Ver en los ojos de otro

Voz 0874 01:23 no es la conmigo Madrid creo que no está en África así que estará en Figueres no Figueredo cómo estás buenos días quede oye van a Villa Historia que contamos por fin una buena noticia te acuerdas del barco teóricamente ultraderechista xenófobo como era

Voz 0300 01:40 era un bar aquel barco xenófobo que estaba boicoteando durante el verano no en el en el Mediterráneo salió a boicotear los rescates de los otros barcos y ahora finalmente quedó abandonado en un en el puerto de Barcelona

Voz 0874 01:53 sí pero dejaron dentro de la tripulación eran seis marineros de Lanka que no tenían nada que ver con esa organización fascista que llevaban meses sin cobrar sus sueldos viviendo en condiciones muy duras dentro del barco porque el armador los había abandonado nadie se hacía cargo de ellos fuisteis habla con ellos te acuerdas

Voz 0300 02:09 es como dices viviendas de la Beneficencia de ayuda que los ofrecía Stella Maris que es una organización que se encarga de dar apoyo a todos los trabajadores del mar cuando llegan a puerto y quedan colgados no como designa hogar la noticia buena es que la armadora ha logrado vender el barco les ha pagado el sueldo el billete de vuelta a casa han cobrado hitos están ya con sus fan

Voz 0874 02:29 Emilio sí está muy bien la historia porque siempre que sales por la radio se te queda mal cuerpo así que un final feliz hay que celebrarlo Ricardo Rodríguez ex responsable de Stella Maris en Barcelona como estás Ricardo buenos días cómo está Ricardo buenos días

Voz 1346 02:44 plenamente imagino que no debe ser habitual

Voz 0874 02:46 este tipo de casos acaben en un final feliz

Voz 1346 02:49 pues no es decir al final sí que olvido cuanto unos cuantos casos Felipe en el sentido de que ellos han cobrado pero al final quiere decir pues después de un año y medio previo retorno a casa bolsillos vacíos después de es de subastar el barco y todo eso poder pagarles como un caso como éste en el que los marinos han podido volver a sus hogares con todos sus sueldos en el bolsillo eso la verdad que no lo esperaba no no lo haya visto nunca ha sido un éxito rotundo

Voz 0874 03:25 claro lo que nos llama la atención personal nuestra cultura en este terreno o en este sector laboral es que alguien pueda dejar un barco abandonado con toda la tripulación dentro

Voz 1346 03:35 bueno a ver un barco hace al cabo es una propiedad de una empresa si la empresa pues barco va navegando de cuando está en un puerto pues simplemente sin el armador deja de enviar dinero para manutención para mantenimiento del barco de todo pues el barco entra en estado de abandono ahí tiene varias opciones el armador unas que es que pasado un cierto tiempo logra solucionar sus problemas si se hace con el barco paga pues todo lo que deba o la otra que suele ser que llega momento del armador dice pues no tengo ninguna posibilidad ninguna intención lo que sea de recuperar ese barco como mi responsabilidad queda limitada al capital que representa ese barco dejó allí el barco hilos acreedores entre ellos los tripulantes pues que se repartan barco

Voz 0874 04:35 pero si te dejan el barco a seis mil kilómetros de donde está tu familia o tu casa

Voz 1346 04:40 a esta pobre gente

Voz 0874 04:42 además vosotros vosotros yo creo que ya incluso desarrollase es una relación con ellos que va más allá de la beneficencia beneficencia eh

Voz 1346 04:52 sí a ver a mi me gustaría no me gusta la expresión beneficencia porque unas personas que están trabajando y os han colgado lo que necesitan las beneficencia sino justicia con nosotros en este caso un poco de justicia bien no sea por supuesto cuidando de ellos de que no les faltara nada pero también un poco precediendo dignidad así están al lado de ellos que se sintieran que como personas pues no estaban solos que siempre tenían los tenían al lado para lo que entonces sí nos veíamos casi a diario con ellos

Voz 0300 05:34 sí sí nosotros lo comprobamos no

Voz 6 05:37 si vais a buscar no estaban en el quinto pino estaban a más de quince kilómetros

Voz 1346 05:41 sí sí además claro claro claro sí sí sí el último rincón del puerto se

Voz 6 05:45 y creo que tuvisteis una despedida muy hermosa

Voz 1346 05:49 bueno sí porque esto vamos a ver el el día veintitrés de enero a las nueve de la noche se firmaban los documentos entre acaba tripulante un sobre con su dinero y es que por cierto dos horas antes estaban rotas las negociaciones ya hemos que que que no llegaremos a nada y al final a última hora Coll se pudo solucionar los divergencias que había Iván ya verla anoche se firmaba el tema entonces al los dos vías nosotros subía veinticinco como todos los años hacemos una celebración ecuménica dentro de la semana para los unirá de los cristianos con luteranos anglicanos y eso no entonces aprovechamos esa oportunidad como después de una merienda hay tal para hacerles un poquito de despedida es decir de ahí la merienda pues tuvo aparte de lo habitual saca botellas de cava

Voz 0874 06:52 ahí está estamos todos ellos

Voz 1346 06:54 sí es muy contentos porque bueno la verdad es que estaban muy emocionados precisamente hace dos días recibí un email de de ellos Lanka manifestando una más de quinientos por apoyo que habían recibido

Voz 0874 07:10 a la vuelta de la naturaleza humana porque además se que los se seis tripulantes hicieron una colecta para donar dinero no

Voz 1346 07:17 pues pues sí pues sí realmente el ese día veinticinco cuando nosotros les hicimos unos escritos firmamos por todo el equipo hoy fin deseándole mucha suerte todo esto y ellos me dijeron tenemos Un sobre para Stella Maris Calviño con me dijeron eso y les dije mira digo yo os lo agradezco en el alma pero no puedo aceptarlo porque vuestras familias necesitan ese dinero sea que yo os lo agradezco igual pero por favor no me dice nada pero ellos dijeron No somos nosotros los que rogamos que lo acepte porque es nuestro deseo ir por favor sobretodo no sea no lo rechace entonces pues creía creí que tenía que aceptarlo eran trescientos euros cada uno vive puesto sus cincuenta euros a mí la verdad que sea fue una cosa es de esas cosas que te conmueve en ello cuando vivían sobrinos hervidero se me hizo un nudo la gala

Voz 0874 08:14 no me extraña Ricardo Rodríguez responsable de Stella Maris en Barcelona gracias por contarnos la historia un abrazo fuerte

Voz 1346 08:21 un abrazo hasta luego no

Voz 0874 08:31 conociendo te Bruce tengo cierto miedo de que hayamos empezado con esta buena noticia una historia tan feliz y tan bonitas solamente para amortiguar el el dramón que seguro que viene a continuación este equipo que es totalmente a ver tú alguna vez hemos pensado en que te sugiere por ejemplo de color azul

Voz 10 08:48 no no no la verdad es que no

Voz 0300 08:51 pues fíjate lo quería hablar precisamente de las percepciones hace poco visité en Madrid una exposición que presenta la Fundación ONCE se llama colores marcianos es una exposición en la que ha participado personas con algún tipo de discapacidad visual junto con fotógrafos profesionales la idea es crear imágenes fotos a través de otros sentidos más allá de la vista hacer una foto por ejemplo inspirando ten lo que te sugiere un gesto movimiento un olor una palabra

Voz 0874 09:16 claro pero esto todo esto supongo que te lleva a cuestionar tela marinera en la que percibimos el mundo quiénes tenemos desarrollados todos los sentidos no sí

Voz 0300 09:23 ya constatar que muy a menudo los sentidos que tenemos los desarrollamos realmente muy poco fíjate Elaine que leer que es una pionera es una ciega era una ciega sorda escribió un libro que se llama El Mundo en el que vivo donde cuenta cómo es capaz por ejemplo de percebe de percibir solamente a través del tacto del olfato imágenes muy precisas de una persona su estado de ánimo su personalidad cosas en las que la mayoría de las personas no se fijan o no prestan atención

Voz 0874 09:51 de esta exposición precisamente ante se titula la exposición colores marcianos su nombre un poco raro sí

Voz 0300 09:57 es el resultado de un taller hecho con la asociación las ciento volando donde fotógrafos profesionales trabajan el concepto de la sinestesia que es cuando mezclamos sensaciones por ejemplo cuando una imagen no se boca un olor o cuando un sabor nos lleva a imaginar un color pues los colores marciano son precisamente los colores que vemos vemos entre comillas en nuestra imaginación cuando no podemos hacerlo con la vista pero percibimos gracias a un sonido un olor sabor

Voz 0874 10:25 hay que ponerse en esa en esa persona para intentar entenderlo no Valentina Rojo y tú habéis visitado la exposición esta semana creo

Voz 0300 10:31 si nos encontramos con Matías que es una de las personas que han participado en este proyecto si te parece lo podemos escuchar

Voz 11 10:37 bueno

Voz 5 10:38 bueno en mi nombre Matías Sánchez La soy una persona con discapacidad visual tengo una agudeza visual muy baja tan baja tan baja tan baja que bueno puedo reconocer a las personas pero no reconozco lo las caras osea los gestos que pueden hacer con la expresiones por ejemplo lo que está metro y medio no pues no sé si estar son riéndose esta triste pero sí que hay un hombre ahí delante le puedo esquivar

Voz 0300 11:07 se ha explicado un fotógrafo profesional lo que tú sientes

Voz 5 11:11 diremos en miniserie mostrar cómo veo yo qué es lo que ocurre es que la gente piensa en ver o no ver existe el blanco y el negro nadie piensa en los colores grises vosotros casa efectivamente con lo que ocurre bueno pues es lo que queremos plasmar en esta serie fotografías son personas que a priori tenía una visión buena pero lo que no con otro sería fotografía nos muestran su dificultad del día a día como cogen el autobús como bueno panales como identifica una madre con problemas visuales a sus hijos dentro de un parque como distingue en esta fotografía esa que está eso es una fotografía de de un pie al borde de de una escalera utilizamos técnicas de cebos ves este chico pasando entra las sillas son ellas muy claras de colores claros sino que también es efectivamente no tropezar en chip tocando las sillas utilizamos técnicas también cotiza nocivos porque este es plan educativo no eh pedagógico o mejor dicho vale para mostrar quiere mantenerse fuera una persona puede ver que son personas normal pero que tienen problemas con ese tipo de historias como he venido esté acusó a ver yo soy aficionado a la fotografía me permite ver más de lo que yo veo yo voy a me gusta senderismo voy al campo no aprecio y en la montaña en el paisaje que lo que hago toma una fotografía y luego ya en casa con un entorno ya más cómodo para mí división lo vio en la pantalla una pantalla grande en el televisor o de un ordenador lo veo mejor ya preciosos detalles que no puedo apreciar in situ porque la luz me me deslumbra Aitán pero no sólo todos hacer fotografía con la vista tenemos que hacer o deberíamos tener esa libertad de hace fotografías con otros sentidos ya es lo que aprendemos aquí como fotógrafo con otros diez tú imagínate piensen algo dulces ricos riquísimos ahora mismo aquí te imaginas o cosa novela Fran no pues te puedes hacer una fotografía algo parecido no porque no imagínate que te encuentras algo dulce como eso el azúcar algodón pues es sediento de León y puedes pensar que es el azúcar algodón o esa montaña que es el flanco tú estás pensando sea todo tu sentido va para al gusto y con ese gusto lo interpretas en la imagen de Mena

claro

Voz 0874 13:51 habría pensado que habría sugerido en la butifarra y Fran

Voz 0300 13:55 pero fíjate que mientras hablábamos con Matías estaba por allí Roberto Villalón que es un fotógrafo que es uno de los que trabajaba en el proyecto en durante la conversación se le escapó decir que las personas con vistas ven mejor que las personas con discapacidad visual diría Matías rápidamente saltó y dijo que en par de enero razón pero que muchas veces podemos ir por la calle verlo todo pero nos fijamos en nada sé que él veía mejor

Voz 0874 14:20 aunque no tuviera vista no de las personas que han participado en ese taller pero en Santiago de Compostela Ston y Felpeto está escuchando desde Radio Galicia cómo estás Toni buenos días

Voz 11 14:29 hola buenos días Javier compañeros te tienes veinticinco años

Voz 0874 14:31 si eres ciego de nacimiento correcto correcto y que querías contar con lo que has intentado hacer

Voz 11 14:37 bueno pues mi proyecto aquí en Santiago fue un proyecto que se llama chispita pitas que era una serie de fotografías que bueno trataban de hacer un ligero acercamiento a mi a mi modo de ver la vida digan claro pero que explica lo que son chispita

Voz 0874 14:51 para ti

Voz 11 14:52 bueno para mí chispita yo cuando era muy pequeñito me gustaba mucho el contraste entre lució oscuridad cientos que hacía pues me ponían un lugar oscuro por ejemplo pues un cuarto de baño que no tenía ventanas una habitación de noche para luces apagadas y me gustaba lo mejor pues enfocarnos en un plasta una cámara que era algo como muy repentino entonces me y bueno yo veo luces Si oscuridad y entonces la la la cosa era que pues yo podía osea yo veía ese chispazo después veía seis pitas porque claro me quedaba deslumbrado no iba ya como lucecitas pequeñitas pero ahí dando vueltas

Voz 0874 15:27 es verdad que te metías debajo de la cama con una linterna para para que no te diera miedo la oscuridad en la que siempre vivías por otra parte no

Voz 11 15:34 bueno es que yo no viviría en la oscuridad porque cómo veía la luz por el día pues claro para mí no era no la oscuridad lo que pasa que si es verdad que yo de pequeño tenía muchas pesadillas yo eso lo asociaba pues con la oscuridad y con la noche y entonces no solo metida de la cama sino que yo a lo mejor iba pues sí va por el pasillo de mi casa con una ermita en el ojo para no encender la la oscuridad encendió todas las luces hizo una encendida Si se quedaban dos

Voz 0874 16:00 estoy tú estabas escuchando antes lo que conversó vamos a vivir un momento en el que me preguntaba a mí que me sugiere a mí personalmente color azul yo la verdad es que no no sé lo que me sugiere sugiere azul porque sé lo que es el azul tú no sabes lo que es el azul

Voz 11 16:12 claro yo no sé entonces que P

Voz 0874 16:14 en cuando cuando oye hablar de color azul bueno

Voz 11 16:17 yo pienso quizás en el horizonte no pero porque es una comida

Voz 0874 16:20 acción claro los colores en general no significan nada parate solamente convenciones que tú has escuchado

Voz 11 16:26 claro claro quiero decir Jobs en la convención de que pues no se la luz de una bombilla suele ser blanca tengo esa convención de que bueno pues en general la luces blanca pero no es algo que que signifique nada para mí quiero decir es que yo siempre pongo el mismo ejemplo cómo le explicas a una persona sorda a una persona que que no lo que se toma algo con la nariz tapada pues a qué sabe una fresa pues te puedo decir sabe dulce amargo una persona sorda como lo explicas lo que es la musicado eso es muy difícil no

Voz 0300 16:55 déjame Toni que te lea un fragmento del libro que comentaba antes de en Keller no dice ella la experiencia una persona sorda y ciega en un mundo de personas que hoy en Event es semejante a la de un marinero que llega a una isla cuyos habitantes hablan un idioma que él no conoce llevan una vida muy distinta a la que él ha llevado hasta este momento debe aprender a ver con los ojos de ellos oír con sus oídos pensar con sus pensamientos perseguir sus ideales qué te parece esto

Voz 11 17:23 claro pues es que efectivamente no quiero decir tú vives en un mundo vivimos en una sociedad pues claro el color es algo que que que forma parte intrínseca de de de nosotros no entonces pues bueno claro es que los hombre hay que tener un digamos un cierto conocimiento de lo que pues eso de lo que es el color y de lo que puede significar pues son color blanco un color negro etcétera etcétera

Voz 0874 17:53 tú puedes ver mejor con otros sentidos de lo que hacemos nosotros como sugería antes alguien

Voz 11 17:58 bueno yo no diría que ver pero digamos que pues a lo mejor me fijo más en los detalles no a veces dices no es que tú tienes más desarrollado sentido del oído el sentido del tacto el sentido de olfato mentira yo puedo tener el mismo oído el mismo tacto que cualquier persona lo único que igual utilizo más pues porque no hace falta que ver

Voz 0874 18:22 es su momento con nosotros Toni y queremos volver a esa exposición donde estuvisteis Bru hablando con la coordinadora del proyecto

Voz 0300 18:29 sí estuvimos hablando con Eva sala que además de ser una de las impulsoras del taller es fotógrafo profesional Nos interesaba mucho saber cómo había cambiado su mirada de fotógrafa Si había aprendido a haber mejor gracias al trabajo de una persona invidente aunque pueda pasar aunque parezca una paradoja no si te parece la escuchamos primero

Voz 13 18:53 si quieres te puedo comentar el trabajo de dos artistas que me parecen muy interesantes uno de los trabajos que podemos ver en la exposición de Madrid

Voz 9 19:00 es el de Carmen tres es una mujer con una discapacidad visual de miopía magna que a los seis siete años ya comenzó a distinguir la línea del horizonte ella no veía no veía esa esa diferencia entonces cuando ya consiguió Adif a distinguir la línea del horizonte toda su obsesión era correr hacia la línea del horizonte e incluso entre las vías del tren porque las vías del tren ayudaban como a focalizar no la dirección hacia el horizonte imaginaros esta situación quería atrapar el horizonte entonces su proyecto Se llama en busca el horizonte todas las imágenes que ella toma sigue tomando contrató constantemente fotografías de paisajes son con el horizonte en el medio pero porque para ella es lo que ella consigue ver lo que la la que la que lo que la motiva no insumo en su movimiento incluso no ella ella persigue fabricante continuamente en la exposición veréis que es nada hay una serie de imágenes todas en el horizonte que están juntas y justamente por la línea del horizonte y forman en sí mismas un horizonte muy largo no esas el trabajo de Carmen

Voz 0300 20:03 es profesional fotógrafo con tu mirada cambiado con todos tres talleres estos talleres lo que

Voz 9 20:11 por danés mucha libertad porque de hecho surge de la necesidad que teníamos como fotógrafas de de no estar tan esquematizadas en lo profesional no de de abrir las compuertas idea de de no tener el el el proyecto pensado de antemano sino decir vamos a experimentar y vamos a equivocarnos íbamos a jugar y vamos a movernos íbamos a expresar por expresar y luego ya con todo es algo saldrá que podremos juntar idea IVAs ahí un proyecto pero no tanto desde bueno soy profesional yo ya sé cómo se hace y lo voy a hacer

estamos buscando eso no

Voz 0300 20:46 mira ves más allá de lo que veías gracias a la mirada de un ciego

Voz 9 20:51 si tenemos el caso por ejemplo de de una compañera que de antiguo Corral que en un taller con ella pues no se estuvo hablando no sobre el color verde durante quince minutos veinte minutos ya me emocionó hasta un grado de su manera de tan poética que tiene ya de hablar de un color que digo yo no aprecia el color verde así en mi vida porque lo doy por hecho lo veo y lo tengo nunca me me he parado a apreciar lo que color verde supone para mí Mi vida en cuanto a exacciones emociones creatividad

Voz 0300 21:21 en este trabajo no Muñeca de abarrotan que parece que es de clima Gómez si encima

Voz 5 21:31 eso enfermera no está haciendo totalmente pero ha hecho que tuviera que cambiar su vida aboga tuvo que dejar entrecomilla no pudo continuar con el trabajo tu vida Se rompe como una muñeca rota pues eso lo Viena expresar ahí es muy bonito no ha son como un duelo no efectivamente

Voz 0300 21:46 venda juega con partido

Voz 5 21:49 tonos oscuros y claros con una muñeca que está rota y tienes que volver a reutilizar la está rota pero puede sí puede si jugando con ella no pues lo que nos ocurre también con nosotros entre comillas tomos roto pero como se

Voz 3 22:10 pues a mí la verdad es que me fue muy bien

Voz 11 22:13 bueno yo me apunté a un poco pues porque porque me cae muy bien la persona que nos viene a explicar que era lo lidera la de aquí de la Asociación de Galicia y al habla a la persona pues que un poco que que que Fomento que que se que viniera a este taller aquí a Santiago y vino a darnos una charla en en la universidad y la verdad es que de todos los que los compañeros que que que somos aquí con una estuviéramos aquí en Santiago con con discapacidad sólo fui yo entonces tuvimos una conversación pues muy de tú a tú claro como terapia uno a uno exactamente ella dije pero al final de la conversación la la charla era a las siete y salimos de salimos del del rector de la Universidad sobre las nueve porque no se iban a cerrar la puerta aquí que aprendí de la echarlo pues de la charla aprendí muy poco yo lo dije mira yo no sé no sé de qué va este taller porque no me han quedado en nada claro pero mira tú más que ha ido bien así que yo sólo por pasarme unos días Contigo me voy a apuntar

Voz 0874 23:16 eso está bien bueno pero luego se que sirve algo no

Voz 11 23:18 si no solamente te lo pasas bien no se puso puesto que que sirvió de algo no fue muchas veces lo que hablábamos entre todos los los compañeros del taller compañeras yo era el único chico in el hablábamos no que que a veces era muy terapia grupal porque cada uno íbamos allí contábamos nuestras nuestras cosas nuestros problemas nuestra nuestros sentimientos de la semana pues esta semana me he sentido muy frustrado porque pues por lo que fuera Isis y muchas veces

Voz 14 23:51 era era más que todo terapia grupal era

Voz 11 23:55 un estar juntos un conocernos ya

Voz 0874 23:58 bueno sabes que la cultura no dejan de Cultura al fin y al cabo muchas veces es terapia individual o grupal llámalo como quieras pero a veces te ayuda a superar muchas cosas pues si eres eres me han dicho un gran aficionado a la radio

Voz 11 24:10 sí yo de hecho ya escuchaba cuando cuando estabas por allá por Estados Unidos

Voz 0874 24:15 no me acuerdo de eso mucho no te acuerdas de somos

Voz 11 24:18 eso no impide que en el fondo de la memoria poco a poco pues se claro ahora ya te viene este para España les llevamos aquí unos años era parece que se olvida todo igual

Voz 0874 24:26 es escuchando radio pues sí

Voz 14 24:29 no hace israelíes todavía puesto todavía no todavía no alguna alguna cosilla pero hay que hay que trabajar en ese terreno eh pues ojalá

Voz 11 24:38 Toni Felpeto tengan un abrazo fuerte y suerte con todo lo que hagas a otro para hasta luego hasta luego ir Bru Rovira

Voz 0874 24:44 bueno no no ha sido tan negativo como yo pensaba nosotros no está mal cuerpo como sueles porque tienes que trabajar esto un poco tarde eh con terapias seguramente hasta luego Bruce chao