"La transparencia del tiempo"

Voz 1 00:00 no se le dos Monkey no donde estuvo autómatas aquí

Voz 2 00:22 Don Malki que en les

Voz 3 00:30 a él

Voz 4 00:49 cómo va todo

Voz 5 00:59 pues no pero las canciones de la banda sonora de la película Buenas noches y buena suerte que estuvo presente

Voz 0874 01:06 claro la cacería de brujas en la Semana Negra

Voz 5 01:08 Celoni en Barcelona está Óscar López cómo estás Oscar buenos días buenos días qué música o el sábado a las nueve y todo

Voz 0874 01:17 después de que la última que estuvimos juntos James Ellroy Nos ladrón nos gritó no regañó

Voz 6 01:21 no pero qué bien lo pasamos estamos bien pero era como un mal trago había que pasarlo

Voz 5 01:26 sabes bueno que no sé si era tu primera experiencia con él si si con él yo que consta que te avisé es muy particular cómo pudiste comprobarlo es de pero bueno es por otra

Voz 0874 01:38 la al menos no llamó a su perro porque me contó otro autor que estuvo con nosotros no voy a contar que no sea que fuera una anécdota digamos un poco más privada que en un momento de la conversación llamó por teléfono y pidió alguien que le pusiera con su perro James Ellroy estuvo hablando con su perro durante veinte minutos no es que yo creo que

Voz 1648 01:52 están más las mascotas que los seres humanos es verdad ahora a seguir hablando de la vez Eneira un pelín solamente porque tenemos a uno de sus grandes protagonistas antes si quieres hacemos un pequeño balance de lo que ha sido esta edición Bono ha sido un éxito la verdad es que yo creo que va más todos los años más en esta ocasión además como ya comentamos en su día se ha diversificado mucho los actos han buscado nuevos emplazamientos que han funcionado muy bien se ha apostado también por una mayor transversalidad sean tocado muchos palos artísticos de yo creo que el público además ha respondido y luego lógicamente la batería de escritores científicos escritores entre ellos estaba Claudia Piñeiro estaba Luis Pineda Alicia Giménez Bartlett nuestro invitado de hoy como bien decías hombre yo creo que brilló con una luz especial el gran James Ellroy que vino a recoger el Premio Pepe Carvalho fue un gran éxito yo creo que el cambio de comisario también ha ido bien Paco Camarasa lo ha hecho fantástico bueno es el el padre de todo esto pero Carlos Zanón yo creo que es un digno sucesor y la verdad es que había preparado una programación muy muy interesante y Bono ya la gente esperando la del año que nuevo

Voz 0874 02:54 pero por cierto fíjate lo nervioso que me puso James el que acabo de decir que es sábado

Voz 1648 02:59 que es donde socialmente estamos en domingo

Voz 0874 03:02 pues con nuestro libra de hoy que es la transparencia del tiempo al autor les saludamos enseguida

Voz 2 03:09 no

Voz 9 03:16 verdad que ya era un viejo para intentar saberlo de pie ante el almanaque adornado con un paisaje borroso y crucificado con un par de clavos hundidos en la pared de su cuarto conde respondía a su interrogatorio con nuevas preguntas su abuelo Rufino no era un viejo cuando a sus sesenta años lo llevaba a las galerías de la ciudad y sus alrededores le enseñaba las artes y mañas de la lidia acaso a Hemingway no le decían el viejo desde unos años antes de su suite Phoebe a los sesenta y tres y Trotsky no era el viejo cuando los sesenta y dos sin Ramón Mercader le abrió en dos el cráneo de un estalinista y proletario coletazo para empezar Conde conocía sus limitaciones ese sabía muy distante de su pragmático abuelo de Hemingway de Trotsky o de otros ancianos célebres gracias a razones justas o espurias por ello sentía que cuando sea evocaba a la cifra dolorosa redonda ahí decadente tenía razones de sobra para no pretender ser un viejo con derecho a la mayúscula

Voz 5 04:24 sino que apenas se estaba convirtiendo en un

Voz 9 04:26 viejo de mierda categoría más que merecida en su caso en la escala de la senectud es posibles clasificadas con celo académico por la muy seria ciencia geriátrica la empírica sabiduría de la filosofía callejera

Voz 5 04:51 la banda sonora que escucha protagonista de esta novela saludamos al creador de ese personaje del que ahora hablamos de Padura cómo estás Leonardo buenos días buenos días Javier muchas gracias por la invitación has hecho lo tempranito hoy pero bueno yo mientras que no me es cualquier cosa vale la pena contigo no no tú sabes que los cubanos somos mucho más apacible pero yo desde luego me das café como hicieron esto pues bueno tranquiliza mucho más quieres otro no gracias gracias gracias certificamos que

Voz 0874 05:19 domingo por cierto es una novela negra y fíjate este trozo que hemos escuchado a horas más novela gris pero el color de pelo de este detectives

Voz 1285 05:27 yo estoy mira alguien me dijo ahora cuando llegué a España comenzar la la promoción de esta novela recién publicada por Tusquets la transparencia el tiempo alguien me dijo ésta es una novela crepuscular y leyes diese es una novela crepuscular porque hay luces que van perdiendo su su brillantez Unity le hice va oscureciendo el el el panoramas para el personaje para la ciudad y creo que que tiene mucho que ver con con estados de ánimos di con momentos de la vida de la de la sociedad cubana dejó tiene que

Voz 0874 06:02 ser viejo

Voz 1285 06:03 no yo creo que ahí en la en el fragmento que leyó está muy definido astaci bueno cuando yo tenía veinte años una persona de sesenta años era una persona muy vieja ahora yo tengo sesenta y dos y hay días que me siento viejo y unos cierta viejo sobre todo cuando descubres que le duelen partes del cuerpo que uno no

Voz 5 06:27 pero no es por la imagen que te

Voz 1285 06:30 vuelve no fue hay cosas que yo no sabía que esté aquí de pronto empieza dos años me estoy poniendo vean

Voz 0874 06:36 alguien decía que la vejez se nota en en cuánto tiempo tardas en sentirte bien cuando pones un pie a levantarte de la cama en el suelo

Voz 1285 06:44 también esa es una de las medidas

Voz 0874 06:46 el tiempo de recuperación te te sientes más viejo viendo como por ejemplo la ciudad en la que tú has vivido toda tu vida en la que sigue viviendo que es La Habana evoluciona de una manera no sé que no voy a decir que te disguste de una manera que desde luego no esperabas

Voz 1285 07:00 y y eso tiene que ver eso tiene que ver por qué el trato de expresar muchas de estas asociaciones y secciones que a veces son muy sugestivas no a través del personaje de Mario Conde y las novelas que que he ido escribiendo en estos años perdón que como tú sabes han ido evolucionando en el tiempo esto ocurre en el año dos mil catorce con deba cumplir los sesenta años ya hace una novela que escribí que publiqué en el año dos mil cinco La neblina del ayer hay un momento en que Conde separa en una esquina de del centro de La Habana al barrio del Vedado mira a su alrededor y empieza a sentirse extranjero en tierra propia sí porque ya hay códigos que empieza a no entender a no conocer eso Aído ha ido in crescendo en esta novela sea un recorrido que intencional por por los puntos Deluxe que han ido surgiendo en la ciudad iraquí los espacios de oscuridad que han ido que han ido creciendo y realmente es una ciudad que en los últimos diez años ha cambiado tiene que cambiar además es que nada puede ser igual de manera de manera eterna llegó una ciudad que en el cita otros cambios que que vendrán con con mejores tiempos económico porque tiene una estructura muy envejecida unas una infraestructura perdón muy muy envejecida pero pero también la gente ha cambiado la gente yo creo que que se comporta de unas maneras que que son no voy a decir peores pero son diferentes por lo menos a las que estábamos habituados a la gente de mi generación

Voz 0874 08:42 luego charlamos un poco de la banda de lo que comentábamos antes de empezar este espacio que es de de la banda sonora de la banda que incluso eso ha cambiado también pero lo primero la novela la transparencia del tiempo que nos cuenta Óscar

Voz 5 08:52 pues estamos ante el el noveno libro donde aparece Mario Conde lo que pasa que es la octava novela para aquellos que siguen al personaje

Voz 1285 09:00 Mario Conde el investigador no

Voz 1648 09:02 eh ya lo hemos contado muchas veces se pero hay que volver a insistir no tiene nada que ver el nombre fue antes el otro bueno en fin lo importante para la gente que por ejemplo todavía no conozca déjame decir dos cosas solo del personaje que es un ex policía cubano que se reconvirtió en cazador de libros si en una especie de investigador de temas diversos una especie vamos a decir detective privado pero sin licencia porque ya sabemos que en Cuba no hay detectives privados que pasa de las armas que pasa de la violencia

Voz 5 09:27 perdiendo Leonardo con esa afirmación eh que le gusta

Voz 1648 09:30 a ver que sueña con escribir yo confío llegar algún día en algún libro de la serie de de Leonardo y puede haber algo publicado de Mario Conde que es verdad que está preocupado por sus sesenta años pero también es verdad que no deja de beber que no deja de fumar que no deja de comer en fin lleva una vida así muy muy particular en esta ocasión en cuanto al argumento de esta octava entrega pues bueno surge un amigo de la época universitaria Bobby un tipo homosexual y negociante que se gana bien la vida Trapiche ando que en su última pareja que es un joven que tienen unos amigos un poco particulares le vacía la casa aprovechando un viaje de de Bobby entre las pertenencias que desaparecen hay una hay una virgen una virgen negra de de sus antepasados que para él tiene un gran valor sentimental y milagroso y Bobby lógicamente Le pide a abono a a Mario Conde que empiece bueno que investigue que intente averiguar sobretodo dónde está esa virgen no voy a montar mucho más de la investigación porque es una novela que hay que seguirla en ese sentido pero sí diré que a partir de ahí un poco ya nos vamos a mover en dos planos temporales por un lado está lo que es propiamente la investigación en La Habana del presente y luego nos vamos a ir al pasado asilos del pasado para conocer mejor la historia de esta Virgen yo creo que estamos como bien decíais ante la novela más crepuscular a lo John Ford de esta serie porque él está muy preocupado por los sesenta años está muy preocupado también por una posible fiesta que elevan a hacer pero también vamos a ver que la amistad sigue siendo para él yo creo que lo más importante de su vida hasta el punto que parece como si al menos en esta entrega queda muy claro no como si Conde hubieran montado un pequeño mundo rodeado por un muro muy alto muy alto y como si lo que hay fuera de ese muro a él no le interesara mucho lo que él quiere es estar con sus amigos de una manera especial luego también vamos viendo de una manera clara esa transformación de la que también comentabais que sufre que sufre Cuba a los avances tecnológicos la posibilidad que tienen ya los cubanos de viajar fuera hay poder regresar pero también esta esa gran desigualdad social que dejó la crisis de los noventa con unos barrios terriblemente deprimidos eso está ahí muy presente también también lo está cómo no lo va a estar el erotismo caribeño o yo casi me atrevería a decir más que el erotismo cubano está también el mal sismo más o menos disimulado en estos tiempos que corren y una cierta dosis de homofobia por parte de algunos personajes no todo eso desde luego narrado con ese estilo inconfundible de Padura que estuvo muy sólido muy emotivo también muy preciso muy divertido porque yo creo que es uno de los escritores con el que más te ríes con esos diálogos que son absolutamente brillantes

Voz 0874 11:54 bueno pues que todos los aplausos o no

Voz 5 11:56 lo ha hecho una lectura maravillosa no algunos que compren el libro tener creo que merece la pena empezamos por el final la homofobia en Kubala

Voz 0874 12:04 hemos sexualidad era una enfermedad que decían que se curaba

Voz 1285 12:07 y no solamente en el otro día vi una película inglesa que en los años sesenta recluido en cárceles donde había unas especies de clínicas para atrapar la la la homosexualidad afortunadamente en los últimos veinticinco treinta años esto ha dejado de ser un problema social y político porque porque bueno la percepción de la homosexualidad en Cuba tenía una larga historia relacionada con nuestra cultura con la religión católica que era de alguna manera la religión dominante no oficial pero sigo dominante con prejuicios familiares pero se complicó se complicó a partir de los años sesenta con una percepción política el homosexual no era políticamente confiable todo eso afortunadamente como te digo cambio yo lo cuento muy bien toda esta primera parte en la novela más caras donde hay un personaje que es uno de esos homosexual que ha seguido tremendo ahora tengo como sensual que trato desde dramatizar los porque en un momento fue víctima pero en otro es victimarios entonces creo lo que se han convertido en en personas normales que tienen una vida bastante normal en en en Cuba aunque sigan existiendo prejuicios sobre todo garante de carácter familiar es de carácter social entre algunos grupos de buena persona

Voz 0874 13:31 normal un han sido siempre son percibidos como tales

Voz 5 13:34 o habría que decir pero el machismo persiste en Cuba la sociedad cubana es muy machista

Voz 1285 13:41 aunque es una ciudad una una sociedad en la que en el interior de la de la casa muchas veces funciona un matriarcado porque hay algo que que que nuclear la vida interna del cubano son tres momento del día que esa llamada el ayuno almuerzo comida que siempre ha sido complicado y eso siempre está a cargo de las mujeres de la madre de las esposas y un poco hay hay un control de la vida hogareña ir verbalmente sí es una sociedad muy muy machista a mí esto Benach en mis novelas me acosado no han demostrado con tesis doctorales en Cuba de que yo utilizo un lenguaje machista en mis novelas imagínate

Voz 1648 14:28 oye el erotismo el erotismo que

Voz 5 14:31 se respira en tus novelas estábamos en bueno es que eso es

Voz 1285 14:34 espera en en Cuba completa yo creo que que uno de los países en los que con con mayor libertad y hay hay irresponsabilidad practica el sexo en en Cuba tenemos a nuestro favor a los hombres cubano un elemento que que es una maravilla sí es que tenemos una de las mujeres todos los tipos de mujeres más bello del mundo más desinhibida realmente si si ha habido una gran revolución en Cuba ha sido la revolución de las mujeres las mujeres ocupan espacios muy importante en la sociedad Isern liberado de millones debe de prejuicios que que existieron durante durante año y cualquier mujer en Cuba se siente deseadas asiente bella Cécile que caminan por la calle que tú ves que estás caminando a la reina del Carnaval no

Voz 0874 15:29 lo que no estaba claro cuando no vamos a Cuba

Voz 1285 15:32 yo yo describo aquí es un tipo de mujer que que es una cosa maravillosa que es la es la síntesis de de las de tres de las culturas porque llegaron otras muchas que que pasaron por Cuba la cultura europea la cultura africana en la cultura asiática unas china mulata que es una cosa y bueno dicen los personajes que la ven que esta mujer es un cataclismo

Voz 5 15:57 palabra mucha carrera oye Leonar

Voz 0874 16:03 ah no solamente ha cambiado por todo lo que está pasando o ha pasado en los últimos diez doce años sino porque hay esbozos de información que caen en manos de los cubanos y a los que muchos cubano sobre todo jóvenes se aferran en por ejemplo reggaetón cómo es posible que un país con esa tradición musical que tenéis en Cuba con con ese capacidad de ritmo de improvisación con esa mezcla de culturas soy sois la cuna de un estilo musical sin embargo ahora sonoro

Voz 1285 16:31 ese reggaetón por las calles de la banda sonora de de la de la Habana contemporánea la banda sonora en estos momentos el reggaeton yo tengo uno unos vecinos con los cuales ya he tenido dos o tres conversaciones conversaciones estos sí que cuando se sienten contentos pues ponen reggaetón a todo volumen con unas cocinas enormes que que saca

Voz 5 16:54 imponen estén tristes

Voz 1285 16:57 yo también lo es también lo ponen también lo ponen creo que acusamos al al reggaeton de ser una causa creo que porque es una consecuencia es una consecuencia de una evolución de la sociedad en que ciertas maneras esto bastante soeces bastante duras de mirar e interpretar la realidad hubiera siquiera es una muestra de machismo las letras del reggaeton son lo más machista que hay vez los vida veo clips esto pues ahí sí ya yo recuerdo que leí hace muchos años muchos años cuando empezaban los video clips un artículo de Guillermo Cabrera Infante que hablaba de el erotismo no la pornografía inocente de los video clips bueno pues ya de inocencia no queda nada lo único que falta es ver esto el acto sexual en pantalla es una cosa realmente la imagen de la mujer que se da en en que el reggaetón tanto visual en los videoclips como en las letras generalmente yo reproduce con una en en la novela que hay de las más duras y de lavadoras se que van cantando en el coche

Voz 5 18:07 sí sí sí sí

Voz 0874 18:10 claro una cosa es que la gente opte por verlos por no verlos otra cosa es que

Voz 1285 18:15 ah sí en lo en en Cuba siempre ha vivido con las puertas abiertas y todo el mundo quiere que todo el mundo participe de su vida de alguna manera hay esto de la de la música ha sido un mal que nos ha acompañado desde que yo tengo uso de razón por ejemplo yo recuerdo que que yo tengo idea de algunas radio novelas de a principios de los años sesenta porque la vecina mía para limpiar ponía la radio Radio novela Mi casas escuchaban y eso ha sido permanente esa esa invasión de los espacios privados por cualquiera de cualquier manera lo que pasa es que se ha llegado a un punto en que el respeto al espacio y al derecho ajeno se ha visto bastante limitado

Voz 1648 19:06 me encanta la relación que aparece aquí en la bueno aquí ya en la serie hay en Cuba esa relación entre religión y santería cómo convive en este caso más que nunca en esta entrega porque claro tiene que encontrar una virgen una talla de una virgen negra conviven es que es que son lo mismo en Cuba en Cuba

Voz 1285 19:25 existe religiosidad la religiosidad es un término mucho más amplio que religión porque no puede englobar todo y imagínate por ejemplo si va a asumir va a recibir en una ceremonia uno de estos a orillas de la religión afro cubana de la santa días antes tienes que ir a ver a un cura para que te Bautista Si no estás bautizado es decir que desde el principio hay una mezcla ahí y puede ser yo conozco a una persona que muy activa en la en la sociedad cubana desde su posición en la masonería pero que también es va avalado es decir es sacerdote de la religión yoruba es vacua que pertenece a una secta secreta que vino de África en la época de la esclavitud es católico porque va a la iglesia también entonces eso puede ser sólo extrañamente normal en Cuba y algo de eso hay en esta en esta en esta novela porque bueno todo empieza con la búsqueda de una Virgen negra en Cuba una Virgen negra siempre está asociada a la Virgen de Regla y que tiene aquí en España Santuario en en Chipiona después con descubre que que esa virgen negra la tal Virgen de Regla que que le han dicho y ahí empieza a aquí

Voz 0874 20:48 aplicarse la victoria de hecho me contaba que él Leonardo vive en la misma casa en la que creció su madre que no es por hacerte sentir mayor pero tu madre tendrá una edad ya no

Voz 1285 20:57 a mi madre cumple noventa años dentro de dos meses noventa años viven bajo vive en la casa abajo que es la casa que que ella hay Mi padre construyeron en el año mil novecientos cincuenta y cuatro cuando ya decidieron que iban a tener familia y ahí nací yo en mil novecientos cincuenta y cinco Emmys dos hermanos también autor de éxito

Voz 0874 21:15 el futuro Premio Nobel de Literatura en la misma casa pero tú viajas mucho vienen de vez en cuando España me pregunto si alguna vez no solamente esbozos de referencias a Catalunya que hay en el libro tú se de información de lo que pasa aquí alguna vez tuviste la tentación de decir voy a el prosa es en esta novela de Mario

Voz 1285 21:32 no no no sentimos Javier yo soy muy muy respetuoso de las realidades en las que no vivo yo creo que hay una serie de matices que que solamente una persona que que vive inmerso en una realidad puede entender yo como como escritor tal vez como novelista pueda hacer algo como periodista jamás lo haría fíjate que hace un par de años cuando el impeachment de Dilma Rousseff yo escribí una crónica para el país y el primer párrafo lo hago pidiendo perdón de perdónenme por hablar de una realidad en la que yo no vivo era el héroe asturiana el anti tertuliana sí pero pero tengo que tengo que decir algo sobre esto que me parece un fenómeno no es que tú lo sabes tú lo sabes has tenido la esperé pese a las personas que llegan a Cuba están en Cuba diez días después me quieren explicar cubre

Voz 5 22:27 dos estudios yo conozco gente que ha escrito un libro sobre Cuba pero con sé se doce

Voz 1285 22:33 es una es una relación con una realidad que yo no quiero tener una dar una opinión lo que ocurre aquí con con Cataluña en esta novela es que bueno tenemos que avanzar un poquito más en el argumento se descubre que es una virgen románica una virgen negra románica de las originales de las cuales ya quedan muy pocas en el mundo porque sean destruido por millones de de causas estas vírgenes están aquí en el caso de España concentrada en el norte de la península la zona cercana a los Pirineos cercana al Camino de Santiago en Cataluña y en el País Vasco y Cataluña porque es un territorio que conozco mucho mejor en el año noventa y uno yo estuve recorriendo toda Cataluña para escribir un guión de un capítulo de una serie que eso Televisión Española sobre las migraciones españolas América ya Cuba le correspondió a Cataluña por todas esas relación comercial a los catalanes en el siglo XIX bueno siempre esos citar nombre y apellido aquí no acabamos nunca voy a decir dos Sifre Bacardí por ejemplo los nombres que son universales y que vienen de Cataluña a Cuba y después cuando escribí El hombre que amaba los perros pues Ramón Mercader el asesino de Trotsky está era catalán y empiezo estoy ahí tengo que estudiar todo el principio de la Guerra Civil en en Cataluña bueno y todo este bagaje me me me servía de como apoyo para ubicar el origen de esta de esta Virgen Negra hay en Cataluña aunque Cataluña es la penúltima etapa de su estancia por qué después de que el tiempo se sabe dónde vienes contemplaría citado sí pero que Dios me libre de escribir una novela de templarios de esto el problema el problema es que esta bebida que son una feria en medievales que la mayoría fueron traídas de Tierra Santa del norte de

Voz 5 24:28 bueno

Voz 1285 24:28 lo saben los estados latinos de de Tierra Santa en la época en que estaban los cruzado y los templarios allí entonces pues imagínate tenía que que que que contarme con ellos pero no es una novela de Templarios quiero aclararlo hay Santo Grial ni nada

Voz 10 24:45 yo no llegan parece nada no iba a decir que lo que no llegaste a tiempo fue de colocarlo de la embajada norteamericana la apertura no no es que si no te ha dado tiempo de ponerla no no no cierro

Voz 1285 24:56 es la historia exactamente la mañana en que dos horas tres horas después de anunciar que comenzaban las conversaciones para restablecer relaciones

Voz 5 25:08 imagino pero básicamente

Voz 1285 25:11 ese es el próximo Mario Conde además perdona de la realidad

Voz 0874 25:13 te supera eh porque esto de las ondas son chicas con las que los diplomáticos americanos han tenido que marcharse esto tú no te lo podías haber inventado

Voz 1285 25:20 eso yo creo que que que ni Dios eso eso está bien bien bien complicado ve complicado el otro día leí que había quince turistas americanos que había sufrido un ataque de donde son únicas otra vez no sé si eso ha tenido continuación quedando muy complicado en la en la promoción de de la novela pero pero es algo realmente como para para pensarlo dos veces sí

Voz 0874 25:45 oye vamos a hablar de esa realidad en la que vives no te voy a preguntar mucho por política porque estarás harto de todo el mundo te pregunte pero sí una cosa que estábamos conversando antes la gente no se da cuenta de que cuando hablamos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en un pase lo que pase quién se ve afectado no es el Gobierno de Cuba son los cubanos ha pasado siempre con el embargo pasa ahora que ahora de repente por la llegada de Trump un cubano que quiere ir a ver a sus padres a Miami por ejemplo tengo que pasarse veinte días no se pues en Colombia aseguró en Bogotá en Bogotá esperando un visado que igual tampoco llega no que esas relaciones se han enfriado o que es es nuevos requerimientos estén en marcha lo que significa es que los cubanos lo tienen más complicado pues por ejemplo para ver a su familia

Voz 1285 26:24 en general este este enfriamiento de relaciones yo creo que que de manera directa afecta mucho a muchos cubanos yo lo predice en enero del del diecisiete en un artículo que escribí para New York Times por ejemplo empezaron a llegar de norteamericanos a Cuba hubo un momento en el a partir de de estas conversaciones entró Obama y Raúl Castro restablecimiento de relaciones la apertura de embajada en que los intercambios culturales académico deportivo religioso familiares por supuesto se multiplicaron llegaban gran cantidad de visitantes norteamericanos y que no podían ir como turista por porque la ley del embargo les impide ir como turista pero todo eso cayó drásticamente con esto incluso incluso lo lo más complicado esto es que en sitios oficiales ese dice que viajara a Cuba es peligroso eh yo creo que has estado en en Cuba Javier y si hay un lugar de América Latina donde la gente puede caminar a las tres de la mañana por una calle esto y con unos tragos encima y fumando su cigarrillo tranquilamente es La Habana esto afecta a todos los pequeños negocios privados y a restaurantes hostales tengo una una amiga que vive aquí en en España que ya tiene un un pequeño apartamento en en alquiler cobraba alrededor de cuarenta euros el año pasado este año ha tenido que bajarlo a la mitad porque ha dejado dirigente en este reportaje hablo de el cubano que hace una cirugía a su viejo el dron como decimos en Cuba viejo auto norteamericano para convertirlo para convertirlo en un descapotable el Ike ahora ahora no tiene americanos que pasear por la Quinta Avenida fiado

Voz 5 28:24 no es si se gastó unos dólares

Voz 1285 28:27 el toreo de detectar veinte días en Bogotá pasaje estancia pago de entrevista ir sin la garantía de que de que te den el visado pues bueno afecta directamente a la gente en Cuba

Voz 0874 28:40 oye charlar fantástica estaría todo el día contiguo Leonardo sabes que hay una cosa que hablábamos muy divertida y es que los cubanos siguen teniendo una cosa que que que llaman el paquete sabes lo que es el paquete son unos de

Voz 1285 28:50 novedades que se pasan entre ellos ya ya ya funcionó ya hemos evolucionado eh esto funciona con esto disco duro externo a discos duros es claro no no

Voz 6 29:01 de para dar y tomar de información en ellos

Voz 1285 29:04 por lo que el paquete el paquete circula todas las semanas sale el lunes el lunes tiene un precio de cinco dólares el martes vale cuatro el miércoles vale tres

Voz 5 29:15 esto es ilegal pero igual no mira

Voz 1285 29:18 es decir a ver lo que no es ilegal está prohibido

Voz 5 29:23 pero no pases del libro mejor es que claro

Voz 1285 29:26 sí pero pero esto esto está de alguna manera y tolerado desde entonces gracias al paquete vemos todas las semanas el capítulo que se pasó de Juego de tronos la gente el lunes hace cola en los lugares donde hay algún punto de distribución de este negocio para esto es el capítulo de la semana siguiente de Juego de Tronos bueno pero series películas hemos visto me pasó hace como un par de años aquí en en Madrid vi una película por por algo porque mi mujer la puso un minuto antes no vi el título una película que me gustó y vamos al cine en mi mujer se olvidan los nombres de las película vamos a ver tal película querer estar bueno y cuando estoy en el cine que pagado siete euros catorce euros pero todo esto en las digo pero pelicula que vimos el otro día en el paquete que el paquete esto es todo también Mis libros ese porque hacen hacen versiones digitales de los libros entonces es un canal de información alternativo muy interesante en el que hay de todo si tú sabes seleccionar pues un tienes buen información si esto lo que consume más baratas pues también cosas baratas tienes ahí la picar

Voz 1648 30:41 Ska Cubano no aplicara este cubana alguna

Voz 1285 30:43 la supervivencia porque ha habido que practicarla de todas las formas posibles

Voz 0874 30:49 no hay una Liga Anti reggaetón avisarnos que nos apuntamos también no sé

Voz 1285 30:51 esto sí hay yo voy a ser presidente venga

Voz 5 30:54 sí sí sí

Voz 1285 30:55 Leonardo Padura te agradezco mucho el aviso

Voz 0874 30:57 como siempre cuando después Madrid sabes que estamos aquí con las puertas abiertas un café para recibirte sea sábado sea domingo como muchos gráfico y el libro se llama la transparencia del tiempo publicado por Tusquets un libro maravilloso en el que te ríes disfrutas si escuchas muchas referencias que además a nosotros particularmente no son muy cercanas Leonar un abrazo fuerte giras hace muchos López un abrazo

Voz 1285 31:15 otro par de clausurar

Voz 11 31:18 dura