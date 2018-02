Estos son los mayores fraudes alimentarios

Voz 1 00:00 Trigueros tres punto cero el número de los nuevos timos de las ofertas bajo sospecha las fraudes las estafas

Voz 0927 00:19 pero es que nos venden del Jerte que no lo son melocotones de Calanda que tampoco son de allí espárragos de Navarra que de allí solo tienen el envase muchos casos demasiados aquí sólo nos vamos a parar en unas muestras un aperitivo por ejemplo el fraude de los jamones ibéricos que de ibéricos sólo tienen en muchos casos el nombre de los que venimos denunciando por ciento irregularidades aquí en Ser Consumidor desde hace

Voz 0779 00:46 años y ahora la Guardia Civil

Voz 0927 00:49 aquí sólo hace unas semanas hablábamos con un experto un productor perfecto conocedor del tema esto es lo que nos contaba Francisco Espárrago experto productor de jamón ibérico cien por cien bellota nivel de frío

Voz 0779 01:05 pude en el mundo del jamón ibérico en nuestro

Voz 0927 01:07 país de cero a cinco cero lo mínimo cinco lo máximo cuatro cuatro sea nivel de fraude cuatro de cero a cinco Toribio Anta muy buenos días qué tal estamos dueño del restaurante Casa Toribio de ya hemos hablado en alguna ocasión con

Voz 0779 01:25 usted haber eh se ve en todos los sitios todo el país rabo de toro por todos los sitios a ver esto es verdad es verdad porque a mí me da que rabo de toro de verdad hay muy poquito

Voz 2 01:35 bueno yo creo que no yo creo que no porque sabe que bueno yo se lo digo hace muchos años que ya salen Diane toneladas de rabo de canguro una España es a lo que pasa es que yo desde hace veintitrés años que llevo con los rabos de lidia de casi todas las plazas importantes de España hay muchas platas pequeñas el año pasado noventa pues yo de esto pues hombre yo conozco un poquito el sistema

Voz 0779 01:58 claro claro pero usted si vende porque tiene acuerdos pero los demás lo venden como un rabo de toro

Voz 0923 02:04 hombre yo creo Calvo dará pero no de toro

Voz 0779 02:09 otro animal años

Voz 0923 02:12 yo

Voz 2 02:13 yo ya devuelto hace años hasta apoyos cuellos da vestido poblado de toro

Voz 0779 02:17 no me diga en serio en serio bueno lo normal que es de vaca no ya de que de que puede ser entonces todo lo que venden por ahí

Voz 2 02:27 pues yo creo que lo que de lo que más se vende desde canguro en España

Voz 0779 02:31 en serio creo es porque usted nos decía usted tiene la exclusiva de gran parte de las plazas del país

Voz 2 02:40 yo tengo la mayoría de las plazas de España todavía al otro día Terrón Madrid Valdemorillo y a Alicante Valencia todo lo que lleva con madrinas y luego pues tengo todos los proyectos que llevo ya diez años con ellos pues todas las plazas que tiene

Voz 3 02:58 a un rabo de toro no es un rabo de vaca ni un rabo de de lo de canguro no

Voz 2 03:04 eh no tiene nada que ver hombre la vaca si es buena vaca no está mal lo que pasa que no tiene nada que ver con el rabo de lidia

Voz 0779 03:12 es un fraudes tú eh totalmente entonces

Voz 2 03:14 ese fraude no tiene la culpa la tiene la culpa quién gestiona las cosas de este país y porque porque lo que nos llaman a los que vendemos el producto de verdad por lo llaman camareros porque un rabo de canguro ese tocho que tiene de rabo pues es el doble o el triple comercial que un rabo de toro de lidia

Voz 0779 03:38 bueno pues nada tiene usted que seguir ahí vendiendo su producto eh pero con mucha competencia ilegal en este caso

Voz 4 03:44 bueno pero eso ya lo tenemos

Voz 2 03:46 asimilado el cliente ya Sada donde viene nosotros pues hombre llevábamos veintitrés años eh bueno

Voz 0779 03:53 está claro que no hay tanto rabo con los toros que tenemos eh hay muchos rabo eh de auténtico señor Toribio muchísimas gracias un abrazo y saludo adiós

Voz 5 04:08 Iván Suárez buenos días

Voz 0779 04:10 hola buenos días portavoz de la gane día Cabrero en Asturias no haber dígame una cosa de verdad de toda la carne de buey cuanta realmente desde hoy

Voz 4 04:22 cuando yo pues yo todo lo que en lo de voy

Voz 0923 04:26 los procesos y luego he perdón un dos por ciento

Voz 4 04:30 de toda la que venden o aquí bien hasta hace poco como carne de buey que realmente era carne

Voz 0779 04:38 porque porque para que sea muy que que que que que características tiene que tener bueno esto es basura

Voz 4 04:44 es más sencillo de lo que la gente piensa uno es un animal como el que lleve ni mucho menos un Boeing un macho vino castrado dime que tienen mínimo cuatro años antiguamente en todas las casas a Pyeong voy parece que hubo en un poco la revolución industrial hizo llegar a los tractores por ejemplo no puedes claro que una casa era absurdo un animal que animales que solían tener Layos doctor años para tirar bien me campo sólo comen como como una familia numerosa

Voz 0779 05:14 señor Suárez entonces que no lo que nos venden no no no reúne para nada esas características

Voz 4 05:20 no la verdad es que no sé bien si bien yo me gustaría romper no tampoco a favor de todos los que entre los que me incluyo lo hicimos mal porque esto es un hombre de carne de voy a la carne de vaca y me puso en poco por marketing casi más que nada hace veinticinco años no habían no bien nadie quiere comer esta carne que vaca vieja que una vaca viajando a cara con veinte años y con cinco seis años que la gente piensa que una vaca vieja están las últimas estaba que puede ir hasta el cinco años lo que pasa es que la carne que compramos en la carnicería desde terneras de once meses sin estar en esa comparativa sí que es vieja no

Voz 0923 05:58 ya entonces un poco con el aspecto de colorido

Voz 4 06:01 el el la cantidad de grasa de la carne pero todo porque es más fácil llamar la carne de buey que

Voz 0923 06:08 carne de vaca vieja como

Voz 0779 06:11 cómo lo detectan consumidor es es complicado no por el sabor no nos damos cuenta de que saber mucho

Voz 4 06:17 hombre la vaca vieja merecía una buena cara en el premio por supuesto de la Carme es una Carlos especial tales como vetar un buen vino de un de euros goteo de treinta pues hay que saber de vino como todo complicado me realmente saben mejor la cuenta pero bueno ahora pero hay gustos para todo

Voz 0779 06:39 vale bueno pero seguiremos luchando no porque esto hay que arreglarlo humedad nos ha dejado usted así un poquito el dos por ciento pensaba sabíamos que hay mucho fraude pero madre mía es que mínimo eh

Voz 4 06:51 lo que está claro que lo que la gente que que vende carne verdad debería de tener su espacio el mercado identificado y la gente que no me me carne de buey pues evidentemente tiene de lo que ven de anunciar lo que vende cobrar lo que vende

Voz 0779 07:06 vigilara más para evitar este fraude porque claro en esto saben ustedes perjudicados los que hacen de verdad carne de buey

Voz 4 07:12 hombre el que no come carne voy tampoco me cobran lo que no puedes hacer un restaurante con menos letón portero en teatros Iberia tendría que a su tampoco el consumidor Boque y no puedo decir lo sabes es verdad no pero también es verdad que tú pues si tienes que saber un poco cómo está el mundo sabes muy bien

Voz 3 07:35 Iván Suárez portavoz de la ganadería Cabrero muchísimas gracias

Voz 6 07:38 muchas gracias buenos días buenos días todo el mundo que todo esto es un atraco José Manuel Rosas hola muy buenos días buenos días

Voz 0779 07:50 dígame usted de verdad de todo el pulpo gallego en teoría que nos comemos cuántos de verdad Gallego

Voz 7 07:56 pues es muy difícil cuantificar pero de cualquier manera es una parte muy importante yo diría yo casi la inmensa mayoría

Voz 0779 08:04 si estamos hablando del setenta ochenta noventa por ciento

Voz 7 08:07 no no no no lo tanto pero lo que sí es cierto es que no producimos lo que consumimos

Voz 0779 08:14 osea que consumimos demasiado para la producción y luego para atender la demanda hay que traer de otros países

Voz 7 08:21 claro que sí nosotros para nada estamos en contra de otros países lo que sí demandamos es que esté bien claro la procedencia hay que el consumidor tenga la última palabra

Voz 0779 08:30 ya pero yo no he visto en ninguna carta que digan pulpo de Marruecos pulpo de Mauritania pulpo de Perú pulpo de Chile que es alguno de los países de donde viene siempre veo pulpo gallego pulpo a la gallega pulpo á feira

Voz 0923 08:44 claro que sí claro que sí no tan sólo eh

Voz 7 08:46 los restaurantes en las cartas también en un pack que con él en cualquier sitio donde vendan congelados la mayoría pondrán para rías gallegas Si a veces sí que es cierto que por suerte hay gente que no trabaja pero también hay intrusismo

Voz 0779 09:02 usted es presidente de la Cofradía de Pescadores de San Martín de Bueu Pontevedra cómo distinguirlo entonces como como el consumidor puede saber que realmente está comiendo pulpo gallego otro pulpo que no es malo pero que no es gallego y se lo están vendiendo como Gallego

Voz 7 09:17 vamos a ver si se tenía que tenía que estar tenía que ser un acto presencial sino es es hasta para los propios el bastante difícil distinguirlos a la vista después comerlo los matices ya que ha cambiado

Voz 0779 09:33 ya por qué pasa esto porque realmente no se da para más

Voz 3 09:37 si no hay más remedio o me dice alguien

Voz 0779 09:40 no es que también por ejemplo el pulpo de Marruecos tiene mejor presencia Un en el plato aguanta mejor tiene mejor vista es algo de esto también no

Voz 7 09:50 me parece no debe ser excusa es es decir que que decir algo o bien cohesión pulpo de Marruecos que que venga como tal y el pulpo gallego que que que que esté etiquetado que en la carta se refleje lo de que país bien leí después ya digo mejor yo lo quiero comer pulpo parroquial pues busco otra opción Busco a otra gestora algo quiera o no en los congelados busco otro pack que que me ponga pulpo gallego

Voz 0779 10:15 te como experto hay muchas diferencias en calidad en nuestro pulpo de aquí y el de otros otras zonas

Voz 7 10:22 vamos a ver yo no quiero decir que los pulpos veo a personas no tengan calidad para nada lo que sí estoy convencido es que el nuestro es el mejor

Voz 2 10:29 aún

Voz 7 10:30 por qué porque sea un éxito tengan ocho patas que tenga nueve no es por los pastos aquí el puerto el únicamente es en su mayoría el menú diario es crustáceos y moluscos tiene lo que comes

Voz 0779 10:47 ya ya ya bueno ustedes están intentando hacer algo para aclarar esto o esto es esto es imposible como con tantos y tantos productos de los que estamos hablando que hay engaño fraude al consumidor porque claro no valdrá lo mismo pulpo de otros países que el pulpo gallego no

Voz 7 11:02 no ha de otra nosotros estamos haciendo pequeñas escaramuzas pero muchas veces no sentimos como te diría yo canteros picando la piedra con un pico de madera

Voz 2 11:17 es y debe ser la es

Voz 7 11:20 presiones las distintas administraciones las que tienen que velar por que no haya porque el etiquetado sea el adecuado y no haya de intrusismo ni engaños vuelvo a repetir es el consumidor que busca la mejor opción

Voz 0779 11:32 lo hice hace algo desde las administraciones para evitar esto

Voz 7 11:36 bueno algo estación de va a veces a lo mejor lo todo lo que se debiera pero nosotros intentamos hacer que tenemos una marca propia marca propia de la de la cofradía no lo pulpo llevaba una doble desertificación va certificado por nuestra marca y al mismo tiempo va ser tipificado por pesca te que es una ser una certificación a nivel autonómico Si bueno al día de hoy pues es lo que podemos hacer nosotros los otros lo que no podemos es inspeccionar que levantará acta sin y sancionar

Voz 0779 12:08 claro claro claro bueno pues José Manuel Rosas presidente de la Cofradía de Pescadores de San Martín de Bueu Pontevedra muchísimas gracias

Voz 0923 12:16 gracias a usted a todos los pulpos hay que pegarle igual no

Voz 0779 12:19 eso no hay diferencia no

Voz 0923 12:20 no ha quedado desierta desde que se inventó el congelado

Voz 8 12:27 ah vale vale vale está bien asiste así no así no se enfada los animalistas con nosotros e muchas gracias un abrazo adiós adiós adiós

Voz 0779 12:53 Roque García hola muy buenas hola buenos días productor y secretario de Organización de UPA Almería Unión de Pequeños Agricultores los tomates raf hay mucho engaño o no

Voz 10 13:01 bueno yo entiendo que como productor no ha sido cuando cuando voy al mercado me veo aunque sí sí

Voz 0779 13:10 que hay mucho más de la mitad de los tomates raf que nos venden son nos honra

Voz 10 13:17 yo no me atrevo a decir una cifra pero sí que es verdad que hay mucho mucho listo por el mundo o listillo ya entonces hay mucha producción nosotros tenemos sobre quinientas entre quinientos seis cientas tarea dedicada al tomate de las doce mil que hay de tomate de tomate Raf son quinientas se cuenta con unos ochenta y cinco noventa mil kilos por hectárea estamos hablando que tenemos bueno pues cuarenta millones cuarenta y cinco millones de kilos de tomate en lo que nosotros podemos suministrar de tomar tierra

Voz 0923 13:55 pensáis que hay mucho más de lo que se es mucho más lo que finalmente efectivamente guante entre lo que es

Voz 10 14:01 hemos ido todo lo que vemos por el país pues creemos que hay hay hay listillos que están comercializando te las variedades claro

Voz 0779 14:13 Irak

Voz 10 14:14 son más productivas que pierden menos costes de producción parada agricultor Ikea al final por menor precio las venden como si a tomar tierra

Voz 0779 14:24 Roque porque además hay una cosa si no estoy equivocado el tomate Raf sólo se produce en los primeros meses de del año como hasta abril o algo así sin embargo tomate raf están vendiendo todo el año

Voz 10 14:36 efectivamente se produce en una zona muy determinada de la península en una zona muy determinada de Almería donde las condiciones para producir son muy difíciles porque la salinidad en muy alta y por tanto tiene una conductividad muy alta en muy difícil tener otras producciones al tomar Terras edad con esas dificultades de una producción de bajos kilos por metro cuadrado y y se puede producir tomate en los meses de mayor frío la compra de que ya la temperatura de otra el tomate nos sale con la consistencia necesaria y por tanto no tiene las características de un tomate

Voz 0779 15:20 un tomate que nos cobran por tres euros cuatro euros incluso cinco euros como Rafa es Rafa

Voz 0923 15:28 sí puede se puede ser tan barato

Voz 10 15:32 depende del calibre que tenga que se comercializa sólo tipo de calibre toma enterrar porque aunque sea pequeñito tiene el sabor tiene la dulzura del toma tierra puede vale ese precio pero el tomate digamos de primera rap está

Voz 0923 15:50 tengo unos precios superiores muy superior no no sí

Voz 10 15:54 puede estar entorno a los ocho en torno a la ocho euros el kilo un precio de un primera un excelente y bueno sobre los cinco seis puede haber tomado tierras también bueno pues aquello va GBC precio obviamente ya no no algo pasa ya

Voz 0779 16:12 ya hay algo para que podamos decir los consumidores decir esta característica del tomate sino no tiene esto no es RAF algo significativo las vetustas que tiene eso y otros otros tomates que también lo tienen no

Voz 10 16:26 efectivamente que sea feo que sea que que que que este fuerte que esté que sea brillante que oscuro agrietado bueno son muchas las características que tienen razón pero la fundamental es que cuando lo abran lo pruebe tenga el equilibrio exacto entre acidez dulzura Can bastante cuernos y da interna es decir eso el tomar tierra por tanto hay que hacer la prueba del algodón

Voz 0923 16:59 hombre toma de déjame que lo pruebe como yo que hoy

Voz 0779 17:05 ya que estamos ya me lo como ya está perfecto Roque García productor y secretario de Organización de Almería muchísimas gracias

Voz 10 17:12 bueno Díaz Ferrán

Voz 11 17:14 el cable

Voz 0923 17:19 Ángel Díaz muy buenos días hola buenos días

Voz 3 17:22 el sector avícola de COAG la Coordinadora de Organizaciones agricultor agricultores y ganaderos ya hemos hablado en alguna ocasión hay mucho fraude en el sector de la mi

Voz 12 17:32 pues ahora mismo creo que bastante bastante me costaría encontrar miel buena en las grandes superficies quién vende miel en este país

Voz 0779 17:41 a ver cómo es el fraude que es menos calidad que viene de otros países que se mezcla como es el fraude

Voz 12 17:46 si el fraude yo creo que que viene de de ciertos países que produce porque en todo el mundo la producción de miel está cayendo por la colmena cada vez tienen más problemas para producir pero inexplicablemente China Baena aumentó su producción año tras año entonces creemos nosotros los productores europeo que está miel Noé la miel natural de abeja ese es el fraude que nosotros creemos que no pero el gran problema que tenemos en la Unión Europea que no basta según la normativa europea la certificación de los productores creen que China dice que es buen hay nosotros asumimos como tal ya ya hay cuando dice no

Voz 0779 18:27 miel pura de oveja de qué es

Voz 12 18:29 nosotros creemos hay ya varias denuncia un parlamentario europarlamentario es una mezcla de glucosa de arroz cierto tipo de azúcar porque bien mezclado cuesta mucho mucho mucho descubrir su trascendencia

Voz 0779 18:45 vale ya esa esa mil en la que se está vendiendo en muchos establecimientos ahora mismo en centros comerciales como decía efectivamente yo creo que

Voz 12 18:53 toda la metes está publicitando ahora en tanto las grandes cadenas comerciales como en la televisión pública y privada N gran procedencia de ella y a un tercer país importante en el producto en un Mundial que China la que produce

Voz 0779 19:10 sí se hicieran inspecciones serias rigurosas analizando se descubriría esto

Voz 12 19:15 descubrimos que miel china pero nada más

Voz 0779 19:18 ah vale vale y el consumidor caro tiene súper difícil como siempre para detectar una de otra no salvo que sea muy experto

Voz 12 19:25 la única forma de descubrir ahora una miel buena que miren la etiqueta imponga miel de productor nosotros estamos recomendando que todo el que quiera comer con garantías de que es una miel natural de abeja compren miel de productor

Voz 0779 19:40 o sea sí claro digo yo que a ustedes quiere decir

Voz 12 19:44 perdón directamente a ustedes así a los productores a todos los productos miel de productor nosotros estamos obligados los productores europeo estamos obligados a poner el país de procedencia fui yo soy español TUI obligado a poner miel de España

Voz 0779 19:58 ya vale vale

Voz 12 20:01 no no es una nos una norma igualitaria porque también deberían estar obligadas cualquier industria a poner la procedencia del país de lo que lleva dentro de China China Japón en Japón de Argentina Argentina nosotros lo que pedimos

Voz 13 20:16 que cambie y el

Voz 14 20:18 de procesión

Voz 3 20:19 Ángel día responsable del sector con de muchísimas gracias

Voz 14 20:23 a vosotros

Voz 0779 20:25 sí sí Ángel Rojo hola muy buenas hola buenos días presidente de la Asociación de Productores de azafrán de Teruel hay mucho fraude en su sector en el sector del azafrán bastantes tramos bastante qué quiere decir con fraude que viene procedente de otros países y que se vende como que es de aquí por ejemplo

Voz 16 20:49 por ejemplo España se sabe por datos oficiales que tiene una producción poco datos mejor de cien toneladas y se venden unas mil doscientos mil trescientas toneladas

Voz 0779 21:01 madre mía osea por por por diez no

Voz 16 21:04 sí hay muchísimo fraudes es que el el azafrán no es no está está regulado pero no está regulado a ver si no me lo puedo explicar bien está

Voz 2 21:12 ya no

Voz 16 21:15 todos los condimentos a todo lo que hay dentro de la zafra no tiene porque ser azafrán en entonces echan colorantes les echamos unas propiedades para que no para ahí otros productos que se venden como azafrán porque el consumidor final lo desconoce y no es así

Voz 0779 21:31 Azafrán de peor calidad que se vende como si fuera aquí que tenemos prestigio no

Voz 16 21:35 eso sí Azafrán de peores calidades que se vende como

Voz 7 21:38 aquí

Voz 0923 21:40 ah sí es mucho peor que es bastante peor viene de fuera de dónde viene países así no fuera

Voz 16 21:45 tiene reside de países asiáticos viene de dirá

Voz 17 21:47 pie de vida

Voz 16 21:49 hay mucho de Marruecos aunque también puedo decir que hay son todos porque ella francesa zonas que tienen una calidad muy buena también porque hoy en día con esto de las nuevas tecnologías y todo pues ya está arreglando el cultivo

Voz 0779 22:02 Ángel cómo detectarlo difícil no porque si que manipula la etiqueta y eso ya es muy complicado hay que ser un experto no

Voz 16 22:09 bueno la etiqueta no se manipula eso es te ponen azafrán en basado en España pero claro el origen no es España se dice la verdad pero media media la verdad nada más es muy difícil que entiende mucho de localizar en la final

Voz 0923 22:24 no lo antes posible

Voz 12 22:26 imposible el Rojo presidente de la Asociación de Prensa

Voz 3 22:29 desde hace es muchísimas gracias

Voz 18 23:04 te han engañado te han robado

Voz 19 23:18 eh