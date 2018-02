Nieve y carnaval

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 00:46 qué a vivir en su periódico local como antes de que existiera esta sección que llamamos Prensa Ibérica aquí sí que Íñigo que por cierto te has metido en la boca del lobo me han contado esto es porque porque porque fuiste a hablar con gente de la Nueva España que eso un periódico que tú ha destacado

Voz 0798 01:02 muchas cosas en esta sección siempre destacado para bien con

Voz 0874 01:05 con gran parte sí pero porque

Voz 0798 01:07 en mis tres muy buenas Oviedo haciendo un reportaje bueno pues lo esta mafia de los periodistas que somos que cuando llegas a un sitio buscas a periodistas allí que te orienten no estuve con algunos periodistas de allí muy bajos ya dije que les leíamos mira es que además lo lo lo que lo que decimos se corrobora porque precisamente en esta semana hemos encontrado un montón de noticias allí claro yo estaba allí la aloje AVA no quedará este placer que decimos de cuando vas a sales de Madrid coger periódicos de ahí sumergida en otros mundos no pero a alguno te dijo algo así como me han dicho que te has metido conmigo pues sí pero no pero no me dijo nada así que soy muy viejo amigo entonces ahí están riendo de vosotros en la radio no es así yo no es así para nada si Ivano estuvimos hablando de eso de las dificultades Si de trabajar en un periódico local no de de de cómo tienes que a veces pues lo que se dice poner la boina a la noticia no de de hacer la buscarle la orientación local nace le que se interesante al lector de allí Isabel cómo piensa el lector de ahí su cuáles son sus prioridades no porque muchas veces lo que pueda pasar en en Madrid o hemos Cullen le trae sin cuidado no

Voz 0874 02:19 esto de poner la boina indicios una expedientes acuñado tú os dice más se dice sí bueno es es tuya no quiere reconocer la culpabilidad que has leído en el en el en la prensa asturiana en la que por cierto la nueva España los da la empresa editorial se llama Prensa Ibérica sí sí me Editorial

Voz 0798 02:41 pues mira por ejemplo así abriendo el periódico estudias había dos muy buenas una decía un paseante de Gijón multado con noventa euros propagarse en una calle peatonal de la policía argumenta que ocupaban la calzada in juez anula la sanción por carecer de sentido por lo menos aquí el Estado ha estado en su sitio al final no la Policía Local eran en la que decía circulen circulen un señor los era inaceptable y la otra es Triman gijonés con la compra por Internet de una bandera de Tabarnia a ver ya llevamos dos minutos se ha salido si es verdad pero pero si no ya pero esto es la el ingenio de de de los estafadores no han visto ahora chuta no ya montan una cosa de Marte por Internet comprando una bandera no

Voz 0874 03:28 en titulares bueno y mandan gijonés pueda comprar pueden tener la manera de Tabarnia pero en lo que va debajo es todavía mejor

Voz 0798 03:35 su título la compra de la bandera del separatismo catalán indigna a un coleccionista que pagó diecisiete euros por un hacha utilizada entre comía

Voz 0874 03:51 seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve el número de teléfono que puede ser cualquiera para mandarnos las noticias de los enlaces que encuentren en su periódico local también bueno pues padece una fotografía de algún periódico que estén leyendo en cualquier bar en cualquier ciudad española seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un número de whatsapp en esta semana en la prensa local se puede resumir no se quita con dos palabras por la parte de arriba nieve por la parte de abajo Carnaval

Voz 0798 04:18 sí nieve Carnaval porque ha habido muchas noticias de de las dos cosas por razones evidentes y algunas historias de de nieve pues también en Asturias sino porque estoy allí Cantabria Z porque han caído unas nevadas impresionantes de alguna estoy muy buenas no por ejemplo ésta de tres horas de caminata por insulina pues es una una mujer en en ayer en Asturias que sea más libertad Sánchez que tuvo que andar tres horas por la nieve porque su hija Lara de ocho años pues tenía que inyectar insulina imagino había tuvo que bajara al pueblo la carretera estaba cortada estuvo que hace tres horas por las

Voz 0874 04:59 nieve no hay en ayer esos en las historias que siempre destacamos aquí como historias fantásticas de las que solamente se ocupa la prensa local está de la Nueva España también es curiosa

Voz 0798 05:07 sí rescatan a un ganadero aislado tras ocho días en una cabaña en Quirós el hombre fue sorprendido por la nevada mientras desempeñaba labores ganaderas este los goles la historia no es que fuera allí imprudentemente no pues subió porque tenía que que dar de comer al ganado etcétera ocuparse sabía que había nieve hay una cabaña tenía comida tenía móvil y hablaban con él todos los días pero claro después de ocho días estadista moverse la familia en fin avisó y tuvo que la Guardia Civil ha a sacarlo no primera entrevista si no no fue un caso de de imprudencia después de ocho días no no es buena mejor me quedo la vida aquí lo mismo entre el Viso en en en Cantabria que son nuestros pueblos maravillosos de Picos de Europa que en cuanto nieva ya se sabe que se van a quedar aislados pues al final tuvieron que llevar un cargamento de alimentos y medicinas con helicóptero porque está incomunicado por la nieve no hay en el alerta por ejemplo hay una foto en primera página muy bonita que eso podía ser Alaska no sé con el cargamento del helicóptero que ha caído Hay es verdad pero sí sí sí claro esa es la realidad que yo recuerdo también de de pequeño que yo viví en el norte pues que a veces ocurría no cuando nevaba estabas casi deseando mirando por la ventana eso que al día siguiente no hubiera colegio llegaban estas noticias de vallas aislados por la nieve etcétera no entonces hacia tiempo que que no se vivía esta situación en España no dé con estas grandes nevadas que han caído en que se nos olvida pues que hay zonas salvajes

Voz 0874 06:35 otras que no lo son tanto y es donde

Voz 4 06:37 que nieve sí que es noticia porque no suele nevar

Voz 0874 06:40 de hecho en el el diario Canarias siete

Voz 4 06:43 esa palabra yo nunca la había

Voz 0874 06:45 han visto con un tipo de aleta tan enorme en la palabra copiosa que quizá no que se lo tome mal pero quizás estén exagerando un poco con la definición de copiosa nevada nocturna

Voz 0798 06:55 la copiosa nevada nocturna si es decir es un pacto similar

Voz 0874 06:58 poco la foto del árbol

Voz 0798 07:00 hay que decir como medio céntimo pero sí bueno pero hombre que hay que tener en cuenta el contexto claro esto no es Asturias y claro nieva hay ya esa foto de primera página en Canarias no hay del Cabildo cerró la cumbre para evitar incidentes claro porque allí nieva Abantos al Teide hacerse la foto bueno pues se pero claro como siempre y no es lo mismo que aquí ni que es noticia aquí en Gran Canarias no

Voz 0874 07:21 cuando tema carnavales So bueno hacemos primero la esquela si la esquela no

Voz 0798 07:24 se habla mucho de las que es que esto es una historia muy buena en en en La Vanguardia que que salió el el otro día anteayer una una una esquela que queda muy curiosa con su cruz si entonces decía hijo de Pilar y Emilio ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés creyentes en un Dios que espero que exista sus primos y demás familia tal tal tal no entonces claro es un amigo bueno Bruce Bruce

Voz 0874 07:54 que presentó la versión en catalán que se publicó en La Vanguardia decía han muerto sin haber modificado demasiado el mundo que les rodea

Voz 0798 08:00 sí está muy bien todo es caro lo ves y dices bueno será la típica situación de la familia de algún familiar resentido que le odia porque ha habido esquelas así no es periodismo in que pasa pues que bueno se quedó así pero es un un un redactor pues claro que hay que hacer dijo haber donde es el el la ceremonia fue allí y habló con la familia no lo que pasa pues que es que la historia es aún más buena lo que parece porque la escribió el propio difunto la esquela él dejó escrito que quería que pusiera no entonces esto la da todavía más más más hace algo más entrañable de estas que era porque cuentan de los familiares que era un hombre de una dice dice el artículo decían un hombre con una cultura muy elevada y muy modesto que la esquela cuadra con su forma de ser es decir es una despedida del mundo de este señor que que bueno ya sabiendo la historia completa no estará más bonita no

Voz 0874 08:54 son dos frases demoledoras no ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés creyente en Dios que espero que exista sin es toda una acción verbal yo creo que lo desvela no es verdad que estaba escrito en primera persona y que decir que quedaba raro pero dices bueno a lo mejor es un

Voz 0798 09:08 militar que lo dice no pero es en el mismo no

Voz 0874 09:12 dice adiós así

Voz 5 09:16 ni mucho carnal

Voz 0798 09:18 cuál en los periódicos sí mucho Carnaval porque eso jueves y viernes que ya se abre y claro es es curioso pues pues que te asó a a las miles de tradiciones locales curiosas algunas poco conocidas que en todas partes no en en España porque parte de las chirigotas que bueno en la prensa de llevan un mes ya con sacando el carnaval en primera página día siberiano pero de repente ahora emerge toda esta riqueza de tradiciones que por cierto me llamó la atención que en la prensa del Levante por ejemplo en el Mediterráneo tenía mucho menos resalte no sé si será más la semana que viene pero en cambio del todo en la prensa de de Castilla de Andalucía de El Norte de Galicia de Asturias el País Vasco se ve que también hay muchísima tradición no por ejemplo en en Galicia pues con con la las comadres que es el inicio de lo que ha ido o antros en Asturias León que es como dicen allí no ir y claro por ejemplo la región tenemos aquí una una foto en primera página que además en desgracia eso pues el periódico estas cosas que regalan no que algunas veces hacemos mención a esta peculiaridad de regalan los periódicos no atentos a lo que se regala claro pues en la Región de Orense dice lleve ese con la región caretas del Toledo hoy Luis Cepeda quién es este hombre pueden es un concursante de Operación Triunfo que es gallego y que fue el más veces nominado y tal bueno otras con una careta de de este hombre de otros días pues era de Tram Puigdemont Ford o Ronaldo Ronaldo la gravedad este este Luis Cepeda y aquí en la región pues la la portada eso las comadres desatan la fiesta no sí bueno Emma en más sitios por ejemplo en Castilla sí que hay tradiciones muy curiosa se rarísimas es muy paganas por ejemplo en Alija del Infantado en León porque no bueno León vivir de pequeños sí que tienen las personas seamos castraron es rarísimos con caretas tenazas etcétera las pieles no sí bueno hicieron una exhibición con la peculiaridad de que contaba el Diario de León que es que la escenificación sólo para las teles como hizo para la para las tensiones locales de algunos colegios y luego allá pues bueno no pues bueno

Voz 0874 11:25 ese mundo que vivimos las cosas solamente existen si salen por televisión no no existen

Voz 0798 11:28 eso es no y luego por ejemplo en en Extremadura tiene las murgas en el hoy de de Diario de Extremadura pues despedían a una a una histórica murga limito después de cinco años aquí había una expresión que me ha hecho gracia estoy viendo aquí si no hay que se y tal dice de una histórica murga que cuelga las botas como no colgar las botas es decir colgar las truchas caro sino para que ya hace muchísimo las trompetas claro si no eran una corneta no pero yo me acuerdo esos tebeos de fruta no iba a ir yo creo que es de entonces me encontraba esta esta palabra

Voz 0874 12:07 claro las botas nunca más soplan claro es bonito no es difícil por correr muchas tonterías

Voz 0798 12:16 el el el Carnaval luego en claro te basa en la prensa catalana es que bueno el punto por ejemplo no punta bueno no no salía de modo tema no va a abrir con Carnavales estando después el Carnaval mes política por qué las reclamaciones independentistas políticos y el rechazo al centro cinco de cinco centra muchas de las de las actividades de las calles salen pues eso muñecos de Soraya la Inés Arrimadas tal no bueno pues

Voz 0874 12:41 pues nada seguimos con el tema o el Gara pandemia si galón poco también a su manera esto esto esto está fotos si se hubiera publicado hace quince años sin la explicación carnavalesca tú te imaginas

Voz 0798 12:52 sí bueno salen aquí uno legionarios en un saludo fascista en el balcón y claro esto es el carnaval de Tolosa que es uno de los más típico del País Vasco también hoy habían grabado una fotón un fotón de de estos legionarios ahí que a una comparsa

Voz 0874 13:03 a que se disfrazaron así Tall y habla y habla de provocación y no sé Keita licuado todavía hay miles y miles de personas en la plaza así como les que los claro

Voz 0798 13:10 todos los a son muy el legendario con el brazo en alto

Voz 0874 13:13 en fin esto no de no es Carnaval andas este hombre ese ese es Fernando Clavijo no pues si es presidente algo que está sentado atrás adelante el de delante Sete Si bueno es que ETA no vamos a ver volarlo es eso un señor vestido de Elio

Voz 0798 13:29 de la película de tengo una bici con muñeco de té delante tapado con el con el mantel este de la película es que ese el presidente canario cómo es posible encima que ni siquiera está en un marco incomparable es una especie de oficina bueno es cuál es la historia de esta foto extendió en Canarias siete La Biblia sí bueno pues que que no se sabe porqué pues que fue visitado una empresa tenían por allí en muñeco la bici decidió pues eso ponerse como Elliott para hacerse la foto era una empresa MHP con más de veintidós años de experiencia en el Servicio Integral de Gestión de horarios tiene algo de esto sentido pues no lo que se dice el texto de la noticia es que el presidente de eso ya sus asesores que les recomendaban la foto la hizo de aquí lo está

Voz 0874 14:11 cuánta tiene sus departamentos de comunicación hay que presionar un poco más fuerte hoy tenemos mucho más que pena que no tenemos más tiempo porque hay mucho compromiso mucho por delante así que lo guardamos para la próxima Íñigo hasta luego

Voz 6 14:23 un abrazo ya

Voz 7 14:36 eh