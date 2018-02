Miquel Iceta es una abeja maya en potencia

Voz 0874 00:00 ahora por desgracia no toca hablar del desafío del elefante que es un peligroso retoques ha puesto de moda entre los jóvenes y adolescentes es un reto que circula por Internet y que puede afectar a su salud que es el reto del elefante pues consiste en presentarse a los exámenes sin chuletas en con el bolígrafo IPI ya está antes del examen me moría en la lección no apuntan nada en ningún sitio se examinan a pelo de memoria lógicamente aparte de arriesgarse a suspender memorizar datos y más datos les genera estrés les genera agotamiento les quita tiempo de Snapchat de Instagram es un peligro pero también es una manera de impresionar a los demás así que tenemos al teléfono a un profesor de instituto que sorprendió a varios adolescentes examinando se sin chuleta apelo es Antonio Román Antonio buenos días cómo estás

Voz 1981 00:48 es algo que estemos comete más no solamente no estáis con más veces no estáis con un tema serio estáis con un tema sensacionalista no de los periodistas siempre metiendo miedo que si los adolescentes que a ver cómo a ver tú piensa cómo va a memorizar a alguien una lección académica así con la cabeza estos son exageraciones que circulan por Internet es un cabeza humana eh no puede retener tantas cosas no sin al uso

Voz 0874 01:11 suelen interesar temas deja que entreviste a este hombre Antonio Román de Telefónica soberanas que Turina Pío es es Sonae no esta sección así que el viajar es que tengas al teléfono pues bate no sé qué hubiera Ángeles es como si todos los invitados pero qué manera chistes y esto es muy antiguo de también

Voz 0573 01:29 la forma de hablar de los soldados de los soldados del cerebro de de los combatientes de la filosofía de los mismos que ilustran a tus oyentes cada semana o al menos cada semana que cabe nuestra sección en la escaleta del magacín de variedad de ligerita es que no nos deja hueco nunca estoy hablando vino ya lo has abrasa ya lo has adivinado de los guardianes de la moral los guardianes de la moral dos neurona gigante es que almacenan todo el conocimiento de Occidente dos depósitos de materia gris que vierten cada semana su sabiduría sobre los oyentes adormilados y los socialistas de la Cadena SER dos músculos del pensamiento dos conexiones con la filosofía más pura ellos son sofisma Niño Logos ellos son dos guardias

Voz 1981 02:22 metáforas coloridas pero si seguís diciendo

Voz 3 02:24 seré pero en vez del cerebro que no se dice cerebro cerebro pues si eso lo que he dicho yo no entremos otra vez esta discusión filológica que siempre están igual se dice cerebro cerebro hice el Ebro las tres formas son válidas es distinta mente te ves ahí de verdad

Voz 1981 02:42 tenemos a un invitado esperando fuera podemos decirle que pase ya o quieres que lo hagamos esperaron

Voz 0874 02:46 que Thomas vosotros podéis colgar a mis invitados al teléfono pero yo no puedo hacer esperar a puestos

Voz 1981 02:52 exacto banda que pase rompiendo la puerta patadas nuestro invitado de hoy

Voz 1981 02:59 bueno que buenos días Miguel gracias por venir gracias a vosotros por invitarme a ochenta Te tranquilamente bueno hombres gritado Miquel porque para para gritar que nada mejor que la primera Silva sea la tónica pero en realidad tenemos Mickeal no

Voz 1591 03:10 sí pero Mikel ya me he acostumbrado notas Afonso

Voz 0573 03:13 el uso Miquel para los oyentes que no lo sepan es es como Miguel

Voz 0874 03:19 a que te entonces en el en el a veces en la razón igual dicen Generalidat le llamarán Miguel no supo si imagino que sí

Voz 1591 03:26 sí pero en este Mundial Andreu que no creo que a mí me hacen un favor no no creo que se nota

Voz 1981 03:31 bien bueno viene esa San Miguel que es el santo de la vida en cualquier caso pero bueno vamos a hablar

Voz 0573 03:36 bueno vamos a acepte dos preguntas rutinarias para situar a los oyentes eh si las hacemos todos los invitados la primera sería a que formación política pertenece

Voz 1981 03:46 yo al Partido Socialista de Cataluña eso no que aquí estás como en casa porque en la SER todos somos fieles socialistas como indica además este retrato de Rubalcaba que cuelga

Voz 5 03:58 el estudio filón catalanes difícil lo de todo yo yo pensaba que era un retrato del Rey el primero

Voz 0573 04:05 bueno hacen centrémonos la segunda pregunta es si llevas algún tatuaje si si llevas un tatuaje ideario pues sabe

Voz 5 04:12 sí es un animal mitológico un grifo aunque interesante tal en Cataluña Miquel pues ha perdido

Voz 1591 04:21 pues el espacio estamos esperando a ver si los independentistas aceptan el principio de realidad hay proponen y candidato que pueda de verdad ser no como alta al tiempo

Voz 6 04:33 hay tiempo frío frío frío el tiempo frío pero

Voz 1591 04:37 pero en fin también supongo que tocaba estamos eh

Voz 1981 04:40 no bueno Pino como siempre introduciendo elemento periodístico pero el periodismo un ascensor que podríamos llamar sin más dilación yo creo que podemos empezar porque aquí Mickeal ha venido a concursar así que adelante con el juicio justo

Voz 0573 04:55 en el juicio justo bueno así a priori en una escala del uno al diez siendo el uno Adolf Hitler y siendo el diez La abeja Maya como persona que nota te pondrías

Voz 5 05:09 yo yo al menos mueve yo soy de La abeja Maya el potencia

Voz 0573 05:15 es decir es un montón pero son paso que estuvieron paso todos los demás han sido más moderado y en general la media de bondad de los españoles sería la misma baja

Voz 5 05:27 yo creo los españoles deben estar en el seísmo así

Voz 0573 05:35 a los catalanes en concreto tú conoces más de cerca tenían la misma nota que los es

Voz 1591 05:41 españoles sí lo que pasa es que no se lo decimos

Voz 0573 05:44 la misma seis

Voz 1981 05:47 pues vamos a evaluar nosotros al menos la nota que te has puesto a ti mismo para ver si si es correcta esa rueda imaginaria que hay justo enfrente de nosotros este rueda que ves con el pensamiento esta rueda simbólica es la rueda de la vida de este vamos a pedir que el empuje es en ese momento Teo meterá un efecto de sonido así muy largo que indica que la rueda está girando cuando se detenga la rueda señalará una letra que corresponderá un dilema moral de leeremos ese dilema moral tú trataras de resolverlo luego nosotros evaluaremos esa respuesta aquellas

Voz 5 06:20 es muy fácil es muy fácil no hay ninguna duda

Voz 1591 06:24 era la rueda separan un sitio dilema alemán estilo fuera burocracia filosófica

Voz 0573 06:30 Tina

Voz 1591 06:30 pues vamos va con la rueda de la vida

Voz 7 06:34 ruido

Voz 1 06:35 no

Voz 8 06:37 vale y a la roles

Voz 10 06:43 O fortuna Dios con nombre de marca de tabaco que esculpe es nuestro porvenir con con manos caprichosas destino frágil como el humo

Voz 1981 06:56 Javier del Pino la rueda rueda de la vida señala la la letra B que corresponde al dilema titulado El bailarín de Putín

Voz 0874 07:05 Vladimir Putin te manda un correo electrónico y te dice que he visto vídeos tuyos bailando en Internet y se ha hecho muy fan tan fan que quiere que acuda a Rusia ante unas a su equipo de gobierno como ministro del ritmo si aceptas tendrás que tolerar todo tipo de injerencias practicas morales y políticamente discutibles a cambio recibirá tanto dinero que podrás financiar para siempre al Partido Socialista de Catalunya también convencer a Putin para que deje de intervenir en las elecciones de otros países la otra opción es negarse a trabajar para Putin por dignidad si lo haces Putin se faltará empezará una guerra con España una guerra para la que España no está preparada porque todos los tanques están ahora ocupados en Cataluña

Voz 0573 07:43 bueno es un dilema complicado no está dispuesto a sacrificar tu vida personal incluso ante Putin porque trata muy mal a sus empleados para evitar una guerra o prefiere es arriesgarse a que la diplomacia española intente evitar la catástrofe tienes como es norma de la casa aquí en la SER tienes un minuto para responder

Voz 1591 08:02 no no yo colaborar con Putín presentar una para evitar una guerra para evitar males mayores hombre bueno yo creo en los políticos que se mojan aquellos político dice no yo prefiero quedarme en una urna inmaculado sin tomar decisiones síntomas de asuntos políticos que se sacrifican no sé qué Ximo que siguió pues yo estoy dispuesto a sacrificar me por por otro

Voz 5 08:24 sí porque son un sacrificio muy bestia tendrías que que estás fuera de tu país si bueno pero entonces

Voz 1591 08:32 sí al principio luego cayó intentaría convencerle de que yo puedo aconsejar vía correo electrónico

Voz 0573 08:36 con tan sólo al principio por edad no fuiste verdad que no exacto

Voz 1591 08:44 la mente podrida yo hice una cosa curiosa Yo fui pidiendo prórrogas por estudios y luego cuando ya se me acaban las prórrogas con estudios fui concejal te daban una prórroga de cuatro años cuando ya se me acababa resulta que habían reducido la edad para para el servicio militar yo ya lo había pasado con lo cual libre diga

Voz 0573 09:07 hemos por por prórrogas por concejal au sea bueno sí sí por concejal

Voz 0874 09:12 para si hay motivos peores para entrar en política

Voz 0573 09:15 vamos a ver si les pero estoy harto

Voz 1591 09:18 muy bien porque fue concejal en Cornellà conocía a José Montilla en fin fue el inicio de una larga amistad estuvo muy bien has dicho

Voz 1981 09:26 parado alguna vez

Voz 1591 09:28 y es copita

Voz 0573 09:31 de de aquellas

Voz 1591 09:32 no si alguna vez pocas porque tenía no tenía muy buena puntería pero pero vaya hace muchísimo yo era de aquellas de balines de balines lleno de de cartucho de de perdigón nada no es una cosa muy muy pequeñito

Voz 1981 09:46 bueno pues has contestado que te dirías de cabeza Rusia esto respuesta es la respuesta correcta es la respuesta moralmente válida nos lo dirá la filosofía concretamente el autor preso ático Heráclito de Cesc

Voz 0573 10:01 era delito de exceso filósofo griego del que apenas se conservan algunos fragmentos la tibia el peroné la uña del dedo gordo de pie pero también se se ha conservado en buen estado conocido como Crazy Grieg o fuego Man también llamado informalmente en algunos sectores como Geron City

Voz 1981 10:16 eh

Voz 0573 10:17 será quitó Heráclito era conocido como El oscuro

Voz 1981 10:21 por el carácter enigmático de sus sentencias así que bueno lo que digamos de su obra siempre serán meras interpretaciones aproximadas cuestionables pero si conservamos una cita que para el dilema que nos ocupa yo creo que es suficiente la cita es la guerra de todos es padre de todos es Rey

Voz 0573 10:38 sí

Voz 1981 10:39 además dijo también la guerra es el origen de todo así que él pues vería natural estar en guerra con Rusia porque la guerra es el estado natural de las cosas en realidad por lo tanto más fallado has pillado

Voz 1591 10:51 Molina cuando éste Heráclito no conoció Rusia osea que creo que que quizá ahora no exactamente lo mismo pero bueno

Voz 5 10:59 pero vaya tampoco conoció las guerras modernas pero

Voz 1591 11:02 no yo es tenían la tenían las suyas porque las ciudades estado griegas estaban siempre a la greña eso es verdad pero en fin no sé

Voz 5 11:09 vaya fallado bueno con Heráclito partes del nueve pues tampoco está están no hay además tiempo medio están acercando al seis peligroso claro

Voz 0573 11:17 ya

Voz 1981 11:19 vamos ahora con el segundo dilema ahí puede remontar cuál será el segundo dilema pues depende de lo que señale la rueda de la vida

Voz 7 11:27 ruido de la mi

Voz 10 11:33 fortuna diosa loca del

Voz 0573 11:36 devenir

Voz 10 11:37 voluntad drogada y nerviosa que dirige nuestras vidas a tu antojo caprichosa voluble como como puesta alguna sustancia o azar

Voz 1981 11:46 dejar motero muy bien pues la ruleta ha señalado la letra E que corresponde al dilema titulado los extraterrestres precarios

Voz 0874 11:58 lo más que es el jefe de la empresa Space ex decide mandar al espacio un coche con un socialista dentro por supuesto tú eres el elegido al llegar al espacio pasas meses orbitando tienes la suerte de descubrir vida extraterrestre son extraterrestres poco inteligentes pero muy trabajadores no se cansan nunca pronto las grandes empresas de la tierra ven en esos extraterrestres la posibilidad de obtener mano de obra gratuita porque además les encanta dedicarse a tareas rutinarias como por ejemplo ensamblar teléfonos móviles pero los alienígenas sólo confían en ti crees que tú eres un único Dios Solamente tú puedes ordenarle que trabajen para las multinacionales terrestres que haces los pones a trabajar porque eso les da placer o decides no aprovecha

Voz 0573 12:42 ellos hay que recordar que yo se lo pasan bien haciendo trabajos precarios esa no te lo reprocha harían pero nunca serían conscientes de que están siendo utilizados por el capitalismo sin sindicato que proteja su derecho sin sueldo pero ellos lo lo disfrutan tienes como es norma de la Ser un minuto para darles cuenta

Voz 1591 13:01 oye a mí yo venido al mundo a dar placer Si a ellos el trabajo les la placer vamos porque no les faltaría

Voz 5 13:08 pero claro los estás aprovechándose de manera bueno ellos no saben es un We will que dicen una los buenos Bruce Willis pero no eso no sería muy bien informado

Voz 1981 13:19 pero bueno pues cuenta de pasta para ello

Voz 1591 13:22 es un de sometimiento sí pero si dicen que les gusta

Voz 1981 13:26 sí imagínate y entonces a muchos

Voz 1591 13:28 si no les gusta no no sé siempre los dilemas morales tienen eso hay más no hay solución buena pero en este caso yo me inclinaría a dejarles trabajar si es lo que les gusta liberar a los demás

Voz 0874 13:41 no se les gustara Sálvame les dirías no pues que vean Sálvame en en lugar de que vean cosas mejores que aprenden cosas

Voz 1591 13:46 si no estoy muy al tanto de las audiencias últimamente pero creo que para eso no hace falta irse a a otros planetas aquí hay muchos a los que les gusta el Sálvame

Voz 0573 13:55 cuál cuál es la política está llena de emoción y drama más decidir cuál sería el trabajo más rutinario que has hecho

Voz 5 14:04 el trabajo más rutinario campaña electoral por ejemplo

Voz 1591 14:08 mí no es deshacer ese es el menos rutinario no el mar el mar rutinario es es el día a día cuando no pasa nada o cuando te das cuenta de que tus posibilidades de de incidir sobre las cosas son pequeñas no eso es lo que te te quema más came las campañas son el subidón todas las campañas están bien otro Portilla estarías de campaña todo el año se pues la la verdad es que si no sé si mi gozo aguantaría pero yo yo lo haría con un poco de suerte

Voz 0573 14:34 nosotras seleccionó la otra que me deja llevar por el vicio ya no recuerdo cuando no estuvimos de campaña no esté aquí aquí

Voz 1591 14:44 esto es lo que tenemos bastantes selecciones que las legislaturas en Cataluña no duran más de dos años aquí estamos en una fiesta permanente

Voz 0573 14:52 nosotros eso no nos va muy bien bueno ha sido tu respuesta al dilema vamos a ver qué dice la la filosofía para responder vamos a acudir al filósofo alemán Karl Otto Apple que por cierto murió el pasado 15M quince mayo Apel fue uno de los fundadores de la ética de la comunicación no tienen nada que ver con con Apple la secta de California que vende nuestros móviles escribe a Apple con una sola P aunque también se le conocía como Manzanita Yerma mariachi rabo tieso de Dusko creo que bien

Voz 1981 15:24 que bueno si no fuera Moria de sino fuera por no

Voz 0573 15:26 lo espinoso nadie hablaría de estos desconocer también en horario de máxima audiencia radiofónica es verdad eso

Voz 1981 15:31 pero bueno Otto Apel es junto con Habermas uno de los representantes de la llamada Ética día lógica día lógica de diálogo lógicamente la ética de Apple tiene en cuenta las consecuencias que acarrean nuestros actos en nuestra interacción con los demás la palabra responsabilidad implica precisamente la necesidad de responder responder siempre ante otros no

Voz 0874 15:55 se impusiera hace bajaran los extraterrestres simplemente

Voz 0573 15:58 porque puede si quieres ir porque ellos creen que es un eres un dios para ellos caería hacen lo que él llama falacia voluntarista es decir la falacia de legitimar una decisión simplemente porque quién la ha tomado tenía la autoridad para todo

Voz 1981 16:11 Mario por tanto aunque tu voluntad sea aprovechar la capacidad de trabajo de esos seres bueno ya que les da placer y demás tú necesitas compartir esta decisión con todos los afectados por la decisión Si no puedes hacerlo entonces no podrá seguir adelante porque no tienes el consentimiento informado explícito de los extraterrestres la palabra clave informado

Voz 0874 16:32 si no se les ha dicho que a lo mejor pueden ser felices sin trabajar o con un reparto más justo del trabajo no

Voz 1981 16:38 la democracia es lo mismo no habido un voto tiene que ser idealmente vota informado no claro está bien pero sin embargo con le habría cogido ya le

Voz 0573 16:47 pues a trabajar no no

Voz 1591 16:52 lo bueno es que es verdad es que poner un dilema duramente ni Apple ni Heráclito seguirán frente a una decisión de este

Voz 1981 16:59 no no bueno en cualquier caso tenemos lo que llamamos el test final lo solemos utilizar para desempatar y si porque ahora mismo Miquel Ramis ahora es que no era diría tanto bueno pero es muy supera este de él pero perdamos

Voz 0573 17:14 hombre es que bueno que ya nadie más conserva el apellido

Voz 1981 17:19 en cualquier caso para tienes la oportunidad de no salir de aquí con mal sabor de boca si superas el test vamos con el test final

Voz 0573 17:28 el fina

Voz 1981 17:32 esta semana el tés final se titula frase de Diógenes el cínico o de Rajoy de Moncloa

Voz 0573 17:37 es muy fácil el movimiento se demuestra andando esto es frase de Diógenes el cínico o de otro insigne filósofo que Rajoy de Moncloa pero lo dice por por decirlo pero practicar quiero decir porque más bien en el caso de Diógenes no lo sé en el caso de Rajoy desde luego

Voz 1591 17:55 lo que demuestra andando andando rápido lo lo lo rápido clase de Rajoy que desaparece es se debe ser el movimiento de otra

Voz 0874 18:02 los no ver pasar a otros no

Voz 5 18:07 está bien de quién es la frase que nadie yo yo creo que el filósofo

Voz 6 18:12 Diógenes muy bien Borrell señoras y se

Voz 0573 18:15 el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener

Voz 1981 18:19 quién dijo esto Rajoy de Moncloa o

Voz 0573 18:21 Diógenes cínico que no sé dónde

Voz 5 18:24 donde era yo creo que también debe ser de Diógenes no es de la Rajoy

Voz 0573 18:31 movimientos siempre se acelera cuando se va a detener

Voz 1981 18:34 de un pensamiento muy preso gratis es muy oscuro

Voz 0573 18:36 como era que esto no sé muy bien a qué fuerte da gusto hablar bien de quién se merece que hablen bien de uno de aquel del que uno quiere hablar bien porque se lo merece

Voz 5 18:48 Nuestros esa composición gramatical y es la vuelve a meter al filósofo porque mismo

Voz 11 18:55 es bueno fíjate que tiene esta gritando Rajoy ponía una estructura muy parecido al vecino es el alcalde que quiere el vecino que Piqué Puyol pero

Voz 1591 19:03 en cambio usted era correcta por eso me he despistado mucho porque porque una frase tan compleja y tan adecuada hay tan ajustado

Voz 0573 19:11 son complejas pero son una huida hacia adelante decir no sí pero cuidado porque según la frase anterior es una huida porque va a frenar inmediatamente hicimos bueno es terminó esta frase suele decir así que Juan y entonces le deja marrón al otro pobre todo se consigue con el trabajo hasta la virtud

Voz 6 19:31 Dios que me voy yo a Diógenes esta es Dios el insulto de eso

Voz 0573 19:36 a quién lo infiere no a quién lo recibe esta puede ser de Rajoy no ser como soy filosofía es compleja es una amante difícil

Voz 1981 19:47 política también lo único serio es ser serio

Voz 6 19:52 yo creo que Rajoy buscó

Voz 1591 19:55 es un hombre honesto cuidado con esto no yo creo que yo creo que estas de dio esta claro no

Voz 6 20:00 sí correcto muy bien los pelos cuarto tres pero bueno ha superado la soprano

Voz 0573 20:07 bueno justo justo cuando hay que seguir esto es una bonita cura de humildad

Voz 1591 20:14 te puedo decir que en fin salgo Escalda dijo

Voz 1981 20:18 en todo el mundo que ganado unas elecciones como vosotros es la diez de la Cadena Ser que siendo socialista es difícil

Voz 0573 20:23 no es verdad que esto último mí

Voz 1591 20:26 ante en fin esto ciudadanía un poco eh

Voz 11 20:28 no estoy de acuerdo en no sé de quién hablas muy bueno y a mirar a nadie pero te voy a despedir gracias gracias si le regalamos un aplauso de de estas de la librería de cinco euros

Voz 12 20:42 la luego pronto