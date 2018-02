The Clash, conciencia social a ritmo punk

Voz 1 00:00 ciencia suena esta versión has visto eh Día Internacional de los Class eso te dice algo Javier de pinos querría que celebrarlo

Voz 1775 01:16 mira es que ha sido esta semana es un homenaje que se hace al grupo británico desde hace ya cinco años todos los

Voz 1 01:21 siete de febrero siete pero porque saber

Voz 1775 01:25 eh no hay una explicación en realidad más allá de que todo esto empezó un siete febrero dos mil tres tiempo libre es de hecho la persona que tenía tiempo libre era John Richards un Dj de una emisora de radio en Seattle le dio por ahí no por dedicar parte de su programación en exclusiva a poner solo musica de los Class

Voz 1 01:41 Nuestra pocos temperar dedicar horas de programación de la emisora a un solo grupo B ya pero Richard

Voz 1775 01:46 no no se quedó ahí fue invitando cada año a más emisoras a que se unieran a a su idea que había llamado el mismo el Día Internacional de los Class invitó también a instituciones a que lo reconocieran en dos mil dieciséis hace dos años el alcalde de su ciudad de Seattle Urra reconoció la fecha en un comunicado dijo que la ciudad se unía hasta esta idea en el texto Bono reconocía el sonido único de la banda sus letras comprometidas socialmente decía bueno como usaron la música para compartir mensajes de paz antes racistas mensajes contra la pobreza por la libertad de expresión no es tontería desde entonces se ha ido uniendo más gente este año había participando cien más de cien emisoras y quince ayuntamientos entre ellos de ciudades bueno como San Francisco Tucson otro quería

Voz 1 02:26 no está mal para una r p m una revolución pequeña hay musical y está muy bien empezar con los Class siempre a esta hora de la mañana de un sábado arriba es raro raro que pongas en el que no es verdad esto

Voz 1775 02:39 Fenin Being está cantando guitarrista Mick Jones que cantaba algunas pero todos no es que vamos a ir con la imagen de de los claro exacto pero me apetecía empezar con esta varias curiosidades sabe se llama así pero en ningún momento se dice en la letra se iba a llamar está en Miami que es lo que dice el estribillo pero bueno ya estaba el están Brahimi mide Ben Keen entonces bueno decidieron campeón que sólo iba a salir en un Single promocional flexibles

Voz 1 03:00 te acuerdas de blanco en el New Musical Express

Voz 1775 03:05 al final no hubo dinero para esa promoción y bueno como la canción ya estaba grabada el grupo se empeñó en añadieron el vinilo en el London Colin esto va al final son es un doble disco es la última canción en la la cara cuatro bueno como una carpeta ya estaban enfrenta pues no nos dio tiempo a cambiar la carpeta si alguien tiene el London Colin que mire si no viene no habían entrenen ven la última pues tiene una edición rara de coleccionista la primera y luego a pese a todo esto pues es la canción de la islas de la que más versiones han hecho bueno en todo caso no te vas a quedar con la pena fino vas a escuchar pero tienes que esperar hoy vamos con monográfico Los tras aunque con versiones de sus canciones

Voz 1 04:17 verdad que casi cualquier canción de The clase pues si no le un poco la eléctrica en una llamada a la revolución no precisamente esta que pones ahora no era de los clases el exacto

Voz 1775 04:28 son fueron los que hicieron una versión el original que es esta de Sony de cricket el grupo al que se unió para sustituir a Buddy Holly en mil novecientos cincuenta y nueve cuando murió Buddy Holly ya aunque la canción otros funcionó es la versión de los Class la que veinte años después bueno pues casi todo el mundo recuerda no se cuenta la historia identidad

Voz 1 04:45 lo que acaba en la cárcel después de un robo se acuerda de su chica tampoco parece una gran revolución proletaria esto no

Voz 1775 04:51 pero atento hablamos de los clase estos la incluyeron como primer tema de su EP el coste de la vida un EP que sacaron justo el día en que había elecciones en Reino Unido mayo del setenta y nueve la candidata conservadora era Thatcher pero that's correcto y en la portada original de SP Joe Strummer quería poner una foto de la Dama de Hierro con una esvástica tenían el ojo bien

Voz 1 05:12 lo que se les vendría encima supongo yo

Voz 1775 05:15 me lo tenía claro pero bueno al final Mick Jones se echó atrás en la portada no fue ésa fue otra pero bueno la remoción de estaba ahí como siempre que hablamos de los Class y cómo está también en la siguiente

Voz 1 06:33 Londres que arden Colin inconfundible en versión así muy

Voz 5 06:37 Yaser Arafat ya si son The new standard un trío de jazz minimalista de Minneapolis que bueno también se en esta canción de los Class apocalíptica que habla del final del mundo con referencias a la brutal policía brutalidad policial de estábamos en Indiana el descontento británico Ivonne esa preocupación que cuenta no porque el río Támesis desbordara enmendará la ciudad

Voz 1775 07:02 fíjate Pino que años después muchos les pusieron esta banda sonora los disturbios que hubo en Londres en verano de dos mil once que recordaban la tensión de aquel otro invierno los Class siempre presentes no cuando hay lío vamos con otra

Voz 1 08:09 explicarlo bombas españoles está no tenía cierta afinidad por España buenos

Voz 1775 08:14 en los años setenta tuvo una novia que era andaluza la conocieron una casa okupa esto es unos años juntos si le le vino la canción la conexión con España esta canción no viene por ella la compuso después de leer un verano una noticia en la prensa británica sobre las campañas de atentados que hacía ETA no en la Costa del Sol a partir de ahí bueno viene las referencias esa conexión con la Guerra Civil el movimiento anarquista Lorca por supuesto Granada no

Voz 1 08:39 de esta versión ska de tienes pues mira son de gran

Voz 1775 08:42 ya son Repsol Community tenía que haber alguien de Granada tiene hasta una plaza Joe Strummer en Granada porque pasó tiempo allí viviendo trabajó allí con cero noventa y uno pasó tiempo en Madrid también donde coincidió con los Auserón y con Radio Futura de esa época de su paso por Madrid hay una anécdota curiosa que dio paso después documental

Voz 1 08:59 anécdota curiosa es decir batallitas que está a punto de llegar el momento de canción de musical me dejas me dejas

Voz 1775 09:05 venga intenta resumir año ochenta y seis está en Madrid grabando con Auserón Radio Futura sin capricho un coche de estos antiguos grandísimos que que había en la época era color perla

Voz 1 09:15 entonces llamaban toque Don Gil que lo ve

Voz 1775 09:17 de ahí aparcado cerca de estudio Auserón Le presta enero Santiago para comprarlo por cuestiones de papeles le pon lo ponen en nombre de la novia de Luis el bajista Boirron día Strummer estaba que Madrid recibe una llamada desde Londres porque su mujer se ha puesto de parto deja el coche aparcado en un garaje de la Castellana estaba acerca de Un paz al que solía ir enseguida a Londres a ver el nacimiento de su hija meses después vuelve a Madrid va a buscar el coche Bacon coronel hay bastantes DJ del pub que bueno el que había acompañó a aparcar en su momento que bueno el coche en esta no se volvió a saber de él piensa que el propio Strummer en alguna entrevista pidió lo que pidió ayuda no Ariel lo veía hacía que le dieran noticias porque le encantaba el coche así que ya saben un doce perla con matrícula de Oviedo por si alguien lo veo todavía eh hay otra anécdota con la Pantoja que volver otro día

Voz 1 11:22 sí gente directo al infierno aquí sí que se ve toda la carga social y letras de Class en esta

Voz 1775 11:30 lo hacen todo un repaso no hay referencias al cierre de plantas siderúrgicas en el norte de Inglaterra a los soldados americanos que salían de Vietnam dejaban abandonados a los niños que habían engendrado allí a casos de racismo está bueno sino la más es quizá una de las canciones más comprometidas Omar revolucionarias de The Clash en una versión que grabaron el líder de los Grizzlies una banda de garaje de Denver pero en China un cantante italiano también pan pero que están aquí sacando su lado más flexible no estoy bien desde va a acabar el tiempo no implica la promesa que no pase nada extraño todavía una además problemas de tiempo Pino atento vamos a ver y nada menos que con Johnny Cash

Voz 1 14:00 ese buscaron dos rojos e ya ves te decía leyeron

Voz 1775 14:03 el primer y el último funky bueno que está encantando casi Joe Strummer son de Bob Marley otro revolucionario musical al que también había que por lo menos mencionar hoy porque esta semana también ha sido su día el seis de febrero el día en que nació la semana que viene pero igual tenemos

Voz 1 14:18 en Jamaica has visto

