Voz 0116 00:20 los idea de la cocina es como la pintura música se puede cocinar con estos productos frescos colores pero también se puede contar con productos dice que pueda hacer un dibujo con lápiz Puzol uno puede hacer música sólo puede dirigir una orquesta como es mi caso yo dirijo un equipo de cocineros el de las salsas podría ser el primer Berlín entre los guisos podría ser el alto aunque también se puede cocinar solo y eso es muy agradable Uxue

Voz 4 00:53 este cocinero francés

Voz 0874 00:55 en una época en la historia de la gastronomía fue señalado como el Papa de la gastronomía como el mejor cocinero de todos los tiempos expiró nouvelle cuisine su influencia fue extraordinaria en los cocineros de todo el mundo se llamaba Paul Bocuse ha muerto a los noventa y un años en Colonia mandó esta mañana centrarán arqueológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola

Voz 1326 01:15 qué tal Javier

Voz 0874 01:16 yo creo que polvo quiso muerto en el mismo lugar en el que nació

Voz 1326 01:18 sí la muerte ha muerto en su casa natal que además el lugar donde estaba su célebre restaurante a diez kilómetros de León por cierto que nació el once de febrero de mil novecientos veintiséis hoy domingo hubiese cumplido noventa y dos

Voz 0874 01:32 los pertenecía a una saga muy antigua cocineros esa familia

Voz 1326 01:35 sí una saga familiar que se remonta al siglo XVII nada menos sus padres eran cocineros y él creció en el restaurante familiar que al mismo tiempo era Hostal el recordaba que como el restaurante tenía nueve mesas nueve habitaciones a su madre le inquietaba que ese aspecto de casa de citas fuese en contra de la imagen el rastro

Voz 0874 01:54 cuando yo era niño colaboraba en el restaurante de los padre

Voz 1326 01:57 sí sí se ocupaba del huerto de la Casa de lavar la ropa o de ordeñar las vacas con sólo nueve años su padre el enseño a cocer los riñones de vaca Ésa fue la primera lección de cocina que recibió

Voz 0874 02:08 que no costaría mucho decidir a qué quería dedicar su vida

Voz 1326 02:11 no a los dieciséis años ya tenía clarísimo que él no iba a romper la tradición familiar entró como aprendiz en otro restaurante de Lyon ese periodo de aprendizaje lo interrumpió los dieciocho años cuando él que siempre fue un patriota se alistó voluntariamente en el Ejército de Liberación del general De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial

Voz 0874 02:31 después de la guerra reanudó entonces si procede su proceso de formación digamos como cocinero

Voz 1326 02:35 sí tuvo una información privilegiada pudo trabajar en Lyon París o Viena al lado de algunos de los mejores cocineros franceses de la época uno de ellos Fernand Point le contagió su espíritu innovador creativo su afán por aumentar el protagonismo de los cocineros que hasta entonces habían permanecido bastante inadvertido

Voz 0874 02:54 eso es empezaron a convertirse en estrellas él él cuando comenzó a llamar la atención en el mundo de la gastronomía

Voz 1326 03:00 bueno hacia finales de los cincuenta polvo Kiss ya era alguien en ese mundo de hecho el mil novecientos sesenta y uno a sus treinta y cinco años fue elegido mejor cocinero de Francia su restaurante mereció su primera estrella Michelin

Voz 0874 03:13 cuántas recibió un restaurante al final tres

Voz 1326 03:16 estrellas la segunda en mil novecientos sesenta y dos y la tercera en mil novecientos sesenta y cinco hay que subrayar que hoy cincuenta y tres años después ese mítico restaurante aún mantiene esas tres estrellas Michelin algo que resume muy bien su grandeza

Voz 0874 03:31 se convirtió ya muy poco después en una figura internacional si hacía la

Voz 1326 03:35 primera mitad de los setenta cuando junto a otros cocineros impulsó lo que se comenzó a conocer como nouvelle cuisine un movimiento que revolucionó la cocina internacional y que siempre permaneció asociado a él

Voz 0874 03:46 y que distingue a la nouvelle cuisine

Voz 1326 03:48 se presentó como una renovación muy importante de la alta cocina francesa tradicional Se trataba de cocinar de una manera menos densa más ligera y saludable de potenciar al máximo el cuidado de las materias primas de los ingredientes el propio Kiss dejó esta frase no puedes olvidar los buenos ingredientes sino hay buenos ingredientes no hay cocina no existe una gran o pequeña cocina sólo hay buena cocina

Voz 0874 04:12 la esa nouvelle cuisine enseguida dejó de ser un fenómeno exclusivamente francés sí de inmediato

Voz 1326 04:17 fue una propuesta muy bien acogida por cocineros de todo el mundo y ejerció una gran influencia polvo Kiss detalló muchas de sus ideas en un libro titulado La cocina del mercado que desde mil novecientos setenta y seis en que se público tuvo una repercusión enorme e influyó en varias generaciones de cocineros escucha lo que decía sobre su producto preferido

Voz 0116 04:39 cuál sería el producto estrella bueno es como si me dicen que me llevaría a una isla desierta pues me llevaría a una cabra porque así tendría la leche y la carne el producto perfecto para mí el producto perfecto es la mantequilla la mantequilla es mágica

Voz 0874 04:58 saben los franceses tal vez por lo Kiss fue el primer cocinero estrella entonces no

Voz 1326 05:02 pues yo creo que sí además en Francia logró distinciones tan importantes como la Legión de Honor que recibió en mil novecientos setenta y cinco para celebrar ese honor polvo Kiss creo un plato muy especial la sopa de trufas a la que bautizó con el nombre del presidente de entonces Valery Giscard d'Estaing

Voz 0874 05:19 pero creo que además de su restaurante de referencia en Colón poco Kiss también abrió otros locales

Voz 1326 05:24 cree algo parecido un imperio abrió veintitrés restaurantes en diferentes países varios de ellos en Lyon tenía millones de clientes en todo el mundo se llegó a decir que si no se lleva al menos una vez en la vida al restaurante de polvo Kiss uno no era nada

Voz 0874 05:38 pero mucha gente no ha podido permitir acudir a un restaurante que no tiene pinta de ser muy barato

Voz 1326 05:43 no no barato precisamente Noez aunque polvo Kiss también ofrecía menús de comida rápida mucho más asequibles pero él se sentía muy incómodo con ese lado de la nouvelle cuisine asociado al diseño a la imagen y al marketing por encima de la calidad de la propia cocina de hecho el se acabó burlando de la nouvelle cuisine incluso renegó de ella la definía como nada en el plato todo en la cuenta

Voz 0874 06:05 cuando cocinó con sus propias manos hasta dos mil

Voz 1326 06:07 seis cuando tenía ochenta años mucha leyenda detrás poco antes de retirarse publicó su libro de memorias en el que contaba con mucho desparpajo aspectos muy llamativos de su vida privada

Voz 0874 06:17 como que por ejemplo

Voz 1326 06:18 pues por ejemplo su poligamia nada secreta el mantenía relaciones con tres mujeres a la vez que como te puedes imaginar vivían en casas diferentes las tres mujeres aunque fuera a regañadientes acabaron aceptando la situación

Voz 0874 06:32 se llegó a casar con ninguna de ellas sí sí él se casó

Voz 1326 06:34 muy joven a los veinte años con Raimondi que entonces tenía dieciséis dieciséis y con la que tuvo a su hija Françoise luego con su segunda mujer tuvo otro hijo Jerome que también es cocinero y la tercera mujer que incorpora a su vida sentimental tenía una hija llamada es más Riza que fue quién le ayudó a escribirlas

Voz 0874 06:53 es pero mantuvo durante mucho tiempo la relación con las tres mujeres simultáneamente dígame

Voz 1326 06:57 sí sí durante décadas una de ellas la segunda por orden de entrada en su vida trabajaba con él y le llevaba la imagen y comunicación

Voz 0874 07:04 que cuenta en sus memorias de su relación con la vida con esas tres mujeres

Voz 1326 07:08 pues decía cosas como ésta para mantener una relación con tres mujeres hace falta ser muy organizado también hay que tener buena salud encontrase con mujeres extraordinarias que sepan hacer frente a la situación se que a veces mi comportamiento no las ha complacido pero he querido vivir tal y como me apetecía ellas han estado a mi lado yo al suyo

Voz 0874 07:29 hombre es un poco insólita

Voz 1326 07:31 desde luego él era un hombre muy singular que vivió cosas muy singulares era al mismo tiempo un gran trabajador y un gran hedonista partidario radical del carpe diem el repetía a menudo que uno de sus grandes lemas vitales será trabajar como si fuera vivir cien años saborear la vida como si fuera morirme

Voz 0874 07:48 ya no uno de los periodistas españoles que entrevistaron a por lo que es bueno pues está muy cerca de nosotros siempre en este programa porque trabaja con nosotros es nuestro José Martí Gómez cómo estás José buenos días no Javier buenos eso cuéntanos cómo fue aquella entrevista creo que fuera un reportaje de El País Semanal

Voz 1113 08:02 sí salió en El País Semanal del año setenta y nueve fue fue muy bien con Ramoneda hay las fotos las hizo Jordi Socías el restaurante eso era un restaurante de entrada cuando entraba Seve la cocina muy transparente con todos los cocineros allí vestidos de blanco con sus gorros así además de las tres estrellas Michelin tiene cuatro tenedores rojos lo que quiere decir que sea un restaurante de lujo el plato más barato me regaló la carta hemos repasado ahora el plato más caro era la langosta ciento sesenta francos de la época el plato más barato macarrones

Voz 5 08:43 deberían estar bueno hemos vacante seguramente serían muy caros él él tiene unos veinte Beitia Franco el que comisteis pues nosotros cumplimos lo que él no

Voz 1113 08:53 no la trufa la sopa de trufa negra que era muy buena la verdad después ya no recuerdo el resto sí que recuerdos en toda la misa con nosotros indica recuerdo que iba diciendo coman coman pero cuando noten que en ese plato concreto ya están satisfechos dejarlo no satisfaga no eran acabar el plato completamente otra nota que dijo comentó sobre la evolución del gusto gastronómico desde hace años la gente comía mucho pan dice ustedes llevan una hora sentados en esta mesa en la paradita de pan todavía no lo han probado y eso quiere decir que la evolución de la cocina es más ágil menos fatiga menos al estómago

Voz 0874 09:36 nos queda Stills con hambre esto no lo recordarás no

Voz 1113 09:38 no no nos quedamos con hambre Nos quedamos muy satisfechos sobre todo por la conversación con él muchas de las cosas que ha dicho Lewis fue lo que nos dijo a nosotros no

Voz 6 09:47 que que en realidad dirigir

Voz 1113 09:50 un gran restaurante era no director de orquesta o capitán de barco porque había de estar pendiente de muchas cosas no sólo de la cocina sino también de de Sir funcionaba la refrigeración con la calefacción Si los manteles eran impolutos aunque había gente encargada de todo el era el último supervisor y sobretodo de también como dicho Luis él tenía una crítica muy fuerte también hacia la nouvelle cuisine él consideraba que no había Nobel no habían nueva cocina como una vía nueva música o no a día la nueva literatura todo estaba enraizado dentro de una tradición si acaso tenía mérito eso que él llamaban la nueve Cosin era haber recuperado la cocina del mercado para hacerlo manera el defendía que se tenía que comer el no se podía comer una paella en París una paella se tenía que comer en Valencia ido una bulla aviesa buena Se tenía que comer en Marsella y sobre todo lo que no se tenía que comer es producto entre importados por ejemplo de otro país lejos bueno cuando en tu país podías esperar que llegara a la época que se productos naciera de forma natural en el campo

Voz 0874 10:58 fíjate y de aquello que te lo dijo hace tantos años en la que estamos ahora donde puedes comprar tomates en cualquier momento del año o fresas por ejemplo él él como era José presentes un poco estrella

Voz 1113 11:09 no no no no no no no era era muy agradable muy sencillo después supongo que que dirigiendo el restaurante dirigiendo la cocina se debería comportar como usado

Voz 0874 11:21 vida sentimental el capitán de barco

Voz 1113 11:23 la sentimental en en el trato personal era vestido blanco sí llevaba alzacuellos llevaba la bandera tricolor en la era de su informe de su camisa su chaquetilla blanca llevaba su nombre y también la palabra France easy era cordial después cuando cerraba el restaurante lo que tenía curioso es que entonces

Voz 6 11:45 es dejaba el gorro de

Voz 1113 11:49 chef ese ponía una boina y entonces con la boina así va aún a unos cien metros del restaurante tenía un local que había sido un local destartalado Yell había condicionado era un local muy curioso en el que habían unos caballitos pintados en las paredes después habían eh muñecos que se ponían en marcha hay de hacían sonidos y había una pequeña orquestó Tina y allí hacían fiestas ya a un precio muy bajo muy normal para los vecinos de unión y de pueblos vecinos pueblos próximos que se divertían muchísimo Biel contemplaba cómo se divertían sentado allí con su boina hirviendo y hablando y firmando algunos dedicatorias y sobretodo daba algunos incluso seguía con la mousse con los Pierre las piernas la música cuando por ejemplo una contaban una canción han Sanz sacian qué recuerdo que decía he comido y bebido tengo el vientre relajado gracias gracias decía gracias gracias ver si conocisteis alguna de sus mujeres no con contó algo de su alborotada vida

Voz 1326 12:57 la sentimental

Voz 1113 12:58 el contó que simplemente que su sueño era vivir con cien mujeres loco

Voz 5 13:03 tres bien se sentiría muy frustrado pero dijo en aquella época era

Voz 1113 13:09 el año setenta y nueve que uno de sus grandes dramas es que había perdido la virilidad

Voz 0874 13:14 a ella sí pero en esta época en la que estamos hay pastillas para compensarlo no para

Voz 5 13:18 aquella época no había todavía no lo llevaba bien oye

Voz 0874 13:22 del pueblo de cuentas no era tanto el de los ricos también de los pobres no tenía el lado para los que pagaban el lado Pardo

Voz 1113 13:28 lo que sí exactamente en sí sí sí suprimió el restaurante aquel era era muy divertido además porque junto a estaba practicamente a cien metros salías del restaurante caro del restaurante lujoso impute nada blanco con todo va vajilla es porcelanas de plata entonces traspasaba esos cien metros y entraba en un mundo distinto en el que estaba él presidía también ese mundo han presidió el mundo del local caro de local sofisticado presidía ese mundo popular en el que se divertía muchísimo con su boina calada hablando de de

Voz 1326 14:04 dado popular Juan María Arzak contaba que en una ocasión invitaron a Bakic a cocinar en una bodega de La Rioja y que cuando nada más llegar el probó unas patatas con chorizo les dijo pero son ustedes tontos esto está mucho mejor de lo que les voy a

Voz 0874 14:18 andar yo que todo lo que decía José no es en Valencia esta mañana también nos acompaña o un gran cocinero español le conoció también a polvo Kiss hace más de cuarenta años es Pedro Subijana es uno de los mejores restaurantes del mundo Akelarre de San Sebastián además distinguido también con tres estrellas Michelin Pedro cómo estás buenos días

Voz 1326 14:36 hola buenos días muy bien oye tú dónde y cómo conociste a Luis

Voz 7 14:40 bueno Juan María Arzak y yo fuimos cuando vino a Madrid en una presentación de su libro la mínima se que vino con el que que eran poco también el uno de los grandes popes de la cocina francesa en aquellos momentos pues vino a dar una charla me demostración tal a hicimos una relación con él y nos invitó a pasar unos días con él allí en en Dios y bueno allí fuimos fue el ninguna anfitrión maravilloso fantástico nos dio instrucciones a todo su personal para que no nos ocultas en nada para que no lo hacen todo y luego los ratos que había antes de la mañana cuando ya llevaba al mercado nos presentaba pero es la relación que tenía con ellos era una relación de con bueno bueno completamente de de de de amistad y de apoyo de Conde de complicidad y luego pues incluso después de terminar el trabajo no sentaba en su restaurante

Voz 8 15:35 media empecé a abrir al público no

Voz 7 15:37 lo hacía a probar los grandes platos suyos los platos más emblemáticos y después todavía después de terminar el trabajo y todos nos acompañaba fue una típica fantástico y una persona cercana hay calidad también le vimos momentos de transición en los que pegado a una bronca de mil puñetas incluso a sus más cualificados de los de los encargados del restaurante pero luego salía de selvas a poner encima es decir bueno ya ha pasado todo y ahora aquí otra vez

Voz 0874 16:09 ah oye idea de de este hombre me me ha llamado la atención ver bocas usado antes pero he dicho le dijo a su gente que no nos escondiera nada esto de la cocina eso son secreto de Estado casi no

Voz 8 16:21 no en otros tiempos cuando yo empecé en la Copa

Voz 7 16:23 sin querer tuve la suerte de estar cerca de personajes maravillosos como Luis y otros que además para mí me influyó fue pieza también con en en sala caen en fin con algunos otros también cualificados pero tuve la suerte de estar cerca de gente que te lo ponía todo a disposición pero no no no lo lógico lo normal lo tradicional ASFA aquellas épocas era jugárselo todo o todo lo contrario tendría se comparte hacen los congresos se pone a disposición de todo el mundo el trabajo y todo el esfuerzo que ha hecho durante ese año y lo hacemos eso es un mil veces más generosas que lo que era antes pero bueno en los años él a nosotros cuando hable con pincel tendría entorno a los cuarenta y muchos años era todavía muy joven pero pero a él ya tenía esa actitud el día tenga la actitud abierta tanto en eso

Voz 8 17:14 como ALE veías que era era era un hombre que quieras que no aunque él no actuase como tal era era lo que nosotros mirábamos todos como gran referente del personaje y además como el mejor embajador que ha tenido Francia nunca para de aquí escucha de vista pero sin embargo bueno veía un chaval jovencito ya alguien que tal que les miraba con admiración la quiere sacar una foto no pues le venga están pueden comer

Voz 0874 17:40 pues se enseña estéis algo

Voz 7 17:42 nosotros no bueno yo creo que no hay esa esa historia que oí que compartimos cuando vino a Cruner celebrar

Voz 8 17:50 los méritos de la historia de de Cooner pues pues él vino a cocinar suya efectivamente con con las patatas sabéis suele gustar mucho y luego todo eso a tipificado demasiado como qué tal que no había nada deja claro pues les gustó mucho y repitió porque porque bueno pues cualquier algo típico de allá y además estaba muy directas pues esto pero vamos nosotros compartimos con el equipo de ayudantes de tintes pero nunca hemos intentado enseñarle nada hombre si me queríamos enseñar la cocina desde nuestro país del estilo de la cocina que nosotros practicaba musical pero al final fue el punto de partida a partir del cual nosotros hicimos la revolución aquella Blanca de las pérgolas cabaré dijo Xavier Domingo que entonces era el cronista del Cambio dieciséis y que escribiría sobre muchas horas gastronomía que por cierto en aquellos tiempos el poquito a poquito había desde ese punto de vista no de de Periodismo Gastronómico

Voz 1326 18:43 Pedro pero tú en qué crees que él fue más revolucionario más innovador o creativo

Voz 8 18:49 no yo no creo que fue yo creo que fue mucho más perfeccionista de la cocina tradicional francesa del productos de lo mejor de lo mejor del momento por eso su libro que el predicaba hay presentaba era aquellos que pues cuando le conocimos a un simple parche para cocinar el mercado claro por eso nosotros también nos sentimos en aquellos momentos muy identificado puede queremos bueno pues la cocina vasca también ha sido diez en la cocina de mercado de la Ser pocas que que tiene la de primavera que tienes las setas en otoño y que tienes la casa en invierno y que en verano tienes más frutas y verduras au tienes otros plata también nos veíamos en porque ese tipo de cocina entonces seguía se hundía un poco nosotros hubiéramos un poco de la internacionalización de la cocina porque parece que que estando en cualquier lugar del mundo como como todas partes hacían la cocina francesa pues casi a los ojos no y entonces bueno eso a nosotros nos pareció interesante importante hoy hoy estamos asistiendo a una a una cosa similar en otros aspecto hoy en día si tú vas por cualquier sitio y no ves algo de asiático parece que estás fuera de onda

Voz 0874 20:02 tal incluso los nombres

Voz 8 20:04 solamente algunos ingredientes de algunas preparaciones muchas de ellas lamentables porque están mal invitadas no pero parece que si no haces algo asiático pues no está en la onda mayor que al final lo que hay que hacer que cada una la cocina que le gusta que lo haga bien y eso me al carro de aquello que pretende o parece que le va a poner en los titulares

Voz 0874 20:24 oye me ha encantado esta esta diatriba contra esa fe modernidad que hay ahora en la las oye me me va a matar Luis si no te pregunto por aquel viaje que hiciste con Juan Mari si observas te alguno de los dos alguna particularidad de la vida sentimental de este hombre

Voz 8 20:39 sí la verdad es que nosotros sí que conocimos y tratamos de montes que digamos que era la la legal no la alega que estaba allí si ya tiene que estaba en el balance y tal también habíamos conocido y conocimos a otra de las que ya tener a la tercera yo no he conocido al menos no he sido consciente pero como también había una hija suya que está casado con chocolatero muy famoso con con Berna

Voz 0874 21:08 la historia se complica cuando nos fuimos

Voz 8 21:11 y los que tenemos que hacer un que vamos a hacerle algo entonces incluimos en la tienda de flores encargamos un centro importante de flores en la dedicatoria Le pusimos para me gana quiere decir para las señoras

Voz 5 21:25 ahí descubriste en la espalda

Voz 9 21:28 Pedro Subijana

Voz 0874 21:28 en la que es director de uno de los mejores restaurantes del mundo el aquelarre de San Sebastián gracias por esta charla Pedro un abrazo fuerte y suerte José Martí Gómez de la entrevista la publica este en El País Semanal en el año setenta y nueve corrían otros tiempos para el periodismo quién

Voz 1113 21:45 logo no paran el viaje lo paga el país

Voz 0874 21:48 por eso decía es el viaje lo paga el país

Voz 1113 21:50 en la comida a la pagó él recuerdo una anécdota que es que en un momento dado sale en local

Voz 5 21:57 popular se acercó a saludarle y el Paul Bocuse me lo presentó dice aquí un tres estrellas Michelin que es una forma curiosa de presentar a la gente oye un abrazo fuerte José adiós Luis Alegre adiós a un abrazo adiós adiós