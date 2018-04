Ofrezco a mis invitados una experiencia que, por mucha pasta que tengan, no pueden comprar.

Voz 1965 00:00 tome la verdad es que a nuestro invitado de hoy casi casi da vergüenza ofrecerle una silla porque lo de sentarse lo de estarse quieto lo de No More se Pedro Jesús hola hola cómo estás no me de aquí les de los cascos pues mira a mi hijo qué tal hola es muy buenos días y también tasas

Voz 0920 00:20 los dando ghanés pero como no tiene Cascos no se oye vale

Voz 1965 00:23 pues sí le poco que tenemos tiempo mientras mientras yo te voy presentando vale bueno calculo que Jesús Calleja lleva más o menos diez años sin deshacer a Hamás la la maleta mientras va llenando las pantallas televisión de escaladas en pos imposibles de expediciones a los rincones más recónditos del planeta tiene más aventuras Jesús Calleja que toda la colección de barco vapor y además acaba de correr el París Dakar por segunda vez la primera entiende la cola en dos mil once dijo me he quedado con ganas y ha repetido este año Jesús muy buenos días de nuevo ya tenemos Cascos todos tenemos que saludar a ganes entonces ya serias ya estoy aquí con tu padre en la Carmen

Voz 1 01:00 sí qué tal qué tal la experiencia eso es lo que tiene las daños colaterales de ser hijo de Jesús Calleja claro

Voz 2 01:07 yo que no era piloto Face solamente a echarle una mano de Miranda ya parecía duro entonces imagínate el piloto y el copiloto

Voz 1965 01:15 si se han quitado las ganas de volver o eres como tu padre tienes pensado repetir una verdad que gustó al final me gustó

Voz 0920 01:22 este para ser nepalí nunca había estado en altura y cuando pasó por los Collados de cinco mil metros pensaba que se moría decía me muero

Voz 1 01:28 no tengo aire mira y se quedó

Voz 0920 01:31 miraba palos de al lado del coche que estaban así medio desmayada pesaban está muriendo todos es que es muy raro impensables empalmar

Voz 3 01:37 ah

Voz 1965 01:38 bueno bueno no creo que que sea el único que piensa que ha dado mucho mucho miedo durante durante un Dakar tu Jesús lo que pasa es que ya es tienes Espando usted

Voz 0920 01:47 carrera duro e enseguida lo que era duro ir lo más duro de todo que eran los siete primeros diarios pasamos pero muy bien llegamos hasta XXXVII en la general y segundo en la que retira hasta el séptimo de El séptimo descansó sí claro es decir los siete primeros bien claro a partir de ahí ya nada si bien te voy a contar y es muy sencillo venga bien esto es una cuestión de pasta yo llevo yo era el que más tirado iba llevaba un coche que unidad motor de serie caja de cambios de serie todo de serie no tenía piezas para recambio

Voz 3 02:14 suena

Voz 0920 02:15 es sólo tenía doscientos caballos de potencia para esas dunas imagínate con eso dónde llegamos la cuestión aquí es que hay que ir un poco más de presupuesto hombre mirar haber alguien coño alguien que esté ahí con ganas de soltar un poco pasta eh y que era una buena público Palacio de quiere volver al año que viene pero con un coche de verdad con piezas porque es un Dakar sin tú no cambias piezas no llegas nunca es lo que pasó que las piezas desgastando y te quedas tirado pues donde se te acaba el presupuesto bueno este es el mensaje de Jesús Calleja

Voz 1965 02:43 para los posibles patrocinadores potenciales porque aunque parezca imposible quieres volver otra vez pero esta vez con un coche bueno a ser posible no

Voz 0920 02:51 Clemente quiere un coche que no se rompa el resto ya me

Voz 1965 02:54 o por lo menos Bardem rueda de repuesto claro para el ahorro

Voz 0920 02:57 es edita es una estructura es decir una serie de programas de mantenimiento unos mecánico lo que vine siendo un equipo ninguna una palabra

Voz 1965 03:04 bueno Jesús ghanés están en este momento en León que la verdad es que con el tiempo que está haciendo estaréis casi en vuestra salsa lo bueno pues le verdad que somos muy de pueblo me gusta ver a nuestra casa yo vivo en un pueblo

Voz 0920 03:16 cerca de León

Voz 1965 03:17 bueno el tiempo que estás en casa que es la parte que en la calle

Voz 0920 03:20 soy una nada inadaptado de las ciudades grandes necesito estar todo el día la naturaleza como perros corriendo cojo la bici esa entregando todo el día monte adelanta entonces la mínima oportunidad que tenga siempre me vengo para equivale cuánta nieve haya tu alrededor otras calcado Jaca caído nieve no te puedes imaginar ya que además de nada más que que hay la nieve ya me voy a verla me voy a las que ayer estuve allí es subir una montaña ya estaba bueno cuidadito que está de aludes peligroso yo como te digo si experiencias de ir pero estaba todo cargadísimo pero cargadísimo de nieve que da gusto verlo de los pantanos

Voz 1965 03:51 claro decir que no se me ocurre que nadie más apropiado para pedirle consejo sobre cómo comportarse en esta situación es cuando la nieve se acumula no solo en las carreteras también las montañas hay riesgo por supuesto al circular pero también hay riesgo de aludes que puedes decir a la gente que estos días esté pensando y la montaña o está pensando en el coche cómo comportarse ante estas paquetes de nieve que están cayendo estos días porque además entra hoy nuevo frente

Voz 0920 04:11 por el norte lo más importante ya sabéis que ahora hay una moda que parece que llevas todos los pantalones para arriba en el tobillo al aire aquí en León la gente tiene valor porque hace un frío hito los chavalines hablábamos viste pantalón pasiva no es la moda es a la nieve te vas a congelar

Voz 1965 04:25 Konstantín gorda no te tengo ropa cara

Voz 0920 04:28 sencillo además de de así que te daba la abuela de la ropa adecuada lo primero o lo segundo si va a la montaña a los aludes es una trampa mortal que está ahí no la ves entonces si no tienes experiencia de abordarla montañas sin no no te metas quedarse no en casa no fíjate la parte baja y no no aborda es lo sobre todas las pendientes y no estás con una persona cualificada que te diga cómo tiene que hacer las cosas y nada más que hay que disfrutar de las cosas sino tener alarmismo

Voz 1965 04:55 esto no sentido ya hemos repasado Jesús audiovisual lo cierto es que los títulos que le ponen los programas casi podríamos confundir tú y tu trayectoria con la filmografía de Sylvester Stallone porque tenemos ahí

Voz 4 05:08 Desafío Extremo ese giro estará de Desafío extremo insiste Desafío en el Himalaya os presento desafío Desafío vertical esto es Desafío Vertical Desafío Everest amigos bienvenidos al Desafío en el abismo

Voz 1965 05:26 hola amigos bienvenidos a desafío

Voz 4 05:28 venga

Voz 1965 05:29 no sé no sé no sé si te queda mucho más títulos muchas más mucho más nombres que asociar a la palabra desafío y lo cierto que con tantos desafíos Jesús me parece injusto estar yo aquí sentado cómodamente en el estudio así que hoy voy a aprovechar que tú estás ahí en León y que está aquí a mi lado que también es un hombre bastante aventurero para emprender mi propio Desafío como lo es esto podría ayudar sé de qué se trata venga tú para en Gran Vía treinta y dos la verdad es que no tenemos cerca Ningún ochomil no hay muchas cataratas simas profundas así que he pensado en algo más de antes la casa lo primero que me ocurrió digo voy atravesar Gran Vía intentando que no me pare ningún promotor de una ONG pero queríamos algo que fuera posible de hace así que yo quiero que me ayudes a superar un reto que llevo posponiendo durante meses y que nunca me atrevido a llevar a cabo una de las aventuras más épicas a las que se ha enfrentado un periodista de esta casa que es subir andando las ocho plantas que separan la calle de este estudio

Voz 1 06:24 qué os ha pasado esta mañana voy manera

Voz 1965 06:26 va hacerlo sin te voy a poner esto seguro en los Pablo voy a intentarlo pero solo porque está al otro lado y poderla habiendo consejo

Voz 1 06:32 el edificio hay un problema que yo cada vez que voy si me pierdo

Voz 1965 06:36 pero bueno lo puerta escaleras abajo ahí no te pues perder luego una vez dentro sí que es fácil perderse pero lo que me interesa es ser capaz de subir ocho plantas si me voy o con fuerza nueve porque hay una planta por encima de éste no te paso Pablo sentido común eh tú me esperas aquí yo durante la publicidad te pasa a hacerlo de verdad no no no de verdad de verdad yo pensé que era una coña claro no sé si me voy a bajar bajo y de ahora escabrosa te saluda el campamento base que es la recepción

Voz 1 07:04 vale entiendes por qué no me quedo las da de ciudades

Voz 1965 07:08 es peligroso si Jesús Calleja que que estoy flipando un poco porque un desafío vago redomado después si pues para los pagos también tiene que Verdes y yo subir ocho plantas desafío octava planta con Pablo González Batista y Jesús Calleja también

Voz 4 07:29 Pablo González Batista

Voz 5 07:35 muy buenos días seguimos hablando con Jesús Calleja yo Jesús ya estoy en el nivel más bajo del edificio de Gran Vía treinta y dos justo al nivel de la recepción estoy a punto de emprender el ascenso de las ocho plantas que me separan del estudio antes esto os puedo pedir un poco de ambiente frío polar aquel lo de aludes bajo ahora ahora ahora muchísimo mejor es pasar no te preocupes cara me voy cruzando con gente obviamente gente que ya hollado la cima y que está y que está de bajada oye algún consejo antes de empezar a subir cuando tú te estás con Zapatero con Mercedes Milá gente que no lo podemos prever que no

Voz 3 08:11 ha asumido muchos desafíos de este tipo desafíos extremos qué consejos le das que me pueda servir a mí ahora

Voz 1 08:17 hombre lo más importante empezar poco a poco tu calientan bueno sino calientas bien luego ya no va a llevar estoy estirando

Voz 1965 08:23 Pablo Fable una cosa más confía en los sherpas guías llevan a llevar por buen camino

Voz 3 08:30 es que no tengo ningún día Atom voy solo no has querido acompañarme Mia Sarah sabéis que Jesús Calleja ha tenido su programa a muchísimos famosos muchos de ellos aparece parece que se lo pasa muy bien el programa pero vamos a escuchar un sonido porque no todos parece que estén muy felices cuando lo hacen

Voz 4 08:45 ahora que estamos

Voz 3 08:52 antes de empezar Jesús corra algún peligro o debería empezar ya

Voz 0920 08:55 la voy a empezar ya vamos a construir es fácil estoy

Voz 3 08:58 no mis primeros pasos voy despacito no me dijiste que aunque yo me encontrara con energía

Voz 1965 09:03 es más cuento que haya dale

Voz 3 09:06 que ha salido este fin de semana en los carnavales de Tenerife eso añade un grado de dificultad a mi misión

Voz 0920 09:12 pues habiéndose depende lo que hayas bebido primera

Voz 3 09:14 primera planta voy a aprovechar para preguntarte aquí en esta primera planta como eliges tú a los retos a los que te a los que te enfrentas allí existe un Trip Advisor de aventureros el que digáis bueno este este desafío Cinco Estrellas el Amazonas buena cantidad de serpientes pitón largas durante largas horas tienes la sensación de que podrías morir cualquier momento cómo se eligen los desafíos

Voz 0920 09:35 pues mira de los desafíos los trabajamos mucho en el equipo en producciones que es nuestra productora hilo que prometemos siempre nuestros invitados es una experiencia que aunque tenga mucha pasta no pueden comprar haciéndose vende ninguna agencia de viajes no te la ofrecen en ningún sitio por qué ese rincón que hemos encontrado es el lugar es activo ese es el sitio al que te vamos a llevar no es si no está en ningún catálogo entonces eso es lo más atractivo por eso conseguimos que que vengan gente que tiene agenda muy muy muy ocupada porque se va corriendo la voz de que las experiencias que bien con nosotros son verdaderamente reales impactantes acabó llegar ahora mismo Martínez ha llegue yo el concierto lo primero que dijo que que viene cambiada ha flipado porque claro la llevamos a una mujer en invierno al Everest entonces bueno pues esto vete tú a ver qué te lo vende indicaron ya solamente para salir de allí sea entre las tormentas que tuvimos con los dos helicópteros es que en la mitad del equipo veamos en helicóptero a la otra mitad íbamos en otro helicóptero unos hemos conseguido aterrizar en una aldea y los otros en un río durante casi veinticuatro horas en unos hemos podido ver porque porque las aventuras son de verdad que es lo más importante de las Feriz de aquí vienes real

Voz 3 10:43 he visto las promesas del programa ir a Jesús veo que este año has hecho un desafió con Bertín Osborne

Voz 0920 10:50 pues sí sí es un desafío te voy a decir

Voz 3 10:53 el desafío era para ti y no el de conseguir que

Voz 0920 10:55 haga algo pero mira ayer lo estuve viendo estamos acabando de de editar el programa yo ayer desde que empecé hasta que acabó el programa te estás muriendo de la risa ese hombre tiene una magia especial que cada cosa que hace que cada cosa que dice es hilarante osea pero hilarante que es que no pues bueno el arte y la verdad que ayer yo creo que de los planetas Callejas más divertidos que he podido hacer y luego el hombre cuenta cosas muy muy interesantes cosas que nunca contó en la televisión que yo me

Voz 1965 11:25 pactados para el estreno de esta

Voz 3 11:27 temporada pues muy pronto mira todavía no te dicen nunca la fecha

Voz 0920 11:30 que no empecemos con las redes sociales a reír al personal entonces te dicen

Voz 3 11:33 ya estamos apunto y cuando ya ves la promo en la tele es que estamos esto caer escucha hablando de pronto crees que es pronto estoy ya en la quinta planta esto va mejor de lo que pensaba que además ni Hardy adinerada es pronto para que me saque un selfie aquí y lo cuelguen en todos hablando de redes sociales saca lo que fuimos mi teléfono bueno da igual luego hago un montaje no te preocupes me la sacó como si fue el primero que has un montaje con estas no te las

Voz 0920 11:57 que no te la saques todavía

Voz 3 11:58 bueno y no me da para abajo Pablo no me bajo a que no mire para de acuerdo entendí que enumera para abajo no entendía lo que decía Jesús tú antes de dedicarte a las aventuras tú te he tenido un trabajo bastante distinto tú eras peluquero antes he dicho Raúl que tienes un pelo textura de seda la pregunta es en qué momento se torció todo cuando ve estiércol tú perdió el control que momentos de fue la cabeza no yo toda la vida

Voz 0920 12:23 desde que tengo uso de razón lleva dando guerra a toda la pasta que yo me gano mi vida en cualquier trabajo que he tenido me lo gastado en viajar y hacer aventuras entonces yo tenía así una peluquería que en León pero en la mitad del año prácticamente está viajando es decir siempre he viajado sin parar haciendo alpinismo y aventuras siempre sea de hecho cuando yo fichen la tele estaba trabajado en alta montaña en el Himalaya y es lo que llevaba dieciséis años haciendo esto saque siempre combinado trabajo se nunca ha hecho lo mismo profesión todo el rato

Voz 3 12:53 la quizá tú tú la diferencia es que tú has conseguido convertir eso no sólo una forma debidas en una forma de vivir muy bien y de contárnoslo a todos a través de la de la tesis de la televisión cuando descubriste que existía potencial para un formato televisivo de éxito a partir de lo que hasta ese momento había sido sólo una ficción o una locura

Voz 0920 13:08 pues cuando yo llegaba a León y me tumbaba en casa a ver un documental de La dos porque todo el mundo en los documentales de La dos pero luego ves la audiencia es mentira que es lo que ocurre que hay unas grandes historias en los documentales fantásticas sobre todos los documentales de acción de aventura pero que no tiene una cara entonces John me pregunte por qué esto me lo tiene contar una voz en off rutinaria no conozco a nadie nadie me era difícil entender una aventura de alguien que no te lo está contando sino de la cuenta una voz en off la idea que se era bien simple era vamos a poner un cara a una buena historia Ésa fue yo creo que la genialidad y es lo que hicimos poner cara una historia hiló contarlo con un lenguaje sencillo llano que la gente entienda sin adornos sin sin ser un superhéroe no has visto cómo hace Bertín esos programas porque pues porque cuenta las cosas como son como el contaría estuvo a cualquier persona y eso que parece sencillo es difícil decir tratar una aventura con un lenguaje llano normal y corriente y humano parece difícil pero parece fácil pero no lo es yo creo que fue la clave del éxito

Voz 3 14:13 hablabas tú de las caras de los aventureros habitualmente asociamos casi siempre al aventurero le ponemos la cara de de un hombre sin embargo Jesús tú has viajado con nos acabas de contar que vuelves del Everest de haber estado con India Martínez tú has viajado acompañado de muchísimas mujeres con un espíritu aventurero por lo menos tan grande como el tuyo porque crees que aún tenemos este esta asociación directa no El aventurero hablamos siempre de hombres en la montaña

Voz 0920 14:36 yo ya escucha yo cuando me refiero a aventura un aventurero e no es que no voy a gastar el doble de paradas aventurero Alarte aporta Boza portavoz me refiero a alguien somos dormir a mi productora el ochenta por ciento de las personas que trabaje productora ahí somos unos cuantos

Voz 1 14:53 es decir que que

Voz 0920 14:55 poco tengo que ir reivindicando las cosas porque son evidente es decir si si alguien está preparado y cualificado para el trabajo pues es su trabajo no tengo que andar distinguiendo porque ya sabemos quién está preparado y no está preparada es decir que yo cuando digo aventurero me refiero a todo el género masculino y femenino no vamos a empezar ahora a perder la cabeza hay empezara a cambiar palabras que no porque hay cosas que a veces un poco la Pinto

Voz 3 15:17 sí sí no por supuesto no me no me refería en ningún caso a tu trabajo sino generar a la imagen que socialmente tenemos asociada al aventurero efectivas

Voz 0920 15:25 luego que dices hombre yo voy a rodar ahora con Edurne Pasabán que voy a verla esta semana y es la primera mujer que alcanzó los catorce ochomiles que nos dan una línea todos que flipa

Voz 3 15:33 Edurne es la aventurera con mayúsculas

Voz 0920 15:35 las súper aventurera como mayúsculas ya te digo en La Haya San ahora en el Dakar que ha quedado doce en la general con unos tíos que flipa algunos muscular cosa ahí los funde a todos es decir que que vamos a quitarnos estereotipos y cosas raras es decir los aventureros son igual hombres que mujeres que mujeres que hombres de hecho ahora en paleta Calleja yo creo que estamos metiendo no sé si es cincuenta cincuenta o más de mujeres sea ahora tengo valor tengo tres rodajes seguidos con mujeres

Voz 1 16:00 no puedo desvelar quién bueno

Voz 3 16:03 estaremos muy pendientes de que complementa Calleja cuando MUJA

Voz 0920 16:05 eres al poder cuando realmente mujeres al

Voz 3 16:08 por mujeres al a la aventura Jesús de confieso que mientras hablábamos he llegado a la novena planta me he pasado una

Voz 0920 16:15 no pero es sorprendente porque no es nada no estás más bien

Voz 3 16:19 tendría que haber que a lo mejor pero es palabra de honor que lo hecho realmente estoy en la en la escalera quiere cuánto tiempo pudo pasar aquí en la cima

Voz 1 16:26 una vez muere hay que quieras que no hay mal de altura

Voz 3 16:29 has llevado una bandera para poner pues la verdad es que me he venido con lo puesto que a vas a poder de un lío más porque no está el tema para Banderas tampoco Jesús es precisamente pero mira podía aprovechar aquí voy a bajar y creo que te voy a despedir es el estudio si me da tiempo a llegar lo que sí se escucha por lo menos es este eco no de Lecco del vacío de las

Voz 1 16:47 edad del aventurero en medio de una misión tan arriesgada como

Voz 3 16:52 y la gente que te estarán mirando preguntándose qué coño estás haciendo pues te confieso que me he cruzado con una señora que creo que estaba despistada que debía primar ley ley indicado con gestos que el Primark es abajo porque compartimos edificio ahora con el primer mira este dentro no te ves enseguida no no no es poco país podéis hablar efectivamente las que entre la gente mira Jesús y además de Planeta Calleja tienes otro proyecto interesante se llama Volando voy del que no sé si sabe tenemos ya fecha de estreno o no

Voz 0920 17:16 pues mira velando hoy no tenemos porque mira para poder extiende tienes que hacerlo entonces vamos a empezar a hacerlo siempre rodamos abril mayo y junio cuando rodamos Volando voy que empezamos a la la tercera a la cuarta temporada de la cuarta temporada ya el año pasado sea la última temporada ha sido espectacular hemos dado una audiencia récord absoluta bueno hemos flipado muy colores vamos a esa no imaginábamos dar un audiencia como la que vimos yp Planeta Calleja elegido pues oye mejor programa de dos mil diecisiete en los Premios Iris que estamos de enhorabuena si es que estamos que estamos encantados

Voz 1965 17:46 has escuchado aplaudiendo

Voz 1 17:49 sí he oído ha llegado qué vinos oigo

Voz 1965 17:52 ahora Pablo quiero ver tus dedos hay que amputar una cosa o creo que no tengo algún síntoma de hipotermia de verdad que hacía mucho frío la escalera mucho frío cosas que serio mucha mucha soledad Jesús te reto cuando quieras a venir a a la Gran Vía XXXII ya subir Jun subimos juntos las nueve plantas y a ver quién además ya no te digo que no vaya a ser capaces es buena que se Kevin

Voz 0920 18:12 ha pedido esta mañana

Voz 1965 18:13 pues que he visto yo me tomo un café Suárez solamente un café y un placer

Voz 0920 18:17 la vuelta al cerebro estamos de esta forma

Voz 1965 18:19 sólo con el caso es que a mí me sienta muy buena ha sido un cara a este chico acostumbrado al café

Voz 0920 18:25 porque vamos llamar retos subir una escalera ocho plantas ya te vas

Voz 1965 18:28 le bueno cuál es cuál es el próximo reto que me recomiendas o cuál es al menos el poder porque tiene estén bien nerviosa de Verdú

Voz 0920 18:33 las sitúe entrenas al menos tres días a la semana ahí te metes algún ejercicio aeróbico que puede ser bicicleta o correr simplemente correr base a descubrir cómo te cambia la vida has más lo que tú crees que son problemas dejan de serlo porque el te regenera ese usted no hemos visto pero yo estoy bastante bien para mi edad eh sí pese a que no pero hombre era un reto como subir ocho ocho plantillas de esas eh

Voz 1965 18:53 hay compañeros que lo hace todos los días no estoy de que está ante la ilusión te envía al que solo todos los días bueno prometo desde hoy empezar a subir las escaleras todos los días no sé voy a buscarte lo confieso la verdad con un café solo implantar en el cuerpo

Voz 0920 19:08 pero tampoco hay unas bien sé que desayunar bien si sigues

Voz 1965 19:11 hoy no ha sido el día ha sido el día

Voz 1 19:12 no no ya ya veo pero bueno menoscaba les luzca

Voz 1965 19:16 Ana fantástica entrevista con Jesús Calleja déjeme que salude también a tu hijo al que prácticamente no no no hemos hablado de mandamos un abrazo fuerte te ha gustado a la radio

Voz 1 19:25 sí está bien que esté escuchando

Voz 2 19:29 estoy viendo a Jesús a escuchar ahí claro el y tú estás hablando desde Madrid

Voz 1965 19:34 que que al lado qué te parece la magia de la radio llaman es esta estado de incluso lo he hecho desde el rellano de la escalera ya te digo que esto no lo comentado porque tampoco quiero yo presumir pero llevo colgado un sistema el pastel creo que se llama que pesa por lo menos veinticinco kilos no no igual no tanto pero igual diez kilos es bueno un sistema de comunicación inalámbrica para poder hablar contigo y lo llevo colgado a la espalda es bastante pesado insisto que no quiero presumir de esto vale

Voz 1 20:00 sí dime querida

Voz 1965 20:05 estoy imaginando llevaba una mochila con unas antenas llevo una bolsita con una antena de unos sesenta centímetros y a través de esto

Voz 0920 20:13 tímidos

Voz 1965 20:14 el tamaño de las antenas no importa te mando un abrazo muy fuerte vale igualmente que tengas o sea nada