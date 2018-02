Conversación con Carlos, Lucas y Cristina. Su futuro depende de un examen, el temido MIR

Voz 0918 00:00 bueno pues a mi me gustaría medicina interno o cardiología función

Voz 1 00:06 el pues a mi me gustaría coger alguna de de Cirugía todavía no tengo claro así que bueno mejor no me cierro puertas ellos y bastante

Voz 2 00:18 pesimista en el aspecto yo oncología creo de momento no tengo bastante claro y en el caso de no conseguir las Pla el puesto que queréis para la especialidad con la que posiblemente había soñado desde que pensasteis en hacer medicina

Voz 3 00:32 yo creo que lo repetiría yo creo que hay gente que si no tienes muy clara una especialidad pues igual o sea los bonos tener muchas alternativas y no puedes hacer la primera que usted contento con la segunda también pero yo creo que sí tengo claro lo que quiero hacerlo repetiría

Voz 0918 00:47 yo creo en los planes B la verdad porque no estoy muy seguro de que lo que vaya elegir con veintitrés años vaya a ser lo único que me pueda gustar en la vida quiero creer eso digamos

Voz 2 00:57 la precariedad también forma parte del lenguaje la precariedad laboral

Voz 1 01:01 bueno la verdad es que dado da miedo da miedo esas expectativas pero bueno

Voz 3 01:05 esto es lo tenemos bastante presente porque con los médicos con los que estamos en el hospital eso se ve que no tienen buenos contratos muchos sedes acabar estamos con ellos y se les acaba el contrato al mes siguiente Shannon me

Voz 0918 01:17 realmente es un poco triste que después de seis años de carrera a un año de preparación y cuatro o cinco de residencia luego no tenga un futuro laboral tan asegurado como te pueda parecer antes de plantear la carrera o encontrarte con contratos de tres meses contratos sólo para hacer guardias sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que cada vez somos más estudiantes de Medicina que somos más opositores somos más mires hay la sanidad hizo es la misma

Voz 2 01:41 produce plazas entonces si es algo a tener en cuenta siempre hemos hablado de lo que cuesta preparar sumir cuánto cuesta Pepa asumir

Voz 1 01:48 la verdad es que las hay que son estaremos solos lo los precios alrededor de tres mil dieciséis meses de seguimiento de preparación y de estudio todo el mundo es lo podía paganismo el problema es que ahora esto se ha vuelto una necesidad porque a los es que van a poder competir son los que realmente están preparándose para ese examen

Voz 0918 02:15 no te lo puedes plantear Deacon no podía pagar este precio que puede parecer desorbitado voy a presentarme por mi cuenta ya entra el miedo de que estás compitiendo contra gente mejor preparada o o digamos preparada de forma más específica para este tipo de examen de cinco horas Hinault con lo que has aprendido en tu carrera

Voz 1 02:30 eh o sea la universidad que se damos por hecho que vais a probar qué es lo que os preocupa el día después a mí la verdad es que bueno es que es un poco político pero no me preocupa realmente el el futuro de la sanidad pública realmente no me preocupa ya no sólo por mí porque bueno yo la verdad es que pues a lo mejor puedo optar por por irme a otro país por el probador a hablar otras lenguas y además tengo esa según acción pero es verdad que y me preocupa la precariedad de los médicos y que cada vez hay menos plazas y que a lo mejor el sistema no no ofrezca los cuidados que debe a la población ese vamos por ese motivo

Voz 0918 03:18 también me da bastante miedo y Kiko son situaciones que ha vivido durante las prácticas en el Hospital es que por el hecho de tener una carga asistencial tal Si tienes menos médicos tu si has tenido la misma población o incluso más entonces tienes que atender a treinta pacientes en una hora tienes que estar en urgencias viendo veinte camas eh evidentemente la atención de estos pacientes se está deteriorando y eso es lo que más les está afectando hoy no puedes tener el mismo trato no puedes comunicarles las noticias de la misma manera Iggy eso yo creo que es una de las cosas más importantes y lo que más miedo me dan en el futuro que es no tener el tiempo adecuado para dedicarle a cada paciente

Voz 3 03:55 para formar de porque como residente también es muy importante tener el tiempo de cada paciente para formación para poder atenderlo bien el día en que ya no tenga un adjunto al lado tuyo ya es lo más de lo mismo al final están todos desbordados y es verdad que eso preocupa elegir la plaza de lo que te guste en un sitio que que que sepas que vas a poder aprender y dedicar el tiempo que se merecen

Voz 1 04:18 sí sobre todo porque vamos los que estamos aquí creo que hemos elegido esta carrera porque nos gusta nada porque realmente es una progresión que nos gusta vemos que los los residentes lo los que están frescos Losada que acaban de salir de estudiar ya se supone que tienen que tener toda energía con mucho están muy quemados m en primer año a lo mejor ya se dice

Voz 2 04:41 me he metido en esto esto son entré en un examen nuestro futuro si un día cinco horas y veros si efectivamente

Voz 0918 04:51 bueno realmente tienes eh una salida permitida al baño que no puede ser realizada durante la primera ni durante la última hora del examen

Voz 2 05:01 pero esto vosotros sois médicos esto es a menudo sin ponerse de las

Voz 3 05:06 den te tienes que acostumbrar al final tampoco se al tiempo son muchas preguntas y es que son cinco horas que provechosas las cinco digo

Voz 4 05:12 entiendo lo que es estrictamente sano digamos