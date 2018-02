Miguelín: "Ahora toca centrarse en el Mundial"

Voz 1 00:00 celebrar hola Negrín qué tal muy buenas Eslovenia uno

Voz 0360 00:04 bueno entiendo que es un momento pues muy fastidiado para todos pero también hay que poner en valor hasta donde hemos llegado no alcanzar la final un partido muy muy intenso de cara a Miguel como lo cómo estáis

Voz 2 00:16 en el vestuario más no la verdad

Voz 1 00:19 lo que iría o no puedo como partidos como principio lo mío ha hecho que obtuvo así señor mercado gol hemos insistido como hemos seguido creciendo como te hago todo el mundo en metros teníamos para tener uno tres poco hemos por delante si no vamos a entrar a las dos y cuarto en la prueba de poco complicado no no porque no porque no tenga una falta oí no estuvo a su lado bueno está tacticismo como te he dicho esto yo creo que hemos hecho méritos para para ganar pero bueno si es deporte no porque igual les seguí a salir

Voz 0360 01:03 yo entiendo Miguel que tendrá también oportunidad de ver el partido no y tampoco es cuestión ahora de la verdad de hablar de los árbitros no pero estábamos comentando con Andreu Linares ha estado haciendo en los comentarios aquí en Carrusel deportivo que hay un momento en el que perfectamente no han podido señalizar a favor un doble penalti por dos acciones en una contra de de España que yo creo que al menos la segunda clarísimo en la primera es más discutible pero para mí también era falta hubiese sido un una acción de de doble penalti no sin embargo no han señalizado uno que era bastante dudoso no acción de Pío que que bueno mete un poco el cuerpo entiendo que igual ahora no hay mucha vuelta no pero me parece que es acción que al final ha sido el gol de la victoria para ellos pues así

Voz 3 01:39 yo valgo algún oso

Voz 1 01:41 bueno la la realidad en en esa jugada que el árbitro que lo ve no lo pita y lo pita que está pero vamos a arbitrar e se han equivocado no han señal cree que personas con gente que hemos tenido muchas ocasiones y no es verdad creo que durante todo torneo como general mucho pero hemos tenido la fortuna de cara a de presionar más de lo mismo porque tenía mucha durante todo el partido y yo por tierra cada vez claro y luego una carta que no pongamos por delante como si no analizaremos y como mal que ahora mismo no teníamos aquí bueno el título es como orgulloso de todos los compañeros son de la piel como he dicho anteriormente al final ese cuando no me que la que la que genera pues al final acabó notado vuelta de Portugal ese hombre no

Voz 4 02:43 la última y con el tiempo ya Miguelín pensando ya en el Mundial lo que tiene que hacer esta selección el último Mundial no fue bien en cuartos ahora hemos perdido la final que también está bien pero ya te tiene que estar puesta en ese torneo mundial no

Voz 1 02:55 se lo he dicho lo he dicho mitos no define a partir de vamos a trabajar para ponerse mundial o con la mejor condiciones y poder diputado yo creo que no mucho tiempo eran ya que la estamos dolido no lo he visto como he dicho anteriormente tendremos otra cosa pero cabecera al canal que los chicos han dejado que seguiremos trabajando para hablar de nuestra nuestra arriba