"Es vivienda industrial pero con toda la calidad y la dignidad"

Voz 1 00:00 Laia Ortiz es la concejala de Derechos sociales bon día buenos días

Voz 2 00:04 Juan Díaz buenos días qué tal es su

Voz 1 00:06 esto en firme no todavía están estudiando lo buenos

Voz 2 00:09 el proyecto que hace más de un año con el que estamos trabajando nuestra nuestra idea tenemos que acabar o no de de ultimar no ubicaciones pero nuestra idea es hacer una prueba piloto este este mismo dos mil dieciocho después de haber estudiado mucho ver que están haciendo otras ciudades europeas porque esto puede parecer algo nuevo aquí pero hemos visto no hemos ido a ver qué es lo que hacia Ámsterdam Copenhague Brighton Londres para avanzar y ampliar el parque de vivienda público

Voz 1 00:42 esto en unas ciudades como Madrid existe memoria en los años ochenta en en barrios en algunos barrios periféricos como una transición entre las chabolas que acabaron convertidas en viviendas y una vivienda de alquiler social como una transición ya hubo casas prefabricadas hay gente que tiene memoria de aquello como una solución provisional el problema es cuando estas soluciones provisionales acaban arreglando un problema de fondo no se arregla no existe ese riesgo

Voz 2 01:12 yo creo que no porque en este proyecto se viene a sumar a un a un plan a un plan de de vivienda de Barcelona el más ambicioso querido nunca Inti viene a complementar lo que nosotros hicimos un buen diagnóstico de qué es lo que sucedía tenemos un parque público muy reducido la ciudad de Barcelona y por eso hemos multiplicado por cuatro el presupuesto de vivienda y sobretodo hemos puesto la maquinaria trabajar al cien por cien con la idea que en el dos mil diecinueve no tengamos casi cuarenta y cinco promociones de vivienda pública de construcción en el conjunto de la ciudad para llegar a esto los dieciocho mil quinientos pisos en en vías años pero evidentemente el reto de la viviendas el principal de la ciudad de Barcelona lo ha dicho la alcaldesa también de múltiples ocasiones también necesitamos acelerar el proceso de construcción no habitual pues te pues es lento y más con muchas leyes que han puesto más burocracia no a esa construcción y por lo tanto a que hemos visto que hay soluciones que no nos tienen que recordará lo que pasó en los sesenta porque de hecho hemos estado trabajando con el Instituto de Tecnología de verificación de Cataluña y estamos hablando de cómo producir de manera industrial la vivienda que no quiere decir de menos calidad simplemente quiere decir que es otro otra metodología de construcción evidentemente las cosas se pueden hacer bien o que pueden hacerlo mal por eso hemos ido a la a las mejores iniciativas que habitan en Europa para que sean construcciones de calidad

Voz 1 02:42 es interesante la fotografía de la realidad que refleja esta iniciativa porque tienen ustedes cuánta cuantificados cuántos barceloneses no pueden pagarse una vivienda en el mercado libre

Voz 2 02:55 bien nosotros lo que tenemos cuantificados por los datos Los datos públicos no nosotros sabemos cuál es el nivel de expulsión no también de de de pinos estamos viendo cómo vecinos se les acaba ese contrato de alquiler no pueden pagarlo y eso lo estamos viendo por eso estamos exigiendo cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos y control de alquileres eso necesitamos que los parlamentos regulen ya porque Barcelona está asfixiando la ese sentido pero si queremos por ejemplo que hay más de treinta mil personas en el registro de vivienda pública de Barcelona ir y por lo tanto son personas que quieren contar con ese con esa vivienda asequible por eso necesitamos urgencia y ampliar el plazo y hacerlo con dignidad que por eso esa solución apostó también vivienda industrial pero con toda la dignidad y la y la calidad de los estándares de vértigo

Voz 1 03:46 entre esas treinta mil personas concejal hay de todo me imagino no quiero decía hay algún perfil que que se pueda extraer de los solicitantes de de alquiler social que están a la espera de conseguirlo

Voz 2 03:58 hay de todo porque una cosa es el registro de solicitantes que aquí podemos hablar de rentas medias no hasta de rentas más más bajas pero hay mucha diversidad de perfiles de familias de jóvenes que si quieren emanciparse in este va a ser el el canal prioritario de acceso a esta vivienda pero luego evidentemente también debemos disponer de viviendas para realojo no estamos haciendo frente también a una emergencia habitacional no el nivel de de de desahucios las situaciones de de vulnerabilidad pero queremos que estos bloques de viviendas sean viviendas pues como cualquier otro bloque de la ciudad con mezcla de usos

Voz 1 04:35 y veo serbo que hace mucho hincapié en la dignidad de de de esa vivienda prefabricada claro porque remite inevitablemente a barracones no cuando cuando se cuenta si no se explica bien no habremos de viviendas dignas

Voz 2 04:50 totalmente totalmente es que yo misma antes de empezar a hacer el estudio y yo fui a hacer un estudio Amsterdam para ver un barrio bueno debido a las estudiantes después hablando con la gente que que bebía viendo también el el confort en interno realmente es una solución como muy generalizada claro que las clases pueden hacer bien o mal por eso es importante poner en las la exigencia también en esa contratación y la la dignidad y la verdad es que sorprende verla no por esto cuando ponemos etiquetas no no permiten imaginar los los lo que de verdad y la verdad es que es una vivienda como cualquier otra simplemente como dicen también los no los expertos en tecnología es que igual que no nos imaginamos un coche que se construya artesano finalmente no que empezamos de cero sino que hay una cadena lo diseñamos etcétera pues esto es una mandada construir vivienda a nivel a nivel industrial el estándar de calidad pues también está asegurado

Voz 1 05:46 una última cosa Laia Ortiz la parálisis política que vive Cataluña está impidiendo o el que se dinamicen políticas de largo recorrido soluciones de fondo una política de vivienda hacia el futuro

Voz 2 06:01 pues pues sí evidentemente y te diría que incluso también la parálisis española ahora mismo o Barcelona está sustituyendo las dos administraciones en materia de vivienda en en Cataluña está claro tenemos somos los que menos competencias en vivienda tenemos que ponemos el ochenta y tres por ciento del presupuesto no iré las políticas pero a nivel de Estado hace ya años que estamos exigiendo cambios regulatorios el Estado ha reducido un setenta por ciento la inversión en vivienda no forma parte también de sus de sus competencias y una urgencia sí que es importante que es controlar los precios del alquiler en ciudades como como la nuestra y para eso necesitamos gobiernos activos y sobretodo implicados y comprometidos con el acceso a la vivienda y eso es un grito casi desesperado de las ciudades aunque necesitamos reacción

Voz 1 06:52 la ella Ortiz es la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona gracias por por explicarnos en qué consiste el proyecto que nos devuelve a la realidad los pies en el suelo cuando andamos en las alturas de darse encuestas estos días gracias buena suerte