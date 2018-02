Informe Robinson en Acento: La leyenda de Tittyshev

Voz 1 00:00 que el lado humano del deporte con Michael Roll

Voz 4 00:13 Luis Fermoso como estamos muy buenas muy bien gracias

Voz 5 00:20 no

Voz 7 00:34 bueno vamos a contar aquí

Voz 4 00:35 su historia

Voz 1546 00:36 a escasos metros de donde tu yo estamos hablando ahora en una cara cita de nosotros sede social en una cafetería es decir una llamada tuya MIC aquel conoces la historia de de la oficina donde que entró en el campo de sí sí sí me suena creo que lo ve ahí de no acabar de metano se bueno he estado pensando qué te parece decía pues cojonudo cuenta de cómo cómo fue aquello de la leyenda

Voz 8 01:08 la leyenda de dieciséis es uno de los reportajes en los que mejor me lo he pasado en los que me

Voz 9 01:13 por me sido recordó

Voz 8 01:17 todo el trabajo para mí empieza en una revista The Gardian empieza en una revista de fútbol

Voz 9 01:25 no sé si es Panenka o una de estas

Voz 8 01:28 en la que o leo el reportaje de The Gardian estoy en un avión camino de Brasil para grabar otro reportaje eso estoy yendo para grabar un reportaje pero ya estoy empezando a hacer otro Leo la historia de Tippi ser de Steve Davis

Voz 1546 01:42 usted qué contarlo estoy que contarlo porque claro esto es el sueño dorado de cualquier aficionado del fútbol tú estás viendo un partido saltas al campo y no solamente eso que me que es un honor

Voz 8 01:59 impresionante es la historia que solamente podría pasar en en el momento que pasó año noventa y cuatro inmóviles sin ningún tipo de de de de de poder REM fotografiara eso ahora no hagan de sería imposible es un aficionado que va con su amigo Chang con su gran amigo Chang a un partido de fútbol veraniego el típico partido de pretemporada del mes de julio es decir que van los equipos con los juveniles y una tarde de julio como bien decía nuestro amigo Steve Davis Zeev el partidario lo de menos lo importante era tomar unas guerras con con el colega tomo unas cuantas tengo unas cuantas que algún cigarro que otro y se puso a ver el partido

Voz 4 02:38 me daba igual que el West Ham jugará en casa siempre estaba ahí y casi siempre con su mejor amigo Chang le llamábamos Stephen loca estaba completamente lo lo digo en plan cariñoso pero estaba como una cabra cuando aparece el West Ham es como se apretaron botón que saca toda su pasión dormido en estaciones de tren después de los partidos mejores momentos fueron con este año como por ejemplo aquel día que fueron a Wembley a ver un partido de la selección inglesa no somos que estéis donde de repente alguien nos dice que el césped había bebido tanto que se puso a correr por el campo al minuto siguiente los de seguridad les le echaron de hecho cosas malas pero con otras que no contamina Ariel fichando Chapel dicha era un delantero centro al tú iban bien en el juego con los pies pues

Voz 10 03:55 bueno los para nada lo paraba pero

Voz 1546 04:00 no no le cree demasiado Steve no tenía ningún problema con ningún

Voz 8 04:04 jugador del West Ham salvo con Lee Chapman al que tenía las delicadeza es llamarle burro deja tu sitio a los jóvenes apuestas vetaría allí claro en un campo como el Oxford City en el campo de los años noventa y cuatro partido de pretemporada

Voz 11 04:21 todos escuchaba todos escuchaba el árbitro lo escuchaba los aficionados lo escuchaban que cada vez que tocaba el balón Estelle y Chapman Steve

Voz 8 04:28 Davis

Voz 12 04:31 Le empezaba a

Voz 1546 04:33 el Aburrea efectivamente claro es que no

Voz 8 04:36 la miel escuchó sí pero

Voz 1546 04:38 el vino momento cuando el entrenador Hair Brett la pretemporada hacer los cambios que de que todos disponibles juegue en unos minutos y cuando Steve Davis al aficionado se da cuenta que he hecho no sé cuántos cambios pero no han cambiado champán apela a la decencia la define mental del entrenador dice

Voz 2 05:00 que aguantarle más este Andic

Voz 8 05:04 así es y entonces es cuando el entrenador Harry Redknapp le dice sabes jugar mejor que hablas Steve Davis le dice se dice por supuesto que puedo ir dice pues corre a jugar en ese momento es cuando Steve se da cuenta de que está a punto de debutar con el equipo de su vida con el West Ham United va Vestuario

Voz 11 05:25 se viste está saliendo a jugar

Voz 8 05:29 un partido con el equipo de su alma ahí de su vida rodeado de sus de sus jugadores entre comillas estrella

Voz 1546 05:34 y además jugadores internacionales con Inglaterra con el País de Gales con ir pero central al mastín a yo de Bagdad claro él entró en el campo yo me acuerdo cuando fuimos a Oxford para vivir los momentos sí Nos contó una historia porque todo es verídico no hay nada postizo hacer que de eso pareció un casting de Hollywood tiene las pinte correcta la terminología correcta ir decía mira a alguien cogió el balón sabes maniqueo el internacional absoluto no sé cuánto Pedro sí sí sí ya era él cogió un balón en mira Erice vive y yo claro que me mandó un balón un misil yo lo controlaba perfecto al primer toque lo daba a Toni Mora en el centro el campo terno en nada pero mostró clases de baile

Voz 8 06:28 imaginaros mientras tanto el amigo viendo que tu colega está jugando un partido con el primer equipo comienza a correr el rumor de que hay un espectador jugando nadie lo puede desmentir pero quién es ese tío dicen que es un espectador evidentemente la ex novia en ese momento de de de Steer Davies más el amigo Chang están en la banda partiéndose de risa siguiendo con las guerras viendo a su jugador a su amigo jugar con el con el Huesca

Voz 1546 06:54 en el momento clave no obstante cuando el hombre de la megafonía tiene que anunciar el cambio cerca a la al banquillo a Rivette NAP que dice por cierto como se llama este Hanoi Vietnam mira el tío eh pues no has visto del Mundial del Estado sonido se búlgaro

Voz 8 07:15 es decir que su Bell el el el hombre del megáfono y anuncia su cambio señoras y señores

Voz 13 07:20 en en el no en el terreno de juego con el número tres el búlgaro Titi se vuelve de repente veo salir por el túnel de vestuarios las piernas arcadas de mi colega este no nos lo creíamos Nos mirábamos unos a otros tardamos unos minutos en aceptar que estaba saltando al terreno de juego para jugar con el West Ham United

Voz 14 07:43 en el minuto nueve de la segunda parte de un partido de pretemporada el West Ham United hace debutar a un aficionado en este momento son muy pocos los que conocen el secreto

Voz 2 07:53 sí sí me preguntó que en qué posición jugaba y aunque yo jugaba de defensa Harry que para una vez que iba a jugar con el West Ham One dejarse el delantero en ese

Voz 8 08:03 momento pensé o da

Voz 2 08:06 ahora

Voz 13 08:11 cuánta gente nos preguntaba eso colega si es nuestro colega partíamos de risa no nos lo podíamos creer un play off

Voz 1 08:18 pero quién es ese número tres bueno bueno

Voz 2 08:22 cuando saltó al campo el encargado de la megafonía el chico que decía con los cambios fue corremos hacia Harry Redknapp y le preguntó Harris tiene sesenta Harris se dio la vuelta ahí contestó me has visto el Mundial el búlgaro más chicha Bauke Eulen

Voz 15 08:36 a mí no me pesó más un amaina

Voz 16 08:41 sí

Voz 4 08:46 eso es

Voz 17 08:47 solamente absolutamente verídico el partido continúa él está jugando como veinte treinta minutos el partido es muy fácil para el Huesca me parece que van ganando tres cero cuando de repente encima si la historia ya debería estar contada

Voz 11 09:03 no en el minuto setenta y pico

Voz 8 09:06 David Davis debe Steve Davis recibe un balón en el área

Voz 11 09:11 solo completamente solo delante del portero se queda por un buen pase de un compañero la cruza

Voz 4 09:16 cruzan y marca gol

Voz 18 09:20 corría el minuto setenta y uno Steve Davis jugada en el ataque irá marcado por dos defensas un balón en largo llegó al área hay de repente Steve Davis está sólo con el balón en sus pies y ante el portero del Oxford City como único rival sin PSP

Voz 2 09:37 no tuve mucho tiempo para pensar porque el balón vino muy rápido aquí había un defensa que estaba al otro entre ellos el acuse las pueda

Voz 18 09:49 el balón voló sobre el portero del Oxford City directo

Voz 4 09:55 gordo

Voz 13 09:55 yo los miramos y nos abrazamos lo queramos hacia aquel la ex de la abrazamos y nos pusimos a saltar y a gritar como locos ha marcado o ha marcado increíble Kleinfeld

Voz 2 10:10 remate con toda mi alma fue un cohete marqué con el Huesca creíble fui corriendo por aquí abrí los brazos celebrando el gol

Voz 13 10:28 los estaba buscando sabía dónde estábamos pero no nos veía por la euforia de lo que acababa de hacer Dati

Voz 2 10:36 impresionante irreal increíble no te crees que haya pasado

Voz 4 10:44 impresión personal que voy claro yo creo que mientras hablamos habrá aficionados

Voz 1546 10:51 ah de futuro pensando Jo yo he soñado esto es que yo he soñado entrar al campo minuto no sé que en meto un gol con mi equipo pero era de Barral al que lo hizo hay ya más eh salió salió en todos los periódicos porque al final si daba cuenta de que no era cierto era afectivamente un aficionado a que sea más estable

Voz 8 11:17 sólo hay tres fotos de aquel día que son las tres fotos que pueblan el documental el maravillosa documental además realiza desmontado por por Edgar delegado que hace un trabajo absolutamente mágico que es Cobo con tres fotografías cuentas una historia de veinticinco minutos en televisión eso es eso es de Press me solamente tres fotos acaba el partido evidentemente el Vestuario no se puede quedar con ningún recuerdo porque esto era el año noventa y cuatro el West Ham a casa deja la nada no te puede dar con nada y en el mismo coche que vino con su amigo Chang conduciendo de camino a su casa que era hora y media de coches mirándose jugado con el Huesca había marcado un gol al día siguiente nadie le creyó evidentemente

Voz 1546 11:55 eh

Voz 8 11:56 de lo contaba en el hombre sí claro claro claro no es como ahora lo veríamos todos en en Twitter

Voz 1546 12:02 es que me acuerdo charlando con con no es yo le decía después el partido vas al vestuario que te dicen los que que que te dicen con gasto lavan ellos

Voz 10 12:17 a Albín hable Martin el capitán de

Voz 1546 12:21 muy bien bien jugado al ven al bien me dijo Michael hemos todos hecho bien claro esto me incluye entonces es entonces pues pues claro me me me fue satisfecho de mi no

Voz 8 12:35 la historia acaba con la presentación de un libro en el que has entrenador del Huesca aun cuando se retira publica sus memorias en las que por supuesto está la historia de aquel aficionado que salió a jugar y marcó fue Tim Davies con su libro ir en el momento de las firmas se reconocieron mutuamente evidentemente

Voz 11 12:52 te le firmo Harry Redknapp le firmó a Steve Steve jugaste mejor que él y Chapman