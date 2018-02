Voz 1 00:00 para lío el que se ha producido en en un partido que ocurrió ayer en Fuenlabrada en el partido San Esteban eh Navalcarnero San Esteban ex de Fuenlabrada contra el Navalcarnero correspondiente al Grupo X de la Segunda juvenil madrileña Los suaves es dieciséis dieciocho años como todos los equipos juveniles en ese partido eh en un momento del partido dos jugadores del San Esteban Navalcarnero le pegan un puñetazo en la mandíbula uno de ellos al entrenador del Navalcarnero se acerca al banquillo y le metió un puñetazo en toda regla acerca de oído provocándole pérdida de consciencia a a al formador al entrenador digamos después de la recuperación de la consciencia estoy leyendo tal cual lo explica el Navalcarnero en su comunicado tras la recuperación de la consciencia que fue unos segundos más tarde cinco seis segundos después del puñetazo que recibe se encuentran en el suelo rodeado por jugadores y aficionados locales es decir del equipo de Fuenlabrada recibiendo patadas y una vez consigue ponerse en pie gracias a la ayuda de los jugadores e del Navalcarnero cuando se pone en pie recibió otro puñetazo de otro jugador de San Esteban de Fuenlabrada a los jugadores y que han sido reconocidos pero no todos los que le propinaban patadas mientras estaba en el suelo y mañana vamos a contaros en El Larguero al

Voz 1375 01:21 toros cuenta de un informe que está haciendo la Cadena Ser y que tiene que ver con esta campaña que ya venimos eh liderando y apadrinando en la Cadena Ser de sin respeto no hay juego que tiene que ver con las actitudes no de tantos y tantos energúmenos en el terreno de juego en las gradas también en las redes sociales insultando con insultos

Voz 1 01:39 tipo xenófobos machistas

Voz 1375 01:43 bueno todo lo que vivimos desgraciadamente muchos campos que tenemos que seguir peleando y denunciando pero claro esto ya ese va de las manos y nunca mejor dicho eh está por ahí José Herráiz que es el delegado irresponsable del San Esteban de Fuenlabrada hola Joserra buenas noches

Voz 2 02:00 hola buenas noches Manu

Voz 1375 02:02 no sé qué tienes que decir o que tienen en nombre de tu de tu club muere el Si estabas ahí estamos en el partido verdad

Voz 2 02:09 sí por supuesto viste todo lo que ocurrió sí bueno parte parate hay cosas que se pierde uno por qué porque estás en en en otros cosas defendiendo a tus jugadores separando oí te pierdes muchas cosas

Voz 1375 02:23 sin hay cuéntale a los oyentes de Larguero José qué puede pasar por la cabeza de esos dos chavales que está totalmente localizados ya sabéis quiénes son qué puede pasar por la cabeza por muy caliente que sea el partido por muy yo qué sé lo que haya pasado nos cuenta qué pasó para que vayan al banquillo le metan un puñetazo en la mandíbula al entrenador rival lo tiren al suelo queda inconsciente lo paté en el suelo y cuando se levanta le meten un segundo puñetazo que qué pasó exactamente como este

Voz 2 02:49 sí bueno Manu tengo que decir que esos falso pero lo digo sinceramente tú has Saporta unas una información

Voz 3 02:56 en el comunicado en Navalcarnero

Voz 2 02:59 exactamente desmentirán están en su derecho totalmente falso porque casi no ocurrió así no ocurrió como cada uno vamos a ver si primero perdóname estoy un poco nervioso

Voz 1375 03:13 no te hemos llamado para que has cuentes ya ha pasado y que lo descubre

Voz 2 03:16 día de mi vida yo es decir lo primero que los hechos fueron lamentables no voy a justificar el momento lo que paso consciente de que claro cada uno va da su versión

Voz 1375 03:27 sí totalmente claro que todos queremos aquella

Voz 2 03:29 exacto exacto yo parto que los dos equipos en estas cosas son los responsables porque culpar a un equipo coloca pasado sin contrastar la opinión del otro en esta son va me me vas a pedir la mía y bueno yo voy a defender a mi club que a mí jugadores de unas acusaciones que están completamente manipuladas son completamente falsas mano vamos nosotros somos un club pequeño somos un club que pequeño que lleva muchos años en San Esteban Si el club más antiguo de Fuenlabrada

Voz 3 04:03 sí

Voz 2 04:03 vale y todos los jugadores que han pasado por nuestro club in tanto lo cuerpos técnicos tienen unos valores de respeto primer hacia de rival y hacer personas cosas que en el informe de Navalcarnero nos tachan de que debemos ser castigados porque no sabemos no estamos formados no S N por qué dicen esas cosas sin juzgar el trabajo que estamos haciendo sabe en Valencia

Voz 1375 04:31 a ver me gustaría que le contara no estará tranquilo para quieres tu versión lo que sabemos cómo es el club que es un club donde nunca ha pasado nada afortunadamente donde tal nos caracteriza precisamente por los incidentes pero esta en esta ocasión ha pasado esto y lo que nos gustaría es conocer tu versión que dice

Voz 3 04:46 que es totalmente contraria de lo que dice el naval

Voz 1375 04:49 Carnero en su comunicado entonces sino paso lo que dice en su comunicado dices que estás absolutamente abochornado que lamenta es ocurrió que

Voz 3 04:56 exactamente lo que pasa que hacen tus jugadores cuando van hacia Europa

Voz 1375 04:59 que yo al entrenador del del Navalcarnero

Voz 2 05:01 pues mire yo puedo opinar yo puedo opinar de uno nada más porque supuestamente el segundo jugador yo desconozco que hubiera habido una denuncia hasta que se ve lo que han salido en el informe de Navalcarnero

Voz 3 05:12 yo creo que sí que ves tú qué es lo que ocurre hay agresión agresión

Voz 2 05:17 yo yo lo vital no es que ese fuera agresión vamos a ver el el está no lo mejor diciendo que ha el de Navalcarnero y en este caso no ha sido la persona el entrenador fue subdelegado

Voz 4 05:29 qué es lo que hay que dejar claro el hall

Voz 2 05:32 me vino porque el el delegado sabes siempre me entendió

Voz 3 05:37 el fútbol como bueno intentan pues

Voz 2 05:39 yo ya estrellando un juego nuevo y con menos estaba porque se lesionó ellos el resultado era muy bueno pues ya sabes pues el fútbol tiene las cosas que a uno pues maneja el tiempo pues supere a tiempo porque el resultado le va bien en este momento este señor pues se coge el balón

Voz 3 05:59 si no el formador no el entrenador Navalcarnero habla de formador

Voz 1375 06:03 de fumado pero es que hay que asustar

Voz 3 06:06 manipulando vale entonces es el delegado y qué pasa con el delegado coge el balón y que tienen un saque de banda

Voz 2 06:12 que tienen un saque de avala mi capitán que supuestamente es el chico

Voz 3 06:16 que está imputado sí sí que golpea sí

Voz 2 06:19 eh

Voz 3 06:21 por favor resume la palabra por favor que suelte el balón que suelte Banon para que es un jugador saque a mí no se lo da

Voz 2 06:28 en eso no se lo da el el el entrenador está haciendo bien su trabajo pues está perdiendo unos unos segundos pues como yo lo haría

Voz 3 06:35 no no se lo da que hacer tu jugador no sólo ha jugado dos

Voz 2 06:37 insiste que suele el balón en ese momento les dice este señor que se calle y que se vaya a tomar por culo Mi jugaba al vocablo visceralmente va a hacia él sinceramente cuando va hacia él y lo que en ETA hay hay un forcejeo hay un forcejeo lo que intenta el árbitro se pone de por medio locas intenta el el delegado es P le engancha de la camiseta Mi jugados es como si se quitara supuestamente ahí donde reside puñetazos en falso porque puñetazos el que está en el hospital supuestamente es el entrenador

Voz 3 07:12 no El delegado del hospital Reyes no el delegado

Voz 1375 07:16 las versiones el forcejeos con el delegado no con el entrenador formador pero el que está en el hospital es el formador entrenador que está en el hospital

Voz 2 07:25 pues mire yo ya en ese momento fue cuando yo salgo a por mí jugado porque está desencajado claro son jugadores como acaba

Voz 3 07:30 sí viene seis dieciocho muy mala

Voz 2 07:33 mala que los que estamos llevando estos equipos sabemos la dificultad que tenemos y lo que intento yo le saco al centro del campo que se tranquilice el me cuesta mucho se quita la camiseta adquirir otra vez a porel pero ahumado con él le no les suelto ya la cosa un poquito se tranquiliza cuando yo en ese momento llame Siero hay un tumulto en el banquillo visitante de padres nuestros de paz desde el contrario hay insultos pero en ningún momento en ningún momento este jugador

Voz 4 08:05 de que se le culpa agrede al entrenador

Voz 3 08:08 San ninguno de tus jugadores ha agredido al entrenador lo dicho este digo este gesto el capitán este es hacer que se va a reclamarle el balón al del exactamente exactamente el capitán del del

Voz 1375 08:18 San Esteban de Fuenlabrada no agrede a nadie

Voz 3 08:21 de del Navalcarnero hay un forcejeo con él

Voz 2 08:25 bueno tiene su parte de lesiones yo estuve con él estaba en urgencias en Fuenlabrada y luego pues con la correspondiente denuncia sabes hay un forcejeo entonces el chaval me imagino lo que quiso es quitarse quitárselo de en medio pues a manotazos o lo mejor no lo discuto que llegar alguno o que que que no lo sé que no lo sé porque en ese momento el que estaba en medio era el árbitro

Voz 1375 08:46 en en en el parte médico habla de desgarro fibrilar de cinco centímetros en el gemelo derecho traumatismo craneal leve poli contusiones movilidad dental pendiente de valoración por cirugía maxilofacial y el agredido a denunciar los hechos ante la Policía Nacional estáis escuchando la versión de José Herráiz que es delegado irresponsable de la categoría juvenil del San Esteban para solemos yo llamó para escuchar su versión dice que es absolutamente falso lo que dice en su comunicado el Navalcarnero Juan Alarcón presidente en Navalcarnero las noches hola buenas estaba usted en el campo

Voz 3 09:19 no no

Voz 1375 09:23 y su versión me imagino que usted punto por punto todo lo que dice el comunicado el club evidentemente

Voz 5 09:28 sí sí evidentemente evidentemente yo soy informó ayer por la noche de lo acontecido a todo coordinado el club inmediatamente me pongo en contacto con con nuestro entrenador que en ese momento está en el hospital coge su señora luego me pasa con él bueno Boris

Voz 1375 09:47 te cuenta todo lo que le cuenta todo a la vez

Voz 5 09:50 yo lo que es la que la que el la que él mismo denuncia en la Policía Nacional en el partes el parte que tú acabas de decir sí Icomos y de hecho vamos a ver nosotros no queremos es alimentar mucho este circo yo yo entiendo yo ciudad XXV años son veintitantos directores deportivos de este club el presidente Sidi cuando yo sé que estas cosas pueden pasar

Voz 3 10:17 yo nosotros no queremos culpar al club de fútbol San Esteban pero que sí es cierto es que claro esto presidente esto el único motivo hacer esto es eh

Voz 5 10:27 pero tampoco es cuestión alimentar un poco oí el tema I not Ojeda Ojeda dejarlo zanjado lo lo hemos visto

Voz 2 10:36 y vídeos

Voz 5 10:38 de él

Voz 6 10:39 de de en antena del del

Voz 5 10:42 desde el club hablándole entrenador y diciendo que había habido provocaciones que ha habido agresiones pues no está

Voz 3 10:47 por eso ha visitado el comunicado

Voz 5 10:49 efectivamente el entrenador no dental pero yo creo que como presidente me sentía en la obligación de de no escondernos en este momento hoy parece que que que tiramos la piedra de escondía una mano

Voz 1375 11:00 para nosotros presidente esto no es ningún circo esto forma parte de una campaña que lleva haciendo La ser ya un tiempo y que además coincide con el que habéis puesto vosotros mismos en las redes sociales sin respeto no hay juego eso es lo único que intenta

Voz 3 11:14 a liderar lo único que tenemos que decir es es es remitiéndose al comunicado avisado comunicado oficial

Voz 5 11:23 el árbitro que aparte que no hay que les dijo a nuestro cuerpo técnico que haría un anexo a la a la SPTA porque soy muy escueto pero habla de la agresión clarisimamente nosotros condenamos todo tipo de violencia Nuestro entrenador este entrenador que fue agredido ayer lleva veinte veintitantos años trabajando con la cantera de los equipos de Navalcarnero pues nosotros nunca ha tenido el más mínimo problema y ayer fue agredido por dos personas sobre todo por dos personas que en la denuncia están puestos quiénes son y además que fue expulsado por el árbitro antes de eso

Voz 1375 11:57 tenéis imagen tiene alguien agravado

Voz 5 11:59 pero yo no yo a mí no me ha llegado pero vamos que fueron expulsados por uno uno primero después Si según lo lo redactará el acta arbitral según se quita la camiseta al ser expulsado al al vestuario al banquillo del equipo contrario ir a dos puñetazos al entrenador lo a partir de ahí viene todo lo demás

Voz 3 12:18 se lo digo yo ni lo dice Carnero dice el árbitro del encuentro nosotros tampoco queremos entrar en polémicas

Voz 5 12:28 porque esto no puede pasar nosotros también en un momento dado es decir yo no creo que el crudo fútbol San Esteban

Voz 7 12:33 tenía un paro que pasó ahora sí creemos que deben de tomar medidas importantes en clara los agresores están identificados denunciados es decir que qué

Voz 5 12:45 de duramente se pondría a tratar de vital porque luego saltaron gente padres familiares saltaron al campo entonces ya hubo intento de ahí

Voz 3 12:54 yo tengo tengo tienen algo que dio todo el mundo

Voz 1375 12:59 el acta de el partido

Voz 3 13:01 de ese partido que arbitra el acta no está no está muy lloros nervioso también y no lo no lo ha puesto todo con una segunda expulsión no la ponen sí habla de Miguel Miguel Mota Moreno

Voz 1375 13:14 el árbitro principal habla de en el minuto setenta y ocho fue expulsado tal jugador del San Esteban por el siguiente motivo encararse un contrario con el puño cerrado Ivonne oponer otras incidencias al partido al final dice partido suspendido del jugador

Voz 3 13:27 el local se quita la camiseta ya Grecia

Voz 1375 13:30 entrenador visitante propinándole varios puñetazos en ese momento decido suspender el partido eso es lo que pone

Voz 3 13:36 está que no hizo más pero iba a ser un anexo al acta arbitral con lo cual le supongo que vería alguna cosa más hablaba

Voz 1375 13:43 a alguien al la directiva al presidente de de San Esteban ha hablado con con vosotros contigo

Voz 5 13:48 no no no comido no habló no piensa en este momento no

Voz 3 13:51 yo he estado todo el día fuera porque hemos jugado hija tía hemos llegado no a las diez y pico de anoche que no es un hecho nosotros

Voz 5 14:01 es cierto que no queríamos entrar porque nos han llamado de varios medios de televisión y me medios de radio no queríamos entrar vamos de hecho a partir está un poco todavía dolorido no quería

Voz 3 14:12 está bien se encuentra bien está bien si está bien

Voz 5 14:15 de ella ha tenido lo que dice el parte hay Iker combatimos craneal y contusiones y hice una rotura en el gemelo hace que la de

Voz 3 14:26 porque le dieron patadas en el suelo y tal pero

Voz 5 14:30 damos es simplemente pues para para dejar constancia de que el correcalles sacan Navalcarnero evidentemente si expulsando a dos jugadores de ellos no ven nuestro jugador a pegarse con una de ellas sí sí sí sí va al hospital y poner una denuncia un señor de cincuenta años se vaya inventar una denuncia hay vaya a inventarse un parte de lesiones de lo que es todo más que evidente

Voz 1375 14:52 de Joserra es que te está escuchando el delegado de San Esteban si quieres decirle algo a Juan Alarcón es no

Voz 2 15:00 China es el de decirle lo primero buenas noches y que ayer

Voz 3 15:04 el el club Navalcarnero al primer parte queda

Voz 2 15:08 por SUR pues subamos pues sumó pues su club que este señor lo que tiene es un ojo morado y un traumatismo en la rodilla hoy después de haber visto a lo mejor algún programa de previsión defendiendo yo lo mío pues resulta que ahora este señor tiene desgarro fibrilar traumatismo craneal no me boliviano de prisiones movilidad en tal pendiente de valoración al no

Voz 5 15:32 que que esto es lo que lo que lo que me está diciendo es el pacto no

Voz 2 15:37 tengo yo tengo aquí tengo aquí yo tengo aquí una información suya de Navalcarnero de anoche de anoche con lo que tiene este señor hizo lo tiene ojo morado traumatismo en rodilla

Voz 1375 15:51 bueno solo no está mal eh no no no

Voz 2 15:54 yo no voy a defender el uno solo

Voz 3 15:56 tras entrar en bañador no está mal

Voz 2 16:00 que el jugador jugador al que se le acusa no fue no fue hay una bonita

Voz 3 16:06 él no te decir los números porque yo no quiero detalle está denunciado pero tú sabes tú qué estado estabas allí como todo el mundo está en el campo sabe los jugadores franceses bueno pues no

Voz 2 16:15 no sinceramente no sinceramente no yo conozco a que desde realmente dijo no

Voz 5 16:20 me llama así te lo digo yo personalmente económico

Voz 2 16:22 uno que está que está sancionado que en fin es encima se mi capitán

Voz 3 16:27 y el otro del otro desconocido

Voz 2 16:30 ya

Voz 3 16:30 una puesto en el Camilo José si se demuestra

Voz 1375 16:34 no sé si el club tiene pensado tomar alguna medida con los jugadores

Voz 2 16:37 por supuesto yo son Clos no es la primera vez que lo ha hecho en la temporada que yo tengo la costumbre de Xinhua o les sacan tarjeta amarilla yo personalmente les sancionó con un partido

Voz 4 16:49 si hay una tarjeta roja

Voz 2 16:52 les sancionó con dos partidos a parte de que el hecho la federación

Voz 1375 16:55 yo una agresión a un rival con Carlos funcionaria

Voz 2 16:58 pues una agresión un rival para mí es una sanción muy grave incluso podía irse del equipo sea eh yo le echaría directamente del equipo porque no sólo valores que yo quiero inculcar a los chicos

Voz 1375 17:09 es de nos está escuchando mucha gente que nos está escuchando y desde luego no son los valores que queremos que queremos transmitir para los chavales de dieciséis dieciocho años que son futbolistas cada fin de semana en en los campos de Madrid y en los campos de toda España jugando partidos de fútbol juveniles gracias por vuestro otro testimonio al delegado de San Esteban de Fuenlabrada ya al presidente del Navalcarnero

Voz 5 17:32 desde luego la respetaron si son un inciso reiteradamente que nosotros no culpables de nada que sí ha quedado claro está vemos que esto puede pues al club pero que condenamos el de este tipo de violencia que los los chicos tienen que ser relacionados y toman medida