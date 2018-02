"Nunca dones sin garantías lo que te pueda hacer falta en vida". Entrevista con Juan Pérez Hereza, secretario del Consejo General del Notariado

Voz 0825 00:00 Juan Pérez cereza muy buenas tardes hola buenas tardes secretario del Consejo General del Notariado la pregunta que más se repite en estos talleres es cómo puedo desear

Voz 1 00:09 bueno primero hay que hacer testamento ante notario para poder dar pero hay que sobre todo hay que tener Causa aquí dentro de las causas la ley establece unas causas de limitadas para poder celebrar que son bastante rigurosas como haber sufrido maltrato de un viejo o injuria eran de palabra con lo cual no es que se pueda es porque no quiere hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que incluye dentro el maltrato pues el abandono vamos al haber perdido todo contacto con con el hijo no desde hace veinte años

Voz 0825 00:40 opiniones encontradas en su colectivo también porque son muchos los que piden acabar con esa legítima pero otros entienden que es una forma de garantizar el patrimonio familiar

Voz 1 00:49 no sólo entre los notarios sino en general en la comunidad jurídica existe una opinión generalizada de de que se limiten las legítimas se disminuyan al menos y no suprimirlas totalmente Si disminuir las pues por por la por la razones yo creo que están en la sociedad actual que parece demasiado el ámbito del Derecho Civil común dos tercios de legítima para los hijos que tengas que reservar dos tercios de tu patrimonio parece excesivo o incluso que haya legítima para los padres en aquellos que que no tienen descendencia parece que responde algún tipo de sociedad distinta de la actual en una sociedad donde antes heredaba los bienes de la familia para más bien el patrimonio es que te has ganado con tu trabajo en vida no

Voz 0825 01:32 pero el porcentaje en este caso es bajo

Voz 1 01:34 el porcentaje de separaciones es es es bajo sin porque primero hay no hay tanta gente que era desear y entre los que quieren no siempre concurre la causa legal

Voz 0825 01:43 los impuestos son los que en este momento están determinando las herencias

Voz 1 01:47 dar depende de la comunidad autónoma en la que nos movemos por ejemplo en Madrid que hay una bonificación fiscal importante digamos que el impuesto no es tan determinante en otras comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía Si tiene mucha más importancia

Voz 0825 02:01 de ahí que se pase de las herencias a las donaciones en vida

Voz 1 02:04 sí esto está pasando por ejemplo en en Madrid y en las comunidades autónomas que tienen bonificaciones ante el temor de que cambie la ley y puedan quitar la bonificación que ahora existe pues hay gente que decide hacer la donación asegurar la bonificación fiscal

Voz 0825 02:18 en el taller en el que hemos estado ese realiza en el centro de Fuenlabrada lo primero que se aconsejan esta talleres nunca reparta es la herencia en vida sin garantías usted comparte esto

Voz 1 02:29 sí yo lo que creo es que primero hay que asesorarse para eso estamos entre otros los profesionales los notarios sí que desde luego si quieres dar cosas en vida hay que darle lo que te sobra no de lo que nunca puede llegar a necesita porque hay veces que por razones fiscales se ponen cosas a nombre los hijos en la en la idea de que luego Si los vas a necesitar tus hijos te van a dejar disponer de ellas luego no te dejan porque claro ya son dueños de esas cosas con lo cual no hay que dar sólo de lo que te sobra en fin con con la buena voluntad de que sus hijos piensan que que siempre se van a aportar bien con ellos a veces pues por ejemplo donan su su vivienda que esto nunca habría que hacerlo vamos hay que reservarse la vivienda hasta el final

Voz 0825 03:08 una cosa más a qué porcentaje de herencias se sigue renunciando por no pagar los impuestos o por no pagar las deudas que pudieran tener en su caso

Voz 1 03:17 que en entraran por ejemplo en Madrid por razones fiscales es menos frecuente por deudas pues ha subido por razón de la crisis ha habido más más herencias con deudas no se debería decirle lo único que sé es que que sí desde luego ha subido el porcentaje de renuncias todavía no ha bajado con respecto de la época de la crisis que fue cuando subió en el caso de familiar que no son ni hijos ni padres viudos que es cuando no hay ninguna bonificación cuando le das un hermano primo un tío ahí claro la fiscalidad es muy fuerte y en función de del patrimonio hereditario pues puede ser interesante renunciar para no pagar impuestos

Voz 0825 03:53 señor Pérez es cierto que en las notarías es donde se ve lo mejor y lo peor de la condición humana

Voz 1 03:59 sí aunque yo soy optimista en general vemos lo mejor en general la A pesar de que claro siempre te quedas con las herencias conflictivas que es las que recuerda hay que decir que en nada lo normal y lo más generales que las evidencias son amistosas hay casos en donde ves pues la lamentaría más mezquina hay familias que se destruyen pero insisto que son los menos frecuentes

Voz 0825 04:22 Juan Pérez cereza Secretario del Consejo General

Voz 2 04:25 el Notariado gracias por haber atendido la llamada de la cadena

Voz 0825 04:27 hacer gracias en muy buenas tardes buenas tardes muchas