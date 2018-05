El Larguero: Kepa Arrizabalaga, el fútbol sala y Imanol Rojo desde Corea (09/02/2018)

Voz 3 00:00 en la Cadena Ser

de las once y media a las diez y media en Canarias sólo todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero

Voz 5 00:44 este nueve de febrero día en el que ha arrancado la jornada veintitrés en primera división y lo ha hecho con el partido que ha disputado en San Mamés entre el Athletic de Bilbao y Las Palmas y que ha terminado sin goles empate

Voz 1991 00:54 a cero en un partido malísimo como suele

Voz 5 00:57 será habitual los viernes por la noche esto

Voz 1991 00:59 tiene que enganchar a los chinos fijo el conjunto vasco se queda décimo tercero con veintiocho puntos en tierra de nadie y Las Palmas suma un puntito buenísimo en la lucha por la permanencia sigue eso sí en puestos de descenso es antepenúltimo pero ahora a dos de la salvación que marca el Levante para mañana cuatro partidos a la una de la tarde en el estadio cerámica Villarreal Alavés a las cuatro y cuarto en La Rosaleda Málaga Atlético de Madrid a las seis y media en Butarque Leganés Éibar para las nueve menos cuarto de la noche queda el partido el Santiago Bernabéu donde Real Madrid recibe a la Real Sociedad último partido el conjunto blanco antes de afrontar el partido de ida de octavos de final frente al París Saint Germaine veremos si Zidane meter rotaciones Ozzie prueba al equipo con el que tiene pensado salir en esa eliminatoria contra el París animé a examen pero desde luego es un partido en el que se va a ser un partido es sensaciones el Real Madrid necesita hacer un buen partido para llegar con confianza a esa eliminatoria porque desde luego si lo hace como la última jornada de Liga van a llegar con muchos nervios con muchas inseguridades así que necesita como digo el Real Madrid un buen partido para llegar a esa eliminatoria en condiciones del Paris san Germain ahora dos no dice días del del día vernos pide paso Diego González desde San Mamés compró dado la Diego

Voz 0497 02:17 hola qué tal muy buenas se vamos a hacer retrasar un segundito a la Unión Deportiva Las Palmas el autobús pero les damos las gracias a los jefes de prensa hay también la Unión Deportiva Las Palmas porque está con nosotros Aguirre Garay hola qué tal muy buenas en defensa muy buenas el vasco

Voz 6 02:30 eh que dejar con él te voy a hacer con él Familia de Vitoria Familia de Bilbao pregunta lo que quieras porque tiene una prisa tremenda Yago

Voz 1991 02:36 hola vasco buenas noches o la buena noche tal que sabe el puntito

Voz 6 02:40 bien bien la verdad que que vinimos una victoria pero bueno contra un rival muy duro que

Voz 0497 02:45 que tuvo su su ocasión y nosotros también creo que el empate fue

Voz 6 02:48 Mahmud se empieza a notar ya la la mano de paz

Voz 1991 02:50 con el equipo sí la verdad que el el grupo esto

Voz 6 02:53 muy unido creo que se trabaja el día a día para poder así a serlo y bueno y se vio reflejado en el campo que es un equipo duro que que se pudo llevar los tres puntos

Voz 1991 03:02 sobre todo creo que hemos mejorado mucho en defensa cuesta mucho hacerle gol a este equipo

Voz 6 03:06 sí bueno esos trabajo creo que el día a día se hace mucho hincapié Si bueno por suerte las cosas hacen también hay que seguir porque recién empieza sí

Voz 1991 03:14 bueno lo que pasa es que ahora estáis la buena línea no porque hubo un momento en el que estabais en plena depresión por lo menos los ánimos son diferentes no

Voz 6 03:20 sí sí el grupo de está muy unido creo que que somos todos uno en el cuerpo técnico a la dirigencia y bueno hay que seguir así trabajar duro porque porque es una Liga muy difícil y bueno se iban a venir cosas pero cosa muy difícil también con lo

Voz 1991 03:33 es un perfecto no desde que has llegado lo ha jugado todo

Voz 6 03:35 suerte contento la verdad que las cosas están saliendo y hay que seguir hay que seguir que queda mucho camino

Voz 1991 03:40 donde sí por supuesto como dije recién empieza

Voz 6 03:43 si la Liga muy difícil así que vamos a tratar de trabajar el día a día para para poder estar ahí arriba Aguirre Garay enhorabuena

Voz 1991 03:49 un abrazo de gracias un abrazo Diego

Voz 6 03:52 se va Toja Ab7 Jaca

Voz 1991 03:55 a saber qué manera Yago bueno para que os hagáis una idea hasta ahora mismo el autobús de Las Palmas parados esperando a que me diésemos Aguirre Garay en El Larguero para alargarse exacto otras dos cuentas ahora vuelvo por ahí debe hasta ahora hasta ahora oscuro del resto de noticias que nos ha dejado el día porque ya sabéis que la final de la Copa del Rey la van a disputar el Sevilla y el Barcelona el próximo veintiuno de abril como cada año estamos a vueltas con la sede del partido mira que todos los años la Federación tiene el mismo problema en mira que todos los años sigue sin resolverlo sin resolverlo de cara a la siguiente temporada el próximo lunes hay una reunión entre los implicados Barça Sevilla y Federación para ver si se puede llegar a un acuerdo en Sevilla quiere que se juegue en su en su ciudad en Sevilla E ON Sánchez Pijuán o en La Cartuja el Barcelona quiere primero en el Santiago Bernabéu después en el Wanda Metropolitano el Barcelona no quiere que sean Sevilla lo ha dicho Ernesto Valverde que cuando le han preguntado por el que hay una posibilidad de jugar en el Sánchez Pizjuán ha dicho no mira yo ya fui con el Athletic al Camp Nou a jugar contra el Barça no vuelvo a repetir la misma experiencia el Real Madrid no quiere que sea en el Santiago Bernabéu y el problema del Wanda Metropolitano es que ese fin de semana el Atlético de Madrid juega en casa por lo que no puede encajar el partido este fin de semana a no ser que se aplace el partido los rojiblancos contra el Betis si la Federación ha puesto

Voz 7 05:16 de la final en un fin de semana

Voz 1991 05:19 destinado a la Liga pues nos encontramos evidentemente con este problema la verdad es que no se pueda hacer la cosa peor ni haciéndolo apuesta se hace peor lo del calendario de la Liga y la Copa es una vergüenza y es una pena porque es una competición que podría ser preciosa y hacerla muy atractiva pero la han convertido en un estorbo y que cada vez tienen menos fuerza y menos interés para los aficionados no se han llenado los campos en los partidos de de semifinales estamos hablando de eliminatorias de semifinales para meterse en la final de un Campeonato campeonato infravalorado porque se lo está cargando la la Federación luego empiezas a mirar a Inglaterra o Alemania ambiente espectacular durante toda la competición no sólo en cuartos en semifinales puesto la la final es una pasada ver en Alemania y en en Inglaterra como se vive esta competición lo más sencillo para hacerlo más atractivo sería hacerlo a partido único en el que se puedan enfrentar todos contra todos pero

Voz 7 06:20 no hay competición más dirigida en octavos de final no se pueden enfrentar entre ellos es a doble partido claro es imposible que se dé la campanada y que haya ningún pequeño

Voz 1991 06:41 qué puede avanzar mucho en el camino este año nos ha dado la alegría el Leganés que avanzado para Leganés es un equipo de Primera pero que se meta un equipo de otra categoría es prácticamente imposible la Federación tiene dirigida esta esta competición para que sea una final de grandes da igual el resto ya pasados en una competición deportiva una competición económica en el que lo único que que se quieres vender una final y puedes entre Madrid Barça y Athletic fenomenal y lo demás no importa por eso es la están cargando hiciesen a partido único serían mucho más bonita habría muchas más fechas pone la final en un fin de semana que se disputa competición liguera

Voz 7 07:21 pero que eso no se puede hacer peor

Voz 1991 07:25 se está encargando ya lo digo no van y la gente a los campos en fin en Miami que que esto tiene pinta de que tiene difícil solución sobre todo si siguen a al frente los los mismos con el mismo pensamiento de hacer caja antes de mirar lo deportivo y hacer disfrutar al al aficionado pero bueno veremos dónde se juega este partido es que lo decidan que lo tenga que decidir pero vamos a dejar contento a todo el mundo desde luego además en Segunda División se juega un partido Granada uno Valladolid cero en baloncesto partidos correspondientes a la jornada veintidós de de la Euroliga hoy sólo ha jugado uno de los nuestros el Real Madrid que recibían casa a Olympiacos ya caído de un punto setenta y nueve ochenta en fútbol sala mañana a las nueve menos cuarto la selección española disputa la final del Europeo frente a la Portugal de Ricardinho son espectaculares los números de la selección española de fútbol sala ha llegado con esta a nueve de las once finales de los once campeonatos que se han disputado en un Europeo de esas ocho a finales ha ganado siete mañana busca la octava así que pase lo que pase espectacular lo que está haciendo lo que ha hecho mejor dicho una vez más la selección española de de Fútbol Sala Ita me miramos a Pellón Chan a Corea del Sur donde hoy han sido inaugurados los Juegos Olímpicos de invierno donde tenemos a ocho representantes españoles donde las principales opciones de medalla son por supuesto para Javier Fernández en patinaje artístico en snowboard donde tenemos a Regino Hernández Queralt Castellet Luca Seguí que además ha sido la abanderado de la delegación española en la inauguración que ha sido esta mañana hora española y la verdad es que ha estado muy bonita no le estado viendo in muy muy original muy tecnológica ha sido las once de nueve contado todo empezamos

Voz 3 10:17 volvemos a San Mamés para hablar de este partido entre el Athletic y Las Palmas que ha terminado

Voz 1991 10:22 con empate a cero partido típico de viernes bastante aburrido eh y la verdad es que el Athletic una vez más demostrando que le falta le falta muchísimo olímpico Marquínez qué tal muy buena muy buena saques el Athletic habitual de esta temporada que le cuesta cercos en los que no lo está haciendo horrores le cuesta hacer gol perder nuestro dijo a siempre los viernes no aunque jueves el sábado fue el bajo el viernes porque hoy como toda temporadas

Voz 0802 10:44 Bruño de partido espectaculares por parte del Athletic la afición que bueno ha despedido una vez más una tremenda bronca no hay fútbol no hay ideas no no no hay un modelo de jugar no no hay nada el Athletic que está dando tumbos esta temporada iban a mucha gente ya está diciendo se consiguen los puntos necesarios bien el año que viene porque este año no vamos a ningún lado

Voz 1991 11:04 ha dicho Ziganda esto cuestionado

Voz 12 11:06 sí porque las cosas no están saliendo como quisiéramos esos eso es normal aquí marcan lo mandan los resultados y los resultados no son los que los que quisiéramos eh a partir de ahí asumiendo esta situación con Si me dio fuertes y medio con ganas repito yo optimista porque es que yo les veo a los jugadores que quieren ignore el equipo hundido Le veo sí que nos faltan por momentos ideas así que nos falta fluidez que en casa revuelve a repetir es que no no es normal que éramos dieciséis goles fuera creo que Sony y ocho en casas que no en ese sentido sí tengo esperanza así por supuesto que que con muchísimas ganas de de darle

Voz 1991 11:45 se siente cuestionado Íñigo Ziganda es que debe convencer no ha convencido a nadie

Voz 0802 11:49 pero yo yo no creo que esté cuestionado está señalado por una parte cada vez que tiene más adeptos en la afición que bueno ya están un poco hasta hasta las narices de el Cuco pero yo no creo que esté cuestionado por la junta directiva osea el equipo no está bien está siendo un fútbol bastante ramplón es verdad muy planita muy rácano pero bueno no las está pasando canutas ni mucho menos sigue vivo todavía en la competición continental no creo que esto sean datos para para para hacer un entrenador pienso yo

Voz 13 12:14 Diego

Voz 6 12:15 ah no no perdón aunque tiene sí que estaban en el mundo pero nosotros que remarca

Voz 0497 12:20 los hay bueno si Khelil escuchamos a esperamos luego vengan aquí no valen la escuchamos Viena

Voz 0226 12:27 no porque al final llevamos muchos empates pero victorias no son tandas por lo tanto son ganas de ganar encima no sólo nosotros en nota en el ambiente que también todo el mundo todo desea eso no está exigiendo eso es lo único que queremos es darle una alegría a nuestro a nuestro público que se lo merece y llevan tiempo sin sin tenerlo Óscar Qué paso partidos lobbies prima una ocasión claro que ha tenido Willy

Voz 14 12:53 y un cabezazo de Aduriz que ha ido junto al palo esto es eh

Voz 0226 12:57 muy pobres para para enfrentarse a un equipo que por ejemplo

Voz 14 12:59 ha encajado cincuenta goles

Voz 0226 13:01 bueno sí se bueno como te he dicho en los últimos metros no hemos estado frescos Si había centros había otro remate de cabeza acapara el portero otro remate Raúl cruzado al palo otro de Willy la primera parte de cabeza son ocasiones pero bueno son acercamientos no son ocasiones tan claras como tú dices al final ha sido la eh

Voz 1991 13:22 L

Voz 0226 13:23 y bueno y y seguiremos intentándolo al final sabemos que esto hay que sacarlo todos unidos estando más juntos que nunca e intentar cambiar la dinámica lo antes posible

Voz 15 13:35 campaña

Voz 0226 13:35 porque moda porque ha habido mucho silencio en San Mamés en el día de hoy salvo el final que ha habido silbidos sí sí hombre nosotros lo lo apreciamos desde abajo lo sabemos que eso es exigencia al final leer nosotros estamos expuestos a ello

Voz 16 13:50 estamos ahí para para dar una alegría a nuestros

Voz 0226 13:54 edición no lo estamos consiguiendo oí bueno nuestro objetivo es intentar de cambiar la dinámica para para hacer eso al final sabemos que eso rachas de en el fútbol en momentos difíciles son más complicados y ahora mismo pues bonos está viviendo uno de ellos por más que por el he estado en la clasificación que tampoco es el que nos gustaría pero bueno dentro de lo malo pues hay cierto margen para los dos lados yo creo que es por la sensación de que no estamos haciendo un buen juego de que no estamos creando peligro que a todo el mundo le gustaría yo lo entiendo y al final el otro día un amigo mío me decía yo cada semana voy ilusionado a San Mamés

Voz 16 14:36 esperando ver algo nuevo en esperando ver al

Voz 0226 14:40 cría pues bueno lo entiendo porque se lo que luego fueras es lo que quieren que lógicamente lo intentamos dar cuando no sale es porque porque no sale porque las cosas no se están haciendo como como nos gustaría o no estás ahí no como nos gusta

Voz 0497 14:55 si tesis detectado Óscar que es lo que pasa veladamente luego en el césped porque por ejemplo hoy nos decía ahora mismo Ziganda no que no les salen las cuentas que haya metido más goles el equipo fuera que en casa que la posesión y por ejemplo contra Las Palmas había sido pareja salvo el arreón final que los disparos a puerta de los dos equipos se ya han sido igual que hay tensión nervios expresión que hay que hay que es lo que pasa

Voz 0226 15:13 no no si supiese vimos lo que es la solución no cuál es la solución la pondríamos al final yo creo que todo el mundo todos lo hemos lo mismo vemos que el juego fluido que no estamos pues generando haciendo triangulaciones que quizás puedan pues

Voz 17 15:33 eh darnos a nosotros esa confianza

Voz 0226 15:35 la de que el juego empieza a ser mejor que empieza ese fluido no lo estamos consiguiendo y estamos tirando de ganas hoy se ha visto al equipo que tiraba por ímpetu tiraba para adelante a veces quizás demasiado pues porque porque esas galas nos hacían irnos todos muy muy adelante pero es lo que hay el fútbol es así hay de hay momentos que son malos no las explicaciones pues bueno a veces son difíciles el darla eso a veces es porque quizás no lo vemos tan claro lo que lo que está fallando pero pero bueno es que es evidente que no estamos en una buena dinámica que hay que mejorar ahora por suerte pues bueno por suerte lo que yo suelo ver hay partidos entre semana eso yo creo que nos viene bien para para ir dijo

Voz 1991 16:25 cogiendo más minutos eh jugar

Voz 0226 16:28 más partidos en un mes Si bueno ir a por todo cambiar un poco el chip a jugar Europa yo creo que eso va a ser positivo para el equipo y esperemos que así sea

Voz 0497 16:36 bueno pues es Oscar de Marcos que no se tapa no esconde las cosas no salen pero no con el porque yo creo que eso es más peligroso todavía el no saber por qué

Voz 0802 16:43 no funciona porque no hay una idea de fútbol Gonzales porque aquí han pasado un montón de entrenadores Si bueno pues cada uno con sus ideas fíjate Yago absolutamente contrapuestas por ejemplo la de la de Caparrós y la de la de Bielsa no pero era eran unas ideas sean mejores súper es pero son idea sabes a qué juega el equipo y aquí la verdad es que te plantas en el partido de ida y agentes se preguntan a qué juegan no lo sabemos

Voz 1991 17:06 en Guerrero muy buenas para Julen hola qué tal ahora ahora te escuchen porqué Forqué juega tan mal la Teletón

Voz 18 17:14 bueno evidentemente desde el principio de temporada no no han contra un patrón de juego no es un equipo que sobre todo en el centro campo no no generan genera en ningún momento ha conseguido durante toda la temporada el poder llevar el peso de los partidos por el centro no no consigue salir pero es que tampoco por las bandas no la Athletic siempre bueno pues es un equipo que por banda a crea peligro que llegaba a línea de fondo que había buenos centros que que bueno pues hay profundizó Abbas esta temporada pues tampoco es así sea que estamos pasando eh partido tras partido y el equipo pues en ningún momento yo creo que sabe cómo atacar no oí eso pues está bien no el impotencia yo creo que los jugadores evidentemente no tengo ninguna duda que dan todo lo que tiene en cada momento pero ahora mismo están bloqueados sino no tienen una idea de cómo poder hacer las cosas no

Voz 1991 18:01 tiene mucho que mejorar el Athletic lo que pasa que como como tengan que coger más partidos como decía De Marcos se les acaba la temporada

Voz 18 18:06 Julen no está claro es que ahora mismo ya se están quedando en tierra de nadie evidentemente siendo tres partidos no consigue enganchar un poco con con los que van un poco más arriba pues al final te va a quedar un final de temporada donde bueno pues vamos a ver ahora cómo enfocar el a la Europa League no de que que puede ser otra ilusión y que bueno pues pues quizá pues aparte desde de ahí puedas encontrar un camino o alguna luz Luton donde agarrar de pelear pero si no pues si se va a quedar un final de temporada pues pues un poco triste

Voz 1991 18:34 bueno nombres propios a Wert ha vuelto Kepa eh que te al Estado

Voz 18 18:37 bien no es que haya tenido excesivo trabajo pero que ha tenido la solventado bien será visto con la personalidad de siempre por arriba tratando bien con los pies también ha jugado bien y bueno pues pues un par de intervenciones que ha tenido incómodas pues pues Lasa solucionado no creo que haya sido un partido de haya tenido mucho desgaste pero bueno vamos a decir que que hasta bien

Voz 1991 18:57 ahora la Europa League en primer partido son Moscú hoy menos cuatro grados lo digo para dar lo que vayan que se vayan llevando una reliquia ya yo creo que es la única ilusión que le queda el Athletic Club que es muy lejos dieciseisavos de final lo que queda todavía

Voz 18 19:12 no no quedado mundo secretos que junto viendo un poco cómo cómo estás no porque sus tareas bien con con con confianza y ves que el equipo leves con posibilidades de llegar lejos pues bueno evidentemente no no te importa de dónde estés en estos momentos no pero ahora sí al equipo pues no no se le ve en condiciones de poder afrontar incluso pues los competiciones no pero bueno eh creo que que en principio pues cambia su poco Chipre sales fuera ahí bueno pues una victoria ahí no cabe duda que que al equipo le vendría muy bien y es un poco la manera que tiene que pensar ahora no en el siguiente partido y a ver Si bueno pues con con no sé si habrá muchos cambios no no sé lo que hará el entrenador seguramente refresco un poco el equipo y hay alternativas que

Voz 1991 19:55 a Raúl iban a jugar porque están sancionados si no puedo jugar en Liga en el que no pueden jugar pero bueno cuando la banda que fíjate cómo llegamos aguanta

Voz 18 20:04 sí sí la verdad es que buenos su campo propicio para que esos dos jugadores de queden fuera pero bueno evidentemente mira hay muchas veces encuentras alternativa sin buscarla no bueno pues va aparecer gente que igual estado jugando menos y que en estos momentos el equipo necesita algo o no y puede ser yo por lo menos si estaría fuera ahí entraría esa oportunidad a ella juego es que

Voz 1991 20:27 algo Julen me da la sensación de que esta es la típica la temporada el Athletic cinco seis jornadas del final está en mitad de la tablet no se juega nada y es un coñazo el final

Voz 0802 20:35 pues te voy a decir una cosa hay mucha gente que lo firmaría ahora eso eh si acaso hay mucha gente que estaría firmando está

Voz 1991 20:41 en tierra de nadie que acabe la temporada eran el año que viene

Voz 18 20:45 llegaremos a las últimas cinco de se eh tienes que hagan lancha dados otros partidos y no te vas a quedar a ocho o nueve partidos ya de final de temporada sin nada

Voz 0802 20:54 sí

Voz 1991 20:54 este es que queda mucho todavía que no pero lo digo porque estás mirando dónde está mirando uno yo perdona yo quién lo de esta temporada Jasper es cierto que hoy se ha empatado contra Las Palmas que ya sabemos de dónde viene pero joder es que uno ve jugar al Deportivo de la Coruña al Málaga lo que están metidos ahí abajo dijo que tiene que empeorar todavía mucho el Athletic

Voz 18 21:14 el retiro jugar contra ellos y en San Mamés osea que que bueno

Voz 0802 21:18 ahora sí Tomasa cojo

Voz 18 21:21 este es el Levante es el Deportivo que es a la vez el Málaga dirigidas a Mamez bueno te la vas a jugar a evidentemente trasvase tu casa no yo espero que cuando lleguen esos partidos sobre el Atleti tenga la situación bueno pues pues ya desahogada no

Voz 0802 21:35 pero evidentemente son equipos que van a ir a jugarse todo allí y ahora mismo el equipo lo que es cierto es que en toda la temporada sólo ha ganado tres partidos en San Mamés

Voz 18 21:43 lo ha jugado diez once o doce eso no no no es normal

Voz 1991 21:46 bueno pues nada está la situación ahora mismo el Athletic que juega en viernes aunque da igual como decía el jueves viernes sábado domingo lunes porque el juego es el mismo malo Le cuesta ha dicho que llevan ocho goles en toda la temporada en San Mamés

Voz 18 22:03 sobre todo no solo el pasado la historia no no sólo los goles en las pocas ocasiones porque uno no se generamos ocasiones y no estamos acertados bueno pues lo puedes achacar a eso pero es que hoy quitando la última ocasión bueno les ha de Williams que ha ido contra cuota portero de Las Palmas lo demás sí

Voz 1991 22:19 pone a la izquierda que llegado sí evidentemente todos

Voz 18 22:22 estábamos diciendo a Alá pasa a la que sólo la tiene que empujar Si yo cuando sea esa escapa digo pues gol no no tenía otra cosa en la cabeza pero pero pero no no no no ha tenido no ha levantado cabeza o no la visto vamos a tener que no ha visto y no no no ha estado certero pero es que es la de llevar piel no ha no no ahí

Voz 1991 22:40 el problema

Voz 18 22:42 pero es una situación de cómo es esta ahora no es preocupante es que no hay ocasiones eso para mí es más preocupante que el hecho de no hacer goles

Voz 1991 22:50 en fin partido malo en San Mamés empataron a cero el Athletic y Las Palmas buen punto para Las Palmas raquítico para el la gracias Julen un abrazo

Voz 0802 22:58 hasta luego Íñigo Diego algo más de San Mamés mira Diego esta en la zona mixta no sé si lo desea

Voz 0497 23:04 a que parece avalada que me quedo yo para lo que Mann

Voz 3 24:08 mañana a las nueve menos cuarto cierra la jornada del sábado el partido del Santiago Bernabéu donde el Real Madrid recibe a la

Voz 1991 24:14 la sociedad un Real Madrid que llega después de pinchar en la última jornada de Liga que llega con dudas y que necesita buscar sobre todo sensaciones de cara a la eliminatoria de octavos de final el partido ida el miércoles en el Santiago Bernabeu frente al París Saint Germain tome Ana qué tal muy buenas hola qué tal Yago buenas noches encima de lo deportivo con la Liga perdida es eso sensaciones

Voz 0231 24:35 sí sensaciones estar bien mentalmente jugar un poco mejor el fútbol lo ha explicado hoy Zidane en la conferencia de prensa Icon la más larga de la historia llevamos hablando del PSG desde diciembre afortunadamente el partido va a ser ya el próximo miércoles con un Real Madrid que sabe Yago que no puede repetir lo de la semana pasada en el campo del Levante que la Liga está perdida pero que no sería conveniente irse más allá de veinte puntos del Barcelona por mucho que dentro de dos semanas vayan a jugar en Leganés el partido que tienen aplazado de la primera vuelta sensaciones regulares ambiente triste en Valdebebas Zidane que intenta ser optimista pero que tampoco manda ya unos mensajes tremendos durante la rueda de prensa

Voz 1991 25:14 sí es el Zidane que hemos visto desde el inicio de de temporada es cierto que siempre ha defendido a a los suyos a a muerte siempre ha hablado de la rotación de los jugadores que cuenta con todos entre ellos con Isco Isco que yo creo que es eh Emma de de pregunta en rueda de prensa duro que practicamente todos los días no Antón sí

Voz 0231 25:37 sobre todo porque en los últimos días han aparecido diferentes informaciones la quedaba Javi Herráez aquí el pasado lunes de la relación era inexistente y que Isco no estaba en enganchado para nada que contara con él Zidane porque está al cien por cien física y mentalmente el que sí que estaba un poco decepcionado no por cómo estaba yendo a la temporada y que se hicieran siguiera en el Madrid Isco buscaría posiblemente destine un otro sitio porque no cuenta mucho para el entrenador que no le tiene entre sus favoritos no es Zidane muy de Isco sea eso sumamos que el otro día en los compañeros de de laSexta había andado en el el hecho de que Zidane tenía claro no en el chiringuito creo que había sido por la noche diciendo que se marchaba seguro porque Zidane ha puesto en la lista de detrás le quería vender bueno pues hoy le han preguntado por ello a Zidane y esta última formación la querido desmentir

Voz 1994 26:28 yo quiero arisco y quiero que se queda toda la vida aquí esto no va a cambiar porque es un futbolista que que es muy bueno que lo ha demostrado que puede mostrar siempre entonces es mentira pero bueno tú me preguntas que sacaba el tema de de estas cosas

Voz 0231 26:47 no se acaba el tema ni mucho menos y creo que decidan ha dicho lo que tiene que decir no me atreveré no me atrevería a desmentir a Zidane porque es un tema que le va directamente a él si Zidane dice que es mentira que él le ha pedido al club que traspase a Isco en junio pues me lo tengo que creer quiero que hay caso Isco que lo que está dando es cierto que Zidane no quiere a Isco que Zidane no tienen ningún tipo de feeling con Isco que no le vuelve loco que en cuanto puede les sienta que le puso el año pasado porque no estaba Bale pero que sino no lo hubiera puesto que Isco tuvo pie y medio fuera del Madrid que no quiso negociar que escuche ofertas de otros sitios es evidente que la relación no es buena y que si Zidane siguiera al frente del equipo Isco en verano se marcharía como se fueron James Icomos también Álvaro Morata el año pasado no es un tema cerrado ni mucho menos repito ese matiz de que él no ha pedido poner en una lista de transferibles puede que Zidane ahí tenga la verdad es que no se le pueda discutir pero que todo lo que está contando eso pues el chiringuito El Larguero esta semana diferentes programas no es mentira es verdad que eso los ciudadanos lo va a poder tapar igual que en otro pueblo de James e igual que nota pueblo de Morata pero si te parece volvemos al fútbol volvemos al partido de mañana volvemos al partido contra el PSG is sobre si al equipo le está faltando meter el pie ser más intenso Zidane tiene una teoría particular

Voz 1994 28:09 meter el pie es meter el primer buen sentido de la palabra nómada menos me interesa meter el pie para meter el pie a mí lo que me interesa jugar al fútbol es mi jugador en juegan al fútbol luego cuando no tenemos el balón decisivo pero el buen sentido de la palabra defender lucha es lo que me interesa cuando preparamos el partido preparamos también eso

Voz 1991 28:32 bueno en lo que es el un equipo de élite de fútbol y en lo meramente deportivo Antón la gran duda en lo que se preguntan ahora los madridistas es vamos a ver al once con el que vamos a salir contra el Paris Saint Germaine Obama cambios va dar descanso en este partido a gente

Voz 0231 28:48 si mete cambios mínimos Zidane considera por lo que ha explicado hoy en la conferencia de prensa que lo de mañana entendía casi un ensayo general para el partido del miércoles no han tenido encuentro inter semanal no están cansados mejor esa acción estar metido en dinámica de competir que estar sin jugar del partido el Levante al catorce de febrero contra el París Saint Germaine así que mañana como mucho pequeños cambios hoy le han preguntado

Voz 1576 29:13 por el hecho de que Nacho vaya a jugar en el lateral

Voz 0231 29:16 el derecho porque no está Carvajal para la Liga de Campeones ya querido sacar un poco la garra Zidane diciendo que en Nacho juega mucho que es el jugador que más minutos ha jugado este año que más partidos ha jugado este año y que no le vayamos por el tema de que Nacho no está jugando por mucho que lo siente los grandes días para poner a Varane y eso mañana mínimos cambios el equipo esta noche estaba durmiendo en casa porque juegan a las nueve menos cuarto edificarán no les concentra la noche previa mañana a las once lista de convocados a las once y media se marcharán para Valdebebas comerán juntos tratar en no de dar una alegría a la gente antes del gran partido del año gracias hasta mañana un abrazo hasta mañana ya

Voz 1991 29:50 delante va a estar la Real Sociedad Roberto Ramajo qué tal muy buenas olas que llega con un poquito más de moral después de golear al Deportivo La Coruña ya venia una racha terrorífica eh

Voz 18 30:01 sí habrá racha de cuatro derrotas consecutivas que goleó cinco cero frente al Deportivo pero la realidad es que en las últimas horas estamos encogidos porque la Real Sociedad a perder para el partido de mañana frente al Real Madrid para los próximos dos meses entre seis y ocho semanas de baja a su hombre más en forma venía marcando cuatro jornadas las dieciséis goles once en Liga Hi5 en la Europa League Willian José el delantero brasileño intocable para Eusebio Sacristán se sea lesionado sufre una fractura por estrés del tercer metatarsiano de su pie izquierdo esto quiere decir baja segura para mañana y además dos meses más o menos de recuperación así que tendrá que meter un hombre de refresco en el ataque el técnico de la Real Sociedad haya aparece la posibilidad de que entre Imanol hay Reche si recuerdas el delantero de él se lesionó un treinta de diciembre de dos mil quince en el Santiago Bernabéu un encontronazo fortuito con el portero era Madrid Keylor Navas ya a partir de ahí arrancó un calvario con las lesiones del delantero de Usurbil dos años de recuperación dos operaciones apenas en dos años seis partidos vuelve por primera vez en ese mismo escenario y ante la baja del brasileño pudiera ser que tenga la primera oportunidad de jugar de titular después de su lesión acumula tres partidos seguidos jugando pero saliendo desde el banquillo así que ahí está la posibilidad de que Aguirre eche al frente al Real Madrid aunque también está Joan Bautista el de Rentería el delantero de la cantera que pudiera salir de inicio Irene la última media hora Aguirre checo incluso

Voz 1982 31:36 cambiar de sistema jugar con falso nueve

Voz 18 31:38 ella parece la opción de de Mikel Oyarzabal veinte jugadores ahí están ya en Madrid convocados por Eusebio va hacer dos descartes entre los que vuelven también a parte de Bautista Rubén Pardo y sobre todo David Zurutuza el técnico de la Real Sociedad que independientemente de esta paja de última hora muy importante ahora sabe que para mantener el estilo en el Santiago Bernabéu

Voz 13 31:58 nosotros vamos a ser fieles a lo que habitualmente hacemos tenemos nuestras virtudes y son las que tenemos que tratar de aprovechar cada partido

Voz 1991 32:08 yo para ser superior a los sabemos

Voz 13 32:11 de las condiciones de del Madrid cuando tiene el balón pues tiene mucha calidad en sus jugadores tiene una gran condición física tan bien y entonces es un equipo que pues a veces se somete a los a los rivales

Voz 1991 32:24 gracias Ramajo un abrazo hasta mañana un abrazo Yago agur dos años lesionado Aguirre Reche sólo seis partidos en estos dos años cuando uno entra en esa dinámica la las pasa canutas sigue nada nos alegramos de que vuelva a ojalá no vuelva a tener ningún tipo de percance y pueda disfrutar del fútbol a partir de ahora que se lo merece hombre en Rafa Alkorta qué tal buenas noches hola buenas noches Álvaro Benito muy buenas para noches como entiendes tú Álvaro lo que de Aguirre Ch

Voz 13 32:55 y tanto que sí bueno y yo todavía peor no porque yo no yo no no conseguí dio después de la primera operación la verdad que que todo se fue complicando ya se convirtió casi en una lucha primero por por volver a hacer vida normal y luego aunque conseguí volver a jugar al fútbol pero bueno estaba volvía un cincuenta por ciento de del jugador que era no entonces bueno pues fue un proceso realmente duro y a ver si ojalá que que Aguirre eche pues vuelva a buenas prestaciones y que y que consiga olvidar este este proceso que seguro que ha sido durísimo para él

Voz 1991 33:31 perdimos un futbolista ganamos un gran comentarista un gran músico las cosas como son hay que mirar el lado positivo Álvaro eso es así

Voz 6 33:37 que vamos a Alonso

Voz 1991 33:40 un entrenador al al entrenador entrenador también no lo hagas tanto la pelota que bien arriba Rafa

Voz 22 33:45 a hacérselo del pasado es posible Radio Rafa es colegas con Juan

Voz 1991 33:51 que el Real Madrid esperáis mañana Alvaro porque yo decía que esto partido sobre todo es más importante en lo moral que en lo deportivo

Voz 13 34:03 perdona Yago que te te te pérdida si es que creo que esto

Voz 1991 34:06 las teniendo es más importante en lo moral sí sí lo digo coger moral sobre todo por la eliminatoria de octavos de final porque en lo deportivo digamos que en Liga no se juega nada

Voz 13 34:14 entre comillas sí bueno yo yo yo creo que te que bueno lo deportivo no te juegas nada entre comillas el Madrid no se puede permitir tener más tropiezos porque lo suyo es por lo menos tener un final de Liga Tranquilo tranquilo e incluso así Si la cosa va bien y supera rondas de de Champions que que es lo que todos deseamos pues liga pues poder hasta rotar entre comillas no hay dar descanso a la gente para para focalizar todos estos esfuerzos si tiene la gente fresca para para estas eliminatorias que son muy importantes y yo creo que que más que menos va a tener ya algo de la mente puesta en en ese partidazo que que viene en el miércoles y bueno yo yo insisto que creo que es allí se va a haber un buen Real Madrid cómo cómo cómo es te va te vas a preparar ya casi mentalmente para este fin de semana este fin de semana sabor un buen Real Madrid mañana decir Rafa

Voz 15 35:13 bueno es que yo creo que va va muy ligado no lo deportivo y lo emocional al final es es algo que que va va muy unido es muy difícil separarlo primero porque siendo jugador del Madrid siempre tienes que tener en la cabeza el competir él el ganar y aunque estés es muy lejos de la cabeza además en el Bernabéu no contó afición que es la afición que que luego te va te va a ayudar no tres días después esos cuatro días después en lo emocional claramente claro vas yo creo que va a ser un partido de estos con con la espada mucho más arriba cuando hemos hecho un buen partido y ancho

Voz 1991 35:46 ahora la gente también aunque quizá de Estepona

Voz 15 35:48 ves a la gente ya contigo ya van van con nota predisposición OME aunque pasará algo y que no que no sería extraordinario no porque este año hemos visto el Madrid fue mucho en en el Bernabéu el el miércoles en la la gente va a estar bien no pero el jugador realmente yo creo que siempre es mejor llegar a un partido de estos con la satisfacción de haber hecho un buen partido no de decir bueno estamos no aunque ha sido muy muy muy poco tiempo lo que lo que tenemos pero pero estamos ahí no yo creo que es muy importante

Voz 1991 36:20 yo el otro día después del partido contra el Levante dije que este en Madrid no pueden ganar al Levante Leganés Leganés el último partido fue contra el Levante Levante dije que de Madrid que es en Madrid el Madrid de del Ciudad de Valencia no podía ganarle al París Saint Germaine y lo mantengo lo que también dije que también mantengo es que la Champions es la competición del Madrid y que ha Si algo puede motivar al Real Madrid es una eliminatoria de Champions un rival como el París Anne Germaine pero claro hay que hacer esa transformación Álvaro hay que dar ese cambio demostrarlo

Voz 13 36:53 me hallaba el que no ese motivo de un partido como el de miércoles muy bueno efectivamente algo que con con tiene todos los ingredientes no porque yo creo que el Paris Saint Germain se ha convertido en en en en ese equipo de atractivo por los fichajes que ha hecho este verano no que todavía le queda por por es es pequeña último salto no eso o subir ese pequeño escalón para colocarse a la altura de los Real Madrid bayers o o Barcelona no que son los los yo creo los los tres aspirantes que siempre están un peldaño por encima de de pues de los Juventus Chelsea que todos los años pues siempre compiten en en esa terna pues también metemos al City al París Saint Germain eh yo creo que ese partido nadie puede fallar luego oye las eliminatorias de este tipo tan igualadas pues se pueden decir cosas es mejor que no expulsión pero si ese día el Real Madrid no consigue competir me sorprendería os así el Real Madrid no da un nivel competitivo buenos y me sorprendería porque creo que hay hay jugadores de un nivel bestial de verdad un nivel un nivel excelso que que que todavía están en edad en forma como para como para seguir rindiendo a un nivel elite igual no ese día yo creo que vamos yo estoy motivado yo no voy a jugar

Voz 1991 38:12 lo que te habías portero ahora veintiocho Taco así estar mañana en el partido de mañana

Voz 15 38:16 en el área sí sí la verdad es que son esos partidos que te dan realmente envidia no cuando alguien dice oye echas de menos jugar al fútbol pues hombre hay muchas cosas que no las concentraciones

Voz 1991 38:27 pero lo del miércoles sí pero el miércoles

Voz 15 38:30 yo creo que no no me digas porqué pero tenemos y a veces esa facilidad el jugador de fútbol para pasar de un estado de ánimo otro muy rápidamente no es cierto todos los partidos deberían ser iguales todos deberíamos comportarnos de la misma manera no al final somos profesionales pero pero también es evidente que ya no sabes cómo explicar que con todos los respetos no no es igual jugar contra un equipo que contra el París Saint Germain en no es lo mismo no quería ser así si el aficionado lo que se merece es que siempre tengas un nivel entre entre nueve y diez no entre entre ocho y media diez qué es lo que requiere cuando juegas en un equipo tan grande como como el Madrid por eso yo estoy contigo evidentemente no podemos ver al Madrid de Leganés no no no sería normal y evidentemente de sería una tragedia seguramente entonces yo estoy Álvaro no yo yo llevamos más meses hablando de esto y no tengo ninguna duda que va a ser el Madrid campeón de Madrid Champion es un Madrid peligroso y además yo estoy seguro que ahora en estos momentos en el que está más preocupado es seguramente Medi que Zidane

Voz 1991 39:41 hombre debería aquí el rival a batir es el Real Madrid que su competición y para eso tienen los títulos que tiene la historia no se puede cambiar y es esa el París Anne Germaine de momento en Europa no es nadie es los así que lo puede ser si de momento no ha tiempo tendremos para hablar de aquí al miércoles pero os hago una sobre el once con el que va a salir Zidane nadie imagina otra cosa Álvaro que no sea la BBC

Voz 13 40:08 seguramente no seguramente no pero Zidane ha sorprendido más de una vez en en ciertos partidos importantes son partidos clave con con algún elemento que no esperábamos no en función de lo que de lo que tenga preparado recordemos que que también son dos partidos saque que no es lo mismo encarar una final un partido concreto que una eliminatoria no hay ya sabemos lo importante que es cuando juegas en casa no encaja en el partido de ida es es prácticamente el sesenta y cinco setenta por ciento la eliminatoria el ir te aunque sea con un cero a cero fíjate lo que te estoy diciendo ya no te digo un uno a cero o por supuesto un dos a cero que si un resultado magnífico pero tener la portería a cero eso es es súper rentable no para para este tipo de de eliminatorias y sobre todo que yo pienso que se va a decidir por pocos por poca diferencia de goles en general dos partidos quiero quiero decir que iba a averiguar la

Voz 1991 41:04 aún dice que tiene un partido amor pero es que pasa unos consigo que tienen

Voz 13 41:11 con el potencial ofensivo que tienen los dos equipos que es normalmente están más preocupados de de ir hacia adelante hacia detrás pero bueno no queda otra yo lo escuchaba Rafa decidir estas últimas semanas que yo coincido con él al cien por cien que lo importante para el Real Madrid va a ser lo que hace cuando no tiene la pelota pues yo creo con la pelota no hay duda de que somos un equipo fantástico o por el talento que que tienen los jugadores que van a estar en el campo ya sabe a Benzema salga Isco salga el elemento que salga que me preocupa más lo que lo que hagamos cuando no tenemos la pelota no si el Real Madrid consigue dar un buen nivel competitivo y un buen nivel de solidaridad y de esfuerzo y de orden ni idea sacrificio pues va a tener muchas papeletas para pasar de ronda si el Real Madrid vemos a este Real Madrid que por momentos es indolente que que comete errores en lo defensivo que se deja llevar sin balón pues va sufrir porque ellos con espacios son demoledores Rafa

Voz 15 42:07 yo no sé no tengo muy claro de lo que puede hacer el miércoles yo creo que el Zidane tiene que tiene capacidad para para eh de repente meter cuatro cuatro dos por ejemplo se me ocurre cómo metió aquella vez de acuerdo en el Calderón que hicieron un partidazo no yo no tengo muy claro si él quiere una una eliminatoria vertiginosas y la quiere vertiginosa va a salir con los tres de arriba porque al final ellos también ellos prácticamente tienen los problemas muy parecidos al Madrid es un equipo que cala adelante tiene mucho de atrás también tiene más mucha más

Voz 1991 42:41 la Liga está un poquito mejor no

Voz 15 42:44 bueno la Liga tampoco tiene no tiene tanto que ver no seguramente pero a lo que voy es que es posible que esté pensando lo que está diciendo Álvaro no está pensando realmente que dos partidos y no Hinault los dos tienen que ser vertiginosos igual en el primero igual prefiere estar sacar un tío más en medio campo para tener un poquito más de control

Voz 1991 43:02 bueno a ver qué pasa no dejar ideas

Voz 15 43:05 Carlos dependiendo del resultado para la vuelta yo no sé yo no todos pensamos que que va a ir con el cuatro tres tres porque lo lo lleva aprobando ya desde hace unas semanas pero no no lo no lo tengo claro al cien por cien la verdad

Voz 1991 43:17 bueno pues veremos qué es lo que pasa el miércoles antes está el partido de Liga contra la Real Sociedad a ver qué es lo que sucede no Rafa un abrazo a los dos hasta marzo hasta luego

Voz 23 43:26 yo antes de seguir volvemos a San Mamés Diego compró da sí ha extendido al primer salían esta sala de prensa de esta sala de prensa que es

Voz 0497 43:38 certero que parece Malaga hombre si hay un semblante el día que tenga nervios ni tila ni ni nada por el estilo de llamó a Kepa estoy un ratito con él el hombre tranquilo la verdad es que de verdad están con él la la las la expresividad la tranquilidad que aporta y todo eso pues el día antes se traslada a la a la portería de del Athletic que ahora a ver cómo nos explica cómo supo está tranquilo con pitos a la salida de San Mamés con el equipo con cinco partidos ya sin conocer la victoria con todo lo que ha pasado en este mes de enero lo tiene en sintonía de El Larguero

Voz 6 44:10 lo Yago hola qué va hola muy buenas tranquiliza la afición del Athletic bueno