Una encuesta totalmente fiable asegura que a Ciudadanos le votarán 330 millones de españoles

Voz 1161

00:02

otro para Pérez buenos días muy buenos días Pepa Bueno qué tal estás pues mira preocupado no te voy a engañar aquí es que te pasa ahora no que leí ayer que el ochenta y cinco por ciento de los españoles quieren que Rajoy deje el cargo si la encuesta de Metroscopia que se preocupa de eso pues me preocupa el Pepa Bueno me preocupa Rajoy su porvenir que va a hacer este muchacho cuando se vaya hay que me va volverá al apasionante mundo del Registro de la Propiedad Si los únicos registros que ha visto en los últimos veinte años son los de la sede de Génova bueno también podría dedicarse a otra cosa así caro podrían presentarse alcalde lo que pasa es que para eso tendría que convencer a los vecinos porque como seguramente recordará son los vecinos los que elijan al alcalde y ex alcalde el kirghize a los vecinos al alcalde