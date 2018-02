Los olvidados

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0392 00:47 Lourdes Lancho días hola buenos días atrás en Cádiz escucharía estaban haciendo algunas hombre Chaves que se me da muy bien puesto dicen que es periodismo cantado algún día que no podemos hacer es la visión algún día si no algunos vídeos tuyo

Voz 2 00:59 es grabados en la redacción nos podemos subir a Internet pero sí que tienen otras cualidades

Voz 4 01:34 no

Voz 1764 01:36 entorno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según la encuesta que siquiera a acoger en los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro Código Penal para los delitos más graves más execrables exista una pena cómoda prisión permanente revisable

Voz 0392 01:55 el ministro de Justicia Rafael catalán anunciando ayer la ampliación catalán en catalán es Catalá ahí es verdad diciendo yo Caca la ampliación de las penas que tendría la que tendría la prisión permanente revisable pero

Voz 2 02:11 la oposición en el Congreso no había paralizado esta medida

Voz 5 02:13 informado el Código Penal que hizo el anterior ministro Alberto Ruiz Gallardón

Voz 1312 02:16 Sí Se da la paradoja de que el Gobierno amplía los delitos a los que aplicar esta medida que nos venden que es casi como una cadena perpetua pero que se tendrá que someter al Congreso

Voz 0392 02:25 igual que la derogación que han aprobado todos los grupos de la oposición no sea la ampliación y la derogación poco lío poco que están legislando oí bailo lo hacen una ley que la oposición piden bloque derogar sugiriendo que el Gobierno ha tomado esta decisión de forma oportunista caso mediático donde se me ocurre cuál puede ser bueno pues no tan sólo se nos ha ocurrido a nosotros porque ayer el ministro Catalá se defendía de esta sospecha

Voz 1764 02:47 que son eh delitos muy singulares no entran ni en categorías sensibles o que puedan tener alguna lectura política coyuntural alguien ha hablado de que no es bueno legislar en caliente por supuesto que no llevamos más de diez años hablando de esto

Voz 0392 03:05 eso estamos de acuerdo todos no es bueno legislar en caliente pero si no

Voz 1312 03:09 si nuestros oyentes recordarán que hace unas semanas en ese lujo de tertulia que tenemos de vez en cuando el ideal de justicia hablamos de de la prisión permanente revisable te acuerdas Javier eh escuchamos al magistrado José María Fernández Seijo y al jurista y ex fiscal José María Mena estábamos comentando la petición del padre de Diana Quer de que no se derogue la prisión permanente revisable Nos dijeron que esta medida tal y como está es un engaño

Voz 6 03:32 eso es un invento de Gallardón conforme copiado de los anglosajones Si yo creo que es una barbaridad la la Constitución establece que las penas han detener el fin de rehabilitar y eso va en contra de de cualquier condena perpetua o con vocación de perpetuo que los créditos

Voz 7 03:50 creen que ahora hay cadena perpetua han sido engañados y además era un engaño innecesario porque ya en el Código Penal para delitos de máxima severidad como estos que podía ser violaciones con asesinato posterior ya el previsión de la pena era incluso de más de treinta años y que solamente podían acceder a la situación de semilibertad cuando le faltaban cinco años para salir

Voz 1312 04:23 o sea que con el actual Código Penal las penas ya son muy duras el debate está abierto justo por el concepto de permanente revisable esa palabra revisable es a la que se acogen para que no se considere inconstitucional bueno está ahora mismo en el Tribunal Constitucional de hecho debatiéndose esto el tema está en que ahora ciudadanos que hasta ahora se oponía firmemente a esta medida y ha sido uno de los grupos que apoyó la petición de derogación en el Congreso ahora ahora vamos a ver si se mantiene te digo otra cosa Javier ojalá el Gobierno respondiese siempre también a la sensibilidad petición popular

Voz 0392 05:10 vamos presentó Mercedes buenos días Mercedes

Voz 9 05:14 buenos días buenos días cómo estás bueno dentro de lo que cabe pues trató de sobrevivir como pueda

Voz 2 05:22 siempre decimos en este programa que todo el mundo tiene una historia que contar las historias te enseñan muchas cosas desde luego nos enseña mucho mira lo que decía era Lourdes no cosas en las que deberían estar preocupados los políticos y sin embargo estamos aquí hablando de de un periplo terrible que acaba contigo en el lugar en el que estás ahora vamos a explicado desde el principio

Voz 9 05:41 si tiene un hijo de quince años que voy a tratar de ser lo más breve que pueda porque es un poquito largo el proceso para contarlo porque yo quedé en el paro dos en el año dos mil doce desde entonces pues se han dado dando tumbos con mucha dificultad para encontrar trabajo yo tenía yo tenía una un piso de alquiler desde el año dos mil tres y hay Mi hijo se crió a a quince años están hemos estado viviendo en esa casa

Voz 2 06:17 te puede preguntar cuánto pagamos unas seiscientos

Voz 9 06:20 sí es cincuenta euros al mes era el alquiler que tenía desde hace ya mucho tiempo hasta que empecé con problemas para pagar con dificultades muy grandes para poder pagarlo porque ello ten conmigo a un discapacitado que es mi hermano que mi hermano tiene una pequeña pensión por orfandad absoluta porque no les daba nada más que asciende a seiscientos setenta y siete euros eso es todo lo que tengo oí Mi hijo y yo nos quedamos solos con mi hermano cuando tenía iba a cumplir cinco años mi niño y me separe de su padre

Voz 2 06:58 Ginebra cincuenta Hay cincuenta y siete

Voz 9 07:00 yo tengo cincuenta y nueve voy a cumplir sesenta

Voz 2 07:03 lo que vosotros solamente tenía unos ingresos de seiscientos y poco euros tú tenías que decidir

Voz 9 07:07 sí entre pagar el alquiler o comer si efectivamente yo tenía solamente ese ingreso luego tenía la pensión de mi de mi hijo que se me la guarda y custodia que cuando hay una separación que son unos trescientos euros y eso es todo lo que tenía de ingresos que se consiga era que tengo ingresos para muchas cosas cuando son sólo novecientos euros que con eso pues apenas te da para vivir sabéis como la dificultad que se tiene con un sueldo así

Voz 2 07:37 cómo cómo cómo decide es dejar de pagar el alquiler como imagina lo que va a pasar puedes fue un proceso muy duro

Voz 9 07:44 no yo primero tuve contacto con la dueña de la casa la dueña de la casa sabía mi situación Le pedí por favor que me lo rebajara un tiempo hasta que pudiera encontrar algún trabajo porque tenía mucha dificultad para encontrar un trabajo por la edad ella me bajo sesenta euros el alquiler pero ya no me bajo ni un euro más claro de seiscientos cincuenta quinientos noventa pues hombre hay diferencia pero seguía habiendo

Voz 2 08:14 la misma dificultad a la misma si se presentan en tu casa

Voz 9 08:19 si un día discutimos yo le dije que yo no podía seguir pagando y comiendo mi hijo y mi hermano y teníamos qué comer tuvimos dificultades para pagar las facturas de luz gas o hubo un momento que me cortaron la luz he tenido qué pedir ayuda muchas veces a gente conocida yo soy una persona normal quiero decir que he trabajado siempre yo he vivido de mi trabajo siempre desde muy jovencita nunca he tenido dificultades para vivir porque soy muy trabajadora y muy responsable soy muy honrada Jamal he quitado nadie a nadie nada sin embargo pues últimamente pues cuando tuve que dejar de pagar el alquiler de mi casa me encontré con que mucha gente pues me convertí en un bulto sospechoso sabes pues qué es lo que le pasa a la gente que vive situaciones como la mía es muy duro porque es degradante una situación que que te afecta psicológicamente

Voz 2 09:20 hicimos bueno estaría claro

Voz 9 09:22 claro que lo peor es que culmina en en en un desgarro tan grande como es que te arrancan de tu casa te donde tú tienes tu refugio de tu tienes tu amparo de donde tú tienes tu dirección para que te llegue las cartas

Voz 10 09:38 de dónde cuándo

Voz 9 09:41 te falla todo va lloras escribes lees

Voz 2 09:45 esta es la casa en la que tu hijo ha crecido el paro no

Voz 9 09:47 la única que conocía mi hijo efectivamente que ocurren y luego no eres

Voz 2 09:51 nada de eso pues no eres nada sin casa no eres nada esa primera visita cuando intentan desafiante

Voz 9 09:57 la primera visita que me intentaron desahuciar yo me puse en contacto con un movimiento que son Stop Desahucios si la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que son un grupo de personas normales maravillosas maravillosas humanas al cien por cien gente que se pone a tu lado que vive tu tragedia contigo que te apoya hasta el último minuto cuando llaman a tu puerta ahí te van a sacar afuera gente pacífica que no es violenta que no es agresiva que entre ellos hay gente muy bien preparada que es el pueblo el que es el que te apoya que la a nivel institucional es demoledor el la falta de solidaridad la inhumanidad la frialdad con la que te tratan como

Voz 2 10:52 no se frenar el desahucio exprime

Voz 9 10:55 por desahucio se frenó muy difícilmente porque a ver yo tuve que pedir justicia gratuita

Voz 10 11:03 entonces me

Voz 9 11:05 el Ilustre Colegio de Abogados me dio un posibilidad de tener una abogada de oficio que me me fue asignada hay una procuradora pero esta chica era nueva era la primera vez que tenía un caso los procedimientos sabe tu habituales para alargar un una un desahucio no los utilizo debidamente

Voz 2 11:26 cometió errores a los plazos

Voz 9 11:28 ir cuando yo fui a quejarme al Ilustre Colegio de Abogados tardaron como dos meses en pasar mis quejas al al departamento de deontología sea un retraso tremendo claro eso me daño mucho a la hora del proceso cuando ya se podía haber hecho algo ya no se pudo hacer nada porque además los desahucios que se producen ahora es verdad que ya muchos no son por los bancos porque hemos conseguido mucho en mejoras estos grupos como te digo estas plataformas de gente que hay muy bien preparados que entre ellos hay abogados y ayudar ese han conseguido muchas mejoras gracias a ellos como la dación en pago etc los bancos ahora es verdad que es más difícil que arranquen a una persona una casa sigue pasando pero es más difícil

Voz 2 12:14 bueno pero aquel primer desahucio sí que consiste es claramente sí

Voz 11 12:17 el que consiguió frenar pero insisto eso no perdieron sólo una

Voz 9 12:20 semana una semana una semana cuéntame qué ocurre

Voz 2 12:24 una semana después es que nos gustaría

Voz 9 12:26 nada porque una semana en muy poco tiempo y no da tiempo a nada yo tenía solicitada una vivienda pública en la Empresa Municipal de la Vivienda Social que me fue denegada porque cometí el error de pedirla por mi hermano y me dijeron que como él tenía ingresos seiscientos setenta y siete euros que no me podían dar entonces qué hice pues en vista de que me lo habían denegado me fui a la comunidad además

Voz 12 12:53 Eric

Voz 9 12:54 la solicite de emergencia social porque ya la angustia era muy grande porque yo sabía que me podían echar de mi casa en cualquier momento la solicité de emergencia social a principios de noviembre del año pasado y hasta la fecha hasta enero todavía no se me ha notificado nada tuve que ir a pedir una firma una carta como que soy adjudicataria para que me lo firmaran me tuve que tirar una mañana con un con una compañera de apoyo porque no me la querían firmar

Voz 2 13:25 en tu piel y piense como sabiendo que tienes encima esa espada de Damocles de la amenaza de que te echen de casa con tu hijo con tu hermano es una situación y recorrer Madrid de parte a parte buscando firmas intentando evitarlo pero no consigue evitar entonces llega esa mañana

Voz 9 13:39 llega esa mañana tú llevas muchas noches sin dormir llevar mucha angustia mucha soledad tu hijo

Voz 12 13:50 no quiere irse es inevitable perdón pero que

Voz 9 13:55 no puedo contarlo

Voz 12 13:57 pues que estaba triste están duro es lo peor que te puede pasar en la vida aparte dura enfermedad grave Mi hijo se iba al instituto tiene quince años se levantó yo le dije cariño no te preocupes que vamos a estar bien cuando vuelvas no vengas aquí vea casado de tu tía porque ya no estamos hay equivale salió a la calle vio toda la calle tomada por la policía cinco coches de policía la puerta la policía sólo sólo estábamos allí dos personas de sesenta años y minusválido no quise que viniera la plataforma pues pensé que iba a ser mucho más doloroso entonces se llamaron a la puerta gracias llamaron a la puerta y dijeron que tenía que salir de la casa que cogiera si se me quedaba algo en ella se me quedaba se me quedaron muchas cosas yo tenía más de tres mil libros en mi casa sin libros no soy nada tenía recuerdos tenía cosas que no podía cargar con ellas yo toda mi vida IPE convirtiendo nadie crucé el umbral dije yo miro para atrás Mi hermano se vídeo conmigo y una comisión judicial que encabezaba una señora de pelo corto muy bien arreglado de peluquería me trató como una absoluta mierda como una absoluta mierda

Voz 9 15:40 sin casi mirarme a la cara no me miraban

Voz 12 15:43 los ojos

Voz 13 15:44 yo soy dejaba usted nada aquí aquí no se deja usted dada mire bien no se vaya a dejar nada por favor ya sabe que lo que se de qué va aquí se queda abandonado de por vida

Voz 12 15:55 esto ya no le pertenece esto fue todo venía la Policía lo la dueña el marido del piso yo sólo soy una mujer sola con esta edad sin trabajo ni siquiera me dijo bueno la casa está bien por lo menos no han destrozado la casa pero cómo voy a destrozar mi casa cómo iba yo a ser capaz de destrozar mi propia casa Ésa era mi casa aunque estuviera sin pagarle a un tiempo yo sólo pedí tiempo nada más está sigue sucediendo ahora los desahucios son cada ocho minutos en algún lugar de España yo lo único que pido porque yo soy una más que ahora estamos alojados en un hotel en donde hay de de todo tipo de personas

Voz 2 16:47 bueno hotel por llamarlo de alguna manera bueno si eso

Voz 12 16:50 como naves está en un polígono industrial son sitios desangelados frío que para dar bastante pero estoy cerca de mi hijo ir de momento estoy bien ahí lo que pasa es que tengo un tiempo qué me van a echar de ahí también que dicen que con esos ingresos que tengo me puedo pagar una habitación en un piso que no es verdad porque además yo estoy sobre endeudada

Voz 2 17:16 básicamente te están diciendo que con seiscientos euros privilegiada no

Voz 12 17:19 claro claro eso eso es lo que dicen eso es lo que dice eres es tremendo a usted le parece que eso es dinero para vivir tres personas le parece que se puede pagar una factura de luz de gas o de agua y pagar una casa tres personas con ese dinero es injusto que yo estoy haciendo yo soy indigna por por por pedir una cosa que es justa esto no sólo me pasa a mí en el hostal donde yo estoy o como se llame el hotel lo que sea hay otra mujer que fue desahuciada

Voz 9 17:53 ya de hace casi un mes que tiene dos hijos

Voz 12 17:56 yo uno de ellos con discapacidad del más del cuarenta y uno por ciento también son menores de edad es una

Voz 9 18:03 mujer castigada al que fue sacada con antidisturbios que les rompieron la cerradura de la casa ella tuvo que ocupar una vivienda porque te da vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda Social que fue vendida a un fondo buitre a uno de esos fondos buitre en donde alguien alguien que trabaja en una de esas empresas es uno de los hijos de de Don José María Aznar y doña Ana Botella hay cosas que se están haciendo espeluznantes espeluznantes Mercedes sí

Voz 2 18:39 cómo ves el futuro cómo cómo puedes volver a relanzar tu vida

Voz 12 18:43 pues no lo sé porque te queda una herida tan grande que es muy difícil remontar pues que cae es ser un pozo tremendo lo único que pido es un poquito de solidaridad que mira yo no quiero caridad la caridad se ejerce de arriba abajo desde el poder y eso no me interesa yo quiero solidaridad la solidaridad que encontrado en mis compañeros de la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Stop Desahucios Mi amigos Archie Emilia Angelines Margarita todos los que no recuerdo que son personas anónimas pero que son tan grandes tan grandes me han ayudado tanto sin cobrar nada a cambio que no lo olvidaré jamás en la vida

Voz 9 19:30 pero has dicho que la queridas ejerce de arriba abajo desde el poder

Voz 2 19:33 no es verdad el poder lo que tiene que es de justicia yo creo que

Voz 9 19:36 es imponer no hace jugador ayudar que Athina no a construir carreteras por las que Jesús alguien piensa de verdad que el poder hace justicia cuando tenían que haber habían abandonado sus poltronas hace muchísimo tiempo ya dónde está esa justicia tu dijo como está Mercedes mi hijo es un chico alegre y por primera vez le he visto derrumbarse llorar varias veces me echa muchísimo de menos a mi perro también porque me he tenido que deshacer de El món momentáneamente

Voz 2 20:06 porque podías ir al al hostal con él pero no podía

Voz 9 20:09 a ir a los tal con el perro y mama él está él quiere estar en su casa con su madre con su perro con su vida es un niño normal que yo le he dado toda la felicidad que he podido siempre he tratado de apartarlo como hacemos todos los padres del del dolor de la vida porque sabes que les protegemos siempre que podemos

Voz 2 20:33 entonces yo te deseo Mercedes y la verdad es que es también un poco es un golpe de realidad porque nos perdemos en debates sobre portavoces y portavoz Asín estupideces y siete como tú de la que nadie te deseo lo mejor no no sé qué es lo mejor gracias Jesús

Voz 9 20:48 pues yo solamente quiero daros las gracias a todos

Voz 2 20:51 es que estás invocando al cielo cuando dices eso eso no

Voz 9 20:54 dos a los que común y Kayes que sois muy importantes a los que trabajáis en esta profesión tan maravillosa que es la comunicación yo deseo que no me tengáis aquí solo a mí que desocupe y Javier D te he dicho Jesús perdóname porque estoy nerviosa ahí me equivoco de nombre

Voz 10 21:17 Javier que que

Voz 9 21:19 que tenéis una profesión hermosísima por favor haced de esta de esta de este vehículo que tenéis aquí tan maravilloso de contacto con la gente que la gente tres siempre de las cosas que no ocultan los telediarios y las noticias habituales porque todo esto es una realidad social está ahí y la gente lo desconoce por qué porque el Gobierno no quiere que se vea

Voz 2 21:45 que se lo he dicho Mercedes además también a mí lo que ha venido contigo que sí

Voz 9 21:49 sí es una estupenda mujer de aves que ya para que existe el lado bueno de la naturaleza humana claro claro que sí pero quería si puede si me permites Javier quería pedir si alguien puede ayudarme a en este momento porque nos van a echar del del de este hostal Otelo o lo que sea necesita a mi hermano y yo una habitación lo más cerca posible si si fuera posible de de la zona de Vallecas Pueblo para poder estar cerca de mi hijo es una

Voz 12 22:21 una habitación que pueda pagar no no puedo pagar mucho pero

Voz 9 22:24 la pago

Voz 12 22:26 si alguien conoce a alguien que tenga un sitio en su casa

Voz 9 22:29 hay unos puede alojar un tiempo se lo agradecería muchísimo

Voz 2 22:33 pues no sabes lo que se lo agradecería yo también

Voz 9 22:35 las ojalá Javier sois dos personas

Voz 11 22:38 yo Lourdes Pérez cita que ustedes muchas gracias vamos otros

Voz 14 22:50 tiene que se eh

Voz 1312 23:02 tenía otro tema previsto Javier déjame recordarlo porque es de justicia es de esas cosas que también se tienen que visibilizar y que están ahí invisible si somos muy muy injustas mañana hay una carrera en Madrid es una carrera por los huérfanos de la violencia de género la violencia machista me gusta decir a mi es carrera solidaria huérfanos punto com teníamos también preparado este tema para que si quieren participar en esta carrera de forma virtual comprando un dorsal cero puedan entrar aquí en esta carrera solidaria huérfanos punto com la Administración también les olvida después del trauma hielo

Voz 2 23:32 porque de hecho volveremos a este tema sin ninguna duda

Voz 0392 23:34 esto lo vez chao