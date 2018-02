Si no te cuidan, que no te hereden" Conversamos con Lola, Amparo, Victoria y Marcelo

Voz 2

00:23

fíjate que era el hijo preferido elijo preferido no la quería dejar nada hay dijo el el notario que no hubiera dejar deseado lo malo que tiene que ahí he para mí es una burrada dar en vida hacerlo en vida los testamentos a favor de los hijos porque no sabes lo que te pasa cuando yo muera pues ya se quedarán para ellos todo lo que no se ha escrito no vale para nada sino no me cuidas no es que yo no veo yo lo veo normal que se olvidan de los padres no quieren saber nada