Venancio: "Ricardinho es un gran jugador, pero en España tenemos jugadores tan buenos como él"

Voz 1991 00:00 seleccionador español José Venancio López qué tal muy buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches buenas por decir algo cómo estáis

Voz 2 00:06 no no es el mejor día pero bueno pero sí que es verdad que estoy orgulloso de lo que ha hecho el equipo un empezar de no de no haber ganado

Voz 1991 00:14 eso es lo que venimos diciéndolo y lo dijimos además ayer antes antes de de que se disputase la final que pasase lo que pasase lo que está haciendo esta selección once europeos ha conseguido medalla en todos siete oros dos platas dos bronces que queríamos ganar por supuesto

Voz 2 00:30 es que es alucinante lo que estéis haciendo de si nadie tiene muchísimo mérito y cada día es más difícil de cada día

Voz 3 00:42 hay mejores equipos y y la verdad es que todo el mundo

Voz 2 00:46 eh ha crecido y todo el mundo

Voz 3 00:49 ha mejorado hay

Voz 2 00:52 para ganar hay que hacer mucho esfuerzo hay que trabajar muchísimo nosotros llevábamos veinticinco días concentrados con mucho trabajo y entrenamientos muchas sesiones mucho esfuerzo que evidentemente creemos que que bueno que de ser subcampeón siempre es importante pero que la recompensa que buscamos será ver a ser campeones de Europa eh creo que hemos hecho méritos para ello Portugal también pero creo que hoy hemos sido superiores a Portugal bueno pues el acierto ha correspondido a ellos nosotros no lo hemos tenido y al final es lo que lo que manda en el deporte

Voz 1991 01:29 el seleccionador es un poco lo que hemos venido arrastrando durante todo el campeonato no no hemos generado un montón de ocasiones creo que decía Toni durante la retransmisión que hemos ido la selección que más ha tirado a puerta pero nos ha costado mucho hacer goles

Voz 2 01:41 sí sí efectivamente bueno son circunstancias muchas veces a la gente al deporte es sólo el juego es importante sino en la finalización y en eso pues no hemos estado acertados

Voz 1991 01:57 sin bueno Nos ha faltado eso pero hemos llegado a la final hemos competido yo tengo la sensación que hombre y no sé si Nobel un poquito menos por haber perdido contra Ricardinho que es un poco de todos pero no sabíamos merecido ganar las cosas como son

Voz 2 02:12 sí la verdad es que sí que pienso que hemos hecho méritos para haber ganado nosotros también incluso hemos puesto el espectáculo ha sido el equipo que más arriesgada que más ha buscado la victoria que aproximaron una alianza contraria en todos los partidos que has puesto que busca el espectáculo yo eso también hay que destacar lo que pasa oración apuesta por el fútbol sala imprima el Fútbol Sala y el espectáculo por encima de otros aspectos que resulta listas evidentemente jugamos para ganar pero por encima de todo está el fútbol sala Hay también hay que hay que destacar Locke porque me merece más en ese sentido yo digo que el máximo respeto y creo que en esta selección hay jugadores de máximo de máximo nivel en el que hay que destacar que hay que ponerlos también en valor

Voz 1991 03:06 poquito menos como te decía porque haya ganado también Ricardinho que de alguna forma también lo merece

Voz 2 03:10 en el tema hacen la cuestiones esa que Ricardinho un gran jugador pero la Federación española hay tantísimos jugadores de tanto nivel como Ricardinho hay muchas veces no suele destaca y eso es algo que hay que ponerlo en valor se merecen un grandísimo respeto a estos jugadores hay que reconocer su trabajo su esfuerzo y su grandísima calidad la Liga española si grandes por los jugadores españoles Si te eso es algo que que hay que ser justo destacarlo imponerlo con letras mayúsculas

Voz 1991 03:41 ayer decíamos exactamente eso que Portugal tenía mejor jugador del mundo pero el mejor equipo del mundo lo teníamos nosotros tenemos a segundo al tercero al portero sabemos como bloque éramos los mejores somos

Voz 2 03:51 que efectivamente el plan individual también entonces bueno pues a eso hay que ponerlo en valor lo quiero destacar porque mil jugadores en merecen el máximo respeto irreconocible

Voz 1662 04:00 el Venancio en la rueda de prensa ha dicho que que quizá en algunos momentos de del partido de la final en momentos concretos tan equivocado que momentos

Voz 2 04:12 pues seguramente cuando nos han metido los goles pues haber crecido otro cuarteto en la cancha sabes lo que pasa es que yo siempre cuando valoramos lo estoy yo lo valoro a toro pasado no halal hubiese salido antes no entrenar es que no sé lo que quiero dar el mensaje es que los jugadores han hecho absolutamente todo lo que estaba en sus manos es han dejado la piel en tácticamente lo hemos hecho casi perfecto por por no decir perfecto bueno pues el deporte es así no y si alguien responsable hoy en lo único que puedo ser responsable soy yo por eso lo decía

Voz 1991 04:52 qué les has dicho a los chicos al final

Voz 2 04:55 pues que es el día en que por expresarlo muy claramente que más jodido estado después el partido porque creo que que ha sido injusto luego se puede estar siempre tan siempre como eso porque voy a la selección española gana

Voz 1662 05:17 a pesar de lo vamos a repetir jodido que estar Venancio termina contrato treinta de junio te ves capaz de pensar más allá pensar ya en el Mundial en los próximos partidos

Voz 2 05:27 desde luego que sí pero tampoco me planteo es ahora plana está claro que que bueno que hay que seguir trabajando para que eso no son placaje esto y para hacerlo habrá entonces hay que tener tranquilidad con esas cosas que no son importantes lo importante es lo que ha ocurrido bien en la cancha en el partido en el espectáculo que salado ahí que bueno yo creo que también ha ganado el fútbol sala que evidentemente que esto sigue y hay que seguir trabajando ya pensaremos en el futuro más adelante

Voz 1991 05:55 yo no sé seleccionados anotado en la distancia pero aquí en España la gente estaba volcada y los medios yo creo que hemos estado muy pendientes de lo que hacíais

Voz 2 06:03 sí sí eso es eso es muy importante para nosotros por eso yo estoy muy agradecido a los medios de comunicación a vosotros que no sabéis dado cobertura que sois muy importantes para promocionar este deporte que yo creo que engrandece a toda la familia el salados engrandece a vosotros yo creo que el deporte español también tiene que estar orgulloso de que se transmitan éxitos de todas las selecciones como la de fútbol sala como la de manos no que no accionar algunas días el Europeo también y eso es algo importante y que también hay que ponerla en valor todo lo que hacen los medios de comunicación para promocionar el deporte

Voz 1991 06:40 bueno aquí que sepas que hay en la Cadena Ser en deportes el zumbando que que sigue el el Fútbol Sala como un animal es aquel que tengo a mi izquierda Toni López que es el que me va diciendo otros juegan al otro fin de semana podíamos hacer tal así que que sepas que aquí tienes un aliado eh

Voz 1 06:55 los salarios eh porque además porque a mi amigo Pedro Pedro

Voz 2 06:59 lo que está por ahí

Voz 1991 07:01 también otro otro ojo calorías somos más Venancio todo veremos cuántos

Voz 1662 07:05 José López

Voz 1991 07:07 que sepas que aunque sea una medalla de plata estamos tan orgullosos de vosotros que es como si hubiese conseguido el oro que lo que estáis haciendo lo que nos hacéis vibrar lo que nos hacéis disfrutar lo que esos minutos que nos hacéis estar delante de la tele con la nariz pegada en la en la pantalla que es de agradecer que vamos a seguir apoyando al fútbol sala porque es que además os lo ganáis en la en la cancha cada vez que salís dándolo todo demostrando que su muy bueno en las cosas como son así que mil gracias

Voz 2 07:35 pues gracias a vosotros no os lo agradecemos de verdad

Voz 1662 07:40 Toni no digo recordarlo de la lesión de Ricardinho