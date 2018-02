Vero Boquete: "Para mí entre estar cinco meses sin jugar en París o irme a China... el fútbol está para jugarlo"

Voz 1 00:00 hola buenas noches llevar muy lejos

Voz 2 00:03 sí la verdad es que esta vez sí que me voy dejando

Voz 1991 00:07 se hace raro el el el ver tu futuro en China

Voz 2 00:11 sí se ha cerrado porque hasta hace muy poco pues no no se me pasaba por la cabeza y además bueno es dejar Europa es irse lejos si no va a hacer muy diferente pero bueno tengo ganas de empezar esta nueva etapa

Voz 1991 00:28 cómo llegamos a esta decisión es decir cómo te llega la oferta y como dices al final

Voz 1 00:32 pues me voy a China oye

Voz 2 00:35 pues bien un poco por por mi situación en los últimos meses en París un poco un cambio de estilo pues no dejó de ser jugador importante de cortar con muchos minutos entonces volviendo un poco la situación que me quedan seis meses de contrato ahí y que no voy a tener demasiados minutos para jugar pues él llega esta esta oportunidad de allí me contactan llega a un acuerdo con con el que se bueno pues en los próximos meses puso bueno me parecía una una propuesta interesante

Voz 1991 01:09 yo creo que tú huyes para que no te pregunten por el París Saint Etienne Real Madrid

Voz 3 01:12 sí sí también lo he visto venir no es el momento yo me desvinculó

Voz 1991 01:22 ya no quiero saber nada qué crees que te vas a encontrar en la en la liga china viene a decir que estás ahora mismo estás en Barcelona que todavía no te has ido pero que estaba entrenando con el equipo porque está allí

Voz 2 01:33 si el equipo estaba aquí de pretemporada entonces yo me me unido aquí no ha acabado de acabar con contrato firmar oí y ahora ya pues entrenándome con ellas es cierto que aquí no está el equipo al completo hay muchos jugadores que están con la selección con lo cual hay bastantes jóvenes de del equipo B pero ya con ella es así bueno pues con ganas también de estar en de llegar a China Hay que empezar ya al cien por cien allí ha tocado el otro tema

Voz 1991 02:03 que quería tratar te ves algún día volviendo a la selección española o ya es una página que has pasado hayas dicho mira yo ya estuve en la selección

Voz 2 02:12 si no es que yo la haya pasado en mí que yo pues allá cerrado esa puerta pero pero bueno después de todo lo que lo que pasó y cómo pasó sobre todo esta última convocatoria para la Eurocopa pues está claro que mi tiempo en la selección ha terminado no es que yo lo haya decidido pero ha sido así bueno pues ya está aceptado oí Mi carrera continúa

Voz 1991 02:39 pero ha pasado algún con el seleccionador es que es todo muy raro

Voz 4 02:43 no no para nada no no ha pasado nada no ha habido

Voz 2 02:46 en conflicto ni ha habido nada simplemente pues bueno ha sido una una decisión del que que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo lo que sí creo es que quien lo que no estamos de acuerdo en un poco en las formas creo después de catorce años en la selección bueno pues de darlo todo por mi país y por por mi deporte pues quitar la salida no no ha sido la mejor pero como digo pues ya ya es pasado y ahora hay que mira

Voz 1991 03:18 tú has tenido una conversación con Jorge Vila

Voz 2 03:21 no no no ha habido Ny conversación Mi

Voz 1991 03:25 imagino que te habría gustado o por lo menos aunque sea una una conversación telefónica no

Voz 2 03:29 sí sí como digo no me hubiese gustado que bueno podemos estar de acuerdo o no de acuerdo pero al menos pero que se podría haber hecho de otra forma al menos fue a verlos porque eso no se pero bueno cada uno es responsable de de lo suyo es usar palabras de hacer las cosas como cada uno quiera

Voz 1991 03:52 yo codo miedo pues sí está claro que en esta en tu caso las cosas se podían haber hecho bastante mejor la selección española pasado el fútbol europeo pasado te vas a China es una experiencia completamente diferente va a ser eh contando con España sería el séptimo país en el que juegas

Voz 2 04:14 sí la verdad es que si me lo hubiesen dicho hace quince años hubiese dicho que si estamos locos o qué

Voz 5 04:22 pero pero la verdad es que

Voz 2 04:25 en toda mi carrera me ha ido

Voz 5 04:27 a a diferentes sitios no

Voz 2 04:30 a veces me he preguntado oí he dicho que me hubiese gustado hacer cumplir toda mi carrera en un mismo club pero pero luego pienso en en todo lo que me ha dado tanto a nivel personal como profesional el estar en diferentes países diferentes maneras de ver las cosas de diferente manera de trabajar metodologías y demás y la verdad es que salgo ganando con lo cual pero que está nuevas

Voz 6 04:55 pedían tiene otro continente pues seguro que me va a aportar cosas en todos los sentidos sabes qué número de club francés con este

Voz 2 05:02 pues la verdad es que no lo sé serán doce

Voz 1991 05:06 exacto lo has clavado dos

Voz 2 05:09 sí la verdad es que bueno también hay que decir que tiene el fútbol femenino hasta ahora pues había muy poca estabilidad

Voz 1991 05:16 y que tú eres un culo inquieto se junta todo

Voz 2 05:19 sí pero creo que me hubiese gustado estar más tiempo por ejemplo pues mi etapa en Estados Unidos ese tres o cuatro diferentes pero pero tampoco son temporadas enteras es como es la Liga por cómo cómo funciona todo allí en Europa allá entonces bueno pues se ha dado así esas mi carrera y mi recorrido oí de todos los sitios tengo buenas cosas

Voz 1991 05:45 se va a ser el último

Voz 2 05:49 bueno veremos que no porque no no se me pasa por la cabeza ahora mismo en retirarme que lo que me hicieron todavía

Voz 4 05:58 a un par de años a al máximo nivel

Voz 2 06:01 sí sé que te quitas pues esta sanidad china puede aparecer que que es un paso atrás hubo una bajada de de escalón pero bueno para mí entre estar cinco meses en París sin jugar irme a China y a jugar y a aportar y a seguir creciendo creo que creo que ganancia porque para mí el fútbol pues está para para jugarlo oí sino puede ser en este momento determinado en París pues puede ser en otros sitios

Voz 1991 06:30 vamos firmo debajo de todo lo que has dicho completamente de acuerdo alguno decía a otra que se vaya a China a trincar que los chinos están soltando pasta me parece a mí Vero que lamentablemente lo que pagan en el fútbol masculino en China no tiene nada que ver con el femenino no

Voz 2 06:45 nada absolutamente nada

Voz 7 06:48 sí claro que lo que está

Voz 2 06:50 los acostumbrados a ver en futuros masculinos son jugadores que se van a retirar y a ya en Airbus muy buen salario y todo muy respetable y muy digno evidentemente pero el fútbol femenino pues viven otra realidad entonces bueno sí que puede ser que que el salario puede hacer algo mejor que en Europa pero también hay que irse allí entonces te tiene que compensar algo en alguna manera también pues bueno si yo tuviese las condiciones que tenido en Alemania Estados Unidos Francia si estuviese aquí en España pues no me decidido entonces pues bueno medio ojalá pronto podamos

Voz 6 07:28 ha estado en nuestro país Si con las condiciones que pueden tener fuera estaba hacemos en chino

Voz 2 07:34 bueno lo básico a lo mejor sí ya más yo creo que va a ser imposible

Voz 1991 07:40 pues nada si te parece te dejamos unos mesecitos para ver cómo te adaptadas para ver cómo te va la vida allí te llamamos en unos meses para que nos cuente saber qué experiencias has vivido que me parece que vas a tener unas cuantas pues eso straits Vero Boquete mil gracias sí que te vaya todo fenomenal