Bordalás: "En la primera parte el Barça no ha tirado, eso es mérito nuestro"

Voz 1 00:00 dejadme que salude al protagonista que está poner al teléfono en usted escuchando a todos pero tenemos a escucharle a él Pepe Bordalás técnico del Getafe muy buenas hola buenas noches para ti hay Liga que empiezo hubiera te hago la misma pregunta que a todos para el Pepe

Voz 2 00:10 sí yo creo que sí sin duda hay Liga porque tenemos el mejor de dos equipos que han demostrado ir vienen demostrando temporadas atrás que que tienen un gran nivel que no que no te puedes relajar yo creo que hay Liga

Voz 3 00:26 esto de jugar viendo jugar mal lo que estamos diciendo jugar bonito jugar feo

Voz 2 00:29 esto es tan relativo no claro quién quién juzga eso no está claro que a todos los gusta jugar bien y ganar pero a veces no es sencillo no es tan fácil como como nos gustaría

Voz 3 00:45 bueno segunda temporada de Pepe Bordalás el Getafe debut en Primera División y está el equipo X con treinta puntos ahí haciendo un temporada con ella en un gran partido porque luego están los análisis que es que claro es que el Barça no ha tenido buen día hoy pues probablemente no haya tenido buen día por por el partido ha hecho el Getafe no

Voz 2 01:01 sí yo creo que sí yo creo que hemos hecho grandísimo partido o de lo hemos sabido tratar hemos neutralizado los primeros veinticinco minutos hacía muchas temporadas y el Barça del bueno pues no era capaz de tirar entre los tres palos no creo que eso es mérito de ahí bueno sí que es verdad que el tramo final pero era era de esperar un equipo que que siempre como local un equipo intratable en su con comentó la de la temporada pero creo que hemos hecho ha partido a todos los niveles ya hemos tenido contadas ocasiones yo creo que el resultado

Voz 3 01:40 Justo el y aún así igual hay alguno que te habrá dicho ya pero es que no hoy juega bonito en el Camp Nou es bueno vamos nosotros que Escribano he visto el juego dejó a bonito vamos

Voz 2 01:49 el Getafe no somos el Real Madrid no somos el país hacia en Getafe logotipos recién ascendido y lógicamente tenemos nuestras virtudes extralimitación yo creo que somos conscientes sí sí ya no me gustaría sin duda jugadas de mucho más bonito y poder competir a la posesión al Barça pero eso es más fácil

Voz 3 02:12 y bueno uno de vuestros méritos es que sois el tercer equipo que menos goles encaja en la Liga ya vais veintiuno solo superado por los once que lleva el Barça y los nueve que lleva al Atlético eso además de un gran portero como Guaita hoy ha parado todo lo que ha parado esa sí que es una una base indispensable para para para ir con éxito por primera división no encajar

Voz 2 02:30 sí sin duda yo creo que ser un equipo equilibrado un equipo ordenado un equipo que que no tenga ningún tipo de fisuras yo creo que eso es vital importantísimo

Voz 3 02:43 te has quitado la espina de Civera pues siempre había escogido a equipos pero nunca en primera división de hacer una buena temporada en Primera eso le te da más confianza también a aunque no sin duda

Voz 2 02:54 la confianza y satisfacción satisfacción y indudablemente bueno es lo que lo que quería no como profesional lo creemos todos los profesionales en la en la primera división en la en la mejor liga de acuerdo que es la liga española

Voz 3 03:11 está claro que te con Busquets hemos visto ahí no momento el partido de habían jugador tendido en el suelo otra ficha los tuyos que siguieran jugador del Barça atendido yo creo que eso eh o está claro que hay entrenadores que lo decide lo decís claro eso es lo que sólo conoce el Barça eso lo sabe el Barça que que el Getafe Pepe Bordalás si ocurre algo así no va a parar el partido

Voz 2 03:29 no pero es concretamente en esa jugada Johnny madera cuentas sinceramente que estaba en el suelo Luis Suárez porque así una jugada muy rápida de despejaba así es bueno le llega Mati tenía la posibilidad porque estaba en prácticas capo campo rival altura a medio campo y teníamos la posibilidad con adolecía de Matt iba pues que vino a recriminar que no que yo le dijera para para que siguieran yo le he dicho que no me cuenta entendió las disculpas eh no pasa absolutamente nada

Voz 3 04:04 la última que te hago yo y el que quiera preguntar a PP os está escuchando tienes toda la banda que te apareció el Barça como has visto ya al Barça

Voz 2 04:11 bueno pues el Barcelona siempre es es muy muy peligroso es un equipo un equipazo no hay dilema tiene a Messi que es eh el mejor jugador del mundo junto a Cristiano y y la verdad es que en cualquier momento el Barça te puede te puede de la nada generar una ocasión porque tiene muchísima calidad muchísimo talento te genera superioridad tiene buenos definidor es IVE bueno yo creo que el Getafe chunga partido y ha sido ha sido mérito Getafe que el Barça no hiciera gran partido que se presumía que podía

Voz 3 04:51 alguna pregunta para que yo sí quería preguntarle a

Voz 1501 04:54 al míster está hablando el otro día con con un amigo sobre la calidad de los entrenadores de hablando de de los grandes fundamentalmente de de Zidane en el Madrid de de Valverde en el Barça o de Unai Emery en el país Anne Germaine yo decía es que no todos los entrenadores y pueden hacer lo que saben en ciertos equipos no sé si está de acuerdo PP en que a lo mejor tuvo a los jugadores del Getafe les puedo decir que estén así ordenados durante noventa minutos y pueden aguantar así hacer esas ayudas dos contra uno en las bandas en no perder en ningún momento las dos líneas de cuatro soltara a jugadores a la contra con velocidad y que vuelvan con esa velocidad también pero a lo mejor Zidane Emery o Valverde no pueden decirle eso a los jugadores de tanta calidad que tengan la plantilla no lo sé es una duda que tengo

Voz 2 05:34 no lo sé no lo los detenido si algún día no estuviera te lo podría te lo podría aclarar

Voz 3 05:44 te ves algún día entrenando al Barça por ejemplo

Voz 2 05:46 no si no al Barça la bueno pues el trabajo para intentar trasladar a un equipo ahora mismo estoy en el Getafe estoy feliz estoy contento y estoy feliz de poder dirigir al Getafe

Voz 4 06:00 bueno primero enhorabuena por la temporada por el punto de hoy según gracias ya que te hemos metido en tiempo es Annette te mete de lleno en lo que estábamos hablando crees que está Atlético de Madrid tendría que jugar mejor con lo que tiene solo

Voz 2 06:12 no no no soy quién para para juzgarlo no si la persona ahí están sus coso entrenador que para mí es un magnífico entrenador estoy de acuerdo lo que comentaba es que que bueno es el mejor entrenador mejor el el ha dotado al Atlético de Madrid una de una identidad propia de de un estilo oí Ivo no hay que no hay que olvidar lo que ha conseguido en los últimos años y estar entre los mejores no es no es fácil por lo tanto yo creo que el Cholo tienen eso mérito no soy la persona para juzgar si si debe jugar nada de de de distinta manera yo creo que es un equipo que está segundo que que está es el equipo que le pueda pelear desbarató el Fútbol Club Barcelona hay que quedarse con lo bueno no

Voz 3 07:07 pues nada Pepe gran protagonista de la jornada de hoy domingo gran trabajo que está haciendo la verdad es que ahora tenemos hay una cantera de entrenadores españoles estamos viendo fíjate trabajo haciendo Mendilíbar con el Eibar Pablo Machín con el Girona el propio Garitano con el Lega o tú con el Getafe cuatro equipos muy modestos del fútbol español en la mejor liga del mundo y la verdad que no se puede ser otra cosa más que enhorabuena por el trabajo haciendo Pepe tú

Voz 2 07:30 las gracias os lo agradezco ha sido un placer estar con vosotros Si de verdad que te lo agradezco muchísimo