Lucas Vázquez: "A Benzema le veo bien, a mí es un delantero que me encanta"

nunca he o Garín lo veo muy bien yo creo que que hoy sí que es verdad que no tuvo esa suerte de cara a gol pero hizo un buen partido se asoció que lo espacios y bueno a mí me encanta Benzema y sí que es verdad que él del Bernabéu le le sin voy igual ahora yo creo que es el momento de estar todos juntos de remar en la misma dirección y y el miércoles el PSG pocas incluso incluso perdona incluso Cristiano ha dicho al al público que nueve silbar a no he puestos en el campo esa cosa notáis no sí claro nosotros no estamos sordos nosotros lo escuchamos Si y creemos que que no es el momento de hacer esas cosas porque porque bueno yo creo que ahora es cuando la comunión entre equipo y afición tiene que estar más más fuerte y por eso para para el partido el miércoles es importantísimo