Don Tomás nos habla de sus veinte años frecuentando el Celso y Manolo

Voz 5 00:43 es jueves es mediodía estamos de cese Manolo Nos hemos venido hasta la calle Libertad uno en el barrio de Chueca esta taberna castiza que tiene más de cincuenta años de historia y hace unos tres años el local cambio de dueños y de nombre pero siguió conservando su esencia su su genuina barra de

Voz 1751 00:59 hemos venido hasta aquí para preguntarnos qué puede motivar a alguien a que una persona vuelva a este sitio cada semana durante más de veinte años a la misma hora el mismo día tomar el aperitivo no hace unos días supimos de la historia de Don Tomás

Voz 1 01:12 pues director de Servicios del Ministerio de Cultura su director de personal de El Ministerio

Voz 1751 01:20 tiene ochenta y tres años y como decimos acude cada viernes a esta taberna hoy ha hecho una excepción don Tomás qué tal

Voz 1 01:27 buenos días buenos días le hemos cambiado la rutinario Tomás pero eso es bueno

Voz 1751 01:33 estamos a jueves y esto está tomando el campar y que toca el viernes

Voz 1 01:37 aumente porque yo o al cerdo de Ning si no de mayor que vive lejos pero ya es la vaguada de viene pero de niña era quiere de Helenio ahora de cerca de la calle Orellana acerca de Alonso

Voz 7 01:55 en su día fuera otro

Voz 8 01:59 más vida por Sierra

Voz 1 02:03 aquí veníamos aquí recién casado me casé con una chica francesa que conocí en mi primer destino en Sasha sin ella Viena sido fácil ya pues los franceses sus abuelos sus vuelos Anderson sabía trasladado negocio definido

Voz 8 02:33 de cómo se para pala eh

Voz 1 02:41 ahora leo tan inclusive estable por qué no no ocupan lugar claro claro que no hay unas dos aquí estamos con el campar e hice una etapa ensaladilla rusa que pide cada vez que entra aquí quién les recibe porque aquí hay alguien que está con no queremos ver recibe atentamente cualquier persona sí pero fundamentalmente los viernes está Raquel

Voz 9 03:04 él que es la

Voz 2 03:07 dependiendo está ahí añade

Voz 0909 03:10 no me lo conducirla al dueño pero bueno es es la que manda

Voz 5 03:16 la banda Raquel qué tal buenos días descubrimos esa Historia gracias a vosotros a través de redes sociales no son gays de la historia de de Don Tomás que lleva más de veinte años viniendo aquí a esta a este sitio a la misma hora el mismo día cómo os conocisteis todo con Tomasito y cuando notas que no era un cliente sin más sino que era un cliente habitual cliente especial

Voz 10 03:43 pues cuando abrimos al poquito poquito tiempo empezó el empezó Thomas a venir mi mujer les otro viernes otros días

Voz 11 03:50 pues la verdad es que al final no es cosa va curiosidad y al final le preguntamos que si había sido cliente que sí conoció el espacio porque quizás Celso es un sitio más después de la remodelación más moderno de gente más joven hijos cosa va curiosidad entonces al final le preguntamos y nos dijo pues que llevaba viviendo desde antes de jubilarse estaba viniendo aquí a la taberna Argüelles que venía con sus compañeros de promoción como bien ha dicho

Voz 0909 04:17 nada siguió Vinyes pero la verdad es que me causa curiosidad porque decidió seguir viniendo porque el sitio en realidad cambiado bastante ha cambiado bastante porqué sobre el campo huelga cada viernes aquí de Tomás porque a que tomo

Voz 1 04:30 pero el tipo logos me reúno con los que quedan de

Voz 9 04:34 la última

Voz 1 04:37 que fijas racial Venter fallecimientos de algunos bellos Si como siempre son mejores los canes fallecidos

Voz 1751 04:44 los compañeros de trabajo arenero compañía

Voz 1 04:47 sí porque también había compañeras que venía

Voz 12 04:50 que si éramos eh

Voz 1 04:52 pues algunos días dieciséis dieciocho ahora con los días que más somos somos traigo a que de que hablaban en esas conversaciones de amor fundamentalmente a la Administración la situación política en el país desde que era una tertulia que se mezclaba el deporte con todo yo cogí concibe eso al final si al final

Voz 12 05:19 eh la reunión

Voz 1 05:22 hay algunos que ya queda a jugar a las cartas hasta las seis

Voz 6 05:28 el azar

Voz 1 05:29 yo algunos BC Stipe pero hasta estar cinco

Voz 13 05:33 o cinco y medio

Voz 15 05:43 va a ser

Voz 2 05:49 arpones siempre jubilarme como entre la AP

Voz 9 05:56 de una ventaja

Voz 2 05:58 qué pro y yo no sabía con me encontraba tiempo

Voz 1 06:02 Arantes

Voz 16 06:05 pero por qué Missoni dele

Voz 1 06:09 sí

Voz 3 06:14 no

Voz 1751 06:20 este local en el que estamos Celso y Manolo el conoció a Celso conoció a Manolo eh vosotros habéis decidido bueno pues mantener un poco esa esencia aunque ha cambiado de dueños este si te tiene más de cincuenta años de historia una historia con un elemento común que son los los callos porque cuentan que cuando Manolo vino a Madrid recibió la noticia de que el anterior dueño Se jubilada había prepara una ración de callos y lo mismo pasó con los hermanos

Voz 11 06:41 bueyes no si era un plato como Super típico en los cayos y las tortillas de patatas todavía viene gente preguntándonos por las tortillas de patatas que nosotros no tenemos pero habrá que estudiarlo y es un plató como súper típico y muy madrileño es que al final es una taberna castiza es un sitio de calle de caña y tu plato de callos tu tortilla de patatas nosotros estamos muy volcados en el mundo tomate pero creo que deberíamos de retomar El Mundo El Mundo tortilla ahí los callos yo creo que con eso triunfa vamos

Voz 1751 07:09 sin duda detrás de la barra Nos contadas hace un rato que ves ves la vida pasar besa a clientes como Thomas que vienen que vienen cada viernes te encariña con claros en todo tipo de cosas aquí también viene Alex de la Iglesia suele venir a a este va

Voz 11 07:21 Daniel González vecino del barrio oí viene a veces a tomarse un vermú hoy ir supongo que es expresarse supongo que tiene mucho jaleo hoy viene y es momento de paz al final esto no deja de ser un barrio de siempre a los mismos vecinos y saben sabe sus historias

Voz 17 07:37 están de vacaciones Sí Se

Voz 11 07:41 van a venir en los próximos días cómo va la vida no ser es que al final estás en el centro de Madrid y no deja de ser un barrio yo creo que es lo chulo del del local que tienes a una persona que ha leído un reportaje en el New York Times que salimos este verano muy igual pero Kalina salirse en el IOR

Voz 1751 07:58 el corte como uno de los lugares de Madrid para pasar treinta y seis horas de Madrid no sí sí si te visita obligada no sí sí

Voz 18 08:05 verdad es que además fue de casualidad pasaron los los periodistas y los gustos local hicieron un reportaje y luego en señora de muchísima gente al rebufo del del reportaje unos ha venido muchísima gente pues de Estados Unidos pero también de Nueva Zelanda Australia un montón de gente es curiosa la mezcla de de Un la pareja de neoyorquinos que están de viaje para ver los museos y de hacer cultura aquí en Madrid y de repente pues eso viene Don Tomás au viene Celso a preguntarnos qué tal está yendo todo

Voz 0909 08:34 que es el doña anterior si bien a preguntar no tienen en el mismo venderle desde aquí hacer el el chequeo de cómo va el local pero la verdad es que su sitio yo creo que

Voz 1751 08:44 que es un sitio muy es un sitio muy especial porque es es un sitio que que simboliza mucho lo que muchos pensamos que es Madrid no llega esa fusión de gentes diferentes venidas de distintas partes del mundo con ideas totalmente diferentes el símbolo de hacerse Manolo es el tomate sí que es un elemento que sirve como base de ensaladas pero también como acompañamiento de muchos platos platos tomate de Huesca tenéis una anécdota muy buena que me contabas hace un rato que es que cómo se puede pedir matrimonio con tomate

Voz 11 09:11 pues si uno una pareja de noruegos de unos cincuenta años así vinieran una tarde estuvieron aquí estaban muy contentos habían hecho una ruta ya previa yo creo que de aperitivos estuvieron aquí toda la tarde les gustó mucho el City al día siguiente volvieron in a mitad de la de la cena Le preguntaron a uno de los cocineros que suele estar en la barra Le dijo el caballero que si le podía dar un trozo de tomate rosa que son los que solemos usar y que lo hiciera como en forma de redondel de de de anillo porque SL

Voz 0909 09:41 Iván a proponer matrimonio con un trozo de tomate total que mi compañero Christian Le hizo un con un trozo de tomate rosa Liz un anillo el caballero con su anillo de tomate se acercó a la mujer y le pidió matrimonio hincó rodilla dijo que si separó El Mundo en Celso y Manolo todo el mundo aplaudió y la verdad es que fue súper bonito

Voz 19 10:07 a ver cuenta la nada a veces dado que si eso era el teatro Sober hay de todo es

Voz 20 10:33 el PSOE y Manolo no solamente aparece en el New York Times recomendado con la esas de Madrid como excelente para tomar tapas sino también eh vosotros estáis ahora llevando a cabo la segunda edición de los Premios Celso y Manolo sí que tienen un plazo de inscripción hasta el veintitrés de febrero cuéntanos porque van dirigidos a jóvenes

Voz 11 10:49 sí joven cosa es exacto en que esto es las el segundo año aquí está pensado para que a los jóvenes creadores pues tengan un espacio para para poder disfrutar de la gastronomía sin morir en ello sin sabemos que está el asunto complicado para la gente que se dedica a cosas más artísticas y es como una especie de beca de beca para venir a disfrutar de la gastronomía india está pues eso pensado para menores que lo que es de treinta años sino recuerdo mal

Voz 17 11:19 in pues para creadores audiovisuales hay también de de moda sostenible de creo que

Voz 0909 11:28 también hay de gana catenarias que don Tomás podría estar perfectamente de esa categoría han consejo y sólo ha visto dañado en la taberna alguna vez aquí el otro día el otro día en otro para seguir la lista gramos por eso es por eso me descubrimos fuimos la historia de los

Voz 1751 11:49 hombre que lleva más de veinte años viniendo a tomar su su y cada viernes aquí siempre veo en esta conversación desde que ha entrado por la puerta a Raquel mirarle con admiración porque yo me imagino que cada viernes descubres algo del que no sabes

Voz 11 12:03 sí la verdad es que es impresionante me encanta hablar con él porque te cuenta cosas que a veces pues por circunstancias de la vida no hemos podido hablar con nuestros abuelos y entonces con tanto más pues tenemos ese ratito de conversación de que hemos hecho durante la semana que yo tengo un hijo pequeño siempre lo cuento las historias de Marcos que si quiere estudiar percusión y él me dice que su hermana hacía piano y que mucho mejor el piano que la percusión por que le siga dando curiosidad a mi hijo para que aprenda muchas cosas que le guste mucho leer que que siga con esa curiosidad y me gusta que don Tomás me lo traslade para recordarme que los que en que en nuestros hijos al final son donde tenemos que volcar todas nuestras esperanzas y siempre me pregunta además por mí fue qué tal barcos y cómo va el pequeño no sé cómo cómo dar fe de tu vida hablando con una persona que sabes que siempre te va a decir algo bonito y positivo intentó hacer ver qué es de verdad lo importante es no si han jugado a la Play J es como la realidad de la vida que les guste leer que les gusten los cuentos que les guste la música

Voz 1751 13:04 Don Tomás eh ha visto cómo habla Raquel de usted usted sabe el el impacto que causan sus conversaciones a quién Celso y Manolo en el

Voz 0909 13:12 no ella que causa en usted

Voz 1 13:15 decir que bueno yo normalmente he tenido las tendencias de formar parte de tertulia sin que eran mayores que yo sí por eso doy mucha importancia al conocimientos por los dos mossos contratar con personas interesantes entre dos partes encuentra qué voy a decir desde aquí en tu mano que no solamente Raquel sino todo todos Raúl todo personal que forma parte en especial cada vez que veo uno esos tomates tan grande es peor que tiene resulta curioso no aunque Ayrault tomo

Voz 0909 13:56 de toma tomate miles más alargaría siempre ensaladilla siempre ponemos de aperitivo más bonita claro porque sabemos que luego va a comer entonces tampoco le queremos Iker lo que más les

Voz 1751 14:11 consta de entrar en este bar escuchar a la gente

Voz 10 14:14 de qué es lo que más lejos

Voz 16 14:15 el ambiente que que hay

Voz 1 14:20 el servicio esplendido tú entiendes muy bien te conocen inseguridad

Voz 1751 14:27 la pasa el tiempo tiempo don tan tonto más muchísimas gracias por habernos concedido este cambio de día para poder hablar con con nosotros en Celso y Manolo hemos visto que el el campaña

Voz 21 14:39 sí ha volado pronto

Voz 0909 14:41 ha ido rápido no no estar muy bien

Voz 1 14:44 en porque me que está emisión la virar miembro