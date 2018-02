Eleonora Tennant y Florence Farmborough, las grupis de Franco

Voz 1 00:00 sí

Voz 0874 01:25 hay vuelta sonaba bien Íñigo Domínguez corresponsal para Vocento en Roma durante quince años que Dalí Miró cómo estás gracias Ana Fuentes trabajo para la SER en China en Nueva York la redactora jefe de la revista económica de córner catalana buenos días semana intensa preceptos Bongo para vosotros acento alemán lo pone Hans Günter Kellner que es corresponsal en España de tus Laffón radio cómo estás Hans buenos días muy bueno es francés Jacques que es corresponsal en nuestro país el diario Le Figaro entre otros muchos medios porque el periodismo es una profesión complicada el envío cuesta es mentir pero se puerto corresponsal es verdad que existe un tuit que que dice que acabo de enviar mi crónica catalán al periódico The firmado comillas enviado especial a Puigdemont sean me han preguntado en edición si lo ocho apuesta nuevas y donde

Voz 4 02:09 pues yo estamos obsesionados con el monotema si no salen pues del especial había especial enviar especias

Voz 0874 02:18 ya Íñigo viste además un libro fantástico sobre la mafia quién te iba a decir que vendría a España hacer un tour de prisiones cuenta no estado en Estremera a Soto del Real

Voz 0798 02:30 sí sí bueno es lo han ante ayer en porque seguía Roger Torrent que vino a visitar al a los a los líderes independentistas encarcelados que es también dos prisiones distintas y claro al final hacer una crónica de estas que ven imágenes que vemos en la tele de de las puertas de la prisión y tal no hay mucho material que digamos porque son básicamente dos aparcamientos de una cárcel pero estará hay unas horas daba mucho porque si te pones en la en la piel de de proyectos que llega a Madrid y tiene que hacerse es ese tête setenta kilómetros hasta Estremera encima pues la M40 estos paisajes

Voz 0754 03:09 no es una bonita habría que decir eso luego sí

Voz 0798 03:12 tío yo nunca había estado es increíble como lugar de desolación el paisaje no encima en el la mañana más fría de invierno que fue el otro día este páramo con este esta prisión en medio que parece un fuerte en territorio apache no

Voz 4 03:25 y luego volver otras setenta

Voz 0798 03:27 momentos para Madrid hacer otros cincuenta cuarenta hasta Soto del Real trescientos kilómetros por las afueras de Madrid cimas que que que muchos muchos sitios no no es el espectáculo más hermoso del mundo y luego estos aparcamientos resguardó bueno eso eso es lo sea

Voz 0874 03:44 pues en los que eso hecho

Voz 0798 03:47 indiscutible no estas estas naves industriales estos desguaces no tiendas con piscinas de estas cosas no Media Mark Prokon pues estas grandes superficies no no tengo nada contra ellos obviamente pero el paisaje industrial es un poco de desolador y luego el aparcamiento de una cárcel para esta hay unas horas es un sitio yo nunca había estado claro pero las familias no que van muchos niños en los aparcamientos que van a ver a su padre y claro me ponían la FIL este hombre decía bueno qué pensará no de de grande como acabado si uno no acaba aquí que no no creo que eso no

Voz 5 04:24 sí acabar yo aquí sí o no

Voz 0798 04:26 me daría pena todo esto como llamaba esto no es muchas cosas no sé si habría llega alguna conclusión pero supongo que para él fue un día intenso y bastante deprimente imagino luego dentro de la prisión hablando con estas personas que llevan ahí tanto tiempo y que tienen estará siendo muy duro para ellos no hay no sé qué reflexiones harían pero bueno yo creo que

Voz 0874 04:49 pero lo que cuenta es que es es muy interesante porque al final dices bueno para que vas a cubrir una visita como la de Tour de Estremera si en el fondo además creo que luego a la salida habló nada

Voz 0798 04:58 no no no no sé si es él

Voz 4 05:01 a eso de estar allí queda mal lo hemos perdido mucho de hecho

Voz 0798 05:03 has casi siempre y aquí tengo que hacer un homenaje a fotógrafos y cámaras de televisión muchas veces son los únicos que están no porque ellos tienen que estar por narices usa la imagen la tienen que coger y lo que era estar en Estremera la a las siete ocho de la mañana con menos seis bajo cero veías ahí estos compañeros con los gorros termos de café y como bueno insertó en todo el día pues de un sitio para otro es verdad que los periodistas los digamos redactores no no vamos mucho a los sitios hombre los de Televisón por ejemplo si tienen que coger la declaración no a una radio

Voz 4 05:40 pero muchas veces tampoco

Voz 0798 05:41 pero los que tienen que estar finalmente son los de las imágenes no es verdad que nosotros yo como periodista incluso me lo decían digo bueno qué qué hago yo allí sino hay nada Rivero

Voz 0874 05:49 al final describir el viaje te sirve para describir lo que lo puede pasar por la cabeza

Voz 0798 05:53 claro es que al final esto no hay que inventar muchos irá los sitios hablar con la gente con ese caso casi no había ni gente pero Lleida los sitios te sitúa en una escena no claro

Voz 0874 06:04 yo no yo no sé si con todo lo que está pasando con el tema de Córcega la visita de Macron también se sigue con un interés algo mayor lo que ocurre en Cataluña porque nos contaba la última vez que había habido como en todos los lugares un cierto bajón en el interés francés no

Voz 4 06:18 o sea seguido Còrsega pero no con el mismo interés que España sigue el tema de de Catalunya no es interesante porque hay cosas muy para cosas muy muy distintas la coalición que gobierna ahora en Córcega el propio nombre se llama eh por Còrsega nombre es es una coalición de de dos partidos uno autonomista liberal puede hacer pensar un poco en los viejos tiempos y el otro es de izquierdas hallando extrema izquierda independentista claramente el que el jefe el Gobierno de alguna forma del del Consejo Ejecutivo es del primer partido del más pactista o autonomista hay el otro ex jefe de la del Parlamento de Còrsega no hay posible una mayoría amplia de cuarenta y uno sesenta y tres eh pues esa alianza con algunos que lo único que piden es un Estatuto que que se acercase a al estatuto o yo que se Loja o de Galicia por tener una una autónoma con idioma propio piden un que el corso sea oficial pedía no un estatuto especial para los residentes respecto a a los que vienen de continente como llaman la más más dura que esa ya nos acerca más al País Vasco que ha a Cataluña era la amnistía para algunos de los presos que ellos saben presos políticos pero hay hay gente con delitos de sangre hay gente que

Voz 0874 07:43 ha matado a un gobierno ahí no

Voz 4 07:46 y frente a eso lo que ya sea el mensaje ha sido firmeza es como se ha llamado eh en toda la prensa francesa hechas firmeza porque ha dicho que no a casi todo ha dicho que no a la amnistía lo ha dicho a la mujer del del que ha sido condenado por asesinato de el Gobierno ya ha dicho que no a este tributo especial para ya para residentes ha dicho que no al corso cooficial porque la Constitución francesa dice que el idioma de Francia ser el francés punto no hay nada que discutir ahí ha dicho que si a una cosa que es mencionar a Córcega en la Constitución que era una indicación paradójicamente de los autonomistas e independentistas pero lo he dicho sí sí me parece muy bien así se ve que Còrsega pues tienes pero que tiene esta sección por Francia no es una forma de reafirmar el carácter francés de ha sido un uno que hacía casi a todo Él se lo puede permitir porque a diferencia de Cataluña pues corsé pesa el cero coma cuatro por ciento del PIB francés son trescientos treinta mil habitantes direcciones como la ciudad de Alicante o la como no no tiene la misma urgencia en unos

Voz 0874 08:57 preocupa tanto a los franceses como puede ser Cataluña sorprende que tú de Macron porque ninguno habría pensado que a lo mejor su discurso habría sido más no se conciliador no

Voz 4 09:07 ido a Francia y en Francia conmovieron tracción pues da un poco igual sí que se has dicho mierda o de derechas en Francia la tradición jacobina desaparición de estrellas pero también de la Revolución Francesa otra atraviesa autobús regímenes tradición de la igualdad tiene que ver con cierto centralismo con igualdad entre territorios Hay ya luego también es verdad que hay y no pueden jugar con un argumento como el déficit fiscal porque están en una situación que esa revés Si local cubra zen pues sería un superávit fiscal que les sale bastante bien entonces es complicado además a más gente no oí lo que evidentemente los los dirigentes eh el Diccionario de Còrsega pues cabreado mucho con el discurso de de Majó pero la reacción de fuerzas no no no está aclarada ver cómo cómo evoluciona no de momento contiene por su parte tiene un apoyo muy mayoritario con su actitud la población francesa y habrá que ver si puede gestionar ese ese problema hiriendo algo después va a haber discusiones sobre qué formas integra la palabra Còrsega Ana consigo misma pesa si eso puede contentar a algunos o no no lo interesante en el caso francés

Voz 0754 10:22 es siempre me resultó muy interesante si estaban en vasco y viajaba al País Vasco francés o en Cataluña la zona lo los catalanes con en el norte de Catalunya no es el el la parte francesa siempre me pregunté cómo es posible que las indicaciones nacionalistas tendrían que se mucho más fuertes en Francia que en España porque al final de cuentas en en Francia el la cultura jacobina de qué hablas aplastó el la identidad cultural catalana o vasca en Francia el el el idioma se habla mucho menos mientras y sobre todo de ese la democracia el desarrollo cool no solamente cultural sino incluso económico en en la parte española sirve impresionante es decir la las reivindicaciones nacionales tienen para mí siempre tenía la sensación que tiene mucho más sentido en la parte francesa agenda española no es cierto

Voz 4 11:16 pues bien aunque reivindica es con la misma fuerza están Cataluña Lord Diego en el sur de la frontera partes de de otra base entonces si tienes llegue ahora mismo horizonte tienes que marcharte o ellos consideran encorsetado por ejemplo que tiene marca darse y corsos en que marcarse etapas y intermediarias

Voz 0874 11:38 ya es que no no me sorprende

Voz 0132 11:40 Nadal lo de que Macron habla se firmeza de que no hiciera ninguna concesión porque al final pensado Macron ahora mismo en Davos no en todos los foros internacionales está bien viendo como el hombre que va a reflotar a Francia la va a sacar del déficit y de la ida el inmovilismo y además junto con Merkel van a van a fortalecer el eje europeo pues es que Europa ya ha cerrado filas no no hicieron caso a al tema catalán cerraron filas en torno a a Rajoy y aquí hay muchas sensibilidades nacionales dijeron pero a las constituciones prevalecen entonces no no me sorprende en absoluto con la narrativa que lleva Europa no

Voz 0798 12:19 es que además esto hace ver una cosa en Francia el Estado se hizo a pisoteando todas las lenguas locales etcétera que se puso el francés para fortalecer un Estado que era la la prioridad y eso hace

Voz 4 12:33 se hizo hace tiempo que ya hace mucho

Voz 0798 12:35 ya eso hace ver algo que se nos olvida Iquique no tenemos presente porque ahí esta tendencia a pensar mal de nosotros mismos pero es asombroso como en España sea preservado una riqueza de lenguas que no ha ocurrido es en Alemania como es Hans pero tengo me parece que es parecido sea es un Estado europeo que es excepcional en eso de la riqueza de lenguas como ayer ha llegado hasta hoy no puede Alfonso X el Sabio era un rey que decide escribir en gallego no iría hasta hoy ha llegado por eso eso también en forma parte de nuestra historia subió son bien pero mirando al lado me ves ves la diferencia no es el caso de Francia es muy evidente

Voz 4 13:10 creo que también porque porque en en en España si se hacía una asociación entre la la la la unificación del idioma del país con Franco en Francia se hizo antes hizo con regímenes muy distintos con con la República y con el imperio con con Napoleón que era corso los jóvenes

Voz 0798 13:30 dentista claro pero eso

Voz 4 13:34 lo lo que en España ya el Estado o el Gobierno ahí dice porque la República la República como sinónimo de de Estado no entonces el el el el discurso aunque es muy muy muy anti independentista muy centralizadora sin otra connotación el discurso se lo prepara bastante iba a buscarla Francia es decir que son cosas que que son poco menos en los discursos de los políticos españoles no sean el discurso es es muy duro en el en el fondo pero tiene un tono con acentos más más líricos que no van a convencer a los que no puede convencer pero que da un poco de todo aunque sea simbólico de de consiga o no

Voz 0874 14:11 si tú has estado en la haciendo turismo supongo no se la nueva Alemania de la gran coaligo

Voz 0754 14:17 sí ha estado en la bueno en la gran coalición Se se va a firmar todavía no está decidido la estela SPD tienen algo que decir todavía no está muy claro que vayan a aprobarla pero sí esto ahí ha en los que hace unas semanas ha estado en las diferentes acciones que tenemos dos emisoras tiene una en Berlín y otra en Colonia ha sido llamado a filas donde ya no se visitados de los jefes sí ha de ser lo más interesante es a hablar las cafeterías con los compañeros se discutió con ellos muy interesantes que hay como dos líneas AVE una línea que dice que bueno el país necesita un poco la posición Pedro Sánchez no país necesita un Gobierno no puede seguir así el es cierto también que el contrato de coalición que ahora a negociar y eso es muy bueno para los socialistas y eso finanzas las la CDU esta en la CDU a una revolución contra Merkel ahora podrán ver será el ministro el ministerio de Finanzas a la los socialistas eso a nivel europeo es también interesante ir a pero luego está la la parte Ivo siempre estaba un poco más a favor la otra de lo importante en Alemania ahora no es quién gobierna sino quién está en la oposición con la SPD en el Gobierno el partido más con más votos y más diputados en la oposición va a ser la extrema derecha y eso me parece es peligrosísimo eso es jugar con fuego porque pero es normal que después de cuatro años los partirse Gobierno vuelven a bajar un poco más y la oposición vaya a tener más votos y el populismo lo va a tener muy fácil sobre todo porque el populismo hoy en día saca mucho provecho de te de la sede social es decir el que los cambios como nos informamos ahí

Voz 0874 16:16 hay disparidad de opiniones en tus compañeros sobre el peso real de la extrema derecha en alemán

Voz 0754 16:21 sí sí sí hay algunos que dicen que la eximente de hecho defiende posición bueno es nuestros es tema no estaremos gracias lo puede aguantar perfectamente el al final no representan otras posiciones políticas que la CDU antes y a Represa que antes estaban en la CDU una Z y y bueno una cierta una xenofobia xenófobos en el lado derecho de la CDU ya antes a la extrema derecha eso y por lo tanto no hay realmente un cambio estos contenidos políticos yo digo es que yo habría preferido que se quedase en la CDU MS que hubiera un partido que las que las eh articula de forma abierta porque

Voz 0874 17:04 en acabar ganando futuro apocalíptico esta palabra que pronuncia bastante sí que Ana y yo nos hemos quedado mirando uno es un poco como era como era la palabra auf Naxos economía cuentas consonantes entonces bueno mi economía de atención economía

Voz 0754 17:21 la atención si eso es un poco la alguna palabra de Mona se escucha

Voz 0279 17:25 la ahora lo usaban más

Voz 0754 17:28 así los les intelectuales parecer bien informaron hoy Gül cool si la usaba espera ahora ya luce a todo el mundo en las de este se usa la hora que era un poco de casi como mal pero él es un concepto interesante la economía era la atención por qué intenta adaptar el modelo cápita el cargo capitalista en el que que vive de te tiene un tú un de los bienes escasos tela los bienes que define su precio al a la situación de nuestros cerebros no ir en la en la de Harare la información León el bien escaso ya no es la información como ahora antes porque es muy fácil muy rápido tenemos acceso a muy buena información ir a información en profundidad no obstante la información que más se consume no es esta eh y eso se debe según esa teoría a que nuestro cerebro lo el bien escaso es la atención de nuestro CERT no seré propone prestar si con esto como tendemos a prestar más atención a usar ese bien escaso a la información más digerible más rápida a los tuits por ejemplo eso explica por ejemplo el y el éxito de los tuits sexual qué son y qué valor informativo moría no tienen ninguno pero el toro de información a los tóxico que no es que justo si lo acepte de Palma Arena enfisema el ex eh

Voz 4 19:00 a mi me parece que eso no se puede cambiar

Voz 0754 19:02 decía uy qué malo es esa época hay esto no va a cambiar lo que pasa es que si es un es un riesgo y hay que ser conscientes de eso

Voz 0874 19:11 sí pero que todos los intelectuales empleando esa definición de la economía de tensión hablan de los de los riesgos que supone

Voz 0754 19:17 claro es que eso eso nos lleva a la extremar las explicaciones las respuestas fáciles y rápidas que en el cerebro que que no evita pensar demasiado no hay que lleva también a Concha Cuenllas fisio

Voz 0132 19:31 lógicas hace un par de años hicieron un estudio con adolescentes en una universidad americana y les hicieron un escáner mientras estaban viendo e Instagram y otras redes sociales estimulaba no no no estimulaban partes del cerebro muy rápidas pues de pues de respuesta inmediata satisfacción inmediata que al final lo que comentaban los médicos vamos a ver cómo están configurados au que partes de nuestro cerebro están estimulada ahora en los chavales dentro de de cuarenta años no que es interesante ver que no solamente afecta a cómo distribuidas la publicidad o al discurso intelectual de de una sociedad en un determinado tiempo no

Voz 0798 20:08 se desarrollar además el pulgar no

Voz 0754 20:10 de ser monja el teléfono en en fin el el el la conclusión para mire esto es es es esa que no podíamos cambiar no va mamá desaparece de Internet ni Facebook ni Twitter ni ni de ni los de sociedades que vienen lo que sí es cierto si el riesgo es identificado de alguna forma es menos peligroso es el entonces nosotros tenemos que sabe la la la la información cuesta nosostros hueso el esfuerzo a nosotros también nosotros como consumidores e información debemos ser conscientes que también cuesta un esfuerzo o tienen que estar dispuestos a hacer esfuerzos de informarnos

Voz 0798 20:44 es que es la la la es muy interesante lo que dice el la insistencia en la atención no porque quiere decir que que tengo un espíritu atento que es es decir vigilante que decir crítico

Voz 0874 20:55 posible porque esas personas tienen la sensación de estar bien informadas entonces nunca van a buscar más información

Voz 0798 21:02 bueno yo yo yo también es solamente muchas veces este equivocado pero pero el estar te replanteando si te estás informado bien si esto será verdad si éste no me estará metiendo metiendo la doblada algo en tener una actitud poco eso de de de de de prevención no creerte de todo lo que te dicen bueno yo creo que es sano ve que haciendo una comparación con con lo que decía el consumo no de de de como de comprar y comer porquerías au no es es es una comparación muy muy útil no pues porque también para comer bien hay que hacer un esfuerzo lanzada los otros aunque te apetezca muchísimo sea fácil hambre no sino que que hay que ver lo que compra el mercado leyendo la etiqueta de dónde viene ten donde está producido que como el que conservantes tiene que que en no sé qué pues con la información igual esto de dónde sale quién lo producido con qué intención tiene tiene aceite de palma conservantes de no sé qué pues como vamos todos corriendo quizá una información no estamos acostumbrados a tener esa actitud quizás la saturación que luego se irá racionalizado no no lo sé

Voz 4 22:04 yo me recuerda una frase que dijo el el director del canal de división privado más importante de Francia te hace quince años cuando le preguntaron por los contenidos de calidad y tal el tuvo esa respuesta So para definir su trabajo dijo Mi trabajo consiste en vender tiempo de cerebro disponible a la Coca Cola con eso ya de un gran cinismo tienes un poco el objetivo de esa persona no lo tiene muy claro pues la atención si la atención pero no para una información falsa un espacio de publicidad eso era antes de las redes sociales

Voz 0874 22:40 división con ese mismo objetivo sobra decir que todas las empresas que mencionamos tenemos hay que un espacio para el patrocinio que no se por aludidas y siempre nos cabe la posibilidad de hacernos como los de estos jóvenes chinos que tú nos comenta no convertirnos en jóvenes burlas

Voz 0132 22:55 sí sí pero sí porque además es la generación de después de los noventa lo que aquí no sé si son los Centeno no aquí en España los millennials son desde los ochenta bueno el caso es que nace de los noventa Se están empezando a llamar en Internet jóvenes Buda en no porque se hayan pasado a recitar su tras si no porque abandonan la persecución de cualquier fin están tan frustrado no se consigue un buen trabajo un piso es complicadísimo cada vez más la competencia es feroz y en vez de luchar han dicho me me resigno me voy a dejar llevar no es bueno espero nada no anhelo nada está muy de moda esto que llaman la cultura de la desmotivación en Internet entonces que el Gobierno está súper preocupado porque

Voz 5 23:39 es muy interesante porque claro económicamente tienen tiene mucho

Voz 0132 23:43 pacto y además el Gobierno lo que quiere es que sean patrióticos que vayan a trabajar que el país crezca negación de gente que se queda en casa y además no le afecta el es muy curioso los mes que hay en Internet todo también

Voz 4 23:57 como el Gobierno desde los pies

Voz 0132 23:59 José propaganda les está atacando hace poco hace un mes publicaba en el diario del pueblo que es el el periódico oficial el altavoz del Partido Comunista un editorial durísimo que decía jóvenes levantados nos podéis dulces falso puesto en internet las burlas han sido han sido magistrales levantados no podéis dejaros llevar esta cultura de la desmotivación os matará llegado demasiado tarde no porque es que es gente que está en las ferias de trabajo con ataques de ansiedad millones de personas no encuentran nada claro claro extremos

Voz 6 24:34 eh

Voz 0279 24:36 bueno la verdad

Voz 6 24:39 no

Voz 0874 24:41 muchas veces se se reflexionar sobre el exterior sobre cómo se cuentan los acontecimientos de un país desde la perspectiva de personas que llegan de otros países diferentes todo lo que estamos de aquí lo hemos hecho por eso queremos hablar sobre también dos mujeres con orígenes muy diferentes que por casualidades de la vida acabaron pasando por España durante la Guerra Civil que además lo plasmaron en dos libros cuya existencia muy poca gente conocía Jonathan profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá nos escucha desde SER Guadalajara a cómo está yendo tan buenos días

Voz 0279 25:10 hola qué tal lo primero cuenta

Voz 0874 25:13 Nos quiénes eran eran y Zambrotta y cómo llegaron a España de la Guerra Civil

Voz 0279 25:18 bueno nace en mil ochocientos noventa y tres Australia y es hija de un cirujano militar italiano Marie desa una familia próspera de sangre mixta a ella misma pues se calificaba como sí es una loca perdida a buena familia afligida por ATA e inestabilidad mental a ella en mil novecientos doce es case con Ernes Tennant miembros un harinas Jarre industriales empresarios muy ricos de los sectores químicos siderúrgicos y petroleros eh con compañías repartidos en todo el mundo incluyendo las minas de su furor de Tarso UEFA ha entonces al estallar la Guerra Civil horas fue mandada a enviar a España un poco para comprobar el estado ayer las inversiones de las minas en taxis huelga y comprobar que todo ha estado correcto con Suu según su parecer pues de emprendió viaje por la zona nacional que que le llego hasta las hasta Toledo Iker duró pues nueve diez días y luego pues plasmó sus experiencias es un libro ese libro fue publicado como parte del esfuerzo a poco Candice Tiko o que es raro entre Burgos y Londres a los simpatizantes de la causa rebelde y flores y Alonso este parte será inglesas del nacimiento también una familia muy acomodada de terratenientes ha con diecinueve años Se da a Austria como institutriz en una casa particular logo con veintitrés estaba en Moscú también como institutriz ya ahí cuando ves vaya la Primera Guerra Mundial se forme como enfermera trabaja como voluntaria en la de la Cruz Roja en el frente ruso lo luego publicaría un libro pues muy espeluznante sobre sus experiencias ahí en el frente ruso no después la guerra en mil novecientos veintiocho la encontramos en Valencia dando clases de inglés

Voz 7 27:29 en el instituto de honestidad a estés de Palencia que hacia final

Voz 0279 27:35 desde octubre de mil novecientos treinta y siete Se incorpora a la plantilla escenarios como responsable de los programas de

Voz 7 27:42 las hacía los partes de guerra en inglés entonces si la Lastra Lucía Cirsa

Voz 0279 27:46 pues de leídas por Fernando Fernández de Córdoba sobre las once y media pues a estas partes PSP

Voz 7 27:54 más incluyendo pues al inglés no es eso son detalles de la historia que son interesantísimo

Voz 0874 27:59 sí hubo desconocidos por muchos y además tienen muchos aspectos en común son mujeres

Voz 7 28:04 citas o anticomunistas sí sí más penaltis jóvenes

Voz 0874 28:09 estos plasmaron sus experiencias en un libro que habla la pregunta es si hay muchos libros editados en aquellos años en Gran Bretaña que sean favorables a la causa de los sublevados

Voz 0279 28:19 pues sí ha es es es interesante porque se estima que durante los apenas tres años no que duró la guerra durante esos tres años se publicaron entre otros centros veintitrés cientos libros panfletos cierta envergadura sobre la guerra no idea esos pues dos digamos doscientos cincuenta digamos pues a los textos pro publicaron superaron en número a los pro rebeldes en una porción de allá mayor abrumadora de publicaciones a favorables a a los a los republicanos no a lo que no quiere decir que creo yo que él

Voz 0874 28:57 cae a Inglaterra se encontró dividió le

Voz 0279 28:59 diez lógicamente en la proporción a los yo creo que para muchos británicos con indiferencia de sus la afiliaciones políticas no yo creo que muchísimos británicos tenían un miedo primer Tros al comunismo el otro había más en cambio que vieron a los rebeldes como un ataque frontal contra la democracia y la desgracia pues es algo que los ingleses aunque no siempre la tocamos bien la desgracia es algo que llevamos en nuestro de de de NA hasta cierto punto nada una ADN y bueno no sé entonces si la había una opinión pública muy dividida al había una encuesta de mil novecientos treinta y siete según un está pues ochenta y seis por ciento de los británicos pensaban que la Junta de Franco no debía ser considerar como al Gobierno legal sólo catorce por ciento se manifestaba en el sentido contrario no

Voz 0874 30:00 esto es muy curioso que en el juez de favor dice textualmente Franco sabe el clásico tipo latino de altura mediana de complexión fuerte pues la cara ovalada y el pelo oscuro tiene la frente de un pensador grande sí vivos si si sí sí así es porque porque Fabra

Voz 0279 30:16 hombre pues estaba bastante maneataron una vez desde estaba trabajando desde el corazón de la censura entonces yo cree que mucho gran paz debe sus charlas porque ella también además de traducir las partes de también los domingos se metía una charla de unos cuarenta Guardia Civil brutos a los oyentes ingleses al mundo no yo cree que gran parte del material de sus chavales pues se le fue suministrado no puso al aun así ahí así considerar un toque inglés a sus principales protagonistas toros pues en una especie de Padrón de belleza masculina inglés sí sola Enjuto

Voz 4 30:54 que son autos tienen un semblante

Voz 0279 30:57 caballero inglés de cetro no entonces hace te pone pues quiere hacer lo lo ajeno incluso los que lo que pudiera ser los publicamente pues impresentable pesquero hacerlo más asimilable no

Voz 0874 31:09 las pintoresco es más más más quizá

Voz 0279 31:12 no Permach más inglés

Voz 0874 31:14 el estándar de comparación déjame preguntará a Mathieu a Hans porque ve la cuestión aquí era como como estaba contando

Voz 0754 31:20 en aquella sublevación en en esa Europa del año XXXVI entre el año treinta y treinta y nueve IRI de hecho tuve Mathieu tenía seguir con las ediciones de Le Figaro sacadas de

Voz 0874 31:30 no se dice micro fechas esto Llanos bueno buenos pdf

Voz 4 31:36 no veo la ventaja de trabajar un periódico viejo y es que pues volver a vivir la la historia contada en su periódico anti bueno viejo bueno pasa por es una crítica pero en el caso de Luis Figo bueno sabemos que es un periódico conservador quiero era en aquella época entonces pues supongo como en el caso de SAS británicas era más anticomunista que pero nada pero tiene como dos casi obsesiones que es que Francia no se meta ahí

Voz 8 32:06 eh consiguió denso Itinere ni eficaz bueno si no no yo no lo decíroslo me imagino así

Voz 4 32:14 pues intenta describir lo que hay desde la frontera haciendo incursiones porque tiene que volver a la frontera para hacer sus llamadas porque cuenta el corresponsal que pues no se puede hacer ninguna llamada internacionales de España porque están cortara a comunicaciones es vuelves siempre a a Hendaya a contarlo no si ve que intenta ser relativamente neutral objetivo pero bueno habla de la resistencia heroica de el Alcázar de Toledo Erika palabra

Voz 8 32:41 sí sí pero si ahora de héroes si ir a la vez

Voz 4 32:44 es interesante porque es eso el periódico conservador pero rara vez intenta no sé hay un artículo que he encontrado sobre Badajoz de Moyá cosa intelectual también conservador pero llamando a la piedad diciendo eso no es no es tolerable aunque no dice que están de su bando dice eso son límites que no se pueden pasar aunque sea o el horror de la guerra civil entre están un poco describiendo lo que puede pasar deben hay dos artículos hoy hemos contado qué puede pasar si gana la izquierda dividida entre anarquistas comunistas trotskistas que que el Ejército Rojo como como en muchos sitios ir a otro lado dice mañana contaremos que puede pasar siga ejerciendo blanco Recamán como con terminología rusa no iba no la sus divisiones también dice que el según él el núcleo no es fascista pero que es un nacionalcatolicismo que intenta imaginar cómo podría ser después imagina una reconciliación que evidentemente no tienen lugar

Voz 0754 33:40 bueno él en primer lugar no quiero a punto de pero es que yo creo que también aquí mencionara aunque periodístico de Homenaje a Catalunya que es que es que lo he leído hace poco yo siempre son ante el claro Alemania cuando estalló la guerra civil lleva tres años si la prensa está completamente controlada por el régimen no existe prensa libre por lo tanto la prensa es claramente

Voz 0874 34:09 favorable a a Franco

Voz 0754 34:11 muchos reportajes sobre todo tratan de la Legión Cóndor de la España es Franco España es el es es es este bando franquista la otra España practicamente no existen no obstante claro también había muchos alemanes luchando en el lado republicano el la la batalla era el segundo más grande entonces pues te del batallón francés en las en las que hemos llamado nacional es justo y ahí también había periodistas o periodistas cubriendo esta esta esta este este punto de vista había algunos que es muy curioso que uno por ejemplo que en España es muy conocido como tengo incinerarlo como Juan Guzmán que en realidad se llama Hans Cushman

Voz 0874 35:04 que hay apropiación indebida que

Voz 0754 35:08 fotógrafo que hizo muchas fotos muchos están en los archivos de la F entre otras la la foto qué te Marina gesta que es una milicia es muy famosa esa foto entre este el edificio yo horarios hotel Colón en Barcelona una milicia Ana con el fusil Hans Kaufmann y esta gente después no volverá a Alemania es decir muchos si se fueron a Francia y mordieron en campos de concentración alemanes luego pero otros entre ellos Sans Kuzma se fueron a México después luego

Voz 0798 35:40 hay una parte que es también la cita Liana que obviamente igual que pasó en Alemania será Mussolini y ahí el fascismo es que bueno lo inventaron ellos pues era una realidad entonces en la prensa allí obviamente estaba muy censurada al igual que Alemania es el único otro país que tuvo su guerra civil en toda la ciudad española porque había alemanes italianos en los dos bandos una parte de ayuda italiana en en el Ejército lo de Franco con el mismo riesgo de que serán capturados centrales mandaban a Italia va mal no en entonces también un factor muy interesante que es que Mussolini en sus inicios realidad en Europa y sobre todo en Estados Unidos fue una figura muy apreciada era como una especie de hombre fuerte que ponía orden en el caos en Estados Unidos era muy prestigioso y muy admirado no porque allí también tenían digamos sus sus tendencias en en este sentido no como vemos dentro y eso paso

Voz 0754 36:36 por eso incluso pasó y no vamos a mencionar más empresas pero muchas empresas americanas prestaron apoyo a leer

Voz 0874 36:43 a Jonathan como te gusta esto con esa historia

Voz 0279 36:46 bueno estos dos libros que transfirió al con sus instrucciones despectivas no ha a son fruto de la investigación financiada por el Ministerio de Ciencia y competitividad no el que cuatro compañeros pues tres Fernández han Aves Lázaro Juanma Camacho yo hemos tratado de rescatar no Texas olvidados nunca editarse en España previamente Texas soberanas de testimonio en lengua inglesa sobre la Guerra Civil entonces hicimos unas veces sorteo tocaron en esas dos señoras que a crímenes primeros ves romántica esta explicación no es bueno es ya un poco así

Voz 0874 37:26 ante la verdad es que pero positivo pues tuve un poco

Voz 0279 37:28 pues teatro ganó porque tampoco pues Comú con su aún aunque también lo que sí ha aprendido es que detrás de las pues sus políticas siempre hay una especie un rostro Ana no ir a ambas mujeres es decir en no la vida de violencia de guerra como enfermeras Fons Faura como os comente en en el frente ruso Eleanor e incluso durante las primeras y trabajaba en un hospital campo francés sino con los mutilados entonces pero mujeres que tenían digamos su corazón no ha a sobre todo tenían eso va yo creo un miedo al comunismo incidieron en Franco pues digamos el el mal menor la puesto liberador esas buenas

Voz 0874 38:18 sí profesor titular de Filología Inglesa Alcalá una escuchado hemos hablado desde ser Guadalajara Jonathan gracias por el esfuerzo pero el libre por la conversación un abrazo fuerte gracias a vosotros hasta luego ir tenemos que parar un ratito viene ahora Cristina Pardo paramos ahora mejor para vender una que nosotros no una señora en las Cortes tú te quedas luego para para