Campos de concentración polacos

Voz 0874 01:04 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal me pones al día si ya sabes que te hablo porque es lo único en lo único de lo que tú sabes mucho más que yo porque yo no sé nada

Voz 1791 01:14 la Carral de Cádiz pues se ha ganado Vera Luque Vera Luque eso no sé nada Vera Luque es el que ganó el año pasado lleva ganando de las últimas cinco sesiones ganó cuatro lo que yo dije que era el Selu que quedado tercero que es el único que ha ganado no desespera entonces al que tú dijiste que iba a ganar no ha ganado ha que ha quedado tercer gran mentira

Voz 1791 01:35 él le tiene un poco de esta esta chirigota está muy bien tiene además un estribillo muy que nos va muy bien a nosotros también ha sido polémica porque Sos Racismo presidentes os racismo criticó lo que fueran vestidos de negros con el gordo y haciendo bromas sobre los en dice es inferiores pero bueno es Carnaval hay también bueno ahora han arremetido contra la Casa Real al final y son bastante divertidos este Vera Luque es muy muy divertido además es un tipo que que trabaja en el Ayuntamiento eh en multas o sea que día a día pone multas y luego se usaría todo el mundo no es pues no se puede decirse ríe iba a decirle otra cosa es que estamos en un billete será qué pasa ahora

Voz 1791 02:22 sí y está muy bien porque una de las comparsas yo no trabajo mucho las comparsas que no llegó a la final una letra muy que fue viral en Internet que hablaba de la bandera española no decía que porque todo el mundo porque no las han puesto cuando no robaban cuando recortaban derechos cuando recortaba la sanidad y la educación y también fue muy viral esa esa compra

Voz 0874 03:05 para para comparsa o para chirigota permanente la de Donald Trump has visto el tuit que ha puesto esta noche

Voz 1791 03:11 oye si diciendo que hay que tener cuidado con esto de las acusaciones del mi tu porque no todo una reputación es bueno primero él no es la persona más adecuada para decir esto

Voz 0874 03:22 vamos a contra el antecedente de su curso

Voz 1791 03:24 propio estafa hay dos personas que ha tenido que dimitir vinculados con esto

Voz 0874 03:28 con sobre todo una persona que está acusado de abusar domésticamente sexualmente de dos de sus o de dos ex mujeres y cuando Donald al tuvo ocasión de finalmente hablar de ese tema en lugar de hablar de la víctima o defender a la víctima o de ensalzar incluso las víctimas lo único que hizo fue deseara este hombre la mejor de las carreras porque es un gran profesional con un enorme futuro por delante

Voz 1791 03:47 el tiene un problema grave de entendimiento de lo que está bien de quiénes la víctima en la victima vamos a mejor vamos

Voz 0874 04:23 Polonia alberga varios lugares que han pasado a la historia por los horrores que no yo sucedieron allí fueron exterminados millones de personas recibían diariamente una media de diez trenes es con presos de los países ocupados por los nazis el setenta por ciento de los recién llegados eran aniquilados inmediatamente seguro que ya saben a qué lugares no referimos a los campos de concentración y ahora resulta que el presidente de ese país prohíbe el uso del término campos de concentración polacos a explicarnos este problema semanal

Voz 1791 04:49 sin embargo el Senado en el que ha aprobado una ley que el presidente defiende que prohibe decir campos de concentración y exterminio porque eran campos de exterminio nazis y de paso también ese Se trata de negar la no es el participación de muchos polacos el exterminio también es cierto que hubo muchos polacos que lucharon contra los nazis y lucharon contra el exterminio de judíos pero de los seis millones de judíos que asesinaron durante la Segunda Guerra Mundial tres millones eran polacos

Voz 0874 05:22 hay multas e incluso no contravienen cumplía

Voz 1791 05:25 cárcel pues ir hasta tres años en la cárcel es un escándalo internacional que bueno la también ha condenado ahí además llega en un momento muy peligroso porque hay un número elevado de de incidentes antisemitas en Europa del momento que tenemos a un resurgimiento de la extrema derecha no no es precisamente el momento más adecuado para esto

Voz 0874 05:47 compañero y amigo sabe mucho de esta polémicas Guillermo Altares Periodista del país cómo estás Bulli buenos días

Voz 4 05:52 hola qué tal buenos días de escuchar la crónica de Ramón de la de los carnavales de K

Voz 0874 05:57 la chirigota que haga él él mismo el año que viene no está ley pretende proteger la dignidad polaca pero lo hace enterrando la historia no

Voz 4 06:04 sí es una ley contra contra la historia a la ley tiene dos partes una que es digamos razonable no en cuanto a las multas o la cárcel sino lo que dice que es posible decirles lección campos de concentración y exterminio polacos porque los polacos no tuvieron nada que ver con su construcción incluso podríamos decir que en parte se cuestiona en Alemania porque se construyeron a veces en territorio anexionado recordara la expresión correcta que está incluso certificada por la ONU son campos de concentración hacia alemanes en la ocupada hasta allí bueno que se ponga una multa podré decir eso es un disparate se hasta Obama cometió el error pero luego tiene una segunda parte que es profundamente preocupante que es algo así como cualquiera que considere creer nación polaca participó en crímenes de guerra pues puede que le puede caer una presión de hasta tres años una multa de los deportes claro que la nación polaca primera odia es bastante dudoso segundo bueno hubo muchos polacos que salvaron a judíos creo que hay seis mil cuatrocientos considerado su incluso siete mil cuatrocientos justos entre los justos gente que que se jugó la vida salvando judíos pero muchísimos con la que denunciaron a sus vecinos que en un país con un antisemitismo profundo y claro me negaré se negaron a parte del Holocausto

Voz 0874 07:31 bueno hay hay muchos polacos también que fueron internados en ese campo acabaron por los pelos se me ocurre algún buen amigo de este programa que es Thomas Burden tal que llegó a ser juez en el Tribunal Internacional de La Haya

Voz 4 07:42 claro eso es todo muy complicado porque un Polonia son los países que más sufre durante la Segunda Guerra porque digamos mueren cinco millones de polacos tres millones de ellos curiosos y dos millones de ellos polacos para los bits de hecho se funda como un campo de concentración para polaco luego se convierte en un campo de exterminio para judíos claro pueden ser un país víctima y verdugo a la vez durante el nazismo puede un ciudadano polaco derepente salvar un judío y denunciar a otro de todo eso ocurrió en Polonia durante la guerra lo que es verdad es que hay consenso entre todos los historiadores del Holocausto en Polonia que dicen muchos judíos fueron denunciados por sus vecinos en el campo polaco con lo curioso es que entre los historiadores no hay ningún debate con respecto a lo que es lo que ocurrió hay muchas investigaciones muchísimos documentos muchísimos testimonios es curioso no porque la ley va en contra de algo en el que los historiadores no tienen ninguna duda

Voz 0874 08:43 curioso Ramón como Kubala la política no es como se aquí de repente un Parlamento dijera que la guerra civil no podemos llamar la Guerra Civil tememos la no sé en conflicto o polémica si Francia te Francia

Voz 1791 08:54 otro con a que ha tenido graves problemas con su memoria histórica también con los judíos una parte Francia estuvo ocupada y un número elevado de franceses no tuvieron para nada un comportamiento heroico no fue creo que Giscard el que pidió perdón por primera vez

Voz 5 09:11 Irak si

Voz 1791 09:12 sí de hecho en Francia cuando

Voz 4 09:15 uno está lleno de placas que recuerdan los lugares donde fueron los colegios de fue sacado judíos que luego fueron exterminados en todo se en todas las placas supone que fue la policía francesa todas digamos se en Francia se tardó mucho en llegar un concepto noventa dos mil que realmente se pidió perdón verdad hizo estudio pero se ha llegado un consenso en Polonia y luego la ley tiene una parte muy curiosa que es que penaliza a la gente quién salvo si son artistas historiadores entonces es como un historiador escribe un documento de trabajo sobre la persecución de judíos por parte de guerra mundial no es delito pero alguien que no historiador refleja lo que es historiador ha dicho y puede serlo entonces claro esa es una parte realmente muy surrealista de la ley

Voz 0874 10:08 Guillermo Altares Periodista del país gracias Guillermo

Voz 0874 10:24 esta semana la ONU ha pedido el cese inmediato de las hostilidades en Siria durante al menos un mes para poder entregar ayuda humanitaria y evacuar a los enfermos la guerra allí parece no tener fin el conflicto entre el Gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar al Assad ya desató en marzo de dos mil once ha dejado ya que recortarlos siempre más de trescientos mil muertos y no hablemos de desplazados son incontables

Voz 1791 10:45 sí unos cinco mil seis millones internos los cinco mil refugiados que que muchos de ellos están intentando llegar a Europa hubo intentaron es un conflicto que que ahora aparentemente está entrando en una fase final aunque Rusia sigue bombardeando a Israel como hemos visto en el boletín también está bombardeando aquí está bombardeando todo el mundo pero las víctimas siguen siendo los civiles

Voz 0874 11:06 el conflicto adquirido una nueva dimensión porque ahora también hay peligro de enfrentamiento entre EEUU y Turquía al norte del país dos aliados de la OTAN enfrentados sí

Voz 1791 11:14 bueno Turquía juega un papel muy raro en el conflicto Siria por una parte a principio apoyaba de alguna forma al ISIS ha beneficiado del comercio de petróleo sus fronteras sido muy porosa la entrar para entrar en instantes extranjeros lloras tampoco en otro en otro papel

Voz 0874 11:30 mientras diplomáticamente siempre está llamando a la puerta para entrar en la primera Liga Europea exacto pero bueno

Voz 1791 11:35 ni es de Protección Popular que es la digamos el grupo armado kurdo de Siria que es el que Estados Unidos ha utilizado y armado Trump ordenó darles armas para poder ganar análisis y son los que han conseguido tomar raca hay derrotar análisis habrá Turquía claro como son kurdos sirios tienen kurdos ha invadido el norte de Siria en la zona de Afrín para parar esto para bajar un poco lo somos pero es que los americanos están al lado los americanos tienen tropas también para proteger a estos kurdos

Voz 0874 12:07 sean aguas turbulentas ganancia de pescadores también en Marte

Voz 1791 12:09 ya ganó Rusia de alguna forma porque consigue que pasar siga pues esta Irán que es otro los apoyos de de de de Asad pero Irán es el enemigo de Israel Estados Unidos bueno hay ahora mismo hay un panorama muy complejo que el final de la guerra de Siria puede suponer el comienzo de más guerras claro

Voz 0874 12:27 es un país desgarrado por un conflicto que no cesa ya estado hace muy poquito un buen amigo de este proetarra nunca suficientemente admirado Mikel Ayestaran que el buenos días hola muy buenos días buenos días a todo esto que contábamos son conflictos diplomáticos conflictos bélicos pero el resultado siempre es el mismo que decenas de civiles que están muriendo cada día no

Voz 7 12:46 así es si la verdad es que estás un poco la vista atrás y lo que hemos visto en la última semana en sería es es absolutamente increíble no os hemos visto como se ha derribado un caza ruso en la provincia de él le hemos visto cómo se derivó ayer un caza israelí por primera vez desde mil novecientos ochenta y dos caza israelí es derribado en combate y ayer también fue derribado un helicóptero turco en Afrin osea estamos hablando de de de un conflicto ya de una magnitud yo diría de una miniguerra mundial abierta ahora mismo hasta ahora el conflicto con el califato lo estipulaba todo lo demás como dice Ramón ahora se abren diferentes frentes entre los diferentes países que tienen intereses directos realmente las auténticas víctimas siguen siendo sus civiles que que que que que la verdad es que no sé cómo sobreviven estos ocho años

Voz 0874 13:34 has definido muy bien una miniguerra mundial en la que la ONU por cierto no pintan nada porque nada ni nadie hace caso a lo que dice cuando lo dice

Voz 7 13:44 no la verdad que la uno recibe palos por todas las partes el último que estaba leyendo ahora mismo es critican mucho pues que siga activa en Siria porque hay que tener en cuenta que el el único lugar donde puede trabajar son las zonas bajo control del Gobierno iraquí están digamos hay investigaciones abiertas sobre que mucha de la de la ayuda que se destina a nacer miras acaban en manos de de altos funcionarios del régimen y la verdad es que sus llamamientos para las para al alto o hace tiempo que no que nadie los escucha si el proceso por ejemplo que que que tiene de Naciones Unidas abierto de de de mediación de Ginebra pues es un fracaso absoluto no al final el único proceso que está teniendo algún resultado práctico sobre el terreno es el que lideran los rusos los iraníes y los turcos en en en Kazajstán

Voz 1791 14:34 a los oscuros perdón ya les engañaron los británicos el al final de la primera Guerra Mundial corren el riesgo de que Estados Unidos los deje colgados prefiero los kurdos sirios

Voz 7 14:44 los han dejado ya lidera en en Afinsa están están colgados en el les hemos vuelto a abandonar diría yo desde desde Occidente a una fuerza que ha sido imprescindible para para acabar con con insisten en Raqqa ahora mismo pero también están están combatiendo contra las últimas células que quedan del de de de Luis en el en el valle del Éufrates no ahora mismo Estados Unidos está desaparecido no no ha hecho todo un movimiento para intentar frenar esta ofensiva de de Turquía y una vez más como dice Ramón pues se repite la historia de los hemos dejado abandonados

Voz 0874 15:18 qué qué tendría que pasar Miquel para que pudiéramos dar esta guerra por por terminada

Voz 7 15:26 la verdad es que es una de las noticias que sueño con un al no poder ir a Siria un día Hay poder decir eso no que que que que está terminado ahora mismo la decisión y el futuro no está ya en los despachos de Damasco diría yo creo que que que el futuro es que hay sobre todo tiene Cabero a una decisión política no parte de de Irán de Arabia Saudí de Turquía de Rusia de Israel tiene que haber decisión de que de que esta guerra se determine pero pero los dos planos el plano político a nivel regional plano religioso también están demasiado mezclados y ahora mismo

Voz 5 16:03 yo creo que estamos bastante lejos de hablar de final de la guerra lo crees que Netanyahu a aprovechar todo este revuelto Un para ajustar cuentas

Voz 7 16:11 bueno yo creo que vivía aquí en su casa tiene ya bastantes problemas escándalos internos con lo cual aquí la la oposición israelí dice que que que que él necesita no algún tipo de de de follón externo ya sea a Gaza a Siria para para intentar eclipsar todos estos escándalos internos que tiene vaya usted a saber no aquí hay hay malestar con sobre todo con con Rusia que es un que es un actor ahora mismo fundamental en en en Siria y es que sí para todo el mundo ha sido una sorpresa estoy hablando con amigos sirios el Inalsa ese credo capas urbano el derribo de un caza israelí para los propios israelíes pues os podéis imaginar lo que ha sido no con lo cual se puede saber a ver qué hace Netanyahu pero pero ahora mismo el que el que el que estar moviendo la las la que arroja así las quitan en Siria es Rusia no es no es Estados Unidos no

Voz 4 17:05 cuál no será es también pues tienen que ver cómo

Voz 7 17:07 como como negocian con Vladimir Putin que Putin mostrando

Voz 0874 17:11 por otra persona que sabe muy bien manejar este tipo de situaciones Netanyahu Bibi como lo llama Mikel Ayestaran supongo que estás estás en Israel ahora a Mikel

Voz 7 17:19 sí sí éste está en Jerusalén desde hace una semana desde aquí del nuevo siguiendo con mucha atención todo esto

Voz 5 17:26 no un abrazo fuerte cuidarte centrar todos los buenos días

Voz 1791 17:30 claro

Voz 0874 17:41 día de carnaval entonces eso sí

