Busquets: "Siempre ha habido Liga"

Voz 1 00:00 el hombre que cumple hoy trescientos partidos Sergio Busquets con Adriá Albets Madrid uno de los capitanes del Barça da la cara vamos a escucharle en directo

Voz 1890 00:06 ha sido una intentarlo en querer y no poder no hemos tenido esas ocasiones tan claras que otras veces hemos tenido sigue hemos llevado el control del partido hemos tenido posesión que hemos intentado llegar por por banda porque al centro era muy difícil pero quizás no bueno dos puntos que se nos escapan pero pero hay que seguir porque estamos en una buena posición

Voz 1 00:27 Sergio estáis a siete puntos del Atlético de Madrid ahora mismo hay liga lo tenéis claro

Voz 1890 00:33 ha habido siempre y sobre todo pues a estas alturas incluso más cuadra porque quedan más partidos pero nosotros que te vamos nosotros mismos a dábamos en los perseguidores lo a dar hasta el final que sí que es una distancia considerable ahora hayamos perdido somos punto de que nos hemos dejado tanto hoy como en la jornada anterior y bueno nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro el siguiente partido ahora tenemos una semana para descansar un poco y para entrenar un poco más cosa que todos temen no hayamos podido hacer porque ha sido una es súper exigente a nivel físico y a nivel mental y bueno pues a mirar al siguiente partido fíjate tú lo decías ha sido

Voz 2 01:11 es con mucho desgaste con muchos partidos atribuye a este empate en parte al cansancio

Voz 1890 01:17 bueno sería sería ventajista con otros partidos pero sí que todo lo que se acumula al final plano llega un partido que ha acabado pagando no yo yo creo que que quizás un poquito no jugaba el esfuerzo de todo esto pero al al final no hay que poner una excusa ver esto estamos muy muy orgullosos de las que hemos tenido de poder estar en una final que es la de Copa hay bueno pues seguir en una línea bastante positiva incluso con el empate hoy en Liga porque seguimos invictos nada como te he dicho ahora esto nos vendrá muy bien esta semana el partido de de Eibar para para intentar volver a a la victoria

Voz 2 01:58 a nivel personal que hemos visto quizás haciendo un poquito más no sé si para para colaborar ahí con con Yerry Mina y uno no es central el otro sí pero llevaba pocos minutos no soy sería una especie de consigna o órdenes de de Valverde de intentar proteger un poquito esa zona defensiva

Voz 1890 02:13 no no yo creo que que todos no cuando hay compañeros como tú dices por diferentes motivos que no están acostumbrados jugar en esa posición no incluso Jerry que crea su primer partido titular todos hemos intentado ayudar y que estuvieran en vano en las mejores condiciones así que él lo mejor posible yo creo que han hecho un buen partido pero bueno Vida D d3 también a veces se hace cuando jugaban con dos juntas es casi ha sido intentar crear superioridad

Voz 3 02:39 qué preocuparse con dos empates consecutivos au teniendo en cuenta lo exigente del mes es hasta cierto punto como decía Valverde es normal que pueda faltar un poco de chispa