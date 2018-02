Ricardinho: "Me he hecho un esguince fuerte, creo que no es nada alarmante"

Voz 1 00:00 hola Ricardinho qué tal buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades desde España e muchas gracias muchas gracias de verdad nos has hecho un poco la puñeta pero en el fondo nos alegramos mucho Portilla

Voz 2 00:12 ya lo sé no era un día yo creo que yo sé que soy muy patriotas como murió también pero que era muy duro para para todos nacional al que no no iba a ganar alguien iba a estar más Prince pero bueno nos ha tocado a nosotros estoy muy contento español ya ya tiene siete si no me equivoco se la primera es siempre queremos ganar pero bueno porque se ha tocado a nosotros queremos ocho lo cierto mis compañeros por la gente de España porque siempre me ha tratado muy bien me siempre en casa pero nos ha tocado a nosotros estoy muy feliz por mi país por mi pueblo son selecciones que son

Voz 3 00:48 ahora te pregunto por las sensaciones por cómo lo habéis celebrado pero cómo estás cómo tienes el tobillo porque nos hemos asustado al ver las imágenes eh

Voz 2 00:55 pues si es que lo primero que que no Fenar apuesta Pola juega así siempre muy fuerte y yo me caí por la ofensiva hacía ha hecho un esguince fuerte pero al principio estaba sintiendo todos Lorena Ciria pero no es nada creo que pues nada alarmante así podía hacer mucho hielo y bueno pero lo más importante disfrutar no al a la gente ahora iba a empezar a compararon foco lo que pasó con Cristiano y esas cosas pero no me importa mucho importa así que que Portugal ha hecho historia estamos muy contentos si hay que disfrutar

Voz 3 01:28 oye tampoco es nada malo que te comparen con Cristiano o no el fin y al cabo

Voz 2 01:32 sí pero nosotros somos equipo sala hay que hablar de Posada es que aumentar ahí valorar este de cómo somos y no intentar se o para que no conocemos

Voz 3 01:44 bueno cómo ha sido esa celebración te listo ya cuando recogió el trofeo y las medallas que ya te dolía un poco menos eh ahí has disfrutado

Voz 2 01:52 hombre yo realmente ya empecé a tomar cosas porque estaba vendiendo mucho mucho del tobillo pero en ese momento a disfrutes como te dije pues es disfrutar mañana los jugadores que tengo porque ellas está como los guardado ciento poquillo porque hoy es un día histórico no quiero perderme por nada ya me han dicho se quería hacer exactamente todo yo he dicho que nada porque es lo más importante fue el equipo mañana

Voz 4 02:15 el Ricardinho buenas noches hemos escuchado José Venancio

Voz 5 02:18 es decir que estaba feliz y satisfecho por tu victoria porque merecías haciéndolo así yo creo todo el fútbol sala nacional en España hoy está triste porque España no ha ganado pero ha ganado Ricardinho eso Toulon lo notas lo sientes el móvil te estaba echando humo ya

Voz 3 02:31 Ricardinho es portugués pero también es muy español joe

Voz 2 02:34 mira me están haciendo presión aquí para que no porque esté mal es la última mira primero me alegro muchísimo pues esas palabras porque viene de un gran entrenador entrenador ganador Dios sentía el respeto y cariño de todos los jugadores de todos los españoles que estoy aquí de los que me han escrito en Twitter por Portolas es subsanables porque al final yo juego hay intento valora el máximo también la Liga de de España que es la mejor liga del mundo pero que se vieron unas palabras así es algo increíble mucha gente decía que el foco sala me debido a título yo digo que no porque yo si te voto nulo al fútbol sala porque te salvas me ha dado todo pero usted muy feliz estoy muy orgulloso de mis compañeros por tocado merece este respecto los jugadores por todo ese es ser más valorados así que estamos muy contentos agradezco mucho al a Venancio de palabras muy bueno ahora sé que solía para ellos pero nosotros tenemos que también disfrutaron poco ese día porque es algo inédito vale

Voz 3 03:32 Ricardinho gobernado mucho a disfrutarlo un abrazo parte el a ver parece que nos alegramos de que no que no jode que teníamos que ganar España que íbamos con España que queríamos el octavo título y queremos el noveno luego hoy el décimo y que queremos ganar todo pero dentro de lo que cabe si uno pierde pues hombre alegra también por gente que que lleva mucho tiempo en España pues ya que hemos perdido pues nos alegramos

Voz 4 03:51 así nos quitamos los colores pensamos en el patrimonio mundial de Quito porque no quería ganar el partido al final es siempre un abrazo muy fuerte pero si bien en que no ganemos todo eh viene que no ganamos todo para que el resto de países

Voz 6 04:03 ahora lo nuestro que es lo venía fastidia algo ya verás cómo era el Mundial del año de hace