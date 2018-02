Acento Robinson: Eddie 'el águila', el campeón sin medallas (11/02/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 1913 00:04 nadan Chicho medir la cabeza corren si las zapatillas apropiadas esquí han aunque la nieve sea para ellos algo exótico y lo hacen compitiendo con los mejores en Mundiales o Juegos Olímpicos a los que han llegado por casualidad esta es la historia algunas historias de los que no se rinden en este grupo y encabeza colocamos a Eric Close Ambani el nadador más lento de los que jamás han participado en unos Juegos Olímpicos Musa en Guinea Ecuatorial siempre soñó con participar en unos Juegos dentro del equipo de atletismo pero ese equipo ya estaba completo para Sydney dos mil así que le propusieron presentarse como nadador Guinea disponía de una plaza que el Comité Olímpico Internacional les otorgaba dentro de su programa para los países en vías de de

Voz 1913 00:57 dari sí entrenó en la piscina de un hotel jamás había visto una piscina olímpica hasta pisar la de Sidney allí se enteró de que no sólo tenía que llegar a la otra punta también tenía que volver lo hizo sin ningún estilo meterla

Voz 1914 01:08 cabeza dentro del agua y con dificultades en los últimos metros no consiguió medalla pero si los aplausos del público

Voz 1913 01:20 el esquí es un deporte minoritario en México donde sólo existe una estación para practicarlo pero hay un esquiador mexicano que ha participado en cinco Juegos Olímpicos de invierno en Sochi Hubertus Fon Jorge aloje volvía a intentarlo

Voz 4 01:48 el príncipe más no pudo ser pero estoy deportista encaja bien las derrotas porque lo que les mueve es el deseo de promocionar el esquí en su país nieve en México hay mucha

Voz 1913 02:02 donde no la conocen es en Kenia que una marca deportiva y el Comité Olímpico keniata se empeñaban en desarrollar los deportes de nieve el elegido para conocer la nieve fue Filip Voigt enviado a Finlandia durante unos meses para entrenar antes de competir en los Juegos Olímpicos de Nagano Japón

Voz 1913 02:23 el último en la prueba de esquí de fondo llegó tan tarde que tuvieron que retrasar la entrega de premios pero Voigt no se rindió y siguió entrenando ya y la nieve sino en la árida tierra de su pueblo en los Juegos de Salt Lake City consiguió dejar atrás a tres esquiadores británicos a siguiente héroe de este relato Eddie Edward un trabajador de la construcción que empezó a practicar el salto tras quedar descalificado para la prueba de esquí tradicional al escoger un deporte casi inexistente Two país

Voz 1913 02:56 Eduard Segarra también el apodo de El Águila después de quedar en último lugar con un salto muy corto un frenético batir de manos mientras estaba en el aire tampoco brilló en las pistas de atletismo el Samoa no surge el auto evalúa en el Mundial de Atletismo de dos mil once no corría con zapatillas de clavos Nicolás ropa apropiada tenía exceso de peso en ningún estilo consiguió una de las peores marcas de todos los tiempos de acabamos con la prueba más dura de los Juegos Olímpicos la maratón un Lazcano es el que más ha tardado en llegar a la meta en unos Juegos Olímpicos digo cuando los obreros ya estaban preparando la ceremonia de clausura de Atlanta noventa y seis

Voz 1913 03:42 después de años de entrenamiento

Voz 7 03:43 es una lesión arruinó su participación pero no quiso quedarse en casa corrió una maratón cruzó la meta cojeando tras cuatro horas y veintisiete minutos llegó el último pero llegó ellos son los que no se rinden los que salen a competir sabiendo que no van a ganar ni siquiera quedar bien pero su triunfo es haber llegado hasta ahí

Voz 1546 04:14 bienvenidos a centros Robinson ahora es mi placer a hablar con Michael Douglas mejor conocido como a cómo debe Marte Michael O

Voz 9 04:25 Mary no herir faenas bastaba y no él está bien es como se suele llamar la gente especialmente

Voz 0298 04:31 dos de los saltos así que él está perfectamente bueno

Voz 9 04:33 sí echo una mano como explicamos

Voz 10 05:06 hombre pues hay hay Piqué es porque lo pecado

Voz 0298 05:10 creo que me convertía en alguien tan conocido porque cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno de mil novecientos ochenta y ocho en Calgary y hace treinta años yo represente ese espíritu olímpico yo era ese diminuto David contra Goliat adquieran los países que son potencias de los saltos de esquí aparecidas de Gran Bretaña no tenía dinero no tenía nieve no podía entrenarme esta mayor compitiendo contra los mejores saltadores del mundo y la gente pensaba de esto tratan los Juegos Olímpicos cuando me pusieron el apodo de Beille el águila captó la atención de todo el mundo y a la gente le encantaba que estuviera en lo que yo representaba fue muy bonito un mensaje muy poderoso que nos enseña que treinta años más tarde la gente todavía me recuerda a mí a la película

Voz 0298 06:12 ya sé si estoy seguro de que había unos pocos millones de personas que estaban allí hace treinta años que pensaban hoy vamos a ver sangre y esto puede ser final pero por suerte no me caí de rompía nada hay disfruté y creo que a la gente le encantó todo eso que yo representaba que venía de un país en el que no hay nieve ni plataformas para saltar yo simplemente lo hacía lo mejor que podía con los medios de los que disponían que no era muchos yo estoy viva

Voz 0298 07:12 no yo competía en carreras de esquí alpino vine desde Elche el tener sí allí teníamos Sima de las pistas descanse con más grandes del país según Clos tiene a unos quince kilómetros y eso se convierte en casa pasaba allí todas las tardes después del colegio todos los fines de semana y todas las vacaciones porque empecé a estudiar en el colegio como actividad extraescolar cuando termine el colegio fui a Italia hay sitios así y entonces mi madre me dio un coche mi padre me compró una furgoneta conduce por Europa de un sitio a otro primero para esquiar y después de vez en cuando para asaltar y finalmente apañó para clasificarme para los Juegos Olímpicos que fue absolutamente fantástico

Voz 10 07:46 el Ibex absorbí falsas

Voz 10 08:58 hay la este momento aspectos y Felipe que hay

Voz 10 09:32 tu propio clásico ya hay happy

Voz 10 10:02 vale pues

Voz 1546 10:06 eran tiempos muy austeros para el idilio es cierto también de que claro otro selecciones otros eh hay equipos salteadores te iban prestando las cosas no como el uniforme y tal pero un día de prestaron unos unas botas que eran demasiado grandes entonces tuviste que llevar seis pares de calcetines para que no te cae unas botas no

Voz 10 10:58 sí sí ya he dicho

Voz 1546 11:07 el manicomio cuando recibes la carta de la Comité Olímpico Británico vas a Calgary han claro no tienes dinero pero no solamente no tienes de enero no tienes nada entonces fueron los italianos que prestar los esquís tu traje a tu mano digamos te lo prestar los austriacos no

Voz 10 11:33 ya hubo buena buena Sama a Ana

Voz 0298 11:38 así fue cuando estaba en Cannes este genio suizo yo en verano conocía todos los diferentes equipos porque no los veíamos entrenando y cuando me vieron saltando con todo mi material viejo empezaron a darme cosas nuevas tenía unos esquís muy viejo y un chico del equipo austriaco y unos esquíes prácticamente nuevos los italianos me dieron un casco nuevo porque me vieron saltando cuando la cuerda se soltó en y casco voló los alemanes del oeste me dieron un traje nuevo los suizos me ayudaron con mis entrenamientos al igual que los franceses todos me ayudaron entrenándome a o con material también me daban de comer porque por las tardes me traían sándwiches que cogían de sus hoteles a la hora de la comida

Voz 10 12:16 ah duele

Voz 1546 12:18 tu tu historia es muy ha con les editó el implicó no solamente los británicos querían muchísimo sino el resto de por dónde andaba en en Europa la gente aplaudía te quería a Stone pendientes City habrías ganado muchísimos amigos por el mundo que no son precisamente británicos

Voz 10 12:41 a que suena en Cap

Voz 0298 12:44 absolutamente cuando participaba en un Mundial bueno el Campeonato de Europa todo el mundo me aplaudía y me animaba yo siempre respondía a los aficionados porque mi saltos no iban a ser los mejores del mundo pero yo me lo pasaba muy bien yo disfrutaba con el público evita cervezas con ellos me lo pasaba muy bien con ellos y les gustaba aquello respondió de esa forma su cariño me hice con una reputación y al público le encantaba y otros saltadores también pensaban que era genial porque yo les entretenía el deporte es entretenimiento yo estaba haciendo muy buen trabajo entreteniendo a la gente así que otros saltadores pensaban que era

Voz 10 13:20 Jabois Cher y me pinto usaría adopción PSOE

Voz 1546 14:46 así el día de hoy tú ves la gente los saltos de esquí miedo es cierto también que yo nunca me he puesto Bayarri

Voz 15 14:54 no para para hacer pero a mi me parece que da mucho miedo

Voz 10 15:00 a mí no me asistir a este evento

Voz 0298 15:04 sí sí ahora no da tanto miedo los saltos se han rediseñado para que el saltador no vaya a tanta altura pero hace treinta años volvamos a muchísima altura hay podía ser algo muy peligroso si cometía un error las consecuencias podrían ser horribles te podía romper los brazos o piernas la carrera los hombros o incluso podías morir creo que el año pasado un saltador cayó los se que dos inmovilidad así que sí es un deporte muy peligroso pero es una de las cosas que más me gusta es tan peligroso es divertido y es un reto y a todo el mundo le gustan los retos

Voz 10 15:36 bueno Challenge

Voz 1546 15:40 ya es que tienes que ser británico no puede ser otra cosa porque claro a los británicos tiene sus corto de

Voz 0298 15:52 absolutamente sí creo que parte de mi ex

Voz 0298 15:58 nieve no hay saltos de esquí no hay dinero no hay material no se puede entrenar nada creo que sólo alguien de Gran Bretaña podría pensar en hacer algo así

Voz 10 16:05 lo hizo

Voz 1546 16:12 es una locura muy romántica no

Voz 1546 16:42 bueno me evidente ese mente película sobre tu vida a mí esto pendido que han pasado tantos años en que sacaron la película de útero cuando tú estás viendo lo que hay en en en la película sentiste bien representado

Voz 0298 17:05 sí hicieron un trabajo maravilloso con la

Voz 17 17:08 hola firmé la autorización para que hicieran

Voz 0298 17:10 es una película sobre mí ni hace diecinueve años después el proyecto se tuvo que parar y pensé que no se haría el día la película y finalmente la hicieron Jackman hace de mi entrenador quitaron ayer Ton hizo de mí tal es el de Kings hizo un trabajo buenísimo parecía mil sonaba como yo hoy actuaba como yo hace treinta años y además se capta perfectamente el corazón y el espíritu de historia así que yo estoy muy satisfecho con la película diría que hay un ochenta por ciento de cosas de la película que son verdad pero sólo representa un treinta por ciento de mi vida como saltador de esquí hay muchas cosas más que podían haber incluido pero no tenía más tiempo la película no podía ser más larga de ciento seis minutos pero hicieron un trabajo maravilloso

Voz 10 17:51 se exámenes

Voz 18 18:14 sólo que Ana uno entonces todos los demás somos unos perdedores en nosotros nos guste ese esencia de de la participación de ofrecerte sin embargo tú has representado esto pero

Voz 1546 18:28 ha habido momentos cuando tú has sentido que hay gente que quería bético Lizartza

Voz 0298 18:38 sí hace tiempo o recibí mucha la ridiculización es porque había gente juristas del deporte que sentían que yo no debía estar en los Juegos Olímpicos que yo nunca debería haber sido olímpico que no era bueno en corto pero yo siempre sentí que en la medalla de oro era en realidad llegar hasta allí el hecho de que estuviera allí compitiendo contra los mejores fue algo maravilloso yo ejemplificó ese espíritu olímpico y a todos los países se les debe permitir mandar a sus deportistas a los Juegos Olímpicos independientemente de que el deportista sea el cinco o el cinco mil del mundo ese deporte ésta debe participar creo que cualquiera que represente a su país en el deporte no puede ser considerado jamás un fracasado el mero hecho de levantarse uno sofás salir a entrenar y trabajar creo que eso es un éxito no sólo en el deporte sino también en los negocios espurios en cualquier tarea Johnny María a cualquier persona a levantarse del sofá salir y hacer algo y en cuanto hagas eso nunca te puedes consideraron fracasado siempre promovido esa forma de pensar hizo después discal Green

Voz 1546 19:38 no no volviste a a clasificarse para los Juegos Olímpicos pero sí es cierto en Winnipeg a llevas de la la llama olímpica la antorcha olímpica verdad

Voz 10 19:48 ya estoy de Sepang

Voz 0298 19:51 si para los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver me invitaron a Winnipeg me convertí en portador de la antorcha fue precioso todavía tengo la réplica de la antorcha olímpica en casa y a veces helado ya una escuela cuando se acercan los juegos para que puedan hacer su propio relevo de la antorcha

Voz 1546 20:09 eh por cierto cuando Hall gaste tus esquís

Voz 0298 20:15 bueno en realidad no lo hecho en diciembre dio unos cuantos altos ya era la primera vez que saltaba en veinte años pero todavía esquí bastante a la semana pasada estuvo esquiando en Escocia pase el fin de semana en Italia este fin de semana me voy a ir a Montana así que también esquiar él me emociono lo mismo cuando me pongo los esquíes ahora que la primera vez que menos pose hace cuarenta años

Voz 1546 20:37 el mes de diciembre del pasado año aclara hace unos meses me quiere decir que volviste a deslizarse por unos de esos pendientes y saltar por los aires de nuevo que no es que no quiero Giamatti

Voz 12 20:49 dejó no pero volviste hacen

Voz 0298 20:56 sí sí lo hice fue para celebrar que me habían pedido participar en el desfile de Año Nuevo de Londres querían tener algún vídeo de mi saltando así que me llevaron hasta Oslo encontramos una plataforma exalto de cuarenta metros con algo de nieve allí unos altos por primera vez en veinte años y fue genial la cosa fue muy muy bien me dio la idea de quizás hacerlo un poco más a menudo pero pensé tengo cincuenta y cuatro años así que no debo complicar no sé si volveré a la plataforma el noventa ó de ciento veinte metros no no me gusta mucho ser de una sola pieza un abismo

Voz 0298 21:40 siempre siempre y especialmente la Asociación Olímpica británica a ellos todavía no les gusta verme y cada vez que aparezco en algún anuncio en un programa de televisión ellos piensan esta hay otra vez y no podemos liberarnos de él lo que es precioso y seguro que esta historia continuará as pero estar unos treinta años más dando la lata

Voz 1546 21:58 bueno Eddy cuándo volviste a a volar por los aires a tantos años después a todas las sensaciones de hacía años volví ERE pero igual que antaño

Voz 0298 22:12 sí sí absolutamente maravilloso saltar de nuevo pero lo más importantes que mi cuerpo automáticamente hizo lo necesario para sobrevivir yo siempre se no importa lo asustado que esté que pueda hacer lo suficiente para aterrizar sobre mis pies y sobrevivir Mi cuerpo automáticamente pasa a través de una especie de instinto de conservación y fui capaz de hacer un salto muy bueno

Voz 1546 22:36 un romántico por ciento cuándo volviste amerizar cuando los esquís tocaba tierra firme Schuster como como hacía años

Voz 0298 22:51 sí absolutamente Éste fue un salto de sólo cuarenta metros pero fue filial volar por el aire sentía aquella vieja sensación de la presión debajo de Homs esquíes Emmys FIES y fue genial fue maravilloso volar por el aire de nuevo como insistí es treinta años después si fue como un volar al pasado fue muy emocionante muy excitante me hubiera gustado pasar un poco más de tiempo allí pero teníamos prisa Mela para dar unos seis saltos rápidamente estábamos de vuelta en un autobús para ir al aeropuerto hoy volar a casa así que fue algo muy rápido pero disfruté cada segundo

Voz 1546 23:25 bueno he de hoy hoy día tenemos todo nuestro propio equipamiento no tenemos que ir prestando lo dejo dijo esto propia cosas tu propio país

Voz 0298 23:40 tardado durante veinte años el y garajes sólo por si acaso me apetecía dar saltos de nuevo ya no necesito que me preste en el material como pasaba antes y una que no te contaba hoy que no hace ilusión es quién noruegas ese Jan acordando de mi e incluso en el club de esquí al que iba para asaltar hace veinte o treinta años según La Habana

Voz 1546 24:01 sí sí ahora estas contemplando pasar más años más tiempo en la nieve

Voz 0298 24:09 bueno sí de momento me voy a quedar en el Reino Unido porque tengo dos hijas de diez y trece años pero en unos años cuando sean algo más mayores y sean más independientes quién sabe si me ayudaría un lugar de nieve para esquiar el resto de días nos montañesa Javi

Voz 1546 24:26 teniendo amigos y admiradores por El Mundo donde en donde te sientes

Voz 0298 24:35 definitivamente en el Reino Unido porque me mantengo ocupaba aquí todavía doy muchas charlas por todo el país participo en muchos programas de televisión y radio así que aquí es definitivamente a donde me siento más querido pero especialmente desde la película estado viajando por todo el mundo Australia o Nueva Zelanda toda Europa China Corea del Sur América Canal da por todo el mundo y en todos los sitios de reciben muy muy bien es muy muy bonito me hacen sentir muy especial la gente todavía me recuerda con mucho cariño

Voz 20 25:06 es un hombre muy especial muy querido

Voz 1546 25:10 admiro mucho muchísimas gracias por este conversación

Voz 20 25:15 hoy con nosotros en acento Robinson te queremos mucho que un abrazo

Voz 1914 28:49 el deporte es superación cuántas veces habremos oído esa frase pero hay algo todavía más insuperable vencer a tu propia muerte eso es lo que consiguió Elizabeth Robinson más conocida como Betty Robinson la primera reina del atletismo la primera mujer en conseguir un oro en unos Juegos Olímpicos Betty certificó el olfato de su profesor de Biología que se quedó impresionado con su velocidad cuando la alumna salió corriendo porque perdía el tras el profesor que no daba crédito a lo que acababa de ver logró convencerla para que compitiera solo cuatro meses después de su primera carrera Betty Robinson se plantaba en los Juegos de Amsterdam de mil novecientos veintiocho fueron los primeros Juegos Olímpicos con mujeres participando en dos pruebas de atletismo Betty ganó los cien metros con récord del mundo incluido y con tan sólo diez

Voz 13 29:43 seis años está sexting en Chihuahua Cocha

Voz 1914 29:51 regreso de los Juegos fue recibida en Illinois como una auténtica heroína incluyó un desfile que recorrió toda la ciudad entre los vítores de sus vecinos había nacido una estrella el Betis siguió con el atletismo pero cuando preparaban los Juegos de mil novecientos treinta y dos estuvo a punto de perderlo todo año mil novecientos treinta y uno tarde calurosa en Chicago un nombre se detiene al ver lo que parece un accidente de avión Undi plano típico de la época se acerca para ver qué ha pasado descubre que hay dos ocupantes fallecidos y que uno de ellos es una chica de unos veinte años de edad con mucho cuidado la coge en brazos y la lleva una funeraria cuando el hombre saca el cuerpo del maletero y lo entrega a los empleados de la funeraria estos le hacen saber que no iba a un cadáver la chica continúa viva aunque no muy grave apenas puede respirar y supuso es muy débil es Betty Robinson rumbo a un hospital sus esperanzas de vida son mínimas se encuentra en coma profundo durante meses Betty Robinson se debate entre la vida la muerte en el mismo hospital

Voz 23 31:02 pero demuestra que es tan fuerte como veloz

Voz 1914 31:04 consigue recuperarse para la vida y para el deporte a pesar de que los médicos aseguraron que no nunca más podría volver a caminar con normalidad

Voz 24 31:12 Betty Robinson llega a los Juegos de Berlín mil novecientos treinta esas con Adolf Hitler ejerciendo de maestro de ceremonias limitada por una lesión de rodilla no pudo participar en la competición individual pero sí lo hizo en relevos en salida lanzada y se colgó la medalla de oro habían derrotado a las hasta entonces imbatibles atletas Canadá

Voz 25 31:50 no

Voz 24 32:00 después de Berlín Betty Robinson se retira del Depor

Voz 1914 32:03 arte en mil novecientos setenta y siete ingresa en el salón de la fe

Voz 26 32:07 además de atletismo de los Estados Unidos fallece en Denver en mil novecientos noventa y nueve por un cáncer también padecía Alzheimer sigue siendo el atleta más joven en ganar un oro olímpico en los cien metros y siempre será la novia de Armstrong

Voz 32 34:14 como

Voz 1546 34:28 bueno vamos a contar a otra historia a escasos metros de donde tú yo estamos hablando ahora en una cara cita de nosotros sede social en una cafetería recibo una llamada tuya hemiciclo Michael conoces la historia de la oficina donde que entró en el campo de sí sí sí sí me suena creo que lo ve acabar de metano se bueno he estado pensando qué te parece es decía pues cojonudo contra el imperio de cómo cómo fue aquello de la leyenda

Voz 33 35:02 la leyenda de dieciséis es uno de los reportajes en los que mejor me lo he pasado en los que mejor

Voz 34 35:08 sigo

Voz 33 35:11 recordando el trabajo para mí empieza en una revista o no yo no lo leo en The Gardian empieza en una revista de fútbol

Voz 34 35:19 no sé si es Panenka o

Voz 33 35:22 una de estas en la que o leo el reportaje de The Gardian estoy en un avión camino de Brasil para grabar otro reportaje eso estoy yendo para grabar un reportaje pero ya estoy empezando a hacer otro

Voz 35 35:33 Leo la historia de Tippi ser de Steve Davis

Voz 1546 35:36 digo esto que contarlo estoy que contarlo porque claro esto es el sueño dorado de cualquier aficionado del fútbol tú estás viendo un partido Isaac Casto al campo y no solamente eso que me que es un honor

Voz 33 35:53 impresionante es la historia que solamente podría pasar en el momento que pasó año noventa y cuatro sin móviles sin ningún tipo de de de de de poder REM fotografiara eso ahora no hagan de sería imposible es un aficionado que va con su amigo Chang con su gran amigo Chang a un partido de fútbol veraniego el típico partido de pretemporada del mes de julio es decir que los equipos con los juveniles y una tarde de julio como bien decía nuestro amigo Steve Davis es el partidazo lo de menos lo importante era tomar unas guerras con con el colega si tomo unas cuantas se quitó unas cuantas de algún cigarro que otro y se puso a ver el partido

Voz 13 36:34 daba igual que el West Ham jugará en casa o fuera siempre estaba ahí y casi siempre con su mejor amigo

Voz 17 36:40 O'Neill y estoy le llamábamos Stivel locas estaba completamente lo lo digo en plan cariñoso pero estaba como una cabra cuando aparece el West Ham es como si apretar un botón que saca toda su pasión mamá dormido en estaciones de tren después de los partidos mejores momentos fueron con Stephen Hawking

Voz 13 37:10 como por ejemplo aquel día que fueron a Wembley a ver un partido de la selección inglesa

Voz 17 37:16 no estamos sea State donde de repente alguien nos dice que en el césped había debido tanto que se puso a correr por el campo al minuto siguiente los de seguridad le plantaron le echaron de hecho cosas malas pero no quiero contarlo

Voz 15 37:40 Ariel fichado cliché dicha era un delantero centro al tú

Voz 1546 37:45 iban bien en el juego heridos los pies pues bueno lo parara no paraba pero no no les cree demasiado Steve no tenía ningún problema

Voz 33 37:58 ningún jugador del West Ham salvo con el dicha

Voz 1546 38:00 bueno

Voz 33 38:01 al que tenía las delicadeza llamarle burro deja sitio a los jóvenes apuestas vetaría allí claro en un campo como el Oxford City en el campo de los for city año noventa y cuatro partido de pretemporada

Voz 35 38:15 todos escuchaba todos escuchaba el árbitro lo escuchaba los aficionados lo escuchaban que cada vez que tocaba el balón Estelle y Chapman Steve

Voz 33 38:23 Davis le

Voz 1546 38:26 empezaba a abordar el Aburrea efectivamente claro es que eh

Voz 33 38:30 también escuchó sí pero

Voz 1546 38:33 claro que vieron momento cuando el entrenador Hair Brett la pretemporada hacer los cambios que de que todos disponibles juegue en unos minutos cuando Steer Davies al aficionado se da cuenta que he hecho no sé cuántos cambios pero no han cambiado Chapman apela a la decencia la define mental del entrenador le dice

Voz 33 38:54 hay que aguantarle más a este borrado así es y entonces es cuando el entrenador Harry Redknapp le dice

Voz 35 39:02 sabes jugar mejor que hablas Steve Davis le dice incluso el can se dice por supuesto que puedo ir dice pues corre a jugar en ese momento es cuando Steve

Voz 33 39:13 da cuenta de que está a punto de debutar con el equipo de su vida con el West Ham United va al vestuario

Voz 35 39:20 se viste está saliendo a jugar

Voz 33 39:23 un partido con el equipo de su alma y de su vida rodeado de sus de sus jugadores entre comillas estrella

Voz 1546 39:28 sí además jugadores internacionales con Inglaterra con el País de Gales con ir pero central vamos a yo de Bagdad claro él entran en el campo yo me acuerdo cuando fuimos a Oxfam para vivir los momentos sí Nos contó una historia porque todos verídico no hay nada postizo hacer que de eso pareció un cásting de Hollywood tiene la pinte correcta la terminología correcta decía pues mira alguien cogió el balón sabes maniqueo el internacional absoluto no sé cuánto Pedro sí sí sí

Voz 33 40:03 ya incluye el júbilo con vida

Voz 1546 40:05 Erice Esteve y yo claro que me mandó un balón un misil yo lo controlaba perfecto al primer toque lo daba a Toni Morrison el centro el campo fue terno en nada pero mostré metro Hasselbaink

Voz 33 40:22 imaginaros Mientras tanto el amigo viendo que tu colega está jugando un partido con el primer equipo comienza a correr el rumor de que hay un espectador jugando nadie lo puede desmentir pero quién es ese tío dicen que es un espectador evidentemente la ex novia en ese momento de de de Steer Davies más el amigo Chang está en la banda partiéndose de risa siguiendo con las guerras viendo a su jugador a su amigo jugar con el con el Huesca

Voz 1546 40:48 en el momento clave no obstante cuando el hombre de la megafonía tiene que anunciar el cambio cerca a la al banquillo a ingerir vez NAP dice por cierto como se llama este hija Yvette no mira el tío eh pues no has visto del Mundial del Estados Unidos se ese al búlgaro

Voz 33 41:09 es Isabel el el el hombre del megáfono y anunció su cambio señoras y señores

Voz 17 41:15 en el no en el terreno de juego con el número tres el búlgaro City se vuelve de repente veo salir por el túnel de vestuarios las piernas arcadas de mi colega este no nos lo creíamos Nos mirábamos unos a otros tardamos unos minutos en aceptar que estaba saltando al terreno de juego para jugar con el West Ham United

Voz 36 41:38 en el minuto nueve de la segunda parte de un partido de pretemporada el West Ham United hace debutar a un aficionado en este momento son muy pocos los que conocen el secreto

Voz 17 41:50 me preguntó que en qué posición jugaba y aunque yo jugaba de sale deja Harry que para una vez que iba a jugar con el West Ham manejarse dejarse el delantero en ese momento pensé o da

Voz 37 42:04 a la gente no

Voz 17 42:06 contaba nuestro colegas si es nuestro colegas partíamos de risa no nos lo podíamos creer play off

Voz 9 42:13 pero quién es ese número tres

Voz 17 42:17 cuando salté al campo el encargado de la megafonía el chico que con los cambios fue corremos Harry Redknapp y le preguntó Harris tiene sesenta Harris se dio la vuelta y contestó has visto el Mundial el búlgaro Bauke Eulen

Voz 38 42:31 camino oye

Voz 17 42:41 solamente absolutamente verídico el partido continúa

Voz 33 42:46 él está jugando o como veinte treinta minutos el partido es muy fácil para el West Ham me parece que van ganando tres cero cuando de repente encima si la historia ya debería estar contada

Voz 35 42:57 no en el minuto setenta y pico

Voz 33 43:01 David es David debe Steve Davis recibe un balón en el área

Voz 35 43:05 solo completamente solo delante del portero se queda por un buen pase de un compañero la cruza

Voz 1546 43:11 el club y marca gol sacan cifradas

Voz 39 43:14 corría el minuto setenta y uno Steve Davis jugada en el ataque irá marcado por dos defensas un balón en largo llegó al área hay de repente Steve Davis está sólo con el balón en sus pies y ante el portero del Oxford City como único rival Jobs el PSPV

Voz 17 43:30 avaló no tuve mucho tiempo para pensar porque el balón vino muy rápido aquí había un defensa que estaba al otro entre ellos el acuse en las pueda el balón voló sobre el portero de Oxford City directo gordo va a sellar los miramos nos abrazamos lo queramos hacia Kelly la ex de la abrazamos y nos pusimos a saltar y a gritar como locos ha marcado ha marcado increíble remate con toda mi alma fue un cohete marqué con el Huesca creíble fui corriendo por aquí abrir los brazos celebrando el gol Nos estaba buscando sabía dónde estábamos pero no nos veían por la euforia de lo que acababa de hacer Dati impresionante irreal increíble no te crees que haya pasado

Voz 1546 44:40 qué muy claro yo creo que vamos a aficionados a pensando joya soñaba esto es que yo he soñado entrada campo minuto unos y que en meto un gol con mi equipo pero era de Barral al que lo hizo aquí y armas salió salió en todos los periódicos porque al final si daba cuenta de que no diez era afectivamente un aficionado a que se llama Steve

Voz 35 45:11 sólo hay tres fotos de aquel día que son las tres fotos que

Voz 33 45:15 vuelve en el documental el maravillosa documental además realizado y montado por por Edgar delegado que hace un trabajo absolutamente mágico que es Cobo con tres fotografías cuentas una historia de veinticinco minutos en televisión eso es eso es de premio solamente tres fotos acaba el partido evidentemente El Vestuario no se puede quedar con ningún recuerdo porque esto era el año noventa y cuatro el West Ham a casa de la nada no te puedes quedar con nada y en el mismo coche que vino con su amigo Chang conduciendo de camino a su casa que era hora y media de coches mirándose jugado con el Huesca había marcado un gol al día siguiente nadie le creyó evidentemente con lo contaba en el hombre sí claro claro claro no es como ahora aquí lo veríamos todos en en tuitero

Voz 1546 45:56 a mí me acuerdo charlando con el chef ILD día después el partido vas al vestuario que dicen los juegos que que que te dicen me congratulaba parecía a Al vent alemana tiene el capitán de muy bien bien jugado al ven al bien me dijo Michael hemos todos hecho bien claro esto me incluye entonces es entonces pues pues claro me me me fue satisfecho de emite no

Voz 33 46:29 la historia acaba con la presentación de un libro en el que Harry Ted entrenador del Huesca aun cuando se retira publica sus memorias en las que por supuesto está la historia de aquel aficionado que salió a jugar y marcó fue a Davis con su libro ir en el momento de las firmas se reconocieron mutuamente evidentemente

Voz 35 46:46 de Le firmo Harris interna firmó a Steve Steve jugaste mejor que él y Chapman

Voz 1546 46:56 Nos pasamos muy bien el potaje debo de confesar que que sigo sonriendo con todo lo yo cuando porque esto no era un caso nosotros estuvimos leal y fiel a una historia verídica nos reímos de Deimos con constituir este gracias Luis vosotros me

