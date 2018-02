Florida Project

Voz 1389

buenos días Jabois sedal buenos días Pepa y hemos dicho vamos a hablar de este puñetazo envuelto en papel de celofán de unos niños divertidos y felices pese a la precariedad en la que viven no sólo sales del cine pensando en varios asuntos importantes el primero de todos es que la infancia suele acabarse cuando empiezas tú mismo a distinguir la pobreza y cuando la pobreza empieza a tener consecuencias esas consecuencias son fáciles de adivinar porque al final de todo siempre hay un daño físico siempre hay un desgarro no mío deja de serlo cuando aprenda a llorar por los mismos motivos que los mayores cuando ya no llora por cosas de niños sin embargo dentro de esa tristeza la película creo que procura una ciudad extraña hay una oficial bastante salvaje sí que procura sí sí que sí que lo consigue ese nos parte el alma no lo decimos no a los dos les pareció el alma de un momento preciso yo salí del cine casi llorando recordando el tiempo en que mi mayor preocupación era cómo llenar las horas de los veranos estará la infancia si te fijas cuanto más pobreza también es verdad que antes sacabas infancia de etarras no es eterno Jabois