Memoria de una crisis 5: SOS para salvar la investigación en España

Voz 4 00:12 así es los elementos sin duda alguna planchas de crecimiento futuro en España es cierto que desde practicantes el dice la crisis ha recortado de una forma importante el gasto público en un bar de masivo

Voz 2 00:24 una vez que la situación del país ha mejorado poco al menos seis un esfuerzo presupuestario importante las partidas de I más D más si es el mayor desde dos mil nueve que seguro aquí que así va a seguir en el futuro en este sentido un primer paso vitales sería un acuerdo parlamentario un gran pacto por la que está ejecutando dos jefes de grupos tan quedando sin dinero mundo tenemos casos muy cercano

Voz 6 01:00 en vamos a recuperar a toda la gente que habíamos preparado y que estaba preparada y que si no tener esperanza es desarrollar su labor aquí ha tenido que marcharse fuera va a ser difícil

Voz 7 01:12 la carrera investigadora implica unas una estancia en el extranjero pero yo ya las he hecho no sería necesario que me fuese otra vez sin embargo aquí estoy porque en España no hay no hay oportunidades

Voz 1727 01:32 otras veces hemos escuchado en este programa decir que la clave del cambio de modelo productivo español tenía que venir de la mano de la ciencia de la tecnología muchas pero la realidad es que desde el año dos mil nueve los presupuestos para I más D más si se han reducido en un treinta y seis por ciento en nuestro país llega que estamos en periodo de recuperación económica que pasa pues lo que pasa es que no se ve que se invierta esa tendencia de todas las cicatrices que deja la gran crisis el que estamos recordando aquí en Hoy por hoy cada lunes hoy hablamos de los recortes en la ciencia los efectos son ya evidentes el número de patentes producidas se ha reducido en un sesenta por ciento Se han perdido casi noventa mil empleos datos que recogía el informe hecho público hace apenas dos semanas por la Fundación Alternativas y treinta y siete mil jóvenes investigadores formados aquí con la inversión de toda la sociedad han tenido que salir del país los que se quedan trabajan en condiciones precarias muchos de ellos han hablado con María Angela Pavone los protagonistas del siguiente reportaje tienen en sus manos investigaciones para de enfrente a alguno de los problemas de salud de seguridad de comunicación más importantes que tenemos en este momento investigaciones que pueden salvar vidas o mejorar las investigaciones condenadas a la frustración cuando escuchen el reportaje la decepción con el programa Ramón y Cajal sepan que fue una política pública destinada a estabilizar investigadores aquí y que no tuvieran que irse o que pudieran volver si ya se habían ido pues sepan que la caída en el número de contratos Ramón y Cajal es otra frustración

Voz 8 03:14 Antonio Abaunza volvió de Inglaterra en dos mil cinco gracias a un contrato Ramón y Cajal el programa pensado

Voz 9 03:19 para promover el retorno de científicos a España nueve años después de obtener su plaza fija como investigador del CSIC se está replanteando su futuro

Voz 10 03:28 ante dando seriamente irme unos años aprovecha la estar fuera del realmente trabajando traer sin tener que plantear problemas del dinero desde hace dos años estuvo cuatro meses en un laboratorio en Alemania que claro que te das cuenta que el límite a lo que podía hacer era lo que ocurría no lo puede pagar aquí el límite siempre es saber hasta dónde puedo

Voz 1727 03:49 va once investiga la capacidad de regeneración

Voz 9 03:52 los tejidos en un proyecto que empezó con una financiación estatal que no le ha sido renovada

Voz 10 03:56 la financiación por parte de la Fundación Ramón Areces con lo cual tengo todavía dinero para seguir funcionando como laboratorio de forma independiente pero claro eso dentro de dos años y no tengo que no se ha enfrentado al proyecto por parte del Ministerio pues me quedo sin viene

Voz 9 04:09 cómo va onza Iván Ventoso trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa su proyecto de investigación sobre la relación entre la respuesta al estrés y el cáncer en dos mil catorce ahora se ha quedado fuera de financiación en el último Plan Nacional de Investigación por no haber tenido en los últimos dos años un alto nivel de producción científica

Voz 11 04:28 exigir eso a un grupo pequeño mediano es complicado los grupos grandes sí que tienen una final de una producción científica más estable y los grupos más pequeños dependemos un poco ese tenemos un buen momento de producción pero también pasamos por valles de producción

Voz 9 04:42 un círculo vicioso según Ventoso porque a menos financiación menos producción ya menos producción menos posibilidad de lograr nueva financiación

Voz 11 04:49 en un sistema de ciencia es muy importante la diversidad que haya grupos potentes pero también grupos pequeños que se focaliza mucho en proyectos concretos sí que pueden hacer buenas aportaciones científicas a medio plazo pero esa esa diversidad está perdiendo se habla de la extinción de la clase media en Francia

Voz 9 05:05 es una clase media formada también por técnicos como el que se quedará sin contrato cuando en abril sacaba el dinero del proyecto de Ventoso

Voz 11 05:12 no hay posibilidades de contratar de manera permanente a esa gente en el sistema ahí es es una pérdida enorme porque en algunos casos tienen hasta más de quince años de experiencia identifica al esta experiencia no tiene precio

Voz 9 05:24 la asfixia de los grupos medianos y pequeños compromete a todo el sistema según Alicia Durán profesora de investigación consejera por Comisiones Obreras en el Consejo Rector del CSIC y de la Agencia Estatal de investiga

Voz 12 05:35 los excelentes sin ese sustrato del otro personal que publica pero no pública el Nacho aquí además de muy buen colectivo de técnicos y además de personal de gestión sin exagente eso excelentes no existiría ni tampoco los grandes grupos se libran de los recortes que se están dando proyectos a grupos realmente importantes que piden doscientos cincuenta mil euros y la edad cincuenta con eso no se puede trabajar a esto

Voz 8 06:02 a la dificultad de mantener y adquirir instrumentación

Voz 12 06:05 en este momento cuando se rompen los equipos tenemos que hacer colectas entre los departamentos para pagar ese mantenimiento

Voz 8 06:16 a Jordi Soriano la ayuda para sortear las limitaciones durante estos años la llegado desde el extranjero

Voz 13 06:22 colaboradores míos en Israel Alemania Inglaterra tuvieron la voluntad de cederles sus laboratorios esos espacios instrumentos durante unas semanas para que pudiera hacer cosas nuevas cosas innovadoras

Voz 8 06:36 Soriano que investiga redes neuronales para encontrar tratamientos nuevos para enfermedades como el Parkinson puede el grupo de contratados Ramón y Cajal que vieron peligrar las promesas de estabilización tras acabar el contrato estuvo hasta finales de dos mil quince con una beca financiada por una fundación en la que cobraba menos de mil setecientos euros

Voz 13 06:55 dije que era lo que yo cobraban más o menos en Alemania el dos mil creciera soriana se considera afortunado

Voz 8 07:02 dado cuando estuvo a punto de quedarse sin nada obtuvo una plaza de profesor en la Universidad de Barcelona y sobretodo ha logrado financiación por parte de la Unión Europea de otra manera el proyecto en el que trabaja

Voz 13 07:13 bien viable lo que yo percibo a nivel español que es muy poco precisamente me me permite seguir trabajando poco a poco pero no me permite arriesgarme a aprobar tecnologías nuevas muy caras

Voz 8 07:23 Soriano recuerda con amargura los compañeros que como él volvieron a España con una promesa de estabilización que nunca llegó Ike tras acabar el contrato Ramón y Cajal tuvieron que volver a salir fue

Voz 2 07:33 no sólo por la formación de estas personas

Voz 13 07:36 el Gobierno ella querría temáticamente un millón de euros fianza dentro de la gente que es una carrera doctorado ha traído recursos económicos a través de proyectos toda esta gente que esos recursos desapareció

Voz 8 07:47 es lo que Alicia Durán llama la generación perdida

Voz 12 07:49 en el Consejo la Edad Media el personal investigador son cincuenta y seis años esto es un absurdo en cualquier sistema Scientific el problema es que nosotros hemos perdido una generación en esta crisis y eso lo vamos a pagar

Voz 8 08:02 todo vamos a pagar a largo plazo Javier bufetes físico volvió a España desde San Diego en California para incorporarse en el Parque Científico de Barcelona al finalizar los cinco años del programa Ramón y Cajal obtuvo otro contrato tenía que ser indefinido pero sólo fueron tres años el tiempo que duró la ayuda estatal a la contratación en dos mil catorce regresó a Estados Unidos

Voz 2 08:22 cuando uno es consciente de bueno que nos tenemos que volver a ir hay una sensación

Voz 14 08:26 por un lado de de rabia sobre todo por las promesas incumplidas y luego la sensación de que ingenuos

Voz 2 08:33 sí y eso tiene un problema que si en algún momento realmente en España hay una apuesta real con esta experiencia o con esto que ha pasado con el caso de de los Ramones seca al es que nos hemos tenido que volver a ir después de lo que nos prometieron va a ser muy difícil convencer a la gente que vuelvas claro te basó volverá fiar otra vez hay venenos que van a volver a soñar otra vez su país Esteban domingo es profeso

Voz 1727 09:01 Sor de investigación del CSIC miembro de la Real Academia de las Ciencias uno de los firmantes de esta carta muy buenos días buenos días decimos que esta carta es un verdadero SOS a la sociedad al Gobierno por qué han decidido lanzarla hacerla pública en este momento

Voz 15 09:18 pues creemos que es un momento clave porque los recortes ineficiencia como han dicho ustedes pues se van agravando queremos transmitir principalmente la noción de que la ciencia es un motor cultural y económico de un país que no apoyar la representa agravar el déficit económico del país la precarización laboral y esto no lo decimos solamente nosotros investigadores digamos españoles sino que está documentado por numerosos informes algunos nacionales pero también internacionales de muchas academias del mundo que hay una conexión muy clara entre desarrollo económico bienestar social hilo que un país invierte en investigación y desarrollo este este mensaje para nosotros es claro

Voz 1727 10:03 yo si doy por hecho que en España no está cuantificado cuánto perdemos en términos de crecimiento y producción de riqueza por la falta de inversión en I más D pero existe algún país donde esa cuantificación exista

Voz 15 10:14 sí por ejemplo en Estados Unidos se sabe que el cincuenta por ciento del volumen económico deriva directamente de la inversión en ciencia IS puede leer en informes que yo he consultado precisamente para venir a hablar con ustedes por ejemplo patea el Partner Ship Instituto mil quieren estar métrico todos de Estados Unidos incluso en otros países como vi Nova de Suecia una organización sueca todo ello lo apoye le voy a dar un dato el Proyecto Genoma Humano que funcionó desde el año mil novecientos noventa al dos mil implicó sobre todo a Estados Unidos pero también digamos abarcó a otros países invirtió tres mil ochocientos millones de dólares ir rindió setecientos noventa y seis mil millones es decir doscientos veces más que creo trescientos diez mil puestos de trabajo y Estados Unidos ahora lanzado tropiezo que se llama proyecto Brain cerebro ir está clarísimo que hay una conexión entre inversión en ciencia una rentabilidad económica clara y los países que más invierten en ciencia son aquellos que tienen el nivel de paro más bajo niveles salariales mucho más razonables que los que tenemos nosotros en promedio es

Voz 1727 11:30 orden de lo que nos dice el profesor porque parece que hablamos de la precarización del sector que es muy importante parece que hablamos de los intereses de los científicos que son muy importantes pero es que estamos hablando de los intereses de todos de todos socio de ahí del modelo de país al que se aspira de los valores y del modelo de El País de la economía y de la calidad del empleo profesor si no se revierte los recortes y no se aplica otra política en materia de ciencia cuando decimos que que la ciencia en España el sistema no quise vaya un investigador brillante el sistema corre peligro estamos exagerando

Voz 15 12:08 yo creo que no yo creo que el sistema de hecho ya ha entrado en un declive muy grave si les digo datos por ejemplo del número de investigadores por millón de personas en España es dos mil seiscientos cincuenta y cinco compare con cuatro mil cuatrocientos treinta y uno en Alemania o siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro en Dinamarca yo creo que además más de la el digamos el deterioro del nivel económico que estamos viviendo hay otro asunto para mí fundamental que es que un país moderno un país que tiene un enfoque de futuro debe basar los sobre todo en educación Cultura Sanidad y Ciencia para mí y para muchos de mis colegas Éstas son las cuatro palabras clave que además están entrelazadas entre sí lo una influye sobre la otra por lo tanto vamos por mal camino en el en el sentido múltiple no solamente digamos la la precarización laboral sino también un así de consecuencias Dekic como sociedad realmente aquí estamos aspirando

Voz 1727 13:10 la pudor desearle suerte un científico verdad aun científico hay que desearle buenos Presupuestos y estabilidad porque la ciencia requiere respeto y paciencia largo recorrido pero visto el panorama suerte profesor Esteban Domingo profesor de investigación del CSIC miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales esta carta de la que hemos hablado está en Change punto org piden firmas a todas la sociedad suerte lo dicho eso