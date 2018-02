Especial primer pase de micros de la redacción de deportes de la SER en 'El Gallinero de Carrusel'

Voz 1 00:00 nota de voz en el seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve señora lo das Familia de Carrusel deportivo seis que saludar comienza tres al gallinero

Voz 2 00:13 el Kun saludar porque ya lo hizo con los que estuvo en el pase de micros según ahí gente de la Ser canta parecía hemos recibido muchísimas veces

Voz 3 00:26 canciones para participar en el concurso pero bien seleccionado cuatro les he pedido a los concursantes que se presenten ellos mismos y que nos digan cuál es el motivo la candidatura vamos a pecar en los vamos vamos a viajar hoy

Voz 1 00:38 perdona perdona

Voz 4 00:41 Pere mía desde dónde nos llega el siguiente candidato a ver a ver soy Xavi

Voz 5 00:46 sólo a través del Deportivo estará mi propuesta para con del gallinero ahí voy

Voz 6 00:54 eres fue como la luz del sol volcán mi tierra por donde pasas deja su huella

Voz 5 01:10 para por lo sí

Voz 7 01:21 hola me Melilla no

Voz 4 01:47 mientras lo primero pero bueno lo importante es participar hombre eso habría que verlo

Voz 8 01:58 es el ruido y amante siga un bosque digamos estimó llegó con una

Voz 4 02:03 Diego Parlón yo digo corre

Voz 1 02:06 también Xavi y además yo qué pasa en el norte notáis venga vamos

Voz 4 02:18 hablando de norte nos vamos al al norte y en este caso oye también aquí faltaría ya una voz femenina no alguna con

Voz 1 02:25 el Deportivo pero

Voz 4 02:28 muchas y muy buenas pues nos vamos hacia la región de deportes de Radio Vigo

Voz 0509 02:33 hola a todos soy Paul amores

Voz 4 02:35 lo voy en Carrusel del Celta de Vigo y esas Mi canción para el casting del gallinero podría decir podría titularse que va a ser mi peor tarde pero petición familiar si elegido Mi gran noche me voy yo nunca

Voz 2 02:49 me voy bueno siete

Voz 1 02:52 bueno en las venas

Voz 4 02:54 no es difícil para una mujer interpreta destacan

Voz 9 02:58 hoy es un día especial los saldré por la no en esta cuando el sol ya está SCO

Voz 7 03:12 podré cita pierda ahora

Voz 9 03:22 con un carro hoy bien hasta

Voz 10 03:27 qué misterio abra verde

Voz 5 03:30 sí pero vial

Voz 11 03:33 es por día

Voz 10 03:36 de nuevo hacia cien

Voz 2 03:42 claro un pelín mejor día

Voz 4 03:50 lo que hemos dicho adiós bien pero a través a unas mujeres más como

Voz 0509 03:55 Dani Garrido acaba de matar a si eso no no lo he matado dicho que correcto un minuto después dice bien dice que Paula un poco mejor que éste hizo bueno no tiene oido o tiene algo contra un aprobado

Voz 12 04:06 en fin un seis UCI

Voz 1 04:09 lo visto está este siete por esto es que la opinión pues ya te la vuestra que te das tu opinión y nombre no lo puede votar porque Juan

Voz 13 04:38 seis y Madrid gane yo le pongo en siete siete siete medio

Voz 1 04:43 cinco y seis dos

Voz 2 04:52 en otro de gravedad

Voz 1 04:54 los tenéis un problema y lo tienes tú no no no no yo no tengo ningún problema vosotros tenéis el problema de aquí conocéis a la gente sois unos bien quedas

Voz 2 05:06 tenía que decir no a alguien tenía diez

Voz 1 05:10 lugar otro pues yo siempre queda quedar

Voz 4 05:12 pero es que le hasta un punto

Voz 1 05:14 son muy contento que le dio un beso parece beso con esos muros

Voz 4 05:24 le tengo que seguir porque ya muchas candidaturas y ahora me voy a la redacción también de deportes de Radio Oviedo

Voz 1 05:31 Sánchez que se llama habitualmente los vieron Carrusel

Voz 14 05:35 el motivo de este audio era para presentarme

Voz 1 05:38 eso de las mejores voces de quienes palos

Voz 4 05:41 Pablo Sánchez

Voz 15 05:43 hartas en el cajón Hiddink una es de amo

Voz 7 05:49 que este año karaokes nunca Un príncipe azul

Voz 15 05:54 por tu vida paso

Voz 0481 05:57 pues lo que no haya ella

Voz 15 06:01 a esas horas marchar frente al pie de Viso

Voz 13 06:06 en alguna de Melendi en la misma cuna de la prendieron Guardans en siempre

Voz 7 06:11 pobre

Voz 15 06:12 amigo de Pool Rinko

Voz 2 06:17 hasta ahora nada ha proclamado los votos hasta luego mañana DACA pena

Voz 1 06:34 pero bueno como velará durísimo Le hemos tiene que la base musical es peor así que vamos a claro ponerles un segundo apela a que venga pero yo quería cantar digo con la orquesta de gaitas del campo por detrás claro

Voz 1309 06:56 sí pero no ha puesto toda la Guardia de las cosa Laura me parece justo lo que dices vamos a buscar en un rato en la original

Voz 4 07:01 vale sí mejor luego a Capello y saltamos al cuarto

Voz 1309 07:04 por el momento sin calificar aunque en principio para Micheline cuatro pero bueno

Voz 1 07:07 cuatro

Voz 4 07:10 de acuerdo hemos dicho antes me preguntaba si había sonado ya algunos que cantaba en Carrusel entonces si te te he dicho si alguien ya ha salido en Carrusel que van a darme abren mal

Voz 1 07:21 haga porque esa tarde y entonces pues si abrimos Málaga

Voz 4 07:23 que parece que nuestro cuarto concursante mujer está en Málaga desde allí se quiere presentar atención Málaga abrimos micrófono adelante concursante presentes eh

Voz 16 07:34 muy buenas tardes soy Miguel Martín Talavera viendo el nivel que exige concurso en las últimas semanas me he tenido que dar un paso adelante y lanzarme Iturralde es un tío justo lo sé el tío sabe de lo que habla y por eso va a jugar bien

Voz 1 07:48 de haber nueva ahora la música vale

Voz 7 08:00 por la llamada espeta con la boca cuando contra claro

Voz 0509 08:15 sí

Voz 7 08:23 cuando nacen y lo labor tuvo un par de años no igual

Voz 2 08:32 no

Voz 7 08:36 entonces hecha bien muy nasal a ver ahora sueño con estar por encima de todo regular de tú falta le iba la vida

Voz 0509 08:53 el chófer que ahí basal

Voz 1 08:56 es que esto es que suba rueda todo el puerto ya me hallaba

Voz 7 09:00 ese es Rubén de oye sentido eh

Voz 2 09:18 bien

Voz 1 09:19 a ver

Voz 17 09:23 ah

Voz 4 09:26 está muy bien

Voz 1 09:28 tiene que ser más sentimiento eso sí sin demasiado incluso hay alguna variable

Voz 4 09:35 pero bueno aún cuatro cuadro

Voz 1 09:38 ah mira hombre pone mucho y quiero que se vea Talavera refleja una canción

Voz 2 09:43 lo veo en Lardero es lo que lo que viene de ganar Talavera eh

Voz 1 09:47 lo tengo a mi lado yo creo que me he levantado afecto gaseosa subió ha subido pero hay que ganar por ahora Ana Paula por roja directa para darle

Voz 0509 10:05 aparte de la canción

Voz 1 10:07 vale vale

Voz 4 10:12 lleva utilizándose no se preocupe si te queda grabado y lo mal que lo será le tiran sonando recuerdo perfectamente y lo teníamos que dar una una oportunidad hasta Pablo Sánchez

Voz 1 10:22 venga que lo envió a capella

Voz 4 10:25 sí vamos a escuchar a Capello que no desentona nada escuchemos ahí vamos

Voz 15 10:29 cartas en el cajón ni ninguna es de al menos dos mucho mejor un príncipe azul por tu vida paso son duras

Voz 7 10:44 a eso

Voz 15 10:48 me siento mentón

Voz 18 10:52 en su disco que da buena notas sin descanso

Voz 15 10:56 la música

Voz 0509 10:59 te podrás son

Voz 7 11:02 no olvida

Voz 15 11:08 es que tú oscura habitación

Voz 2 11:13 ha sido primer impulso

Voz 0509 11:18 no hay problema que no sabe el equipo de Carrusel y que lo voy a compartir tiene un perdona problema sólo eh yo si esto va de media yo le voy a bajar mucho la media vale sí porque sí

Voz 4 11:27 este de Gijón no porque le juzgo si yo soy

Voz 0481 11:29 este caso hoy circunstancialmente jura de su canción el domingo pasado no me reconoció falló lo dije oye perdona la cabina de Carrusel donde no has dijo tu local o nacional

Voz 1 11:41 y no sólo por el bien

Voz 8 11:44 hombre yo voy a darle

Voz 1 11:47 sí sí te diré llega un tres del momento

Voz 8 11:56 si vemos a Pablo Barrera verdad es verdad

Voz 4 12:00 y voy a poner un broche final a la ficción

Voz 0481 12:03 eso quiere decir ya está siendo partidario aquí quiere decir que es la mejor de las

Voz 4 12:06 el broche final noche final porque la última opinión para que veáis la calidad del conjunto de que hay gente que nos sigue esta mañana nuestros compañeros de Operación Triunfo Raúl Nerea Agoney Cepeda y Roy Chan mandado un saludo

Voz 1 12:21 así no vale vale

Voz 7 12:26 Cepeda de acatamiento de veto a mí cada vez vale

Voz 12 12:36 sabe cuáles son ya

Voz 17 12:45 a mí

Voz 1 12:47 emoción

Voz 2 12:57 tú era muy David vale yo muy de Chenoa entonces

Voz 1 13:01 no no llega abierto y Pablo sin miedo de la reacción

Voz 4 13:06 cadena SER estamos recibiendo todavía más candidaturas han entrado salpicado Paula Sánchez apunta la verdad que sí que las hay conserva pero hasta ahí las siete

Voz 0509 13:16 cantarle Pablo de bromas aparte sería injusto no darle una buena puntuación por lo bien que yo tengo una pregunta sí

Voz 0481 13:25 decantar la gente de la calle de vez en cuando la semana que viene por ejemplo cometer alguna

Voz 1 13:29 se llama siempre hemos tenido motivos calle con la gente que se cambia

Voz 4 13:34 de momento ya anuncian candidaturas de para la semana que viene de Radio Bilbao de Radio Sevilla de Radio Madrid

Voz 8 13:40 bueno yo yo once g4 Cubillas de Radio Madrid vulnera de acercarnos a la calle no lo veo pero bueno si ahí lo hacemos voy voy a voy a decir algo públicamente que jamás pensé que diría por primera vez estoy de acuerdo con mi amigo Iturralde hermano de sangre pagaron Laura no está currando nada por aquí

Voz 1 14:00 a la creatividad y los arabescos el que entretener a la gente con sendos aburro somos nosotros días la lira buena a primeras horas en la verdad

Voz 1704 14:13 eh aquí tenía el acto adelanta un adelanto de la Un pequeño adelante mi primera frase para el director de Carrusel es cuando ha dejado de tener sexo

Voz 1 14:19 en el gallinero Laura ahí estamos si dejamos la pregunta a la le toca ya que Rudy vamos a hablar mucho de de San Valentín entre cuatro y hablar de lo que pasa en el mundo ven claro que si yo te contara aparte de

Voz 0481 14:37 Madrid PSG no le San Valentín qué bonito es el amor es por qué porque lo dicen los anuncios de la tele y si no eres un desalmado eso es como no querer en tu equipo a Isco ves por eso Zidane quiera para siempre Alonso ha dicho amor es para siempre pero centrémonos existen diversas teorías que otorgan el al catorce de febrero el origen del día de los enamorados por ejemplo en los países nórdicos es durante estas fechas cuando se empareja los pájaros de ahí que perdió severa como un símbolo de la muy bonito eh hemos montado una fiesta del Foyer agarrones tanto ya en la antigua Roma te quito había una fiesta pagana dedicada a la fertilidad además llamada Lupe recalca fíjate qué voy percances que bonito nombre para un centro comercial El lo de Kaká

Voz 1 15:21 de televisores claro los donde ha quedado con la puerta Aledo

Voz 0481 15:24 lo peor calidad que durante todos los lácteos durante esta fiesta las mujeres esperaban a ser golpeadas con látigos hechos de piel de cabra su perro Ramón

Voz 1 15:33 a mí lo que me

Voz 0481 15:36 saben que así van a tener fertilidad por lo dicho

Voz 1 15:38 eh tú que tiene mucho que decir yo lo que he buscado y encontrado esto

Voz 0481 15:43 o sea que hemos superado los pájaros e cómo lo vas a creer amor como un hecho de este una canción al suba otro imaginas mueran por azotar te con Un perro moja que bonita muy bonito pero bueno si bastaba un abrazo muy fuerte allí donde esté echando la siesta anime hombre bueno venga arriba lleva te vamos a ahí bueno son cosas alarde en el año ha sido la moneda bueno hacer llorar cuatrocientos noventa y seis el Papa Gelasio I

Voz 1 16:14 claro gracias a un Papa Ángela vamos a poder sean respeto que un hombre de pelota misma guapo e Gelasio cuatrocientos ochenta euros ahora vale vale vale perdón

Voz 0481 16:29 pues prohibiera la celebración de luz cálida e instauró el catorce febrero como el día de San Valentín

Voz 1 16:35 es Ramos al está

Voz 2 16:37 buenos días

Voz 1 16:40 el flores con lo que bueno que vale

Voz 0481 16:44 bueno pues este es el día que a todo el mundo le da igual pero que en todo el mundo dice que no lo celebra pero todo el mundo lo celebra a celebrar ese tíos y tías ojo eh porque siempre se dice buenas vistas la chica Llanos

Voz 1 16:57 ya pero los tíos regaló dos cosas no

Voz 0481 17:01 oro compramos regalamos cuando no te regala nada y yo Caribe vale que tan Valentín este osea que no te da igual pero si te daba igual no te da eso es como cuando vas al Carrefour no te gusta el queso besa la típica azafata con que eso se ha acabado de hacer casi de Chucky ya que eso

Voz 1 17:17 me gusta

Voz 0481 17:20 prueban caro también es el día internacional qué bonito esto de

Voz 1 17:24 Pagafanta cuando donde muchos y muchas quieren pasar el día especial con su San Valentín especial esa persona pasa de ellos como de la mierda desde que se has cumplo regalo lo de vuelvas por qué no te va a hacer caso no se paga caro

Voz 0481 17:45 a menos que sea un CD un DVD porque eso lo guardas y te sirven para presumir Mishima

Voz 1 17:52 ha agregado

Voz 8 17:53 sí

Voz 0481 17:54 a titulo española de este día es pensar que hay alguien que está peor que tú eso es muy bonito dijo hay gente que está al hablar de sí misa seguro que hay alguien que está peor que yo les ejemplo claro claro piensa la parejas que han roto este fin de semana pues tampoco está ya no se habla por por ejemplo Rajoy Bush Demonio les ha matado la distancia no hay no

Voz 1 18:15 con un aquí el otro allí aquí celebrando palentino

Voz 0481 18:19 de hecho en Facebook han puesto está actual es complicado

Voz 1 18:24 sólo añadir una cosa

Voz 0481 18:26 el PP es el partido más puro de San Valentín o lo digo en serio que hay en su logo un pájaro de la pregunta sería

Voz 8 18:31 la niña que Urrutia bueno aquí hay Peña que odia San Valentín ya hay gente

Voz 0481 18:38 porque le encanta aprendí es el caso de Antón Meana debo ser

Voz 0509 18:40 no es momento lo tome

Voz 1 18:43 sí

Voz 19 18:44 qué hacen sus datos de febrero su miércoles SUR amigo de violetas

Voz 8 18:47 en el que estoy vestirlo

Voz 19 18:49 es previsible obvia hay San Valentín o al menos lo critica

Voz 8 18:53 Kayes yo sí o no veis como algo hortera si podemos estar por eso corren toda esa prisma de julio casposo

Voz 0509 19:03 sí eso es que no necesito ni hablar porque todo lo va diciendo Garrido me encanta estamos en este momento de la vida en el que el amor es hortera la buena educación escasa para fíjate empieza a ser Pacheco

Voz 1 19:19 tan aparente de Paco Jémez en la tele alababa el amor a la BBC que School Ángel no te adolescente pero yo lo que estoy diciendo

Voz 0509 19:30 o sea hay que ser anti San Valentín te puede no gustar te puede generar algún tipo de duda pero de ahí a ese odio que mirar por encima del hombro al que le haga ilusión regalar una caja de bombones o regalar un corazón no es que no tienen nada malo la artista pero esta no es mala entonces no hay que crear este ambiente de que San Valentín es una cosa hortera que solamente Le gusta a cuatro pero por qué por qué por qué no se puede regalar amor qué tiene de malo es que no es su típica frase

Voz 20 20:07 qué te dicen esto lo inventó el Corte Inglés primero si lo hubiere Metronorte inglés qué tendría de malo si todo lo que en ventas bueno

Voz 2 20:15 esta verdad

Voz 0509 20:16 no estás pasito a alguna frase de desprecio del día de la madre el Día del Padre Nuestro el porqué

Voz 20 20:26 pic vale y que si lo hubiera hecho no tendrían nada de malo pero por qué ese desprecio a hablar del día de San Valentín lo digo yo que soy un romántico auténtico romántico que Amis cinco seis meses

Voz 0509 20:36 ya de noviazgo inicial cuenta cuenta estábamos en la casa donde ya compartía piso con sus amigas y Lucía al rato es increíble es de estar en su casa viendo la tele me parece increíble que llevemos ya un par de horas viendo la tele

Voz 1 20:51 más que ha ido a la peluquería no me has dicho nada

Voz 0509 20:55 yo que soy el último gentleman rollo yo qué sé Álvaro Muñoz ahí Carlo Ancelotti y Arturo Fernández

Voz 1 21:05 Fran Rivera gente de verdad la gente sí

Voz 18 21:10 digo te prometo que estaba a punto de decirte lo bien que acordó el velo y la respuesta es verdad me puesto extensiones

Voz 1 21:21 sí que te fuiste expresó Don Rentería no suena el teléfono y la música

Voz 0509 21:30 no yo creo pero por ejemplo esto que es uno de fondo qué tiene de malo Iñaki Urrutia y luego tiene

Voz 1 21:38 car Alex Ubago es que una palada de Alex Ubago genera esta Rin Tin Tin estas risas porque vamos a la que llega al corazón de cuché pero no ha dado los nuevos del hay que apoyar a la gente Palma ahora en este momento y luego se nos llena la boca

Voz 0509 22:03 toda la semana

Voz 1 22:04 sin respeto no hay juego en esta campaña de aquí te espero no

Voz 0509 22:08 estamos a la gente que que que aplaude pues yo que sepa hacerte el miércoles que viene en vez de viendo el fútbol que es algo mucho más vulgar ponte el diario As Pontes Gastón Hatcher esto Hatcher no falla nunca no las tiene malas no es actor no te falla bueno falla a Marte no

Voz 1 22:28 sí sí sí

Voz 0509 22:32 nuevo Garrudo dejó tirada de que lo que el problema es que como yo hay mucha gente pero que por vuestra culpa no lo dicen

Voz 1 22:44 por todo ello que dan las redes oye a la gente mandar

Voz 21 22:48 Valentín la gente quiere quererse te pregunto si no tuviera que trabajar en el miércoles tú cambiarias el partido de Champions por haber cincuenta sombras de Grey por ejemplo por supuesto sueca por supuesto

Voz 1 22:58 porque Bernadó darle culto prisión por lo por tú me he encontrado siempre a ti te gusta más que te azote mucho más Jordi Guillot

Voz 0509 23:08 el seis tres seis tres seis tres seis cero pero por favor me dirijo a ti que estás haciendo carrusel en el coche grande a solas tengas miedo

Voz 4 23:17 cuenta manda el mensaje somos mucho

Voz 1 23:20 a cuidarlo alto Usero al es tu nombre no nota tu nombre a nada pero luego la gente llama a para participar en

Voz 0509 23:32 en el programa de Laura en esto de la canción

Voz 1 23:35 de enero a solas con la llamada y cantan canciones bonitas a la gente de la que va a aclarar el la mejor el amor está de moda por mucho que no queráis pregunta Jordi Martí saltamos otro

Voz 5 23:47 estamos tuvo que ser Pacheco

Voz 0509 23:49 no es que es un término que yo no termino de de entender pero que aquí la gente moderna de la redacción los Ales pero no lo hice con caspa Pacheco rancio sí sí sí son palabra el propio si además se puede está como debe ser ahora de los millennials según la RAE el Torío Inter eso

Voz 5 24:09 no será una emisora ser Pacheco

Voz 1 24:13 se da miedo reportero dais miedo puede ser para ahora

Voz 0509 24:23 están de moda los Javis que también habla mucho de del amor y sólo se llame problema salir a dar un paso al frente no dejes intimidar por Garrido y esta gente fría que todos lo tradicional les molesta fría y calculadora si no y peligrosa así y sobre todo eso semana tras semana sacamos un tema bueno

Voz 1 24:40 esta pregunta a toda la vida

Voz 0509 24:43 si no sois menos porque les guste San Valentín

Voz 4 24:46 también es verdad que me parece también tampoco sé que has tenido valentía Antón

Voz 1 24:53 lo otro no termino

Voz 0509 24:55 Mino terrenos porque estoy pagando mucho con Garrido sí pero si para la mayor a punto ya desde el gallinero son los Especialistas secundarios ellos lo evitan sólo hoy en buena música un buen cine Travis mira buenas no se porque pero desde esa Guardiola

Voz 1 25:13 bueno al me avergüenza que sea

Voz 0509 25:15 así aunque el soplo

Voz 1 25:18 pueden escoger

Voz 4 25:23 me habéis dicho que no que no hago nada en la sección que no

Voz 1 25:26 es verdad

Voz 4 25:28 para intentar conseguir cosas durante la sección por ejemplo se me ocurre no

Voz 0509 25:32 si en este día que hablas de los enamorados

Voz 4 25:35 ya verás como si por algo se hubiera

Voz 0509 25:38 ese hombre la verdad es que estáis cansados los dos gobiernos

Voz 4 25:40 que conecta separado que es donetes bien Ponce bien los auriculares Lucía buenas tardes buenas tardes

Voz 2 25:47 pues la verdad completa

Voz 12 25:53 a tu marido

Voz 4 25:55 estaba haciendo una exposición del día de San Valentín y él quería enmendar un error que tú hace un tiempo en el cual pues no cedió ni cuenta de que había sido a la peluquería y encima te que nuestra sección extensiones no había dicho y Antón ha pedido esta llamada

Voz 0509 26:08 sí la verdad que esto no puede generar un problema porque no suele ser por Don Juan arriba y entrar en la radio pero nada que yo creo que con ocho años de retraso porque han sido ocho años que es un buen momento para pedir perdón años ocho años desde el momento en el que no me dijo nada recuerda cómo fue no si te cuento cómo fue bueno es que no tú en el sofá si junto a Lucía Si película la tele y no me di cuenta algo bueno sí algo este nivel me di cuenta

Voz 22 26:34 Lucía a través así era así está un poco despistado igual pues si te has quitado encima me case coger

Voz 0509 26:43 es una el flechazo surgió en el andén de pirámides camino del Calderón bonito una semifinal de Copa del Rey al claro

Voz 8 26:50 así la Flecha tú mítico

Voz 0509 26:53 Atlético Racing porque ellas del Rácing saltó la viste en el andén Nos conocíamos digamos de la vida de la Universidad al Colegio Mayor pero el el el paso al frente cuando dices tú lo vi yo si te pendiente con lo dicho en el andén de pirámides subiendo la escalera mecánica he ante el Atlético de Madrid

Voz 0481 27:10 de Lucía qué te dijo esa primera conversación

Voz 0509 27:12 no los onces

Voz 22 27:14 no no me dijo muchas cosas porque yo iba con mis padres veces solamente me saludó luego atacó

Voz 2 27:20 en este momento esto no se Roy arroba qué la cara de palo

Voz 4 27:38 mira te mandamos un beso muy fuerte yo simplemente nada téngase en cuenta que han hecho una exposición de que el día San Valentín se va a salir espero que seas la afortunada evidentemente siempre mujer que luego nos cuentes qué es lo que te ha regalado por San Valentín Anton

Voz 0509 27:52 muy bien muy bien a ver si son ustedes

Voz 2 27:55 ya

Voz 8 27:59 tú has calado Meana mensaje que han llevado ha dicho también polvo que es miércoles de ceniza bueno Jordi Martí no encuentra mejor forma de expresar el amor que

Voz 23 28:14 Flores pues me gustaría hacer en el carrusel un alegato a favor de las flores y de su vigencia para expresar el sentimiento de amor dice no es verdad que un lo con Foles no porque es verdad que es tu chasis penales bombones comentó perfumes relojes

Voz 5 28:31 la gastronomía de conciertos y cuyo Cambados pueden verdad terral un spa en un espacio al un Turrado de corto y los especialmente agradable yo quiero reivindicar la vigencia de la flor de la flor de la rosa roja de la horquilla es un regalo

Voz 1 28:53 dicho esto yo soy muy muy de tulipán por las mañanas ahí dentro claro porque me da bien

Voz 5 29:03 el varapalo pero el Poli no solo ante Irán

Voz 1 29:09 El Corte Inglés

Voz 5 29:16 lo regalo personal es un regalo cale enviar a casa no podéis enviar una colonia caso no puedes enviar

Voz 0509 29:23 me encanta el envío de la Ford

Voz 5 29:25 el amor a un hombre o a una mujer porque me dicen el gremio de floristas que también son ellas las que están en a mi me gusta que me regalen flores pues mira así que ya están esperando por lo tanto no no llueva Time to voy a regalar nada simplemente no oye te meten cuenta a las flores a los gremios a los Grizzlies de Florida a su cuidado a su cariño con que hacen el ramo no se trata de grandes cantidades de Ros las conocerlo con cariño para poder expresar el amor de ganado adelante las flores

Voz 1 29:56 están todos los premios que todos los oficio

Voz 5 29:58 yo sí señora la vigencia de la flor llamar para expresar nuestro amor sí

Voz 2 30:05 mire

Voz 1 30:07 es fantástico seguimos en el gallinero en el Ramón de Carranza desde las cuatro la tarde duela

Voz 1309 30:13 esto segundo contra tercero Cádiz Oviedo comenzó a Ignacio Labarga muy buena no está aval legal que mejor tal de las seis de la tarde después chino me voy no

Voz 2 30:21 hola muy buenas

Voz 1 30:24 a esta hora perdona David perdona

Voz 24 30:32 a nada ha empezado el partido Kadima es decir firmar debajo de todo lo que ha dicho el la última hora Antón Meana os cuento que ha arrancado hace un minuto al partido en El Molinón el Sporting que quiere seguir con su racha en casa después de una mala semana por perder con el Oviedo el Numancia por la primera victoria de dos mil dieciocho un minuto

Voz 1 30:50 Kohl en El Molinón Sporting cero meter al partido de las seis que es el que hay

Voz 1309 30:55 miedo y misma hora el Barça B Alcorcón toda la tarde el Almería Osasuna yeso que notaba David decaído por la derrota en el derbi por la gran actuación de Pablo

Voz 4 31:02 yo es buena dice David mándame algo si tiene tienes buen Ángel David poderoso animal apunta apuntando abrigos nos han levantado laboral entre Antón y sobre todo Lucía la verdad es que es que

Voz 2 31:13 David Davis con el y cantautor no cumpla momento plan que dicen no hay pero depresivos

Voz 4 31:24 ahora cuando Antón se ha comparado con Álvaro Muñoz

Voz 1 31:27 el escrito Kiko Narváez que casi para el coche empieza la carretera bajo mando un Audi A8 por no chocarse

Voz 2 31:33 a retocar le toca jabonsete

Voz 4 31:39 estoy ansiosa por ahí

Voz 1 31:42 L de amor

Voz 7 31:48 el sheriff tres cansaré

Voz 2 31:52 sí sí

Voz 1 31:55 estas el bote del amor y lo primero puso traer un regalo que estos importantes vamos estoy gorda esta esta eso Mararía se ve bien luego nos hemos traído el caso de los Minnesota Paqui Ramos cargo regalar cigarrillos lo vamos arreglar

Voz 25 32:15 arroba fin yardas guion bajo simplemente seis que seguir soñando siguen nos diga pero hay que seguirle en Twitter nazi es fácil más ideas del Mini cascos de los donde se olas

Voz 1 32:25 de hecho Lacko eh ella lo hicieron bien para Marco no me decían aquí que

Voz 8 32:32 adolece de los colores el Valladolid del Madrid

Voz 1 32:35 mucho Levin currado escuchar la frase

Voz 23 32:38 sí sí ya no sigues no sigas me sí

Voz 1 32:40 no decía que simplemente no repitió carece retirarlo ya ahí entre todos

Voz 8 32:51 Esquerra Twitter diciendo si paga tan bien regalito que te lleva por qué porque somos así de maravilloso

Voz 1 32:58 número uno de Estados Unidos

Voz 8 33:01 primero a mí Drake no me buscamos

Voz 1 33:05 a mí tampoco demasiado hoy trae buena pregunta pero por eso no vale me la tiras si se hace tan contento estoy muy preocupado así que esto es lo que está sonando ahora mismo número uno en Estados Unidos

Voz 26 33:20 bueno muy bien

Voz 1 33:22 toros de la NBA que lo raro que es canadiense no

Voz 8 33:28 hola mucho estuvo a y media enamorados os que hubo hay un lío llana con Rihanna pero

Voz 4 33:34 dio enamorado simbólica

Voz 1 33:36 como enamorado un rato taca ta ke viva bueno

Voz 5 33:51 ha provocado esta semana esta semana Drake apagó a todos los precios supermercado la compra te has enterado de eso no cuentan estabas pues en Miami esto un supermercado ya anunció que pagaría los productos de toda la gente que estuviera

Voz 1 34:05 en ese momento semanas guay pero no que había una cola de Copo dijo me deja escolar me se oye iba voy voy a hacer todo lo mejor de sí no eres un pequeño piso

Voz 8 34:23 llame hemos ganado los votos

Voz 1 34:25 noventa y uno ochenta y cinco con We was y me importa porque ha venido ahora ahora al Huesca otra vez a través pero ha vuelto hoy si vuelves Le Bron que hace tengo una camiseta indolora entrado

Voz 0509 34:46 la gente no sabe de lo que estoy hablando

Voz 1 34:49 si vea un veintiséis m

Voz 5 34:56 árbitros no voy a permitir esos grupitos que están intentando

Voz 1 35:00 la hacer es paralela señorita Laura señorito olvidarla cambia cambia pregunta de música

Voz 8 35:12 oye vamos a donde diciendo que tenemos un problema ahí yo lo voy a preguntar federal que el otro día le

Voz 1 35:18 criticaron mucho por las canciones a mí me pareció me encantó me encantó se quiso que tiene una famosa esta velocímetro vamos ver el homenaje a Prince con eso solo ya ya ya ya había inmoló a mí me muero

Voz 4 35:36 inmoló no aportó nada Calderón bien si la canción fui así el principio sí ahora a mi a mi amigo a mí me dio mucha final pobre que sirva hombre pero

Voz 1 35:53 después puso cara como de aquí lo que pasó

Voz 25 35:57 ves que pasó de Justin Timberlake que seguía cantando y el cabreo

Voz 2 36:02 ahora te ha pillado me gustó mucho

Voz 4 36:07 es por expuso que me llamó la atención de acusaciones como otras que tiene una condición física brutal los tíos y las tías sobre los vamos no

Voz 1 36:18 no no me llama la atención que esto otro Laura sí sí poco a poco como que poco Borrero nos hace en el mundo de la música hay una cosa que se llaman opiáceos pero la música de la radio doping no el comentario de Dani que esperado aquí derritió era Justin Timberlake en mitad de la atención ciudadana tras el cuatro sí la es practica deporte pues todavía no sabe más que malos Dady recuerda sí que siento director este programa por aquí que te vas a ver pregunta a ver a ver si lo sabemos todos

Voz 0509 37:00 claro porqué se ha suspendido el concierto

Voz 1 37:03 la Pantoja Miami no bingo allí en Puerto Rico

Voz 4 37:08 con dos Pantoja

Voz 1 37:10 por lo tanto que la compañía aérea le perdió la cara que no

Voz 4 37:22 me explico

Voz 0509 37:22 acción de setecientos dólares besado como loca

Voz 1 37:27 no estaba algo a tiros de la señora

Voz 2 37:35 mira caiga

Voz 7 37:45 Isabel es mejor que lo pregunto bueno

Voz 1 37:50 el gran fracasado como director por si suena así suena Isabel Pantoja se limita a ella no le ven vientos de Carlos Sainz pues vamos hay mucha gente que le gusta es verdad pero déjame que si estar con la famosa

Voz 8 38:15 datos de la suponemos que ciento tres millones no no ha batido récord curiosamente el partido un partidazo

Voz 1 38:21 sí pero os os acordáis que os conté

Voz 8 38:24 hay que eran al final los dos equipos que peor caen en América por un lado los prepotentes de los Patriots Por otro lado los macarras de los siglos les ha pasado factura ciento tres millones

Voz 4 38:35 el ciento diez por ejemplo lo que pasa es que son aún más al día siguiente nacional de hotel que la gente se reservó

Voz 1 38:42 bueno ahí pueden ver notado no pueden verlo todo o Amaya o en Pamplona

Voz 0509 38:49 claro

Voz 1 38:49 si es necesario

Voz 1704 38:52 decir a más a ciento tres ciento tres vamos a trámite si no que está haciendo

Voz 2 39:00 los niños me encanta

Voz 1 39:04 no todos lados se Vilches no pero sobre todo esto me me alguna vez

Voz 8 39:09 no yo no vayas no quiero descartó que la estoy viendo la de altres Carbon la nueva de español

Voz 1 39:15 cuál es me me he visto acaba de estrenar en esto

Voz 8 39:18 el carbón la historia un tío que lo resucitan doscientos cincuenta años cargo es Cristo no no no no resulta que en el en el futuro

Voz 1 39:27 la sinapsis es que lo tienes ahí sí

Voz 4 39:32 qué pasa no pero no has visto

Voz 1 39:35 no son algo de Carbon afuera de carbón pero sin acento bien porque si no nos aclaramos estando solicitaba al no

Voz 0509 39:48 sí

Voz 8 39:49 habrá una pero la historia es que en un futuro la gente no morirá puede morir pero no morirá

Voz 1 39:57 no como como Wally tiene genio pero pero cuando vuelves vuelves con otro cuerpo te vuelves con el tuyo pero entonces aquí estos son los de la isla de lo que estábamos buscando chicos no es poco y camisetas Olic guerra una pena añade a este una que peligro por la pregunta hoy doy por terminada bien el programa y con eso cómo puede ser eso eso es bueno lo el problema que todo el mundo dijo que era un chicle no era un una pastilla para al primero por eso el entró el gallito que estadio

Voz 2 40:50 hola buenas

Voz 1 40:53 yo sinceramente Dani no consigo el ritmo de los Javis oigo para tras aviso bueno tropas vuestra voz de la Pantoja nos salta otra por sexta semana de hecho cuando Jordi Martí cuánta qué falta de respeto en todo el Málaga Atlético de Madrid ahora con lo bien que estábamos aquí estoy pues cerramos el acta no

Voz 12 41:22 cerramos rápido e poníamos para empezar a a hora estamos ya digo al sprint que yo ya no es muy bueno porque si tenemos que poner un día para

Voz 1704 41:35 la decir que es el día de los enamorados el amor se demuestra todos los días

Voz 1 41:39 vale

Voz 1704 41:39 con respeto y me entero eso has tu pareja con respeto al prójimo esos el amor todos los días no un solo día luego lo que no puede ser lo que no puede ser es que tanto que estás defendiendo el amor Bush es una red social que es lo más frío y lo más patente que puede haber

Voz 2 42:02 no hubo nada que decir me quedaba rico lo desechó

Voz 1 42:05 bueno pues está por debajo del habla cuando decida trabajarse la sección de la pelota

Voz 1704 42:11 pues voy a recurrir a convenios de Ponseti yo creo que él está ahí que el informe es el traer una buena se claro pero él estarle metáis a Pantoja leer entre por me agolpan siempre se lo hacéis a caro a Jordi preciosa

Voz 1 42:29 bueno canal que yo diga porque me llevo días sin antes Manolo

Voz 1704 42:36 es decir no le puedo yo no le puedo yo Garneau yo creo que que Jordi hoy es el ganador el tema de las Flores bueno por por descarte no porque sólo hayan verdad

Voz 1 42:47 claro claro cosas luego la última Juan

Voz 0481 42:50 lo que sí has hecho una pequeña mención a Cincuenta sombras de Grey

Voz 1704 42:54 es verdad que no no no no no que gran daño ha hecho al ver SM Cincuenta sombras

Voz 1 42:59 vamos a ver no yo tampoco lo he entendido bien

Voz 4 43:08 mira Jordi no entiende nada absorbiendo yo le que no

Voz 1 43:11 quieren sale la puñetera cueva ya Montero oye tú mismo voz con el rockero el gallinero hasta la rato

Voz 1309 43:24 al Atlético de Madrid que también estoy medio ya los protagonistas Talavera justo sobre el terreno de juego

Voz 27 43:29 para el Atlético de Madrid para poner la pelota esencial del once del equipo de Simeone sexto

Voz 28 43:35 con Oblak en portería Vrsaljko y Filipe laterales Giménez Lucas en el centro de la zaga por delante van a jugar Gabi Saúl Víctor por la derecha con la izquierda ayer la delantera Antoine Griezmann y Diego Costa quien el

Voz 27 43:46 equipo de José González Éste es el once elegido justo

Voz 1 43:49 con dos cambios en el once con respecto a lo que Juan

Voz 29 43:52 con Las Palmas Roberto la portería Rosal en Lucerna dinero

Voz 21 43:54 Mikel rica Chory Castro Iturra Adrián Keko Hideki les Siri pues

Voz 27 43:59 el Con la pelota es da Vitolo es taco que estaba dos salas a punto de arrancar el partido esperando Sánchez Martínez para dar conformidad está hablando con el cuarto árbitro mira Zucchero Ravasi realizar va arrancar la tarde de fútbol en el Carrusel deportivo de las el Atlético de Madrid que aspira a dormidas punto del Barça a meter toda la presión del mundo al equipo chino Hu rival desde pitó el árbitro arrancó el partido en La Rosaleda mueve la primera pleno del Atlético de Madrid

Voz 1309 44:34 comentar eso te Carrusel Deportivo Gustavo López hola qué tal está

Voz 1 44:39 hola qué tal muy buenas bueno