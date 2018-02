Conocemos el Madrid de Lorenzo Caprile

Voz 1751 00:00 hoy vamos a conocer el mapa de Madrid de alguien que está atravesando momento profesional dulce este lunes lo verán en Prime Time porque se estrena como jurado en el programa Maestros de la costura en Televisión Española ha cumplido las bodas de plata de en el mundo de la moda lleva en este negocio la mitad de su vida esta semana es especial para él porque en Málaga ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Voz 2 00:32 Don Lorenzo Caprile modista

Voz 1307 00:46 Lorenzo Caprile qué tal muy buenos días buenos días

Voz 1751 00:49 escuchando estos aplausos yo me imagino que uno ve pasar la mitad subida ahí no XXV años en ese instante el reconocimiento a toda tu carrera bueno es que es que es un poquito más de la mitad de mi vida a veinticinco años con mi propio tal

Voz 1307 01:02 oye pero en en el trapo como digo yo en la moda enredando XXXV que que tengo cincuenta el Island vivirla

Voz 1751 01:14 que se pasó por la cabeza cuando escuchas de tu nombre esta misma semana en Málaga que se te pasa

Voz 1307 01:20 pues muchas cosas eché mucho de menos a mi padre a mis abuelos los que falta Ny te han ayudado a a estar hoy aquí no hay bueno pues recuerdas también a todas tus clientas a Alan

Voz 1751 01:40 han salido contentas y a las que tan es que no ha salido contenta del taller

Voz 1307 01:44 tenemos todos que somos seres humanos y luego agradecí mucho a al ministro y a su equipo que que que se refiriera a mí como han oído todos con la palabra modista que es un término maravilloso eso en el que tú siempre insiste en que es la palabra que define perfectamente nuestro oficio en nuestra profesión está perfectamente reflejado en el diccionario de la Real Academia en la lengua

Voz 1751 02:15 la española que todavía es real y todavía sin española hasta cuando no lo sabemos

Voz 3 02:20 oye Ander Herrera le Torreal y España hablando de reales

Voz 1751 02:23 con la presencia del Rey y la Reina Letizia con la que te has reencontrado a la que has vestido

Voz 1307 02:28 en una ocasión ha montado mucho bombo con esta reencuentro entre comillas no era tal reencuentros no no acto oficial el premio no me lo daban sólo a mí distinguían también a otras veinte personalidades del mundo de El arte de la cultura era un acto protocolario así es que no hay no hay más no ha querido habéis querido a la prensa montar una noticia donde no la hay

Voz 1751 02:55 claro nosotros siempre te quedan culpa de toda muy agradable por supuesto por su puesto nosotros tenemos la culpa al Pardo volverás a ver a la Reina Letizia con más frecuencia a partir de ahora te lo pregunto no lo sé no depende

Voz 1307 03:08 a mí

Voz 4 03:11 no no lo sé ahora otra pregunta

Voz 1751 03:13 el que ha sido más difícil en estos veinticinco años en el mundo de la moda mantenerse o guardar la inscripción que es lo que estás haciendo ahora mismo

Voz 1307 03:20 las dos cosas las dos cosas es difícil es difícil mantenerse es muy difícil pero

Voz 1751 03:27 morderse la lengua es muy doloroso hay unas veces que cuesta más que otro

Voz 5 03:33 eh bueno

Voz 1751 03:36 vamos a cambio tienes Mc eran programas sobre Madrid Exactamente eres madrileño de raíces Italia mi amigo Jorge Javier que es mucho más discreto que tú tú eres madrileño de raíces italianas tu madre Paola la que has citado fue tu inspiración he leído que fue su elegancia la que inspiró tu vocación

Voz 1307 03:53 de ahí la isla y la elegancia también de su madre de mi abuela IA de en castellano habla de que es un nombre precioso hay bueno pues también él el el tener cuatro hermanas es un matriarcado los a engañar

Voz 1751 04:12 bueno tu hermano Pascual que fue quién quién abrió la abrió camino porque él quiso ser fotógrafo

Voz 1307 04:16 jo aquí diez años antes que yo y ahí sí que sí montón poco de melodrama familiar padres sin hablarle en fin ya cuando llegué yo diez años después y dije quiero dedicarme a la moda quiero ser modista ETA les dijeron bueno pues pues pues qué le vamos a hacer pero hay mi padre nos dio a los dos Un consejo maravilla yo sé que puede sonar un poquito presuntuoso tenéis que ser primeras espadas porque si no sois primeras espadas la vida puede ser muy triste

Voz 7 04:58 es el primer tema que nos que nos traes a tu mapa de Madrid es de por qué te vas de Jeanette a que te recuerda

Voz 1307 05:03 pues me recuerda mi infancia porque yo creo que tengo la misma edad de Ana Torrent y hombre guardando las distancias pero me siento muy reflejado cuando vuelva a ver esa película pues una infancia en una familia pues de la lo mismo no quiero parecer presuntuoso pero es la verdad de la alta burguesía madrileña de la alta burguesía franquista no no me importa reconocerlo en nuestro edificio pone todo tiene arreglo en nuestro en nuestro

Voz 8 05:32 edificio vivía el terrible Don Carlo

Voz 1307 05:35 sí lo Alonso Vega que hubiera pues eso para que no lo sepan era el súper jefe de la policía de Franco que yo lo recuerdo con un señor muy mayor que nos daba caramelos en el ascensor recuerda a vosotros

Voz 1751 05:49 menos a otros otras la Guardia Civiles

Voz 1307 05:51 allí haciendo guardia noche iría y además vivíamos en en en en él en el ensanche de Madrid en aquella época en la calle Santiago Bernabéu que que más o menos es el barrio que utilizó Saura para esa localidad

Voz 9 06:07 oye caso que deja la que cansa debe jardín

Voz 1307 06:14 cuarta de legal era muy parecido al que se ve el apellido habla con lo cual pues pues me trae muchos recuerdos de aquella época

Voz 1751 06:22 esta canción que estamos escuchando el porque te vas Nos vamos a ir al año noventa y tres

Voz 7 06:27 barrio Salamanca taller en Claudio Coello cómo recuerdas eso

Voz 1307 06:32 pues lo recuerdo con mucha ilusión con esa energía de la juventud con esa inconsciencia pues eso de cuando uno es joven y no tiene miedo de nada y no piensa en el mañana Hay Whitney lo que dicen ahora los Javi no pues lo hacen lo hacemos y ya veremos pues eso

Voz 1751 06:51 está cumpliendo años pero bueno hacerlo

Voz 1307 06:57 bueno pues todo salió rodado y yo creo que cuando uno sigue su pasión y lo que le manda el corazón y no hace con con con verdad y con poniendo toda la carne en el asador de la vida pues pues no mira te responde a mí pues pues pues me ha respondido

Voz 1751 07:17 de los noventa participa activamente como figurinista en el teatro

Voz 1307 07:20 no yo debuté como figurinista de primera intenté en el cine porque mi primera experiencia importante como figurinista fue con Manolo Iborra con una captación de La Dama Boba que protagonizó Silvia Abascal pues la típica película premiaron un montón con el a mí me así vía a las Montón esta película como de culto pero que luego pues pasan sin pena que Hesperia que eso es muy habitual en el cine español y ahí me di cuenta que no podía compaginar el cine con el talle imperio como ya tenía algo sanitos pues seguir echando anzuelos el primero que lo picó fue Eduardo Vasco sí que en ese momento era director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y fue amor a primera vista ahí desde entonces desde el dos mil seis que debuté con él en Almagro con un con un Don Gil de las calzas verdes que que lo digo con todo orgullo ha hecho historia porque es un montaje cuatro historia pues desde dos mil seis hasta ahora que estrena vamos un un ya un caballero de Olmedo en en el teatro de la Comedia pues pues fíjate doce años trabajando juntos Ny ir viviendo la aventura de vestir el teatro que es que es una aventura maravillosa me apasionante en cómo es esto de querer ser un a ver yo quiero saber esto el de que bueno un hotel en un te Liga que lo citas tú pues Fago publicidad en un hotel de la cadena NH no voy a decir cuál gracias donde me tratan en Madrid por puesto esto en Varea vas muy castizo en donde me tratan pues como a un príncipe

Voz 1751 09:01 pero el tú pagas el hotel como un alquiler como es o pagas la semana o no no no

Voz 1307 09:07 al mes tras mes un acuerdo con los Super jefes que me tratan fenomenal pues desde aquí las gracias a o Rovira que me trata estupendamente y si todo eso muy bien pero como uno acaba viviendo en un hotel pues te has aunque sí tengo un piso que como lo tengo alquilado por con ese alquiler me pago mi hotel pues porque yo tengo una vida practicamente Mi vida está en el taller cuando no estoy en el taller pues

Voz 5 09:36 bien del bolso como digo yo no estaba

Voz 1307 09:38 estar en la calle con los amigos ayer CNI una cena que la clase

Voz 1751 09:44 hombre está bajo también a la que yo quiero mucho hombre a Juanmi

Voz 1307 09:50 el madrileño de raya con lo cual me fui a casa en un hotel

Voz 1751 09:56 ya poco Chanel midia también lo sé lo sé pero ella ella fue una noche estuvo treinta y cuatro años y tú vas camino

Voz 1307 10:02 de ocho años viviendo tras más y Tomás y lo mismo yo también no fútbol por unos días porque estaba reformando mi casa Hay la casa se reformó la alquiler ella me quedo

Voz 7 10:14 y ahora en esa casa en la que tú no habitan no vives lo que hay son Lino tienes libros ahí en esa que no libro

Voz 1307 10:22 si mis cosas las tengo en un almacén un poquito Diógenes dijo técnica andamos aquí me importa pues mira he seleccionado a quién le importa poco

Voz 10 10:42 que ahora está muy de moda reivindicar

Voz 1307 10:46 a mí me reparte Outlaw la palabra gay porque no es que por porque si por también importa decir que esté con todo el orgullo nunca mejor dicho mira aquí tengo mi cicatriz en las Luzhkov sin ningún complejo pero bueno parece que sí dice eso es como más más más cool por usar otra palabra igual era una canción cantó desde el principio en las primerísima en manifestaciones del Orgullo cuando éramos cuatro gatos sinceramente no que se lo pregunten Alfonso Llopart gran gran amigo mio

Voz 11 11:24 ahí sí que

Voz 1307 11:27 sí que sí que iba en esos primeros años noventa cuando regresé a Madrid era como una especie de excitación y te cambia va a ser un portal y ya hoy nace en una foto en la portada de ABC se va a enterar todo en alguno como pasaba nunca nada y además el recorrido inicial que era maravilloso cuando no vamos a sol y era momentos muy bonitos ahora lo de ahora está fenomenal y me alegro que como ha cambiado esta ciudad como cambiar el sueca como cambiar han cambiado Chueca pero bueno pues yo ya no es es otra cosa ya no es lo que vivimos

Voz 1751 12:04 en ese momento y nunca será igual Carmen Martín Gaite te enseño dejar por escrito las vivencias que es esto tengo entendido que escribes cada día no cada día

Voz 1307 12:12 me gustaría escribir cada día escribo cuando puedo pero sí tengo mucha libreta no muchos diarios pues sí claro

Voz 1751 12:22 John es idea dibujos muchos colas porque ella

Voz 1307 12:24 ahora mucha desde que escribes eso pues de cosas pues es escribiré de ha venido aquí

Voz 1751 12:31 no se te ocurra ponerme a poner más policías que realmente

Voz 1307 12:35 sí

Voz 1751 12:36 por favor interés hoy a modo de diario even programa este programa

Voz 1307 12:41 he hecho un poco existe hoy la prueba sí ha sido eh

Voz 1751 12:44 ah bueno claro ahora hablaremos del del programa de televisión que se estrena este lunes se estrena pasado mañana maestros de la costura en el que tú estás allí qué tipo de programa de moda es es muy diferente a nosotros que estamos viendo entre no brama de moda

Voz 1307 12:59 yo esto siempre lo ven dejar claro incluso con mis compañeros con María con Palomo a ver si que no olvidemos que el programa se llama maestros de la costura no se llama maestros de la moda es un pequeño matiz que conviene hacer hincapié en él como maestros de la costura pues es un programa de costura con con pruebas muy técnicas Preval de sobretodo en las que los participantes los aprendices porque realmente hemos montado un taller maravilloso donde ellos son nuestros aprendices tienen que demostrar sus habilidades con este oficio maravilloso que es coser la moda por supuesto necesita de la costura porque no hay gente que costaba bueno el vestido no crecen en los árboles pero hay un componente moda importantísimo con grandes personajes grandes protagonistas de la moda nacional firmas maravillosas que nos han acogido en todo en nuestro recorrido pero es un programa de costura Nos fashionistas de otra palabra inglés Influenza es influencia es vital pues

Voz 8 14:06 que no que no sé es libre de decir vamos a descubrir ahí

Voz 1751 14:11 la tendencia hay tal porque tiene un programa de costura y además muy divertido y muy apasionante que presente la postura es divertido Raquel Sánchez Silva a partir de del lunes y que la versión francesa tiene unas audiencias muy altas lo esperamos que

Voz 1307 14:26 antes era tan funciona fenomenal y también en Portugal

Voz 1751 14:29 oye vamos a terminar este recorrido por Madrid en la basílica de

Voz 1307 14:32 Jesús de Medinaceli que es uno de los sitios que hombre es que yo soy muy devoto de y del Jesús de Medinaceli del San Judas Tadeo hasta el vallado

Voz 7 14:41 siempre vas siempre hoy que ayer viernes estuviera allí pues

Voz 1751 14:46 empezando y pidiendo para que no saliera todo el programa porque con lo del estreno alto muy nervioso oye yo hubiera lo de Medinaceli que te han dado la medalla estrenan programa de tele vives en un hotel yo quiero ser como es que es muy milagros

Voz 7 15:00 voy a ir voy a ir porque esta es la última porque las has escogido o es porque esta zona de las momentos más

Voz 1307 15:12 creencia en los años ochenta en Madrid todo por hacer todo por descubrir salia monos emborrachado vamos parece gracias por haber venido esta gracias a vosotros porque ha sido