El Burque malo

Voz 1378 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 00:02 no burguesía el Grupo Rojo Manuel Burque

Voz 0874 00:16 que está entero aunque todo este rato que hemos estado hablando en la publicidad pusiera de colonoscopias anestesia

Voz 1378 00:24 endoscopia es bueno parar are de decir que me habéis engañado me dijiste que hoy tomaba is apio yo me quede durmiendo en la cama resulta sea yo me como los grillos la semana pasada voluntariamente como esta semana ceviche vaya trampa como estás pues estoy muy bien sigo sin estar enfermo ese aplauso Javier por favor es un un aplauso serpentinas otra vez en voz alta entre entre el aplauso no de verdad sigo sin estar enfermo no hay aplauso pero oye esta semana me hicieron una prueba rutinaria una de las tres copias fue espectacular por qué me pusieron una cosa que se llama propofol lo que mató a Michael Jackson lo que mató a Michael Jackson Inma flipado entiendo que Michael Jackson coquetear con yo ahora yo quiero hacerme en lo que te decía que quiero hacerme una colonoscopia sólo para que me pongan eso que me he puesto en libertad la puedes contactar si tienes el contacto pues sabes tú prestarles si empiezas pero no supongo que estará ya sabe Dios dónde estás escondido en algún país no pues de verdad ahí os lo recomiendo Propofol no sé si puedes recomendar eso pero no se puede recomendar tres como recomendar de verdad morfina pues mira la persona que me acompañaba a cuando desperté en la sala de despertar no puede haber algo más bonito que eso sala de despertar sí sí estaba tan feliz que empezara a tuitear o a la gente que la quería os quiero Twitter en blancos y me tuve que usar el móvil porque dijo a ver si para algo así propofol ya pero esto esto es como una anestesia suave el propofol yo Michael Jackson usaba para dormir lo que es que se yo le llamo SAS como le llamo yo felicidad no le llamo al peligro yo que no soy nada así que yo no me he trabajado nunca públicas no pero de verdad el propofol tú sabes puede comprar en un ratito un ratito a la semana una prueba la semana te te despido ya o no no estoy muy sano Javier estoy muy sano estoy haciendo deporte estoy yendo al gimnasio así si puedes tocar no toca un poco antes de que se acerca un poquito poquito no me he puesto además puesto ceñido para que lo noten no pues no no no no te duele Barbón mucho más largas tampoco es que se por el gimnasio también ya me crece para tener el viento de cara y como hábitat desarrollan medio en la barba yo creo que me está pasando algo por expreso algo así yo estoy perdiendo densidad en la punta de la barba en en en el mentón puedes por favor si no te importa pues eso que estoy haciendo gimnasio estoy preparando un programa de radio así Isona porque ha sorpresa tú qué crees te crees que la copia de acepta peli rojos yo creo que no de izquierdas lo dudo que pues sí estoy haciendo de todo estoy preparándome para ser una mala persona ah no sé muy bien qué consisten preguntarte pasar de largo la verdad lo de mala persona porque creo que está de moda no te parece porque sabe ser mala persona piénsalo está tan claro

Voz 3 03:37 Rajoy Cárdenas

Voz 1378 03:40 Angel Luis pero nadie quiere ser como trampa como Cárdenas bueno pero están ahí están en en en nichos de poder no pero lo están de moda ahora no está de moda yo ahora que lo dices igualdad veo maldad en fíjate lo que pasó en Francia con con la Nutella la rebaja en un setenta por ciento y todos allí como locos a darse veo usted para coger su su botecito de Nutella eso es maldad puras pero no no entiendo cómo encaja eso con este diálogo porque la maldad con la Nutella cosa que tienen que que la gente aprovechó un descuento en la Nutella dejen pero una cosa es que vayas a ver si consigues tu bote de Nutella y otra que te vayas a pegar con los demás como si tuviese poseído el diablo tú imagínate que imagínate que rebajan el iPhone X y lo ponen a diez euros se colapsa la civilización esto forma parte de la naturaleza humana es lógico también no mira yo ya estoy empezando a ser mala persona te todo algo en el café Javier no es azúcar esa es la pista que te voy a dar sabes que no lo sé propofol en un ratito pero yo tengo pero creo que no es pues bueno entonces que quién quién dice que hay que ser buena persona Dios el Rey no hombre yo creo que en una cuestión puramente metafísica tenemos que contribuir todos a crear una sociedad mejor siempre pienso crea unas yo siempre hablo hizo lo digo me exige responsabilidad personal lo que hace serlo bien no molestas a nadie con lo que haces hay que ser egoístamente buena persona no no no es pues un poco por la convivencia no

Voz 3 05:14 está dando la razón casi no

Voz 1378 05:17 tienes que buscar un argumento mejor que diriges a vivir que hay mucha gente que está esperando que diga palabras sabias yo creo que te voy a decir ya ponme un poco de rever por favor está a como me gusta porque yo la tengo muy de buena persona la intento de mala persona hoy en Burque en el cubo con o convertirse en una persona

Voz 4 05:46 es una mala suena peor que mala

Voz 1378 05:48 persona verdad

Voz 5 05:49 en una mala persona en diez sencillos pasos

Voz 1378 05:56 tendría mucho que decir tras ser locución Julio López ahora mismo pero bueno tampoco se puede decir que haya no se maneras de convertirse en mala persona habló eso no lo eres no no no a ver yo creo que para empezar ser buena persona es algo relativo por ejemplo la empatía que es para ti la empatía bueno para mí pero todo el mundo la empatía ser capaz de sentir lo que sienten los demás digamos es decir que si alguien se siente mal tú te sientes mal no correcto eso en realidad es un poco más con lo cual lo que con lo bueno no alguien se siente bien bueno pues bien porque da envidia eso exacto sea te provoca algo malo aparte de Estado sí pero pero pero sentirte mal cuando ella se siente mal pues está muy bien podría ser parecido a que si algo le pasa algo malo a alguien tú sufres una descarga porque lleva una pulsera sí entonces tú quieres que la otra persona esté bien para no sentir esa descarga correcto eso yo lo llamo egoísmo lo haces por ti mismo o no mira me estás haciendo claro osea es decir yo veo a alguien que lo está pasando mal me siento mal no quiero que lo pasé mal porque yo lo estoy sintiendo mal no lo hago por altruismo es verdad no lo lo hace es porque no quiere es que se sienta mal esa pero eso no no si esa persona se siente bien cómo te sientes tú normal yo que tú entonces un robot pero las personas normales al ver que los otros se sienten mejor se sienten ellos también mejores lo estoy loco

Voz 3 07:14 el funcione como tú lo ustedes hay trampa ahí

Voz 1378 07:18 yo creo que no existe la manera desinteresada ayudar a decir eso es altruismo sí que existe no existe filantropía si no porque al final es una recompensa es decir para que fuese desinteresado tendrías que hacer algo que te hiciese sentir mal latín entiendes por ejemplo hay una anciana en la calle que quiere cruzar lo está pasando muy mal lo desinteresado sería que pasase a pesar de que te duele muchísimo que no pueda cruzar y que tu dije sale ahí te quedas te vayas con tu dolor diciendo esto sí que es altruista tú imagínate que ayudas a alguien por ejemplo pero te cuesta de alguna manera de soltar ese dinero para ayudar a alguien no está siendo altruista pero al final dando a alguien a pesar de que a ti te cuesta porque no no eres rico pero al final estáis sabe es el sabor dulce que te deje el ayudar a los demás con lo cual tal recibiendo algo a cambio pero no pública

Voz 0874 08:10 ante eso son tu cerebro solamente porque tú tú te sientes mejor contigo mismo nadie sabe que eres tú quién ha dado si no entonces la filantropía

Voz 1378 08:18 no pero yo creo ahí ya entramos en otro debate porque yo creo que si alguien da dinero lo tiene que decir para que los demás tome el gen pero eso eso seguidismo no por qué porque quieres que el resto de gente sepa que eres bueno no tú lo que quieres es generar ejemplo es demás también tengo dinero más que yo lo tengo todo pero quiero decir que te puedes pedir ya ves que no porque tengo razón no tengo razón están dormidos en estudio no no y esto solucionaría todos mis problemas cada vez que me agobio por algo el gol verdad aquí está Burque a oye no más tocado los pectorales que pasa llamar a algún especialista no tengo que claro sí sí seguro no para que me den la razón no sé que número marcó un número venga IPI Miriam González que psicóloga cómo estás Mirian buenos días hola buenos días Javier buenos días hola porque es que volví a vale vale pensé que hola Javi al otro no habla no os conocí a un experimento Hermes crimen puesto una trampa estos psicólogos has tardado un segundo decir yo que claro claro te has demostrado públicamente que soy un egocéntrico no

Voz 2 09:35 no he demostrado públicamente cómo nos podemos sentir el otro signo ahora

Voz 1378 09:40 una lección de vida una lección de humildad no es la primera vez que aprendo algo en A Vivir eh escuchar poco a ver oye te has dirigido herido eso cómo se llama ese esa herida que han sentido ahora Javier como se llama Javier un claro porque lo he dicho es la primera vez que aprendo algo y él será que lo escuchas poco le tocado de Lego

Voz 2 10:02 no ha tocado la parte de entonces donde camino de si yo hago algo para que los vena sientes bien

Voz 1378 10:16 que si cuánto cobra pero yo no

Voz 2 10:19 qué es exactamente la empatía muy bien mira de empatía es esa capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro no solamente a nivel afectivo sino a nivel afectivo a nivel emocional hay mucho las variables que en los que los hace estar en empatía existen diferentes grados de empatía vamos a tener siempre un mayor grado de empatía con aquellas personas que comparten cosas en común con nosotros con aquellas personas que son de nuestro mismo sexo en esta misma raspado esta misma cultura con las que tenemos afinidad porque ella entendemos el contexto ya nos identificamos visualmente o cognitiva a través de pensamiento a través de las mismas ideas nos podemos identificar con ellos

Voz 1378 11:01 sí claro si tú te identificas con esa persona ya se siente mal tú te sientes mal porque ella se siente mal con lo cual quiere es ayudar para tú sentirte mejor

Voz 2 11:12 sí es su suele ser así si quieres ayudar

Voz 1378 11:15 mejor porque no sabes

Voz 2 11:18 como quitar el propio malestar que tiene que estar

Voz 1378 11:21 causando la teoría de Manuel es que el altruismo Patiño estoy bailando de alegría eh porque tengo razón conceptos no

Voz 0874 11:28 estas o conciertos egocéntricos porque lo haces no por ayudar al prójimo o no por sentir lo que sienten prójimo sino por sentirte tu mejor

Voz 2 11:36 a ver

Voz 1378 11:38 no pasa nada si tiene razón

Voz 2 11:40 no saber el concepto de altruismo ya es negativo decía lo que ella no hacía porque la que mayor beneficio recibiera ella misma yo cuando cuidaba otros me siento bien siempre a nivel psicológico cuando nosotros hacemos algo tenemos un beneficio recompensa esa sí yo no me siento bien esa conducta que estoy haciendo dejó de hacerla entonces cuando hago algo de manera altruista en el fondo yo estoy recibiendo algo para mí

Voz 1378 12:09 claro la Madre Teresa Carlota egoísta Gandhi un egoísta increíble Martin Luther King el mayor egoísta de todos los tiempos si se puede trabajar

Voz 2 12:20 se puede trabajar la empatía claro he empezado diciendo que tiene grados y nosotros hacemos un entrenamiento exactamente igual que un entrenamiento físico y entrenamiento psicológico la habilidades de empatía podemos mejorarla

Voz 1378 12:34 no hay que ser bueno así como si trabajas el egoísmo al final eres más bien entendido no

Voz 2 12:39 cómo se debe es verdad cuando estoy somos la palabra egoísmo se unas connotaciones negativas y la empatía tiene connotaciones positivas además fíjate cuando hablamos de empatía siempre hablamos de ser empate con el en el mal momento pero también tenemos que aprender a ser enfático con el otro cuando tiene un buen momento porque es un buen momento ya que tengo en mal momento yo el doce solamente yo quiero hablar de mi libro momento lo estoy viviendo yo también tengo que dejar al otro que me expresé lo que sea positivo

Voz 1378 13:09 ha estado mucho esta explicación la empatía te ayuda a Haití no solamente al otro claro es que esta es la clave de todo no pasa nada por sentirse bien ayudando a los demás es la recompensa somos periodistas

Voz 2 13:23 es como un efecto bumerán no yo doy algo positivo en devolver algo positivo

Voz 1378 13:27 lo que das no que dar buena

Voz 2 13:29 entonces generamos un entorno de mayor complicidad tienen el torneo mayor bienestar