El Larguero: La victoria del Madrid y hablamos con Venancio y Ricardinho (10/02/2018)

Voz 4 00:33 las doce en punto las once en Canarias ahora todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este diez de febrero día en el que ya sabéis que la selección española de fútbol sala ha caído en la final del Europeo

Voz 1991 00:44 no ha caído contra Portugal con lo cual nos quedamos con las ganas de celebrar el octavo título en la competición continental y que hemos tenido jornada de Liga donde se han disputado cuatro partidos ha ganado el Eibar en campo del Leganés ha ganado el Atlético de Madrid al Málaga ya ha ganado el Alavés al Villarreal y también ha ganado el Real Madrid a la Real Sociedad y precisamente vamos al Santiago Bernabéu Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal

Voz 5 01:08 hago muy buenas noches hasta hablando Lucas Vázquez si te parece vamos a escuchar un poquito hacemos un resumen del partido que ha sido muy fácil para un hat trick de Cristiano escuchamos a Lucas

Voz 1313 01:16 eh siempre tiene ganas de estos partidos grandes partidos estamos muy motivados para para el partido del miércoles Si con ganas de que llegue

Voz 5 01:23 Lucas que recuerdas de la eliminatoria frente al París Saint Germain bueno era en el grupo que recuerda que el partido de ida también la vuelta manejó mejor el equipo francés sí como en la vuelta aquí un gol en un partido de de ida y vuelta que recordó que el partido si crees que se puede parece en algo cambia todo mucho

Voz 1313 01:42 logro que cambiaron tanto ellos como nosotros está claro que allí pues fue un partido muy muy complicado ellos hicieron un buen partido aquí también en el Bernabeu pues ellos demostraron un buen equipo que son pero bueno nosotros conseguimos esa victoria y bueno ver a ver qué pasa el miércoles yo creo que son partidos totalmente diferentes allí por aquella época eran era grupos hora es octavos con como bueno quizás sea sea totalmente diferente Neymar y Mbappé ha cambiado bastante el tema encuentro cuento no ha cambiado ha cambiado pero bueno sin miedo a nadie

Voz 3 02:19 el potencial que tiene el equipo parisino o que el Real Madrid que vosotros tenéis vuestra mejor ver

Voz 1313 02:25 lo más irregular o no yo creo que si nosotros estamos bien es complicado que nos puedan ganar así que vamos a centrarnos en lo que está de nuestro lado hoy día entrenar para ello problema son los goles Lucas porque San encajado muchos últimamente en la Copa del Rey en la Liga incluso cuando se juega bien con un partido como el yo y encajando goles en uno de los mejores ataques de Europa Cavani Neymar Mbappé del que todo el mundo habla no sé cómo se puede corregir eso aún unos días Bono no yo creo que no es más que corregir es es intentar pues hacerlo lo mejor posible está claro que tenemos no sólo la defensa sino todo el equipo que hace un un trabajo muy bueno y si estamos todos juntos remando en la misma dirección pues seguro que podemos hacer muy buenas

Voz 3 03:06 cosas Lucas así lo Benzema en una última acción que es leído el balón por arriba común a tu compaña el cómo crees que comportarse el Bernabéu

Voz 1313 03:16 con Cani Garín lo veo muy bien yo creo que que hoy sí que es verdad que no tuvo esa suerte de cara a gol pero hizo un buen partido Shas socio que los espacios y bueno a mí me encanta Benzema ahí sí que es verdad que el que el Bernabéu le le silbó hoy muy bueno ahora yo creo que es el momento de estar todos juntos de remar en la misma dirección y y el miércoles a todos juntos a por a por el PSG incluso incluso perdona incluso Cristiano ha dicho al al público que nueve Silva

Voz 5 03:44 para no eh vosotros en el campo esas sacó

Voz 1313 03:47 a dar notáis no sí claro nosotros no estamos sordos los dos lo escuchamos Si y creemos que que no es el momento de hacer esas cosas porque porque bueno yo creo que ahora es cuando la comunión entre equipo y afición tiene que estar más más fuerte y por eso para para el partido del miércoles es importantísimo con racimos sin razón en lo pintan porque como llegó al nuevo la espalda lleva dos goles en Liga la gente entiende que tiene que marcar más aunque tú le has been de ánimo está bien también él sabido ha afectado hoy por los pitos por la gente porque sabe que están comentario constante no yo creo que que Karin llevan muchos años aquí sabe que el público el Madrid es el más exigente del mundo pero bueno yo creo que no es casualidad que el lleve diez años aquí ya demostró lo bueno que es una y otra vez así que lo volverá a hacer bueno pues ese

Voz 5 04:33 bueno la última pregunta que permanecerá Lucas escuchamos ya se parece a la destrucción del futbolista del Real Madrid que marcado el primer gol

Voz 1313 04:39 el segundo cincuenta yo creo que lo que decía el míster estará bien así que sin problema es una más no me importa de cara a ese partido contra el Paris Saint Germain eh no sé si os viene bien

Voz 6 04:50 que ir de tapados se habla mucho del potencial del París vosotros sois vigentes campeonato Europa pero sí preferí es que la gente hable mucho del París de lo bueno que Sony vosotros calladitos ya esperar

Voz 1313 05:01 en el campo a hablar si Bono nosotros queremos es hablar en el campo yo creo que hablar fuera del campo no sirve para nada el momento es el miércoles de demostrar que somos el el Madrid hacer un gran partido

Voz 5 05:12 bueno pues es es Lucas Vázquez la verdad que me gusta habla como juega Yago rapidito cortito y al pie no se complica la vida y y bueno es un futbolista que ha jugado muchísimo el que más decía hoy Escorial en en Carrusel que hemos ha jugado con Zidane aunque no sea de los fijos ni mucho menos pero eso jurista que utiliza bastante que ha marcado un gol importante para abrir la lata algo que ha costado mucho siempre al Real Madrid en esta campaña

Voz 1991 05:34 como ir de tapado el Real Madrid con doce títulos de campeón de Europa por Dios en fin es un partidazo lo que tenemos por delante el próximo miércoles entre el Real Madrid y del París Saint Germain enseguida volvemos al Santiago Bernabéu pero vamos a analizar cómo está ahora mismo el conjunto blanco Antonio Romero qué tal muy buenas qué tal los Rafa Alkorta buenas noches

Voz 0239 05:56 la noches Santi Cañizares muy buenas hola

Voz 1991 05:58 qué tal buenas noches Cañete como es visto Madrid hoy Puyol Madrid le he visto

Voz 7 06:02 eh enseñando no lo que sabe hacer lo que deja de hacer cuando también le apetece es decir al final los rivales que se enfrenta con el Real Madrid la inmensa mayoría no los grandes de Europa pero sí la inmensa mayoría son los que el Real Madrid le permite primera parte hemos visto en Real Madrid soberbio y espectacular a todos los niveles hemos visto una Real Sociedad que apenas daba dos pases la segunda parte hemos visto una real mejor que daba la sensación de ser otro equipo porque el Real Madrid le permitió absolutamente todo porque tiraron de pereza y tiraron de relajación y tirado también de de bueno de nadar y guardar la ropa teniendo en cuenta también el partido que hay en en la Champions por lo tanto yo veo Casio y un claro ejemplo de lo que es capaz el Real Madrid en en en ambas versiones no que para jugar al fútbol como la primera parte necesita el compromiso de todos con y sin balón que evidentemente si se produce hay una gran calidad en el equipo que tiene un gran poder ofensivo y Si desaparece el trabajo sin balón y ahí es la pereza la que inunda el el el el corazón de los jugadores blancos ah pues entonces dependen de los cuatro defensas y el portero que lógicamente son muy pocos para defender a un equipo que que ataca

Voz 1453 07:10 ya con más de tres cuatro jugadores no Rafa muy analizar este Madrid de verdad o sea yo creo que para los comentaristas desde el año perfecto para nosotros es mejorar muchísimo no porque le tenemos que dar la cabeza yo sí yo creo que como como es un equipo que que creo que todo lo que está pasando es más mental que físico es mi opinión cuando mete un gol rápido va se agranda todo llega el día el Sevilla y mete nada más empezar llegan hoy mete nada más empezar y y aparece el el Madrid arrollador mandón sin perdidas con continuidad dejó con movilidad de todo el mundo todo todo está bien en todo el mundo sabe que sin balón también y es ahí es el Madrid que hemos visto en la primera parte buena segunda parte así un poco pachanguita o no pero ha dejado poco sí bueno quizás demasiado para mi gusto demasiado pero hoy hoy era ese partido no que decías Bone uno cero en el minuto uno

Voz 8 08:16 empiezan a jugar empiezan a jugar el equipo contrario también empiezan

Voz 1453 08:19 mirando al marcador Vince bufo hoy igual es el día de éstos no entonces cómo van por días entonces se lo los días en que sale todo de cara que es lo que pasaba la mayor parte de las veces el año pasado porque tenían mucha más eficacia porque tenían mucha más confianza mucha más tranquilidad y mucha más calma y este año pues hay partidos que

Voz 1991 08:36 también y luego hay partidos que van mal bueno pues hoy no toca disfrutar de un buen madres en Romero tú como las visto

Voz 0239 08:43 bueno yo creo que el análisis del partido dura cuarenta y cinco minutos que el Real Madrid no puede entenderse al análisis del partido sin obviar el hecho de que en el minuto en el segundo cincuenta Se encuentra después de una buena jugada con el primer gol de Lucas Vázquez que vuelve a demostrar que es un futbolista ejemplar en cualquier vestuario y también para Zinedine Zidane creo que además la Real Sociedad es un equipo que le viene por su carácter características de una manera perfecta este Real Madrid porque es un equipo que la toca en hora son tal muy bien en el centro del campo que es muy bonito de ver pero que tiene unas costuras atrás eleve las costuras en defensa Hay luego no es un equipo demasiado vertical que es exactamente lo que le hace daño a esta defensa del Real Madrid porque creo que era Cañete del que lo decía normalmente a este equipo le cuesta mucho replegar y en la segunda parte ha habido un par de jugadas tres de la Real Sociedad que han demostrado que el Real Madrid atrás tienen problemas para replegar como durante toda la temporada pero la Real no es ese equipo verde igual que te puede hacer daño a ese estilo de juego y luego un elemento diferenciador con el que el Real Madrid no ha contado durante toda la temporada y que hoy ha aparecido que han sido lo lo goles de Cristiano Ronaldo no yo creo que no estoy con Rafa en el sentido de que no nos los a fanáticos mucho en en buscar explicaciones a lo que le pasa al Real Madrid es un poquito de todo pero yo les doy un porcentaje muy muy alto más allá del estado físico más allá del bloqueo mental les doy un porcentaje muy alto a que Cristiano Ronaldo en las pasadas temporadas solucionaba un no sé qué porcentaje Bonet le voy a ponerle un ochenta a un ochenta y cinco por ciento de los partidos con el primer gol ya este año los estas

Voz 9 10:18 hoy se ha encontrado con un Cristiano Ronaldo no ha marcado

Voz 0239 10:20 primero pero luego acertado oí eso explica también la goleada de del del Real Madrid

Voz 1991 10:26 repito ante un rival que juegan

Voz 0239 10:28 muy bonito pero que juega poco efectivo Javier

Voz 1991 10:31 Herráez como está Zidane que es lo que ha dicho francés al terminar el partido

Voz 5 10:34 yo les veo tocado eh ya llevo casi un mes viéndole en rueda de prensa un día después de los partidos y no le veo ni mucho menos con la alegría que tenía hace unos meses incluso cuando Madrid iba perdiendo pero yo le veo afectado no les sale nada de lo que él quiere aunque bueno ahora mismo hoy el partido ha sido muy bueno para el Real Madrid ha jugado bien la primera parte Ile preguntaba Antón Meana vamos a escuchar este extracto sobre bueno los silbidos a Karim Benzema Éste es el técnico francés Zinedine Zidane hoy aquí en la sala de prensa de Santiago Bernabéu

Voz 10 11:02 yo me quedo con el él pues es lo que hicimos de los cinco goles nuestro hizo de departieron bueno sabemos que miércoles va a ser otro partido diferente íbamos a tener que meter otra ganas por que se porten la gente a los de hoy puede hacer lo que lo que lo que quieren lo que yo digo es que Carey ha tenido ocasiones para hacer gol no ha hecho pero bueno para él es importante es es pensando que en el próximo partido seguir pasando que que que esto lo pondría la va a meter Ivi que van cambiar su rancho además yo creo que ha corrido mucho y la gente

Voz 7 11:43 puedo hacer lo que quiera pues no sabe

Voz 1991 11:46 que decidan porque pitan a Benzema solo digo yo porque falla más que una escopeta de feria porque lleva dos goles en Liga en toda la temporada porque el delantero centro del Real Madrid no se puede permitir estos números a estas alturas de temporada

Voz 5 11:56 ha hecho paradigma cuando habrá dado Antón Meana como diciendo ahora que te digo Dati porque Silva que que es verdad que puede ser un momento malo pero bueno el público de verdaderos así paro malo ya que hay que respetarlo y me quedo con Cristiano

Voz 0239 12:11 un segundo Javi perdóname a Benzema no le pitan por Hoy por eso la acumulación de cargos que que que que Zidane te mira hay cada vez que le pero a un poquito el gesto porque sabe que que pregunta lo que tiene que preguntar pero la explicación no no no se puede circunscribir a los noventa minutos desde hoy Benzema ha tenido dos uno en la primera parte que ha pegado en el palo y la segunda que falla cuando lo más fácil hubiera sido invocar la explicación es clara a Benzema no le pitan por lo de hoy a Benzema le pitan Porcel también me parece tampoco después de marcar cinco goles una postura del público demasiado inteligente

Voz 1991 12:46 más le pitan

Voz 0239 12:48 claro pero Benzema le pitan histórico saben porque saben que el miércoles el Real Madrid se juega gran parte de la temporada y haga lo que haga Benzema haga lo que haga va a ser titular el miércoles

Voz 5 13:01 bueno pero eso es Zidane no sea este Zidane el mismo que te ha dado dos Champions es el mismo que este año las cosas no es nada bien Colombino futbolistas así que tiene mucha parte de culpa él también los jugadores porque no es de recibo que esté a dieciocho diecinueve puntos de del Barça con un partido menos ante el ante el Leganés y sabiendo que le queda la última bala frente al equipo parisino iba a decir es que el gesto de Cristiano ha sido directo a la grada no se ha encarado con su dedo índice las ha dicho que no que no Silván y luego aplaudido El a Karim Benzema porque evidentemente de su amigo su socio en el campo el que él quiere jugar porque a Cristiano en la gustaba jugar más con carente con Morata por ejemplo el pasado año y es una evidencia hay una realidad pero bueno esto es fútbol y si el próximo miércoles aquí en el Bernabéu

Voz 1991 13:43 luego el día seis en París veremos lo que pasa

Voz 5 13:45 pero aún ganando el Madrid esa eliminatoria no se consigue la décimo tercera faltarán todavía muchas cosas más Marítim que cambiar mucho su dinámica porque hoy le han llegado una vez han hecho dos goles eso es una evidencia

Voz 1991 13:56 yo no me dices lo contrario de cierro contigo en el Bernabéu

Voz 5 13:59 un abrazo muy fuerte para todos un abrazo hasta mañana

Voz 1991 14:02 cojo el rebote del lanzamiento de de Romero a Alkorta Benzema va a jugar el miércoles Itu pondrías a Benzema es decir qué es lo que va a hacer dirán qué harías tú

Voz 1453 14:13 y y yo tengo dudas sólo el miércoles la verdad es que no sé si va a dar una sorpresa más a la gente guay Mehdi cambiando volviendo otra vez en un cuatro cuatro dos y metiéndole arisco o metiendo a otro metiendo el Asensio dejando entonces si Benzema Cristiano o Benzema Bale Cristiano no sé a mi me parece que que Zidane no serios y tiene tan claro no debe jugar con los pero sobre todo por por por despistar no Emery es un es un estudio analítico tremendo de del fútbol no es un nombre muy muy metódico para ello pero que sería y daría un vuelco a a un equipo que lo fueran cuatro tres tres y con y con Benzema bueno yo siempre digo que no sea ese igual pico de de de sacar la cara a los jugadores porque igual ese jugador y a mí no me hace gracia que se repita los jugadores yo no entiendo que se pita a los jugadores y menos a los de casa pero no lo entiende no entiendo el Madrid

Voz 11 15:14 no lo entiendo en Bilbao números de fuerzas entiendo poco fue peor no lo entiendo a ningún sitio lo sea yo al al jugador a mí al jugador del equipo

Voz 1453 15:21 no sé yo no cuando en el campo y uno pito pero sí entiendo puedo entender que la gente evidentemente un delantero centro con dos goles y fallando ocasiones no nos la del palo o la del palo pues podía haber entrado pues sí evidentemente no estamos momento lo que pasa es que muchas veces no nos fijamos en otras cosas y esas otras cosas son las que a Zidane parece que le gustan parece que sigue confiando en ese juego en esas en esos espacios que crea en cómo se asocia en todas estas cosas nosotros vemos el gol porque porque es delantero yo creo que él hace otras muchas cosas que es verdad que este año tampoco ahora tantas como las temporadas pasadas porque esto está

Voz 12 16:03 Morano está no no está bien pero las tres más temporadas casi siempre acababa con buenos números y casi siempre acaba haciendo jugar mucho a los demás lo que pasa es que este año no le sale ni lo uno ni lo otro

Voz 1453 16:15 si me pregunta a mí y yo es que creo que cambiaría yo sólo por despistar la Emery yo cambiaría el sistema hay jugaría con Bale y Cristiano arriba

Voz 1991 16:25 porque juegan mejor en Madrid con cuatro cuatro dos

Voz 12 16:27 no creo que juegue mejor no no no yo creo que hay junto a mí solo juega mejor cuando hace las que las cosas sin balón con balón

Voz 1453 16:34 me da igual el cuatro tres tres porque el último día que lo vivimos con un cuatro tres tres que ganar en Valencia jugaron fenomenal porque es un es un sistema que te da además mucha espacio para correr los de fuera que a mi me gusta mucho pero también me gusta si las diferencia hay Agost sino es el sistema es lo que quieran hacerlo los jugadores sobre

Voz 1991 16:51 sin balón que es el mayor problema en Madrid Cañete

Voz 7 16:55 yo creo que primero me pongo lo que piensa Zidane intenta analizar lo que piensa la sensación sospecha más jodido bueno claro no digamos de los a ver al final en lo que es lo que hace es lo que importa no es algo que dice Rafael o qué puedo hacer yo pues importa ahora mismo pero esta mañana ya no vale para nada entonces yo lo que creo es que Zidane sospecha más de la baja forma de Casemiro más que de la de Benzema es decir que si puede haber algún cambio puede estar ahí aunque no creo que lo haga sabes tú crees que va a salir con el once tipo que yo pienso que se cambió de cara

Voz 1991 17:27 la de Nacho Carvajal y punto

Voz 7 17:30 totalmente con la BBC ya digo yo creo que sospecha está claro que por ejemplo Benzema ahí y Casemiro son dos futbolistas que está en un momento de forma delicado no delicado porque luego no se parecen a los jugadores que son son mucho mejores jugadores lo que viene mostrando esa temporada hay sobre todo estos últimos dos meses pero sospecha más de la baja forma de Casemiro más que de la de desde va creo que Benzema e va a seguir apostando por él y si puede haber algún cambio que no creo que lo haya

Voz 1453 17:56 puede ser en esa posición lo que yo haría yo ya durante todo el año hubiera de hubiera hubiera

Voz 7 18:04 ha dado mucho muchos minutos a Lucas a mi me parece que es un jugador fundamental sobre todo en el Bernabéu porque agranda mucho el campo porque es un chico que tiene muy buena idea vuelta porque es vertical porque tienen jugada de gol yo personalmente sacrificar y a uno de los de arriba en favor de Lucas para bueno pues para abrir el campo para tener más vertical

Voz 1991 18:21 el a mí no me parece que es incluso peor tratado que Isco en el Real Madrid en Romero intuyo que tú crees que va a poner en citan a Benzema intuyo también que en tú no lo pondrías

Voz 0239 18:36 bueno yo creo que va a jugar gone No llores yo yo creo que va a jugar ganó cuatro tres tres y le estaba dando vueltas a lo mejor para el partido del Bernabéu te hablo para el partido de Francia quedará mucho tiempo y pongo a Casemiro titular sido sí pero si me preguntas lo que a mí me puede pedir el cuerpo lo que pasa que suena raro porque el Madrid no lo ha hecho con Zidane durante bueno pues durante toda la temporada tampoco la pasada en la que Casemiro fue un futbolista fundamental pero coincido con Cañizares que Casemiro durante toda la temporada está teniendo problemas yo creo que físicamente no es el Casemiro del año pasado ni mucho menos reconociendo lo repito como un futbolista trascendental en la consecución por ejemplo el año pasado del campeonato nacional de Liga I de la Copa de Europa pero lo que a mí me pide el cuerpo por ejemplo en en el partido del Bernabéu poner Kroos Modric Isco Lucas Vázquez Cristiano y lo Benzema el que tú quieras pero yo metía cuatro en el centro del campo yo creo que al Paris Saint Germaine eh no le puedes ahora mismo en velocidad y desborde me parece que los tres de arriba del París Saint Germain son la mejor tripleta que hay en el mundo y el Real Madrid tiene que atacar ese partido a través de la posesión de la pelota para tener la posesión de la pelota en el centro del campo te puede sobrar Casemiro cuanto más tiempo tengas la pelota menos tiempo tienes que preocuparte de los contragolpes rivales me parece que en el estado de forma en el que hasta ahora mismo Casemiro repito para el partido en el Santiago Bernabéu no lo va hacer Zidane y es una pero la mía pero a mí ese cuatro cuatro dos con Lucas Vázquez en una banda con Isco ayudando a la posesión de la pelota aquí Toni Kroos dos arriba sería un equipo que a mí me gustaría haber

Voz 1991 20:14 eh creo que es muy importante la primera parte hecho el Real Madrid no había más que escuchar Álvaro Benito durante Carrusel deportivo que se ha venido arriba igual sabes hinchado un poquito el globo en el segundo tiempo porque todo el mundo esperaba que terminase el el Real Madrid con esa sensación arriba pero creo que es fundamental el recuperar mentalmente y con buenas sensaciones a Cristiano Ronaldo que hoy ha hecho el hat trick Cañete que va a llegar eufórico ese partido evidentemente Si estamos hablando que aquí les es mucho a tres futbolistas

Voz 7 20:44 se ve que como dice Romero estar entre los mejores jugadores del mundo desborde etc etcétera efectividad de tal pues tú tienes uno que está al nivel de ellos no me entonces claro el tuyo por lo menos que que aparezca ahí que marque diferencias si es evidente que el equipo depende mucho de Cristiano siempre siempre esa ha sido el mejor jugador de los últimos años de de los últimos siete años en los que ha estado Cristiano Ronaldo del Real Madrid porque además ya nos ha enseñado a que lo cuanto cuando hay partidos de Champions evidentemente él se crece y el tiene mucha más confianza irse extrapola de todo lo que sucede fuera del campo y se concentre y se mete del partido de tiro ansiedad brutal y además con gran acierto ir solo hizo un porrón de goles en la saben entre entre las eliminatorias de cuartos semifinal final etc entonces claro es fundamental que Cristiano Ronaldo City Amos las opciones del Real Madrid pasan por que sus mejores jugadores marquen diferencias porque es evidente que como dice Romero que defenderse con la pelota esa ni Ximo pero ella un momento que no la tiene si ese momento una tienes el pase en Jermaine tiene aviones a reacción no entonces vas a sufrir seguro entre los ciento ochenta minutos va a ser movimientos de muchísimo sufrimiento en defensa porque obviamente un magnífico ataque no que yo espero que Emery al menos en el Bernabéu sea un poquito más Tegui como en él es habitual

Voz 4 21:58 al ya lo mejor los de una alegría en los deje a uno de

Voz 7 22:02 Ellos de momento

Voz 4 22:04 primera parte

Voz 7 22:05 no no sé yo no lo descarto porque yo le conozco a Emery que Emery siempre ante la duda uno uno ante la duda buenos Patras te da duda Quito un delantero o centrocampista defensa eso es así

Voz 0239 22:16 sí así sido Mary Cañete seguida de Mary uno de los tres de arriba él es sale mal pero si el avión de vuelta

Voz 7 22:22 vale perfecto de acuerdo pero al final ha ido siempre muy bien con su filosofía su filosofía es que ante la duda uno menos

Voz 1453 22:33 entonces

Voz 7 22:34 yo tampoco descarto aunque creo aunque creo que van a jugar los tres pero que oye que a lo mejor deje que se tomó un café uno de ellos en la primera parte no pero lo que es evidente es lo que comentamos que hay que tener la pelota es muy importante que tener la pelota te te te permite

Voz 1991 22:48 no no pasará apuros pero tú no puesta en la pelota todos los minutos

Voz 7 22:51 juego y hay que trabajar mucho sin balón y hay que hay que sufrir mucho sin balón porque es un equipo que vas a sufrir seguro sin balón no sí entiendo que vas a sufrir sin balón por lo menos cuando tú tengas oportunidad de atacar que aparezcan tus mejores jugadores para marcar diferencias en el área rival que efectivamente pueden aparecer que no estamos hablando del mejor equipo nivel defensivo Europa

Voz 13 23:10 bueno estamos a sábado Nos queda domingo lunes martes y miércoles cuatro días

Voz 11 23:17 igual se hacer bola rápida Yago qué va a pasa rápido

Voz 1991 23:21 Nos y yo no tengo ningún problema estuvo tres

Voz 0239 23:23 mala para el de vuelta eh

Voz 7 23:25 vaya que sí que se va a hacer largos sí sí la verdad es que bueno pero escúchame para la vuelta hay que primero jugarla quiero que juega la ida ya no hace falta la vuelta ya no vale para nada vamos está confirmado eso está confirmado por eso

Voz 1991 23:37 está confirmado no os iba a preguntar eso es adelantado Cañete para terminar Romero tú esperas algún

Voz 13 23:43 la sorpresa de Mary si la sorpresa en los tres de arriba no

Voz 0239 23:51 yo creo que va a jugar los tres de arriba ahora de mira para mí que jugara Lass Diarra después de estar prácticamente retirado de haber jugado con el Paris Saint Germaine de titular sería una sorpresa bueno pues dentro de ese espíritu amarrar Tegui que tiene Unai Emery pues a lo mejor eso puede ser una sorpresa que meta Lass Diarra que deje a uno de los tocones saludo los jugones del centro del campo en el banquillo pero aunque el cuerpo le pueda pedir otra cosa por cierto el otro día vi el partido de éramos contra la segunda en en la Copa de Di María María estuvo como un cohete y aunque el cuerpo le pueda pedir una cosa diferente a Unai Emery yo creo que los tres de arriba son intocables y espero sorpresa mínima que puede ser por ejemplo la presencia de Lass Diarra en el equipo titular

Voz 1991 24:31 María está en un momento forma extraordinario tú qué

Voz 7 24:34 te esperas pero razona banquillo de hombre si pues yo

Voz 1453 24:38 tengo dudas yo creo que hay alguna posibilidad de Di María por por Mbappé prima

Voz 12 24:46 porque él era más gasolina al al centro del campo

Voz 1453 24:50 si no se hace un partido vertiginoso donde sean los tres de arriba de uno contra los tres de arriba del otro sin centro del campo al final todo campos siempre va a ser el que gane el partido yo creo que hay ahí metiendo a Di María que es un mucho más trabajador antes sin balón que quién va P I puede que tenga alguna duda pero no porque sea más o menos para Tegui porque Di María llega arriba ahora sin ningún problema sino porque yo creo que está en buen momento está en muy buen momento yo creo que es un jugador además que bueno a Juan el Madrid seguro que quiere hacerlo bien a ver

Voz 11 25:26 eximente Di María por Mbappé evidentemente es un detalle Otegi lo podemos llamar como le llamemos también inteligente a lo mejor estoy totalmente de acuerdo contigo Rafa yo sé que algo poco a haber porque le conozco porque siempre lo ha hecho porque siempre

Voz 7 25:41 los grandes partidos y la ido mejor cuando cuando cuando sea no es un tipo de los que les gusta mostrar todas sus cartas ni ni ser ambicioso de inicio ni nada eso es un tipo que ha sido defensa su es poca el tipo le gusta estar bien armas edito primero y luego ya veremos primero hubiera remates

Voz 1453 26:01 así le ha ido bien eh que la idea extraordinaria

Voz 7 26:03 es lo primero que te he dicho Rafa que leído siempre bien así como la ellos siempre bien así pues yo creo que va a seguir así como va a seguir así yo creo que algún detalle de quitar un delantero meter un centrocampista

Voz 1991 26:15 o de va a pasar o

Voz 7 26:17 lo de meter a más centrocampistas defensivos de los que pensamos en principio pero algún detalle de contención de control del juego el piensa mucho más cuando no tiene la pelota que cuando la tiene así es Emery claro que leído bien claro que su magnífico entrenador pero es de los que ante la duda quita un arriba y mete uno más en el centro campo siempre lo ha hecho yo también lo espero que lo haga Bono

Voz 1991 26:40 es el trabajo de Zidane M que para eso les pagan eh nosotros vamos a poner delante de la tele a disfrutar otro sufrirán y sobre todo hablaremos mucho sobre este tema

Voz 0239 26:51 eso con el pinganillo puesto no ha puesto

Voz 1991 26:54 la categoría es Yago

Voz 0239 26:56 todos nos pisa money no eh

Voz 11 27:00 hombre categoría

Voz 0239 27:03 le embajador cuando entran tres que ocho eh

Voz 1991 27:05 es cuestión de número sea un poquito

Voz 0239 27:08 barros todos asuman injustamente por eso

Voz 11 27:10 no lo digo por los sábados tenemos este los domingos el barro así hace tiempo para todo Rafa Rafa Alkorta Santi Cañizares Antonio Romero gracias a los tres hasta mañana una Brando del brazo chaval hechos las dos

Voz 1991 27:21 sí veintisiete minutos nos vamos a Eslovenia vamos a hablar de esta final del Europeo de Fútbol Sala nos hemos quedado a las puertas somos subcampeones de de Europa hay que darle el mérito que tiene de once campeonatos de Europa la selección española ha sacado medalla en todos

Voz 13 27:39 co

Voz 1991 30:19 a las nueve menos cuarto la misma hora que empezaba justo precisamente a esa hora el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad hemos ido por detrás nos hemos adelantado empatado nos hemos ido a la prórroga y al final hemos caído

Voz 9 30:32 ha sido un buen partido la verdad alternativa para los dos España salió un poco fría pero poco a poco se había metiendo en el partido el gol antes del descanso a la metido de lleno a segundo tiempo ha sido en España pero al final hemos ido a la prórroga e con quizás dos acciones discutibles porque ya con cinco faltas Portugal no han pitado dos faltas que quizá era colegiado luego con cinco las faltas España sí ha pitado una falta que ha sido la del doble penalti del gol definitivo que a lo mejor no era habría que verla falta falta pero sí pitar esa falta tenías que pitara otros pero bueno eso ya es cosa del pasado de temas que España no parece que haya perdido sino que han conseguido subcampeonato porque España es que ha ganado todo en no Gross ha ganado todo ya siete oros dos platas dos bronces somos los mejores hoy es ruta donó lo ha demostrado pero España es la mejor Europa demostrando con su juego diaria

Voz 1991 31:18 seleccionador español José Venancio López qué tal muy buenas noches

Voz 25 31:21 hola buenas noches buenas por decir algo que no es el mejor día pero bueno pero sí que es verdad que estoy orgulloso de lo que ha hecho este equipo

Voz 13 31:30 es una empresa anal

Voz 1991 31:33 eso es lo que venimos diciéndolo y lo dijimos además ayer antes antes de de que se disputa salado en ale que pasase lo que pasase lo que está haciendo esta selección once europeos conseguido medalla en todos siete oros dos platas dos bronces que queríamos ganar por supuesto crees que es alucinante lo que estáis haciendo

Voz 26 31:51 pues sí nadie tiene muchísimo mérito

Voz 25 31:55 el cada día es más difícil de cada día y mejores equipos sí la verdad es que todo el mundo ha crecido y todo el mundo ha mejorado hay que para ganar hay que hacer mucho esfuerzo hay que trabajar

Voz 27 32:14 muchísimo nosotros llevábamos veinticinco

Voz 25 32:16 días concentrados con mucho trabajo entrenamientos muchas sesiones mucho esfuerzo y evidentemente creemos que que bueno que subcampeón siempre es importante pero que la recompensa que buscábamos era a ser campeones de Europa y creo que hemos hecho méritos para ello Portugal también pero creo que hoy hemos sido superiores a Portugal y bueno pues el acierto que le ha correspondido a ellos nosotros no lo hemos tenido y al final es lo que lo que manda en el deporte

Voz 1991 32:47 es quizá el seleccionador es un poco lo que hemos venido arrastrando durante todo el campeonato no hemos generado un montón de ocasiones creo que decía Toni durante la retransmisión que hemos ido la selección que más ha tirado a puerta pero nos ha costado mucho hacer goles

Voz 25 32:59 sí sí efectivamente es bueno son circunstancias muchas veces

Voz 26 33:05 cantando porque

Voz 25 33:07 eh no sólo el juegos importantes sino a la finalización y en eso pues no hemos estado acertados en el europeo

Voz 1991 33:15 sin bueno nos ha faltado eso pero hemos llegado a la final hemos competido yo tengo la sensación que hombre y no sé si Nos duele un poquito menos por haber perdido contra Ricardinho que es un poco de todos pero no sabíamos merecido ganar las cosas como son

Voz 26 33:30 sí la verdad es que sí que sí

Voz 25 33:34 yo pienso que hemos hecho méritos para haber ganado nosotros también incluso hemos puesto el espectáculo que hemos sido el equipo que más arriesgada que más ha buscado la victoria que aproxima la alcanza contraria en todos los partidos que ha expuesto que busca el espectáculo yo esto también hay que destacar lo que es la apuesta por el fútbol sala imprima el fútbol Sala y el espectáculo se por encima de otros aspectos que que resulta listas evidentemente jugamos para ganar pero por encima de todo está el fútbol la ahí también hay que hay que destacar Locke porque me merece más en ese sentido yo digo que el máximo respeto y creo que en esta selección hay jugadores de máximo de máximo nivel que hay que destacar que hay que poner los también en Balboa

Voz 1991 34:24 pero un poquito menos como te decía porque haya ganado también Ricardinho que de alguna forma también

Voz 25 34:28 el tema de la cuestión es ésa que he Ricardinho es un gran jugador pero la Federación española hay tantísimos jugadores de tanto nivel como Ricardinho

Voz 13 34:37 si es posible que yo eso

Voz 25 34:40 es algo que hay que ponerlo en valor se merecen un grandísimo respeto a estos jugadores hay que reconocer su trabajo su esfuerzo por su grandísima calidad la Liga española si grandes por los jugadores españoles Si que eso es algo que hay que es justo y destacarlo imponerlo con letras mayúsculas

Voz 1991 34:59 ayer decíamos exactamente eso que Portugal tenía mejor jugador del mundo pero el mejor equipo del mundo lo teníamos nosotros tenemos a II al tercer al portero sabemos como bloque éramos los mejores somos

Voz 25 35:10 efectivamente ahí en el plano individual también bueno pues salir eso hay que ponerlo en valor

Voz 13 35:14 pero quiero destacar porque mil jugadores en el

Voz 25 35:17 máximo respeto y reconocimiento y lo tienes

Voz 9 35:20 eh Venancio en la rueda de prensa ha dicho que que quizá algunos momentos de del partido de la final en algún momento concreto estás equivocado e que no aumentos

Voz 25 35:30 sí pues seguramente cuando nos han metido los goles pues haber tenido otro cuarteto en la cancha es cuestión de lo que pasa que siempre cuando valoramos os pedí yo lo valoro a toro pasa ojalá hubiese salido antes no más que los que lo que quiero

Voz 13 35:50 el mensaje es que los jugadores han hecho

Voz 25 35:52 totalmente todo lo que estaban sus manos es han dejado la piel prácticamente lo hemos hecho casi perfecto y por no decir perfecto bueno pues el deporte es así lo hizo si alguien que responsable hoy en lo único que puedo ser responsable soy yo por eso lo decía

Voz 1991 36:11 creo que les has dicho a los chicos al final

Voz 25 36:14 pues que es el día en mí

Voz 28 36:19 es por expresarlo muy claramente que más

Voz 25 36:22 jodido estado después el partido porque creo que que ha sido injusto

Voz 13 36:27 pues desde luego se puede decir más alto casi recta

Voz 25 36:29 han siempre como eso porque a la selección española merecido ganado

Voz 9 36:35 a pesar de lo vamos a repite a labrar jodido que estar Venancio termina contrato treinta de junio tres capaz de pensar más allá pensar ya en el dial en los próximos partidos

Voz 25 36:44 a mí desde luego que sí pero tampoco me planteo es ahora nada está claro que que bueno que hay que seguir trabajando para que eso no es aplacar esto es para hacerlo habrá entonces que hay que tener tranquilidad con esas cosas que no son importantes lo importante es lo que ha ocurrido bien en la cancha en el partido en el espectáculo que ganado ahí sí que bueno yo creo que también ha ganado el fútbol sala y que evidentemente que esto sigue y hay que seguir trabajando ya pensaremos en el futuro más adelante

Voz 1991 37:13 yo no sé seleccionados en una cadena distante pero aquí en España la gente estaba volcada y los medios yo creo que hemos estado muy pendientes de lo que hacíais

Voz 25 37:21 sí sí eso eso es muy importante para nosotros por eso yo estoy muy agradecido a los medios de comunicación acuerdo vosotros que nos habéis dado cobertura que sois muy importantes para promocionar este deporte que yo creo que engrandece a toda la familia salados engrandece a vosotros yo creo que el deporte español también tiene que estar orgulloso de que se transmitan éxitos de todas las selecciones como las Fútbol Sala como la de los que no hace algunos días el Europeo también y eso es algo importante y que también hay que ponerla en valor todo lo que haceros medios de comunicación para promocionar el deporte

Voz 1991 37:58 bueno pues aquí que sepas que en la Cadena Ser en deportes el zumbido que que sigue el el fútbol la como un animales aquí que tengo a mi izquierda Toni López que es el que me va diciendo al otro mira al este fin de semana podíamos hacer tal así que sepas que aquí tienes un aliado e hizo

Voz 25 38:14 los salarios eh porque la alegría porque además mi a mi amigo Pedro Pedro Fullana que está por ahí

Voz 1991 38:18 sí lo tengo lo tengo la pecera también otro opte

Voz 13 38:20 los somos gracias tendremos que tantos José

Voz 1991 38:24 me he tirado López y que sepas que aunque sea una medalla de plata estamos tan orgullosos de vosotros que es como si hubiese conseguido el que lo que estáis haciendo lo que nos hacéis vibrar lo que nos hacéis disfrutar lo que no esos minutos que nos hacéis estar delante de la tele con la nariz pegada en la en la pantalla hacer que vamos a seguir apoyando al fútbol sala porque escamas os lo ganáis en la en la cancha cada vez que salís dándolo todo demostrando que su muy bueno las cosas como son así que mil gracias

Voz 28 38:53 pues gracias a vosotros no os lo agradecemos

Voz 25 38:57 ya

Voz 12 38:58 me Toni no digo recordarlo de la lesión de Ricardi

Voz 1991 39:01 John Si bueno José Venancio López mil gracias un abrazo muy fuerte para todo al día vale

Voz 25 39:07 un abrazo buenas noches y dejamos

Voz 1991 39:09 el seleccionador español ahora sí ahora jardín yo había un momento que parecía que se había roto el tobillo lo ha salido gracias a Dios celebrándolo con el resto de sus compañeros con hielo eso sí

Voz 9 39:18 se ha llevado la envidia del torneo ha tocado del tobillo Sala Cairo por encima con la cadera la la la atropellado el tobillo vamos a decirle veremos a ver dónde llega la lesión veremos está en la Copa de España dentro de un mes pero bueno a recoger el trofeo de como capitán de Portugal

Voz 1991 39:31 tengo y saltando y votando

Voz 9 39:34 a que parece que no ha sido mucho durante el partido parecía que el pero al final parece que se ha quedado no en nada pero no en algo tan grave así que esperemos que llegue el partido no sé pero la Copa de España de marzo en el Wizink Center a lo mejor sí

Voz 1991 39:44 pues no sé a ver si tenemos suerte eso podemos preguntar antes de que acabe este programa mientras tanto gracias Toni avanzamos las doce y cuarenta

Voz 1991 41:54 bueno pues si antes lo decimos antes tenemos al gran triunfador de la noche su alegría son poco nuestra tristeza pero en el fondo también nos alegramos hubo un poco

Voz 11 42:02 eh eh Toni

Voz 9 42:03 porque es el mejor jugador del mundo si es el mejor juega el mundo el mejor de la historia le faltaba me recuerda aunque no me guste compra de fuegos ahora cual full a mi menos pero me recuerda el caso de Cristiano con la Eurocopa Iker sólo le quedaba sólo le quedaba europeo sólo queda la Eurocopa y al final lo ha conseguido no estaba al primer partido pero sí que levantó el trofeo tan ansiado por

Voz 1991 42:19 Ricardinho hola Ricardinho qué tal buenas noches

Voz 13 42:23 hola buenas noches muchísimas felicidades España eh

Voz 1576 42:27 muchas gracias muchas gracias de verdad

Voz 1991 42:29 has hecho un poco la puñeta pero en el fondo nos alegramos mucho Portilla

Voz 1576 42:32 el día que no era un día yo creo que eso es que soy muy patriotas como yo también

Voz 27 42:39 pero día que era muy duro para para todos nacional alguien no lo iba a ganar alguien iba a estar más triste pero bueno nos ha tocado a nosotros también contento están ella ya tiene siete si me equivoco que se la primera siempre queremos ganar pero bueno gobiernos ha tocado a nosotros calor mucho lo cierto pusimos los compañeros por la gente de España porque siempre me ha tratado muy bien me siempre en casa pero nos ha tocado nosotros estoy muy feliz por mi país por mí

Voz 1991 43:08 ahora te pregunto por las sensaciones por cómo lo habéis celebrado pero cómo estás cómo tienes el tobillo porque nos hemos asustado al ver las imágenes eh

Voz 9 43:16 sí es que

Voz 27 43:18 primero que que no fue nada por Pola juega así siempre muy fuerte y yo me caí por la ofensiva ha hecho un esguince fuerte pero al principio estaba sintiendo todos los días hacía pero no es nada creo que pues nada alarmante así voy a hacer mucho hielo

Voz 13 43:34 no bueno pero lo más importante disfrutar

Voz 27 43:36 no al final la gente ahora iba a empezar a compararon poco lo que pasó con Cristiano diga esas cosas pero no no me importa importa así que que ha hecho historia estamos muy contentos Si hay que disfrutar

Voz 1991 43:48 oye tampoco es nada malo que te comparen con Cristiano o no el fin al cabo

Voz 27 43:52 sí pero nosotros somos sucursal hay que hablar de tu posaba de que aumentar ahí valorar este deporte como somos y no intentar se ha juntado a otro para o anexa para que fuera que sufren un poquito más

Voz 1991 44:04 bueno cómo ha sido esa celebración te listo ya cuando recogió el trofeo y las medallas que te antes un poco menos eh hayas disfruto

Voz 13 44:12 dado hombre yo