Un Broncano con hielo, berenjena y mucha lima

Voz 0470 00:28 ha ido bien las da una semana como cualquier otro

Voz 4 00:30 sí me amaga si como todo el mundo España cuatro a mitad de televisión

Voz 1293 00:36 de radio bueno vivir vivir de tu sus galas y tus cosas

Voz 0470 00:41 eh funcionando es que se que quiere decir

Voz 5 00:44 cuando España así si me gusta ver eso

Voz 0470 00:46 eso me gusta del show business como desde el punto vista de un operario que me gusta despojar no de de todo el glamour y el y el brillo de la televisión

Voz 4 00:55 local

Voz 5 00:57 presas a Huelva de despojar al resto de cómicos de cualquier trabajo

Voz 0470 01:02 no no no no eso ya oye cada uno cada cada uno que haga lo que pueda yo yo soy muy poco gremial

Voz 0874 01:09 es cierto que la semana pasada Andreu te dijo que el único límite de tu comedia era no superar en audiencia a su programa ya la superan

Voz 0470 01:19 es verdad que lo dijo eso en A Vivir que los límites del humor en la audiencia Úbeda ha habido un día que sí pero no se lo hemos dicho que hemos pedido a la productora que no el informe los días que darle

Voz 5 01:28 no hacemos porque bueno Andreu es una persona muy generosa pero claro también es una persona menos un señor entonces hay que pensárselo pasarse claro

Voz 4 01:36 sí que no tiene Internet no se va a dar cuenta no

Voz 0470 01:39 eso sí mientras no ponga las audiencias en el teletexto estamos

Voz 5 01:43 oye que dejen de que hablamos hoy de whatsapp no así si de Whats App es verdad es verdad que no sería exacto de que de que hay que estar hay que tener mucho cuidado ya también con whatsapp no solamente la corrupción política cuando hablamos de política digital hay que tener mucho cuidado sí sí pero quieres que lo enfoque por algo en concreto y como herramienta comunicar

Voz 4 02:02 no perspectiva que queríamos aplicar era digamos la gramática de whatsapp cuando cuando hay que poner una flamenca que ponerla cuando hay que poner Jahjah High cuando no hay que ponerlo

Voz 0470 02:13 hay que mandar me me sonó esto es si si yo acabo de mandar esto es un dato biográfico del momento acabo de mandar un me me compuesto de varios meses de luego te lo cuento lo mandado hace literalmente dos minuto se eh salen dos perros son como una foto con dos perros no no no no es no se aplicaron eh pero que piensa demente pero popular no es que te conozco no salen dos perras le dice uno a otro cómo te llamas hice el otro perro Nacho el otro como el canal hice el otro perro que Canal hice el otro Nacho en al Geographic estupidez sabe Javier que yo a nivel de comedia el otro y se lo entregó fin sí sí sí lo sé lo sé les voy bajando es cosa pudiera con palabras

Voz 4 02:57 ambos tu la pregunta por ahí a ver si la gente que va al cuidado con cómo responde si la gente si por ejemplo alguien se ha molestado por una frase mal escrita por falta de una coma o por no haber puesto Macanita en su momento no diera ese es que cualquiera usado Whatsapp no lo verdad

Voz 0470 03:13 tiene una señora hola hola disculpe hola te puedo hacer una pregunta se pregunta si son estamos en la Cadena Ser los oyentes dormía poco porque estoy salgo mucha camina así pero pero igual se puede poner uno unos auriculares te esto sí pero ir escuchando la la el sonido de la vida exacta no de estamos hablando no sé si maneja este estoy tutelando usted alternativamente voy mezclando porque qué usted es mayor que yo pero a su vez pero a su vez que ochenta pero a su vez tienes un aspecto muy juvenil no sé si tratarte detuvo de usted es que voy me claro yo no sé si maneja las whatsapp no no entiendo nada de eso dijo nunca nunca nunca sabe lo que sí sabe lo que es negro tiene mi mis hijos pero igual sabes que si te en es un grupo de guasa con tus hijos le puede tener controlado todo el día que es el sueño de toda madre ya soy mayor intensidad

Voz 4 04:08 sesenta años

Voz 0470 04:09 el viento y entonces aquí tiene cincuenta y tres pero justo que Javier arriba lo vimos no espalda controlarlas ya son autónomos

Voz 1293 04:19 su vida Hay

Voz 0470 04:21 vale entonces si quieres comunicarte con ellos les llama por teléfono el teléfono ya está yo tengo el antiguo ir a verlo

Voz 4 04:28 ya ya ahí

Voz 0470 04:29 el buen abrigo de pieles trabajan mucho esta guía estoy una pero hombre él no quiere este out antiguo de conchas

Voz 5 04:36 pues ahí con teclado gorda eh

Voz 0470 04:39 da para ver lo bien que me lo ambos te porque entonces no veía casi mobile por eso tiene el juego de la serpiente no es no es nada tenemos no como como digo nada con en serio igual como como de cómo te llamas Celestina destina igual te estoy descubriendo un nuevo mundo a los ochenta años pero juego las serpientes increíble si no no has milésima nada porque la toda quiere sabe jugó la serpiente no nada nada nadie sabe nada de todo eso tras la entrevista me las montado porque no hemos hablado de nada de lo que queríamos pero me has caído también que me da igual

Voz 5 05:10 eso es espinas muchas gracias te deseo muy buen día luego no sabe que si no hemos hablado pero es que fije Celestina era tenía conversación si es verdad que con joder sí sí sí busca pues esto parecía donde sí allá donde yo creo que te he dicho que cualquiera de sus aguas Chapero cualquiera ochenta años se va a arriesgar días fallaron arriesgando a veces a veces sí pero

Voz 0470 05:36 vale vamos a ver lo que es más jóvenes chavales vale este chaval cuento hola te puedo preguntar una cosa cómo estás bien quitarte los seculares describo a la gente de la radio es un chaval bastante juvenil de veinticuatro años no veinte jóvenes Andy que hubiese dicho cincuenta que que su total pero llevaban los auriculares puestos que iba a escuchar iba a grabar nota de voz

Voz 5 06:02 los auriculares entonces para el micrófono jugador pero esto es perfecto perfecto que deseaba usando

Voz 1293 06:07 pues si le iba a mi prima que voy a ver hoy una peli que quiere ver ella cuál es de cincuenta sombras liberadas

Voz 0470 06:15 ah vale sí sí la de la trilogía no del del wiki wiki sí pero ellos tomando nota de voz quizá por Whatsapp claro como no como la vas a mandar sino estamos hablando de uso de Whatsapp entonces eh a nivel gramatical puso de Whatsapp eres un purista poner interrogaciones al principio acabó con punto o te aguantó interrogaciones al principio no porque no se porque por rebeldía comodidad porque ya tienes que ir a buscarla puesta la de final estamos accesible pero en principio no abierta entonces está en otra pantalla de teclas

Voz 4 06:52 lo pone difícil

Voz 0470 06:53 el las tecnologías Silicon Valley te dificulta la gramática castellana claro el el P

Voz 1293 06:58 no sólo lo uso con mi madre porque es la única persona con la que no queda aborde hoy es un buen matiza

Voz 0470 07:05 esa pero si tú tuvo que sostiene que cualquier reafirmación aunque sea amable si lleva un punto entre millennials parece Ferran si estás enfadado

Voz 4 07:14 la gente diciendo

Voz 0470 07:15 qué es lo que queramos esta tarde a las ocho para ver la película ésta

Voz 5 07:19 vale vale

Voz 0470 07:20 cuando está bien punto pues si algo pasa sin embargo a tu madre que te pueden decir con puntos

Voz 1293 07:27 quién viene a cenar si vale está bien punto punto Mi madre ya responde con un ok que ya es como a mí me ha dado que todas las madres de España yo creo y tampoco queda a bordo con emoticonos tu madre eh sí pero eso es mala señal cuál es por qué porque es ahí sí que suele estar más cabreada arquetipo cuál es la berenjena no corazón sabes que tú sepas no usa la verdad que yo sé la verdad es que manda tu padre exacto yo ahí no me meto ojo tenemos un grupo los tres pero hablar

Voz 0470 07:59 nunca se les ha colado en el grupo de los tres nunca se les ha contado sales a la berenjena Illa gotas de lluvia no y que siga así que siga

Voz 1293 08:06 sí

Voz 0470 08:07 no no nunca pasa malos eso es eso es la la versión dos mil dieciocho deberá tus padres haciendo las cosas Benito exacto el pestillo de toda la vida sencilla a través de la berenjena vale pues muchas gracias te dejamos que sigas tu dominó la película gracias gracias

Voz 5 08:23 oye que me has preguntado por la prima que sube sube su me voy porque no no no

Voz 0874 08:45 hay un estudio de llave Spain que es la Asociación de publicidad marketing y comunicación digital de España que dice que que nosotros los españoles nos pasamos una media de cinco horas y catorce minutos conectados a whatsapp cada semana algunos cada día seguramente queríamos hablar un poco de la gramática de whatsapp para eso nos acompaña de la Torre que es experta en comunicación y redes sociales cómo estás

Voz 4 09:05 para buenos días hola buenos días Javier es curioso que hasta la puntuación significa algo para quien no sabe que eso significa algo no sí sobre todo

Voz 6 09:12 hay distintos códigos dependiendo de las edades

Voz 4 09:15 sí importante viene alguno de ellos vamos a entrar pero lo primero que tú crees que nos estamos volviendo un poco más antisociales es sencillamente una herramienta nueva de comunicación no suplanta al anterior sino que la complementa yo creo que no nos estamos volviendo más antisociales al contrario cada vez somos más sociales y hablamos con más gente en diferentes vías lo que nos estamos volviendo es menos humanos

Voz 6 09:36 se a nuestra comunicaciones menos humana no tenemos el contacto de mirarnos a los ojos como ahora mismo estamos haciendo tuyo yo no tenemos el contacto de la sonrisa el contacto de los gestos la comunicación no verbal que es tan importante para para las personas desaparece si intenta sustituir con emojis intenta sustituir pues como hablábamos antes pues con con puntuaciones un poco que tienen un significado codificado

Voz 7 09:59 pero pero estamos perdiendo

Voz 6 10:02 maravilloso contexto que decía la señora está con la que ha hablado David no de nosotros cuando los queremos ver porno llamamos por teléfono no necesitamos guasa porque ya estamos juntos

Voz 0470 10:11 hola ya estoy aquí Javier qué tal hola hola buenas tardes hola David David David cuál es

Voz 4 10:18 la experta en comunicación y redes sociales que genérico Sara experta en comunicación incomunicación hay que diversificar pero pero como tú experta en comunicación con

Voz 8 10:29 co cubre todo claro recubren igual

Voz 0470 10:32 una eco

Voz 4 10:34 que un que un mensaje en el que un Face Time correcto o si quieres yo te digo lo que ha dicho hasta ahora porque ha dicho que somos la sinopsis socializar ya no es lo que era antes que era estar con alguien mirándole a los ojos ahora que esta pareja socializar ahora pues eso comunicarte por whatsapp acostumbrar la que ahora puede ser amigo de alguien sin llegar a conocerlo nunca

Voz 9 10:52 por supuesto o por Whatsapp o por ahí hay otros que pasa del grupo grandes

Voz 4 10:56 Telegram sí sí que soporta todo un poco como Puigdemont porque luego te lo pilló una cámara de Telecinco si quieres

Voz 6 11:04 estos que van borrando según vas leyendo las líneas desapareció

Voz 4 11:06 cómo se llama ese con fines mucho no manejaba esto suena una tener un poco no bueno son nuevas telegrama eso también

Voz 6 11:14 sí sí sí sí confirmados bueno yo prefiero guasa porque es lo que utiliza todo el mundo y cada vez que algún compañero o algún cliente me dice de de utilizar otra vez vamos a Telecom ya me vuelve loca porque es como ya tengo que tener abiertas un montón de aplicaciones prácticas

Voz 4 11:30 oye a ver la gramática de whatsapp que nos interesaba hoy varias cosas seguramente va a descubrir un mundo a gente que no lo sabe el punto explicar qué pasa con el punto bueno pues

Voz 6 11:41 para mí ha sido casi una sorpresa el saber que los jóvenes entienden esto del Punto cómo vería

Voz 4 11:48 en el Punto SER por decidir yo por ejemplo tengo un amigo

Voz 6 11:50 era que que que bueno que se llama a la que saludo desde

Voz 10 11:53 lo que no acaba te haces de guasa con dos puntos

Voz 0470 11:59 pues bien él hablemos de Noelia venga no

Voz 10 12:02 llevan cantar pues que no día cada vez que te envían Whatsapp termina la frase con dos puntos y eso eso es horrible horrible horrible fíjate que estamos dando un saludo a Le deseo lo peor

Voz 4 12:12 no hay le uno El día que Lema que que los puntos Noelia

Voz 5 12:17 dos puntos pero dos puntos es que es un punto final que se ha ido la mano o que han ido a poner puntos suspensivos deja uno por pereza pues esa es la

Voz 6 12:23 Pita por por los amigos de Noelia cada vez que le que le dio un guasa

Voz 4 12:27 voy a poner dos puntos paréntesis paréntesis claro es que no es como una cosa indefinida ya no sabe si es camino es horrible pero la pille encontrar es ya ya como bueno

Voz 6 12:42 Anoia le dices vienes a tomar una caña te pone no se dos puntos y no sé si es que no sé no me da la gana

Voz 0470 12:47 yo no sé de verdad esto es gravísimo si es muy grave y dos puntos en guarderías ven cosas feas pero poner dos puntos a dos puntos pero a buen momento momento momento pretendiendo dos puntos de un punto de otro punto o dos punto cero dos puntos un punto y otro punto a pesar que era uno encima de otro no me eso sí que sería de psicópata de vale sí sí pero es de los puntos para porque claro decía sería de dos puntos para acabar la frase es dejarte a ti ante la incertidumbre del universo cosas como dos pudiese ido la mano claro o los dejo claro dos puntos ante tila nada sí qué pasa con una berenjena tú no manda la berenjena yo

Voz 6 13:22 la berenjena a la verdad es que sólo la mando cuando pasó las dietas de Ángela Quintas a mis amigos que se hace un uso

Voz 4 13:29 la verdad ganase yo sé lo que significa la verdad es no hay la lluvia como comedia sí se puede usar pero no como comedias no aunque comedia hay que hay no hay comer vale yo nunca me han dado su irónicamente pasemos a lo siguiente la comedia desde tú mandas la verdad que que a veces se te va la mano con determinadas personas porque tú has mandado a cuál es si yo sé a quién se nota flamenca no la berenjena después igual Hablemos Hablemos de la la flamenca yo creo que hay un exceso de uso de sí sí sí sí yo estoy encontró yo eso no lo he anunciado públicamente

Voz 6 14:05 hombre Javier hay que tener en cuenta que desde que tenemos las teles planas ya no podemos tener la flamenca en casa lo hemos trasladado al guasa

Voz 4 14:11 pero gente todo encima de la tele encima Métele no

Voz 6 14:14 si se utiliza mucho es muy muy festiva no sea siempre te acuerdas y flamenca de Whatsapp aún son mucho

Voz 0470 14:20 la luna nueva la visto he visto pero normalmente una nueva preparan una nueva que es como sabes cómo es que como una luna negra cura tienen una cara una como una media sonrisa entonces siempre recomiendo para gente que está escuchando el uso perfecto es la cara la luna nueva sí negra y luego como preludio a la berenjena el ayude

Voz 4 14:43 eso te iba a decir yo sabía que luego llegaba la ayuda

Voz 0470 14:45 pues sí pero primero tiene que abrirte el camino que la luna no

Voz 4 14:49 hola soy un poco digamos romanticismo previsto a la explosión de lo que si si alguno más que tus es según bueno uso

Voz 0470 14:55 mucho el comete

Voz 4 14:58 sí pero no sé lo que significa pues el comete un montón Sara tu cual usar uso mucho el melocotón no soy yo yo yo yo yo yo

Voz 8 15:08 vete y el melocotón juntos

Voz 4 15:10 creo que empieza a entender yo utilizo mucho los M

Voz 7 15:12 oyes de cara y luego pues sí

Voz 6 15:15 como hay aplicaciones que te generan emojis con tus propios rasgos faciales

Voz 4 15:19 me gusta mucho como aquí lo que pasa es que es lo explicaciones no están bien hechas muchas palabras que pongan nunca te sugieren la berenjena ejemplo

Voz 0470 15:26 qué que te sugiero nunca nunca te lo recomiendo eh eso tiene que Stipe yo no querría hay censura él dijo por favor no recomendó nunca la berenjena esto es algo que está aquí porque El Mundo lo pide pero tape malo

Voz 4 15:39 tú nos daría algún consejo a tener cuidado con experta con la gramática de Guancha hombre

Voz 6 15:44 yo mi recomendación siempre es que intentamos escribirlo más correctamente posible por un tema básico de de educación y de lingüistas

Voz 0470 15:51 pero hay gente que sigue poniendo X por ejemplo si saque que tuvo un comienzo Un te apuntes con el Messenger en el dos mil uno y la gente sigue siendo ahora X Cocu para poner porque piensa que se habría erradicado

Voz 6 16:02 a ti no te ponen Tepco

Voz 0470 16:05 pero cuando tenía quince años sí pero eso sí

Voz 6 16:08 poner un tuit Ponte cuenta con te cuenta de Twitter

Voz 0470 16:10 eh tú sabes serán les debe contactar con la verdad que ponga lo que poco

Voz 4 16:16 las claras tú sabes lo de las las comas por ejemplo que si tú pones tú tienes que maneja proseguido sin espacios a cualquier frase porque no iban a interpretar que que tú está siendo borde de alguna manera pues bueno has con Manha coma Jakome eso quién va a poner eso yo lo he visto yo sólo he visto a Charles Manson eso es a la ironía o el sarcasmo pero de lo más sórdido espacio hoja como espacio esos la obra Un loco a una broma eh elaboraron un loco ten cuidado Serra es mi único consejo vale

Voz 2 16:45 cuando viaja con maja como va

Voz 4 16:48 creo que lo que ojalá con lo que De la Torre experta en comunicación y redes sociales gracias

Voz 6 16:53 gracias a vosotros

Voz 11 17:15 hablando de berenjenas

Voz 4 17:16 sí sexy Thain como Ángela Quintas abre Ángela cuando te acuerdas de sexy sexy Times es Ángela si es verdad que los clientes entre la la consulta gritos de sexy

Voz 0470 17:27 venga hombre normal es verdad que le ha pasado en serio adquieran sí

Voz 12 17:33 Aitzol Ángela sexta eh

Voz 0470 17:36 ha calado ojo la policía enseguida pasa de la broma

Voz 4 17:40 ya sé que hay que tener mucho cuidado pero no sé si también hay que saber utilizar el tiempo libre primero unas recetas siete lo acepta ahora es sexy tan claro recetas es el siguiente libro todavía en la que ya veo cada día no quiero ni pensarlo que tú ves cada día el antes y el después tiene que ser la bomba en tu claro

Voz 13 17:59 eh si no el otro día vino a uno que dijo llega a casa no sé que subo me pongo el pijama de seda bajo

Voz 12 18:07 yo pensé yo se me ocurrió decir otra cosa insiste lo manchas sobre que me dijo hoy bajo aceptar

Voz 14 18:13 es ridículo y si te lo mancha

Voz 12 18:15 mí me miró con una cara diciendo tengo muchos Ángela

Voz 4 18:19 en la berenjena vaya clientela Ángela de la

Voz 0874 18:23 a esta gente es que decirle que ese es un dato completamente innecesario

Voz 4 18:26 pero la experiencia decirlo claro a ver de qué hablamos hoy hace sexy tan hoy de ceviche feliz Ubrique Rico me después de lo del otro día

Voz 0470 18:35 el otro día recordemos porque es que yo a veces he hecho cosas aquí que pasa que la gente luego lo pasa hubiese sucedido comí gusanos Grillo y ahora ya lo he venido aquí como si nada sabes que el otro día me vaya un abrazo me crucé con un jefe por el pasillo sí

Voz 4 18:51 de aquí de Prisa Radio si ahora mismo tú vayas por donde vayas esta rodarla en muchos lados pero aquí en PRISA Radio un jefe

Voz 0470 18:58 así dijo lo que me reí

Voz 15 19:00 vital

Voz 12 19:01 me dijo lo pusiste su sitio

Voz 0470 19:05 sí sí sí lección de humildad que mucho éxito es mucho éxito estética pero linchados claro

Voz 4 19:12 oye ceviche con su pisco sour con todos vamos a tomar pero sí estoy viendo pues sí claro

Voz 0470 19:18 están montando aquí lotes está montado

Voz 4 19:20 en una cocina y me parece tiene mucho trabajo por delante así si salud

Voz 0470 19:24 aquí estamos ante una persona que vaya trabajando

Voz 4 19:27 a quién es el día con más

Voz 0470 19:29 que han traído aquí en cinco

Voz 0874 19:32 Josep Christopher áreas Salinas dueño y chef del restaurante Callao veinticuatro restaurante Pisco mar Josep cómo estás

Voz 0470 19:39 hola qué tal muy buenos días a todos la verdad oye que buena boda muy buenas actitudes que va a retransmitir en Móstoles se iba creciendo

Voz 4 19:47 es por venir Josep muchas gracias por la invitación

Voz 14 19:49 daba muy contenta el día de hoy estará con ustedes la verdad con el tremendo lo mejor de Perú

Voz 4 19:54 de verdad pero esto podría darles a ellos increíble las herramientas de Lecter las de un chef peruano que se fiche pero bueno

Voz 14 20:02 efectivamente el día de íbamos a tener un poco de Perú el sería un viaje como transportarlos ustedes un minuto a Perú aunque sólo deberían Ch

Voz 4 20:10 tanto el tema El Pisco un destilado no

Voz 14 20:12 el matrimonio perfecto que les viene muy bien el pisco que es el alcohol

Voz 12 20:19 es verdad que el alcohol

Voz 4 20:21 la medida

Voz 0470 20:24 me lleváis como AMA en que no aquí iba al aeropuerto se naipes vamos ir hablando

Voz 4 20:30 es un poquito TUP tuve trabajando porque veo que tienes tienes curro explicaba que la introducción me otra tú haces sí sí pero si hay algo que ves que Ángela se les va de la mano en lo que escucha algún dato ocho insulta Lima de alguna manera tú saltas ahí vale corriges

Voz 14 20:46 muy bien perfecto Ángela que es estéril

Voz 4 20:49 fue el ceviche es

Voz 6 20:52 de pescado de marisco crudo marinado con con el jugó de un cítrico jugar bien

Voz 4 20:57 lo he de antemano para evitar el anisakis es pero

Voz 6 21:00 qué es lo que pasa

Voz 12 21:02 verdad que lo es para todos los que son puristas dicen que pierde propiedades el pescado pero sí que habría que congelar

Voz 4 21:09 no puede ser de mixto también decía

Voz 12 21:12 sí de marisco pescado crudo marinado con el zumo de limón si luego sale por

Voz 0470 21:18 lejos de Lima con Lima de teorías tenía Joseph más

Voz 14 21:22 importantísimo tienen que ser Lima Lima Ballack yo ahora este hecho es para ellos este año importante hemos traído de importación Lima Lima sutil peruano que es el limón Molly Moon pequeño

Voz 12 21:33 mezquita es como final era volviendo loco se llama limón ya aquí en Europa

Voz 0470 21:42 pero en un momento es que voy a repetir lo que he hecho yo estudiosos porque se me está haciendo en pantalla azul del cerebro ha dicho hemos traído de Lima Lima Lima osea limón capital preciosa la frase pero es una de las cosas más locas que escuchaban años sí

Voz 14 21:54 no no hemos traído una importado de Perú para fuera para ayudar un poco a llevar un poco más el producto y Lima limo es limo

Voz 0470 22:06 yo ha venido del futuro me llama

Voz 4 22:09 lo que vamos a comer el día de hoy un servicio de eso no me refiero claro

Voz 14 22:14 es aquí de Nisman Gemma no

Voz 4 22:16 no Lima Lima la lima y la lima limón exacto exacto para el tema anisakis es yo soy tú sabes lo cortó las

Voz 14 22:25 perfecta otro tenemos actualmente dos locales

Voz 4 22:27 vis a la plancha no lo calentamos

Voz 14 22:30 lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho el pescado por el tema de piscifactorías importante por el tema de calidad aparte nosotros lo pasamos a congelar los al menos dieciocho

Voz 12 22:39 siempre me durante veinticuatro horas aquí era muere

Voz 0470 22:41 qué qué temperatura muere del anisakis

Voz 14 22:44 nieve dieciocho dieciocho ya he dicho ya

Voz 0470 22:47 dobla la servilleta

Voz 14 22:49 entre otros obligan en fin en sanidad pero es por el tema también de seguridad es un tema muy delicado muy importante

Voz 4 22:56 pero pero en este caso no para que fuera fresco la vista ido sí

Voz 14 22:59 no no no igual no

Voz 12 23:01 el pescado se cambió todo pasa por el tema de clase congelación te lo agradezco vale para ustedes la Corbijn ha sido congelada y el pisco nos lleva alcohol sigamos se le pone cilantro a veces se le puede poner cebolla aguacate bueno y luego se puede acompañar con muchas cosas que te mate con naces con Nacho estima maíz no me sí a veces se le pone máis que sea más chulo

Voz 4 23:23 pueden pasar ahí el choque de te invito poco para que pasa en eso sí que es buenísimo como kikos no podemos que estamos no

Voz 14 23:29 países deshidratado Bencic los Incas lo que hacían era para conservar el producto que una mazorca puedo decir ataban inodoros lo hemos hidratado un poco el hemos pasado por una freidora para el Elche

Voz 0470 23:39 los bienes de los incas los incas son de mi cultura favoritas de la historia e los incas si los etruscos para mi tope de au sea el nivel más alto de civilizaciones no no no lo digo abruman los incas a mí me flipa los incas a mí lo que me lo nada los los puntos lo mejor es dispuestos los estudiar lo que más me gustan los incas mi lo ves por internet los siempre que lo que más me impedía hay cosas que me encanta por conmovida de incas claro sí sí me echado no sabía esto en los así lo sabe todo nuestro patrimonio gratis sería que llevo en el pecho

Voz 4 24:15 líneas de Nazca pues aquí

Voz 0470 24:21 Ellos este que la acogida

Voz 4 24:23 a usted le gusta este él está el ayudante de Josep Pla Josep M

Voz 12 24:29 cómo se llama cómo se llama el camarógrafo además Pantoja Pantoja coja Pantoja para Pantoja que importa es la no

Voz 15 24:36 la vuelta que ver una cosa de camiseta me apareció tú sabes

Voz 0470 24:40 Tim Joseph Juan pero parecía un equipo de Fórmula uno que es increíble y realmente

Voz 4 24:44 para de poder totalmente maravilloso bueno a ver en qué proceso estas ahora mismo

Voz 14 24:48 ya te digo te comento estamos trabajando la coordina hemos heredado una vez se tire hablaba el tema está haciendo

Voz 0470 24:53 si de verdad esto tiene fósforo

Voz 14 24:56 importante el tema del fondo de pescado usamos un pescado que se más rape huesos bajar

Voz 4 25:02 cómo se llama en España no se farol guapa

Voz 0470 25:04 perra pues Rapa eh

Voz 14 25:09 el pescado es muy agradecido me gusta mucho trabajar el fondo de porque es muy gelatinosa

Voz 4 25:14 el rape el rape el Museo de rape trabajamos

Voz 14 25:17 la leche de tigre que sea a base de pescado importante es un plato muy afrodisíaco cuidado a a mente

Voz 4 25:24 tras ellos se al tanto alto cuando claro que tiene después

Voz 14 25:27 suero y es muy afrodisíaco con leche de tigre

Voz 0470 25:30 cuando dices muy afrodisíaco

Voz 14 25:33 muy Eurovisión muy muy muy muy en el fondo que hacemos eso es un fumen doble fondo alto cosas

Voz 12 25:39 pero después suena pues a se como esto ahora mismo te puede pasar aquí está cerrado cuidado

Voz 4 25:45 no

Voz 0470 25:46 a ver yo sé una cosa tengo

Voz 4 25:49 sí

Voz 0470 25:49 que somos tres no perteneciente bastante ballet haciendo que un caldero gordo está listo no todavía no oye Joseph esto cuánto cuesta

Voz 14 25:57 nosotros estamos a dieciséis euros dieciséis seis euros

Voz 4 26:00 que tiene más por tiene más cosas aparte la guarnición y efectivamente es que lleva el tu margen la casa de Pantoja medios claro

Voz 0470 26:08 a ver si os cree que yo Alarte quiere tener un buen ático

Voz 0874 26:12 Tim Joseph Stiglitz el homenaje oye tenéis así cosas Un poquito más ajustadito unas papas algo han caído

Voz 14 26:18 totalmente hay unas croquetas arroz con pato hacemos un poco de buen Ina hace muy poquitas tiras de yuca es que es una un tubérculo muy importante yuca

Voz 0470 26:28 pequeñas tiras de yuca día vamos

Voz 14 26:30 porque es pequeña cortes pequeños bajando ir pues estoy este plato muy bien acompañado por el tema del cítrico con un producto que es el bonito el Kamov

Voz 0470 26:41 es un bonito es lo mismo que batata no Lotina eso no tiene nada que ver para mi yo siempre me lo mismo Bonilla Tokio

Voz 14 26:48 el sabor color y Josep tú podrías hacer

Voz 0470 26:53 ilusión mira cómo sigue preparando el plato que da gusto verlo

Voz 14 26:56 es decir es la idea que también aparte de sabor lo que trabajamos en los locales efectivamente es también la presentación de un plato no es lo más importante

Voz 0470 27:04 pero pero el bonito entonces no es lo mismo que la maten no está seguro cien por cien seguro de esto eh convencido que es lo mismo no no no no no yo no estoy acuerdo con Josep no yo creo que el bonito lo mismo que la batata

Voz 4 27:18 mira los Eagles no

Voz 0470 27:21 me lo miro lo que aquí llaman toda la vida

Voz 14 27:24 es aquí una alegría cheques a base de miel el momento base de coordina ningún poco leche de tigre tiene una salsa nuestra que es a base de aquí amarillo un producto que es común pimiento es como hacía amarillo y con toques cilantro y el toque de bonito

Voz 0470 27:37 vale me metí me he metido aquí en Wikipedia hay dice aquí la OEA patatas llamada comúnmente batata también llamada papa dulce mote bonito pero vaya ellos la sorpresa ha sido otro lado ellos te te recuerdo que va a comer pescado crudo la verdad es que esto era simple cuestión técnica

Voz 4 28:08 de qué vamos a vamos a probar a ver qué tal estás bueno yo ya te digo yo te quito el al al pisco sour el

Voz 0470 28:15 esto ya

Voz 4 28:16 estoy está pueda probar cuál pero en serio es de las de las elaboraciones más finas que nos han hecho aquí en cinco años eh gracias al Team

Voz 14 28:24 la vida de un trago largo que tenido también para acompañar que es Chicano a base de pisco que sumo en Lima una debían poco CECA Bali lleva un poco la agregado bienes de Lima perfecto sí puede aprobar

Voz 12 28:37 esto es un Aquarius un poquito a poquito

Voz 16 28:41 a ver lo vemos un poco

Voz 0470 28:45 para cuidar a hablar por lo pronto ayer una servilleta favor un eh me encanta me encanta llamarte para hostiase es no predecir pero momento de momento alcohol cabrones no sé de quién esto pero yo sé esto va hasta arriba de alcohol lo que queréis que vuelve locos como Macy's esto

Voz 14 29:05 ya ya ahora lo que vamos a María muy bien eso de ser un pisco sour pero en base coctelera lo Novaya nada

Voz 17 29:13 sí ya está borracho habéis engañado y un trago como usted Valle energía física para empapelar después yo soy más

Voz 0470 29:22 ya lo estudiará si llega a saber ya todos los elementos de un cocinero pero tiene muchos instrumentos que tantas veces Stavros espérate tienes que esa percha traído una tabla para pero yo estoy preparativos de mármol

Voz 4 29:35 pero no todo otro producto más pero este es el tipo sour este este examen hicimos David

Voz 0470 29:42 es que estoy estoy fascinado porque recordemos que aquí de verdad que la gente es que lo que hay aquí montados la increíble la semana pasa hace dos semanas ya está comiendo gusanos desde el cambio de Honda no te quejarás venga por favor esto lleva alcohol no no ya no no creo aprobar pero huele viene como a fruta a Lima Halima Lima Lima Juanjo yo no voy a probarlos pasarlo por favor Lezo Ángela que esto gusta mucho en el último en hacerlo pásalo Angelo yo no pero tienes que no tiene una sin alcohol mucha agua

Voz 4 30:22 no pero se la leche tiene

Voz 14 30:28 pues es decir para que puedan probar en la cata ahí

Voz 0470 30:33 que me tengo que fijar yo sé es que hay que usted como pesa el caldero

Voz 14 30:36 esto significa que es un caldero de un ceviche importantes primero que es el momento hecho recién

Voz 4 30:42 esta es eso que el lado cítrico

Voz 14 30:45 entonces sal y un nivel de picante justo y necesario para poder comprarlo todo

Voz 0470 30:49 yo lo picante entonces lleva picante no mucho antes de lo lo manejo mal porque me sienta no día de hoy es el día para preparar importa poner los medios Jorge mira hoy nulo el otro día lo voy a poner Prat duerme como de picante está porque soy muy sensible al picante

Voz 12 31:06 tiene que culminar con la saco de bonito para que pueda combinar y jugar con

Voz 0470 31:09 dicen ponía toque es decir batalla ahora va

Voz 12 31:11 ah vale

Voz 0470 31:17 pica mucho a ver no sé lo que me conoces que se queda leyó en el punto de sal no junto de importante mano qué cuantía que sens sobre diez nueve uno nueve de punto de bueno voy a probarlo eh

Voz 18 31:33 pues un poco a poco juntos

Voz 0470 31:36 es un nueve accesible el pican

Voz 18 31:39 le ha adaptado tuvo que hablar

Voz 14 31:41 pero queremos estar este es el nivel de picante que me habría enviado Dios y ese es el diverso picante que es fresco con el picos ha muy bien

Voz 0470 31:48 no está buenísimo la formulación de la pregunta adaptado

Voz 16 31:50 la tuvo que adaptado a tu boca

Voz 12 31:53 en Wall Palau efectivamente un poco más por si estaba mal hasta

Voz 14 31:58 yo entiendo que los viajes ponía todo acceso no de de bajar la intensidad del cítrico y el no

Voz 0470 32:04 dice Poniatowska

Voz 14 32:06 es decir motes

Voz 0470 32:08 patata al camarote

Voz 12 32:10 Josep Cristo Pérez Salinas Pantoja dueño y camarógrafo del resto delante Callao esto está buenísimo de restaurante Pisco que quedando está estamos en Puerta Toledo barrera Arganzuela extinguido ahora este este otro área este este dos semanas nos mudamos nuevos latina

Voz 14 32:26 estamos en la calle Carreras Francisco Grande muy buena

Voz 4 32:29 en el BSA hilos

Voz 14 32:32 más que veinticuatro Si en la misma ubicación abrió un nuevo concepto de cocina decantó Chifa es que yo Nikkei con un toque que me mejor

Voz 5 32:42 mientras mientras Joseph haces un hace promoción yo me estoy hinchando a quién

Voz 4 32:45 pero yo quiero despedirlo cuanto antes para poder comer un poco gracias y suerte que me restaurantes ustedes usted de verdad ceviche esto es que cogería anisakis aposta si me dicen que trae a mi saque me lo con muy buenas