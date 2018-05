El Larguero: El Sanedrín de los domingos, la polémica del Valencia - Levante y el último episodio de violencia en el fútbol (11/02/2018)

Voz 3 00:00 bueno pues aquí arranca el tiempo de larguero

Voz 4 00:39 hemos saludado en esta recta final de Carrusel Deportivo está por ahí el resto de la banda hola Antonio Romero muy buenas

Voz 1201 00:45 qué tal Manu que tan a todos está por ahí Jesús Gallego o la Gaye hola buenas noches también está Julio Pulido hola qué tal buenas noches está en Barcelona aquí buenas noches también Jordi Martí hola Jordi buenas noches Manu vaya a Barcelona

Voz 0985 01:00 convencida de que este Barça invicto también tiene derecho a tener un mal día

Voz 1201 01:04 David Mora esto que hacía Jordi siete puntos pero me la semana que viene va a nadie

Voz 1284 01:09 pues trompa eran tres semanas es el Athletic el que va de verdad

Voz 1201 01:13 Pero Pablo claxon por saber Diego deje

Voz 0985 01:16 de hacerlo porque algunos a irritaba mucho con esta gracia

Voz 1201 01:19 no bueno la repetición no no irritación hay ritmos y a mala la gracia es que las amarillas por reiteración eso es la reiteración está Marcos López en Barcelona también hola Marcos escuchando

Voz 1375 01:31 muy buenas la vida de nadie no

Voz 5 01:36 os recuerdo por si alguien se ha perdido algo a esta hora de la noche dos antes empezar el tiempo de opinión que acaba de terminar

Voz 1375 01:41 el Valencia A tres Levante uno vamos a empezar con Quico Catalán y con Juan Ramón López Muñiz además Koke juntos el entrenador y el presidente del Levante quejándose de lo que ha sido un perjuicio claro hoy de medie Jiménez que es el árbitro anulaba un gol totalmente legal al Levante y que luego ha pitado un penalti a Zaza que no era tampoco así que tres uno para el Valencia

Voz 5 02:02 antes el Barça empató a cero con el Getafe en el partido para mí del Barça de Valverde desde

Voz 1375 02:07 la Supercopa de España no ha podido va

Voz 5 02:10 desde el empate a cero frente a este gran Getafe de Pepe Bordalás

Voz 1375 02:14 en el primer partido como titular de Jerry Mina que ha sido titular junto a Lucas diseñe el francés nunca había juega de central con el equipo azulgrana hoy lo ha hecho junto al colombiano además han empatado el Celta y el española dos doblete de Maxi Gómez vaya delantero los dos de Maxi Gómez para los ciegos para los pericos Leo Baptistao Gerar Moreno en el ochenta y siete que lado ese punto a los de Quique Sánchez Flores que ha dicho lo habéis escuchado antes que merece estar en las quinielas para ir con la selección española esta mañana el Sevilla uno cero El gol de Pablo Sarabia en el cuarenta y seis con rico como gran protagonista el partido sí que veintidós jornadas llevamos quedan dieciséis el Barça es líder con cincuenta y nueve a siete está el Atlético de Madrid el Valencia es tercero con cuarenta y tres encuadres jefe XXIII llevamos

Voz 1501 02:59 con Veintitrés perdona XXIII sí si eso es interés que tienes ahí a diez personas nadie te lo nadie dice nada pero como te digo dieciocho porque que sí claro

Voz 1284 03:11 hay que matar al resto es decir

Voz 1501 03:13 no sabía cómo se que acaba de empezar la Liga jornada uno adiós lo casi

Voz 1375 03:17 está cuarto el Real Madrid con cuarenta y dos ofrecerá diecisiete del Barça en Europa Liga hectáreas Villarreal con treinta y siete y el Sevilla con treinta y seis yp por abajo el Levante marca la permanencia con veinte puntos en descenso está la Unión Deportiva Las Palmas con dieciocho el Depor con diecisiete y el Málaga último con trece está bien Marcos

Voz 1201 03:37 perfecto fuera de lo que ahora te está escuchando

Voz 1284 03:41 se está mirando cuando juega el Madrid vale vale

Voz 1501 03:47 qué es el XXI no si bien por eso ella habla

Voz 6 03:51 sí ya para ajustar la clasificación de una otra

Voz 1501 03:54 vale sí que ya va siendo hora de que se pongan todos

Voz 1375 03:57 fuera de lo deportivo ojo lo que ha hecho Marcelo estamos a tres días de ese Real Madrid París Anne Germaine lo ha dicho a un medio brasileño sobre el futuro de Neymar el Real Madrid lo dicen portugués pero creo que entiendo muy claros signos lo otra

Voz 7 04:08 cobra a encabezaría conceptos

Voz 8 04:11 se delega o el diputado Madrid eh pues aún Madrid gran el dando opinó incluso ganado Madrid ya acritud que U algún yeso que a Madrid

Voz 1375 04:22 que si encajaría la pregunta encajaría seguro sería bueno que venís al Real Madrid en mi opinión los grandes jugadores tienen que jugar el Madrid y creo que Neymar algún día jugará en el Real Madrid al de Marcelo que algo debe saber de esto pero bueno en Segunda División seis partidos hoy Albacete cero Nástic uno Huesca uno Cultural Leonesa cero ha disparado el equipo de Rubi a primera Rayo dos Sevilla Atlético cero Reus tres Lorca cero Tenerife cinco Córdoba uno Gran debut de Joseba Etxeberria como entrenador de los canarios cinco uno la metió el gordo y además Zaragoza dos Lugo cero primero el Huesca con cincuenta y cinco segundo el Cádiz con cuarenta y siete que ascenderían ahora mismo directos a Primera en playoffs están Rayo Vallecano Oviedo Granada Osasuna en descenso a Segunda B ahora mismo Cultural Leonesa Córdoba Sevilla Atlético y Lorca hoy en fútbol internacional destacar la derrota del United ante el Newcastle de Rafa Benítez uno cero la gana o Rafa a Mou y el Liverpool que ha ganado cero dos al Sausanto última jornada de la Liga Endesa ACB antes de que se celebre la Copa del Rey si es que se celebra luego nos lo contará Pacojó a ver cómo va esa historia hay amenaza de huelga el debut de Pesic en el banquillo del Barça con victoria también Vitoria Madrid luego repasaremos todas la jornada yo recuerdo antes empezar el sanedrín que mañana

Voz 1375 06:04 no en la web de la SER Tenistas la información en la página web y en las redes sociales y el número de guasa por seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta para que no contéis si hay Liga si el Atlético de Madrid le puede ganar la Liga el Barça sí o no estamos en la jornada veintitrés hay Liga seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta enseguida ponemos vuestras opiniones eh pues por ahí empiezo tenéis barra libre enseguida vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de esta jornada que no está esperando en el tiempo es sanedrín vamos a hablar con él pero claro que hay Liga es que el Barça ya está viendo por ahí al Atlético de Madrid que está en ese debate que para mí es mentiroso es un debate mentiroso en el Atlético que hasta el Cholo lo dijo en rueda prensa es verdad tenemos que jugar mejor yo creo que ese debate no existe entre los atléticos lo creo aunque a veces hemos dicho aquí podía jugar mejor al es que los Atlético les da igual es que les da lo mismo pero esta siete puntos tienen que jugar el cuatro de marzo es el domingo cuatro de marzo a las cuatro y cuarto en el Camp Nou que yo creo que ese partido es el que va a marcar si hay Liga bueno así que quiero escucharos hay Liga o no hay diga no al Athletic metiendo mano han ido hablando

Voz 1576 07:06 con con gente de ese vestuario ya esta semana pasada hablábamos que las cuentas que tenían ellos es que como el Barça llegaba a final de de la ronda de Copa que de hecho ya se ha metido en la final Iker eliminatoria dura contra el Chelsea le campeones ellos pensaban que si no fallaban y terminaba en este mes de febrero a seis o menos puntos iban a pelear la Liga hasta el final hasta hasta las últimas

Voz 1501 07:29 Jornadas bueno eso está cumpliendo

Voz 1576 07:32 verdad que yo creo que sigue siendo muy favorito el Barça porque se tiene que dejar muchos puntos y sobre todo de la el digo May no no puede fallar yo creo que algún día fallará pero bueno al menos viendo lo que pasa en Alemania viendo lo que pasa en Inglaterra viendo lo que pasa en Francia bueno pues por lo menos al Atlético de Madrid agarra un poquito de un poco la Liga ilegal algo de emoción que que no tienen otra grandes ligas europeas

Voz 1201 07:54 sí lo que dijo entonces sí es verdad que dos cosas si dale dale

Voz 0239 07:57 pero no pero yo creo que son dos cosas compatibles no se puede decir que que hay Liga aunque bien de de la Liga está en la mano del Fútbol Club Barcelona que en choque directo en el que el Atlético de Madrid se podría poner incluso a cuatro puntos es capaz de ganar en el Camp Nou a todo sigue igual es capaz de ganar en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona Se puede decir que Liga es compatible con decir que el Atlético de Madrid ayer jugó un partido lamentable que si el Atlético de Madrid pero es que no ha preguntado por esta eso

Voz 1284 08:25 cuanto haya preguntado si no

Voz 0239 08:28 porque hay un debate no ha dicho que hay un debate en el en El Vestuario que a los atléticos les da igual que no se que no es cuando yo lo que vi ayer fue un partido lamentable del Atlético de Madrid son dos cosas compatibles hay liga el Barcelona es el principal favorito para ganar la Liga el Atlético de Madrid quiere achicar más la diferencia con el Barcelona tiene que de ganar

Voz 1501 08:48 jugar un poquito mejor de lo que jugó yo voy ayer el partido al Atlético de toda la vida ordena que ver ni con el periodismo con quién estaba detrás hombre estaba encantado esta segundo obviamente esos obvios aquí a quién no le gustaría pero la verdad es que me decía uno Nos echando el campos que no vuelvo a ir sabes que si vuelvo a jugar al Athletic si tienen juro que al próximo porque yo no voy pero escúchame que ayer fue un espectáculo muy malo una cosa que has encantado ganar que son normales hasta ganar pero otra cosa es que eso no es sólo ganar ojo no intentar ni siquiera jugar bien pero llega un momento que esto es lo que gana

Voz 1576 09:20 a ganar no de ganar y estar segundo por supuesto

Voz 1501 09:22 no eso no hay ocho equipos de la de la tabla

Voz 1284 09:25 me Talavera mira lo que no te va paisajes halagüeño eso está claro yo no puedo venir pero yo no puedo venir aquí Paul de aquí a decir ayer Atlético ahí no jugó un buen partido malas partido no jugó partido

Voz 0239 09:42 lamentado diferente

Voz 1284 09:46 no fue malo malo

Voz 1201 09:49 pero el rival Iván

Voz 1284 09:50 el rival el rival fue mejor el rival lo hizo mejor Atlético de Madrid bueno en eso en la segunda parte para no se ha pedido perdón el Atlético My Space el único equipo en la Liga española que tiene que pedir perdón cada vez que gana tres puntos por el domingo que eso es poco saludable a ver dos porque por lo visto el Barça o ya jugó un partidazo y el mal

Voz 1201 10:12 tres de cada cuatro partidos nosotros no sea poquito

Voz 1284 10:15 que que has con el primero pero toca el violín todos aquí dándole tú de fútbol tanto María hace medio partido malo solamente media parte cuarenta y cinco minutos ya los

Voz 6 10:24 Calleja para cosa MT me gustaría que cuando aquí en el Barça jugó un partido horrible que hoy ha jugado un partido horrible cuando se gana como ha jugado el Atlético Madrid se pueda decir que que es un partido hay que decirlo no sólo no déjame tal que cambiar

Voz 0239 10:40 está que sacamos la rueda de prensa ya

Voz 6 10:42 déjame un momento solo

Voz 1284 10:44 no no no yo no yo no vengo aquí a dar ninguna rueda de pues todo el mundo voy las opiniones de prensa Marta Johnny trabajo para ningún club

Voz 1576 10:54 yo represento a ningún club amargo

Voz 6 10:57 ah ya ya hay gente no calentar más no sé muy siempre es decir el Atlético de Madrid ha estado cuatro meses diciendo que no tenía fichajes han llegan los fichajes sigue jugando igual de mal que cuando no tenga el fichaje y eso no no invalida que es el único equipo que le está siguiendo la racha el Barcelona segundo y que está siete puntos pero eso no invalida es que se pueden decir las dos cosas a la vez a ver

Voz 9 11:16 bueno hay que decir la pregunta de Manu de si hay Liga yo digo no hay diga creo que el Atlético Ari no es candidato a ganar la Liga creo que en el duelo con el Barça les saca de rueda el Barça creo que el juego y la fiabilidad el Atlético de Madrid no son lo suficientemente fiables como para disputarle la Liga al Barça y eso es lo que ha preguntado mano más allá de eso yo creo que con el juego que desarrolla el Atlético de Madrid es practicamente imposible recortarle siete puntos al Barça

Voz 0267 11:45 sí

Voz 9 11:46 creo que con ese juego es más probable que el Atleti Madrid termine pinchando muchos partidos que termine ganando todo lo que queda de de aquí a final de temporada y luego por lo que respecta al Real Madrid según mis noticias hay lo que se dice dentro es que lo más importante es asegurar la Champions

Voz 10 12:02 más que es lo realmente importante para el club asegurar la Champions sobre lo tiene prácticamente asegurado yo creo que para que no sea playa para que gane la Liga al Atlético de Madrid hace falta otro par de milagros y los milagros suceden poco sería un milagro tremendo que el Atleti jugara fuera acaba de ganar verdad tendría que fallar al Barça el Atlético lo tenía que hacer perfecto no lo está haciendo perfecto bla pruebas el partido de Málaga Diego Costa sea se ha parado esa esa progresión con la que llegó no lo veo yo

Voz 0985 12:32 lo que es imposible que el vas a pedales sí pero mira la obligación del Barça hoy era no dar aire a sus adversarios

Voz 1201 12:39 la quitado cuatro puntos en dos jornadas exactamente el base español el Getafe quiero decir que tampoco el Barça está pasando los Pirineos eh

Voz 1501 12:46 a pesar la Copa algún Pirineo ha pasado

Voz 1284 12:49 pero la Copa al final es que da al Alpe d'Huez

Voz 1501 12:52 de hecho si digo también que el primer tercio del campeonato el Barça sacó en muchos puntos quizá no tan malo como ayer el Atlético de Madrid porque ayer al otro día contra el Alavés pero si yo te vaya a saber no sí pero sobre todo el primer tercio de la temporada el perdón el el Barça ha jugado muy mal sacado

Voz 6 13:07 no quiero decir que que que lícito y lógico hoy

Voz 1501 13:10 todo este contento normales en Can Barça nadie está triste por esos Jordi quieres

Voz 0985 13:13 no pero hombre pero es verdad hoy la obligación del Barça insisto era no dar aire a sus adversarios ya ha dado aire y oxígeno al Atlético el Atlético el mensaje que unos lanza por más reproches que la gays es muy potente no da la Liga por perdida

Voz 1375 13:28 yo estoy contigo todo quiere ir sumando

Voz 0985 13:30 de tres en tres cuidado yo ya que en alguna ocasión con el Atlético sufrió un revolcón año dos mil catorce Es cierto que no da la garantía de poderlo ganar todo como tampoco el Barça ni el Real Madrid pero ojo con esta le tiene a Madrid que insisto que insisto quiere sumar de tres en tres y así como otros la Liga la pueden dar un poco por perdida me temo que el Atlético no

Voz 0231 13:54 el Atlético de Madrid por puntos puede ganar la Liga

Voz 1201 13:56 Tico de Madrid es uno de los favoritos por no decir favorito para ganar la Europa League pero la última vez que el Atlético de Madrid ganó un título estaba en el Madrid Ángel Di María qué te queda una última vez que hagan un título entonces jugar tan mal le estaba haciendo para ser segundo que está muy bien para ser tercero pero lleva jugando mal dos mil catorce no le da para ganar títulos entonces el Atlético un equipo ganador de de Simeone un poco más ganador que antes pero

Voz 1284 14:17 el último título lo ganó en dos mil catorce

Voz 1201 14:21 sin ganar tiene que ganar

Voz 1284 14:24 pues no no porque no es mucho más no y hagan lo cual no sólo no es sólo levanta el pie

Voz 1501 14:29 los que es muy complicado pero quiero hacer

Voz 1284 14:31 martes pero ganarme que es aburrirme todos los días esto es lo que vamos que son respetarla respetar al club

Voz 1201 14:42 el Real pero no que no pidió perdón a espetar una parte porque hay otra parte como el jefe de prensa de Fernando Torres Antonio Sanz que esta semana dijo que había que echar así mio época aburre a las ovejas el que parece que los que vaga el Wanda Metropolitano se divierten no hay un sector que quiere ser segundo no le importa pues detalle un sector que se aburre y lo dice

Voz 1284 15:00 por eso no es incompatible que Podemos quiere decir bueno de su telefonía habido perdona Antonio con su interés por medio sea la opinión es un poquito de por medio lo lo cada uno cada esta digo yo cada uno puede opinar lo que quiera yo lo que lo que voy

Voz 0239 15:17 esa los datos objetivos y es que discutir al Cholo Simeone el Atlético de Madrid me parece objetivamente una barbaridad tampoco hace falta que salgan los protectores del Cholo Simeone a dar un paso al frente imponerse en la primera fila del pelotón de fusilamiento por decir simplemente que con el Cholo Simeone que es el mejor para mí de la historia del Atlético de Madrid

Voz 1375 15:38 este equipo tiene que jugar mejor eso no

Voz 0239 15:40 pues Pablo por cierto todavía no escucha otro análisis del partido

Voz 1201 15:43 la hoy

Voz 0239 15:44 eso no es dar lecciones de fútbol San yo creo que cualquiera que cualquiera que vaya a ver al campo al Atlético de Madrid reconoce el mérito del Cholo Simeone que para mí repito es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid y eso son palabras mayores Iker el Cholo Simeone no con otro entrenador para mi en mi opinión el equipo está ha obligado a jugar mejor no tiene que jugar mejor está obligado a jugar mejor porque el partido que ayer es lamentó

Voz 1284 16:07 Pablo Pineda vamos que tenemos protagonista no estamos

Voz 1201 16:09 mucho más de acuerdo lo que Pécresse primero antes del Cholo dime entrenado con que el Atleti jugara bien no me acuerdo de ninguno te lo digo de verdad no me acuerdo Radomir Antic bueno vale hace cien años vale

Voz 1284 16:19 nota no llamar y que está vivo todos Dick Alen años tampoco

Voz 1201 16:25 Pablo David uf un año una del vida como XXXV entrenadores ATIME unos datos que el Atleti bueno vale segundo Quique ganó tuvo un pequeño matiz entre jugar mal jugar feo el Atlético de Madrid muchos partidos los feos pero no los juega mal juega lo que quiere jugar los gana ayer juega peor ayer José María suma a esa lo que iba ayer juega feo imán ayer el partido el Atlético Madrid es un espanto si no pasa nada por decirlo pero joder dime un equipo que esté jugando a lo que dijo ayer el Cholo en la rueda de prensa después del partido

Voz 0501 16:56 me voy con la con la sensación de que más allá de no haber jugado bien el equipo supo sostener un partido que no se jugó bien y eso no es fácil tampoco porque ganar cuando se juega no tanto bien es más importante que hay veces perder cuando se juega bien

Voz 6 17:11 bueno eso lo que dijo el Cholo Simeone para mí sí que hay Liga por supuesto de Liga

Voz 1201 17:15 mal haría el Barça en pensar que no más cuando queda un Barça Atlético Madrid el cuatro de marzo se te pone el Atlético va a cuatro puntos y cuidado con la broma

Voz 1157 17:23 antes de ese Barça Atlético quince días antes creo que el Atlético al Pizjuán sí fíjate Disney que hay que invertir en de separamos a ver

Voz 1375 17:29 así lo ve el debate es verdad que yo creo que ahora el Cholo tiene una plantilla donde es verdad que por jugadores la mayoría de los domingos dices oye pues es verdad que Porcar turísticas de los futbolistas pues igual te apetece ver mejor fútbol por lo que hay ahí pero yo creo que deberá en los atléticos es mi opinión eh en muchos que conozco y hay muchos que bueno que si cada uno tendrá su opinión yo creo que ese debate le importa un pepino porque a los atléticos lo que quieren es competir compitiendo creo que hay poco

Voz 1501 17:54 dos a la altura del Atlético pero yo creo luego saldrán más aburrido bostezar inseguridad

Voz 1157 17:58 el ICO compitiendo este año el Atlético está en la Europa League eliminado por el cada variedad

Voz 1501 18:03 bueno ahí está cerrado desde que están en las trampas flaquea dejadme que salude al protagonista está que el teléfono no está escuchando

Voz 1201 18:10 todos pero tenemos a escucharle a él Pepe Bordalás técnico del Getafe muy buenas

Voz 11 18:14 hola buenas noches Liga que empiezo hubiera tengo las mías

Voz 1201 18:16 pregunta que a todos para ligar Pepe

Voz 11 18:19 creo que sí sin duda Reilly grados porque tenemos el mejor líder de Moto dos equipos que han demostrado ir vienen demostrando temporadas atrás que que tienen un gran nivel que todo lo que no te puedes relajar yo creo que hay Liga

Voz 1501 18:34 esto de jugar bien jugar mal lo que estamos diciendo jugar bonito jugar feo

Voz 1375 18:37 por eso es tan relativo no

Voz 11 18:40 claro quién quién juzga eso no está claro que a todos los entrenadores me gusta jugar bien y ganar pero a veces no es sencillo no es tan fácil como como nos gustaría

Voz 1375 18:52 bueno segunda temporada de Pepe Bordalás el Getafe debut en Primera División y está el equipo X con treinta puntos ahí haciendo un temporada con yo ya visitaron un gran partido porque luego están los análisis que es que claro es que el Barça no ha tenido buen día hoy pues probablemente no haya tenido buen día

Voz 5 19:07 por por el partido que ha hecho el Getafe no

Voz 11 19:09 sí yo creo que sí yo creo que hemos hecho un partido de lo hemos sabido interpretar hemos neutralizado en los primeros veinticinco minutos hacía muchas temporadas y el Barça el bueno pues no era capaz de tirar entre los tres palos no yo creo que eso es mérito sin duda hay llevaron sí que es verdad que el tramo final pero era era de esperar un equipo que que siempre como local es un equipo intratable poco Metola de la temporada pero creo que hemos hecho ha partido a todos los niveles ya hemos tenido demasiadas ocasiones sí yo creo que el resultado

Voz 4 19:47 Justo y aún así igual hay alguno que te habrá dicho ya pero es que no hoy jugaba bonito en el Camp Nou bueno vamos nosotros claro he el juego no juega bonito

Voz 11 19:56 el Getafe no somos el Real Madrid no somos el país haciendo somos el Getafe logotipo resignarse pido y lógicamente tenemos nuestras virtudes pero tenemos limitaciones yo creo que somos conscientes si hay ya no gustaría se ha situado jugadas de mucho más bonito y poder competir a la posesión al Barça pero eso no es no es fácil

Voz 5 20:20 y bueno uno de vuestros méritos es que sois el tercer equipo que menos goles encaja en la Liga lleváis veintiuno solo superado por los once que lleva el Barça y los nueve que lleva al Atlético eso además de tener un gran portero como Guaita hoy para todo lo que ha parado esa sí que es una una base indispensable para para para ir con éxito por primera división no encajar poco

Voz 11 20:39 sin duda yo creo que ser un equipo equilibrado un equipo ordenado un equipo que que no tengan ningún tipo de fisuras yo creo que eso es vital importantísimo

Voz 1375 20:51 te has quitado la espina de de cien metros

Voz 5 20:53 siempre había escogido a equipos pero nunca en primera diría

Voz 1375 20:55 son de hacer una buena temporada en Primera eso te da más confianza también a aunque no sin duda

Voz 11 21:01 sin duda entera confianza y satisfacción satisfacción y indudablemente bueno es lo que lo que quería no como profesional lo todos los profesionales entre en la en la Primera división en la en la mejor liga de acuerdo que es la liga española

Voz 5 21:19 está claro que te ha pasado con Busquets hemos visto ahí no momento el partido de habían jugador tendido en el suelo dicho a los tuyos que siguieran un jugador del Barça tendido yo creo que eso eh o está claro que hay entrenadores que lo dejó claro eso es sólo conoce el Barça eso lo sabe bien

Voz 1375 21:32 saque que el Getafe Pepe Bordalás si ocurre algo así no

Voz 5 21:35 a parar el partido no pero es algo

Voz 11 21:38 concretamente en esa jugada Johnny invadiera cuentas sinceramente que estaba en el suelo Luis Suárez porque ha sido una jugada muy rápida donde despejaba así el bueno llega Patti tenía la posibilidad porque estaba practicamente capo en campo rival y altura medio campo y teníamos la posibilidad de bueno pues que no seminal que no que yo le dijera además que siguieran yo le he dicho que no me doy cuenta entendió las disculpas eh no pasa absolutamente nada

Voz 5 22:12 la última que te hago yo y el que quiera preguntar a Pepe os está escuchando tienes ya a la banda que te apareció el Barça como has visto ya al Barça

Voz 12 22:18 bueno pues el Barza

Voz 11 22:21 no siempre es muy muy peligroso es un equipo un equipazo no hay Emma tiene a Messi que es eh el mejor jugador del mundo junto a Cristiano y y la verdad es que en cualquier momento el Barça te puede te puede de la nada generar una ocasión porque tiene muchísima calidad muchísimo talento te genera superioridad tiene buenos definidor es me gano yo creo que el Getafe chunga partido y ha sido ha sido mérito Getafe que el Barça no hiciera la partido que se presumía que que podía hacer

Voz 1501 22:59 alguna pregunta para ver si yo sí creerlo el míster está hablando el otro día con un amigo sobre la calidad de los entrenador de de hablando de de los grandes fundamentalmente de de Zidane en el Madrid de Valverde en el Barça o de Unai Emery en el país han Jermaine yo decía es que no todos los entrenadores pueden hacer lo que saben en ciertos equipos no sé si está de acuerdo PP en que a lo mejor tú a los jugadores del Getafe les puedes decir que estén a sigue ordenados durante noventa minutos y pueden aguantar así hacer esas ayudas dos contra uno en las bandas en no perder en ningún momento las dos líneas de cuatro soltara jugadores a la contra con velocidad y que vuelvan con esa velocidad también pero a lo mejor Zidane Emery o Valverde no pueden decirle eso a los jugadores de tanta calidad que tiene en la plantilla no lo sé es una duda que tengo

Voz 11 23:41 no lo sé no lo sé pero si algún día lo estuviera te lo podría te lo podría aclarar

Voz 1201 23:51 te ves algún día entrenando al Barça por ejemplo

Voz 11 23:54 bueno si no al Barça la bueno pues el trabajo para intentar entrenar a un equipo ahora mismo estoy en Getafe estoy feliz estoy contento y estoy feliz de poder dirigir al Getafe

Voz 1201 24:08 bueno primero enhorabuena por la temporada y el punto de hoy

Voz 11 24:11 gracias a la que te hemos metido en tiempo de sanedrín te meto

Voz 1201 24:13 lleno en lo que estamos hablando crees que este Atlético de Madrid tendría que jugar mejor con lo que tiene Cholo

Voz 11 24:19 bueno no no soy quién para para juzgarlo si la persona ahí están sus sostenes ricos Sotés Nador que para mí es un magnífico entrenador estoy de acuerdo lo que comentaba es que que bueno es el mejor entrenador mejor él el ha dotado al Atlético de Madrid una de una identidad propia de de un estilo muy bueno hay que no hay que olvidarlo que ha conseguido en los últimos años y estar entre lo mejor es no es no es fácil por lo tanto yo creo que el Cholo tienen mucho mérito no soy la persona para juzgar si si debe jugar nada de de de distinta manera yo creo que es un equipo que está segundo que que está es el equipo que le pueda pelear la temperatura el Fútbol Club Barcelona hay que quedarse con lo bueno no

Voz 5 25:15 pues nada Pepe gran protagonista de la jornada de hoy domingo gran trabajo que está haciendo la verdad es que ahora tenemos

Voz 1375 25:20 hay una cantera de entrenadores españoles estamos viendo

Voz 5 25:23 este trabajo está haciendo Mendilíbar con el Eibar Pablo Machín con el Girona el propio Garitano con el Lega

Voz 1375 25:28 con el Getafe cuatro equipos muy modesto

Voz 5 25:31 Nos del fútbol español en la mejor liga del mundo y la verdad que no se puede hacer otra cosa más que enhorabuena por el trabajo que están haciendo Pepe tú

Voz 11 25:39 no lo agradezco al ser un placer estar con vosotros si de verdad que te lo agradezco muchísimo

Voz 1576 25:45 un abrazo Pepe en El Larguero Pepe Bordalás el técnico del Getafe es que el Getafe el que compra último billete está en primera división prácticamente tienen que hacer el equipo en quince días para empezar ya la temporada no sólo montado en un equipo sin tú fíjate un equipo que está compitiendo y que está

Voz 0267 26:00 las haciendo es la pasar canutas a él

Voz 1375 26:03 han es duodécimo con veintinueve puntos el Getafe décimo con treinta puntos el Girona noveno con treinta y un puntos el Eibar séptimo cuando mundos

Voz 5 26:11 ahí el Getafe dan trabajo eh que Bordalás que está demostrando ser un gran reto

Voz 1501 26:15 mirándolo con el filtro que hay que mirar al Getafe el Getafe jugó bien es verdad que durante la primera parte sobre todo la posesión del Barça era probablemente

Voz 1284 26:21 aparte el Getafe es extraordinario abrumadora pero es que ha jugado bien es cuando tenía el balón que ha coincidido con la primera parte si está del bar aparte es ganarle al mar paso muy es cuando que el balón

Voz 1201 26:31 desde cuál tenía el balón todo lo que hacía tenía sentido claro

Voz 1501 26:33 hombres corrían con un sentido hilar jugadas que tenían eran de peligro de verdad que eso no no muchos equipos pequeños que son capaces de hacerlo así que hay que darle el mérito de jugando bien de verdad

Voz 1201 26:42 pues que que en cuarenta y cinco minutos el Barça no chutó ni una sola vez a puerta porque yo decía Bordalás tiró la primera vez en el cincuenta creo que decía Jordi no quiere N en el cincuenta y para eso eso es mérito de Getafe eso es mérito el Getafe extraño a Albania Marisol manera no yo yo creo

Voz 1501 26:57 de que será un error insistir en que juegue en el puesto

Voz 1201 27:00 esta creo que se ponga arriba tiene que jugar arriba porque has y eso va a ser no no estropearlo tiene mucha calidad pero va a ser ahogar Le completamente

Voz 0267 27:09 eh

Voz 0985 27:10 y tiene que jugar arriba también a antes aquí tenemos un problema de de no tenemos un problema eh porque la idea la idea es que con el tiempo con el tiempo Coutinho vaya desempeñando el rol o la posición la posición que ocupa Andrés Iniesta o esto es lo que yo tenía entendí

Voz 1201 27:31 yo no pero bueno no que descendió mal

Voz 6 27:34 me entendió mal cuando tú fichas a Rakitic por ejemplo no viene para jugar de Xavi

Voz 1201 27:38 que acabará con la lesión de Xavi pero acaba jugando el sitio

Voz 6 27:40 bueno pues cuando viene Coutinho acabará jugando en el sitio Iniesta pero nunca podrá hacer las cosas que hace Iniesta mira al vuelo

Voz 9 27:46 porteño tiene que hacer de Coutinho exactamente más limpiamente imposible que haga falta

Voz 1201 27:52 es si fíjate fíjate yo yo os decía hace unos días que su

Voz 1375 27:56 el Barça ya sólo puede empeorar lo lo que queda de temporada me parece que mejorar lo que han hecho en la primera vuelta con ese cuatro cuatro dos que lo tenía Vallvé

Voz 1201 28:04 de pero Mikel algo perfectamente

Voz 1375 28:06 ahora tiene que empezar a meter a Coutinho porque además lo han fichado tiene que empezar a meter en velé tiene que muchos días pasar de un cuatro cuatro dos a un cuatro tres tres yo creo que

Voz 1501 28:14 no cuentan veinte y luego luego sobretodo bueno Pelé está claro algo que les vaya a dar tiempos todos muchas dudas de Pelé a día de hoy a marchar dudas no porque no ha jugado

Voz 1375 28:22 por sino porque su inexperiencia y juventud no sé si el están

Voz 5 28:26 si le van a servir para para caer en el equipo

Voz 1375 28:28 duras del Barça como tiene que caer un tío de ciento cincuenta millones de euros pero luego veo tengo dudas Marcos Jordi Lucky a todos de Coutinho Iniesta Messi no sé cómo va a casar no sé cómo va a ser porque son tres tíos con libertad absoluta de movimientos ya a veces tú traes a Griezmann y eso está muy claro uno en la derecha otro el centro tranquila pero Coutinho Iniesta me balón todos va exactamente todos con libertad de movimiento y no sé cómo va a Casares

Voz 1157 28:54 el modelo para mí es el partido de Mestalla el otro día eh que es verdad que empieza jugando Andre Gomes con la someta en la segunda mitad niño que yo creo que para entrar con muchos minutos sin desbaratar ese cuatro cuatro dos pues tendrá que acostumbrarse a jugar por la derecha no es su mejor posición pero es la la posición que le le otorga ahora mismo el dibujo que también ha funcionado a Valverde porque cambiarlo a él en al final acaba repercutiendo negativamente en el en el en el dibujo global con lo cual continuó tiene que adaptarse a eso lo hizo bien en Mestalla y a partir de ganando minutos como jugador de banda derecha

Voz 0985 29:23 sí pero los días que Iniesta por lo que sea éste lesionado o necesite descanso quién ocupa la posición de Iniesta

Voz 1157 29:30 bueno por lo visto hoy Coutinho no pero por lo visto hoy y en el futuro no se supone que así pero para esa posición es Kenia está tú tienes que ha interiorizado un lenguaje futbolístico desde el del Barça que Iniesta lo tiene lo mamado desde pequeño pero en Gutiña que lleva al campista Joaquín lleva un mes aquí no es interior unas centrocampistas más extremo y cuanto más lejos del área pues más o menos incidencia va a tener en juego marcharse como la Devon ha convocado

Voz 0985 29:56 es la adaptación de tiempo regala Jordi a este punto

Voz 1501 29:59 dado en el que paga ciento sesenta millones en diciembre por un jugador yo creo que a ese jugador hay ya su entrenador hay que exigirles que rindan desde el día uno o desde cero

Voz 0267 30:07 y de momento Piñol

Voz 1201 30:10 están escuchando digo de melé de Melilla me parece una un fenómeno paranormal digo cuando llegó por ciento sesenta en invierno dije que no me parecía el momento primero puede jugar Champions segundo en la Liga la tenía bastante encarrilado hará un poquito menos y segundo tercero perdón porque rompe ese le costó se ha negado a meterle ecosistema que te las obligando pero estamos decir repente puede empeorar lo porque estaba siguió perfecto lo tenía sesenta tienes que poner no les vas a tener diez minutos claro pero claro si ya no te vale donde Iniesta ya solo arriba en Belén Caixa me refiero el Gamper nos ha dicho que no nos vale donde juega no se lo habéis empezado diciendo que hay no pues no entonces jugará Denis Suárez es no

Voz 1501 30:46 que no valga no no no es que no valga donde jugó Iniesta es que para poner juvenil que se quitara Iniesta no pero ya ahora mismo tal y como está Iniesta no lo vas a quitar los al equipo ahora viene el Chelsea ahora viene la eliminatoria

Voz 1375 30:56 de Champions contra el Chelsea y el equipo es Rakitic y Busquets intocables en el doble pivote Iniesta eh

Voz 1201 31:01 con Iniesta correctamente más un poco más

Voz 1375 31:04 Berta como siempre fue Andrés Iniesta y luego qué

Voz 1284 31:06 además a mí me Piñero porque no puede pero abrió la lata

Voz 1201 31:09 pues te has creado un problema donde no lo tenías esa

Voz 1375 31:12 a eso me refiero a eso me refiero partido decisivo de la Liga que haces por eso en el banco

Voz 13 31:16 yo

Voz 1375 31:17 nosotros por es la derecha electro cosa sería voy gallego para la derecha sus cuatro cuatro dos

Voz 1157 31:24 ese ese cuarto centrocampista que hablará de Chuck

Voz 1201 31:27 con roles Paulinho de Andreu

Voz 1157 31:29 no me han resultado pues para mí tienen ese correcto no

Voz 1501 31:32 ahí es donde era hacer esfuerzos él de adaptarse a esas posiblemente acuerdo pero me parece que es tiene que ser el once gala Álvaro para ahora pero ahí vemos

Voz 1375 31:40 on para Coutinho para Messi para Iniesta les va a llegar a los tres comprar otro

Voz 1501 31:44 el problema es que sean Coutinho exactamente así pero es mucho más fácil resolver el problema Coutinho que el enigma de melé y luego ya veremos dónde ponga Coutinho y si no juega la Champions y la Liga pero porque vamos a mí déjame que te Bettina

Voz 10 31:59 luego sí que es otra cosa si eso sí que es un experto

Voz 1501 32:02 en la Adecco y mensajes de los oyentes en lo que hay Liga no hay Liga si alguien puede ganar la Liga de Barcelona

Voz 14 32:08 salir de Madrid Real Madrid me gustaría decir de Aller

Voz 15 32:13 Steven mano hay Liga Liga ganó con el Atleti está a siete puntos

Voz 0501 32:21 con un partido que le falta jugaba cuenta contra el Barcelona

Voz 7 32:25 en el Atlético de Madrid si de sigue al Toledo happy Barça liga así hay pero como es decir que no gusta jugando al sida

Voz 16 32:40 amenaza a los atléticos claro que nos gustaría jugar bien al fútbol podía jugar es mejor no a mí no me da igual yo prefiero que me que jugamos bien pero pero si ganamos pues mejor que mejor

Voz 17 32:56 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años dos cientos mil euros al contado ha sido cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve XXXVIII asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ciento ilusión buenas noches sí recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple Radio Madrid en Internet para que no te pierdas nada para que no escuches todo para que lo digas cuando quieras Radio Madrid fruto es la radio Internet

Voz 1501 37:48 caros que ya viene con perfil contrastado de jugadores que son buenos quiero decir que a mi me parece que que son buenos recursos pero que lo creo con el Barça logró con el Real Madrid

Voz 1201 37:57 bueno pero el Madrid una fecha nadie ya ya escucharle y me pareció dormido

Voz 10 38:05 en la prehistoria

Voz 13 38:08 flexión que es qué difícil es ser Leo Messi

Voz 9 38:12 que es un auténtico crack porque ves jugará Coutinho ya debes le que han costado una millonada no son cracks son buenos futbolistas pero no te van a decidir un partido es muy difícil sea lo difícil de Messi es que es un futbolista que te decide te cambia un partido y eso está al alcance

Voz 1501 38:28 decidir partidos pero no todos los partidos como hace no

Voz 9 38:31 es increíble es muy difícil muy difícil ser Leo Messi llegará a la categoría de Leo Messi muy difícil en el Barça ese problema lo van a tener cuando

Voz 0239 38:39 la caída del Peloponeso

Voz 9 38:40 la verdad es que ves ves hoy a Coutinho y vez de jugar que han pagado una millonada por ellos y es que hay una distancia entre Messi ya está futbolistas

Voz 0239 38:49 no pero es verdad que hemos dicho velé que para mí Coutinho bueno que le todavía no lo he visto que estamos hablando del padre o tío si Crack

Voz 1284 38:57 en el conato todavía no hemos visto en el Dortmund del mundo

Voz 1501 39:02 lo que es verdad lo que lo que decía Bruno y los que bebían habitualmente

Voz 1284 39:06 a ver si el Liverpool no eso está claro que me claro

Voz 1201 39:10 lo que me pasó

Voz 1576 39:12 sigue que está que se sale el tío con fichando a tiro de trescientos millones estar a siete puntos uno menos veinte

Voz 1201 39:18 solamente antes de ir al Madrid un apunte en Barcelona Sique Rodríguez hola muy buenas

Voz 0267 39:22 hola muy buenas así que

Voz 1375 39:24 está el Barça queriendo cambiar la fecha de la final de la Copa

Voz 1906 39:29 lo planteará mañana hay reunión de la Federación no es cuando se va a decidir la las sedes segura y el día de la final pero el Barça tiene la intención de plantear mañana en esta reunión al mediodía que se cambia la fecha de la final porque podría ser a tres días de una semifinal de Champions hay que tocar el calendario y puestos a tocar que se tenga en cuenta los intereses de los españoles que puedan tener competiciones europeas no habrá lío con la sede de la final porque hay directivos que querrían pedir el Bernabéu pero no Sara presión con este tema porque sería alimentar la polémica de cada año apoyarán jugar en el Wanda Metropolitano que algunos dentro del club consideran el estadio más bonito de Madrid el Atlético juega el XXI y eso puede ir a favor de los intereses del Barça de que como digo mañana la planteará cambiar la fecha de la final en lugar del veintiuno de abril buscar otro fin de semana o jugar el miércoles nueve de mayo recordemos

Voz 1501 40:21 hasta hace tres años la Copa se jugaba antes no se no sería final sino hubiera lío con alguna cosa si soy con la fecha cosa que para muchos Cornellá Barcelona que nos cambió está viejo que nos hayamos acostumbrado ya a la

Voz 0267 40:34 a la vergüenza de de pasar todos los años el ojo de la cara la chapuza de la de la sede y ahora ya que vengan Barcelona era cambiar las fecha pero no me pareció que si Barça y Sevilla puede estar

Voz 1157 40:47 porque pueden estar en la semifinal de la Champions pues que el fútbol Espanyol mire por los intereses

Voz 1201 40:51 dicho de Sami a tampoco

Voz 1284 40:53 la ayuda de cuentos que a primera temporada dio ya que ok ahora estamos aquí otra vez mareando la Barreto que en vez de venir a claro Itu severidad cobra nadie te voy a eso arriba que vengan a pensar

Voz 1201 41:04 él sería partidos viernes Domingo de esa jornada diría el sábado

Voz 13 41:08 Copa

Voz 1201 41:09 sí podría ser ese viernes partidos de Liga normal Liga normal sábado viernes Liga normal sábado

Voz 1375 41:15 el de Copa domingo si es que se acojan ante

Voz 1501 41:17 pues que espera todo el equipo suelto este país es que quieren subir el sueldo darlo a Italia

Voz 9 41:23 es que ya te podar una noticia el año que viene va a volver a pasar lo mismo cuando lo aseguro

Voz 1201 41:28 además que todos los años son incapaces de solucionar la Federación tres cuartos de lo mismo la ligera aceleración que es lo que pecho pero bueno oye tienen dos sainetes tienen la reunión de la

Voz 0231 41:38 al final luego la Asamblea para poner elecciones no están preocupados nada por la sede de la final el día no tiene previsto cambiar nada Iván mañana

Voz 1501 41:47 sin saber muy bien de qué va a hablar ni en Sevilla ni nada

Voz 1284 41:49 sí sí tú y tu que quiero preguntar quién tímida la quiniela de sigue Real Madrid

Voz 1201 41:53 sólo un pequeño matiz los clubs que no hablen y que no digan nada porque en verano claro lo votar claro por eso que ahora

Voz 1501 41:59 no es que ahora no sé preveía en junio que hacen

Voz 0239 42:02 dos todos los ir tú

Voz 9 42:05 vete le mete el reglamento pero llegaba pero llegará

Voz 1201 42:08 sí sí yo voto no no yo estoy de acuerdo con esto luego esto

Voz 0985 42:12 por la petición del Barça llegará tarde y mal si tú quieres pero razonable no