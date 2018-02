Coke: "El árbitro ve algo que no ha sucedido"

Voz 1 00:00 por aquí estamos con Coke Andújar que imagino que andará todavía dándole vueltas a qué pasó para que el árbitro te anulase Ségol

Voz 1890 00:07 bueno no dándole vueltas no está claro en el campo me dice Gaya que dice no que me empuja me empuja ya luego viendo el vídeo pues pues bueno más claro no puede ser que empuja paulista que no hay nadie a mi alrededor pues bueno pues se ha equivocado increíble no bueno pues si es algo difícil de entender pero algo habrá visto para para pitar lo imagino yo que no no bueno nosotros no lo entendemos pero ya está no podemos cambiar nada pues de esta vamos a intentar mejorarlo nuestro oí pues en este caso el árbitro supongo que las cosas no las haces mal queriendo pues verá los partidos sí sí cree que ha fallado pues lo intentará remedio

Voz 2 00:46 la mano derecha Gómez hola Koke hola buenas qué tal mejor que tú imagino porque supongo que el vestuario está tocado con lo que os estáis jugando difícil aceptar lo que ha pasado hoy no

Voz 1890 00:57 sí sí porque el equipo bueno es verdad que estamos empezando por detrás muchos partidos que hoy empatamos nada más recibir el gol que hemos pasado bueno cierto momento difíciles pero el equipo esa se ha hecho bien dijo que para un momento que que no ponemos con el uno dos que el equipo que parece cambia un poco la la dinámica que Gambia el devenir del partido yo creo que el equipo estaba sintiendo fuerte bueno pues es para estar tristes pero bueno hay cosas que rescatar y hay que hay que reforzarlo

Voz 2 01:24 tú te tú te has dado cuenta ya en la jugada que el que empuja es Gabriel Paulista Gayá

Voz 1890 01:28 no no no vamos yo sé yo sé que mi marca era era Gaià pero pero el amago para para el primer paro me voy poco al segundo cargo amiga ya me dice que que le empujan digo bueno pues yo qué sé por habrá Khalid pero claro luego ya lo vemos lo has visto ha visto ya luego pues ve algo que no que no ha sucedido y que es difícil de imaginar porque yo no tenía a nadie de mi equipo alrededor

Voz 3 01:53 y entiendes que sólo vea solamente el árbitro y dos líneas y que ninguno de los tres sea capaz de decir que ávido empujón entre los jugadores

Voz 1890 02:01 pero bueno entiendo que a lo mejor el línea de Cela o al pillarle una una visión un poco más lateral no sé porque al final no es no estamos tomando los jugadores entiendo que la posición mejor desvelar es la del árbitro para para verlo pero insisto es que me parece muy muy difícil el que vea algo eh punible de de del jugador del Levante

Voz 2 02:23 imagino que es una noche en la que mejor morderse la lengua a veces no porque en El Vestuario sabrá dicho cosas que luego fuera no se pueden decir no en demente e cómo está el vestuario bueno

Voz 1890 02:34 está triste es una situación complicada pero pero creo que que los entrenamientos tenemos tenemos la llave y mañana volveremos a entrenar hay que hablar las cosas que que hay que mejorar porque habrá que mejorar cosas evidentemente pero creo que el equipo compiten todos los partidos está siempre metido en el resultado es cierto que no estamos poniendo en casi todos los encuentro por debajo que eso pues si se puede remediar intentaremos remediarlo pero el equipo no no está ni mucho menos hundido ni está perdido en en ningún momento el partido y siempre está compitiendo solo