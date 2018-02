El PP pide el comodín del público

Voz 1802

00:13

hola buenos días Pepa la prisión permanente revisable que no es más que la última muestra de debilidad del Gobierno y del PP la legislatura ya es inhábil con resultado cero los arrepentidos los cercan en los juzgados la Cataluña pos electoral sigue sumida en la inestabilidad la reforma ni están ni se les espera ciudadano tal sorpasso en algunas encuestas así que el PP ha vuelto a recurrir al comodín del público porque a falta de argumentos y explicaciones que justifiquen en que mejorará la seguridad de los españoles el sistema de garantías el PP apela al público a los ciudadanos como avalistas de este endurecimiento penal pese a que España está a la cola de Europa índice de criminalidad ya a la cabeza en la duración de penas Jueces para la Democracia lo calificó de populismo punitivo una medida tomará el calor y al dramatismo de la resolución del caso Diana que si el problema Pepa es que el Gobierno que en estos lances actúa con frivolidad tiene la misión contraria explicar a los ciudadanos cómo funciona nuestro sistema penal es recordar el principio de reinserción como un bien irrenunciable añadir otros delitos como el de secuestro de menores con violación y ocultación del cadáver parece destinado a convertir a quienes no compartan la reforma en culpables de insensibilidad extrema como mínimo la política pública de pedagogía no demagogia explicación no populismo hay decisiones que no se pueden adoptar con encuestas en la mano la crisis política en casa y las tertulias llamas en resumen que el PP vuelve a actuar como solía en caso de emergencia de la mano de padres y madres que han sufrido un auténtico calvario y que por supuesto han recogido Antonio todo el cariño y toda la comprensión de de la gente ha sido y eso no puede ser de otra forma pero España al final empieza a tener un problema serio con este Gobierno los principales desafíos políticos se agravan a su paso como el caso catalán en el que el PP tiene responsabilidad directa en su raíz no se va a reformar perdón la Constitución no hay financiación autonómica ni propuesta aún para el futuro de las pensiones la economía ha mejorado básicamente por la degradación de salarios de las condiciones laborales y otros elementos exógenos como el precio del dinero el petróleo y a cambio populismo punitivo la respuesta es la misma que ha dado el sesenta y dos por ciento del PP de los votantes del PP en la encuesta del país de este fin de semana no quieren que Rajoy siga como presidente gracias buenos días Pepa