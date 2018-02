La extraña historia de un humorista

Voz 1 00:00 no no no

Voz 2 00:19 sí a los chiringuitos nos gustan los chiringuitos queremos los chiringuitos forman parte de nuestro ser in mientras este partido exista habrá chiringuitos en Málaga bien Pontevedra ATA

Voz 3 00:34 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:01 luego me he sabido la de chiringuitos que había montados para asistir a David Navarro cómo está David buenos días

Voz 0760 01:06 días qué tal no lo dice muy convencido

Voz 4 01:09 yo tengo una jornada dura hoy

Voz 0760 01:11 a una jornada dura porque si esta tarde en Arganda del Rey y luego en Madrid no terminará hasta las tanta así que hoy empieza que la jornada es curiosa yo lo anterior lo de la FRA

Voz 5 01:21 de viva Viva el vino aquí podrás eh Rajoy diciendo Viva los chiringuitos su chiringuito

Voz 4 01:26 la verdad no era Gürtel sí

Voz 0874 01:31 sí pero sí Quique Peinado Antonio Castelo cómo estáis a música para siempre punto com

Voz 6 01:38 música para siempre es como una amenaza lo que anunciase en este programa hasta música va a estar aquí siempre música para siempre es que no te la puedes quitar de la cabeza

Voz 4 01:46 el último día hoy es para así último día hoy

Voz 0874 01:49 sí es es fiestero y eso queda claro o sea porque le gusta más que un chiringuito es irse de cañas con los colegas escuchar esto

Voz 7 01:55 ya que hablamos de pactos con quién se tomaría usted mejor una cerveza con Pedro Sánchez hizo con Albert Rivera cerveza una copa de vino una que aquí con quién iría usted un poco de distendido

Voz 4 02:10 también se refiere por abajo por ahí pasaba por abajo beba o que no vimos se hincha yo creo que es una

Voz 0874 02:17 especie de no sé fardar como decía

Voz 4 02:19 sí efectivamente no quién corre tanto como un poco el el chaval que en el instituto lo paso mal y además está ahí a tope intentando hacer turbios de estos desde romper la lata por abajo ya Brave

Voz 8 02:30 cada vez hay otra al barreño contra la frente

Voz 4 02:35 a esto lo dijo en el Foro ABC

Voz 0874 02:38 aunque pude el jueves pasado luego escuchamos más porque hay cosas que no tienen desperdicio antes creo que quién no se escucha de algún chiringuito es alguien que debería estar aquí pero no está así que seguramente será porque está disfrazada Ana Morgade cómo estás Ana buenos

Voz 9 02:50 días buenos días Vigo Albino hombre Maika

Voz 0874 02:52 Nuestro Mortadelo particular con lo que te gusta a ti el disfraz tú en Carnaval no te lo pierdes y te ofrece ese pregonera

Voz 9 02:57 muchos tuvo mucho el tema es me gusta nada

Voz 0874 02:59 ya ya

Voz 9 03:02 forman perdiste dónde dónde está sí que estoy Águilas Murcia

Voz 4 03:07 a medio pueblo pesquero por cuánto

Voz 9 03:12 por el honor Javier ya conocedor de hacer de pregonero este año está navales y repasando me arriba

Voz 0210 03:18 pero El pregón pero el murciano

Voz 9 03:22 sí Castelo ya tengo una comunidad que el Valencia no te hagas haga a la alta

Voz 4 03:27 con lo que citaba cansado en la rollito no Aguilas

Voz 9 03:31 Camps pueblos de Paco Rabal claro decir nada esta tierra maravillosa

Voz 0874 03:34 es simple rodeo si se confirma se confirma el bulo de que es el mismo pregón que haces todos los años pero luego cambió viva el Carnaval de que ahí lo que Messi ya está

Voz 9 03:42 súper para nada lo de cómo es además el primer pregón hombre Javier periodismo periodismo participe en el carnaval

Voz 0874 03:51 el leitmotiv de la Sexta no oye el el pregón de esta noche es después de una guerra de cascarón es esto esto ya sabes lo que es eso

Voz 9 04:00 es que todos los años hacen esa sal también la pelea de Carnal pues nos han acusado que todo tenemos que todo Murcia hermosa es preciosa es todos los Killers

Voz 0210 04:10 no que es una movida este con un palo que ganó algo así de tener un cascarón

Voz 4 04:15 a quebrar al pregonero

Voz 9 04:17 claro que todos son de su condición

Voz 4 04:20 pues al final alguien es el con un palo y Lepe nada bien

Voz 0874 04:22 oye te yo sí que es verdad que aquí va demasiado lejos Antonio pero ten mucho cuidado porque aquí por subir a esta gran con una foto retocada llaves cuatrocientos euros Ojo cuidado Ana Tere Hakan antes de leer lo que vas a leer tal humorismo repaso

Voz 9 04:36 venga vale dar una vuelta unos

Voz 4 04:39 Murcia sabia Murcia adquiere la comedia no os preocupéis estás a salvo Ana porque tienes que en el pregón las palabras A vivir que son dos vídeos yo creo que

Voz 9 04:48 vale vale ese dinero a diestro voy a cambiar de una cuarteto

Voz 4 04:51 vamos a ver si le venga gracias un beso muy vaga

Voz 0874 04:57 lo que decíamos del de de de de de las frases que parece que no tienen ningún doble sentido pero alguien se lo encuentra ahí pum cuatrocientos euros tú quiere decir Antonio queréis hacer una reflexión sobre Luis sí que sí

Voz 0210 05:08 yo quiero que hagas ahora hay aquí no me voy a atrever tampoco bueno si no que estaba hablando otro día con un colega conmigo con y Rubín que me parece una una estupidez que hayan quitado todos los monólogos de Luis si Kate de Netflix estén subiendo todos los de Rijkaard que era la peor persona del mundo eh en mil delitos o William por ejemplo que ha salido de la cárcel para después a buen ha atacado a muchísima gente ha herido a Bono amenaza de muerte casi intento de asesinato con mucha gente y a salir de la cárcel para hacer no especial de Netflix y nadie sabía dado las manos han pagado seis millones de dólares y luego ha vuelto a la cárcel y nadie ha dicho hombre este especial no lo podemos subir a Netflix que es de una persona que es un delincuente el que tiene

Voz 5 05:51 como no sé cómo veintiocho condenas en los últimos cinco años pero a Richard Price que la gente busque un poco algunos detalles de Suu Richard

Voz 4 05:59 no delictivos un angelito no es

Voz 5 06:03 adicta al crack por supuesto la lo último que hizo antes de entrar en los demás también

Voz 0210 06:08 muy bien y luego hacer recientemente ha salido declaraciones de gente que que con consideraba que ha tenido momentos con el fin de peligros sentirse en peligro millones infinitas sin parar lo último que hizo pues había ardiendo de su propia casa hay quemó a varios de sus colegas y eso mujer no

Voz 0760 06:26 mal que hace un saludo perderían no paraba de pegar a su

Voz 0210 06:29 mujer en todo momento tuvo mil denuncias de Amigos de la faz de la pareja ideal la mujer lo cuenta todo el tiempo emprenderá una nuestros personaje conoce Mi vida es el mejor de todos los tiempos especiales están subiendo eh

Voz 0874 06:42 si hay algo habría que hacer con las películas de Marlon Brando también habría

Voz 0210 06:45 si no sé qué cartera era parece ser que era amante Richard Price de Richard hace poco ha dicho el que Richard Brown por el buzón de su casa cree que mantuvo relaciones sexuales con él también el saque era pensar en mi vida pues

Voz 0760 06:59 aquí queremos reivindicar Flix no naturales

Voz 4 07:02 pero por favor por favor deme un especial así

Voz 0760 07:05 a Albee Enrique y ahí tenemos el especial de Juan

Voz 0210 07:07 quién Rayo que no han hecho nada hombre un beso pues pues no sé qué que nadie

Voz 5 07:12 a la vida personal de Richard Price porque tampoco tendría sentido es que no veríamos casi nada o cuánto tiempo cree que tiene que pasar para que lo siguiente que haga Luis sí que hay que supongo que hará humor con todo esto o intentará hacer humor día actos de contrición y propósitos de enmienda

Voz 4 07:26 debería

Voz 5 07:28 porque además debería yo creo dos años desde los años he leído por ahí que el yo está haciendo como un plan saquen Ray Davies está pensado

Voz 0210 07:34 no como bueno como lo hago también para volver tranquilamente sin tampoco

Voz 7 07:38 sin tampoco forzar Illa

Voz 0210 07:40 el tío que está arrepentido de verdad ahí está pensando en todo lo que ha hecho de verdad el saque pero realmente cuando si miras hacia atrás el mismo dirá bien la verdad si me comparo con Richard Price por probablemente yo sea un ciudadano ejemplares casi ejemplar están subiendo cada semana horas que justo subiendo sus mejores especiales ahora Netflix Inc que son una pasada yo imagino que él no estará pensando Dios me ha tocado vivir una época

Voz 0874 08:06 diferentes pero ya te digo como saltamos de estos Rajoy pues sí bueno con David con su del igual no vale la semana en un minuto venga adelante

Voz 0760 08:14 José a España lo principal que teníais que sabe es que estamos más seguros que nunca porque si viene un chaval de Heinze con el peligro que eso conlleva viene insertado una foto de su cara en el Cristo de la amargura estaba tranquilo que no saldrá impune de semejante aberración le costará da lo que ha ganado recogiendo aceituna uno cuatrocientos ochenta euro ID paso no ha evitado un potencial terrorista por si tenía en la cabeza Bombay tu eso pan que según un sondeo de Metroscopia ciudadano sigue la fuerza más votada del país dándole una paliza al PP y a lo demás esto es que Rivera reza para que no desaparezca los independentistas catalanes ICANN tal heló de nada una gota de lluvia mojando cara quieren de Montero en la portavoz de Unidos Podemos que parece que al cabo insultar pero no porque ella se define así en deportes que la final de Copa del Rey la jugará Sevilla Barça la Super Bowl la ganó los Eagles ICANN ha empezado a los Juegos Olímpicos de invierno evito el frío que hace aquí se pudieran abren hecho en Cádiz perfecto en todas hasta digo a porque porque amigo lo cine hay otra película más de cincuenta sombras de Grey si amigo así en lo que hay y esto empaña la buena noticia que nos ha dado nuestro presidente esta semana nos ha dicho que lo mejor que podemos hacer es

Voz 4 09:17 claro que sí

Voz 5 09:26 donde este un buen plan de pensiones que se quite la seguridad

Voz 0210 09:29 es eso es visto cincuenta

Voz 4 09:31 la película están casados ahora si él se pone gordo dos

Voz 0874 09:40 veamos esta semana Mariano Rajoy ha repartido su don de gentes entre el Congreso y el Foro ABC donde no disparaban con fuego amigo escucha escucha tengo un montón de preguntas referidas a Aznar

Voz 7 09:50 que habló ayer gracias por no insistir otra vez

Voz 3 09:54 bueno yo esté pero sí echó una apodo hacer muchísimas mis opiniones no a comentar

Voz 7 10:05 bueno en fin las de los demás no tienen sentido

Voz 4 10:09 el espacio eh ha respondido dice que tú has España

Voz 6 10:16 es curioso el debate de Aznar y Felipe González que se llevaba fatal en el año noventa y tres y ahora son los dos de Ciudadanos

Voz 8 10:25 como en Costa

Voz 0874 10:27 qué pasa con medios de comunicación para relajar un poco el presentador le pregunto por otro asunto más fácil ahora que De Guindos deja su puesto para ir a trabajar BCE iba a decir otra cosa quién les va a sustituir al frente del Ministerio de Economía

Voz 11 10:41 no no no no descartó que sea una mujer el ministro de Economía

Voz 8 10:48 poco nombre

Voz 0874 10:51 sí hemos no pero creo que

Voz 11 10:54 en el Partido Popular por suerte para nosotros tenemos muchas mujeres muy importantes en puestos de responsabilidad civil

Voz 0874 11:02 estoy bien acompaña decisiones claro es como ministro será un hombre o una mujer se descarta

Voz 4 11:07 no se descarta que sea una sartén un ficus eso queda descartado porque el tono era no descarto que sea una mujer pero bueno

Voz 8 11:14 el prelado

Voz 0874 11:20 en el Congreso sesión de control al Gobierno más fuego amigo lo único que le

Voz 1487 11:25 Porta es Mercy critica al presidente del Gobierno porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana así no van muy bien muchas gracias

Voz 4 11:34 lo pronto a esas desayuno yo iba a muchos a hacer de reportero hoy son durísimos a las siete de la mañana con la garganta seca preguntas aplomo ahí al ha

Voz 0874 11:45 siete no es Antonio

Voz 4 11:47 lo que tú vayas en Palmada no quiere decir que sea capaz de nubes si cada ocho horas en hoteles esto es una cosa muy rara

Voz 0874 11:54 Margarita Robles y Pablo Iglesias

Voz 1487 11:57 muchas gracias por su amable intervención señor Iglesias se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años

Voz 12 12:04 no es obviamente el tema no les gusta Rajoy que les saquen

Voz 0874 12:06 constantemente sin de la corrupción seguro según él hace diez años que se juzga ahora con personas a las que con esos señores de los que usted habla claro al igual que cuando se le nombra Aznar el presidente se escabulló con Iglesias se muestra con cierta condescendencia incluso

Voz 1487 12:21 el suma creo que tiene usted se lo digo con franqueza y ya sabe que con mucho afecto una cierta concepción

Voz 0874 12:27 ese paternalismo no no me gusta nada pero en fin con ese afecto que le profesa le compara con la Inquisición

Voz 1487 12:33 en cuanto a las medidas que no se ha planteado en materia de corrupción sólo conocemos uno se nombra asimismo juez instructor fiscal terminal tribunal sentenciador ha dejado usted muy corto al señor Torquemada

Voz 6 12:46 el euríbor está para que suban un especial a Netflix

Voz 4 12:49 Rajoy bien el purgatorio es escuchar a Rajoy hablar de corrupción y Cataluña es como no parar en una especie de

Voz 0874 12:59 es en definitiva una sesión de control prácticamente idéntica a las de no sé bueno hace un año dos años a las treinta cuarenta ochenta anteriores la oposición recriminando el Gobierno respondiendo como Rajoy y la europea pero al estilo poco a poco más de un punto macarra no de la de la vicepresidenta

Voz 13 13:17 menos predica más práctica

Voz 0760 13:19 cuando dialogan ustedes con alguien vienen aquí

Voz 9 13:22 en cuenta le llegan a darlo

Voz 4 13:25 dos cuartas más a Soraya de altura vamos y está dando hostias vamos

Voz 14 13:33 sí sí

Voz 0210 13:35 sí

Voz 15 13:39 es sí

Voz 16 13:43 no tiene nada que si mucho en que no se seda

Voz 0874 14:01 a Rajoy no querrá hablar de corrupción pero Correa no descansa no queda otra cosa buena pasada lo hacía en el juzgado pues te has ido a través de un plasma en la comisión de investigación en el Congreso

Voz 17 14:11 me consta que era el Secretario General señor Mariano Rajoy quien aprobaba pienso que se piensa usted que sí

Voz 12 14:18 cuál era el papel del secretario general del Partido Popular

Voz 17 14:20 en la aprobación de los gastos de campaña gastos ordinarios del Partido Popular

Voz 6 14:24 bueno yo creo que lo que era el que daba en lo que era el que daba lo que hay pero porque lo repite todo el rato si no daba el OK porque Rajoy no sabe lo que eso que tiene de inglés para saberlo que sí dio alguna o qué

Voz 0874 14:37 fue hace mucho tiempo según él se notaba Correa un poco cansado de contar siempre en la misma historia la hemos escuchado ya muchas veces por suerte hay algo que le pone un poco las pilas

Voz 18 14:46 luego lo que sí les digo este contra acabe esto no tengo ningún inconveniente está con ustedes veintiocho horas diarias ahí usted del dos con la cero y estoy hay veintiocho

Voz 4 14:56 gente por ahí sí que me quedo es el nombre que claro ayudó mucho a menos sabes ya con cola

Voz 0874 15:03 se viene cabreo arriba el juicio de la Gürtel no es lo mismo sin Correa y El Bigotes aunque esta semana el ex vicesecretario de Organización del Partido Popular valenciano David Serra se puso a la altura de sus antecesores como una nueva actualización del Diccionario Español corrupto corrupto español

Voz 19 15:21 al final el hombre que hablaba mucho

Voz 8 15:29 habitación peculiar

Voz 4 15:33 de panadería de terminología habla

Voz 0874 15:39 a las pizzas se unen ahora las magdalenas los discotecas para referirse a ese dinero que circulaba ilegalmente que sirvió para enriquecer algunos no a todos

Voz 0678 15:47 lo mi tranquilidad es que he No em enriquecido jamás nadie puede haberlo demostrado eso sí de nada que tengo exactamente lo mismo que es bien poco pero estoy absolutamente agusto con lo que tengo no pido más de lo

Voz 4 16:01 al al borde de la que había un poco el desarraigo cerca del desarraigo juegan a la lotería porque es que no tiene más

Voz 0874 16:09 bueno hay que recordar que nadie le acusa de enriquecerse para sí mismo la al acusado enriquecer al partido que Paco Camps hombre humilde fue llamado a declarar como imputado en esta ocasión por la construcción del circuito de Fórmula uno en Valencia será por dinero hombre fiel pero el pobre Camps no no no entendía porque le llamaban

Voz 0678 16:26 Miren cómo vivo mi vida sigue siendo exactamente la misma antes y después de esa impresión que la Generalitat muy absuelto por aquella cuestión de los trajes dimitir como presidente para poder estar en el banquillo sin la presión que significa para cualquier juzgador el que yo fuese presidente quise ser un ciudadano más y no sé por quién nadie quiere que yo sea un ciudadano más

Voz 0874 16:44 el iba tranquilamente estos años desde que dimitir como presidente que que presiona

Voz 6 16:49 eran juzgador que tú presidente de

Voz 4 16:52 tú ninguna o no debería así la hay tenemos un problema quería toda esta gente lo hacía todo por el partido se luego en última instancia ves como tradicional partido en un milisegundo primera cita las azafatas y luego los corruptos que nada caso Lina

Voz 3 17:10 catalán cada sus empresas

Voz 5 17:15 de catalán en una rito

Voz 4 17:18 vamos a degollaron catalán venga con el extremeño también acaso Campanario tiraron

Voz 0874 17:25 estaba un poco sugiriendo que se pida presupuesto para ver cuánto cuestas

Voz 4 17:27 creo que tanto sacrificar buenísima

Voz 0874 17:32 María Catalina se nos está yendo a todos de las manos en la cabeza empezando por el jefe de comunicación de Puigdemont que es Joan Maria Piqué que piensa que la distancia

Voz 7 17:39 ya no es ningún problema ya tanta distancia o un fin de Canarias a Madrid con de Barcelona

Voz 5 17:48 ya están dirigidas telemáticamente

Voz 6 17:52 a a se lo ha visto este señor que no lo he dicho pero personaje de Bollywood

Voz 4 17:58 es decir es como si tú coges

Voz 6 18:00 Nos Bollywood es esta es maravilloso físicamente el hombre

Voz 0874 18:03 hablando de dirigir cosas desde la distancia mirad esta foto está muy bien al frente de la operación de la DGT en el temporal

Voz 6 18:11 a Wall quitó el último de España lo tiene mil ciento ochenta y lo tiene él el último walkie talkie de España

Voz 0874 18:18 ellas de vídeo que supongo que también serán de MS DOS sí sí pero

Voz 6 18:22 pues que se sofocado grabaron pero que él antes estaba con él tenía un yogur

Voz 4 18:27 con un hilo irle daba instrucciones al otro lado de la sala o señor da a veinticuatro a Jack Bauer verdad

Voz 6 18:38 el presidente están

Voz 4 18:40 el de rarito seguirnos con

Voz 0874 18:42 la luna hay con esa idea que baraja en tener no uno sino dos presidentes Puigdemont en Bruselas y uno ejecutivo en Cataluña imaginación no falta claro que la vicepresidenta tampoco

Voz 10 18:52 cómo se a mí en una asamblea de concejales del PP deciden hacerme presidenta de Estados Unidos empezando porque no soy americano y segundo porque no vivo allí es ridículo

Voz 0760 19:03 pues ridículo regla la alcaldesa de París donde eh

Voz 0874 19:06 caos y eso también es otra cosa es que hacemos nada también parecía ridículo que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos hay le tienes

Voz 6 19:14 esto es Puigdemont porque yo digo que Puigdemont sigue cobrando sueldos esto es lo que él quiere cobrar el de presidente de la República que recordemos que esa república sigue ahí está bis in luego quiere él de la Generalitat dos sueldos dietas

Voz 0874 19:26 de es para ser presidente Estados Unidos hay que haber nacido en este territorio americano para ser presidenta Generalitat hay que haber nacido

Voz 4 19:32 no no no no no

Voz 0874 19:34 por eso te digo que Puigdemont pilló a Sáenz de Santamaría

Voz 10 19:38 el señor Puigdemont no es el líder más votado en Cataluña lider se lo pongo yo estoy generosa por la maña

Voz 0760 19:47 me encanta pareja yo me lo imagino una película de acción de ahí de veces vi que tomó del ejercito que hayan la vida

Voz 4 19:54 siendo señor daños colaterales lo hizo chiquitita para que no matar a gente de todo el hacerse con un dron en guapo y mandarlo

Voz 0874 20:02 el Gobierno bueno Sáenz de Santamaría claramente tuvo un buen día o ingenioso el que no tiene un buen día casi nunca porque últimamente parece muy enfadado hammanes lo quiere hacer pensar mal si es que a lo mejor sus días bueno son así es nuestro queridísimo nunca suficientemente ha mirado

Voz 3 20:25 empieza claro si porque no tengo palabras es es difícil hacer valoraciones de este tipo hay otros esta gente que que que que hierba sus aclara

Voz 4 20:40 ser jugador de baloncesto en la NBA delos

Voz 0210 20:43 dadas Rafael Hernando en el dos mil diez pero

Voz 4 20:46 a bruto está ahí está ahí está ahí

Voz 0874 20:50 disfruta de la actitud de Ciudadanos en Cataluña tampoco le parecía bien ciudadanos en este

Voz 3 20:55 además está teniendo menor cintura que una figura descargó la comparación

Voz 4 21:01 menos concretos chiringuito por cierto

Voz 20 21:22 eh

Voz 3 21:30 a parte incluidos tenemos la sensación de que solamente hablamos del PP en este programa pero no por manía que son los más divertidos

Voz 6 21:39 Bush que está haciendo de DJ se ha acabado el Spectrum Geo Eye Pet dos años Pendón engañado

Voz 4 21:47 mundial tendrían musical que es música de siempre punto

Voz 6 21:50 lo que tenemos que hablar pues hablamos ya casi mejor así se mantienen los que más meten la pata aparece pero para que no se diga vamos a escuchar esto

Voz 21 22:01 en un acto con diferentes portavoces y portavoces

Voz 0210 22:05 del Grupo Parlamentario Confederal

Voz 0874 22:07 me Montero diciendo portavoz mira que llevó un incremento íbamos a recordarlo también era Bibiana Aído os acordáis

Voz 22 22:13 estoy convencida de que el compromiso con la igualdad

Voz 0874 22:18 no cuajó y mira que estuvo bien traído aquello no pero no pasa nada porque esto me ha dado pie para meter a otro miembro del PP no miembros si le preguntaban a en Antena tres a Íñigo Méndez de Vigo qué le parece esa nube taladro

Voz 23 22:30 bueno que lo diga no vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España

Voz 3 22:34 mucho muchísimo muchísimo como a gastar menos

Voz 0210 22:38 que además Jackson remates de verdad Roadster que se meternos unos compañeros en Estados Unidos en el remate de Rolls Royce

Voz 0874 22:46 a él le suena raro portavoz pero al resto nos llama la atención su forma de referirse a ciudadanos atribuir la paternidad de todo el centro

Voz 5 22:53 este es el CDS

Voz 0210 22:56 eso es eso que es el Photoshop que se llama hacer el TS en ciudadanos y ciudadanas por cierto que el partido hay que llamarlo así es verdad

Voz 5 23:06 el argumento si a ellos les llaman el PP chocan nadie que diga PSOE

Voz 23 23:12 mandáis nadie me dice Oiga usted porque lo dice Partido Socialista Obrero Español utilizo las siglas porque hay que hacer cierto gorro de lenguaje

Voz 4 23:19 sí menos más quedamos lo andaluza claro Ramos es verdad Méndez

Voz 6 23:23 digo yo lo voy a dejar solo Mel

Voz 4 23:25 porque es algo que pasa está explica José

Voz 0874 23:29 lo culpa de Metroscopia esto es del PP e iba dando

Voz 0760 23:31 no hay país la que está ligado cosa ahí

Voz 0874 23:34 lo que tenía que algo más a lo ve contestar esta semana la gala de los Goya le preguntaba Susanna Griso cómo se sentía al ser el ministro al que menos caña al habían dado un poco de IVA ya pasaron

Voz 23 23:45 yo sentido el humor es que yo creo que en España nos falta un poquito de humor hay que tomarse las cosas con sentido humor

Voz 4 23:51 no voy van muy bien dicho pero lo del IVA venga

Voz 6 23:53 esto fíjate lo cierto

Voz 4 23:56 me te gustaban los Goya los viste otra pregunta

Voz 0874 24:01 no estaba el anillo solamente los bienes está Danny Thomas respuesta

Voz 4 24:04 no estuvieran bien además no que se lo diga de todas

Voz 0874 24:07 tras esto del gusto del PP por el cine a su colega Arturo Bernal gerente de Turismo Costa del Sol que después de la calle de la gala escribió en redes sociales solamente hay una cosa que mide más pereza hallar Tura que lo de los separatistas catalanes la infumable e impresentable pantomima del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven no han vivido de las ayudas de un país al que no paran denostar porque eso es ser progre y moderno

Voz 0210 24:32 la juventud no os lo digo oscura es una estupidez de estar de poco informado porque ya ya no digo los a ellos sino a sí misma que si os fijáis allí un algoritmo de la gala que se producen todos los años y esto es una reflexión de Alejandro alguien presenta los Goya lo la esos esos muchísimo tiempo de show business es mucho tiene muchas horas eso es una locura que sea divertido en sí mismo es casi imposible diría

Voz 0760 24:56 ha sido posible alguien hace una entero esos alemán

Voz 0210 24:59 dio regular a la gente que les parece bien o mal alguien hacer una intervención muy cortita que brilla esa persona presenta al año siguiente que lo cargado ya sabes regular

Voz 4 25:07 la intervención corta

Voz 0210 25:09 así es muy fácil brillar correcto eso es muy no muy sencillo pero con el nivel de la gente que aparecen los que son muy buenos cómicos es relativamente sencillo hacer tres horas dentro de enero es que el problema equipo

Voz 0874 25:20 deberíamos reconocer o deberían reconocer que que no se nos da bien hacer galas porque no es lo nuestro no tenemos tradición de hacerlo

Voz 0210 25:26 yo creo que es especialmente difícil es como hacer un congreso

Voz 0874 25:29 hacer en España un congreso de música canté venga todo lo grupos

Voz 4 25:31 me americano sale no y nosotros no pero ya

Voz 6 25:35 es una cosa es gerente de Turismo Costa del Sol pues todas estas películas que se vayan a rodar en la Costa del Sol para darle turismo a la Costa del Sol una mierda el cine español a ver películas a la Costa del Sol Rey a lo mejor no si no eres la persona más lista de España teniendo el cargo que tiene claro

Voz 0210 25:50 una última encuesta sobre ruido quería decir es que hay una opción que es lo que hacen en los Bafta que es decir bueno el presentador no va a hacer chistes vamos a ir al a todo el rato al verano ni si tú quieres hacer y si te contratamos como cómico tal hay pequeñas intervenciones cómicas que sólo el brillar que es lo que decíamos de la interacción pequeña

Voz 0760 26:07 la gala de traje de novia ya es quien quiera

Voz 0210 26:10 Villar que vaya a las pequeñas y ahí hay la comedia y eso es otra opción que es lo que

Voz 12 26:13 allí

Voz 0874 26:14 bueno una última frase de Méndez de Vigo en el último barómetro del CIS aparte de la valoración de los políticos desvela que muchos de los ministro del Gobierno son desconocidos para la mayoría de los españoles el presidente parece que ha tomado medidas como sea

Voz 23 26:26 a Rajoy no se ha dicho que tenemos que salir más tenemos que explicar mejor lo que hacemos porque yo creo que el Gobierno hace muchas cosas

Voz 0210 26:32 es probablemente

Voz 23 26:34 no creas que haciendo las cosas bien ya todo el mundo se

Voz 4 26:38 chicos mercancías entre semana

Voz 6 26:40 si hay algún gobierno de toda la historia que no haya dicho que su problema es que comunica mal Éste es el de los políticos es el el comodín no es que lo estamos comunicando mal hecho el único el único error que será conoces bien porque cuando viene algo nuevo que lo

Voz 4 26:53 qué tal

Voz 0874 26:56 momento

Voz 5 27:42 con Quique con Antonio Castelo David Navarro no sabían que no

Voz 0874 27:46 un par de cosas por comentar de este titular Tesla descapotable al espacio en el cohete Falcon Heavy centésimo El Mundo Today donde los familiares de Carrero Blanco demandan a modo de parodia

Voz 0210 27:59 tal menos aún titular al mes que es el pico sí sí

Voz 0874 28:02 la verdad es que es increíble del grupo popular de hombre Valencia Antonio de tu Valencia ocho mil doscientos euros de dinero público en esquelas por el fallecimiento de Rita Barberá poco me parece

Voz 0210 28:13 que el la la madre de dragones fans amigo ciento sabía que había que anunciar su muerte a los pues a lo eso a lo edad media de compruebo poneros

Voz 4 28:24 el cuenta cuentos es trono movida

Voz 0874 28:26 había otro gasto extraño esta semana o porque no lo hemos conocido esta semana hay un centro de internamiento de extranjeros en Fuerteventura que estando cerrado ha gastado en tres años seiscientos setenta mil euros trescientos cincuenta mil en comida

Voz 0760 28:40 a lo mejor se ciento sesenta mil

Voz 5 28:42 el guarda de seguridad que está allí estaba con mucha marihuana si llamando a Delibes no todo el día a todo esto el ministro Zoido el centro está en desuso pero no está cerrado

Voz 24 28:54 amigo es cierto que no hay internos desde el año dos mil once pero tenemos que tener las previsiones para que en una zona como Fuerteventura en el supuesto de que haya un repunte de la inmigración podamos tener locales estén preparados

Voz 0760 29:08 te parece que está salvando a alguien hay algo raro que te hagan eventos que organizan cumpleaños

Voz 0874 29:15 sigue sin encajar de doscientos cincuenta mil en comida tres años cerrado clase todos los días pone la mesa porque viene algo

Voz 0210 29:21 hecho en mil personas sombra que yo calculo se dice que una persona come al mes por doscientos euros plan bien bien sale como que creo que es más o menos serán como que trescientas personas están viviendo allí

Voz 5 29:31 todo algo pasa ahí Manuel virtual

Voz 0874 29:35 cómo estás Manuel buenos días qué tal muy bien Manuel S historietista es diseñador gráfico hace hace muchas cosas FEIL os en Twitter tenemos muchos amigos comunes y colaboradores en este programa vigente de malvivir como Mauro Entrialgo por ejemplo como como Xavi del Mundo Today también no tú has hecho famosísimo el verano pasado una locura sí pero no contabas con auto intención tampoco se no

Voz 12 29:59 nada estaba de vacaciones

Voz 0874 30:01 dígame ante no sí sí

Voz 12 30:04 tiene si de repente pues ha contado una historia en Twitter que aquello se fue se fue de madre se fue mucho de Madrid

Voz 0210 30:10 que la gente se entere el de los viajes en el tiempo del otro Manuel

Voz 0874 30:14 es explica para esa audiencia joven que no sabe de qué hablamos

Voz 0210 30:18 a los de Música de Hoy punto com mirar Manuel al se puso en Twitter a hacer como una novela pero tú te ha dado nada en en relatos frases cortas foto a narrar su vida en con opciones multimedia no de poder sí una foto o una localización de este yo estoy en este sitio uso todas las herramientas quedaba Twitter para contar una historia contó cómo pero totalmente adaptada a ese medio no invertirán todavía había ciento cuarenta caracteres todavía no bueno sí sí sí lo usabas todo lo posible que se puede usar desde desde el el la interfaz gráfica o a cualquier cosa que tuviera que se pueden modificar y tal entonces yo tengo que decir que llevo siguiendo el monto del tiempo lo lo has hecho con un montón de cosas siempre ha sido uno de los primeros en cada cosa día de estilo no bueno de plataformas nuevas maneras de contar historia siempre te pero contando historias en sitio

Voz 12 31:10 sí bueno a mí lo que me gusta sobre todo jugar con con el propio medio contáis te has adaptadas al medio no estoy contando lo que tu dices con las herramientas que ofrece Twitter verdaderamente aunque no es el uso que cree damos mayoritariamente sí que permite permite contar historias y de maneras diferentes sí

Voz 6 31:27 muy bien muy divertidas quién quién lo seguía que fue plan Piqué puso el sadismo así ella

Voz 12 31:34 bueno hubo una mañana que me desperté y el primer tuit que vi Sáenz que te despiertas etarras

Voz 0210 31:39 electorales de nuestro tiempo

Voz 12 31:42 que el el libro precisamente me desperté una mañana hay un tuit de Cristina Pedroche diciendo quiero dar las campanadas como tal

Voz 5 31:48 ya digo fue un momento en el que te que no se admitiera

Voz 12 31:50 eres ni que está pasando fuera Gifford como Stage está para sí

Voz 0874 31:52 Pons de inflexión fue totalmente Nos parece una incongruencia ahora que decís esto es un paréntesis que Ronaldo vaya a abrir un hotel donde está la Casa del Libro

Voz 6 32:03 pero no si aquí en Madrid pero luego pero no quiero

Voz 0874 32:06 la comprado una empresa y tal pero qué va a hacer para hacer una

Voz 6 32:09 es lo que lo montaraz dentro de la Casa del libro no hay libros si además oye Pedro novela eso vinimos Manuel I B

Voz 0874 32:16 las cosas que dice y lo primero que piensa es esto porque lo hacen porque dinero no van a ganar pero lo hace siempre piensa en la rentabilidad del futuro que puede ser por ejemplo vender vender tus usuarios tu pasaste de no sé si doce mil seguidores a medio millón si tú lo hiciste por eso o piensas que podrías alguno más

Voz 12 32:32 no tardan realmente esto es completamente cierto lo dicen pasármelo bien era verdad

Voz 0210 32:36 lo porque es el propio que tu carrera

Voz 12 32:39 siempre se como explorar un sitio nuevo hecho de hecho una semana antes justo con un estoy muy breve y que duró sólo una tarde

Voz 0210 32:47 que la la ley por cierto yo sabes no seguir la segunda Historia pero si seguir esa primera de unos y de una báscula verdad esa empresa la ley digo

Voz 12 32:55 Manuel que sabes lo pues está un poco alaba la bueno normalmente no fue una prueba realmente lo dice pues igual por contaba una historia divertida Hay in funcionó bien dentro de la gente que me seguía entonces yo me lo pase muy bien esto fue el germen dije bueno pues esto mismo pero prolongado durante siete días y Carmen del foco de protagonismo y que sea yo jugando un poco con esos de falso documental este esa reflexión ya lo dije digo vamos a ver yo creo que puede ser muy muy chulo no hemos contado en este libro

Voz 0210 33:22 en esa primera historia me daba era que estas básculas que se conectan a te en el peso grande estoy en Soria ay la báscula en mi casa me dice que bajado

Voz 0874 33:32 sí pero es como

Voz 5 33:35 pero la base es la cara del asesino pero sí su peso claro eso sí pero si eso es maravilloso que me parece muy guay ante

Voz 12 33:44 la mente es originalmente era un solo tweet el típico tuit charra que te sueltas pero me di cuenta de que de que realmente era una idea para un thriller entonces eso fue lo que dice no desarrollar

Voz 0874 33:53 es verdad entonces que os echarán el jueves tampoco estamos

Voz 12 33:56 pero bueno lo pudimos

Voz 5 33:59 sí sí sí sí bueno a ver si

Voz 12 34:02 jueves no nos fuimos hace ya un angelito no hay un montón de gente sí sí montamos orgullosa satisfacción casi una revista que estaba con ella casi cuatro años

Voz 0874 34:11 y que y que no tuvo el número de gente pagando que debería haber tenido digamos no

Voz 12 34:16 tuvo un arranque tuvo un arranque espectacular si ir al fondo el origen de la facción era un solo número pero como vimos que aquello había funcionado nos hemos quedado sin sin trabajo dijimos bueno pues vamos a probar a ver qué tal muy buenas pues esos casi cuatro años que han estado muy bien pero si llega un momento que dijimos bueno pues no hemos alcanzado el número de suscriptores necesarios para mantener una revista con más de veinte colaboradores que eso también es un socio importante si tenemos más cinco mil suscriptores que no es un número muy bueno sé pero no suficiente para mantener una estructura si así que decidimos que bueno que lo mejor era hacer

Voz 0874 34:49 sí

Voz 12 34:51 y buscar nuevos modos supongo de

Voz 0874 34:53 hacer lo que hace es porque claro es si te pones a pensar es un poco triste porque queda el jueves y poco más

Voz 12 34:57 sí sí sí sí yo parte no dice esta reflexión pero creo que verdaderamente este verano he estado probando cosas porque al margen de esto que dice en Twitter también hice un asistidas que contaba en

Voz 0210 35:08 la gran pregunta

Voz 12 35:10 con con Molly's ideal ir colocado un modo Guardian cosiendo ya estaba con probando cosas no diciendo bueno es acabar hubiese tiene facciones en cuestión de de ese cinco meses pues ver

Voz 0874 35:21 no has podido compatibilizar con el acto de comer

Voz 12 35:24 pero bueno sí a ellas casi un poco más complejo pero yo sí

Voz 0210 35:28 a Emmanuel pero tú de repente subes medio millón de

Voz 7 35:33 el fans lo que sea seguidas en Twitter

Voz 0210 35:35 que se te haber acercado toda marca viviente

Voz 12 35:38 eh

Voz 0210 35:38 a intentar hacer una historia en la que aparezca Dick San cuenta no gripe Devil Jofre

Voz 5 35:44 el primer tuit apretarme el primer tuit el primer Meir que recibía a raíz de esto fue

Voz 12 35:49 no no no no fue una una circulación va

Voz 4 35:52 es decir marca favorita muy larga relación con ellos

Voz 12 35:56 precisamente ellos no los han puesto en contacto vaya pero me escribió una tienda de jamones preguntarme cuando lo cobrado por un lado su tienda se fue el primer una propuesta que recibir dije bueno espero que a partir de aquí

Voz 5 36:07 vaya vaya más y lo pues si no no sí sí sí

Voz 12 36:11 ha sido una locura esto estado Safor acaba ahora que estoy Hay un montón de ofertas que es maravilloso ahí se dedica a contar historias de repente tener a

Voz 5 36:19 todo el mundo diciendo oye para que se corta

Voz 4 36:22 esto ya es comer tres veces al día

Voz 5 36:25 a pasar esta redacción no aquí

Voz 0210 36:27 ah porque al final las reflexiones jolines sabéis es todo esto que os gusta de mi pues no lo puedo hacer si estáis vosotros sea todo esto que una nave de Stalin todavía maravilloso es que estoy contando no lo puedo hacer si me as I más hay marcas que están

Voz 6 36:40 haciendo cosas chulas cómicos que incluso tu yo vi una historieta de azul por poner el ejemplo que está patrocinado dije que si no me había enterado bueno eso está muy bien

Voz 12 36:53 realmente una de las propuestas que me llegaron después de lo de verano fue el Twitter de España directamente que se puso el relato conmigo

Voz 5 37:00 es muy divertido ya digo maravilloso N'Diaye gratuita es maravilloso porque es difícil el primero dijeron fue bienvenido a Twitter que es una frase que dice les dije en la vida pensé que escucharía esto no le pones cara

Voz 12 37:10 Peter no sé si era una oficinistas

Voz 5 37:13 José Luis José Luis Prieto pero es verdad que es una oficina secreto del despacho Legal que diferente si no no pero la verdad que hay hay un protocolo para llegar a decir Mari sentido

Voz 0874 37:24 tengo un vendaje en la casi yo creo

Voz 5 37:26 esto es la cuenta número cuarenta que se hizo

Voz 0210 37:29 en España la primera una de una persona que no estuviese en Silicon Valley es la mía ha presentado la gala de diez años en Twitter en España y me han verificado hace una semana

Voz 4 37:39 mí me ha pagado una pasta brutal bueno presentar la gala pero no me han verificado cuando queja cuando me hackeado

Voz 12 37:45 sí

Voz 7 37:46 una vez que si no llegue a no llegué a hablar con ellos

Voz 6 37:51 no pude retomar el control de la cuenta de tal y cual y luego pero a los protocolos de

Voz 4 37:56 el alicatado de la reformaron por dentro sí sí sí o sea yo lo noto que contó a vista todo eso pero no hable con

Voz 12 38:03 no es imposible entonces qué pasó aquella visita si no pues nada que me me encargaron Un cuento de Navidad que es lo que has si lo que hizo estas navidades y bueno me lo contaba por lo que decías las marcas que grados fue ya un Un cuando patrocinado pero buscamos la manera de de de manera se iban en el escenario digamos de la historia pero pero pero

Voz 0874 38:20 yo mediaba ante una marca You o Twitter

Voz 12 38:23 es que claro lo lo que Twitter dijo mira creemos en Un cuento de Navidad nosotros la manera que hemos de de financiarlo es pues a través de marcas entonces ellos encargado de buscar la marca si yo aparte

Voz 0210 38:34 Manuel yo Gemma por lo que siempre además imagino que tú quieres hacer ficción tú es hacer una peli una serie algo así estando en un momento como éste en nadie te ha dicho yo lo vería súper natural que vamos a hacer una peli de paso Makaay de agua hay una una cosa de más tradicional el plan de la es has demostrado que eres capaz de crear algo que interese a muchísima gente básicamente esos en la industria del espectáculo

Voz 12 38:59 pues hay cosas pero no hablar de ellas hasta aquí puedo leer si si me han llegado propuesta si realmente bueno acabo de terminar escribe una novela que esto fue una de las cosas que que surgió a raíz de esto ahora estoy un momento de decir bueno habrá la continuación que es lo que que es no

Voz 0210 39:16 es una novela abre yo lo hablo porque que peinado que me ha dicho que se ganan poco y muy poco muy poco igual tu si tú vendes trece

Voz 0874 39:24 hasta no escribe Llum Barrera para decir que su historia empezaba en una playa de su pueblo que es Alcudia en mayor que portando un diez por ciento es lo que ghaneses suyo

Voz 5 39:32 bueno acuerdo excusas cualquier excusa que entonado

Voz 12 39:36 de verdad que cuando en cuando aquello empezó a crecer empecé a ver fotos de gente haciendo de estoy bien estoy en tu playa

Voz 5 39:41 estás necesitas ayuda conmigo tú has estado allí o no sí sí sí sí yo estuve allí no no sí sí mismo no sé si quieres

Voz 12 39:50 te iba como como siempre como dos pasos por delante de la historia de todos no es que yo me voy del hotel en la historia había ido donde antes que llegó a Madrid llevaba un día un día aquí

Voz 0210 40:00 yo pensaba mucho en que tú has mucho estoy esto no no no

Voz 12 40:02 no fue en directo todo se

Voz 0210 40:05 entre los los hilos no se pueden programar ta

Voz 5 40:08 Italia era era muy delicado esto porque claro cuando tienes a lo largo de tuitear es muy complejo

Voz 12 40:16 sí sí sí no era era abrir la aplicación de Twitter se me quedaba claro

Voz 0210 40:19 lo has dedicado desde dentro es un trabajo muy tensa que lo que lo escribió en un Word digamos y lo cortaba Si pegadas en yo también

Voz 5 40:27 no de hecho de hecho una una cosa que no sé

Voz 12 40:29 es una estupidez o que me plantee fue eso un móvil para para la historia claro por un lado para meter en un poco en personaje doctorado para también da como demostrar que en el fondo cualquiera puede historias sí

Voz 0210 40:43 estoy deseando que hagas algo tío de verdad es como un

Voz 4 40:45 es una peli un como algunas series de mucha gente como una peli no no no no no he disfrutado mucho

Voz 0210 40:51 las las cosas online y me gustaría ver más cosas de Manuel porque escama

Voz 4 40:54 es muy buen director yo he visto cosas son flipando entonces no entiendo no entiendo cómo te lo da y la enseñanza

Voz 0874 40:59 en este programa nos encantan los extremistas los viñetitas la gente que dibuja yo creo que siempre digo que es el único programa en el que hablamos de colores Panettone de manera un poco más habitual no claro pensar que si por ejemplo Cerra cierra el jueves cerrando porque es papel al fin y al cabo no cuánta gente tiene que buscarse una manera de sobrevivir cuánta gente que se dedica a pintar monas como como decís

Voz 12 41:19 eso es una locura o medio espero que dure mucho tiempo que no sobreviva a todos porque si es jueves da trabajo fácilmente pues yo que sea más de veinte dibujantes incluso más de treinta trabajo verdaderamente a ver yo cuando era pequeño mi objetivo era dibujan en el jueves porque veía que bueno el cómic era mi lo que me gusta contar historias decidí al principio contra la propia de la manera más fácil que tenía de hacerlo con estaba un un lápiz y un papel que veía que si quería vivir en España el destinar el jueves porque quitando de pues eso que en contestaba en periódicos el único sitio es que no te te daría pena dejarlo no no no no no fue fácil no está fue una semana fue muy no se fue un cúmulo de emociones va bien de tradiciones igual precio

Voz 0874 42:06 en este sentimientos supongo que un poco

Voz 12 42:09 contradictorios porque si eso no no totalmente sí sí

Voz 0874 42:12 hay que hace Manel ahora pues cierto

Voz 12 42:13 sí pues Manel está publicando en el diario también está obligando anhelada allí en en Barcelona Si bueno proyectos suyos con con mi nuevo también bueno lo y lo siguiente tuyo qué podemos esperar pues lo siguiente de ser la novela justo lo que acabo de terminar el veinte de marzo con Planeta ir se llama sea malo otro Manuela neta el otro

Voz 6 42:35 no el planeta publican a Rubio sea pero eh Manuel

Voz 12 42:40 sí a verse titular otro Manuel si está protagonizada por un tío que se llama Manuel Bar tal que en verano contó una historia que se hizo viral y seis meses después lo empiezan a pasar cosas raras pero esta vez de verdad pero ya no es tal suerte con todo lo que venga muchas gracias con un abrazo

Voz 0874 42:56 compañeros Quique Peinado Antonio Castelo David Navarro

Voz 12 42:59 adiós a vivir que son dos días