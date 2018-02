Doctor, tengo gases

Voz 2 00:00 eh

Voz 0874 01:21 ya están aquí nuestros científicos de cabecera separados en el espacio pero no en el tiempo conmigo pero estoy como está espera buenos días y en Palencia Javier Sampedro efectivamente un iba a comprobar si es verdad que aquí hacen paellas eso sí

Voz 0902 01:38 acabamos vamos a tener unos huevos revueltos con bacon

Voz 0874 01:41 chichas que es lo que yo llamo un desayuno como digo pero había tus tres giras son puramente gastronómica ahora que te vas a capear

Voz 0902 01:49 estoy a ver si la bomba acabamos pronto el progre

Voz 0874 01:52 my name pelea que tienes prisa no

Voz 6 01:55 ha precisado mano a ver si lo es compañía verdad Valencia te ponen un canapé en lo que estamos haciendo eso porque eso no va a llegar a dentro de

Voz 0902 02:02 tienen otros espera Estupinyá es químico es bioquímico y conductor en la dos de El Cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colaborador del país supera por cierto la próxima vez que hablemos claro

Voz 0874 02:12 estás en Tanzania

Voz 1730 02:15 si hacemos para la semana que viene estará en Italia pero a siguiente sí será en Tanzania al poco

Voz 0874 02:21 daremos allí no sé muy bien sea sorprendernos

Voz 1730 02:24 se come ahí

Voz 6 02:26 sí siempre con lo mismo hoy hay una a una

Voz 0874 02:29 la noticia que ha sido la noticia científica en esta semana sin ninguna duda aunque se ha hablado de esto por lo pintoresco también del del individuo

Voz 1730 02:37 hoy el método pero es este lanzamiento

Voz 0874 02:39 todo el cohete más potente del mundo el heavy que puede transportar hasta sesenta y cuatro toneladas de carga deberíamos fijarnos en algo más allá de que lleva ese descapotable le dice que no es así

Voz 1730 02:51 claro les potables a casi una anécdota quizás se puede ver como un acto muy bueno publicitario de pero más claro pero el mérito no se lo quita nadie si es así que es algo es verdad que el más muchas veces hincha sus declaraciones no oí hace unos planes unas promesas que son a veces un poco fantasiosas pero lo ha conseguido a sea el Falcon Heavy es un cohete muy potente que puede ser muy económico sobre todo el factor no sólo de hacerlo pero con el coste que puede suponer para el futuro de la de la explosión

Voz 7 03:31 en espacial Ali de de los satélites tienen que tener es que es mucho esta piensa eso es algo que es

Voz 0902 03:37 muy meritorio de verdad porque él es un visionario pero también es un empresario de motos se tiene mucha gente hombre sí puede evidentemente esto de mandar el coche con una además con un muñeco que hacía de piloto que iba vestido con un traje espacial Space Ship encerrarlos porque porque extraterrestre cuando dijo Quique que iba oyendo a David Bowie ayer en el coche tal pero vamos esto no quita que las dos grandes empresas tienen más eh pero las dos grandes empresas de de lo más es que son Space sex que es esta para para viajes espaciales está pensando en está atrayendo inversiones sobre todo para mandar satélites al espacio que es algo de lo que hay mucha demanda hay efectivamente como dice pega la otra no ITS las la otra que es la lave el coche que llevaba esto es esta el nuevo modelo de Tesla se está vendiendo a treinta mil dólares si perdáis la lista de espera de un año y medio bueno esto ya no es nos indica el éxito de la iniciativa y una cosa y otra cosa muy indicativa es que les el balón bolsa de Tesla superó ya el año pasado al General Motors pese a que obviamente las ventas de General Motors son las desde Miami tuvo un valor en Bolsa pero un artículo sobre las enormes pérdidas de esta compañía que es un nuevo modelo de negocios que hay ahora que hay que perder mucho para poder ganar mucho lo que quiere decir el valor en Bolsa es que los inversores los grandes inversores están apostando fuerte por el coche eléctrico en este caso no obviamente hay unas altas probabilidades de kilo más que un tortazo pero desde luego ya sólo con lo que ha hecho que es esta esta innovación de que las fases no lo es las fases de los cohetes que normalmente se descartaban no cuando va subiendo un cohete va perdiendo sus sus impulsores y las recicla conseguidos recibió dos detrás por lo menos a la tercera ser estoy enferma pero en fin que esto ya abaratar los costes de lanzamiento de satélites que era ésta sigue empujando empujando muy fuerte es un negocio que obviamente son negocios en el en el límite de lo tecnológicamente posible que tienen un alto riesgo de verse un tortazo eso está claro

Voz 1730 05:45 es decir pero a mí me intriga mucho él como persona

Voz 7 05:48 hace tiene pues te sí sí sí

Voz 1730 05:51 como intentando ver si lograr una entrevista para el cazador de cerebros es si es casi imposible pero es que es un personaje tú tú imagínate Noel él construyó una empresa cuando es muy jovencito dejando la universidad la vende por trescientos millones después funda Pay Pal la bien de los ciento cincuenta a ciento setenta millones de dólares con treinta y un años tienes ciento setenta millones de Londres ITEL dedica a trabajar a ochenta horas a la semana o cien sea es decir en lugar de pues puede tener la vida solucionada índices es continuar con esta ambición de trabajar y de crear arriesgar es muy

Voz 0902 06:25 algo salvando las distancias también pues a los Suker Kerber de Facebook al PP pero con un componente también Desau Business que este año

Voz 0874 06:33 muy de moda ahora del sector de la tecnología de la ciencia sin duda sin que que es vender en grandes plantaciones hace unos pocos días también sacó un lanzallamas que se agote nada más no se lo habéis visto sí sí juguete que se agotó a las diez minutos de sacarlo a la venta quién quiere un lanzallamas cuando te vende cualquier cosa que es lo que hay que hacer pero en el caso del Space ex corregirme si me equivoco pero esto significa que en un futuro cercano si una empresa privada como como esta es capaz de financiar aquello que la NASA no se puede permitir que es lo que ha hecho este hombre digamos que los gobiernos que quieran participar en la carrera espacial tendrán como tiendas donde podrán comprar cosas no yo yo lo puede comprar un cohete a este hombre yo qué se va Mc Donnell Douglas So What

Voz 0902 07:17 sin duda sin duda que si no es pues la gran carrera especial desde que acabó la guerra fría ya no es entre Estados la Unión Soviética sino entre el sector privado y el público no

Voz 1730 07:30 sí bueno la NASA está preparando un cohete pero que se calcula que cada viaje costaría creo que mil millones no bueno diez veces más de lo que cuesta

Voz 0874 07:42 el viaje con el Falcon Heavy decirlo aquí la paradoja de todo lo que ha pasado es es que y lo más ha usado las instalaciones de la NASA la la NASA le abre sus puertas para que pueda hacer lo que ellos no se pueden permitir porque ningún presidente americano lo quiere financiar no es bonita la Historia algún día volveremos ahí por cierto hay que hablar de la energía solar de nuevos modos de energía porque al final este tipo de cohetes también

Voz 1730 08:08 el depende en este tipo de energía cuando en realidad renovables energía solar yo creo que es de las grandes transformaciones que no que no esperando esperándose hay claramente dentro de cincuenta años no estaríamos como estamos la hora será un cambio radical

Voz 0874 08:20 ese es que esa es la gran aportación dilo más ahí yo creo que hay tecnologías que aparentemente no han cambiado nada en los últimos cuarenta años pues por ejemplo los aviones han cambiado poco pero los coches han cambiado poquísimo hasta que alguien dice vamos a cambiar esto no tiene que haber una nueva manera de alimentar

Voz 0902 08:33 los intereses de la industria energética son muy poderosos Si a esto hasta que no sacaba el realmente es poco probable que las energías renovables consigan ser la mayor parte de la producción energética de país pero el petróleo tiene los días contados los es decir cuando no incluso el uranio y plutonio no que son los combustibles de la energía nuclear de fisión pues hay lo que hay en la tierra no luego no hay más en un solo día la radiación del Sol que nos llega al planeta en un solo día equivale a todas las reservas de petróleo y de uranio que tienen el planeta esto da una idea de la magnitud de de la central nuclear de fusión que tenemos ahí arriba lo que llamamos Sol de dónde viene pues prácticamente toda la energía que que podremos utilizar en el futuro claro bueno pues tenemos el número de teléfono también

Voz 0874 09:28 tenemos tiempo saben que esto lo llevamos un poco mal porque al final siempre me enrollados pero bueno se tiempo al final guardamos un par de minutos para alguna llamada si quieren preguntar cualquier cosa para nuestros científicos plantearles cualquier duda o recabar su opinión sobre cualquier aspecto el número seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un número de whatsapp así que si quieren dejar un mensaje una nota de voz o un número de teléfono les llevamos de vuelta y lo escuchamos dentro de año siempre decimos que la ciencia está en cada pequeña cosa nuestro día a día también en aquellas que no nos gustan demasiado no nos parecen de todo agradables ical desde que pera soltó lo que soltó aquí lo pasado ha habido mucho run run sobre si precisamente sobre si deberíamos indagar en en el tema que tú planteas refrescan es la mejor

Voz 1730 10:33 bueno pues conocí a un gastroenterólogo se llama Fernando Azpiroz que es de hecho del director del departamento de gastroenterólogo del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona estudia el sistema digestivo y los problemas asociados al sistema digestivo pues temas de movilidad de sensible pero en lo que es una referencia mundial es en el gas intestinal la evacuación también del gas intestinal llamada comúnmente Bentos ciudad otros es ir la hinchazón de del vientre mira a muchísimas personas les incomoda como mínimo vamos a intentar

Voz 0874 11:12 pero mantener al margen nuestro espíritu permanentemente infantil que nos obligaría a hacer no sé pues chistes y risitas íbamos a tratar este tema como se merece porque Fernando nos escuchan radio Barcelona cómo estás Fernando

Voz 8 11:25 buenos días buenos días es versión ha definido bien tu labor pero sí sí perfectamente esto esto es una cosa que tú llevabas tiempo queriendo investigar o te has tropezado poco con ello no esto es un problema que emplea vamos a investigar hace veinte años inicialmente financiado un precisamente una beca del Gobierno americano hay un problema que nos encontramos en la práctica clínica frecuentemente pacientes que tienen síntomas que achacan ha logrado intestinal con lo cual dentro de nuestras prácticas un problema habitual de esta forma entramos hace tiempo para ver un problema complejo y que en los no que que que ha dado trabajo para para años

Voz 0874 12:08 sí que tenemos das el aparato dices

Voz 8 12:11 digo a ver fundamentalmente la parece festivo viene de las de la de la fermentación de que se produce por las bacterias intestinales con lo cual habría que plantearse porque teníamos bacterias intestinales bueno pues esto lo que he visto en los últimos años es que las bacterias de la festivos son como un órgano adicional que nos proporciona una serie de beneficios sobre todo en un momento el desarrollo para mantener este órgano tenemos una parte del intestino exclusivamente dedicada a ello que en la última parte del intestino es la última parte indistinto siguió como una como una bolsa marsupiales que contiene un conjunto de bacterias que no existe una serie de beneficios como una va convivencia con con con una beneficio mutuo las bacterias pero a cambio producen ese gas exacto para eliminar estas bacterias estas fuentes las alimentamos con la dieta que no no sirven para para la pararnos nutrición pasamos dos residuos y al aprovechar estos residuos dependiendo del tipo de bacterias de la vía que metabólica de la vía que usted que que utilizan para para venderlos se produce más o menos con lo cual viene el origen del gas intestinal Akira eh

Voz 0874 13:22 ese gas siempre que expulsarlo o puede disolverse

Voz 8 13:25 pues sí mismo el setenta setenta ochenta por ciento del gas que se produce se absorbe a través de la de la parte de festivo pasa a la sangre de la sangre Val pulmones eliminan por pulmón hay otra parte que las mismas bacterias partes las partes de las bacterias con sus producen gas y otra parte consumen gas con lo cual dentro más bacterias hay un equilibrio

Voz 1730 13:48 sí sí a mí una de las cosas que más me sorprendo cuando conversamos Fernando era que parte del gas se absorbe hacía la sangre sale por los pulmones pensaba que el que el gas que se producían los intestinos pues salía por hoy ya está aquí me río creo que me contaste incluso que algunas sustancias que producen cierto olor se pasan a la sangre salen por los pulmones son las responsables del mal aliento es decir que ese mal aliento viene de los pulmones no da la boca no te dejo el es arte

Voz 8 14:18 me produce un una fermentación de lo de algunos azúcar desde la José produce un gas que es absorbió hable pasa la sangría elimina por pulmón y es lo que da el olor característico abajo después de haber comido

Voz 1730 14:30 hay una cosa que que leí en en los artículos que me pasaste claro cuántas unidades o evacuaciones de gas que me me me gusta al término eran lo normal no porque al final son cosas que la gente se puede preguntar dice mira entre diez y veinte evacuaciones al día es lo lo normal yo no sé si es por prejuicios que tenemos lo porque pensamos que los hombres comen más pero veraces podíamos pensar que que los hombres tienen más evacuaciones de gas que las mujeres según él Paper son son números idénticos no

Voz 8 15:03 exactamente no hay diferencias

Voz 0902 15:05 oye edad depende de la edad porque muchas han te dice a partir de cierta es que tengo me da gases no lo no lo ha oído heleno no os hablando de sí mismo

Voz 8 15:16 no no no tenemos no no no hay datos sobre los datos que tenemos nos lo indican pero tampoco hemos hecho ningún estudio específico comprando poblaciones de distinta y la alimentación o Christmas más fundamental pero que decidan si es decir que es más importante que la eliminación o el tipo de bacterias en el intestino por qué dicen que hay diferencias entre personas también no en el micro biombo micro Villota exactamente son los dos factores hay gente que tiene una una unas bacterias que tiende a producir mucho gas y otras personas que tienen algunas bacterias que producen menos has en cuartos mire en cualquiera de los casos la cantidad de gas va a depender de la dieta toma una dieta sin residuos carne pescado el arroz practicamente no se producen no hay residuos no llega nada al la parte final del intestino y no se produce además se tuvo un éxito con mucho residuo nadie está con mucha verdura legumbre y se producen muchos claro evidentemente las personas que tiene una una unas bacterias más con mayor tendencia producir gas son más susceptibles aumentar la gente además con la dieta

Voz 0902 16:28 el repaso que eso que decir que recomendamos siempre comen a la gente que son frutas verduras y legumbres resulta eso es lo que más gases nos produce no

Voz 8 16:37 sí es una dieta muy sana pero hay gente que resulte que le puede resultar molesta por la cantidad de gas que produce

Voz 0874 16:44 a vosotros ese muchos parámetros incluso como cómo hace esto que varíe el perímetro de la zona

Voz 8 16:49 dura si la cantidad que el perímetro de cintura depende de varios factores entre el contenido intestinal de todas formas no sólo es el perímetro no sólo depende de la contenido de de la cavidad abdominal que fundamentalmente a expensas del continente destina sino también de la posición de las distintas paredes el techo de la cavidad abdominal es el diafragma Si el entonces la posición de la pared anterior que es la cintura depende de la posición del diafragma el diafragma sube el el la pared anterior se se se va hacia adentro el diafragma baja esto produce una suena anterior una una salida una distensión de la pared de la pared anterior domingo aumento de la cintura

Voz 0874 17:35 Ebay para investigar todo esto utilizáis incluso micro cámara

Voz 8 17:38 es que se toman como si fueran píldoras expresa sí a ver utilizamos diferentes diferentes sistemas tradicionalmente la la actividad festivos estudió mediante sensores que miden la prisión lo que tiene una serie de parámetros físicos lo que hemos empezado a hacer en los últimos años ha sido aplicarla las imágenes de la la tecnología de imágenes para estudiar la función del del aparato digestivo entre lo tecnología imágenes hay ahí se pueden tomar imágenes desde fuera tipo al narra la resonancia magnética o la o el TAC la tomografía axial computerizada o imágenes desde dentro hoy en día existe la tecnología para no formar una cápsula qué va tomando un vídeo va sacando fotos consecutivos a lo largo del paso desde el festival de te tengo que decirte que tu creo que les pasa pero pero me has enseñado de teléfono y eso es un totum revolutum Mainar quien distinguir a eh sí exactamente el pero este esta tecnología es inicialmente para intentar ver lesiones el aparato digestivo en zonas de la aparecido festivo no se llevan con los endoscopios normales a eso a toda la parte media del intestino delgado lo que hice lo que hemos hecho se desarrolló un programa y aprovechar esta tecnología para medir la función del intestino con lo cual evidentemente esto por número de imágenes sin por las secuencias no se puede analizar visualmente y lo que hemos desarrollado son buenos aplicado técnicas división por computadora de de de aprendizaje por Randy por computadora para para analizar estas imágenes a mí les podemos sin

Voz 0902 19:14 lo que me preocupa una cosa que es que si la Cámara esa se puede reutilizar o descartar a Bieber

Voz 0874 19:21 a ver todo se puede reutilizar pero soy más barato más sincero de fondo decírselo al siguiente experta en un estudio de esta envergadura de estas características a qué conclusiones puede llegar

Voz 8 19:31 buenos las conclusiones que está las conclusiones que hay que queremos llevar y sobre todo explicar los síntomas que aparentemente no tiene una causa con métodos diagnósticos tradicionales que nos cuentan los pacientes es decir el paciente que tiene un problema intentar saber cuál es la causa para poderla Arnal solución que no sea empíricas dirigida al al origen

Voz 0874 19:49 pues está muy bien cuánto tiempo lleváis con esto Fernando

Voz 8 19:52 con este tema de pocas intestinal pues empezamos en el año noventa y se ha puesto una buena muestra es ahí desde el noventa hasta el dos mil dieciocho si se siente clasificadas

Voz 1730 20:04 me ha parecido muy curioso así sin breve cuando comentabas lo del hinchazón porque Wesley al final muchas personas a veces te puedes sentir hinchado puede ser por una comida muy cuantiosa pero a veces es como postura lo del diafragma o de los os muscular no es tanto por la función digestiva no

Voz 8 20:21 sí exactamente algunas personas la distensión se produce lo que decía antes sin darse cuenta hace una bajada el diafragma hacen un bloqueo del diafragma y entonces esto les produce una unas desplazamiento todo el contenido intestinal hacia adelante con una un aumento de la cintura probablemente la el el el gatillo el el desencadenante es un síntoma digestivo en el cual puede estar relacionado algas intestinal o cual no es independiente pero posiblemente actúa más como como desencadenante que como mecanismo de de de la de la distensión en sí

Voz 0902 20:55 oye una cosa Fernando hay hay alguna medicamentos que reducen no reducen los niveles de gases cómo funciona esto es hasta qué punto es aconsejable

Voz 8 21:04 bueno no son desaconsejamos es lo que pasa que son poco efectivos y a unos estudios controlados y no se ha visto que puedan tener un efecto que tenga un efecto ha con respecto a controles

Voz 0874 21:18 hay hay una llamada que no me da tiempo a poner durante una protesta lado la pregunta que me hacía Amparo Fernando y es una respuesta muy breve si el carbón vegetal absorbe los gases

Voz 8 21:29 los datos que hay son poco convierte

Voz 0874 21:31 de eso no sé muy bien cuál es el origen de esa pregunta ni cuáles son las consecuencias pero te agradezco la explicación Fernando Azpiroz que es uno de los grandes expertos en desordenes gastrointestinales estaba en Radio Barcelona gracias Fernando un abrazo muchas gracias a vosotros Javier Sampedro Pedra subiría gracias por venir y buen viaje para gracias en