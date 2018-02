Roberto: "El gol de Griezmann ha sido una losa para el resto del partido"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches pues seguimos con el momento complicado eh

Voz 0476 00:03 bueno ahora que no está a la vuelta a la situación y me viene otro partido más que se nos escapa ahí no pudimos

Voz 1991 00:11 es que además cuando uno juega contra un equipo como es el Atlético de Madrid y en el segundo cuarenta de partido se pone cero uno es todo demasiado cuesta arriba ha sido una losa

Voz 0476 00:21 es verdad que es una jugada muy desafortunada y un rechace de un tiro se encuentra delante de mí bueno así la buena definición que haya podido hacer creo que que ha sido desafortunada para nosotros

Voz 1991 00:37 es quemar Roberto estáis en ese momento en el que sí puede pasar algo malo pasa eh sois la Lady

Voz 0476 00:41 totalmente yo no se lo creen mucho yo no lo creo que una siempre para que les pasen las cosas pero tampoco creo que hayamos hecho un hubiéramos hecho nada como para recibir ese chorro cuarenta

Voz 1991 00:54 yo creo que lo lo más positivo de todo es que a pesar de recibir un gol tan pronto el estar en casa en la situación en la que estáis que es el Atlético de Madrid por lo menos no lo ha perdido la cara al partido

Voz 0476 01:05 no son esas cosas que que tienen que te animan a afrontar los siguientes partidos no porque obviamente una vez ha terminado el partido e Hinault hemos conseguido puntos pues además de la situación que estamos valorar cómo hayan jugado el equipo tampoco nos consuela mucho no pero es cierto que quedan quince jornadas por delante y que es a eso a lo que nos tenemos que agarrar para creer que que en algún momento esto va a cambiar iban a llegar

Voz 1 01:29 dos tres victorias seguidas que a la pelea estáis ahora mismo a siete puntos de de la

Voz 1991 01:34 la salvación me imagino que entendáis no que

Voz 1 01:36 te desesperado el el aficionado del

Voz 1991 01:39 el del Málaga porque no sabe por dónde puede llegar la permanencia

Voz 0476 01:43 obviamente es una situación crítica a este club no son no son un club que que que tenga que estar en Segunda División por Historia estructuras y por lo tanto así entendemos que lo sufra la aficionado del bueno en ese sentido lo único que podemos hacer es decirles que que que nos entiendan a nosotros que lo primero que sufrimos esta situación somos los que salimos al campo

Voz 1991 02:07 ya sé que tienes que jugar contra todos estos son treinta y ocho jornadas y al final arriba están los que se merece ya abajo también pero lo que viene por delante es Valencia Athletic Sevilla Leganés Barcelona

Voz 0476 02:21 a ver nosotros somos muy conscientes de lo que tenemos por delante como bien dices hay que jugar contra todos pero sí es cierto que que si no sacamos puntos estos partidos que ha nombrado contra rivales de arriba no vamos a descolgar mucho ya no sólo puntos en anímicamente puedo aceptar bastante al equipo por lo tanto somos muy conscientes de que la única manera de seleccionar esto es es consiguiendo puntos y victorias contra equipos que a priori

Voz 1991 02:49 uno no no cuento tener yo es que miro Roberto la plantilla joder sea el Málaga tiene tiene plantilla para estar mucho más arriba de donde está ahora mismo en tu bar mirando línea por línea jugador por jugador en ahora mismo con trece puntos no es ni medio normal no sé si hay explicación no se puede buscar una explicación a por qué no está funcionando nada este equipo

Voz 0476 03:12 bueno si tuviéramos una explicación probablemente hubiéramos conseguido encontrar una solución mucho antes no creo que a veces entras en una dinámica mala que que cada derrota es una losa que llegas a tener la mentalidad de que no es capaz de un partido de ella es difícil combatir cotas cada uno somos máquinas como personas que salga a jugar allí el aspecto psicológico nuestra profesión es importantísimo pero bueno y la realidad es la que tenemos si no no sirve tampoco mucho mirar atrás no me imagino que que cuando termine la temporada Hay Se la situación en la que hemos terminado el alambre arreglar no se redes que se han cometido desde el inicio de temporada hemos colectivos lo que han llegado desde el club así tomar medidas pero ahora mismo solo no gane agarrarnos al trabajo oí a la confianza para afrontar estos quince partidos

Voz 1991 04:03 si encima lo de Mehdi Lacen es lo que decíamos antes no cuando uno entra en una dinámica negativa le pasa de todo hoy traumatismo cranoencefálico ido a observación a al hospital menudo susto eh

Voz 0476 04:15 así como decías antes parece que a perro flaco todo son pulgas no yo esas cosas sí son las verdaderamente importantes que que un compañero de además lleva poco tiempo que que jugó hoy por primera vez caso llevas ese tenga que salir tan rápido el del campo porque tiene un problema de ese calibre no pero bueno me encanta lo que sabemos está consciente está estable y ya al final es la buena noticia

Voz 1991 04:39 no tenga ninguna duda que por encima de los partidos los puntos los goles está a la salud de las personas os ha hecho innegable en un feliz cumpleaños para que hoy no

Voz 0476 04:50 bueno lo es por muchos otros motivos tampoco me voy a quejar obviamente me hubiera encantado celebrarlo con una victoria pero pero ojalá que llegue a ver qué paso adelante en las próximas semanas y acordaré del día de hoy lo celebraré igual no