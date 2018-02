El Paris Saint-Germain a través de la música y sus canciones

Voz 1 00:00 me ha pedido

Voz 2 00:02 Nos está sonando de Piaf porque

Voz 1 00:05 qué es lo que esperamos también al Cholo Simeone comenta

Voz 0458 00:07 eso de hablar del Paris Saint Germaine de de su versión de musical

Voz 2 00:10 ha dicho que la feeling porque nada está si logra así que todavía está la pareja ya abrimos con calidad y con calidad bueno pues que después no sabremos con habrá música parisina

Voz 0458 00:27 Oria como Llorente dos City por cierto una cosa importante cuando en toda la otra vez hablamos del City hace dos semanas en el City cuando la semana pasada hablamos del United para la música vinculadas United marcó el United ahora de momento a cuando el con empate a cero ya que va a hacer Edith Piaf por calidad no sirve si eh

Voz 3 00:45 son famosas de Paris hay esto como nos hemos encontrado después vamos bajando por lo menos pesados

Voz 0458 00:53 me di Piazza de sí siempre mola ver garantía de éxito

Voz 1905 00:56 claro te das cuenta que nosotros buscamos un sonido que era muy representativo de París pues pensábamos obviamente en ella lo que pasa es que digamos que no muy no fuimos capaces de enlazar la con no

Voz 3 01:09 nada de aquí faltaban dos palabra hay París faltaba pero bueno

Voz 2 01:14 no pero pero siempre nos quedará para hablar de más cosas no da para sí

Voz 3 01:20 a la segunda canción iba bajando

Voz 2 01:23 calidad sí vamos vamos son que canta y también está cantando lo hizo apoyándose Valle y también cantó el himno de la décima así que tiene contamos esto bueno Cansado

Voz 3 02:04 su vez famosa Bill explosivos voz hechos Boys esta es la canción que se canta ahí en la curva del París Saint Germain y en dos mil dos se sacaron todo el equipo Carlet

Voz 0458 02:15 para hacer la versión oficial Carlo Ancelotti que también ganó con el parece enorme nombre las ahora mejores pero pero estos futboleros

Voz 4 02:21 el británico hoy muy de Cali T

Voz 1905 02:25 ya lo que pasa es que también es verdad que esa canción como decía pues tan famoso ya se ha utilizado tanto en el fútbol que no sé yo creo lo esperaba era a mi me parece que un club pues no tiene que saca un disco digamos oficial que tengan un poco más de imaginación no que no tienen la canción

Voz 2 02:41 en la letra también Vito porque el Paquito Chocolatero

Voz 1905 02:44 pero bueno este olé olé Aller Javi Sanz semana piensa te lo un poco no

Voz 3 02:51 si el poeta a poco poco poeta eh y además en la canción la canta el Arsenal West Brom aquí en España muchos eh

Voz 1905 02:59 bueno pues también lo cantaba lo cantaba siempre la afición del Arsenal después la final de la Recopa con Marco no hay hay al al perdón lo cantaba la afición del todo para tampoco burlas de de las por aquel gol en ahí y cantaban siempre hay un fondo a la entrada del centro del campo un tremendo y eso me parece que es el mejor robot la historia del tornan no lo Marco nadie el tope pero bueno eh

Voz 3 03:25 no la gente para aplicarlas y luego seguimos y ahora haría todo vemos que lo que hemos encontrado era rehén aparte con y Edith Piaf que nos cantaba el hermano lo demás es así que banlieue y bueno empezamos con eh

Voz 5 03:40 a hacerlo con tu Pierce si te comisteis sí

Voz 0458 04:01 bueno ponerle nota como Filippo Ricci red para nosotros que no tenemos ni criminal inhiba canta mucho en los barrios parisinos salgo

Voz 3 04:08 sí sí sí sí es bueno está muy metidos y entra bastante el París hermana hemos hemos votado como diez canciones de raperos locales si yo conocía quizá uno o dos pero ahí son muy famosos que ya

Voz 2 04:21 la pera sí bueno esto

Voz 3 04:24 porque esto nos gustaba y también porque es el que tienen madre argentina

Voz 6 04:29 pero el eh bueno es

Voz 3 04:34 no nos ha gustado porque se queja del nuevo decirme que ha perdido el alma del estadio

Voz 6 04:40 yo ya no es lo que era muy bueno y con los nuevos dueños Si esto no sideral

Voz 1905 04:45 tampoco ramo siempre es crítico sí sí también también edad que eso es a lo que es recurrente no tanto esa canción como así en la siguiente también un poco de eso y yo creo que en eso en lo que encontramos un poco era esa pequeña contradicción no lo que lo que hay entre lo que digamos la masa social del paro lo que supone que se sería la masa social de Paris Saint Germain que se que se siente un poco digamos distanciado en lo que antes era su club con todo lo que cambiado esa canción a mí y a mí sinceramente sí que me gustaba detenido un toque toque a tuits de Inglaterra que se parecido es básicamente un tío que está narrando un poco el comienzo de su relación con enfado Isaacs manos que por ejemplo esa primera línea que escuchábamos hablo de que cuando tenía ocho años Ése fue al campo por primera vez con sus padres y que poco a poco se va alejando de eso hay un momento en que dice algo así como que hay un multimillonario que no respetan los derechos los derechos entiende que la gente normal no

Voz 3 05:40 bueno y vamos a ver la la siguiente qué es exactamente en ese sentido

Voz 7 05:46 con esta Vicioso Tallin semis hoy sin una y otra vez

Voz 3 06:01 ese tipo de cierres Tim falta es un poco el régimen piso al partido sonó el descanso en pasa al estadio boquense aquí lo que se les parque Morton es tallo ya no es lo que era ha muerto teníamos un alma ahora no la tenemos muy bueno se queja de lo que era el estadio que lo que es ahora

Voz 0458 06:23 mírame a caña no es verdad que ahora ganan más títulos pero que quizás ha perdido aquel aquel admite que tenían el ejemplo con Luis Suárez

Voz 1905 06:30 a este lo contempla esa canción es un lamento a eso hay una línea que a mi me parece que que es bueno no no diría que poética pero sí que es muy llamativo que dice éramos los reyes en el Parque de los Príncipes no teníamos Giner cracks pero sí que teníamos valores

Voz 0458 06:46 más lo necesita

Voz 2 06:50 sí sí sí

Voz 0458 06:52 es de momento empate a cero en ha marcado el equipo de Emery pero marcará durante estas acciones el Cholo Simeone en sala de prensa ganado cero uno en el Atlético de Madrid ganando justo

Voz 8 07:05 aquí de Talavera de la Cadena Ser una victoria importante esta decías tú fuera a seis puntos antes de que juegue el Barça no sé si tú no era muy de mirar hasta que que cinco fechas pero en cualquier caso imagino que eso da confianza de cara a lo que pueda pasar mañana no

Voz 0501 07:21 y sinceramente no miramos no arribó al seguimos en nuestro recorrido y nuestro camino para intentar mejorar unos número de la Liga pasada hay nada con humildad con tranquilidad sabiendo de que tenemos que jugar mejor sabiendo que hay cosas para para ser dar gran partido de Griezmann gran partido de Griezmann hay y bueno me voy con la con la sensación de que más allá de no haber jugado bien el equipo supo sostener un partido que no se jugó bien y eso no es fácil tampoco porque ganar cuando se juega no tanto bien es más importante que hay veces perder cuando se juega bien

Voz 2 08:01 qué tal Diego cosas por afectarle lo que estaba diciendo lo que decía

Voz 0458 08:04 el Cholo Simeone a Miguel Martín Talavera después del cero uno ese gol de Grima bueno de momento condenó al empate a cero

Voz 2 08:09 lo que sí tiene cabida lo hemos casi una hora Naima me para con el rabillo estar animando

Voz 9 08:15 a ver si soy bueno nos quedan dos canciones

Voz 3 08:17 no hay nada a ver si marca el parisiense menos vamos cola la siguiente no insiste para Iker

Voz 4 08:33 hola enhorabuena ver

Voz 2 08:54 son mucho más americano no hemos encontrado varias eh todo

Voz 3 09:02 bueno esto es sólo el gol de Ibra

Voz 6 09:04 ahí después sigue así con con el eslogan que tienen ellos sí sí sepáis como dicen ellos no es pero hay muy

Voz 1905 09:13 el presidente hay una hay una imagen que me gusta de esa canción que básicamente como acabáis de escuchar bueno y eso entra fantasea vende en Carrusel no que básicamente están narrando una jugada La jugada bueno el balón vale un equipo de otra vez no

Voz 2 09:26 en un momento en que evite que voy a

Voz 1905 09:29 también que la gente sólo puede hacer una cosa es que esa aplaudir como hacen los las pocas

Voz 4 09:36 déjeme que me gusta

Voz 3 09:42 bueno vamos cerrando con la más polémica o también a la amistad más polémica es la mejor

Voz 7 09:49 a motos

Voz 2 10:01 estábamos esto estoy produciendo está bueno

Voz 3 10:07 dice que dice que esto es la la canción seguidora Wallace BOC que debería ser equívoco tampoco en la porque bueno que tienen allí la como cómo hablan ellos

Voz 6 10:18 en la en la banlieue entre bueno es que los emigrantes si es los raperos

Voz 11 10:25 estaremos puesta no porque habla de París es bueno pero porque aparecen Kurosawa Karim Benzema en el vídeo y fue muy polémico rapero Benzema exacto bueno Bubba es súper fan del hermano muy amigo de vencer

Voz 6 10:39 ha ido muy bueno e momento polémico porque en el en el vídeo aparece drogas armas dinero edad bien bien

Voz 12 10:47 no es que normal es Esther fíjate fíjate seis polémico eh

Voz 1905 10:51 no se puede aceptar las armas también el dinero también pero vence llamar

Voz 2 10:58 sí que eso también me gusta que como legalicen al Madrid ahí te te vienes arriba si le

Voz 13 11:03 la tía todos de igual ganó lo viene a ver

Voz 1905 11:06 el Oviedo está jugando ahora mismo esto iba vamos estoy teniendo problemas con la lo verlo

Voz 2 11:10 mira

Voz 15 11:16 hay algo

Voz 16 11:21 bueno entre paso con el United basada en Paris Saint Germain tres de tres bien por Fidel fama buen control del brasileño dentro del área su gol al ritmo del rap le tocaba otra vez el City de Filippo Choice Zuroff pero dos increíble

Voz 2 11:43 oye el próximo día del Valladolid

Voz 3 11:48 pese a ver porque sinceramente entré aquí y mira digo a ver cuando juega el París

Voz 2 11:54 bueno equivocado de hora llegado una hora antes también me me guardé para nada no voy haciendo magia estos inmejorable el cual es patético podía vamos mal apostar arrimar a veces revotan móvil

Voz 12 12:11 pues es patético es que estamos hablando estamos hablando estamos hablando de Neymar que mete un gol cayendo seis errores malas un videojuego de Di María pero eso es el fútbol estamos

Voz 2 12:28 yo ello el gol para animar

Voz 12 12:32 sí de esos quinientos mejores goles seguro que no va a ser un bosque rescatar los tres momentos de Benito hoy es no va a ser

Voz 2 12:41 feliz de esto que hemos Pagés con esto es muy amigo de también con otro nota en bueno y me siempre con

Voz 12 12:51 yo estoy te voy a recomendar bueno te voy a recomendar un grupo francés muy bueno te gusta mucho la música el Chelsea Girls es

Voz 2 13:01 EFE voy a bueno se delirante de a llevaba

Voz 0458 13:07 Aznar en la eliminatoria si en ese año en Madrid aprovechando ya para cerrar el toca otra vez

Voz 1905 13:12 para ver casi imposible predecir con el madre no porque ten en cuenta que estamos hablando de a priori un equipo que está sufriendo pero siempre sabemos que que que la Champions muchas veces ha sido saludada salvavidas vidas no del del Madrid el año de la séptima por ejemplo que el Magny se clasificaba para la Champions del año siguiente pues

Voz 13 13:28 el año el año de la tarde

Voz 1905 13:30 la novena pues en liga doméstica pues el mapa tampoco gran cosa yo sigo pensando que el y atrás quizá no sea tan fuertes como como queramos ver yo lo veo esto sí que verdad que quizá veo un poquito más favorito al Faisán Simancas Madrid pero yo digo una cosa también nosotros Felipe iba al final no somos todos muy orgullosos nosotros nos vendemos cual qué club que quiere marcar un gol la semana que paguen más de un par de canciones

Voz 2 13:58 asegura de nuevo eh porque hay juega con la Sevilla ahí tenemos es bueno guapos hacer un hito al Sevilla hacerlo tan Un buen rollo

Voz 3 14:11 tú crees que va a pasar porque yo veo favorito el Madrid no sé si sigo viendo el favorito bueno el Madrid es un equipazo pero yo sigo pensando que bueno todo lo que está pasando muy mal en en la Liga o la Copa lo que sea pero yo sigo pensando que el Madrid es favorito clavadito

Voz 2 14:29 Nos quedamos conseguirlo para el partido de votar que de Filippo Ricci a tus pies una basado en la una de me la otra vez de Carrusel deportivo que podréis escuchar

