toda la paciencia del mundo no perdona

Voz 1991 05:41 me hace una cosa mi padre le dio en su día por tener pájaros en casa no sé muy bien dónde vino la afición pero de repente en el chalé donde dije yo con mis padres empezó a hacer una jaula Pardilla súper grande mi madre decía pero qué carajo estás haciendo y empezó a meter allí unos pájaros de Gul son muy bonitos muy bonitos muy chulos así de color de la noche a la mañana teníamos cincuenta pájaros metido en una jaula

Voz 6 06:08 la parte de arriba y olía a naturaleza viva que no de buen imaginar luego pasaron al jardín no están fastidiados por pensando que alguna vez nos metían un abrazo otras hasta luego llegó el dejamos el